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Maybank 信用卡指南 2026：外籍人士如何在马来西亚申请和选择信用卡

作为马来西亚最大的银行集团¹，Maybank 提供从入门级返现卡、高端旅行卡、伊斯兰金融和联名信用卡等多种信用卡产品。

阳光明媚的吉隆坡城市景观，雄伟的国油双峰塔（Petronas Twin Towers）耸立在繁华的市中心建筑群中，背景是连绵的远山。
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已更新 4-8-2026

Maybank 旗下不少信用卡也开放给符合条件的外籍人士申请。不过，不同卡种对应的最低收入要求、所需文件以及审批标准可能有所不同，因此在比较返现比例或积分权益之前，更重要的是先确认自己是否符合申请资格。

如果你正在马来西亚工作、生活或计划长期居留，本指南将带你了解外籍人士申请 Maybank 信用卡时需要注意的事项，包括申请门槛、常见卡种、积分计划、收费项目、信用记录要求，以及海外消费时容易被忽略的 DCC（动态货币转换）风险。

免责声明：本文仅供一般信息参考，不构成财务、税务或法律建议，申请前请以 Maybank 与 Wise Malaysia 官方页面、产品披露和最新条款为准。文中涉及 Wise 的部分，相关服务由 Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd. 提供。

内容目录

Wise 多币种借记卡

在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。

你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。

  • 可在 150 个国家和地区消费
  • 支持 Apple Pay 和 Google Pay
  • 可在 App 中即时冻结或解冻卡片

    • 核心要点

    1. 外籍人士一般可以申请 Maybank 信用卡，但不同卡种的收入要求、申请条件及所需文件可能有所不同，申请前建议先确认是否符合资格。
    2. Maybank 提供返现卡、积分卡、旅行卡及联名信用卡等多种选择，可根据自己的消费习惯、预算及用卡需求挑选合适的产品。
    3. 除了比较返现和 TreatsPoints 积分，也别忘了留意年费、海外交易费用及动态货币转换（DCC）等实际使用成本。
    4. 如果经常出国旅行或有跨币种消费需求，除了 Maybank 信用卡，也可以考虑搭配 Wise 多币种借记卡，作为多币种支付和资金管理的补充方案。
    5. 申请前了解资格要求、准备完整申请文件，并根据个人消费习惯选择信用卡，有助于提高申请效率，也更容易找到适合自己的 Maybank 信用卡。

    Maybank 信用卡适合外籍人士吗？

    对于许多刚来到马来西亚的外籍人士来说，Maybank 往往是最早接触到的本地银行之一。除了覆盖广泛的分行和 ATM 网络外，Maybank 的信用卡产品线也相当完整，从日常消费到国际旅行都有对应选择。

    只要符合收入及申请资格，外籍人士一般也可以申请多数 Maybank 信用卡。不过，不同信用卡的收入门槛、年费、回馈方式和附加权益都有明显差异，因此申请前最好先了解自己的消费习惯，再决定哪一种信用卡更适合自己。

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    外籍人士在马来西亚办 Maybank 信用卡需要什么条件？

    不同信用卡产品的门槛有所不同，但银行通常会审核你的收入情况、工作签证状态，以及在马来西亚的就业和居留情况。

    外籍人士通常需要满足以下条件：

    • 主卡申请人年龄介于 21 至 65 岁
    • 达到申请信用卡规定的最低年收入（通常约 RM24,000 至 RM100,000²，依卡种而定）
    • 持有有效护照
    • 持有有效工作签证、就业准证或其他符合资格的长期居留许可
    • 提供雇主出具的在职证明，并注明职位及合约期限
    • 已持有符合资格的 Maybank 银行账户

    ⚠️ 注意事项：不同信用卡产品的审核标准可能有所不同，部分高端卡种的收入要求也会更高。因此，在申请之前，建议先到 Maybank 信用卡官方页面查看目标信用卡的最新申请条件，以确认自己是否符合资格。

    外籍人士申请 Maybank 信用卡需要准备哪些文件？

    在正式申请之前，建议先准备好相关文件。资料越完整，越有助于银行进行审核，也能避免因为资料不齐全而耽误申请进度。

    项目常见要求注意事项
    身份证明护照或其他官方身份证明复印件姓名与申请资料需一致
    个人收入证明工资单、税单、银行流水银行会评估收入是否稳定
    雇主证明在职证明及劳动合约建议注明职位、薪资及合约期限
    自雇人士资料商业注册文件及公司账户流水通常需要补充更多经营证明
    申请方式实体分行、Maybank2U 官网或 MAE App²建议事先确认是否可全程线上申请

