国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明
免责声明

签证移民

马来西亚申根签证申请指南2026：材料清单与资金证明要求在马来西亚申请申根签证

居住在马来西亚，不代表一定需要申请短期申根签证。第一步应先确认护照类型、居留身份、计划停留天数与出行目的。

Hayne Yip
作者：
更新于
Three European Union flags.

本文内容涵盖申请资格判断、申请国家的选择、材料清单、资金证明要求。文中提到的受理规则、材料要求、费用与处理时间，请以官方网站及实际受理机构公布的最新信息为准。

本文仅供一般参考，不构成法律、移民、签证或财务建议。

Wise 多币种借记卡

在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。

你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

  • 可在 150 个国家和地区消费
  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 本文重点

    • 持普通马来西亚护照的人士出发前，应先确认自己是否属于短期免签范围，以及日后是否需要申请欧盟旅行信息及授权系统（ETIAS）。ETIAS并非签证。
    • 需要申请签证时，应先按主要停留国家或首个入境国家判断向哪一国申请，再前往该国在马来西亚设立的官方入口预约。
    • 主要材料一般包括护照、申请表、证件照片、行程安排、住宿证明、保险、回程安排及资金证明，具体清单会因国籍、身份及出行目的而有所不同。
    • 申根签证的资金证明审查重点，不只是账户余额，还包括资金来源、资金记录的连续性，以及整套材料能否互相印证。
    • 如需在出发前预留欧元或安排支付方式，可考虑使用 Wise。Wise多币种账户可用于持有欧元，Wise 卡也可用于支付订金及日常消费。相关功能、费用及适用范围会因地区及时间而调整，请以Wise官方收费页面及条款为准。

    确认自己是否需要申根签证

    欧盟委员会的申根签证申请总览将短期申根签证定义为在任何180天内最多可停留90天的入境许可。对马来西亚读者而言，可先将自身情况分为三类：

    • 短期旅游或商务出行：先确认是否属于免签范围，或日后是否需改为申请ETIAS
    • 因国籍或身份仍需申请短期签证
    • 计划停留超过90天，或前往工作、长期就学：通常须申请长期签证

    持马来西亚护照短期前往申根区，出发前应核对什么？

    欧盟官方 ETIAS 页面已说明，ETIAS目前尚未启用，亦不是签证。出发前应依次核对护照有效期、计划停留天数、出行目的，以及现阶段适用的是免签、ETIAS还是签证。若护照有效期或空白页所剩不多，可参考马来西亚护照更新的本地申请流程。若涉及多次出入境，亦可使用欧盟短期停留计算器核对 90/180 天规则。

    以下居于马来西亚人士需申请:

    • 持非马来西亚护照，但在马来西亚合法居留人士
    • 计划停留超过短期签证上限人士
    • 前往工作、长期就学、家庭团聚或机场转机人士

    这类身份在预约时通常需额外提交补充材料，具体要求请参考申请国的官方清单。

    如何确定申请国家，以及在马来西亚何处递交申请

    申请国家一旦选错，即使材料准备得再齐全也可能无法受理。欧盟官方规定十分明确：行程涉及多个申根国家时，应向主要停留国家申请；各国停留时间相同，则向首个入境国家申请。

    只去一国、多国停留或停留时间相同，应如何选择申请国？

    • 只前往一个国家：向该国申请
    • 前往多个国家，但某一国停留时间最长：向该国申请
    • 各国停留时间相同：向首个入境国家申请

    例如在巴黎停留 4 晚、阿姆斯特丹停留 2 晚，应向法国申请。

    在吉隆坡递交申请前，应核对哪些官方入口？

    在马来西亚申请时，应先找到申请国的官方签证网站，再确认由哪个机构代为受理，常见的签证受理中心有 VFS GlobalBLS International。以荷兰为例，荷兰申根签证马来西亚申请页面详列了预约、递交及取回证件的完整流程，可作为核对官方入口时的参考范本。核对顺序可简化为五个步骤：

    1. 官方签证网站
    2. 预约系统
    3. 费用页面
    4. 材料清单页面
    5. 进度查询页面

    官方规则与马来西亚实操差异

    欧盟总览页面说明的是整体规则，但实际决定在马来西亚哪个签证受理中心递交、需提交多少份复印件、参考哪份下载清单，通常取决于该国在马来西亚设立的官方网站。不同国家委托的签证受理机构未必相同，建议先确认受理机构，再着手准备材料。

    申根签证材料清单：马来西亚申请人需准备什么

    材料大致可分为：基本文件、行程与保险文件，以及资金证明三类。以下列出每类材料中较容易出错的重点，实际清单请以官方公布为准。

    基本文件：护照、申请表、照片、居留及身份证明

    重点不在于文件数量，而在于各项信息是否一致。常见文件包括：

    • 有效护照，须留意有效期及空白页数量
    • 已填妥并签署的申请表
    • 符合规格的证件照片
    • 在马来西亚的合法居留或身份证明文件

    材料一致性核对清单：

    • 护照姓名与机票、酒店预订及申请表姓名一致
    • 照片规格及签署方式按该国清单要求办理
    • 护照、居留证及预约资料上的日期能互相对应

    行程、住宿、保险及回程安排应如何准备

    行程安排不需要过于复杂，重点是前后逻辑一致。建议先规划整体路线，再补充住宿及交通细节，最后核对保险是否覆盖整个申根区及整段停留期间，并与出入境日期一致。付款凭证可作为辅助说明，但不能代替住宿证明。

