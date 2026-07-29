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税务申报

美国房产税指南 2026：计算方式、缴纳规定与外国买家须知

买房时，很多人会把注意力放在首付款、贷款和成交费用，却容易忽略房产税这一项长期支出。美国房产税通常按年征收，只要持有房产，就可能需要持续缴纳。

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已更新 29-7-2026

这篇指南会说明美国房产税如何计算、由谁征收、什么时候缴纳，以及外国买家是否同样适用相关规定，也会介绍在有房贷时常见的缴费方式和预算安排。

内容目录

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关键要点

重点问题简明答案
美国房产税属于联邦税吗？不是，房产税通常由县、市、学区等地方政府征收。
外国人购买美国房产也要缴房产税吗？一般需要。只要持有美国房产，通常都适用当地房产税规定。
房产税如何计算？一般会根据房产评估价值或应税价值，再按照当地税率计算。
什么时候缴付美国房产税？各地规定不同，应以房产所在地政府公布的税单和缴费日期为准。
有房贷时如何缴纳房产税？部分贷款会通过托管账户按月预收，再由贷款机构代为缴纳。

美国房产税是什么？

美国房产税通常是地方政府针对房地产征收的年度税项，并不是买房时一次性支付的费用。只要继续持有房产，通常都需要按照当地规定定期缴纳。¹

房产税一般由县、市、学区或其他地方政府征收，因此，即使位于同一个州，不同地区的税率、评估方式和缴费时间也可能不同。在规划购房预算时，除了房价和贷款成本，也建议把房产税纳入长期持有成本一起考虑。同时也可以参考《美国买房全攻略》，但最终仍需确认房屋所在地的规例。

第一次买房的人，常会把几项与房屋有关的费用混在一起。但它们实际的适用时间和用途并不相同。

  • 房产税：通常按年缴纳，属于持有房产期间的税项
  • 房屋保险：保障房屋及相关风险
  • HOA 费用：业主协会收取的管理费用
  • 过户税或转让税：部分地区会在房屋买卖成交时征收
  • 资本利得税：出售房产获利时，在符合规定的情况下可能涉及
  • 房贷托管账户（Escrow）：一种付款安排，可用于代缴房产税和保险，并不属于房产税本身

常见误区

不少人会把买房成交时支付的税费统称为“房产税”。但其实成交税费与每年缴纳的房产税属于不同概念，适用时间和规定也不相同。

美国房产税怎么算？

美国房产税通常不会直接按照成交价计算，而是由当地评估机构先确定房产价值，再根据当地规定计算应税价值，并套用适用税率。¹

一般来说，计算流程可概括为：

  1. 地方评估机构确定房产评估价值
  2. 根据当地规定计算应税价值
  3. 县、市、学区等分别按适用税率计算税额
  4. 合并后形成年度房产税账单

评估价值、应税价值和税率有什么区别？

  • 评估价值：地方评估机构为征税目的评定的房产价值，不一定等于市场成交价
  • 应税价值：在评估价值基础上，扣除符合条件的减免或豁免后，用来计算房产税的金额
  • 税率：地方政府根据当地规定适用的税率，用来计算最终应缴税额

因此，两套价格相近的房屋，也可能因为评估方式、减免资格或所在地不同，而产生不同的房产税。

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Cherry

小提示

查询房产税时，不建议只参考附近房屋的成交价格或他人的税单。房产税通常会受到评估价值、应税价值及当地税率等因素影响，应以房产所在地政府公布的资料为准。

为什么同一州不同县的房产税差异这么大？

美国房产税由地方政府征收，因此同一个州内，不同县、市、学区、消防区或其他特别税区，都可能采用不同的税率和评估方式，最终应缴税额也会有所不同。

以加州、得州和纽约州为例，州内不同地区的房产税水平可能相差不少。房产评估方式、学区税率及适用减免都会影响最终税额，因此州平均税率只能作为参考，估算个人房产税时，仍应以房屋所在地的规定为准。

外国买家也要缴美国房产税吗？

一般来说，只要拥有美国房产，无论是否为美国公民或税务居民，都可能需要按照房屋所在地的规定缴纳房产税。¹

如果是外国买家，还需要区分持有房产期间和出售房产时适用的税务规定。

  • 房产税：通常与持有房产有关，由地方政府按规定征收。
  • 出售房产时的税务：可能涉及过户税、资本利得税或 FIRPTA 预扣税（最后更新于 2026 年 2 月 9 日），这些规定与年度房产税并不相同。³

部分地区会提供房产税减免，但通常会设有申请条件，例如适用于自住房、老年人、退伍军人或符合资格的低收入家庭。投资房或非居民是否符合资格，则应以当地规定为准。

自住房、投资房和出租房有什么不同？

房屋用途可能影响房产税减免资格，以及整体持有成本。自住房在部分地区可能符合房产税减免条件；投资房和出租房则未必适用，因此规划预算时，建议预留较充足的持有成本。如果房屋用于出租，还可能涉及租金收入申报，以及维修和相关费用的税务处理。

如想进一步了解贷款安排，也可以阅读 《美国房贷指南》，了解房贷、房贷托管账户与房产税之间的关系。

An explanation of deductible real estate taxes

美国房产税什么时候交？如何查询税单？

美国没有统一的房产税缴费时间，各地的缴费期限和征收流程都可能不同。很多地区会由评估机构负责房产估值，再由收税人、财务主管或其他税务部门负责发出税单及收取税款。³、4

