美国免税州指南2026：哪些州没有州所得税？谁需要了解？

本文仅供一般信息参考，不应作为税务规划或报税决定的依据。请咨询合资格税务专业人士，获取符合您具体情况的建议。
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重点概览
|问题
|简短答案
|为什么重要
|如何核实
|“免税州”只有一种意思吗
|不是，常见包括 “无州个人所得税” 和 “无州销售税” 两种情况
|搜寻同一个词，看到的州名单可能不同
|先确认文章讨论的是收入税还是销售税
|哪些州没有州个人所得税？
|目前 Tax Foundation 官方列为完全没有州个人所得税的共有8个州（阿拉斯加、佛罗里达、内华达、新罕布什尔、南达科他、田纳西、得克萨斯、怀俄明）；华盛顿州则因对高收入者资本利得征税，被 Tax Foundation 单独归类，未列入’无州个人所得税’名单。
|这会影响工资、自雇收入和部分投资收益的州税安排
|查阅 Tax Foundation 2026 州所得税资料
|没有州销售税的州有几个
|共有5个
|这会影响购物和日常消费成本。
|查阅 Tax Foundation 2026 销售税资料
|没有州个人所得税就一定要更省钱吗？
|不一定
|销售税、房产税和房租也会影响整体支出。
|同时比较州税规定及当地生活成本。
免税州在美国代表什么？
在美国，联邦所得税适用全国统一规则。州个人所得税则由各州自行制定，通常适用于工资、自雇收入及部分投资收益；州销售税则主要发生在购物或购买部分商品及服务时。中文里常把这些都称作”免税州”，因此容易把不同税种混为一谈。阅读相关资料时，建议先确认讨论的是州个人所得税还是州销售税，再比较不同州之间的差异。
|常见说法
|更准确的意思
|免税州
|可能指没有州个人所得税，也可能指无州销售税。
|州税低
|只代表某一类税负较低，不代表整体税负最低。
|搬到免税州
|不代表所有税都会减少，仍需综合比较其他税项及生活成本。
“免州销售税” 和 “免州个人所得税的州” 一样吗？
两者并不相同。免州销售税，只代表购物时通常不用缴纳州销售税；免州个人所得税，则主要影响工资、自雇收入及部分投资收益在州层面的税务安排。
很多人看到”购物免税”，就会以为当地整体税负较低，其实这两种税适用于不同情况，不能直接画上等号。
- 州个人所得税：主要影响工资、自雇收入和部分投资收益
- 州销售税：主要影响购物及部分消费支出
- 常见误读：把 “免销售税” 直接理解成 “免州个人所得税”
为什么用中文容易把”免税州”说混？
不少中文文章会先介绍俄勒冈州（Oregon）或特拉华州（Delaware）等没有州销售税的州；英文资料则更多讨论没有州个人所得税的州。因此，即使搜索的是同一个关键词，也可能看到不同的州名单。判断时，先确认文章讨论的是哪一种税，会更容易理解相关内容。
美国哪些州没有州个人所得税？
目前，美国通常将以下 9 个州列为没有州个人所得税的州：阿拉斯加州（Alaska）、佛罗里达州（Florida）、内华达州（Nevada）、新罕布什尔州（New Hampshire）、南达科他州（South Dakota）、田纳西州（Tennessee）、得克萨斯州（Texas）、华盛顿州（Washington）和怀俄明州（Wyoming）。1 建议参考 Tax Foundation 2026 州个人所得税资料 （最后更新于 2026 年 2 月 17 日），并结合各州税务部门官网的信息确认最新规定。
需要留意的是，没有州个人所得税，并不代表完全没有税务负担。联邦所得税、工资税、地方税、销售税、房产税，以及部分州适用于特定收入的税务规定，都可能影响实际应缴税额。
9 个没有州个人所得税的州
|州名1
|是否征州个人所得税
|需要注意的事项
|哪些人可优先关注
|阿拉斯加州 （Alaska）
|否
|没有全州销售税，但部分地方政府会征收地方销售税
|偏远地区工作者、资源行业从业者
|佛罗里达州 （Florida)
|否
|建议同时比较住房及保险成本
|新移民、退休人士
|内华达州 （Nevada）
|否
|不同城市的生活成本差异较大
