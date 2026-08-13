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财务管理

美国 PayPal 注册指南 2026：中国账户区别、使用限制与 Wise 比较

如果准备在美国使用 PayPal®，先了解美国账户和中国账户的区别，会比急着注册更重要。

一位用户在马来西亚使用手机登录 PayPal 账户进行在线支付。
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已更新 13-8-2026

两者在注册资料、绑定方式、验证流程，以及部分功能上都可能有所不同。提前了解这些差异，有助于根据自己的使用需求选择合适的账户安排。

本文根据 PayPal 美国官方注册页面及帮助中心的公开资料整理，内容仅介绍官方注册流程，不涉及借用身份、虚假资料、接码服务或其他规避平台规定的做法。

本文也会介绍注册所需资料、常见验证情况，以及 PayPal 与 Wise 在不同跨境支付场景下的适用方式。但内容仅供一般信息参考，不构成法律、税务、移民或财务建议。

内容目录

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

重点概览

  • 如果主要在美国网站付款，或需要使用 PayPal 提供的付款或收款服务，可先了解美区 PayPal 是否符合自己的需求。
  • 注册前，一般需要准备真实姓名、电子邮箱、美国手机号码、美国地址，以及可绑定的银行卡或美国银行账户。
  • 是否需要进一步完成身份验证，会因账户活动、资料情况及平台审核要求而有所不同。
  • 如资料不一致、账户用途与实际使用情况不符，或短时间内出现异常交易，账户可能需要进一步验证。
  • 如果主要需求是国际汇款、持有多种货币或管理跨境资金，也可一并比较 Wise 等跨境资金管理工具。

PayPal 是什么？

PayPal 是常见的线上支付及收付款工具，可用于网上购物、向他人付款，以及接收部分款项。在美国，用户也可以将已绑定的银行卡及银行账户集中管理，并在支持 PayPal 的网站完成付款。1

不过，每个人的使用需求并不相同。如果主要目的是持有美元、国际汇款或管理多种货币，也可以一并比较其他跨境资金管理方式。

中国与美国的 PayPal 有什么不同？

对长期在美国生活的人来说，中国美国账户最大的分别，通常不是能否注册，而是账户是否适合当地的支付及收款环境。

比较项目中国账户美国账户对在美华人的影响建议核对
注册资料以中国资料为主以美国资料为主资料不一致时，后续验证可能受影响账户设置
绑定方式中国本地银行卡或支付方式美国银行卡及美国银行账户是否方便日常付款及收款Wallet 页面
提现方式看账户地区而定一般可连接美国银行账户是否能在美国银行提取提现页面
身份验证要求视账户情况而定要求视账户情况而定所需资料可能不同官方通知

开户、验证与使用权限有什么不同？

如果目前居住在美国，但之前使用的是中国 PayPal 账户，建议先确认各项资料是否真实且保持一致，例如姓名、手机号码、地址及银行卡资料。后续如需绑定美国银行账户或完成身份验证，也应按照 PayPal 当时的要求准备相关资料。

如果计划将资金提取至美国银行账户，可先参考《美国银行开户全攻略》，了解美国本地银行账户的基本要求。

收款、提现及付款体验有什么不同？

对于在美国生活的用户来说，日常使用通常会涉及四个场景：

  • 在美国网站付款
  • 接收美元款项
  • 提现至美国银行账户
  • 向海外付款

如果付款失败，不一定代表需要重新注册美国 PayPal，也有可能与账户资料、账单地址或支付工具资料不一致有关。

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Cherry

小提示

很多美国网站除了确认付款方式外，也会核对姓名、账单地址及支付工具资料是否一致。如果主要需求是持有美元或跨境汇款，也可以同时比较其他跨境资金管理工具，再决定是否需要使用 PayPal。

注册 PayPal 需要准备什么资料？

注册前，建议先确认申请的是个人账户还是商业账户。两种账户适用于不同使用场景，所需资料也可能有所不同。1

Paypal 个人及商业户口官网解说

个人账户需要准备什么？

申请个人账户时，通常需要先提供基本身份及联络资料，后续是否需要进一步验证，则会根据账户情况及 PayPal 的审核要求而定。2 如果刚到美国，尚未申请美国手机号码，可先参考《美国 eSIM 指南》，完成基本通讯设置。

申请账户一般需要准备：

  • 姓名（建议与身份证件及支付工具资料一致）
  • 常用电子邮箱
  • 美国手机号码
  • 美国居住地址
  • 可绑定的借记卡、信用卡或美国银行账户（如适用）
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Cherry

