FATCA 和 FBAR 申报指南 2026：谁需要申报、申报清单及流程、截止日期

关键要点 FATCA 个人申报常用的表格是 Form 8938（特定外国金融资产声明表）。

Form 8938 须作为附件，随同年度联邦个人所得税申报表（Form 1040）一并提交至 IRS。

FBAR 申报须通过 FinCEN BSA E-Filing 电子申报系统独立提交。

FBAR 的申报标准为：日历年内任意时点，所有海外金融账户的总余额累计超过 1 万美元。

两项申报互不替代，符合条件者须同时履行两项义务。

FATCA 与 FBAR 有什么分别？ FATCA 与 FBAR 虽然均涉及海外金融资产，但属于独立的法案体系。即使提交了 Form 8938，亦不能免除 FBAR 的申报责任。IRS 的 FATCA 与 FBAR 申报要求比较页面已有明确说明。 项目 FATCA FBAR 申报表格 Form 8938 FinCEN Form 114 主管机关 美国国税局（IRS） 美国金融犯罪执法局（FinCEN） 合并报税 须随联邦所得税申报表提交 独立提交，不随税表附带 适用申报人群 达到门槛的美国公民、绿卡持有人、税务居民，以及部分境内实体 达到门槛的美国公民、绿卡持有人、税务居民，以及美国实体 适用门槛 依居住地及报税状态而定（居住美国境内自 5 万美元起；境外已婚合并报税最高可达 60 万美元） 全年任意时点海外金融账户总额超过 1 万美元 申报对象 特定外国金融资产（含账户及非账户类金融资产） 海外金融账户 截止日期 随联邦所得税申报表截止日（含延期） 每年 4 月 15 日（自动延期至 10 月 15 日） 提交渠道 附于联邦所得税申报表（Form 1040） FinCEN BSA E-Filing电子申报系统 FATCA 是什么？ FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act，俗称《肥咖条款》），中文全称为《外国账户税收合规法案》。在个人申报层面，纳税人需通过 Form 8938 向 IRS 申报特定外国金融资产。申报范围并非涵盖所有海外资产，而是根据税务身份、报税状态、居住地及特定门槛进行判定。 FBAR 是什么？ FBAR（Foreign Bank and Financial Accounts，俗称《肥爸条款》），官方名称为 FinCEN Form 114（外国银行与金融账户报告）。判定标准基于整个日历年内任意时点的账户总额最高值，而非年末结余，亦非单一账户的金额。 为什么有些人 FATCA 和 FBAR 两份都要申报？ Form 8938 的申报要求不会替代 FBAR，两者在提交对象、门槛和覆盖范围上都不同。

谁需要申报 FATCA / FBAR？常见身份和门槛一次看懂 在美国生活的中文读者中，需要留意的通常是属于美国公民、绿卡持有人、美国税务居民身份，以及某些选择按居民身份报税的人。 作者 Hayne Expatica 小提示 即使账户余额仅在短期内（如资产转让、学费汇款或临时资金周转）跨越门槛，亦触发申报 FBAR 义务。FBAR的门槛是日历年内任意时点，所有海外金融账户的总余额累计超过 1 万美元。FATCA 的门槛则更复杂，对象包含居住在美国境内和境外的人，而且 Form 8938 门槛并不一样。 哪些身份最常需要申报 FATCA / FBAR？ 适用申报人群涵盖：美国公民、绿卡持有人、符合税务居民条件的人，以及与配偶联合报税后按居民身份处理的人。若你属于其中之一，而且名下或可控制的海外账户及相关资产等仍在境外，就应继续核对下列内容。报之前除国籍及居住地点，也要把税务身份和申报门槛一起核对。 联名账户、签字权和家庭账户怎么判断？ 联名账户、父母代持账户、子女账户，或只有签字权的账户，是最容易被漏报的类型。即使资金不是自己一个人的都应核对。 判断顺序： 产权归属（所有权） 经济权益（受益权） 签署权限（签字权） 核对豁免条款

申报 FATCA / FBAR 前要准备什么？准备资料清单 开始申报前，先把资料准备和资金安排分开处理。很多人找不到全年最高余额、搞不清联名关系，或临近截止日才开始安排把海外资金换回美元，这些容易错过的点应多留意。 开始前先准备好以下资料： 账户持有人姓名

账号或账户识别码

金融机构名称和地址

全年最高余额

账户币种

产权性质（联名/签字权）

年末换汇依据

哪些海外资产和账户需申报／不需申报 FATCA / FBAR？ 这一步是最容易出错的环节，切勿把”资产”和”账户”混为一谈。海外房产通常不直接在 FATCA 或 FBAR 里申报，但如果是通过海外实体持有，情況则不同。下表整理自 IRS 的 FATCA 与 FBAR 申报要求比较页面，逐项列出常见资产类型的申报情况。 作者 Hayne Expatica 小提示 大额存款，旧账户、父母联名账户、海外券商账户，以及有现金价值的保险产品是最容易漏掉的项目，应多加留意。另外联名账户、海外券商账户、现金价值保险及只有签字权的公司或家庭账户的情況建议核对官方说明或咨询专业人士。 需要申报的海外资产和账户类型一览 资产／账户类型 FATCA FBAR 判定要点 海外银行账户 ✓ ✓ 属于两项制度的核心申报对象 海外券商账户 ✓ ✓ 按全年最高市场价值计算 海外共同基金 ✓ ✓ 基金份额市值须计入资产总额 现金价值保险 ✓ ✓ 包含保单现金价值与年金账户 仅有签字权账户 视情况而定 ✓ 因职务代雇主签字的情况多数可豁免，其余仍需申报，具体例外可查官方说明 直接持有的海外股票/合伙权益 视情况而定 ✗ 直接持有的股票或合伙权益按资产本身价值计算，可能触发FATCA门槛；FBAR通常不将其视为账户来申报 直接持有的海外房产 ✗ ✗ 个人直接持有免报；若通过海外公司或信托间接持有，则股权或信托权益须评估申报 直接持有的外币或贵金属 ✗ ✗ 存放于金融机构账户内须申报；直接持有现钞或实物免报 不算直接申报对象的海外资产 直接持有的海外房产、外币或贵金属，以及某些个人收藏品，通常不属于申报对象。判断关键在于它是否构成规则下的金融账户或特定外国金融资产，应结合持有形式和当年官方说明核对。

FATCA / FBAR 申报重要截止日期、罚则与逾期补报要点 FBAR通常在每年 4 月 15 日到期，并有自动延期到 10 月 15 日的机制。Form 8938 跟随联邦报税截止日和延期安排，具体仍应以当年官方更新为准。如果此前可能漏报，应尽快处理。 总之更重要的是先确认自己是否真的有未报义务，再把过去年份资料补齐。FBAR 相关记录应自截止日起保留 5 年。建议确认以下几点： 自己是否真的漏报

过去年份的账户记录

官方说明

必要时，咨询持牌税务专业人士