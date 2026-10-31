Melhor cartão para usar nos Estados Unidos para brasileiros

Principais conclusões Não existe um cartão que seja melhor para todo mundo. Para muitos brasileiros, a melhor opção pode ser combinar dois cartões: um cartão principal para gastos do dia a dia e outro de reserva para situações em que o crédito, o limite ou a pré-autorização fazem diferença. Opção Melhor para Custos principais a conferir Ponto de atenção Papel ideal Wise Gastos cotidianos e controle em dólar Conversão, saque, segunda via do cartão e tarifa do caixa eletrônico Por ser débito, não é o ideal para caução Principal Nomad Quem vai gastar principalmente em dólar Taxa de conversão, saque, envio do cartão e rede MoneyPass Confira os custos em outras moedas e as regras do app Principal Inter Global Quem já é cliente do Inter Spread, câmbio da bandeira, saque e rede do ATM Nem sempre é a opção mais simples para toda viagem Principal ou reserva C6 Conta Global Quem já é cliente e quer tudo no mesmo app Abertura, spread, saque e exigências de uso A estrutura pode funcionar bem, mas pede comparação Principal ou reserva Cartão de crédito brasileiro Hotel, locadora, emergência e compras maiores IOF, spread, variação do câmbio até o fechamento da fatura Custa mais no dia a dia, mas ajuda em cauções Reserva As informações sobre tarifas e condições dos cartões foram verificadas em 28/09/2026 e estão sujeitas a alterações. Consulte o site oficial de cada instituição antes de tomar sua decisão.

Cartão Wise A Wise é uma opção para quem quer gastar em mais de 40 moedas, usar em mais de 150⁣ países e acompanhar tudo pelo aplicativo. O cartão Wise funciona bem para compras do dia a dia, mas, por ser um cartão de débito, pode não resolver todas as situações. Para saber mais sobre limites e saques, veja o guia da Expatica sobre como usar o Cartão Multimoeda da Wise nos EUA. Custos, conversão e uso no dia a dia Na página oficial de tarifas do Brasil, a Wise informa que o cartão digital não tem custo, que não há mensalidade e que é cobrada uma tarifa de conversão quando você troca de moeda. Na prática, gastar com saldo já convertido em USD tende a deixar o custo mais previsível do que converter no momento da compra. Também vale consultar a página oficial de tarifas do cartão Wise no Brasil, porque os valores de emissão, solicitação de segunda via, saque e limites podem mudar. Antes de sacar dinheiro nos EUA, confira esses três pontos: a tarifa do provedor, o limite de saques gratuitos e a cobrada no caixa eletrônico, o ATM. Redes independentes de caixas eletrônicos podem cobrar tarifas adicionais. Uma dúvida comum é achar que o preço mostrado na maquininha já é o custo final. Mas, se a maquininha ou o caixa eletrônico oferecer a opção de pagar em reais, essa é a chamada conversão dinâmica de moeda (DCC): a loja ou o caixa converte o valor usando uma taxa própria. Em geral, pagar em dólar costuma ser a melhor escolha. Gestão financeira Como usar a Wise nos EUA sendo um expatriado Leia mais Para quem faz sentido nos EUA O cartão Wise tende a funcionar melhor para quem quer organizar o saldo antes de embarcar, pagar por aproximação ou com carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, e evitar surpresas na fatura em reais semanas depois. O cartão Wise conversa bem com estudantes, turistas e famílias que preferem controlar o orçamento em tempo real. Por outro lado, por ser um cartão de débito, vale ter um cartão de crédito reserva para hotéis, locadoras e algumas compras maiores. A pré-autorização pode bloquear parte do seu saldo por alguns dias, e esse dinheiro deixa de estar disponível para outras despesas. Dica prática: em muitos hotéis nos EUA, a caução bloqueada no check-in pode ser maior do que o valor da diária. Se você usar só o cartão de débito e estiver com o saldo apertado, uma compra ou um segundo bloqueio pode ser recusado, mesmo que você ainda tenha dinheiro na conta. Se você quer controlar gastos em dólar e outras moedas pelo app, conheça o cartão Wise.

Nomad Para quem pensa em dólar e viagem aos Estados Unidos, a Nomad costuma aparecer na comparação. Ela é procurada por brasileiros que querem uma conta internacional para viajar aos EUA, atendimento em português e tudo concentrado em um só aplicativo. Custos, saques e conta em dólar No site oficial e na página de tarifas, a Nomad destaca que a abertura de conta é gratuita, que a taxa de conversão começa em 1% (dependendo do nível no programa de benefícios da marca) e que a conta pode ser em dólar ou euro. Para usar nos EUA, o mais importante é comparar a conversão, a política de saques, o custo de envio do cartão físico e o que acontece quando você gasta em outra moeda. A marca também divulga saques gratuitos na rede MoneyPass nos EUA e orientações específicas para uso fora dessa rede. O que importa aqui não é decorar números, e sim entender qual parte do custo pesa mais em sua decisão: o câmbio, os saques ou a aceitação do cartão no dia a dia. Quando faz mais sentido A Nomad pode encaixar melhor para quem quer uma solução focada em dólar, tem os EUA como destino principal e prefere fazer a conversão, usar o cartão e gerenciar tudo no mesmo aplicativo. Ela também pode funcionar bem para quem já pensa em compras, estadias curtas e alguns saques em caixas eletrônicos durante a viagem. Mesmo assim, ela não elimina a necessidade de um cartão reserva. Um bloqueio preventivo, uma falha em terminal de autoatendimento ou uma caução alta no hotel costumam ser bons motivos para ter um cartão de crédito como apoio.