小提示

建议使用日后会持续使用的电子邮箱及手机号码注册账户。若之后需要接收验证码或账户通知，固定使用同一组联络资料，有助于后续接收验证码、账户通知及管理账户。

商业账户还可能需要哪些额外资料？

如果以自由职业者、个体经营者或企业名义使用 PayPal，可进一步了解商业账户。除了个人基本资料外，申请过程中还可能需要提供企业名称、EIN 或 TIN、营业地址、负责人资料，以及其他与业务相关的文件。4 实际要求会因企业类型及账户情况而有所不同，建议以 PayPal 当时公布的申请流程为准。

如何注册美国 PayPal？

建议直接通过 PayPal 官方注册页面申请，并根据自己的实际情况填写资料。1

注册步骤

  1. 进入 PayPal 美国官网，选择个人账户或商业账户。
  2. 输入常用电子邮箱及美国手机号码。
  3. 设置登录密码。
  4. 填写姓名、居住地址等基本资料。
  5. 按页面提示完成账户注册。
  6. 登录账户后，检查资料是否完整。
  7. 如收到身份验证或补件通知，再按照官方要求提交相关资料。

建议从注册开始，就确保姓名、地址及其他个人资料与后续绑定的银行卡或银行账户保持一致，后续管理账户时会更方便。

如何绑定银行卡或美国银行账户？

完成注册后，一般需要先确认电子邮箱，再到 Wallet 页面绑定银行卡或美国银行账户。3如果绑定美国银行账户，可能会用到 ACH（Automated Clearing House） 转账，以及银行识别码和账户号码等资料。

不同银行的验证方式可能有所不同。有些银行可直接完成验证，也有些情况会通过小额存款的方式确认账户资料。实际流程仍应以 PayPal 当时显示的页面及银行支持情况为准。

一般可按以下顺序完成设置：

  1. 确认电子邮箱。
  2. 绑定银行卡或美国银行账户。
  3. 如收到小额存款验证通知，按照页面指示完成确认。3

为什么美国 PayPal 可能需要进一步验证？

PayPal 会根据账户资料、交易活动及其他因素决定是否要求进一步验证。不同账户的审核情况可能不同，并没有固定标准。

哪些情况可能触发进一步验证？2

  • PayPal 账户姓名与银行卡或银行账户资料不一致。
  • 账户地址与账单地址或证明文件存在明显差异。
  • 个人账户长期用于商业用途。
  • 新账户短时间内出现较多交易或较大金额收付款。
  • 绑定的银行卡或银行账户无法完成验证，或不符合平台要求。

如何减少需要补充资料的情况？

注册及使用账户时，建议确保所填写资料真实、完整，并与后续绑定的支付工具保持一致。2

  • 保持姓名、手机号码、地址及支付工具资料一致。
  • 尽早完成电子邮箱及银行卡或银行账户验证。
  • 根据实际用途选择个人账户或商业账户。
  • 保留租约、银行对账单或其他住址证明，以备需要时使用。
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小提示

如果刚到美国，暂时没有太多账单记录，可先保留租约、银行对账单或银行开户文件等资料。如日后需要补充住址证明，准备相关文件会较方便。

什么情况下不一定需要注册美国 PayPal？

是否需要注册美国 PayPal，应视主要用途而定。如果主要是在支持 PayPal 的网站付款，或需要使用 PayPal 提供的付款及收款服务，美国 PayPal 可以作为其中一种选择。

如果主要需求是国际汇款、持有多种货币或管理跨境资金，也可以同时比较其他跨境资金管理工具，再根据自己的使用情况决定。

例如：

  • 美国网站付款：可了解 PayPal 是否符合需求。
  • 国际汇款：可比较不同跨境汇款服务。
  • 持有多种货币：可比较不同多币种账户服务。

如需进一步了解国际汇款安排，也可参考 《美国国际汇款终极指南》

Wise 在哪些情况下可以作为比较对象？

Wise 提供国际汇款多币种账户服务，在美国 FinCEN 注册为货币服务企业（Money Services Business, MSB），并非银行。5

如果主要需求是国际汇款、持有不同货币或管理跨境资金，可以将 Wise 与其他服务一并比较，再根据自己的使用需求选择适合的方案。

个人用户：Wise 国际汇款与多币种账户

如果经常需要向海外汇款、接收不同货币款项，或管理多种货币余额，可以比较不同服务提供的功能、费用及支持地区。

使用需求PayPalWise建议比较
美国网站付款可支持部分商户视商户而定商户是否接受
国际汇款提供相关服务⁷提供相关服务⁸汇率、费用及到账方式（以两平台当时公布的费率为准）
接收美元后兑换其他货币提供部分相关功能⁷提供多币种账户功能⁸收款及兑换方式（以两平台当时公布的汇率及功能为准）
多币种资金管理功能视地区而定⁷提供多币种账户⁸支持货币及账户功能（具体支持货币数量及地区以官方页面为准）

