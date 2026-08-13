美国 PayPal 注册指南 2026：中国账户区别、使用限制与 Wise 比较

两者在注册资料、绑定方式、验证流程，以及部分功能上都可能有所不同。提前了解这些差异，有助于根据自己的使用需求选择合适的账户安排。
本文根据 PayPal 美国官方注册页面及帮助中心的公开资料整理，内容仅介绍官方注册流程，不涉及借用身份、虚假资料、接码服务或其他规避平台规定的做法。
本文也会介绍注册所需资料、常见验证情况，以及 PayPal 与 Wise 在不同跨境支付场景下的适用方式。但内容仅供一般信息参考，不构成法律、税务、移民或财务建议。
内容目录
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
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对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
重点概览
- 如果主要在美国网站付款，或需要使用 PayPal 提供的付款或收款服务，可先了解美区 PayPal 是否符合自己的需求。
- 注册前，一般需要准备真实姓名、电子邮箱、美国手机号码、美国地址，以及可绑定的银行卡或美国银行账户。
- 是否需要进一步完成身份验证，会因账户活动、资料情况及平台审核要求而有所不同。
- 如资料不一致、账户用途与实际使用情况不符，或短时间内出现异常交易，账户可能需要进一步验证。
- 如果主要需求是国际汇款、持有多种货币或管理跨境资金，也可一并比较 Wise 等跨境资金管理工具。
PayPal 是什么？
PayPal 是常见的线上支付及收付款工具，可用于网上购物、向他人付款，以及接收部分款项。在美国，用户也可以将已绑定的银行卡及银行账户集中管理，并在支持 PayPal 的网站完成付款。1
不过，每个人的使用需求并不相同。如果主要目的是持有美元、国际汇款或管理多种货币，也可以一并比较其他跨境资金管理方式。
中国与美国的 PayPal 有什么不同？
对长期在美国生活的人来说，中国与美国账户最大的分别，通常不是能否注册，而是账户是否适合当地的支付及收款环境。
|比较项目
|中国账户
|美国账户
|对在美华人的影响
|建议核对
|注册资料
|以中国资料为主
|以美国资料为主
|资料不一致时，后续验证可能受影响
|账户设置
|绑定方式
|中国本地银行卡或支付方式
|美国银行卡及美国银行账户
|是否方便日常付款及收款
|Wallet 页面
|提现方式
|看账户地区而定
|一般可连接美国银行账户
|是否能在美国银行提取
|提现页面
|身份验证
|要求视账户情况而定
|要求视账户情况而定
|所需资料可能不同
|官方通知
开户、验证与使用权限有什么不同？
如果目前居住在美国，但之前使用的是中国 PayPal 账户，建议先确认各项资料是否真实且保持一致，例如姓名、手机号码、地址及银行卡资料。后续如需绑定美国银行账户或完成身份验证，也应按照 PayPal 当时的要求准备相关资料。
如果计划将资金提取至美国银行账户，可先参考《美国银行开户全攻略》，了解美国本地银行账户的基本要求。
收款、提现及付款体验有什么不同？
对于在美国生活的用户来说，日常使用通常会涉及四个场景：
- 在美国网站付款
- 接收美元款项
- 提现至美国银行账户
- 向海外付款
如果付款失败，不一定代表需要重新注册美国 PayPal，也有可能与账户资料、账单地址或支付工具资料不一致有关。
Cherry
小提示
很多美国网站除了确认付款方式外，也会核对姓名、账单地址及支付工具资料是否一致。如果主要需求是持有美元或跨境汇款，也可以同时比较其他跨境资金管理工具，再决定是否需要使用 PayPal。
注册 PayPal 需要准备什么资料？
注册前，建议先确认申请的是个人账户还是商业账户。两种账户适用于不同使用场景，所需资料也可能有所不同。1
个人账户需要准备什么？
申请个人账户时，通常需要先提供基本身份及联络资料，后续是否需要进一步验证，则会根据账户情况及 PayPal 的审核要求而定。2 如果刚到美国，尚未申请美国手机号码，可先参考《美国 eSIM 指南》，完成基本通讯设置。
