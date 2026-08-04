Maybank 信用卡指南 2026：外籍人士如何在马来西亚申请和选择信用卡

Maybank 旗下不少信用卡也开放给符合条件的外籍人士申请。不过，不同卡种对应的最低收入要求、所需文件以及审批标准可能有所不同，因此在比较返现比例或积分权益之前，更重要的是先确认自己是否符合申请资格。
如果你正在马来西亚工作、生活或计划长期居留，本指南将带你了解外籍人士申请 Maybank 信用卡时需要注意的事项，包括申请门槛、常见卡种、积分计划、收费项目、信用记录要求，以及海外消费时容易被忽略的 DCC（动态货币转换）风险。
免责声明：本文仅供一般信息参考，不构成财务、税务或法律建议，申请前请以 Maybank 与 Wise Malaysia 官方页面、产品披露和最新条款为准。文中涉及 Wise 的部分，相关服务由 Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd. 提供。
内容目录
Wise 多币种借记卡
在马来西亚和海外消费时，少一点汇率烦恼。Wise 卡适合旅行、搬家或经常跨境消费的人。
你可以用账户中的余额付款，不占用个人的年度结汇额度；如果没有对应币种，Wise 会自动兑换，并显示相关费用。实体卡可用于线下消费，数字卡也可用于线上支付和移动钱包。
核心要点
- 外籍人士一般可以申请 Maybank 信用卡，但不同卡种的收入要求、申请条件及所需文件可能有所不同，申请前建议先确认是否符合资格。
- Maybank 提供返现卡、积分卡、旅行卡及联名信用卡等多种选择，可根据自己的消费习惯、预算及用卡需求挑选合适的产品。
- 除了比较返现和 TreatsPoints 积分，也别忘了留意年费、海外交易费用及动态货币转换（DCC）等实际使用成本。
- 如果经常出国旅行或有跨币种消费需求，除了 Maybank 信用卡，也可以考虑搭配 Wise 多币种借记卡，作为多币种支付和资金管理的补充方案。
- 申请前了解资格要求、准备完整申请文件，并根据个人消费习惯选择信用卡，有助于提高申请效率，也更容易找到适合自己的 Maybank 信用卡。
Maybank 信用卡适合外籍人士吗？
对于许多刚来到马来西亚的外籍人士来说，Maybank 往往是最早接触到的本地银行之一。除了覆盖广泛的分行和 ATM 网络外，Maybank 的信用卡产品线也相当完整，从日常消费到国际旅行都有对应选择。
只要符合收入及申请资格，外籍人士一般也可以申请多数 Maybank 信用卡。不过，不同信用卡的收入门槛、年费、回馈方式和附加权益都有明显差异，因此申请前最好先了解自己的消费习惯，再决定哪一种信用卡更适合自己。
外籍人士在马来西亚办 Maybank 信用卡需要什么条件？
不同信用卡产品的门槛有所不同，但银行通常会审核你的收入情况、工作签证状态，以及在马来西亚的就业和居留情况。
外籍人士通常需要满足以下条件：
- 主卡申请人年龄介于 21 至 65 岁
- 达到申请信用卡规定的最低年收入（通常约 RM24,000 至 RM100,000²，依卡种而定）
- 持有有效护照
- 持有有效工作签证、就业准证或其他符合资格的长期居留许可
- 提供雇主出具的在职证明，并注明职位及合约期限
- 已持有符合资格的 Maybank 银行账户
⚠️ 注意事项：不同信用卡产品的审核标准可能有所不同，部分高端卡种的收入要求也会更高。因此，在申请之前，建议先到 Maybank 信用卡官方页面查看目标信用卡的最新申请条件，以确认自己是否符合资格。
外籍人士申请 Maybank 信用卡需要准备哪些文件？
在正式申请之前，建议先准备好相关文件。资料越完整，越有助于银行进行审核，也能避免因为资料不齐全而耽误申请进度。
|项目
|常见要求
|注意事项
|身份证明
|护照或其他官方身份证明复印件
|姓名与申请资料需一致
|个人收入证明
|工资单、税单、银行流水
|银行会评估收入是否稳定
|雇主证明
|在职证明及劳动合约
|建议注明职位、薪资及合约期限
|自雇人士资料
|商业注册文件及公司账户流水
|通常需要补充更多经营证明
|申请方式
|实体分行、Maybank2U 官网或 MAE App²
|建议事先确认是否可全程线上申请
如果你的收入包含奖金、佣金或其他非固定收入，银行也可能要求提供额外证明文件，因此建议一次准备完整，避免影响审核进度。
