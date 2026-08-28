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财务管理

新加坡转账马币：Wise 与 Panda Remit 费用汇率比较指南【2026】

如果你在新加坡工作，每月都要把 SGD 新元汇回马来西亚换成 MYR 马币，最容易踩的坑往是汇款看起来便宜，实际到账却不一定更多。

木质桌面上散落着马来西亚林吉特（RM）纸币和硬币，旁边是一个倾倒的透明玻璃储蓄罐，象征着储蓄与财务管理。
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已更新 28-8-2026

这篇文章主要比较 Wise 和 Panda Remit 从新加坡汇款到马来西亚时的汇率、手续费、到账时间、收款方式和使用场景。

关键不只是 “首单免手续费” 或 “最快几分钟”，还要看家人最终收到多少 MYR、能否汇到 Maybank、CIMB、Public Bank 或 Touch ’n Go eWallet 7，以及周末、公共假期和首次验证是否会影响到账时间。若你还想比较其他平台，也可以参考《马来西亚国际汇款指南》

內容目錄

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居马来西亚或刚到大马，Wise 的多币种账户支持令吉 (MYR) 及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.71%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

重点概览

  • 部分平台可能提供首单优惠，例如免手续费，但应注意查看适用条件和长期成本。
  • 真正值得比较的，是在相同金额、付款方式和收款方式下，收款人最终实际收到多少 MYR。
  • 如果你每月固定汇家用，同时需要持有或转换 SGD、MYR 等不同货币，可以进一步比较 Wise 的多币种账户和相关功能。
  • 如果你比较在意首单优惠、中文操作体验，或已经习惯 Panda Remit 的收款流程，也可以把 Panda Remit 纳入比较。
  • 到账时间并不是固定的，付款方式、首次验证、收款路径、周末和公共假期等，都可能影响实际到账时间。
前往 Wise 前往 Panda Remit

新加坡转账马币：比较汇款工具时最该看什么？

很多人比较汇款平台时，第一眼只看手续费。但实际到账多少，还会受到汇率影响。手续费较低，不代表最终收到的 MYR 一定更多。

如果你在新加坡工作，入金方式也是值得考虑的一点。例如，你平时是通过 DBS、OCBC 或 UOB 收到工资，再用银行转账或 PayNow 汇款 2；马来西亚收款端则可能是 Maybank、CIMB、Public Bank 或符合条件的电子钱包。不同收款路径，实际操作体验也会有所不同。

下单前，建议把以下几项放在一起比较：

  • 同一笔 SGD 最终实际到账多少 MYR
  • 付款方式是否一致，例如 PayNow 或银行转账
  • 收款方式是银行账户还是电子钱包
  • 页面显示的预计到账时间及适用条件
  • 首次验证、银行处理时间、周末和公共假期是否可能影响到账
PayNow官网

Wise 与 Panda Remit 核心对比总览

比较方法说明】为了让汇款比较更合理，尽量统一条件：

  • 选择相同金额，例如 300 SGD、1,000 SGD 或 3,000 SGD
  • 使用相同的付款方式，例如新加坡本地银行转账或 PayNow
  • 使用相同的收款方式，例如都汇入马来西亚银行账户
  • 在相近时间查看报价，并记录具体日期和时间
  • 银行账户和电子钱包分开比较，不要混在同一组数据里
比较项目WisePanda Remit比较时要看什么
费用展示查看下单页面显示的费用和汇率 4查看下单页面显示的费用、汇率及适用优惠 5不要只看手续费
收款方式以实际下单页面提供的银行账户、DuitNow ID 等选项为准以新加坡至马来西亚页面显示的收款方式为准是否符合你的收款需求
付款方式以实际下单页面提供的方式为准包括 PayNow、FAST与银行转账、已连接的银行账户、扣账卡（Debit Card）或信用卡（Credit Card）官方页面列出的方式包括 PayNow、Bank Transfer、ATM Transfer哪种方式对你更方便
到账时间70% 的汇款可在 20 秒内到账，24 小时内到账的交易数目高达 95%，页面会显示预计到账时间官方说明会提供相应到账时间信息注意首次验证、银行处理及假期等条件
其他功能可延伸至多币种持有、兑换货币及 Wise Card 消费场景更侧重汇款服务你是偶尔汇款还是长期使用
前往 Wise 前往 Panda Remit
Wise 新加坡汇款至马来西亚页面
Panda Remit 汇款页面