Inter Global O Inter Global costuma interessar a quem já é cliente do banco e quer ter conta em dólar, cartão e gestão do dinheiro no mesmo aplicativo. Nesse caso, a conveniência pesa bastante, mas ela só vale a pena se o custo total fizer sentido para o seu tipo de viagem. Custos e praticidade para clientes do banco Nos canais oficiais, o Inter destaca a conta em dólar, o cartão físico e virtual, a conversão pelo Super App e a integração com a conta no Brasil. Para o viajante, o que importa é avaliar o spread (a diferença entre a cotação oficial e a cotação cobrada), o câmbio da bandeira, a política de saques e o suporte durante a viagem como um conjunto. Se você já movimenta seu dinheiro pelo Inter e gosta de centralizar tudo, isso pode facilitar a preparação para a viagem. Mas vale fazer a simulação completa e comparar com outras opções, porque escolher só pela praticidade, sem olhar custo real, pode sair mais caro no fim. Pontos fortes e limites na viagem O ponto forte do Inter Global é a sensação de continuidade para quem já usa o app no Brasil. A limitação é que a melhor escolha nem sempre é a do banco que você já usa, principalmente se você precisa comparar saques, aceitação da bandeira e conversão para outras moedas além do dólar. Dica prática: em alguns postos de gasolina e terminais de autoatendimento nos EUA, a transação pode falhar no débito internacional. Nesses casos, pagar dentro da loja costuma resolver mais rápido.

C6 Conta Global A C6 Conta Global também aparece com frequência nas buscas por cartão internacional para os EUA. Ela pode interessar a quem já é cliente do banco ou quer tudo integrado, mas a comparação precisa ir além da praticidade. Custos, saques e exigências Na página oficial, o C6 informa que não cobra mensalidade, que o cartão é aceito no mundo todo, que funciona com Apple Pay e Google Pay e que os saques são gratuitos na rede Chase nos EUA, com cobrança na rede Cirrus. O banco também informa que a abertura da conta pode ser gratuita para alguns perfis, mas não para todos, o que faz diferença para quem só quer uma solução para uma viagem. O ideal é avaliar o spread, os saques e as exigências de uso em conjunto, e não separadamente. A tarifa de abertura pode pesar pouco em uma temporada longa, mas pesa bastante em uma viagem curta. Quando compensa para o perfil certo A C6 Conta Global tende a compensar mais para quem já é cliente do banco, quer centralizar tudo e pretende usar a conta além de uma única viagem. Se o seu foco é só levar um cartão para alguns dias nos EUA, vale comparar com cuidado, porque outra opção pode sair mais em conta. Bancos Melhores contas bancárias para não residentes nos EUA 2026 Veja também

Cartões de crédito internacionais de bancos brasileiros Aqui está o principal diferencial prático do comparativo: mesmo que um cartão global ou multimoeda seja melhor para o dia a dia, o cartão de crédito brasileiro ainda pode salvar a viagem em gastos específicos. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil entram como exemplos de grandes bancos que muitos brasileiros já levam na carteira, não como recomendação. Quando ajudam em hotel, locadora e compras maiores O cartão de crédito costuma ser uma boa opção quando a despesa exige pré-autorização e caução, que funciona como uma garantia para o estabelecimento. Em hotel, isso pode cobrir despesas extras, como minibar ou danos. Em locadora, uma empresa pode bloquear um valor extra além do aluguel do carro. Por isso, mesmo para quem quer economizar nas compras do dia a dia, faz sentido ter um cartão de crédito de reserva. Alguns estabelecimentos nos EUA preferem o crédito para garantir despesas extras, e assim você evita que boa parte do saldo do débito fique bloqueada por alguns dias. Se você quer entender melhor esse cartão de crédito de apoio, o guia da Expatica sobre cartões de crédito nos EUA fala sobre reservas, programas de recompensas e histórico de crédito. Custos e cuidados antes da viagem A desvantagem do cartão de crédito brasileiro é conhecida: o IOF, o spread cobrado pelo banco e a variação do câmbio até o fechamento da fatura podem aumentar o custo final. Em compensação, você pode acumular pontos, ganha prazo para pagar e tem uma margem de segurança para imprevistos. Regra prática: cartão global para o dia a dia, cartão de crédito brasileiro como reserva. Gestão financeira Cartões de crédito nos EUA: Um guia para expatriados Leia mais