申请账户一般需要准备：
- 姓名（建议与身份证件及支付工具资料一致）
- 常用电子邮箱
- 美国手机号码
- 美国居住地址
- 可绑定的借记卡、信用卡或美国银行账户（如适用）
Cherry
小提示
建议使用日后会持续使用的电子邮箱及手机号码注册账户。若之后需要接收验证码或账户通知，固定使用同一组联络资料，有助于后续接收验证码、账户通知及管理账户。
商业账户还可能需要哪些额外资料？
如果以自由职业者、个体经营者或企业名义使用 PayPal，可进一步了解商业账户。除了个人基本资料外，申请过程中还可能需要提供企业名称、EIN 或 TIN、营业地址、负责人资料，以及其他与业务相关的文件。4 实际要求会因企业类型及账户情况而有所不同，建议以 PayPal 当时公布的申请流程为准。
如何注册美国 PayPal？
建议直接通过 PayPal 官方注册页面申请，并根据自己的实际情况填写资料。1
注册步骤
- 进入 PayPal 美国官网，选择个人账户或商业账户。
- 输入常用电子邮箱及美国手机号码。
- 设置登录密码。
- 填写姓名、居住地址等基本资料。
- 按页面提示完成账户注册。
- 登录账户后，检查资料是否完整。
- 如收到身份验证或补件通知，再按照官方要求提交相关资料。
建议从注册开始，就确保姓名、地址及其他个人资料与后续绑定的银行卡或银行账户保持一致，后续管理账户时会更方便。
如何绑定银行卡或美国银行账户？
完成注册后，一般需要先确认电子邮箱，再到 Wallet 页面绑定银行卡或美国银行账户。3如果绑定美国银行账户，可能会用到 ACH（Automated Clearing House） 转账，以及银行识别码和账户号码等资料。
不同银行的验证方式可能有所不同。有些银行可直接完成验证，也有些情况会通过小额存款的方式确认账户资料。实际流程仍应以 PayPal 当时显示的页面及银行支持情况为准。
一般可按以下顺序完成设置：
- 确认电子邮箱。
- 绑定银行卡或美国银行账户。
- 如收到小额存款验证通知，按照页面指示完成确认。3
为什么美国 PayPal 可能需要进一步验证？
PayPal 会根据账户资料、交易活动及其他因素决定是否要求进一步验证。不同账户的审核情况可能不同，并没有固定标准。
哪些情况可能触发进一步验证？2
- PayPal 账户姓名与银行卡或银行账户资料不一致。
- 账户地址与账单地址或证明文件存在明显差异。
- 个人账户长期用于商业用途。
- 新账户短时间内出现较多交易或较大金额收付款。
- 绑定的银行卡或银行账户无法完成验证，或不符合平台要求。
如何减少需要补充资料的情况？
注册及使用账户时，建议确保所填写资料真实、完整，并与后续绑定的支付工具保持一致。2
- 保持姓名、手机号码、地址及支付工具资料一致。
- 尽早完成电子邮箱及银行卡或银行账户验证。
- 根据实际用途选择个人账户或商业账户。
- 保留租约、银行对账单或其他住址证明，以备需要时使用。
Cherry
小提示
如果刚到美国，暂时没有太多账单记录，可先保留租约、银行对账单或银行开户文件等资料。如日后需要补充住址证明，准备相关文件会较方便。
什么情况下不一定需要注册美国 PayPal？
是否需要注册美国 PayPal，应视主要用途而定。如果主要是在支持 PayPal 的网站付款，或需要使用 PayPal 提供的付款及收款服务，美国 PayPal 可以作为其中一种选择。
如果主要需求是国际汇款、持有多种货币或管理跨境资金，也可以同时比较其他跨境资金管理工具，再根据自己的使用情况决定。
例如：
- 美国网站付款：可了解 PayPal 是否符合需求。
- 国际汇款：可比较不同跨境汇款服务。
- 持有多种货币：可比较不同多币种账户服务。
如需进一步了解国际汇款安排，也可参考 《美国国际汇款终极指南》。
Wise 在哪些情况下可以作为比较对象？
Wise 提供国际汇款及多币种账户服务，在美国 FinCEN 注册为货币服务企业（Money Services Business, MSB），并非银行。5
如果主要需求是国际汇款、持有不同货币或管理跨境资金，可以将 Wise 与其他服务一并比较，再根据自己的使用需求选择适合的方案。
个人用户：Wise 国际汇款与多币种账户
如果经常需要向海外汇款、接收不同货币款项，或管理多种货币余额，可以比较不同服务提供的功能、费用及支持地区。
|使用需求
|PayPal
|Wise
|建议比较
|美国网站付款
|可支持部分商户
|视商户而定
