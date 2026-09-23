马来西亚申根签证申请指南2026：材料清单与资金证明要求在马来西亚申请申根签证

本文内容涵盖申请资格判断、申请国家的选择、材料清单、资金证明要求。文中提到的受理规则、材料要求、费用与处理时间，请以官方网站及实际受理机构公布的最新信息为准。 本文仅供一般参考，不构成法律、移民、签证或财务建议。 Wise 多币种借记卡 在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。



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本文重点 持普通马来西亚护照的人士出发前，应先确认自己是否属于短期免签范围，以及日后是否需要申请欧盟旅行信息及授权系统（ETIAS）。ETIAS并非签证。

需要申请签证时，应先按主要停留国家或首个入境国家判断向哪一国申请，再前往该国在马来西亚设立的官方入口预约。

主要材料一般包括护照、申请表、证件照片、行程安排、住宿证明、保险、回程安排及资金证明，具体清单会因国籍、身份及出行目的而有所不同。

申根签证的资金证明审查重点，不只是账户余额，还包括资金来源、资金记录的连续性，以及整套材料能否互相印证。

如需在出发前预留欧元或安排支付方式，可考虑使用 Wise。Wise多币种账户可用于持有欧元，Wise 卡也可用于支付订金及日常消费。相关功能、费用及适用范围会因地区及时间而调整，请以Wise官方收费页面及条款为准。

确认自己是否需要申根签证 欧盟委员会的申根签证申请总览将短期申根签证定义为在任何180天内最多可停留90天的入境许可。对马来西亚读者而言，可先将自身情况分为三类： 短期旅游或商务出行：先确认是否属于免签范围，或日后是否需改为申请ETIAS

因国籍或身份仍需申请短期签证

计划停留超过90天，或前往工作、长期就学：通常须申请长期签证 持马来西亚护照短期前往申根区，出发前应核对什么？ 欧盟官方 ETIAS 页面已说明，ETIAS目前尚未启用，亦不是签证。出发前应依次核对护照有效期、计划停留天数、出行目的，以及现阶段适用的是免签、ETIAS还是签证。若护照有效期或空白页所剩不多，可参考马来西亚护照更新的本地申请流程。若涉及多次出入境，亦可使用欧盟短期停留计算器核对 90/180 天规则。 以下居于马来西亚人士需申请: 持非马来西亚护照，但在马来西亚合法居留人士

计划停留超过短期签证上限人士

前往工作、长期就学、家庭团聚或机场转机人士 这类身份在预约时通常需额外提交补充材料，具体要求请参考申请国的官方清单。

如何确定申请国家，以及在马来西亚何处递交申请 申请国家一旦选错，即使材料准备得再齐全也可能无法受理。欧盟官方规定十分明确：行程涉及多个申根国家时，应向主要停留国家申请；各国停留时间相同，则向首个入境国家申请。 只去一国、多国停留或停留时间相同，应如何选择申请国？ 只前往一个国家： 向该国申请

向该国申请 前往多个国家，但某一国停留时间最长： 向该国申请

向该国申请 各国停留时间相同：向首个入境国家申请 例如在巴黎停留 4 晚、阿姆斯特丹停留 2 晚，应向法国申请。 在吉隆坡递交申请前，应核对哪些官方入口？ 在马来西亚申请时，应先找到申请国的官方签证网站，再确认由哪个机构代为受理，常见的签证受理中心有 VFS Global 或 BLS International。以荷兰为例，荷兰申根签证马来西亚申请页面详列了预约、递交及取回证件的完整流程，可作为核对官方入口时的参考范本。核对顺序可简化为五个步骤： 官方签证网站 预约系统 费用页面 材料清单页面 进度查询页面 官方规则与马来西亚实操差异 欧盟总览页面说明的是整体规则，但实际决定在马来西亚哪个签证受理中心递交、需提交多少份复印件、参考哪份下载清单，通常取决于该国在马来西亚设立的官方网站。不同国家委托的签证受理机构未必相同，建议先确认受理机构，再着手准备材料。

申根签证材料清单：马来西亚申请人需准备什么 材料大致可分为：基本文件、行程与保险文件，以及资金证明三类。以下列出每类材料中较容易出错的重点，实际清单请以官方公布为准。 基本文件：护照、申请表、照片、居留及身份证明 重点不在于文件数量，而在于各项信息是否一致。常见文件包括： 有效护照，须留意有效期及空白页数量