作者
Sylvia
Expatica 小提示
对于刚到马来西亚工作的申请人来说，提前准备完整资料通常有助于缩短审核时间。不过，刚落地不久的外籍人士即使收入达标，也可能面临更严格的审核。如果你最近才开始在马来西亚工作，通常先累积几个月稳定的工资记录，再申请会更稳妥。很多人会等工作满六个月后再尝试；如果已经有报税记录，通常也更有利。
外籍人士如何申请 Maybank 信用卡？
确认自己符合申请资格并准备好所需文件后，就可以开始申请 Maybank 信用卡。一般流程如下：
- 选择适合的信用卡：根据自己的收入、消费习惯及需求，选择合适的 Maybank 信用卡，并确认最低收入要求及产品条款。
- 准备申请文件：准备护照复印件、收入证明、在职证明、工作签证或居留许可，以及银行要求的其他文件。
- 提交申请：可通过 Maybank2u 官网或 MAE App 提交申请。部分信用卡或外籍人士申请可能需要前往分行办理，建议申请前先向银行确认。
- 等待审核结果：Maybank 会审核申请人的身份、收入、就业情况及相关资料。如有需要，银行可能要求补充文件或进一步核实资料。
- 收到信用卡并启用：审核通过后，银行会寄发信用卡或通知领取。收到信用卡后，按照指示完成启用，即可开始使用。
哪类 Maybank 信用卡更适合你
Maybank 提供多达 32 种信用卡种类³，从返现、积分、高端旅行卡到品牌联名卡都有对应产品。与其逐张比较，不如先根据自己的消费习惯缩小范围，再进一步比较收入门槛、年费及回馈方式。
如果你平时主要在马来西亚消费，返现卡通常更容易发挥价值；如果经常出差或出国旅行，则可以留意提供机场礼遇及旅游保障的高端信用卡。至于联名信用卡，则更适合本身经常使用特定品牌或服务的人。
以下为外籍人士较常申请的 Maybank 信用卡：
|信用卡类型
|适合人群
|年收入要求*
|主要特色
|Maybank myimpact Visa Signature⁴
|希望在日常消费同时支持永续生活方式的人
|RM36,000 起
|针对符合资格的消费类别提供高达 8% 现金回馈，鼓励绿色消费，并采用环保材质制卡。
|Maybank 2 Gold Cards⁵
|日常生活消费、第一次申请信用卡的人
|RM60,000 起
|结合现金回馈与 TreatsPoints 积分，适合日常购物、餐饮及一般消费。
|Maybank Visa Signature⁶
|经常海外消费或希望累积积分的人
|RM70,000
|提供 TreatsPoints 积分、Visa 专属优惠及海外消费权益。
|Maybank Visa Infinite⁷系列
|经常商务出差、高消费人士
|RM100,000 起（依卡类型而定）
|提供机场贵宾室、旅游保险及高端信用卡礼遇。
|Maybank American Express Platinum Card⁸
|经常在指定商户消费或重视 American Express 礼遇的人
|RM60,000 起
|提供 American Express 专属优惠、指定商户礼遇及旅行相关权益。
|Shopee⁹、Singapore Airlines¹⁰、Manchester¹¹ United、Petronas ¹²等联名信用卡
|经常使用合作品牌或有特定消费需求的人
|依卡类型而定
|提 供品牌专属折扣、积分或会员礼遇，适合经常使用相关品牌服务的人。
海外消费时，为什么要留意 DCC（动态货币转换）？
DCC（动态货币转换）是指当你在海外刷卡或 ATM 使用信用卡取现时，商户或机器给你一个选择，用当地货币或者马币结算。虽然直接 MYR 金额看起来更直观，，但通常会包含商户或 ATM 自定汇率及加价，因此最终支付的金额可能比以当地货币结算更高。
Visa 的官方消费者说明¹³强调，商户或 ATM 应清楚展示当地货币金额、转换后的金额、所用汇率，以及其额外收费，并且必须让持卡人自行接受或拒绝转换。
一般来说，付款前可以先查看终端显示的是当地货币还是 MYR，并确认是否列出汇率及额外转换费用。如果可以自行选择，建议先比较不同结算方式的成本，再决定是否接受 DCC。
如果付款终端未清楚显示汇率及相关费用，或让你感觉无法自由选择结算币种，Visa 建议消费者拒绝动态货币转换（DCC），并向发卡银行反映相关情况。接受或拒绝 DCC，都不会影响你在海外完成付款或 ATM 提现。
旅行和跨币种消费时，Wise Card 可作为补充支付方案
无论你最终选择哪一张 Maybank 信用卡，最重要的是找到符合自己消费习惯和预算的产品。
