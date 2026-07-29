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美国免税州指南2026：哪些州没有州所得税？谁需要了解？

很多人在搜索“美国免税州”时，都以为所有税都不用交，但其实这里说的通常只是其中一种税。这篇指南会说明“免税州”到底是什么意思、哪些州没有州个人所得税、哪些州没有州销售税，以及这些差异会如何影响工作选择、跨州搬家和生活预算。

一面美国国旗在蓝天下高高的旗杆上迎风飘扬，下方衬托着一排修长的棕榈树，充满典型的美式假日与西海岸风情。
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已更新 29-7-2026

本文仅供一般信息参考，不应作为税务规划或报税决定的依据。请咨询合资格税务专业人士，获取符合您具体情况的建议。

内容目录

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重点概览

问题简短答案为什么重要如何核实
“免税州”只有一种意思吗不是，常见包括 “无州个人所得税” 和 “无州销售税” 两种情况搜寻同一个词，看到的州名单可能不同先确认文章讨论的是收入税还是销售税
哪些州没有州个人所得税？目前 Tax Foundation 官方列为完全没有州个人所得税的共有8个州（阿拉斯加、佛罗里达、内华达、新罕布什尔、南达科他、田纳西、得克萨斯、怀俄明）；华盛顿州则因对高收入者资本利得征税，被 Tax Foundation 单独归类，未列入’无州个人所得税’名单。这会影响工资、自雇收入和部分投资收益的州税安排查阅 Tax Foundation 2026 州所得税资料
没有州销售税的州有几个共有5个这会影响购物和日常消费成本。查阅 Tax Foundation 2026 销售税资料
没有州个人所得税就一定要更省钱吗？不一定销售税、房产税和房租也会影响整体支出。同时比较州税规定及当地生活成本。

免税州在美国代表什么？

在美国，联邦所得税适用全国统一规则。州个人所得税则由各州自行制定，通常适用于工资、自雇收入及部分投资收益；州销售税则主要发生在购物或购买部分商品及服务时。中文里常把这些都称作”免税州”，因此容易把不同税种混为一谈。阅读相关资料时，建议先确认讨论的是州个人所得税还是州销售税，再比较不同州之间的差异。

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税务申报

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常见说法更准确的意思
免税州可能指没有州个人所得税，也可能指无州销售税。
州税低只代表某一类税负较低，不代表整体税负最低。
搬到免税州不代表所有税都会减少，仍需综合比较其他税项及生活成本。

“免州销售税” 和 “免州个人所得税的州” 一样吗？

两者并不相同。免州销售税，只代表购物时通常不用缴纳州销售税；免州个人所得税，则主要影响工资、自雇收入及部分投资收益在州层面的税务安排。

很多人看到”购物免税”，就会以为当地整体税负较低，其实这两种税适用于不同情况，不能直接画上等号。

  • 州个人所得税：主要影响工资、自雇收入和部分投资收益
  • 州销售税：主要影响购物及部分消费支出
  • 常见误读：把 “免销售税” 直接理解成 “免州个人所得税”

为什么用中文容易把”免税州”说混？

不少中文文章会先介绍俄勒冈州（Oregon）或特拉华州（Delaware）等没有州销售税的州；英文资料则更多讨论没有州个人所得税的州。因此，即使搜索的是同一个关键词，也可能看到不同的州名单。判断时，先确认文章讨论的是哪一种税，会更容易理解相关内容。

美国哪些州没有州个人所得税？

目前，美国通常将以下 9 个州列为没有州个人所得税的州：阿拉斯加州（Alaska）、佛罗里达州（Florida）、内华达州（Nevada）、新罕布什尔州（New Hampshire）、南达科他州（South Dakota）、田纳西州（Tennessee）、得克萨斯州（Texas）、华盛顿州（Washington）和怀俄明州（Wyoming）。1 建议参考 Tax Foundation 2026 州个人所得税资料 （最后更新于 2026 年 2 月 17 日），并结合各州税务部门官网的信息确认最新规定。

需要留意的是，没有州个人所得税，并不代表完全没有税务负担。联邦所得税、工资税、地方税、销售税、房产税，以及部分州适用于特定收入的税务规定，都可能影响实际应缴税额。

