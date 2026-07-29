美国免税州指南2026：哪些州没有州所得税？谁需要了解？

本文仅供一般信息参考，不应作为税务规划或报税决定的依据。请咨询合资格税务专业人士，获取符合您具体情况的建议。 内容目录 重点概览

免税州在美国代表什么？

美国哪些州没有州个人所得税？

谁比较需要关注免税州？

免税州一定更省钱吗？

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重点概览 问题 简短答案 为什么重要 如何核实 “免税州”只有一种意思吗 不是，常见包括 “无州个人所得税” 和 “无州销售税” 两种情况 搜寻同一个词，看到的州名单可能不同 先确认文章讨论的是收入税还是销售税 哪些州没有州个人所得税？ 目前 Tax Foundation 官方列为完全没有州个人所得税的共有8个州（阿拉斯加、佛罗里达、内华达、新罕布什尔、南达科他、田纳西、得克萨斯、怀俄明）；华盛顿州则因对高收入者资本利得征税，被 Tax Foundation 单独归类，未列入’无州个人所得税’名单。 这会影响工资、自雇收入和部分投资收益的州税安排 查阅 Tax Foundation 2026 州所得税资料 没有州销售税的州有几个 共有5个 这会影响购物和日常消费成本。 查阅 Tax Foundation 2026 销售税资料 没有州个人所得税就一定要更省钱吗？ 不一定 销售税、房产税和房租也会影响整体支出。 同时比较州税规定及当地生活成本。

免税州在美国代表什么？ 在美国，联邦所得税适用全国统一规则。州个人所得税则由各州自行制定，通常适用于工资、自雇收入及部分投资收益；州销售税则主要发生在购物或购买部分商品及服务时。中文里常把这些都称作”免税州”，因此容易把不同税种混为一谈。阅读相关资料时，建议先确认讨论的是州个人所得税还是州销售税，再比较不同州之间的差异。 税务申报 美国税率体系完整指南：2026年在美华人报税全攻略 阅读更多 常见说法 更准确的意思 免税州 可能指没有州个人所得税，也可能指无州销售税。 州税低 只代表某一类税负较低，不代表整体税负最低。 搬到免税州 不代表所有税都会减少，仍需综合比较其他税项及生活成本。 “免州销售税” 和 “免州个人所得税的州” 一样吗？ 两者并不相同。免州销售税，只代表购物时通常不用缴纳州销售税；免州个人所得税，则主要影响工资、自雇收入及部分投资收益在州层面的税务安排。 很多人看到”购物免税”，就会以为当地整体税负较低，其实这两种税适用于不同情况，不能直接画上等号。 州个人所得税：主要影响工资、自雇收入和部分投资收益

州销售税：主要影响购物及部分消费支出

常见误读：把 “免销售税” 直接理解成 “免州个人所得税” 为什么用中文容易把”免税州”说混？ 不少中文文章会先介绍俄勒冈州（Oregon）或特拉华州（Delaware）等没有州销售税的州；英文资料则更多讨论没有州个人所得税的州。因此，即使搜索的是同一个关键词，也可能看到不同的州名单。判断时，先确认文章讨论的是哪一种税，会更容易理解相关内容。

美国哪些州没有州个人所得税？ 目前，美国通常将以下 9 个州列为没有州个人所得税的州：阿拉斯加州（Alaska）、佛罗里达州（Florida）、内华达州（Nevada）、新罕布什尔州（New Hampshire）、南达科他州（South Dakota）、田纳西州（Tennessee）、得克萨斯州（Texas）、华盛顿州（Washington）和怀俄明州（Wyoming）。1 建议参考 Tax Foundation 2026 州个人所得税资料 （最后更新于 2026 年 2 月 17 日），并结合各州税务部门官网的信息确认最新规定。 需要留意的是，没有州个人所得税，并不代表完全没有税务负担。联邦所得税、工资税、地方税、销售税、房产税，以及部分州适用于特定收入的税务规定，都可能影响实际应缴税额。 9 个没有州个人所得税的州 州名1 是否征州个人所得税 需要注意的事项 哪些人可优先关注 阿拉斯加州 （Alaska） 否 没有全州销售税，但部分地方政府会征收地方销售税 偏远地区工作者、资源行业从业者 佛罗里达州 （Florida) 否 建议同时比较住房及保险成本 新移民、退休人士 内华达州 （Nevada） 否 不同城市的生活成本差异较大 酒店、服务业从业者 新罕布什尔州 （New Hampshire） 否 利息和股息税已取消，仍需留意房产税 新英格兰地区通勤人士 南达科他州 （South Dakota） 否 工作机会相对集中于部分产业 远程工作者 田纳西州 （Tennessee） 否 州销售税税率相对较高 重视日常消费支出的人士 得克萨斯州 （Texas） 否 房产税及住房成本值得一并比较 正在比较工作机会或计划搬州的人士 华盛顿州 （Washington） 否 部分长期资本利得适用州税规定 科技行业、高收入人士 怀俄明州 （Wyoming） 否 就业机会及生活选择相对集中 希望综合比较整体生活成本的人士 为什么华盛顿州、新罕布什尔州和阿拉斯加州需要特别留意？ 虽然这三个州通常都会列入没有州个人所得税的名单，但各自仍有一些税务规定需要额外留意。 华盛顿州 ：华盛顿州没有普遍适用的州个人所得税，但部分长期资本利得可能适用州税规定，因此不能简单理解为所有收入都不用缴纳州税。

：华盛顿州没有普遍适用的州个人所得税，但部分长期资本利得可能适用州税规定，因此不能简单理解为所有收入都不用缴纳州税。 新罕布什尔州 ： 新罕布什尔州过去曾对利息及股息征税，该税项已于 2025 年取消。因此，阅读较早发布的资料时，可能会看到与现行规定不同的内容。

： 新罕布什尔州过去曾对利息及股息征税，该税项已于 2025 年取消。因此，阅读较早发布的资料时，可能会看到与现行规定不同的内容。 阿拉斯加州： 阿拉斯加州没有全州销售税，但部分地方政府仍会征收地方销售税，因此购物时是否需要缴税，仍要视所在地而定。2

免税州一定更省钱吗？ 不一定。没有州个人所得税，并不代表整体生活成本一定较低。有些州虽然不征收州个人所得税，但销售税、房产税或其他税费相对较高；房租、保险和交通等生活开支，也可能影响整体预算。因此，比较不同州时，建议综合考虑整体成本，而不是只看单一税种。2 项目 建议留意 为什么不能单看没有州所得税 常见误区 州个人所得税 工资、自雇收入、部分投资收益 只是整体税负的一部分 以为没有州个人所得税就一定更省钱 销售税 日常购物和部分服务 消费较多时影响更明显 忽略日常消费成本 房产税 长期持有房产的成本 部分州可能以房产税弥补税收 只比较房价，不考虑持有成本 生活成本 房租、保险、交通及其他日常开支 可能抵消税务带来的节省 将低税率等同于低生活成本 比较不同州时，也要留意销售税、房产税和生活成本 如果日常消费较多，销售税对整体支出的影响会更明显；计划购房的人，则应一并比较房产税。在部分热门城市，即使没有州个人所得税，住房及保险成本较高，也可能影响整体预算。2 比较不同州时，可以重点留意哪些地方？ 确认当地是否征收州个人所得税，以及自己的收入类型是否适用相关规定。 一并比较销售税、房产税及地方税等其他税项。 将房租、保险、交通及日常生活开支纳入预算，再综合评估整体生活成本。