FATCA 和 FBAR 申报指南 2026：谁需要申报、申报清单及流程、截止日期

本文仅提供一般信息，不构成税务、法律或会计意见。FATCA、FBAR、Form 8938 的规则、门槛、罚则和截止日期可能更新；提交、补报或做个案判断前，请以 IRS、FinCEN 及持牌税务专业人士的最新意见为准。
内容目录
Wise 多币种账户
Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。
关键要点
- FATCA 个人申报常用的表格是 Form 8938（特定外国金融资产声明表）。
- Form 8938 须作为附件，随同年度联邦个人所得税申报表（Form 1040）一并提交至 IRS。
- FBAR 申报须通过 FinCEN BSA E-Filing 电子申报系统独立提交。
- FBAR 的申报标准为：日历年内任意时点，所有海外金融账户的总余额累计超过 1 万美元。
- 两项申报互不替代，符合条件者须同时履行两项义务。
FATCA 与 FBAR 有什么分别？
FATCA 与 FBAR 虽然均涉及海外金融资产，但属于独立的法案体系。即使提交了 Form 8938，亦不能免除 FBAR 的申报责任。IRS 的 FATCA 与 FBAR 申报要求比较页面已有明确说明。
|项目
|FATCA
|FBAR
|申报表格
|Form 8938
|FinCEN Form 114
|主管机关
|美国国税局（IRS）
|美国金融犯罪执法局（FinCEN）
|合并报税
|须随联邦所得税申报表提交
|独立提交，不随税表附带
|适用申报人群
|达到门槛的美国公民、绿卡持有人、税务居民，以及部分境内实体
|达到门槛的美国公民、绿卡持有人、税务居民，以及美国实体
|适用门槛
|依居住地及报税状态而定（居住美国境内自 5 万美元起；境外已婚合并报税最高可达 60 万美元）
|全年任意时点海外金融账户总额超过 1 万美元
|申报对象
|特定外国金融资产（含账户及非账户类金融资产）
|海外金融账户
|截止日期
|随联邦所得税申报表截止日（含延期）
|每年 4 月 15 日（自动延期至 10 月 15 日）
|提交渠道
|附于联邦所得税申报表（Form 1040）
|FinCEN BSA E-Filing电子申报系统
FATCA 是什么？
FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act，俗称《肥咖条款》），中文全称为《外国账户税收合规法案》。在个人申报层面，纳税人需通过 Form 8938 向 IRS 申报特定外国金融资产。申报范围并非涵盖所有海外资产，而是根据税务身份、报税状态、居住地及特定门槛进行判定。
FBAR 是什么？
FBAR（Foreign Bank and Financial Accounts，俗称《肥爸条款》），官方名称为 FinCEN Form 114（外国银行与金融账户报告）。判定标准基于整个日历年内任意时点的账户总额最高值，而非年末结余，亦非单一账户的金额。
为什么有些人 FATCA 和 FBAR 两份都要申报？
Form 8938 的申报要求不会替代 FBAR，两者在提交对象、门槛和覆盖范围上都不同。
谁需要申报 FATCA / FBAR？常见身份和门槛一次看懂
在美国生活的中文读者中，需要留意的通常是属于美国公民、绿卡持有人、美国税务居民身份，以及某些选择按居民身份报税的人。
作者
Hayne
Expatica 小提示
即使账户余额仅在短期内（如资产转让、学费汇款或临时资金周转）跨越门槛，亦触发申报 FBAR 义务。FBAR的门槛是日历年内任意时点，所有海外金融账户的总余额累计超过 1 万美元。FATCA 的门槛则更复杂，对象包含居住在美国境内和境外的人，而且 Form 8938 门槛并不一样。
哪些身份最常需要申报 FATCA / FBAR？
适用申报人群涵盖：美国公民、绿卡持有人、符合税务居民条件的人，以及与配偶联合报税后按居民身份处理的人。若你属于其中之一，而且名下或可控制的海外账户及相关资产等仍在境外，就应继续核对下列内容。报之前除国籍及居住地点，也要把税务身份和申报门槛一起核对。
联名账户、签字权和家庭账户怎么判断？
联名账户、父母代持账户、子女账户，或只有签字权的账户，是最容易被漏报的类型。即使资金不是自己一个人的都应核对。
判断顺序：
- 产权归属（所有权）
- 经济权益（受益权）
- 签署权限（签字权）
- 核对豁免条款
申报 FATCA / FBAR 前要准备什么？准备资料清单
开始申报前，先把资料准备和资金安排分开处理。很多人找不到全年最高余额、搞不清联名关系，或临近截止日才开始安排把海外资金换回美元，这些容易错过的点应多留意。
开始前先准备好以下资料：
- 账户持有人姓名
- 账号或账户识别码
- 金融机构名称和地址
- 全年最高余额
- 账户币种
- 产权性质（联名/签字权）
- 年末换汇依据
海外资金换汇缴税怎么处理？
如需把海外资金换回美元缴税，Wise 多币种账户和国际汇款可作为工具。可以用 Wise 的多币种账户（Multi-Currency Account）先持有外币，确定好换汇时机后，再用 Wise 的国际汇款功能换成美元，转入美国银行账户，费用适用，详见 wise.com/us/pricing。可参考美国国际汇款指南2026 比较不同路径。如果资金来自中国账户，也可对照 2026 美国汇款到中国全攻略准备资料和路径。
