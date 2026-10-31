Principais conclusões Nos EUA, o plano com a menor mensalidade nem sempre é o mais barato ao longo do ano. O que define o custo real é a combinação entre mensalidade, deductible, copays, rede credenciada e limite anual de gastos. Plano oferecido pelo empregador geralmente é o mais barato, porque a empresa normalmente paga parte da mensalidade (premium).

geralmente é o mais barato, porque a empresa normalmente paga parte da mensalidade (premium). No Marketplace, o preço pode variar bastante conforme o estado, a idade, a renda e tamanho da família.

o preço pode variar bastante conforme o estado, a idade, a renda e tamanho da família. Em exemplos divulgados por universidades americanas, o plano estudantil custa de cerca de US$ 1.549 a US$ 4.308 por ano .

custa de cerca de . O seguro viagem geralmente serve para turismo e emergências, não para consultas de rotina nem para estadias longas.

geralmente serve para turismo e emergências, não para consultas de rotina nem para estadias longas. A cobertura internacional pode fazer sentido para expatriados e famílias que mudam de país com frequência, mas costuma ficar mais cara quando inclui os EUA. Photo: MoMo Productions/Getty Images

Quanto custa um plano de saúde nos EUA hoje Hoje, quem tem plano oferecido pelo empregador paga, em média, US$ 146 por mês para cobertura individual e US$ 583 por mês pela cobertura familiar, considerando apenas a parte paga pelo funcionário. Já no mercado individual, o plano de referência (benchmark silver) para um adulto de 40 anos custava em média US$ 491 por mês antes de qualquer subsídio. Esse valor considera os estados que usam o HealthCare.gov no ano de 2025. Sem seguro, a conta pode ficar alta rapidamente. O próprio HealthCare.gov usa exemplos simples para mostrar o risco: tratar uma perna quebrada pode custar até US$ 7.500, e uma internação de três dias fica em torno de US$ 30.000. Por isso, além de perguntar quanto o plano custa por mês, vale perguntar quanto você ainda vai pagar do próprio bolso quando precisar usá-lo. Perfil Faixa mensal O que costuma incluir O que pode ficar de fora Fonte/data Plano do empregador, individual Média de US$ 146 paga pelo funcionário Plano coletivo com parte subsidiada pela empresa Franquia, copays, coinsurance e atendimento fora do plano BLS, março de 2026 Plano do empregador, família Média de US$ 583 paga pelo funcionário Cobertura familiar em grupo Custos ao usar o plano e limites da rede BLS, março de 2026 Compra individual no Marketplace Exemplo oficial de US$ 491 para um adulto de 40 anos, antes da ajuda financeira Os 10 benefícios essenciais do ACA (Affordable Care Act, a principal lei de saúde dos EUA) Dentista e consulta de rotina com oftalmologista de rotina, em muitos casos CMS, ano do plano 2025 Estudante internacional Cerca de US$ 129 a US$ 359 por mês, com base em exemplos anuais oficiais Plano estudantil e, às vezes, atendimentos no centro de saúde do campus Regras variam por universidade, waiver (dispensa) e atendimento fora da rede SFSU e Universidade de Rochester, ano letivo de 2026 a 2027 Família comprando por conta própria Exemplo oficial de US$ 1.207 por mês antes da ajuda financeira Plano familiar no Marketplace Valor real depende de renda, idade e estado CMS, ano do plano 2025 Dados consultados em 29/09/2026. Valores indicativos e sujeitos a alteração. Faixas de preço por perfil Estudante: pode pagar menos quando a universidade negocia um plano coletivo, mas o valor sobe quando a instituição exige cobertura mais ampla.

pode pagar menos quando a universidade negocia um plano coletivo, mas o valor sobe quando a instituição exige cobertura mais ampla. Profissional com plano do empregador: normalmente paga uma mensalidade menor, porque a empresa arca com parte do valor.

normalmente paga uma mensalidade menor, porque a empresa arca com parte do valor. Pessoa ou família no Marketplace: pode pagar bem menos se tiver subsídio, ou bem mais se não tiver.

pode pagar bem menos se tiver subsídio, ou bem mais se não tiver. Expatriado com cobertura internacional: tende a pagar mais quando quer incluir atendimento nos EUA. Seguros Seguro de saúde nos EUA: guia para expatriados Leia mais