    如果你的收入包含奖金、佣金或其他非固定收入，银行也可能要求提供额外证明文件，因此建议一次准备完整，避免影响审核进度。

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    作者

    Sylvia

    Expatica 小提示

    对于刚到马来西亚工作的申请人来说，提前准备完整资料通常有助于缩短审核时间。不过，刚落地不久的外籍人士即使收入达标，也可能面临更严格的审核。如果你最近才开始在马来西亚工作，通常先累积几个月稳定的工资记录，再申请会更稳妥。很多人会等工作满六个月后再尝试；如果已经有报税记录，通常也更有利。

    外籍人士如何申请 Maybank 信用卡？

    确认自己符合申请资格并准备好所需文件后，就可以开始申请 Maybank 信用卡。一般流程如下：

    1. 选择适合的信用卡：根据自己的收入、消费习惯及需求，选择合适的 Maybank 信用卡，并确认最低收入要求及产品条款。
    2. 准备申请文件：准备护照复印件、收入证明、在职证明、工作签证或居留许可，以及银行要求的其他文件。
    3. 提交申请：可通过 Maybank2u 官网或 MAE App 提交申请。部分信用卡或外籍人士申请可能需要前往分行办理，建议申请前先向银行确认。
    4. 等待审核结果：Maybank 会审核申请人的身份、收入、就业情况及相关资料。如有需要，银行可能要求补充文件或进一步核实资料。
    5. 收到信用卡并启用：审核通过后，银行会寄发信用卡或通知领取。收到信用卡后，按照指示完成启用，即可开始使用。
    马来亚银行 Maybank 2 Gold 信用卡在线申请表格页面

    哪类 Maybank 信用卡更适合你

    Maybank 提供多达 32 种信用卡种类³，从返现、积分、高端旅行卡到品牌联名卡都有对应产品。与其逐张比较，不如先根据自己的消费习惯缩小范围，再进一步比较收入门槛、年费及回馈方式。

    马来亚银行 Maybank 各种信用卡产品在线浏览与比较页面

    如果你平时主要在马来西亚消费，返现卡通常更容易发挥价值；如果经常出差或出国旅行，则可以留意提供机场礼遇及旅游保障的高端信用卡。至于联名信用卡，则更适合本身经常使用特定品牌或服务的人。

    以下为外籍人士较常申请的 Maybank 信用卡：

    信用卡类型适合人群年收入要求*主要特色
    Maybank myimpact Visa Signature⁴希望在日常消费同时支持永续生活方式的人RM36,000 起针对符合资格的消费类别提供高达 8% 现金回馈，鼓励绿色消费，并采用环保材质制卡。
    Maybank 2 Gold Cards⁵日常生活消费、第一次申请信用卡的人RM60,000 起结合现金回馈与 TreatsPoints 积分，适合日常购物、餐饮及一般消费。
    Maybank Visa Signature⁶经常海外消费或希望累积积分的人RM70,000提供 TreatsPoints 积分、Visa 专属优惠及海外消费权益。
    Maybank Visa Infinite⁷系列经常商务出差、高消费人士RM100,000 起（依卡类型而定）提供机场贵宾室、旅游保险及高端信用卡礼遇。
    Maybank American Express Platinum Card⁸经常在指定商户消费或重视 American Express 礼遇的人RM60,000 起提供 American Express 专属优惠、指定商户礼遇及旅行相关权益。
    Shopee⁹、Singapore Airlines¹⁰、Manchester¹¹ United、Petronas ¹²等联名信用卡经常使用合作品牌或有特定消费需求的人依卡类型而定提                    供品牌专属折扣、积分或会员礼遇，适合经常使用相关品牌服务的人。
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    海外消费时，为什么要留意 DCC（动态货币转换）？

    DCC（动态货币转换）是指当你在海外刷卡或 ATM 使用信用卡取现时，商户或机器给你一个选择，用当地货币或者马币结算。虽然直接 MYR 金额看起来更直观，，但通常会包含商户或 ATM 自定汇率及加价，因此最终支付的金额可能比以当地货币结算更高。