若你同时有旅行刷卡、跨币种消费或多币种资金管理的需求，也可以考虑搭配 Wise 国际借记卡使用。Wise 国际借记卡属于借记卡（Debit Card），与信用卡不同，不提供信用额度、账单周期、分期付款或信用卡积分等功能，因此并不能取代信用卡，而是适用于不同的支付场景。
搭配 Wise 账户，你可以持有和管理 40 种货币¹⁴，并在 150 个国家/地区使用 Wise 卡付款。对于经常跨境旅行、海外购物，或需要以不同币种支付的人来说，无需频繁携带多张银行卡，也能更方便管理不同币种余额。
另外，Wise Card 也支持绑定 Apple Pay 和 Google Pay，方便使用手机完成感应支付，并可通过 Wise App 随时查看余额、管理卡片及交易纪录。
FAQ
常见问题
外国人可以申请 Maybank 信用卡吗？
一般可以，但需要符合对应信用卡的申请资格，包括最低收入要求、年龄限制，以及持有有效护照、工作签证或居留许可等。不同信用卡产品的审核标准可能有所不同，申请前建议查阅 Maybank 最新官方规定。
Maybank 信用卡最低收入要求是多少？
不同产品要求不同。部分信用卡最低年收入要求约为 RM24,000，而高端产品可能要求 RM100,000 或以上。
Maybank TreatsPoints 是什么？可以兑换什么？
TreatsPoints 是 Maybank 部分信用卡提供的积分奖励计划。持卡人可透过符合资格的消费累积积分，并兑换航空里程、购物礼券、商品或其他指定奖励。不同信用卡的积分累积方式及兑换比例可能不同，建议申请前查阅对应信用卡的最新条款。
Maybank 信用卡可以绑定 Apple Pay 或 Google Pay 吗？
可以。符合资格的 Maybank 信用卡可绑定 Apple Pay 或 Google Pay™，方便使用手机或其他兼容装置进行非接触式付款。实际支持的信用卡及装置仍以 Maybank 最新官方说明为准。
海外刷卡时该选 MYR 还是当地货币？
海外付款时，商户可能会提供以 MYR 或当地货币结算的选项。你可以根据个人需求选择适合自己的结算方式。通常，选择当地货币更便于你避开商户自定换汇，但最终仍要先看屏幕上的汇率、额外费用和由谁完成转换，再决定是否接受。
Maybank MUVI 值得申请吗？
答案取决于你是否会经常使用联名权益。如果你是 Manchester United 球迷，并会使用官方商店折扣或相关活动，这类联名信用卡可能更有价值；如果你的主要需求是日常消费回馈、旅行权益或累积积分，则建议同时比较其他 Maybank 信用卡的收入门槛、费用及回馈方式，再决定是否申请。
Maybank 信用卡适合刚到马来西亚工作的外籍人士吗？
对于符合申请资格并拥有稳定收入来源的人来说，Maybank 提供的信用卡选择相当丰富。不过，在提交申请前，最好先确认收入门槛、所需文件及费用结构是否符合自己的实际需求。
资料来源
- Maybank – Wikipedia
- Apply Credit Card with Cashback | Maybank Malaysia
- Maybank Frequently Asked Questions: How do I apply for a new / supplement card?
- Maybank myimpact Visa Signature Credit Card
- Maybank 2 Gold Cards | Apply Online
- Maybank Visa Signature – Cashback Credit Card
- Maybank Visa Infinite | Apply Online
- American Express Platinum Credit Card – Credit Cards | Maybank Malaysia
- Maybank Shopee Visa Platinum Credit Card
- Singapore Airlines KrisFlyer American Express Gold Credit Card | Maybank Malaysia
- Maybank Manchester United Visa Card
- Maybank Islamic PETRONAS Ikhwan Visa Gold Card-i
- Decoding Dynamic Currency Conversion | Visa Travel
- Wise Multi-Currency Card