新加坡转账马币：Wise 与 Panda Remit 费用汇率比较指南【2026】

这篇文章主要比较 Wise 和 Panda Remit 从新加坡汇款到马来西亚时的汇率、手续费、到账时间、收款方式和使用场景。
关键不只是 “首单免手续费” 或 “最快几分钟”，还要看家人最终收到多少 MYR、能否汇到 Maybank、CIMB、Public Bank 或 Touch ’n Go eWallet 7，以及周末、公共假期和首次验证是否会影响到账时间。若你还想比较其他平台，也可以参考《马来西亚国际汇款指南》。
內容目錄
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.71%。
对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
重点概览
- 部分平台可能提供首单优惠，例如免手续费，但应注意查看适用条件和长期成本。
- 真正值得比较的，是在相同金额、付款方式和收款方式下，收款人最终实际收到多少 MYR。
- 如果你每月固定汇家用，同时需要持有或转换 SGD、MYR 等不同货币，可以进一步比较 Wise 的多币种账户和相关功能。
- 如果你比较在意首单优惠、中文操作体验，或已经习惯 Panda Remit 的收款流程，也可以把 Panda Remit 纳入比较。
- 到账时间并不是固定的，付款方式、首次验证、收款路径、周末和公共假期等，都可能影响实际到账时间。
新加坡转账马币：比较汇款工具时最该看什么？
很多人比较汇款平台时，第一眼只看手续费。但实际到账多少，还会受到汇率影响。手续费较低，不代表最终收到的 MYR 一定更多。
如果你在新加坡工作，入金方式也是值得考虑的一点。例如，你平时是通过 DBS、OCBC 或 UOB 收到工资，再用银行转账或 PayNow 汇款 2；马来西亚收款端则可能是 Maybank、CIMB、Public Bank 或符合条件的电子钱包。不同收款路径，实际操作体验也会有所不同。
下单前，建议把以下几项放在一起比较：
- 同一笔 SGD 最终实际到账多少 MYR
- 付款方式是否一致，例如 PayNow 或银行转账
- 收款方式是银行账户还是电子钱包
- 页面显示的预计到账时间及适用条件
- 首次验证、银行处理时间、周末和公共假期是否可能影响到账
Wise 与 Panda Remit 核心对比总览
【比较方法说明】为了让汇款比较更合理，尽量统一条件：
- 选择相同金额，例如 300 SGD、1,000 SGD 或 3,000 SGD
- 使用相同的付款方式，例如新加坡本地银行转账或 PayNow
- 使用相同的收款方式，例如都汇入马来西亚银行账户
- 在相近时间查看报价，并记录具体日期和时间
- 银行账户和电子钱包分开比较，不要混在同一组数据里
|比较项目
|Wise
|Panda Remit
|比较时要看什么
|费用展示
|查看下单页面显示的费用和汇率 4
|查看下单页面显示的费用、汇率及适用优惠 5
|不要只看手续费
|收款方式
|以实际下单页面提供的银行账户、DuitNow ID 等选项为准
|以新加坡至马来西亚页面显示的收款方式为准
|是否符合你的收款需求
|付款方式
|以实际下单页面提供的方式为准包括 PayNow、FAST与银行转账、已连接的银行账户、扣账卡（Debit Card）或信用卡（Credit Card）
|官方页面列出的方式包括 PayNow、Bank Transfer、ATM Transfer
|哪种方式对你更方便
|到账时间
|70% 的汇款可在 20 秒内到账，24 小时内到账的交易数目高达 95%，页面会显示预计到账时间
|官方说明会提供相应到账时间信息
|注意首次验证、银行处理及假期等条件
|其他功能
|可延伸至多币种持有、兑换货币及 Wise Card 消费场景
|更侧重汇款服务
|你是偶尔汇款还是长期使用
表格只能帮助你缩小选择范围，不能直接代表哪一个平台一定更划算。本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务或个别财务建议；实际费用、汇率、到账时间及服务条款应以平台下单页面和官方最新说明为准。
如果你比较在意汇率、费用明细，以及日后是否需要持有或转换不同货币，可以先查看 Wise 的实时报价，再用完全相同的金额和付款、收款方式与 Panda Remit 比较。
汇率与总成本
比较汇款平台时，一个常见误区是只看 “免手续费”。真正应该看的，是扣除相关费用后，收款人最终拿到多少 MYR。
例如，同样汇出 1,000 SGD，即使其中一个平台的手续费较低，如果汇率存在差异，最终到账金额仍可能不同。对于每月固定汇家用的人来说，与其只比较一次手续费，不如定期用相同条件查看最终到账金额。
到账速度与收款方式
如果家里急着用钱，不要只看 “最快几分钟”。还要确认是不是首次汇款、是否已经完成 KYC、是否处于银行工作时间，以及最终是汇到 Maybank、CIMB、Public Bank，还是 Touch ’n Go eWallet。
Wise 的 MYR 官方帮助页显示，MYR 收款可以使用 DuitNow ID；如果收款人的 Touch ’n Go eWallet 已绑定 DuitNow，也可能作为收款方式之一。Panda Remit 的新加坡至马来西亚页面则主要展示本地银行收款。因此，如果你想汇到电子钱包，最好在提交前再确认最新的收款选项和适用条件。
透明度、追踪与账户功能