9 个没有州个人所得税的州

州名1是否征州个人所得税需要注意的事项哪些人可优先关注
阿拉斯加州 （Alaska）没有全州销售税，但部分地方政府会征收地方销售税偏远地区工作者、资源行业从业者
佛罗里达州 （Florida)建议同时比较住房及保险成本新移民、退休人士
内华达州  （Nevada）不同城市的生活成本差异较大酒店、服务业从业者
新罕布什尔州 （New Hampshire）利息和股息税已取消，仍需留意房产税新英格兰地区通勤人士
南达科他州 （South Dakota）工作机会相对集中于部分产业远程工作者
田纳西州 （Tennessee）州销售税税率相对较高重视日常消费支出的人士
得克萨斯州 （Texas）房产税及住房成本值得一并比较正在比较工作机会或计划搬州的人士
华盛顿州 （Washington）部分长期资本利得适用州税规定科技行业、高收入人士
怀俄明州 （Wyoming）就业机会及生活选择相对集中希望综合比较整体生活成本的人士

为什么华盛顿州、新罕布什尔州和阿拉斯加州需要特别留意？

虽然这三个州通常都会列入没有州个人所得税的名单，但各自仍有一些税务规定需要额外留意。

  • 华盛顿州：华盛顿州没有普遍适用的州个人所得税，但部分长期资本利得可能适用州税规定，因此不能简单理解为所有收入都不用缴纳州税。
  • 新罕布什尔州： 新罕布什尔州过去曾对利息及股息征税，该税项已于 2025 年取消。因此，阅读较早发布的资料时，可能会看到与现行规定不同的内容。
  • 阿拉斯加州： 阿拉斯加州没有全州销售税，但部分地方政府仍会征收地方销售税，因此购物时是否需要缴税，仍要视所在地而定。2

谁比较需要关注免税州？

是否选择没有州个人所得税的州，未必是每个人规划工作或搬迁时最重要的考量。如果你正准备接受工作邀请、跨州搬家，或需要长期处理跨境资金往来，了解不同州的税务制度通常会更有帮助。

如果你有海外汇款、支付生活费或管理多币种资金的需求，也可以延伸阅读 《美国汇款中国全攻略》《美国华人 Wise 汇款全攻略》。需要留意的是，这类跨境汇款工具主要影响资金管理和转账成本，并不会改变你的州税务居民身份，也不能作为税务规划方式。

正在找工作、准备跨州搬家或远程办公的人

即使年薪相同，不同州的税务制度和生活成本，也可能影响实际可支配收入。对于远程工作者来说，居住州、工作州及收入来源州未必一致，因此除了比较哪些州没有州个人所得税，也建议确认自己的报税义务及税务居民身份。

有海外收入、需要汇款或要管理多币种资金的人

不少新移民认为，把资金转到没有州个人所得税的州，就能减少税务负担。实际上，州税通常取决于收入性质、税务居民身份及各州规定，而不是资金存放地点或使用哪一种汇款工具。如果正在规划长期定居或资产配置，也可以参考《在美国如何投资？新移民与留学生理财全攻略》

Expatica 不提供投资建议，文章仅供教育参考用途。

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作者

Cherry

小提示

“免税州”并不代表所有税都较低，也不一定适合每个人。比较不同州时，建议把税务规定、生活成本和就业机会一起纳入考

免税州一定更省钱吗？

不一定。没有州个人所得税，并不代表整体生活成本一定较低。有些州虽然不征收州个人所得税，但销售税、房产税或其他税费相对较高；房租、保险和交通等生活开支，也可能影响整体预算。因此，比较不同州时，建议综合考虑整体成本，而不是只看单一税种。2

项目建议留意为什么不能单看没有州所得税常见误区
州个人所得税工资、自雇收入、部分投资收益只是整体税负的一部分以为没有州个人所得税就一定更省钱
销售税日常购物和部分服务消费较多时影响更明显忽略日常消费成本
房产税长期持有房产的成本部分州可能以房产税弥补税收只比较房价，不考虑持有成本
生活成本房租、保险、交通及其他日常开支可能抵消税务带来的节省将低税率等同于低生活成本

比较不同州时，也要留意销售税、房产税和生活成本

如果日常消费较多，销售税对整体支出的影响会更明显；计划购房的人，则应一并比较房产税。在部分热门城市，即使没有州个人所得税，住房及保险成本较高，也可能影响整体预算。2

