美国房产税指南 2026：计算方式、缴纳规定与外国买家须知

这篇指南会说明美国房产税如何计算、由谁征收、什么时候缴纳，以及外国买家是否同样适用相关规定，也会介绍在有房贷时常见的缴费方式和预算安排。
内容目录
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关键要点
|重点问题
|简明答案
|美国房产税属于联邦税吗？
|不是，房产税通常由县、市、学区等地方政府征收。
|外国人购买美国房产也要缴房产税吗？
|一般需要。只要持有美国房产，通常都适用当地房产税规定。
|房产税如何计算？
|一般会根据房产评估价值或应税价值，再按照当地税率计算。
|什么时候缴付美国房产税？
|各地规定不同，应以房产所在地政府公布的税单和缴费日期为准。
|有房贷时如何缴纳房产税？
|部分贷款会通过托管账户按月预收，再由贷款机构代为缴纳。
美国房产税是什么？
美国房产税通常是地方政府针对房地产征收的年度税项，并不是买房时一次性支付的费用。只要继续持有房产，通常都需要按照当地规定定期缴纳。¹
房产税一般由县、市、学区或其他地方政府征收，因此，即使位于同一个州，不同地区的税率、评估方式和缴费时间也可能不同。在规划购房预算时，除了房价和贷款成本，也建议把房产税纳入长期持有成本一起考虑。同时也可以参考《美国买房全攻略》，但最终仍需确认房屋所在地的规例。
第一次买房的人，常会把几项与房屋有关的费用混在一起。但它们实际的适用时间和用途并不相同。
- 房产税：通常按年缴纳，属于持有房产期间的税项
- 房屋保险：保障房屋及相关风险
- HOA 费用：业主协会收取的管理费用
- 过户税或转让税：部分地区会在房屋买卖成交时征收
- 资本利得税：出售房产获利时，在符合规定的情况下可能涉及
- 房贷托管账户（Escrow）：一种付款安排，可用于代缴房产税和保险，并不属于房产税本身
常见误区
不少人会把买房成交时支付的税费统称为“房产税”。但其实成交税费与每年缴纳的房产税属于不同概念，适用时间和规定也不相同。
美国房产税怎么算？
美国房产税通常不会直接按照成交价计算，而是由当地评估机构先确定房产价值，再根据当地规定计算应税价值，并套用适用税率。¹
一般来说，计算流程可概括为：
- 地方评估机构确定房产评估价值
- 根据当地规定计算应税价值
- 县、市、学区等分别按适用税率计算税额
- 合并后形成年度房产税账单
评估价值、应税价值和税率有什么区别？
- 评估价值：地方评估机构为征税目的评定的房产价值，不一定等于市场成交价
- 应税价值：在评估价值基础上，扣除符合条件的减免或豁免后，用来计算房产税的金额
- 税率：地方政府根据当地规定适用的税率，用来计算最终应缴税额
因此，两套价格相近的房屋，也可能因为评估方式、减免资格或所在地不同，而产生不同的房产税。
Cherry
小提示
查询房产税时，不建议只参考附近房屋的成交价格或他人的税单。房产税通常会受到评估价值、应税价值及当地税率等因素影响，应以房产所在地政府公布的资料为准。
为什么同一州不同县的房产税差异这么大？
美国房产税由地方政府征收，因此同一个州内，不同县、市、学区、消防区或其他特别税区，都可能采用不同的税率和评估方式，最终应缴税额也会有所不同。
以加州、得州和纽约州为例，州内不同地区的房产税水平可能相差不少。房产评估方式、学区税率及适用减免都会影响最终税额，因此州平均税率只能作为参考，估算个人房产税时，仍应以房屋所在地的规定为准。
外国买家也要缴美国房产税吗？
一般来说，只要拥有美国房产，无论是否为美国公民或税务居民，都可能需要按照房屋所在地的规定缴纳房产税。¹
如果是外国买家，还需要区分持有房产期间和出售房产时适用的税务规定。
- 房产税：通常与持有房产有关，由地方政府按规定征收。
- 出售房产时的税务：可能涉及过户税、资本利得税或 FIRPTA 预扣税（最后更新于 2026 年 2 月 9 日），这些规定与年度房产税并不相同。³
部分地区会提供房产税减免，但通常会设有申请条件，例如适用于自住房、老年人、退伍军人或符合资格的低收入家庭。投资房或非居民是否符合资格，则应以当地规定为准。
自住房、投资房和出租房有什么不同？
房屋用途可能影响房产税减免资格，以及整体持有成本。自住房在部分地区可能符合房产税减免条件；投资房和出租房则未必适用，因此规划预算时，建议预留较充足的持有成本。如果房屋用于出租，还可能涉及租金收入申报，以及维修和相关费用的税务处理。
如想进一步了解贷款安排，也可以阅读 《美国房贷指南》，了解房贷、房贷托管账户与房产税之间的关系。
美国房产税什么时候交？如何查询税单？
美国没有统一的房产税缴费时间，各地的缴费期限和征收流程都可能不同。很多地区会由评估机构负责房产估值，再由收税人、财务主管或其他税务部门负责发出税单及收取税款。³、4
如果需要查询房产税资料，建议直接前往房屋所在地县政府官网。一般可以分为两个步骤：
- 在评估机构或房屋估价师页面查询房产评估价值
- 在收税人、财务主管或房产税页面查看税单、缴费期限及付款方式。