|酒店、服务业从业者
|新罕布什尔州 （New Hampshire）
|否
|利息和股息税已取消，仍需留意房产税
|新英格兰地区通勤人士
|南达科他州 （South Dakota）
|否
|工作机会相对集中于部分产业
|远程工作者
|田纳西州 （Tennessee）
|否
|州销售税税率相对较高
|重视日常消费支出的人士
|得克萨斯州 （Texas）
|否
|房产税及住房成本值得一并比较
|正在比较工作机会或计划搬州的人士
|华盛顿州 （Washington）
|否
|部分长期资本利得适用州税规定
|科技行业、高收入人士
|怀俄明州 （Wyoming）
|否
|就业机会及生活选择相对集中
|希望综合比较整体生活成本的人士
为什么华盛顿州、新罕布什尔州和阿拉斯加州需要特别留意？
虽然这三个州通常都会列入没有州个人所得税的名单，但各自仍有一些税务规定需要额外留意。
- 华盛顿州：华盛顿州没有普遍适用的州个人所得税，但部分长期资本利得可能适用州税规定，因此不能简单理解为所有收入都不用缴纳州税。
- 新罕布什尔州： 新罕布什尔州过去曾对利息及股息征税，该税项已于 2025 年取消。因此，阅读较早发布的资料时，可能会看到与现行规定不同的内容。
- 阿拉斯加州： 阿拉斯加州没有全州销售税，但部分地方政府仍会征收地方销售税，因此购物时是否需要缴税，仍要视所在地而定。2
谁比较需要关注免税州？
是否选择没有州个人所得税的州，未必是每个人规划工作或搬迁时最重要的考量。如果你正准备接受工作邀请、跨州搬家，或需要长期处理跨境资金往来，了解不同州的税务制度通常会更有帮助。
如果你有海外汇款、支付生活费或管理多币种资金的需求，也可以延伸阅读 《美国汇款中国全攻略》 和 《美国华人 Wise 汇款全攻略》。需要留意的是，这类跨境汇款工具主要影响资金管理和转账成本，并不会改变你的州税务居民身份，也不能作为税务规划方式。
正在找工作、准备跨州搬家或远程办公的人
即使年薪相同，不同州的税务制度和生活成本，也可能影响实际可支配收入。对于远程工作者来说，居住州、工作州及收入来源州未必一致，因此除了比较哪些州没有州个人所得税，也建议确认自己的报税义务及税务居民身份。
有海外收入、需要汇款或要管理多币种资金的人
不少新移民认为，把资金转到没有州个人所得税的州，就能减少税务负担。实际上，州税通常取决于收入性质、税务居民身份及各州规定，而不是资金存放地点或使用哪一种汇款工具。如果正在规划长期定居或资产配置，也可以参考《在美国如何投资？新移民与留学生理财全攻略》。
Expatica 不提供投资建议，文章仅供教育参考用途。
作者
Cherry
小提示
“免税州”并不代表所有税都较低，也不一定适合每个人。比较不同州时，建议把税务规定、生活成本和就业机会一起纳入考
免税州一定更省钱吗？
不一定。没有州个人所得税，并不代表整体生活成本一定较低。有些州虽然不征收州个人所得税，但销售税、房产税或其他税费相对较高；房租、保险和交通等生活开支，也可能影响整体预算。因此，比较不同州时，建议综合考虑整体成本，而不是只看单一税种。2
|项目
|建议留意
|为什么不能单看没有州所得税
|常见误区
|州个人所得税
|工资、自雇收入、部分投资收益
|只是整体税负的一部分
|以为没有州个人所得税就一定更省钱
|销售税
|日常购物和部分服务
|消费较多时影响更明显
|忽略日常消费成本
|房产税
|长期持有房产的成本
|部分州可能以房产税弥补税收
|只比较房价，不考虑持有成本
|生活成本
|房租、保险、交通及其他日常开支
|可能抵消税务带来的节省
|将低税率等同于低生活成本
比较不同州时，也要留意销售税、房产税和生活成本
如果日常消费较多，销售税对整体支出的影响会更明显；计划购房的人，则应一并比较房产税。在部分热门城市，即使没有州个人所得税，住房及保险成本较高，也可能影响整体预算。2
比较不同州时，可以重点留意哪些地方？
- 确认当地是否征收州个人所得税，以及自己的收入类型是否适用相关规定。
- 一并比较销售税、房产税及地方税等其他税项。
- 将房租、保险、交通及日常生活开支纳入预算，再综合评估整体生活成本。
如果你也需要处理跨境资金
