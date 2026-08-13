美国 PayPal 注册指南 2026：中国账户区别、使用限制与 Wise 比较

重点概览 如果主要在美国网站付款，或需要使用 PayPal 提供的付款或收款服务，可先了解美区 PayPal 是否符合自己的需求。

注册前，一般需要准备真实姓名、电子邮箱、美国手机号码、美国地址，以及可绑定的银行卡或美国银行账户。

是否需要进一步完成身份验证，会因账户活动、资料情况及平台审核要求而有所不同。

如资料不一致、账户用途与实际使用情况不符，或短时间内出现异常交易，账户可能需要进一步验证。

如果主要需求是国际汇款、持有多种货币或管理跨境资金，也可一并比较 Wise 等跨境资金管理工具。

PayPal 是什么？ PayPal 是常见的线上支付及收付款工具，可用于网上购物、向他人付款，以及接收部分款项。在美国，用户也可以将已绑定的银行卡及银行账户集中管理，并在支持 PayPal 的网站完成付款。1 不过，每个人的使用需求并不相同。如果主要目的是持有美元、国际汇款或管理多种货币，也可以一并比较其他跨境资金管理方式。

中国与美国的 PayPal 有什么不同？ 对长期在美国生活的人来说，中国与美国账户最大的分别，通常不是能否注册，而是账户是否适合当地的支付及收款环境。 比较项目 中国账户 美国账户 对在美华人的影响 建议核对 注册资料 以中国资料为主 以美国资料为主 资料不一致时，后续验证可能受影响 账户设置 绑定方式 中国本地银行卡或支付方式 美国银行卡及美国银行账户 是否方便日常付款及收款 Wallet 页面 提现方式 看账户地区而定 一般可连接美国银行账户 是否能在美国银行提取 提现页面 身份验证 要求视账户情况而定 要求视账户情况而定 所需资料可能不同 官方通知 开户、验证与使用权限有什么不同？ 如果目前居住在美国，但之前使用的是中国 PayPal 账户，建议先确认各项资料是否真实且保持一致，例如姓名、手机号码、地址及银行卡资料。后续如需绑定美国银行账户或完成身份验证，也应按照 PayPal 当时的要求准备相关资料。 如果计划将资金提取至美国银行账户，可先参考《美国银行开户全攻略》，了解美国本地银行账户的基本要求。 收款、提现及付款体验有什么不同？ 对于在美国生活的用户来说，日常使用通常会涉及四个场景： 在美国网站付款

接收美元款项

提现至美国银行账户

向海外付款 如果付款失败，不一定代表需要重新注册美国 PayPal，也有可能与账户资料、账单地址或支付工具资料不一致有关。 Cherry 小提示 很多美国网站除了确认付款方式外，也会核对姓名、账单地址及支付工具资料是否一致。如果主要需求是持有美元或跨境汇款，也可以同时比较其他跨境资金管理工具，再决定是否需要使用 PayPal。

注册 PayPal 需要准备什么资料？ 注册前，建议先确认申请的是个人账户还是商业账户。两种账户适用于不同使用场景，所需资料也可能有所不同。1 个人账户需要准备什么？ 申请个人账户时，通常需要先提供基本身份及联络资料，后续是否需要进一步验证，则会根据账户情况及 PayPal 的审核要求而定。2 如果刚到美国，尚未申请美国手机号码，可先参考《美国 eSIM 指南》，完成基本通讯设置。 申请账户一般需要准备： 姓名（建议与身份证件及支付工具资料一致）

常用电子邮箱

美国手机号码

美国居住地址

可绑定的借记卡、信用卡或美国银行账户（如适用） Cherry 小提示 建议使用日后会持续使用的电子邮箱及手机号码注册账户。若之后需要接收验证码或账户通知，固定使用同一组联络资料，有助于后续接收验证码、账户通知及管理账户。 商业账户还可能需要哪些额外资料？ 如果以自由职业者、个体经营者或企业名义使用 PayPal，可进一步了解商业账户。除了个人基本资料外，申请过程中还可能需要提供企业名称、EIN 或 TIN、营业地址、负责人资料，以及其他与业务相关的文件。4 实际要求会因企业类型及账户情况而有所不同，建议以 PayPal 当时公布的申请流程为准。

如何注册美国 PayPal？ 建议直接通过 PayPal 官方注册页面申请，并根据自己的实际情况填写资料。1 注册步骤 进入 PayPal 美国官网，选择个人账户或商业账户。 输入常用电子邮箱及美国手机号码。 设置登录密码。 填写姓名、居住地址等基本资料。 按页面提示完成账户注册。 登录账户后，检查资料是否完整。 如收到身份验证或补件通知，再按照官方要求提交相关资料。 建议从注册开始，就确保姓名、地址及其他个人资料与后续绑定的银行卡或银行账户保持一致，后续管理账户时会更方便。 如何绑定银行卡或美国银行账户？ 完成注册后，一般需要先确认电子邮箱，再到 Wallet 页面绑定银行卡或美国银行账户。3如果绑定美国银行账户，可能会用到 ACH（Automated Clearing House） 转账，以及银行识别码和账户号码等资料。 不同银行的验证方式可能有所不同。有些银行可直接完成验证，也有些情况会通过小额存款的方式确认账户资料。实际流程仍应以 PayPal 当时显示的页面及银行支持情况为准。 一般可按以下顺序完成设置： 确认电子邮箱。 绑定银行卡或美国银行账户。 如收到小额存款验证通知，按照页面指示完成确认。3

为什么美国 PayPal 可能需要进一步验证？ PayPal 会根据账户资料、交易活动及其他因素决定是否要求进一步验证。不同账户的审核情况可能不同，并没有固定标准。 哪些情况可能触发进一步验证？2 PayPal 账户姓名与银行卡或银行账户资料不一致。

账户地址与账单地址或证明文件存在明显差异。

个人账户长期用于商业用途。

新账户短时间内出现较多交易或较大金额收付款。

绑定的银行卡或银行账户无法完成验证，或不符合平台要求。 如何减少需要补充资料的情况？ 注册及使用账户时，建议确保所填写资料真实、完整，并与后续绑定的支付工具保持一致。2 保持姓名、手机号码、地址及支付工具资料一致。

尽早完成电子邮箱及银行卡或银行账户验证。

根据实际用途选择个人账户或商业账户。

保留租约、银行对账单或其他住址证明，以备需要时使用。 Cherry 小提示 如果刚到美国，暂时没有太多账单记录，可先保留租约、银行对账单或银行开户文件等资料。如日后需要补充住址证明，准备相关文件会较方便。