查询时，通常需要准备以下其中一项资料：
- 房屋地址
- 区域号
- 房屋所有人姓名
有房贷时，为什么房产税会进入托管账户？
如果房屋贷款包含托管账户，贷款机构通常会按月预收一部分房产税和房屋保险费用，并在缴费期限到来时统一代为支付。
这种安排有助于把年度支出分摊到每个月，但如果当地房产税或保险费用上涨，托管账户金额也可能需要调整，进而影响每月房贷金额。
如何为美国房产税做年度预算？
规划房屋持有成本时，除了参考第一年的房产税税单，也建议把房产税纳入年度预算，并一并考虑房屋保险、HOA 费用、维修支出，以及托管账户调整的可能性。
|预算项目
|建议确认事项
|房产税
|到县政府官网查询最新税单及房产估值
|房屋保险
|是否已续保，保费是否调整
|HOA
|月费是否变动，是否有特别征收
|维修储备
|是否已预留屋顶、空调、管道等大型维修费用
|托管调整
|每月房贷是否会因税费或保险变化而调整
每年也可以检查以下几项：
- 记录房产税缴费期限及宽限期
- 保留税单、付款回执及银行纪录
- 查看房产评估价值是否有明显变化
- 阅读 《美国税率体系完整指南》，了解相关税务规定
从海外支付美国房产税时需要留意什么？
如果平时居住在美国以外地区，建议预留充足时间安排付款。许多地方政府都会在税单上列明缴费期限，因此从海外准备美元资金时，也应考虑国际汇款时间及汇率变化。
如果需要处理跨境资金，部分用户会选择使用国际汇款服务或多币种账户，方便管理美元资金及支付房产税、房屋保险或维修费用。但这类服务并不属于税务工具，也不能取代核对房产税税单或当地政府规定。完成付款后，建议保留税单、汇款纪录、银行入账纪录及付款回执，方便日后查询或对账。
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Wise 不提供税务建议或房产税相关服务；产品功能、支持货币、费用及服务地区可能因国家或地区而有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。
美国各州的房产税差异大吗？
不同州、县及地方政府的房产税规定可能有明显差异，即使房屋价格相近，应缴房产税也可能不同。以加州、得州和纽约州为例，州内不同地区的税率、评估方式及减免规定都可能有所不同。因此，州平均税率只能作为参考，实际预算仍应以房屋所在地的规定为准。
如果准备购买美国房产，建议提前确认房屋所在地的房产税税率、评估方式、缴费期限及付款安排，再规划整体购房预算。
重要提示：本文仅供一般教育信息参考，不构成税务、投资、法律或个性化理财建议。房产税规定因地区和个人情况而异。在做出任何房产购买或税务决策前，请咨询合资格的税务专业人士或财务顾问。
FAQ
常见问题
美国房产税属于联邦税吗？
不是。美国房产税通常由县、市、学区或其他地方政府征收，并不属于联邦税。
美国房产税可以抵税吗？
根据现行 IRS 规定²，部分州及地方税可能涉及联邦报税时的逐项扣除，但是否适用仍取决于个人报税方式及实际情况。
不住在美国可以怎样缴付房产税？
不少地方政府提供网上缴费服务，也有人会先把资金汇入美国银行账户，再完成房产税付款。如果从海外付款，建议预留足够时间，并保留汇款记录及缴费凭证。
如果我觉得房产估值过高怎么办？
建议先核对房屋面积、用途及其他基本资料是否正确。如果当地政府提供估值申诉机制，通常会说明申请期限及流程，建议按照当地规定办理。
美国房产税每年什么时候缴付？
各地规定不同，没有统一的缴费日期。收到房产税税单后，建议尽快确认缴费期限、付款方式及逾期规定，以免影响后续安排。
资料来源
- IRS Publication 530 – Tax Information for Homeowners：美国国税局官方资料，用于支持美国房产税、托管账户、房屋相关税务、可扣除与不可扣除费用，以及房屋持有成本等说明。
- Tax Topic No. 503 – Deductible Taxes：美国国税局官方资料，用于支持房产税是否可作为联邦报税扣除项目，以及州和地方税的相关规定。
- IRS FIRPTA Withholding：美国国税局官方资料，用于支持外国人士出售美国房地产时可能适用的《外国投资房地产税法》（FIRPTA）预扣税规定。
- Property Tax Portal | Los Angeles County：洛杉矶县政府官方房产税查询平台，用于示例说明房产税税单查询、缴费及房产资料查询方式。
- Office of the Tax Collector | Mecklenburg County Government：Office of Tax Administration | Mecklenburg County Government：美国北卡罗来纳州 Mecklenburg County 官方税务网站（该部门已于2026年6月4日与评估机构合并为 Office of Tax Administration）
资料检查日期：2026 年 7 月 14 日