如果你计划搬到美国、需要支付海外学费、接收工资，或定期向家人汇款，除了了解不同州的税务规定，也可以留意跨境转账的费用及汇率。
对于需要管理多种货币的人来说，Wise 多币种账户 是一个电子货币账户，可支持持有及转换多种货币，并可向多个国家和地区汇款。实际支持的货币、功能及服务范围会因所在地而有所不同，使用前建议查阅 Wise 最新官方资料。
Wise US Inc. 已在 FinCEN 注册为货币服务企业（Money Service Business），并在适用州份持有货币转账牌照（Money Transmitter License）。详情请见 wise.com/us/legal。
存放在您 Wise 账户中的资金存放于一家或多家金融机构的账户中，这些资金可能符合 FDIC 保险资格。详情请见美国实体 Wise US Inc.如何保障客户的资金。
跨州生活之外，也别忽略跨境资金管理
- 税务规定可能随着税年调整，较早发布的资料未必适用于最新税年。
- 各州税务规定可能更新，例如资本利得、扣除项目及税务居民认定。
- 签证类别、收入来源及婚姻状况等个人情况，也可能影响税务义务。
- 正式作出决定前，建议查阅州税务部门官网确认最新规定。
本文仅供信息参考，不构成税务、法律或移民建议。税务规定要求准确申报居住身份。有关税务居民身份及报税要求，建议咨询合资格税务专业人士。
税收协定通常不会自动适用于州个人所得税
联邦层面的税收协定待遇，不代表州所得税一定同步适用。外籍人士、学生和短期工作者尤其容易在这里误解，所以涉及申报时，应单独核对州规则，必要时咨询合格税务专业人士。
核实时可以先看州税务部门官网，再看 IRS 提供的州政府网站入口，以及 Tax Foundation 年度表格。不同税年、不同收入类型、不同州税务居民身份，答案都可能不同。3
以上为一般性资讯，不提供税务建议。税收协定的具体适用情况较为复杂，请咨询合资格税务顾问。Wise 产品功能、支持货币、费用及服务地区可能因国家或地区而有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。
FAQ
常见问题
美国免税州是不是就完全不用交税？
不是。没有州个人所得税，并不代表不用缴纳联邦所得税、工资税、销售税、房产税或地方税。阅读相关资料时，也要先确认讨论的是哪一种税。
美国有几个州没有州个人所得税？
目前 Tax Foundation 官方列为完全没有州个人所得税的共有 8 个州。华盛顿州因对高收入者资本利得征税，被官方资料单独归类，不计入’无个人所得税’的8州名单中。
免销售税州和没有州个人所得税的州一样吗？
不一样。免销售税州主要影响购物及部分消费支出；没有州个人所得税，则影响工资、自雇收入等州层面的所得税。两份名单并不相同，只有少数州同时出现在相关讨论中。
华盛顿州算免税州吗？
如果是指没有普遍适用的州个人所得税，华盛顿州通常会被列入名单。不过，并非所有收入都完全免征州税，部分长期资本利得仍适用相关规定。
新移民搬到免税州就一定更划算吗？
不一定。除了州个人所得税，还应综合比较房租、销售税、房产税、保险、交通及就业机会，再评估是否符合自己的预算和生活需求。
在美国跨州工作要在哪个州交税？
这取决于居住州、工作州、收入来源及各州税务规定，不能一概而论。如果情况较复杂，建议查阅相关州税务部门规定，必要时咨询合格税务专业人士。
资料来源
- Tax Foundation – State Individual Income Tax Rates and Brackets： Tax Foundation 官方资料，用于支持美国各州是否征收州个人所得税、州个人所得税税率及税阶等内容。
- Tax Foundation – State Sales Tax Rates： Tax Foundation 官方资料，用于支持美国各州销售税及地方销售税税率，以及免销售税州相关说明。
- IRS – State Government Websites： 美国国税局官方资料，提供各州税务部门官方网站入口，用于核对各州最新税务规定及官方资讯。
资料检查日期：2026 年 7 月 16 日