O que faz o preço subir ou cair O preço final depende da idade, do estado, do número de dependentes, do tipo de plano, da amplitude da rede credenciada e do nível de cobertura. Em apólices internacionais, incluir os EUA tende a encarecer o plano, já que os custos de atendimento médico no país são mais altos. Mas o que realmente pesa é como o plano é montado. Uma mensalidade baixa pode esconder um deductible alto, uma coparticipação pesada e poucas opções de médicos credenciados. É assim que um plano que parece barato durante a pesquisa acaba ficando caro na hora de usar. Idade: em geral, quanto maior a idade, mais caro o plano.

em geral, quanto maior a idade, mais caro o plano. Estado e código postal: a oferta de planos, a concorrência e os preços variam bastante.

a oferta de planos, a concorrência e os preços variam bastante. Categoria do plano: Bronze, Silver, Gold e Platinum mudam a divisão de custos.

Bronze, Silver, Gold e Platinum mudam a divisão de custos. Deductible (franquia): quanto maior a franquia, menor tende a ser a mensalidade.

quanto maior a franquia, menor tende a ser a mensalidade. Rede credenciada: quanto mais ampla, mais caro o plano costuma ser.

quanto mais ampla, mais caro o plano costuma ser. Dependentes: incluir cônjuge e filhos aumenta o valor.

incluir cônjuge e filhos aumenta o valor. Cobertura nos EUA em plano internacional: costuma elevar o preço da mensalidade. Termos que mudam o custo real Termo em inglês Tradução simples O que é Como impacta o custo Premium Mensalidade Valor pago para manter o plano ativo É o custo fixo, mesmo sem uso Deductible Franquia Valor que você paga do próprio bolso antes de o plano começar a cobrir a maior parte dos custos Franquia alta pode anular a vantagem de uma mensalidade baixa Copay Copagamento Valor fixo por consulta, exame ou remédio Ajuda a prever gastos do dia a dia Coinsurance Cosseguro Percentual da conta que você paga depois de atingir a franquia Pode deixar exames e internações caros Out-of-pocket maximum Limite anual de gastos Valor máximo anual para gastos em serviços cobertos dentro da rede Em 2026, os planos do Marketplace são de US$ 10.600 por pessoa e US$ 21.200 por família In-network Dentro da rede Médicos e hospitais credenciados Saem mais baratos Out-of-network Fora da rede Prestadores sem contrato com o plano Podem ser mais caros ou nem ser cobertos

Seguro viagem, plano local ou cobertura internacional Para viagens curtas de turismo, o seguro viagem costuma ser suficiente, já que ele foca em urgências, em emergências e imprevistos. Para quem vai morar, estudar ou trabalhar nos EUA, a lógica muda. Nesse caso, você precisa pensar em consultas de rotina, acesso a especialistas, exames, remédios e uso da rede de atendimento local. Um plano local, seja de empresa ou do Marketplace, costuma funcionar melhor para quem vai viver no país e usar o sistema com frequência. Já um seguro-saúde internacional para expatriados pode ser uma boa opção quando você quer manter a cobertura em mais de um país ou ficar coberto no período entre a mudança e a adesão a um plano local. Opção Indicado para Pontos fortes Limites comuns Seguro viagem Viagem curta e turismo Emergências e imprevistos Geralmente não cobre bem consultas de rotina, pré-natal ou estadias longas Plano local ou do empregador Quem vai morar, estudar ou trabalhar Rede local e cobertura contínua Pode restringir o atendimento fora da rede ou fora dos EUA Cobertura internacional Expatriados e famílias que mudam de país com frequência Portabilidade e uso em vários países Mais caro e com regras de reembolso próprias Photo: FatCamera/Getty Images Onde Cigna e APRIL podem entrar na comparação Cigna Health Insurance e APRIL Health Insurance aparecem aqui apenas como exemplos de seguradoras internacionais. Elas podem fazer sentido para expatriados, estudantes ou famílias que vão passar uma longa temporada nos EUA, mas isso não substitui a comparação detalhada entre os planos. Antes de pedir uma cotação, confirme diretamente com a seguradora sobre a rede credenciada, a cobertura efetiva nos EUA, as regras de reembolso, as exclusões, as carências, a cobertura de maternidade e condições para doenças preexistentes. Exemplo Quando pode fazer sentido O que conferir primeiro Site oficial Cigna Health Insurance Estadias longas, famílias que se mudam com frequência ou que precisam de cobertura em mais de um país Se os EUA estão incluídos, e os limites e regras de internação Cigna APRIL Health Insurance Expatriados que querem um plano internacional renovável Regras de reembolso, evacuação médica, exclusões e maternidade APRIL International

