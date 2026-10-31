Como abrir conta nos Estados Unidos: guia para brasileiros

Principais conclusões Sem endereço nos EUA, abrir conta tende a ficar mais difícil nos bancos locais dos EUA.

nos bancos locais dos EUA. Ter SSN ajuda, mas não é a única opção . Em alguns casos, o banco aceita o ITIN ou FTIN entram na análise.

. Em alguns casos, o banco aceita o ITIN ou FTIN entram na análise. Conta bancária local faz mais sentido para receber salário, pagar aluguel e fazer pagamentos ACH recorrentes.

para receber salário, pagar aluguel e fazer pagamentos ACH recorrentes. A conta Wise pode ajudar na transição, mas não substitui todas as funções de um banco americano. Cenário Caminho mais viável O que costuma ser exigido Principal limite Ainda moro no Brasil e não tenho endereço nos EUA Conta multimoeda ou esperar a mudança Documento de identidade, verificação da conta, residência em um país compatível Nem todas as funções de uma conta americana estão disponíveis Vou me mudar em poucas semanas Uma solução provisória antes da chegada e a conta americana depois Reserva em USD, documentos de viagem, uma ideia de onde vai morar Com pressa, a burocracia pesa mais Já moro nos EUA e tenho endereço local Abrir conta em um banco americano Endereço físico, documento de identidade e, em alguns casos, número fiscal Exigências mudam por banco Sou estudante com chegada confirmada Abrir a conta depois de chegar costuma ser mais simples Passaporte, comprovante de matrícula e endereço nos EUA Nem toda abertura será online Preciso movimentar mais dólares do que criar histórico com um banco americano A conta Wise pode ser suficiente no início Verificação e disponibilidade por país Não substitui o crédito nem o relacionamento com um banco americano

Você realmente precisa de uma conta nos EUA? Se você vai receber salário nos EUA, pagar aluguel, cadastrar débitos automáticos (ACH) ou ter despesas fixas em dólar, uma conta americana costuma facilitar bastante o dia a dia. Isso porque muitos empregadores e prestadores de serviço pedem um routing number (código do banco) e uma conta corrente americana para depósitos, cobranças e reembolsos. Outro ponto importante é o ACH. Sem uma conta local, cobranças automáticas, reembolsos e depósitos recorrentes tendem a exigir soluções paralelas, o que deixa o dia a dia mais trabalhoso. Por outro lado, nem todo brasileiro precisa correr para abrir conta nos Estados Unidos logo no início. Se a sua necessidade hoje é guardar saldo em USD, converter BRL para dólar, viajar com frequência ou se organizar para a mudança, uma conta multimoeda pode resolver por um tempo. Você provavelmente precisa de uma conta local se: vai receber salário nos EUA.

vai receber salário nos EUA. Também tende a precisar se: vai pagar aluguel, faculdade ou contas recorrentes por ACH (débito automático).

vai pagar aluguel, faculdade ou contas recorrentes por ACH (débito automático). Pode esperar: se o seu foco é criar uma reserva em dólar antes da mudança.

o seu foco é criar uma reserva em dólar antes da mudança. Também pode esperar se: você precisa mais enviar, receber e converter dinheiro do que criar relacionamento com um banco local.

É possível abrir conta nos EUA morando no Brasil? Sim, em alguns casos, mas com limitações importantes. Muitos bancos locais dos EUA priorizam endereço nos EUA, verificação presencial e documentação adicional, o que torna a abertura a partir do Brasil mais complicada do que a promessa de “abertura online” faz parecer. Em muitos casos, o processo foi pensado para um cliente que já vive no país. Por isso, a triagem do banco tenta confirmar que você mora nos EUA antes de liberar a conta. Um erro comum é achar que conta para não residente significa abertura 100% a distância. Quem ainda está fora do país costuma enfrentar mais burocracia, então vale comparar antes as contas bancárias para não residentes nos EUA e as alternativas digitais disponíveis. O que os bancos locais dos EUA costumam exigir Em páginas oficiais, bancos como Bank of America, Chase e Wells Fargo deixam claro que a combinação de requisitos muda conforme o perfil do cliente. No caso do Bank of America, por exemplo, podem pedir endereço físico, dois documentos de identificação e número fiscal, quando for o caso. Os itens mais pedidos são: documento de identidade válido, como passaporte;

endereço físico nos EUA, e às vezes, também endereço no Brasil;

número fiscal, como SSN, ITIN ou FTIN;