比较不同州时，可以重点留意哪些地方？

  1. 确认当地是否征收州个人所得税，以及自己的收入类型是否适用相关规定。
  2. 一并比较销售税、房产税及地方税等其他税项。
  3. 将房租、保险、交通及日常生活开支纳入预算，再综合评估整体生活成本。

如果你也需要处理跨境资金

如果你计划搬到美国、需要支付海外学费、接收工资，或定期向家人汇款，除了了解不同州的税务规定，也可以留意跨境转账的费用及汇率。

对于需要管理多种货币的人来说，Wise 多币种账户 是一个电子货币账户，可支持持有及转换多种货币，并可向多个国家和地区汇款。实际支持的货币、功能及服务范围会因所在地而有所不同，使用前建议查阅 Wise 最新官方资料

Wise US Inc. 已在 FinCEN 注册为货币服务企业（Money Service Business），并在适用州份持有货币转账牌照（Money Transmitter License）。详情请见 wise.com/us/legal

存放在您 Wise 账户中的资金存放于一家或多家金融机构的账户中，这些资金可能符合 FDIC 保险资格。详情请见美国实体 Wise US Inc.如何保障客户的资金

跨州生活之外，也别忽略跨境资金管理

  • 税务规定可能随着税年调整，较早发布的资料未必适用于最新税年。
  • 各州税务规定可能更新，例如资本利得、扣除项目及税务居民认定。
  • 签证类别、收入来源及婚姻状况等个人情况，也可能影响税务义务。
  • 正式作出决定前，建议查阅州税务部门官网确认最新规定。

本文仅供信息参考，不构成税务、法律或移民建议。税务规定要求准确申报居住身份。有关税务居民身份及报税要求，建议咨询合资格税务专业人士。

税收协定通常不会自动适用于州个人所得税

联邦层面的税收协定待遇，不代表州所得税一定同步适用。外籍人士、学生和短期工作者尤其容易在这里误解，所以涉及申报时，应单独核对州规则，必要时咨询合格税务专业人士。

核实时可以先看州税务部门官网，再看 IRS 提供的州政府网站入口，以及 Tax Foundation 年度表格。不同税年、不同收入类型、不同州税务居民身份，答案都可能不同。3

以上为一般性资讯，不提供税务建议。税收协定的具体适用情况较为复杂，请咨询合资格税务顾问。Wise 产品功能、支持货币、费用及服务地区可能因国家或地区而有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。

US state government website

FAQ

常见问题

美国免税州是不是就完全不用交税？

不是。没有州个人所得税，并不代表不用缴纳联邦所得税、工资税、销售税、房产税或地方税。阅读相关资料时，也要先确认讨论的是哪一种税。

美国有几个州没有州个人所得税？

目前 Tax Foundation 官方列为完全没有州个人所得税的共有 8 个州。华盛顿州因对高收入者资本利得征税，被官方资料单独归类，不计入’无个人所得税’的8州名单中。

免销售税州和没有州个人所得税的州一样吗？

不一样。免销售税州主要影响购物及部分消费支出；没有州个人所得税，则影响工资、自雇收入等州层面的所得税。两份名单并不相同，只有少数州同时出现在相关讨论中。

华盛顿州算免税州吗？

如果是指没有普遍适用的州个人所得税，华盛顿州通常会被列入名单。不过，并非所有收入都完全免征州税，部分长期资本利得仍适用相关规定。

新移民搬到免税州就一定更划算吗？

不一定。除了州个人所得税，还应综合比较房租、销售税、房产税、保险、交通及就业机会，再评估是否符合自己的预算和生活需求。

在美国跨州工作要在哪个州交税？

这取决于居住州、工作州、收入来源及各州税务规定，不能一概而论。如果情况较复杂，建议查阅相关州税务部门规定，必要时咨询合格税务专业人士。

资料来源

  1. Tax Foundation – State Individual Income Tax Rates and Brackets Tax Foundation 官方资料，用于支持美国各州是否征收州个人所得税、州个人所得税税率及税阶等内容。
  2. Tax Foundation – State Sales Tax Rates Tax Foundation 官方资料，用于支持美国各州销售税及地方销售税税率，以及免销售税州相关说明。
  3. IRS – State Government Websites 美国国税局官方资料，提供各州税务部门官方网站入口，用于核对各州最新税务规定及官方资讯。

资料检查日期：2026 年 7 月 16 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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