    如何准备资金证明？

    申根签证的资金证明审查重点，在于资金是否充足、来源是否清楚，以及各项文件能否互相印证。常见组合包括本地银行的交易记录或对账单、余额证明、工资或收入文件；若由他人资助，则需另外提供资助信及资助人的相关材料。

    如需在出发前预留部分欧元，可使用 Wise 多币种账户持有欧元并下载对账单；亦可按需下载账户详情证明文件，提交前应先核对姓名、日期、币种及余额等信息是否完整。较稳妥的做法，是以 Maybank、CIMB 或 Public Bank 等马来西亚本地主要银行的往来账户说明资金来源，再以 Wise 文件作为补充材料。这类文件是否可以递交，应参考申请国在马来西亚公布的预约清单或现场说明。

    文件类型主要作用核对重点
    余额证明说明目前可动用的资金姓名、日期、币种、余额
    银行交易记录／对账单说明资金来源与流动的连续性收入记录、是否有异常大额入账
    资助材料说明由谁承担旅费与申请人的关系、资助信、资助人的交易记录
    前往 Wise 了解更多

    如正在准备申根签证所需的银行交易记录及欧元资金，可查看 Wise 马来西亚收费页面，再决定是否将其纳入材料准备计划。

    从预约到出签：在马来西亚递交申请的时间安排

    欧盟委员会申根签证申请总览说明，短期签证最早可于出发前 6 个月申请，并应至少在出发前 15 天递交。一般处理时间为 15 天，若被要求补交材料或需进一步审查，处理时间可能延长至 45 天。

    预约前 2 至 8 周应完成哪些准备？

    • 确认是否确实需要申请签证
    • 确定申请国家及在马来西亚的受理入口
    • 按官方清单准备护照、行程、保险及资金证明文件
    • 完成资金证明自我核对后再进行预约
    image of insider

    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    旺季、公共假期及补交材料的情况都会延长处理时间，建议预留充裕时间，不宜只按最短天数安排。

    递交申请当天及出签后注意事项

    递交申请当天，受理机构一般会核实材料、采集指纹、收取费用，并提供进度查询编号。收到签证后，应立即核对姓名、有效期及可停留天数；入境时亦可能需出示行程、保险或资金证明文件，建议同时保留电子版及纸本备份。

    出发前的付款安排：订金、欧元准备及抵达后的消费

    签证获批后，还需处理酒店订金、车票、出发前的欧元准备，以及抵达后的日常消费。

    支付欧洲酒店或交通订金时应留意什么？

    若需向欧洲酒店或交通服务提供者支付订金，应先确认对方是否接受银行转账，并核对收款人姓名、国际银行账户号码（IBAN）及银行识别代码（BIC）。付款确认单可作为记录保存，但不应单独作为住宿证明；签证审核机构更重视行程、住宿及付款信息能否互相印证。

    如需查询支持的汇款路线及费用，可参考 Wise 马来西亚汇款服务页面

    抵达申根区后，旅行卡在消费方面可以解决哪些问题？

    抵达申根区后，Wise 多币种借记卡的作用主要体现在日常消费管理上，常见用途包括：

    • 以当地货币直接结算，避免不必要的动态货币转换
    • 将旅行支出集中管理
    • 在已持有余额与货币兑换之间自由切换

    若付款终端要求选择以马来西亚令吉或欧元结算，建议优先选择当地货币结算。如计划提取现金，应先查询最新的提现限额及收费标准，部分独立自动提款机（ATM）网络可能另外收取费用。

    常见错误、补件风险及核查方法

    最常出现问题的，不是缺少某一份文件，而是整套材料前后不一致。递交前建议核对以下事项：

    • 申请国家选错
    • 将ETIAS误当作申根签证
    • 行程、住宿及保险日期不一致
    • 资金证明只有余额，缺乏来源说明
    • 付款凭证与住宿文件无法互相印证
    • 依赖旧版攻略，未核实官方最新公布

    签证受理机构审查的重点，是整套材料能否互相印证，而非单看账户在某一天的余额。如需同时准备欧元资金、订金付款及抵达后的消费安排，可分别评估 Wise 多币种账户汇款服务Wise 多币种借记卡是否适合相应环节，任何支付工具都不代表签证结果。

    FAQ

    常见问题

    马来西亚人前往欧洲是否一定要申请申根签证？

    并非所有人都需要申请。持普通马来西亚护照、进行符合条件的短期旅游或商务行程，应先确认是否属于免签范围，以及 ETIAS 启用后是否改为申请旅行授权；长期停留或特定出行目的则另作考虑。

    申根签证一般需提前多久申请？

    按欧盟官方规定，最早可于出发前 6 个月申请，并应至少在出发前 15 天递交。旺季、补交材料及公共假期都可能延长实际处理时间，建议不要只按最短天数安排。

    申根签证的资金证明一般审查哪些内容？

    主要审查资金是否充足、来源是否合理、文件记录是否具连续性，以及姓名、日期与行程是否能互相对应。银行交易记录、余额证明、工资单及资助材料，通常比单一的余额数字更具说服力。

    在吉隆坡可以到哪里预约申根签证？

    应先确定申请国家，再查找相应入口。吉隆坡常见的受理渠道包括相关国家自设的签证网站、VFS Global Malaysia 或 BLS International 页面，并非所有国家均使用同一平台。

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

    Hayne Yip 的更多文章
    订阅电子报

    准备移居海外？

    订阅电子报获取最新指南和外籍人士资讯

    加入我们即表示您确认自己已年满16周岁，并已阅读我们的 隐私政策.

    相关文章

    编辑精选

    这篇文章对您有帮助吗？