depósito inicial ou saldo mínimo;

ida à agência ou outra forma de verificação. Para muitos recém-chegados, o problema não é a nacionalidade, e sim comprovar um endereço nos EUA com documentos recentes no próprio nome. Bancos Melhores contas bancárias para não residentes nos EUA 2026 Leia mais O que muda para não residentes, estudantes e expatriados? Para os bancos, nem todo brasileiro tem o mesmo perfil. Um estudante com carta da universidade e endereço nos EUA costuma ter mais facilidade após chegar. Já um expatriado com visto de trabalho e contrato de aluguel tem uma documentação mais completa do que alguém que ainda está no Brasil, sem endereço nos EUA. Estudantes com visto I-20 ou DS-2019 e expatriados com oferta de trabalho normalmente conseguem justificar melhor por que precisam da conta logo na chegada. Já quem ainda está nos primeiros passos da mudança para os EUA e não consegue provar residência local geralmente começa melhor por uma rota alternativa.

Documentos, números fiscais e termos que você precisa entender Ao falar de abertura de conta nos EUA, três tipos de informação aparecem o tempo todo: documentos, números fiscais e dados da conta. Entender essa diferença evita boa parte da confusão. O passaporte e o comprovante de endereço servem para provar quem você é e onde mora. Já o SSN, o ITIN e o FTIN são números fiscais. Termos como routing number, ACH e wire explicam como o dinheiro circula no dia a dia. Se você ainda está se ambientando com os serviços bancários nos EUA, esse glossário ajuda bastante. Documento de identidade: passaporte e outros documentos aceitos para comprovar identidade.

passaporte e outros documentos aceitos para comprovar identidade. Comprovante de endereço: conta de luz, água ou gás, contrato ou carta oficial que prove residência nos EUA.

conta de luz, água ou gás, contrato ou carta oficial que prove residência nos EUA. SSN, ITIN e FTIN: números usados na identificação fiscal.

números usados na identificação fiscal. Checking account: conta corrente para movimentação diária.

conta corrente para movimentação diária. Savings account: conta poupança.

conta poupança. Routing number e account number: o código do banco e o número da conta, usados para receber ou enviar pagamentos em USD. SSN, ITIN e FTIN: qual pode ser pedido? O SSN (Social Security Number) é o número do seguro social dos EUA. O ITIN, segundo o IRS, serve para quem precisa de um número fiscal nos EUA, mas não tem direito ao SSN. Ele não autoriza trabalho no país. Já o FTIN é o número fiscal do país de origem que o banco pode usar como referência na análise. Abrir conta sem SSN pode acontecer, mas depende bastante do banco e do tipo de conta. O ITIN ajuda quando você já tem obrigação fiscal nos EUA ou quando a instituição aceita essa alternativa na abertura. Para brasileiros, o FTIN pode envolver o número fiscal do país de origem, como o CPF, mas o formato aceito deve ser confirmado com o banco. Endereço nos EUA, routing number, ACH e wire: o que significam? Endereço nos EUA permite que o banco confirme onde você mora, envie o cartão e classifique o seu cadastro. O routing number é o código que identifica o banco na rede americana. O ACH é a transferência eletrônica mais usada para salário, aluguel e contas do dia a dia. O wire é a transferência bancária direta entre bancos, geralmente usada para valores maiores ou com mais urgência, e costuma ser mais cara. Se você vai mandar dinheiro do Brasil para a conta ou receber dinheiro de outro país, vale entender também como funcionam as transferências internacionais e as formas de receber dinheiro do exterior nos EUA (transferências internacionais a partir do Brasil são informadas à Receita Federal e ao Banco Central).