表格只能帮助你缩小选择范围，不能直接代表哪一个平台一定更划算。本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务或个别财务建议；实际费用、汇率、到账时间及服务条款应以平台下单页面和官方最新说明为准。

如果你比较在意汇率、费用明细，以及日后是否需要持有或转换不同货币，可以先查看 Wise 的实时报价，再用完全相同的金额和付款、收款方式与 Panda Remit 比较。

汇率与总成本

比较汇款平台时，一个常见误区是只看 “免手续费”。真正应该看的，是扣除相关费用后，收款人最终拿到多少 MYR。

例如，同样汇出 1,000 SGD，即使其中一个平台的手续费较低，如果汇率存在差异，最终到账金额仍可能不同。对于每月固定汇家用的人来说，与其只比较一次手续费，不如定期用相同条件查看最终到账金额。

到账速度与收款方式

如果家里急着用钱，不要只看 “最快几分钟”。还要确认是不是首次汇款、是否已经完成 KYC、是否处于银行工作时间，以及最终是汇到 Maybank、CIMB、Public Bank，还是 Touch ’n Go eWallet。

Wise 的 MYR 官方帮助页显示，MYR 收款可以使用 DuitNow ID；如果收款人的 Touch ’n Go eWallet 已绑定 DuitNow，也可能作为收款方式之一。Panda Remit 的新加坡至马来西亚页面则主要展示本地银行收款。因此，如果你想汇到电子钱包，最好在提交前再确认最新的收款选项和适用条件。

DuitNow 官网
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财务管理

Touch ‘n Go eWallet 怎么用？马来西亚电子钱包使用指南（2026）

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透明度、追踪与账户功能

Wise 和 Panda Remit 都可以查看转账进度，但两者的使用重点有所不同。Panda Remit 更侧重单次汇款，而 Wise 除了汇款，也提供多币种持有和兑换等功能。

如果你每月发薪后都会固定汇 800 SGD 回家，这些差别会变得更实际。长期使用时，与其只看一次优惠，不如比较每次实际到账金额、费用和操作流程是否符合自己的需要。想进一步了解 Wise 的长期使用场景，可以参考《2026 Wise 马来西亚使用指南》

监管与安全

有监管资质并不代表每笔转账都会即时成功，但你至少可以通过官方渠道核实平台及其运营实体。

在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。Wise 新加坡官网显示，其在新加坡受金融管理局（MAS）监管 3；Panda Remit 的官方合规页面则说明，其新加坡实体 Wotransfer PTE. LTD. 持有 MAS Major Payment Institution 牌照。1, 6

下单前可以先做三件事：

  • 通过官方监管机构或平台页面核对平台及运营实体名称
  • 查看平台官方帮助中心，确认最新限额、收款方式和所需资料
  • 如果你还不熟悉流程，可以先进行小额转账，确认整个收款路径正常后，再决定是否使用相同方式进行较大金额的汇款
image of insider

Cherry

小提示

经常汇款的话，不妨比较几次实际到账金额。汇率、手续费和优惠都可能变化，长期成本往往比单次优惠更值得留意。

哪种情况更适合 Wise？

如果你比较在意以下几点，可以把 Wise 纳入比较：

  • 每月固定汇款，希望长期比较实际到账成本
  • 希望查看汇率和费用明细
  • 除了汇款，还需要管理 SGD、MYR 或其他货币
  • 之后可能需要进行跨币种消费或其他国际转账

