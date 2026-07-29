美国房产税指南 2026：计算方式、缴纳规定与外国买家须知

关键要点 重点问题 简明答案 美国房产税属于联邦税吗？ 不是，房产税通常由县、市、学区等地方政府征收。 外国人购买美国房产也要缴房产税吗？ 一般需要。只要持有美国房产，通常都适用当地房产税规定。 房产税如何计算？ 一般会根据房产评估价值或应税价值，再按照当地税率计算。 什么时候缴付美国房产税？ 各地规定不同，应以房产所在地政府公布的税单和缴费日期为准。 有房贷时如何缴纳房产税？ 部分贷款会通过托管账户按月预收，再由贷款机构代为缴纳。

美国房产税是什么？ 美国房产税通常是地方政府针对房地产征收的年度税项，并不是买房时一次性支付的费用。只要继续持有房产，通常都需要按照当地规定定期缴纳。¹ 房产税一般由县、市、学区或其他地方政府征收，因此，即使位于同一个州，不同地区的税率、评估方式和缴费时间也可能不同。在规划购房预算时，除了房价和贷款成本，也建议把房产税纳入长期持有成本一起考虑。同时也可以参考《美国买房全攻略》，但最终仍需确认房屋所在地的规例。 第一次买房的人，常会把几项与房屋有关的费用混在一起。但它们实际的适用时间和用途并不相同。 房产税：通常按年缴纳，属于持有房产期间的税项

房屋保险：保障房屋及相关风险

HOA 费用：业主协会收取的管理费用

过户税或转让税：部分地区会在房屋买卖成交时征收

资本利得税：出售房产获利时，在符合规定的情况下可能涉及

房贷托管账户（Escrow）：一种付款安排，可用于代缴房产税和保险，并不属于房产税本身 常见误区 不少人会把买房成交时支付的税费统称为“房产税”。但其实成交税费与每年缴纳的房产税属于不同概念，适用时间和规定也不相同。

美国房产税怎么算？ 美国房产税通常不会直接按照成交价计算，而是由当地评估机构先确定房产价值，再根据当地规定计算应税价值，并套用适用税率。¹ 一般来说，计算流程可概括为： 地方评估机构确定房产评估价值 根据当地规定计算应税价值 县、市、学区等分别按适用税率计算税额 合并后形成年度房产税账单

评估价值、应税价值和税率有什么区别？ 评估价值：地方评估机构为征税目的评定的房产价值，不一定等于市场成交价

应税价值：在评估价值基础上，扣除符合条件的减免或豁免后，用来计算房产税的金额

税率：地方政府根据当地规定适用的税率，用来计算最终应缴税额 因此，两套价格相近的房屋，也可能因为评估方式、减免资格或所在地不同，而产生不同的房产税。 Cherry 小提示 查询房产税时，不建议只参考附近房屋的成交价格或他人的税单。房产税通常会受到评估价值、应税价值及当地税率等因素影响，应以房产所在地政府公布的资料为准。

为什么同一州不同县的房产税差异这么大？ 美国房产税由地方政府征收，因此同一个州内，不同县、市、学区、消防区或其他特别税区，都可能采用不同的税率和评估方式，最终应缴税额也会有所不同。 以加州、得州和纽约州为例，州内不同地区的房产税水平可能相差不少。房产评估方式、学区税率及适用减免都会影响最终税额，因此州平均税率只能作为参考，估算个人房产税时，仍应以房屋所在地的规定为准。

外国买家也要缴美国房产税吗？ 一般来说，只要拥有美国房产，无论是否为美国公民或税务居民，都可能需要按照房屋所在地的规定缴纳房产税。¹ 如果是外国买家，还需要区分持有房产期间和出售房产时适用的税务规定。 房产税：通常与持有房产有关，由地方政府按规定征收。

出售房产时的税务：可能涉及过户税、资本利得税或 FIRPTA 预扣税（最后更新于 2026 年 2 月 9 日），这些规定与年度房产税并不相同。³ 部分地区会提供房产税减免，但通常会设有申请条件，例如适用于自住房、老年人、退伍军人或符合资格的低收入家庭。投资房或非居民是否符合资格，则应以当地规定为准。

美国房产税什么时候交？如何查询税单？ 美国没有统一的房产税缴费时间，各地的缴费期限和征收流程都可能不同。很多地区会由评估机构负责房产估值，再由收税人、财务主管或其他税务部门负责发出税单及收取税款。³、4 如果需要查询房产税资料，建议直接前往房屋所在地县政府官网。一般可以分为两个步骤： 在评估机构或房屋估价师页面查询房产评估价值 在收税人、财务主管或房产税页面查看税单、缴费期限及付款方式。 查询时，通常需要准备以下其中一项资料： 房屋地址

区域号

房屋所有人姓名 不少县政府都会提供网上查询系统，例如洛杉矶县及梅克伦堡县等，都可以在线查看房产评估资料、税单及缴费状态。3, 4

有房贷时，为什么房产税会进入托管账户？ 如果房屋贷款包含托管账户，贷款机构通常会按月预收一部分房产税和房屋保险费用，并在缴费期限到来时统一代为支付。 这种安排有助于把年度支出分摊到每个月，但如果当地房产税或保险费用上涨，托管账户金额也可能需要调整，进而影响每月房贷金额。

如何为美国房产税做年度预算？ 规划房屋持有成本时，除了参考第一年的房产税税单，也建议把房产税纳入年度预算，并一并考虑房屋保险、HOA 费用、维修支出，以及托管账户调整的可能性。 预算项目 建议确认事项 房产税 到县政府官网查询最新税单及房产估值 房屋保险 是否已续保，保费是否调整 HOA 月费是否变动，是否有特别征收 维修储备 是否已预留屋顶、空调、管道等大型维修费用 托管调整 每月房贷是否会因税费或保险变化而调整 每年也可以检查以下几项： 记录房产税缴费期限及宽限期

保留税单、付款回执及银行纪录

查看房产评估价值是否有明显变化

阅读 《美国税率体系完整指南》，了解相关税务规定