如果准备比较不同服务，除了手续费，也建议一并查看汇率、预计到账时间及可使用的国家或地区。

了解更多 Wise 多币种账户

小型企业与自由职业者：Wise 商业账户

对自由职业者、小型工作室及跨境服务型企业来说，除了付款功能，也会关注如何接收客户付款、向海外供应商付款，以及管理不同货币的资金。

PayPal 商业账户和 Wise 商业账户提供的功能各有不同，实际适用哪一种方式，应根据业务模式、收付款需求及使用地区综合考虑。

如果需要接收海外客户付款，同时也会向海外团队或供应商付款，可以进一步了解 Wise 商业账户提供的多币种收付款功能。

了解更多 Wise 商业账户

涉及收入申报时，也建议参考《美国税率体系完整指南》，并以 IRS 关于 1099-K 及其他税务规定为准（最后更新日期为：2026 年 6 月 28 日）6

可比较以下几个方面：

  • 向海外客户收款时，可比较收款方式及资金到账路径。
  • 向海外供应商付款时，可比较费用、支持币种及付款方式。
  • 团队跨国协作时，可了解是否支持多币种资金管理。
  • 如果业务仍依赖 PayPal 的争议处理机制或平台兼容性，也建议一并纳入比较，而不只看转账功能。
美国官方解说 1099-K 表格
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Cherry

小提示

如果业务涉及多个国家或地区，可先比较不同服务提供的收付款方式、支持币种、费用及当地可用功能，再根据实际业务需求选择合适的方案。

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财务管理

2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解

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FAQ

常见问题

没有 SSN 可以注册美国 PayPal 吗？

部分用户可以先完成基础注册，但后续是否需要提供 SSN、ITIN 或其他资料，会因账户情况、用途及验证要求而有所不同。建议以 PayPal 注册页面及账户通知显示的要求为准。

中国 PayPal 和美国 PayPal 可以同时使用吗？

是否可以使用不同地区的 PayPal 账户，应以 PayPal 当时的政策为准。无论使用哪个地区的账户，注册资料、联系方式及绑定的支付工具都应保持真实且一致，不建议混用不同地区的身份资料。

美国 PayPal 一定要绑定美国银行卡吗？

不一定。是否需要绑定美国银行卡或美国银行账户，会因账户用途及功能而有所不同。绑定本地银行卡或银行账户后，部分功能可能需要绑定本地银行卡或银行账户才能使用，实际情况以 PayPal 当前规则为准。

中国和美国 PayPal 都可以提现吗？

是否可以提现，以及可使用的提现方式，会因账户地区及当地支持的服务而有所不同。对于在美国使用 PayPal 的用户，可先确认是否支持绑定美国银行账户，以及相关费用、处理时间和提现要求，并以 PayPal 最新页面显示的信息为准。

Wise 能完全取代 PayPal 吗？

Wise 和 PayPal 两者提供的服务并不相同。

如果主要是在支持 PayPal 的网站付款，或需要使用 PayPal 的付款及收款服务，PayPal 仍然是常见选择；如果主要需求是国际汇款、持有多种货币或管理跨境资金，也可以将 Wise 一并纳入比较，再根据自己的使用需求选择合适的服务。

资料来源

  1. PayPal – 美国注册页面：PayPal 官方资料，用于支持美国 PayPal 账户注册流程、个人账户与商业账户类型，以及开户要求等内容。
  2. PayPal – 身份确认说明：PayPal 官方帮助中心资料，用于支持身份验证（Identity Verification）、账户验证及补充资料要求等说明。
  3. PayPal – 银行账户确认说明：PayPal 官方帮助中心资料，用于支持绑定美国银行账户、小额存款（Micro-deposits）验证，以及银行账户确认流程等内容。
  4. PayPal – 商业账户文件要求：PayPal 官方帮助中心资料，用于支持商业账户（Business Account）申请及企业资料补充要求。
  5. Wise – 美元收款信息：Wise 官方资料，用于支持美元收款信息、多币种账户及美国账户信息（USD Account Details）相关说明。
  6. IRS – Form 1099-K：美国国税局（IRS）官方资料，用于支持 Form 1099-K 的适用情况及第三方支付平台相关税务说明。
  7. PayPal – 国际汇款及货币管理功能说明：PayPal 官方资料，如何使用 PayPal 汇款教学。
  8. Wise – 多币种账户功能说明： Wise 官方资料，说明多币种账户支持的货币种类及功能范围。

资料检查日期：2026 年 8 月 4 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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