|商户是否接受
|国际汇款
|提供相关服务⁷
|提供相关服务⁸
|汇率、费用及到账方式（以两平台当时公布的费率为准）
|接收美元后兑换其他货币
|提供部分相关功能⁷
|提供多币种账户功能⁸
|收款及兑换方式（以两平台当时公布的汇率及功能为准）
|多币种资金管理
|功能视地区而定⁷
|提供多币种账户⁸
|支持货币及账户功能（具体支持货币数量及地区以官方页面为准）
如果准备比较不同服务，除了手续费，也建议一并查看汇率、预计到账时间及可使用的国家或地区。
小型企业与自由职业者：Wise 商业账户
对自由职业者、小型工作室及跨境服务型企业来说，除了付款功能，也会关注如何接收客户付款、向海外供应商付款，以及管理不同货币的资金。
PayPal 商业账户和 Wise 商业账户提供的功能各有不同，实际适用哪一种方式，应根据业务模式、收付款需求及使用地区综合考虑。
如果需要接收海外客户付款，同时也会向海外团队或供应商付款，可以进一步了解 Wise 商业账户提供的多币种收付款功能。
涉及收入申报时，也建议参考《美国税率体系完整指南》，并以 IRS 关于 1099-K 及其他税务规定为准（最后更新日期为：2026 年 6 月 28 日）6。
可比较以下几个方面：
- 向海外客户收款时，可比较收款方式及资金到账路径。
- 向海外供应商付款时，可比较费用、支持币种及付款方式。
- 团队跨国协作时，可了解是否支持多币种资金管理。
- 如果业务仍依赖 PayPal 的争议处理机制或平台兼容性，也建议一并纳入比较，而不只看转账功能。
Cherry
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如果业务涉及多个国家或地区，可先比较不同服务提供的收付款方式、支持币种、费用及当地可用功能，再根据实际业务需求选择合适的方案。
FAQ
常见问题
没有 SSN 可以注册美国 PayPal 吗？
部分用户可以先完成基础注册，但后续是否需要提供 SSN、ITIN 或其他资料，会因账户情况、用途及验证要求而有所不同。建议以 PayPal 注册页面及账户通知显示的要求为准。
中国 PayPal 和美国 PayPal 可以同时使用吗？
是否可以使用不同地区的 PayPal 账户，应以 PayPal 当时的政策为准。无论使用哪个地区的账户，注册资料、联系方式及绑定的支付工具都应保持真实且一致，不建议混用不同地区的身份资料。
美国 PayPal 一定要绑定美国银行卡吗？
不一定。是否需要绑定美国银行卡或美国银行账户，会因账户用途及功能而有所不同。绑定本地银行卡或银行账户后，部分功能可能需要绑定本地银行卡或银行账户才能使用，实际情况以 PayPal 当前规则为准。
中国和美国 PayPal 都可以提现吗？
是否可以提现，以及可使用的提现方式，会因账户地区及当地支持的服务而有所不同。对于在美国使用 PayPal 的用户，可先确认是否支持绑定美国银行账户，以及相关费用、处理时间和提现要求，并以 PayPal 最新页面显示的信息为准。
资料来源
- PayPal – 美国注册页面：PayPal 官方资料，用于支持美国 PayPal 账户注册流程、个人账户与商业账户类型，以及开户要求等内容。
- PayPal – 身份确认说明：PayPal 官方帮助中心资料，用于支持身份验证（Identity Verification）、账户验证及补充资料要求等说明。
- PayPal – 银行账户确认说明：PayPal 官方帮助中心资料，用于支持绑定美国银行账户、小额存款（Micro-deposits）验证，以及银行账户确认流程等内容。
- PayPal – 商业账户文件要求：PayPal 官方帮助中心资料，用于支持商业账户（Business Account）申请及企业资料补充要求。
- Wise – 美元收款信息：Wise 官方资料，用于支持美元收款信息、多币种账户及美国账户信息（USD Account Details）相关说明。
- IRS – Form 1099-K：美国国税局（IRS）官方资料，用于支持 Form 1099-K 的适用情况及第三方支付平台相关税务说明。
- PayPal – 国际汇款及货币管理功能说明：PayPal 官方资料，如何使用 PayPal 汇款教学。
- Wise – 多币种账户功能说明： Wise 官方资料，说明多币种账户支持的货币种类及功能范围。
资料检查日期：2026 年 8 月 4 日