如果需要查询房产税资料，建议直接前往房屋所在地县政府官网。一般可以分为两个步骤：

  1. 在评估机构或房屋估价师页面查询房产评估价值
  2. 在收税人、财务主管或房产税页面查看税单、缴费期限及付款方式。

查询时，通常需要准备以下其中一项资料：

  • 房屋地址
  • 区域号
  • 房屋所有人姓名

不少县政府都会提供网上查询系统，例如洛杉矶县梅克伦堡县等，都可以在线查看房产评估资料、税单及缴费状态。3, 4

有房贷时，为什么房产税会进入托管账户？

如果房屋贷款包含托管账户，贷款机构通常会按月预收一部分房产税和房屋保险费用，并在缴费期限到来时统一代为支付。

这种安排有助于把年度支出分摊到每个月，但如果当地房产税或保险费用上涨，托管账户金额也可能需要调整，进而影响每月房贷金额。

如何为美国房产税做年度预算？

规划房屋持有成本时，除了参考第一年的房产税税单，也建议把房产税纳入年度预算，并一并考虑房屋保险、HOA 费用、维修支出，以及托管账户调整的可能性。

预算项目建议确认事项
房产税到县政府官网查询最新税单及房产估值
房屋保险是否已续保，保费是否调整
HOA月费是否变动，是否有特别征收
维修储备是否已预留屋顶、空调、管道等大型维修费用
托管调整每月房贷是否会因税费或保险变化而调整

每年也可以检查以下几项：

  • 记录房产税缴费期限及宽限期
  • 保留税单、付款回执及银行纪录
  • 查看房产评估价值是否有明显变化
  • 阅读 《美国税率体系完整指南》，了解相关税务规定

从海外支付美国房产税时需要留意什么？

如果平时居住在美国以外地区，建议预留充足时间安排付款。许多地方政府都会在税单上列明缴费期限，因此从海外准备美元资金时，也应考虑国际汇款时间及汇率变化。

如果需要处理跨境资金，部分用户会选择使用国际汇款服务或多币种账户，方便管理美元资金及支付房产税、房屋保险或维修费用。但这类服务并不属于税务工具，也不能取代核对房产税税单或当地政府规定。完成付款后，建议保留税单、汇款纪录、银行入账纪录及付款回执，方便日后查询或对账。

Wise 多币种账户支持持有和转换多种货币，并可办理国际汇款。Wise 使用中间市场汇率进行货币兑换，转账时会在交易确认前清楚显示汇率、费用等信息，方便用户了解实际交易成本。（*具体汇率及费用请以转账时页面显示信息为准）

Wise 不提供税务建议或房产税相关服务；产品功能、支持货币、费用及服务地区可能因国家或地区而有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。

美国各州的房产税差异大吗？

不同州、县及地方政府的房产税规定可能有明显差异，即使房屋价格相近，应缴房产税也可能不同。以加州、得州和纽约州为例，州内不同地区的税率、评估方式及减免规定都可能有所不同。因此，州平均税率只能作为参考，实际预算仍应以房屋所在地的规定为准。

如果准备购买美国房产，建议提前确认房屋所在地的房产税税率、评估方式、缴费期限及付款安排，再规划整体购房预算。

重要提示：本文仅供一般教育信息参考，不构成税务、投资、法律或个性化理财建议。房产税规定因地区和个人情况而异。在做出任何房产购买或税务决策前，请咨询合资格的税务专业人士或财务顾问。

FAQ

常见问题

美国房产税属于联邦税吗？

不是。美国房产税通常由县、市、学区或其他地方政府征收，并不属于联邦税。

美国房产税可以抵税吗？

根据现行 IRS 规定²，部分州及地方税可能涉及联邦报税时的逐项扣除，但是否适用仍取决于个人报税方式及实际情况。

不住在美国可以怎样缴付房产税？

不少地方政府提供网上缴费服务，也有人会先把资金汇入美国银行账户，再完成房产税付款。如果从海外付款，建议预留足够时间，并保留汇款记录及缴费凭证。

如果我觉得房产估值过高怎么办？

建议先核对房屋面积、用途及其他基本资料是否正确。如果当地政府提供估值申诉机制，通常会说明申请期限及流程，建议按照当地规定办理。

美国房产税每年什么时候缴付？

各地规定不同，没有统一的缴费日期。收到房产税税单后，建议尽快确认缴费期限、付款方式及逾期规定，以免影响后续安排。

资料来源

  1. IRS Publication 530 – Tax Information for Homeowners：美国国税局官方资料，用于支持美国房产税、托管账户、房屋相关税务、可扣除与不可扣除费用，以及房屋持有成本等说明。
  2. Tax Topic No. 503 – Deductible Taxes：美国国税局官方资料，用于支持房产税是否可作为联邦报税扣除项目，以及州和地方税的相关规定。
  3. IRS FIRPTA Withholding：美国国税局官方资料，用于支持外国人士出售美国房地产时可能适用的《外国投资房地产税法》（FIRPTA）预扣税规定。
  4. Property Tax Portal | Los Angeles County：洛杉矶县政府官方房产税查询平台，用于示例说明房产税税单查询、缴费及房产资料查询方式。
  5. Office of the Tax Collector | Mecklenburg County Government：Office of Tax Administration | Mecklenburg County Government：美国北卡罗来纳州 Mecklenburg County 官方税务网站（该部门已于2026年6月4日与评估机构合并为 Office of Tax Administration）

资料检查日期：2026 年 7 月 14 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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