已填妥并签署的申请表

符合规格的证件照片

在马来西亚的合法居留或身份证明文件 材料一致性核对清单： 护照姓名与机票、酒店预订及申请表姓名一致

照片规格及签署方式按该国清单要求办理

护照、居留证及预约资料上的日期能互相对应 行程、住宿、保险及回程安排应如何准备 行程安排不需要过于复杂，重点是前后逻辑一致。建议先规划整体路线，再补充住宿及交通细节，最后核对保险是否覆盖整个申根区及整段停留期间，并与出入境日期一致。付款凭证可作为辅助说明，但不能代替住宿证明。 如何准备资金证明？ 申根签证的资金证明审查重点，在于资金是否充足、来源是否清楚，以及各项文件能否互相印证。常见组合包括本地银行的交易记录或对账单、余额证明、工资或收入文件；若由他人资助，则需另外提供资助信及资助人的相关材料。 如需在出发前预留部分欧元，可使用 Wise 多币种账户持有欧元并下载对账单；亦可按需下载账户详情证明文件，提交前应先核对姓名、日期、币种及余额等信息是否完整。较稳妥的做法，是以 Maybank、CIMB 或 Public Bank 等马来西亚本地主要银行的往来账户说明资金来源，再以 Wise 文件作为补充材料。这类文件是否可以递交，应参考申请国在马来西亚公布的预约清单或现场说明。 文件类型 主要作用 核对重点 余额证明 说明目前可动用的资金 姓名、日期、币种、余额 银行交易记录／对账单 说明资金来源与流动的连续性 收入记录、是否有异常大额入账 资助材料 说明由谁承担旅费 与申请人的关系、资助信、资助人的交易记录 前往 Wise 了解更多 如正在准备申根签证所需的银行交易记录及欧元资金，可查看 Wise 马来西亚收费页面，再决定是否将其纳入材料准备计划。

从预约到出签：在马来西亚递交申请的时间安排 欧盟委员会申根签证申请总览说明，短期签证最早可于出发前 6 个月申请，并应至少在出发前 15 天递交。一般处理时间为 15 天，若被要求补交材料或需进一步审查，处理时间可能延长至 45 天。 预约前 2 至 8 周应完成哪些准备？ 确认是否确实需要申请签证

确定申请国家及在马来西亚的受理入口

按官方清单准备护照、行程、保险及资金证明文件

完成资金证明自我核对后再进行预约 作者 Hayne Expatica 小提示 旺季、公共假期及补交材料的情况都会延长处理时间，建议预留充裕时间，不宜只按最短天数安排。 递交申请当天及出签后注意事项 递交申请当天，受理机构一般会核实材料、采集指纹、收取费用，并提供进度查询编号。收到签证后，应立即核对姓名、有效期及可停留天数；入境时亦可能需出示行程、保险或资金证明文件，建议同时保留电子版及纸本备份。

出发前的付款安排：订金、欧元准备及抵达后的消费 签证获批后，还需处理酒店订金、车票、出发前的欧元准备，以及抵达后的日常消费。 支付欧洲酒店或交通订金时应留意什么？ 若需向欧洲酒店或交通服务提供者支付订金，应先确认对方是否接受银行转账，并核对收款人姓名、国际银行账户号码（IBAN）及银行识别代码（BIC）。付款确认单可作为记录保存，但不应单独作为住宿证明；签证审核机构更重视行程、住宿及付款信息能否互相印证。 如需查询支持的汇款路线及费用，可参考 Wise 马来西亚汇款服务页面。 抵达申根区后，旅行卡在消费方面可以解决哪些问题？ 抵达申根区后，Wise 多币种借记卡的作用主要体现在日常消费管理上，常见用途包括： 以当地货币直接结算，避免不必要的动态货币转换

将旅行支出集中管理

在已持有余额与货币兑换之间自由切换 若付款终端要求选择以马来西亚令吉或欧元结算，建议优先选择当地货币结算。如计划提取现金，应先查询最新的提现限额及收费标准，部分独立自动提款机（ATM）网络可能另外收取费用。