如果你每次发薪后都会固定汇家用，可以先比较同一时间、同一金额下的最终到账 MYR，再考虑操作流程和其他功能，而不是只看一次性的首单优惠。

前往 Wise

哪种情况更适合 Panda Remit？

如果你比较在意首单活动、中文操作体验，或者已经习惯 Panda Remit 的汇款流程，也可以把它作为比较对象。如果某项优惠或特定收款通道是你选择 Panda Remit 的主要原因，正式下单前最好重新查看最新报价、适用条件和预计到账时间，避免把一次性的促销条件当成长期成本。

前往 Panda Remit

转账前这样比较，才不会只被 “首单免费” 带走

  1. 同时打开两边的报价页面，尽量在相近时间记录报价。
  2. 统一金额，例如 300 SGD 或 1,000 SGD。
  3. 尽量使用相同的付款方式和收款方式，不要一边用 PayNow，另一边用银行卡。2
  4. 记录预计到账 MYR、总费用和预计到账时间。
  5. 再检查首次验证、银行处理时间、周末或公共假期是否可能影响到账。

如果你每月固定汇家用，可以在几次发薪后的相近时间，用相同条件进行比较。这样更容易了解长期实际成本，而不是只根据某一次促销作决定。

FAQ

常见问题

新加坡汇款马来西亚多久到账？

没有统一答案。到账时间会受到付款方式、首次验证、收款银行或电子钱包、周末及公共假期等因素影响，实际应以下单页面显示的预计时间为准。

Wise 可以汇到 Touch ‘n Go eWallet 吗？

Wise 的 MYR 官方帮助页说明可以使用 DuitNow ID 收款；如果 Touch ’n Go eWallet 已绑定 DuitNow，也可能符合这一收款路径。实际是否可用，仍应以你下单时显示的收款选项和收款人的账户状态为准。

Panda Remit 安全吗？

不要只根据宣传内容判断。Panda Remit 官方合规页面说明，其新加坡实体 Wotransfer PTE. LTD. 持有 MAS Major Payment Institution 牌照。使用前仍建议通过官方渠道核对最新牌照信息、KYC 要求和限额。

新加坡汇款回马来西亚，哪个更划算？

没有一个固定答案。最终成本会随着汇款金额、付款方式、收款方式、促销活动和报价时间而变化。比较时，最好看收款人最终收到多少 MYR，而不是只看单项手续费。

新加坡汇款到马来西亚需要什么资料？

通常需要身份证明、手机号、付款账户资料，以及收款人的银行账户或电子钱包资料。根据汇款金额、账户情况或验证要求，平台也可能要求补充资金来源或汇款用途等资料。

资料来源

  1. MAS Financial Institutions Directory：用于核实 Wise 与 Panda Remit 在新加坡的持牌或监管信息。
  2. PayNow Singapore：用于核实 PayNow 的定义、可用性，以及 PayNow 与 DuitNow 跨境联动的相关背景。
  3. Wise：在各个国家/地区如何受到监管？：用于核实 Wise 在不同国家和地区的监管说明。
  4. Wise 新加坡汇马来西亚官方页面：用于核实 Wise 从新加坡汇款至马来西亚的付款方式、收款方式及预计到账信息。
  5. Panda Remit 新加坡汇马来西亚官方页面：用于核实 Panda Remit 从新加坡汇款至马来西亚的付款方式、收款路径及到账时间说明。
  6. Panda Remit 官方合规与牌照页面：用于核实 Panda Remit 新加坡实体的牌照及合规信息。
  7. Touch ’n Go eWallet 帮助中心：用于补充 Touch ’n Go eWallet 及电子钱包收款相关背景信息。
  8. Bank Negara Malaysia 外汇政策：用于补充跨境资金及马来西亚外汇政策背景。


资料检查日期：2026 年 8 月 20 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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