Quais caminhos existem para brasileiros hoje? Para a maioria dos brasileiros, existem três caminhos possíveis. O melhor depende de quando você chega aos EUA, do nível de burocracia que está disposto a enfrentar agora e da sua necessidade imediata de operar em dólar. Caminho 1: abrir depois de chegar aos EUA Esperar a chegada costuma fazer mais sentido para quem vai alugar um imóvel, receber salário nos EUA ou vai ter toda a documentação em mãos ao chegar. Na prática, funciona assim: garanta um endereço nos EUA; compare as contas e agende a abertura; finalize a abertura quando já puder comprovar o endereço. Tentar antecipar tudo sem ter endereço local ou sem ter documentação suficiente costuma gerar recusas, que têm mais a ver com a falta de comprovante de endereço do que com a sua nacionalidade. Caminho 2: tentar uma conta para não residentes Essa opção existe, mas depende mais das regras internas de cada banco, de documentos extras e, muitas vezes, de ir pessoalmente à agência. Ela faz mais sentido para quem já tem algum vínculo com os EUA, como uma viagem marcada, um curso em andamento ou um endereço de correspondência utilizável. O erro mais comum é achar que conta para não residente é sinônimo de abertura totalmente remota. Em muitos casos, isso simplesmente não acontece. Caminho 3: usar uma conta multimoeda para operar em USD Quando a prioridade é guardar, converter, pagar ou receber em USD com menos burocracia inicial, a conta multimoeda costuma ser a rota mais prática. Ela funciona bem, sobretudo na fase antes da mudança, quando você ainda não tem endereço nos EUA, mas já precisa organizar uma reserva em dólar ou se preparar para fazer pagamentos internacionais.

Quando a Wise Account pode ser a opção mais simples A Wise é uma instituição financeira, não um banco americano, e a conta Wise não deve ser tratada como substituta automática de uma conta em um banco local dos EUA. Ainda assim, ela pode ser especialmente útil para quem mora no Brasil, está se mudando ou quer uma solução digital para movimentar em BRL e USD sem precisar ir logo a uma agência nos EUA. A principal diferença está no foco. Enquanto os bancos locais priorizam a vida financeira dentro dos EUA, a conta Wise é voltada para o uso internacional, como converter moedas, manter uma reserva em dólar e movimentar dinheiro entre países. Se a sua prioridade é movimentar dólares antes da mudança, confira quais recursos da conta Wise estão disponíveis para o seu país de residência e para o tipo de uso que você precisa. Gestão financeira Como usar a Wise nos EUA sendo um expatriado Leia mais O que a conta Account pode resolver para quem precisa de BRL e USD A conta Wise pode ser útil para guardar dinheiro em mais de 40 moedas, incluindo BRL e USD. Com ela, também é possível movimentar, converter moedas e centralizar operações internacionais em um só aplicativo. Segundo a Wise, a possibilidade de manter saldos depende do país de residência, e que o BRL só pode ser mantido por quem mora no Brasil. A disponibilidade de dados de conta em USD também varia por região e exige verificação da conta. Por exemplo, quem ainda mora no Brasil, quer montar uma reserva em USD e só pretende abrir conta em banco local dos EUA depois da mudança, pode usar a conta Wise nesse meio tempo. Nessa fase, ela ajuda a converter e receber dinheiro sem que você precise resolver tudo com um banco americano logo de início. O que ela não substitui em relação a um banco local dos EUA Uma conta multimoeda não faz tudo o que um banco americano faz. Se você quer criar um relacionamento com um banco nos EUA, ter acesso a alguns tipos de crédito, depositar dinheiro em espécie, usar serviços de agência ou ter uma conta pensada para a vida financeira no país, um banco americano ainda pode ser a melhor escolha. A pergunta certa é: qual opção resolve o seu problema agora, sem atrapalhar o próximo passo?

Como escolher a melhor opção para o seu perfil Se você está em dúvida entre tentar abrir a conta agora ou começar pelo caminho mais simples, pense no momento em que você está, e não só no produto mais completo. Quem tenta pular etapas sem endereço, documentos ou um objetivo claro geralmente perde tempo. Quem vai se mudar em poucas semanas costuma se sair melhor organizando uma conta multimoeda antes da viagem e deixando a conta em banco americano para quando já tiver comprovante de endereço nos EUA. Perfil Caminho tende a ser mais lógico O que reunir primeiro Erro a evitar Ainda moro no Brasil Conta multimoeda ou planejamento para abrir depois Passaporte, estratégia de uso em USD e plano da mudança Achar que “online” significa aprovação garantida Vou me mudar em breve Uma solução provisória antes da viagem e a conta americana depois Reserva em dólar, comprovantes de viagem e uma ideia de onde vai morar Deixar a parte financeira para a última semana Já moro nos EUA Abrir conta em um banco americano Endereço físico, identificação aceita e número fiscal disponível Abrir conta sem comparar tarifas e requisitos Se você não sabe por onde começar, escolha a opção que resolve o problema mais urgente. Para receber salário e pagar aluguel, você vai precisar de uma conta americana mais cedo. Para montar uma reserva em dólar ou se organizar para a mudança, dá para começar com mais flexibilidade.