Quem pode contratar e quais caminhos existem A melhor opção depende do seu status migratório, da sua renda, do tipo de vínculo empregatício, da universidade e do estado onde você vai morar, e não apenas da sua nacionalidade. Muitos brasileiros conseguem contratar algum tipo de cobertura nos EUA, mas isso não significa que todos os planos estarão disponíveis. Além do preço, vale entender as regras gerais dos seguros nos EUA. Os caminhos mais comuns são o plano oferecido pela empresa, o plano estudantil, o Marketplace para quem for elegível, a cobertura internacional e, em alguns casos, os programas públicos com critérios específicos. Não existe uma obrigação federal de ter seguro-saúde, mas alguns estados, universidades e programas podem ter exigências próprias. Plano do empregador: comum para quem vai trabalhar como funcionário contratado.

comum para quem vai trabalhar como funcionário contratado. Plano estudantil (Student health plan): comum em universidades, que muitas vezes inscrevem o aluno automaticamente.

comum em universidades, que muitas vezes inscrevem o aluno automaticamente. Marketplace/ACA: exige residência nos EUA e status migratório elegível.

exige residência nos EUA e status migratório elegível. Cobertura internacional: opção para expatriados e famílias que se mudam com frequência.

opção para expatriados e famílias que se mudam com frequência. Programas públicos: variam de acordo com a renda, a idade, a residência e as regras de cada estado. Bancos Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais Marketplace, plano do empregador e seguradora internacional O plano do empregador geralmente é oferecido quando você é contratado pela empresa, mas a cobertura nem sempre começa no primeiro dia de trabalho. O Marketplace concentra os planos individuais e familiares para quem mora nos EUA, atende às regras da plataforma e se inscreve no período anual de adesão (Open Enrollment) ou tem direito a um período especial. Já a seguradora internacional pode ser útil quando você quer que a cobertura acompanhe você entre países ou ainda não sabe em qual plano local vai contratar. Plano do empregador: confirme data de início, valor do desconto em folha, inclusão de dependentes e a rede credenciada.

confirme data de início, valor do desconto em folha, inclusão de dependentes e a rede credenciada. Marketplace: confira a elegibilidade, os subsídios disponíveis, o período de inscrição e cobertura fora da rede.

confira a elegibilidade, os subsídios disponíveis, o período de inscrição e cobertura fora da rede. Seguradora internacional: confirme se a apólice é válida nos EUA e como funciona o reembolso. Insider Tip: em muitas universidades americanas, o aluno é inscrito automaticamente no plano estudantil e precisa pedir a dispensa (waiver) dentro do prazo para não pagar por dois planos.

Como comparar planos sem pagar mais do que deveria Muita gente compara só a mensalidade e erra logo no começo. O que pesa no ano é o conjunto: mensalidade, franquia, copagamentos, cosseguro, medicamentos, rede credenciada e limite anual de gastos. Outro erro comum é supor que um plano “aceito nos EUA” significa cobertura ampla em qualquer lugar do país. Nem sempre é assim. Um plano pode funcionar bem em uma cidade e ter uma cobertura fraca em outra, ou cobrir emergências sem oferecer uma rede forte para consultas e exames de rotina. Compare mensalidade e franquias ao mesmo tempo.

ao mesmo tempo. Pesquise a rede credenciada na sua cidade , incluindo hospitais, pronto atendimento e especialistas.

, incluindo hospitais, pronto atendimento e especialistas. Veja a cobertura para consultas e exames de rotina e remédios do dia a dia.

para consultas e exames de rotina e remédios do dia a dia. Verifique a cobertura de saúde mental e maternidade , se forem relevantes para você.

, se forem relevantes para você. Confira o limite anual de gastos (out-of-pocket maximum) dentro da rede.

dentro da rede. Leia exceções e regras para atendimento fora da rede antes de assinar o contrato. Checklist antes de pedir cotação Seu status migratório permite a contratação do plano que você quer usar?

permite a contratação do plano que você quer usar? Em qual cidade e estado você vai morar?

você vai morar? Qual é a sua data de chegada e quando a cobertura precisa começar?

e quando a cobertura precisa começar? Você espera usar consultas, exames ou remédios com frequência?

com frequência? Vai incluir dependentes ?

? Precisa de cobertura para maternidade ou saúde mental ?

ou ? Já confirmou rede, exclusões e limite anual de gastos com a seguradora? Insider Tip: Nos planos oferecidos pelo empregador, a cobertura pode começar só algumas semanas depois da contratação. Se houver esse intervalo, planeje com antecedência como ficar coberto nesse período.