Wise 和 Panda Remit 都可以查看转账进度，但两者的使用重点有所不同。Panda Remit 更侧重单次汇款，而 Wise 除了汇款，也提供多币种持有和兑换等功能。
如果你每月发薪后都会固定汇 800 SGD 回家，这些差别会变得更实际。长期使用时，与其只看一次优惠，不如比较每次实际到账金额、费用和操作流程是否符合自己的需要。想进一步了解 Wise 的长期使用场景，可以参考《2026 Wise 马来西亚使用指南》。
监管与安全
有监管资质并不代表每笔转账都会即时成功，但你至少可以通过官方渠道核实平台及其运营实体。
在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。Wise 新加坡官网显示，其在新加坡受金融管理局（MAS）监管 3；Panda Remit 的官方合规页面则说明，其新加坡实体 Wotransfer PTE. LTD. 持有 MAS Major Payment Institution 牌照。1, 6
下单前可以先做三件事：
- 通过官方监管机构或平台页面核对平台及运营实体名称
- 查看平台官方帮助中心，确认最新限额、收款方式和所需资料
- 如果你还不熟悉流程，可以先进行小额转账，确认整个收款路径正常后，再决定是否使用相同方式进行较大金额的汇款
Cherry
小提示
经常汇款的话，不妨比较几次实际到账金额。汇率、手续费和优惠都可能变化，长期成本往往比单次优惠更值得留意。
哪种情况更适合 Wise？
如果你比较在意以下几点，可以把 Wise 纳入比较：
- 每月固定汇款，希望长期比较实际到账成本
- 希望查看汇率和费用明细
- 除了汇款，还需要管理 SGD、MYR 或其他货币
- 之后可能需要进行跨币种消费或其他国际转账
如果你每次发薪后都会固定汇家用，可以先比较同一时间、同一金额下的最终到账 MYR，再考虑操作流程和其他功能，而不是只看一次性的首单优惠。
哪种情况更适合 Panda Remit？
如果你比较在意首单活动、中文操作体验，或者已经习惯 Panda Remit 的汇款流程，也可以把它作为比较对象。如果某项优惠或特定收款通道是你选择 Panda Remit 的主要原因，正式下单前最好重新查看最新报价、适用条件和预计到账时间，避免把一次性的促销条件当成长期成本。
转账前这样比较，才不会只被 “首单免费” 带走
- 同时打开两边的报价页面，尽量在相近时间记录报价。
- 统一金额，例如 300 SGD 或 1,000 SGD。
- 尽量使用相同的付款方式和收款方式，不要一边用 PayNow，另一边用银行卡。2
- 记录预计到账 MYR、总费用和预计到账时间。
- 再检查首次验证、银行处理时间、周末或公共假期是否可能影响到账。
如果你每月固定汇家用，可以在几次发薪后的相近时间，用相同条件进行比较。这样更容易了解长期实际成本，而不是只根据某一次促销作决定。
FAQ
常见问题
新加坡汇款马来西亚多久到账？
没有统一答案。到账时间会受到付款方式、首次验证、收款银行或电子钱包、周末及公共假期等因素影响，实际应以下单页面显示的预计时间为准。
Wise 可以汇到 Touch ‘n Go eWallet 吗？
Wise 的 MYR 官方帮助页说明可以使用 DuitNow ID 收款；如果 Touch ’n Go eWallet 已绑定 DuitNow，也可能符合这一收款路径。实际是否可用，仍应以你下单时显示的收款选项和收款人的账户状态为准。
Panda Remit 安全吗？
不要只根据宣传内容判断。Panda Remit 官方合规页面说明，其新加坡实体 Wotransfer PTE. LTD. 持有 MAS Major Payment Institution 牌照。使用前仍建议通过官方渠道核对最新牌照信息、KYC 要求和限额。
新加坡汇款回马来西亚，哪个更划算？
没有一个固定答案。最终成本会随着汇款金额、付款方式、收款方式、促销活动和报价时间而变化。比较时，最好看收款人最终收到多少 MYR，而不是只看单项手续费。
新加坡汇款到马来西亚需要什么资料？
通常需要身份证明、手机号、付款账户资料，以及收款人的银行账户或电子钱包资料。根据汇款金额、账户情况或验证要求，平台也可能要求补充资金来源或汇款用途等资料。
资料来源
- MAS Financial Institutions Directory：用于核实 Wise 与 Panda Remit 在新加坡的持牌或监管信息。
- PayNow Singapore：用于核实 PayNow 的定义、可用性，以及 PayNow 与 DuitNow 跨境联动的相关背景。
- Wise：在各个国家/地区如何受到监管？：用于核实 Wise 在不同国家和地区的监管说明。
- Wise 新加坡汇马来西亚官方页面：用于核实 Wise 从新加坡汇款至马来西亚的付款方式、收款方式及预计到账信息。
- Panda Remit 新加坡汇马来西亚官方页面：用于核实 Panda Remit 从新加坡汇款至马来西亚的付款方式、收款路径及到账时间说明。
- Panda Remit 官方合规与牌照页面：用于核实 Panda Remit 新加坡实体的牌照及合规信息。
- Touch ’n Go eWallet 帮助中心：用于补充 Touch ’n Go eWallet 及电子钱包收款相关背景信息。
- Bank Negara Malaysia 外汇政策：用于补充跨境资金及马来西亚外汇政策背景。
资料检查日期：2026 年 8 月 20 日