如果税款需要从中国或其他海外账户筹措，应尽早安排。若准备把资金转入 Chase（大通银行）、Bank of America（美国银行）、Wells Fargo（富国银行）等美国本地银行账户，可先确认收款账户设置，参考 2026 美国银行开户全攻略。
哪些海外资产和账户需申报／不需申报 FATCA / FBAR？
这一步是最容易出错的环节，切勿把”资产”和”账户”混为一谈。海外房产通常不直接在 FATCA 或 FBAR 里申报，但如果是通过海外实体持有，情況则不同。下表整理自 IRS 的 FATCA 与 FBAR 申报要求比较页面，逐项列出常见资产类型的申报情况。
作者
Hayne
Expatica 小提示
大额存款，旧账户、父母联名账户、海外券商账户，以及有现金价值的保险产品是最容易漏掉的项目，应多加留意。另外联名账户、海外券商账户、现金价值保险及只有签字权的公司或家庭账户的情況建议核对官方说明或咨询专业人士。
需要申报的海外资产和账户类型一览
|资产／账户类型
|FATCA
|FBAR
|判定要点
|海外银行账户
|✓
|✓
|属于两项制度的核心申报对象
|海外券商账户
|✓
|✓
|按全年最高市场价值计算
|海外共同基金
|✓
|✓
|基金份额市值须计入资产总额
|现金价值保险
|✓
|✓
|包含保单现金价值与年金账户
|仅有签字权账户
|视情况而定
|✓
|因职务代雇主签字的情况多数可豁免，其余仍需申报，具体例外可查官方说明
|直接持有的海外股票/合伙权益
|视情况而定
|✗
|直接持有的股票或合伙权益按资产本身价值计算，可能触发FATCA门槛；FBAR通常不将其视为账户来申报
|直接持有的海外房产
|✗
|✗
|个人直接持有免报；若通过海外公司或信托间接持有，则股权或信托权益须评估申报
|直接持有的外币或贵金属
|✗
|✗
|存放于金融机构账户内须申报；直接持有现钞或实物免报
不算直接申报对象的海外资产
直接持有的海外房产、外币或贵金属，以及某些个人收藏品，通常不属于申报对象。判断关键在于它是否构成规则下的金融账户或特定外国金融资产，应结合持有形式和当年官方说明核对。
FATCA / FBAR 申报步骤：从事前判断到完成提交
先判断自己可能涉及哪一类申报，再整理资料，最后分别完成提交。如需先熟悉工具界面和转账路径，可参考 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略。
第一步：税务身份与门槛评估
依据税务身份、联合报税状态及资产最高值，确认适用法案（FBAR／Form 8938／两者）。
第二步：整理账户资产明细
整理账户名称、账号、全年最高余额和换汇依据，换算汇率可参考美国财政数据网的货币汇率换算工具。
第三步：提交Form 8938（FATCA）
Form 8938 随联邦所得税申报表（Form 1040）一起提交给 IRS，规则入口见 IRS 的 Form 8938 说明页面。
第四步：提交 FinCEN Form 114（FBAR）
通过 FinCEN 的 BSA电子申报系统独立完成在线提交。
FATCA / FBAR 申报重要截止日期、罚则与逾期补报要点
FBAR通常在每年 4 月 15 日到期，并有自动延期到 10 月 15 日的机制。Form 8938 跟随联邦报税截止日和延期安排，具体仍应以当年官方更新为准。如果此前可能漏报，应尽快处理。
总之更重要的是先确认自己是否真的有未报义务，再把过去年份资料补齐。FBAR 相关记录应自截止日起保留 5 年。建议确认以下几点：
- 自己是否真的漏报
- 过去年份的账户记录
- 官方说明
- 必要时，咨询持牌税务专业人士
申报前准备清单
|核实资料
|重要日子
|资金路径与注意事项
|账户持有人姓名、账号／识别码
|FinCEN Form 114 （FBAR）：4月15日，可延至10月15日
|确认资金来源账户
|金融机构名称与地址
|Form 8938（FATCA ）：随联邦税表截止日
|先用多币种账户持有外币，换汇需预留处理时间
|全年最高余额、账户币种
|记录应保留5年
|核对换汇额度及身份限制
|产权性质（联名/仅签字权）
|转入美国银行账户前先核对收款设置
FAQ
常见问题
FATCA 和 FBAR 需要同时申报吗？
有些人需要两者都报，有些人只涉及其中一项，关键要看身份、门槛，以及持有的是海外金融账户，还是更广义的特定外国金融资产。
海外房产本身需要在 FATCA 或 FBAR 里申报吗？
海外房产本身通常不是 FATCA 或 FBAR 的直接申报对象。但若房产通过海外实体持有，或卖房回款进入了海外金融账户，判断逻辑可能不同。
联名账户或只有签字权的账户要申报吗？
联名账户和只有签字权的账户都可能触发申报义务，但判断逻辑不完全一样。不应以”资金不是自己一个人的”或”只是代管”为由直接排除，应按所有权、经济利益、签字权和例外规则逐项核对。
错过 FBAR 申报截止日期怎么办？
纳税人应先核实历史年度的实际申报义务，整理过往账户记录。因涉及追溯期与潜在罚款，建议咨询执业税务师进行个案评估。