    Visa 的官方消费者说明¹³强调，商户或 ATM 应清楚展示当地货币金额、转换后的金额、所用汇率，以及其额外收费，并且必须让持卡人自行接受或拒绝转换。

    一般来说，付款前可以先查看终端显示的是当地货币还是 MYR，并确认是否列出汇率及额外转换费用。如果可以自行选择，建议先比较不同结算方式的成本，再决定是否接受 DCC。

    如果付款终端未清楚显示汇率及相关费用，或让你感觉无法自由选择结算币种，Visa 建议消费者拒绝动态货币转换（DCC），并向发卡银行反映相关情况。接受或拒绝 DCC，都不会影响你在海外完成付款或 ATM 提现。

    旅行和跨币种消费时，Wise Card 可作为补充支付方案

    无论你最终选择哪一张 Maybank 信用卡，最重要的是找到符合自己消费习惯和预算的产品。

    若你同时有旅行刷卡、跨币种消费或多币种资金管理的需求，也可以考虑搭配 Wise 国际借记卡使用。Wise 国际借记卡属于借记卡（Debit Card），与信用卡不同，不提供信用额度、账单周期、分期付款或信用卡积分等功能，因此并不能取代信用卡，而是适用于不同的支付场景。

    搭配 Wise 账户，你可以持有和管理 40 种货币¹⁴，并在 150 个国家/地区使用 Wise 卡付款。对于经常跨境旅行、海外购物，或需要以不同币种支付的人来说，无需频繁携带多张银行卡，也能更方便管理不同币种余额。

    立刻申请 Wise 借记卡 💳

    另外，Wise Card 也支持绑定 Apple Pay 和 Google Pay，方便使用手机完成感应支付，并可通过 Wise App 随时查看余额、管理卡片及交易纪录。

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    FAQ

    常见问题

    外国人可以申请 Maybank 信用卡吗？

    一般可以，但需要符合对应信用卡的申请资格，包括最低收入要求、年龄限制，以及持有有效护照、工作签证或居留许可等。不同信用卡产品的审核标准可能有所不同，申请前建议查阅 Maybank 最新官方规定。

    Maybank 信用卡最低收入要求是多少？

    不同产品要求不同。部分信用卡最低年收入要求约为 RM24,000，而高端产品可能要求 RM100,000 或以上。

    Maybank TreatsPoints 是什么？可以兑换什么？

    TreatsPoints 是 Maybank 部分信用卡提供的积分奖励计划。持卡人可透过符合资格的消费累积积分，并兑换航空里程、购物礼券、商品或其他指定奖励。不同信用卡的积分累积方式及兑换比例可能不同，建议申请前查阅对应信用卡的最新条款。

    Maybank 信用卡可以绑定 Apple Pay 或 Google Pay 吗？

    可以。符合资格的 Maybank 信用卡可绑定 Apple Pay 或 Google Pay™，方便使用手机或其他兼容装置进行非接触式付款。实际支持的信用卡及装置仍以 Maybank 最新官方说明为准。

    海外刷卡时该选 MYR 还是当地货币？

    海外付款时，商户可能会提供以 MYR 或当地货币结算的选项。你可以根据个人需求选择适合自己的结算方式。通常，选择当地货币更便于你避开商户自定换汇，但最终仍要先看屏幕上的汇率、额外费用和由谁完成转换，再决定是否接受。

    Maybank MUVI 值得申请吗？

    答案取决于你是否会经常使用联名权益。如果你是 Manchester United 球迷，并会使用官方商店折扣或相关活动，这类联名信用卡可能更有价值；如果你的主要需求是日常消费回馈、旅行权益或累积积分，则建议同时比较其他 Maybank 信用卡的收入门槛、费用及回馈方式，再决定是否申请。

    Maybank 信用卡适合刚到马来西亚工作的外籍人士吗？

    对于符合申请资格并拥有稳定收入来源的人来说，Maybank 提供的信用卡选择相当丰富。不过，在提交申请前，最好先确认收入门槛、所需文件及费用结构是否符合自己的实际需求。

    Author

    Sylvia Chan

    关于作者

    身为产品行销人与内容创作者，Sylvia 偏爱有理有据的表达，喜欢研究产品、整理资讯，并将复杂的概念化为简单易懂的内容。她相信，在资讯纷繁的 AI 时代，好的内容不只是提供答案，更能帮助读者厘清问题、建立判断，做出更从容的选择；同时，也让真正有价值的产品，被需要的人理解与看见。

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