Maybank 信用卡指南 2026：外籍人士如何在马来西亚申请和选择信用卡

核心要点 外籍人士一般可以申请 Maybank 信用卡，但不同卡种的收入要求、申请条件及所需文件可能有所不同，申请前建议先确认是否符合资格。 Maybank 提供返现卡、积分卡、旅行卡及联名信用卡等多种选择，可根据自己的消费习惯、预算及用卡需求挑选合适的产品。 除了比较返现和 TreatsPoints 积分，也别忘了留意年费、海外交易费用及动态货币转换（DCC）等实际使用成本。 如果经常出国旅行或有跨币种消费需求，除了 Maybank 信用卡，也可以考虑搭配 Wise 多币种借记卡，作为多币种支付和资金管理的补充方案。 申请前了解资格要求、准备完整申请文件，并根据个人消费习惯选择信用卡，有助于提高申请效率，也更容易找到适合自己的 Maybank 信用卡。

外籍人士在马来西亚办 Maybank 信用卡需要什么条件？ 不同信用卡产品的门槛有所不同，但银行通常会审核你的收入情况、工作签证状态，以及在马来西亚的就业和居留情况。 外籍人士通常需要满足以下条件： 主卡申请人年龄介于 21 至 65 岁

达到申请信用卡规定的最低年收入（通常约 RM24,000 至 RM100,000²，依卡种而定）

持有有效护照

持有有效工作签证、就业准证或其他符合资格的长期居留许可

提供雇主出具的在职证明，并注明职位及合约期限

已持有符合资格的 Maybank 银行账户 ⚠️ 注意事项：不同信用卡产品的审核标准可能有所不同，部分高端卡种的收入要求也会更高。因此，在申请之前，建议先到 Maybank 信用卡官方页面查看目标信用卡的最新申请条件，以确认自己是否符合资格。 外籍人士申请 Maybank 信用卡需要准备哪些文件？ 在正式申请之前，建议先准备好相关文件。资料越完整，越有助于银行进行审核，也能避免因为资料不齐全而耽误申请进度。 项目 常见要求 注意事项 身份证明 护照或其他官方身份证明复印件 姓名与申请资料需一致 个人收入证明 工资单、税单、银行流水 银行会评估收入是否稳定 雇主证明 在职证明及劳动合约 建议注明职位、薪资及合约期限 自雇人士资料 商业注册文件及公司账户流水 通常需要补充更多经营证明 申请方式 实体分行、Maybank2U 官网或 MAE App² 建议事先确认是否可全程线上申请 如果你的收入包含奖金、佣金或其他非固定收入，银行也可能要求提供额外证明文件，因此建议一次准备完整，避免影响审核进度。 作者 Sylvia Expatica 小提示 对于刚到马来西亚工作的申请人来说，提前准备完整资料通常有助于缩短审核时间。不过，刚落地不久的外籍人士即使收入达标，也可能面临更严格的审核。如果你最近才开始在马来西亚工作，通常先累积几个月稳定的工资记录，再申请会更稳妥。很多人会等工作满六个月后再尝试；如果已经有报税记录，通常也更有利。

外籍人士如何申请 Maybank 信用卡？ 确认自己符合申请资格并准备好所需文件后，就可以开始申请 Maybank 信用卡。一般流程如下： 选择适合的信用卡：根据自己的收入、消费习惯及需求，选择合适的 Maybank 信用卡，并确认最低收入要求及产品条款。 准备申请文件：准备护照复印件、收入证明、在职证明、工作签证或居留许可，以及银行要求的其他文件。 提交申请：可通过 Maybank2u 官网或 MAE App 提交申请。部分信用卡或外籍人士申请可能需要前往分行办理，建议申请前先向银行确认。 等待审核结果：Maybank 会审核申请人的身份、收入、就业情况及相关资料。如有需要，银行可能要求补充文件或进一步核实资料。 收到信用卡并启用：审核通过后，银行会寄发信用卡或通知领取。收到信用卡后，按照指示完成启用，即可开始使用。

哪类 Maybank 信用卡更适合你 Maybank 提供多达 32 种信用卡种类³，从返现、积分、高端旅行卡到品牌联名卡都有对应产品。与其逐张比较，不如先根据自己的消费习惯缩小范围，再进一步比较收入门槛、年费及回馈方式。 如果你平时主要在马来西亚消费，返现卡通常更容易发挥价值；如果经常出差或出国旅行，则可以留意提供机场礼遇及旅游保障的高端信用卡。至于联名信用卡，则更适合本身经常使用特定品牌或服务的人。 以下为外籍人士较常申请的 Maybank 信用卡： 信用卡类型 适合人群 年收入要求* 主要特色 Maybank myimpact Visa Signature⁴ 希望在日常消费同时支持永续生活方式的人 RM36,000 起 针对符合资格的消费类别提供高达 8% 现金回馈，鼓励绿色消费，并采用环保材质制卡。 Maybank 2 Gold Cards⁵ 日常生活消费、第一次申请信用卡的人 RM60,000 起 结合现金回馈与 TreatsPoints 积分，适合日常购物、餐饮及一般消费。 Maybank Visa Signature⁶ 经常海外消费或希望累积积分的人 RM70,000 提供 TreatsPoints 积分、Visa 专属优惠及海外消费权益。 Maybank Visa Infinite⁷系列 经常商务出差、高消费人士 RM100,000 起（依卡类型而定） 提供机场贵宾室、旅游保险及高端信用卡礼遇。 Maybank American Express Platinum Card⁸ 经常在指定商户消费或重视 American Express 礼遇的人 RM60,000 起 提供 American Express 专属优惠、指定商户礼遇及旅行相关权益。 Shopee⁹、Singapore Airlines¹⁰、Manchester¹¹ United、Petronas ¹²等联名信用卡 经常使用合作品牌或有特定消费需求的人 依卡类型而定 提 供品牌专属折扣、积分或会员礼遇，适合经常使用相关品牌服务的人。 财务管理 Touch ‘n Go eWallet 怎么用？马来西亚电子钱包使用指南（2026） 阅读更多

海外消费时，为什么要留意 DCC（动态货币转换）？ DCC（动态货币转换）是指当你在海外刷卡或 ATM 使用信用卡取现时，商户或机器给你一个选择，用当地货币或者马币结算。虽然直接 MYR 金额看起来更直观，，但通常会包含商户或 ATM 自定汇率及加价，因此最终支付的金额可能比以当地货币结算更高。 Visa 的官方消费者说明¹³强调，商户或 ATM 应清楚展示当地货币金额、转换后的金额、所用汇率，以及其额外收费，并且必须让持卡人自行接受或拒绝转换。 一般来说，付款前可以先查看终端显示的是当地货币还是 MYR，并确认是否列出汇率及额外转换费用。如果可以自行选择，建议先比较不同结算方式的成本，再决定是否接受 DCC。 如果付款终端未清楚显示汇率及相关费用，或让你感觉无法自由选择结算币种，Visa 建议消费者拒绝动态货币转换（DCC），并向发卡银行反映相关情况。接受或拒绝 DCC，都不会影响你在海外完成付款或 ATM 提现。