Como funciona o sistema de saúde nos EUA

Como o sistema de saúde dos EUA é estruturado Os EUA têm um sistema misto. A maior parte do atendimento é feita por hospitais, clínicas, laboratórios e médicos particulares, e o pagamento pode vir de planos de saúde privados, de programas públicos ou do bolso do próprio paciente. Quem atende e quem paga nem sempre são a mesma pessoa ou empresa. Você pode ser atendido em um hospital particular e a conta ser dividida entre a seguradora, a sua coparticipação e serviços cobrados à parte, como exames de imagem, anestesia ou laboratório. Uma pergunta comum é se existe um equivalente ao SUS. Não exatamente. Programas públicos como o Medicaid, o Medicare e o CHIP atendem apenas quem se encaixa em certos critérios, que variam conforme as regras federais e estaduais. Segundo dados de 2024 do U.S. Census Bureau (o órgão de estatísticas dos EUA), a maior parte da população tinha plano de saúde privado, uma parcela importante tinha cobertura pública e pouco mais de 8% não tinha nenhum tipo de cobertura. A ACA (Affordable Care Act), conhecida como Obamacare, também faz parte dessa estrutura. Ela não é um hospital nem um plano, e sim a lei que regula parte dos planos individuais, define direitos do consumidor e criou o Marketplace, a plataforma em que é possível comparar planos e, para quem tem direito, receber subsídios. Isso ajuda a explicar por que as regras variam tanto. Os estados regulam parte do mercado, definem detalhes dos programas públicos e podem criar exigências próprias. Na prática, morar na Califórnia, na Flórida ou em Nova York pode mudar os custos, as redes e as opções de cobertura disponíveis.

O que muda para brasileiros acostumados ao SUS e aos planos no Brasil Para quem cresceu com SUS, pronto-atendimento e plano de saúde, o que mais causa estranhamento é que ser atendido não significa não pagar. Nos EUA, você pode ser atendido e, mesmo assim, receber uma conta depois, inclusive em casos de urgência. Outra diferença é a burocracia. No Brasil, muita gente marca a consulta e resolve o resto depois. Nos EUA, a rede credenciada, o encaminhamento e a autorização prévia podem definir se um procedimento vai ter um custo previsível ou virar uma despesa inesperada. Na prática, costuma ser assim: No Brasil, o pronto-socorro e o pronto atendimento são procurados para muitos tipos de problema. Nos EUA, o emergency room (pronto-socorro) é para casos de risco imediato e costuma ser muito mais caro.

Em muitos planos de saúde brasileiros, o paciente confia que a rede cobre tudo. Nos EUA, o médico, o laboratório, os exames de imagem e a anestesia podem fazer parte de redes diferentes.

No Brasil, a mensalidade do plano costuma dar uma boa ideia do gasto total. Nos EUA, a mensalidade (premium), a franquia (deductible), o copagamento (copay) e o cosseguro (coinsurance) entram na conta em momentos diferentes.

O acesso a especialistas também muda: no Brasil, muitas vezes dá para marcar direto, enquanto nos EUA alguns planos exigem um encaminhamento (referral) do primary care physician, o médico de família ou clínico geral. A forma de cobrança também é diferente. Uma única ida ao hospital pode gerar contas separadas do médico, do hospital e do laboratório, que chegam em datas diferentes, o que confunde quem espera uma cobrança só. No começo, muita gente acha que qualquer plano resolve. O mais importante é entender como ele funciona no dia a dia. Photo: FatCamera/Getty Images

Quais tipos de cobertura existem nos EUA Nos EUA, existem quatro formas principais de ter cobertura: pelo empregador, por um plano individual, por um programa público ou por um plano internacional para expatriados. Cada uma tem regras, prazos e limitações próprias. Cobertura pelo empregador e planos individuais Muitos moradores têm plano de saúde pelo trabalho. Nesses casos, o empregador costuma pagar parte da mensalidade, mas isso não elimina a franquia, o copagamento, o cosseguro nem os limites da rede. Os planos individuais fazem mais sentido para quem é autônomo, perdeu o plano do emprego ou não recebe esse benefício da empresa. Eles podem ser contratados pelo Marketplace (o Obamacare) ou diretamente com as seguradoras. Antes de escolher, confira a rede, a mensalidade, a franquia, a cobertura de remédios e de saúde mental e se o plano funciona fora do seu estado. Para quem já chega aos EUA contratado, o plano do empregador costuma ser o caminho mais simples. Já o Marketplace pode ser uma opção depois de uma mudança, da perda do plano anterior ou de outra situação que dê direito a um período especial de inscrição. Se o seu foco já é comparar planos com mais profundidade, o guia da Expatica sobre seguro de saúde nos EUA explica custos, reembolsos e tipos de contratação. Programas públicos: Medicaid, Medicare e CHIP Medicaid: programa público voltado, em geral, a pessoas e famílias de baixa renda. As regras de elegibilidade e os benefícios variam por estado.

programa público voltado, em geral, a pessoas e famílias de baixa renda. As regras de elegibilidade e os benefícios variam por estado. Medicare: programa federal voltado principalmente a pessoas com 65 anos ou mais e a alguns grupos mais jovens com deficiência ou condições específicas.

programa federal voltado principalmente a pessoas com 65 anos ou mais e a alguns grupos mais jovens com deficiência ou condições específicas. CHIP: cobertura para crianças e, em alguns estados, para gestantes de famílias que ganham demais para ter direito ao Medicaid, mas não conseguem pagar um plano privado. Apesar do nome parecido, a diferença entre o Medicare e o Medicaid está em quem tem direito a cada um. Turistas, visitantes de curta duração e muitos recém-chegados não entram automaticamente nesses programas. Status migratório, renda, tempo de residência e regras do estado fazem diferença. Planos internacionais para expatriados e recém-chegados Um plano internacional pode ser útil na fase de transição, por exemplo, antes de o seu plano nos EUA começar a valer, durante um intercâmbio longo ou quando você precisa de cobertura em mais de um país. Aqui vale separar duas coisas que muitos brasileiros confundem: o seguro-viagem, pensado para imprevistos em viagens curtas, e o plano de saúde de longo prazo, para quem vai morar fora. Ao comparar seguradoras internacionais, veja se elas oferecem rede em vários países, coberturas que podem ser combinadas de acordo com a sua necessidade, gestão pelo aplicativo e um processo de reembolso claro. A Cigna Health Insurance e a APRIL Health Insurance são exemplos de empresas que oferecem planos internacionais para expatriados com opções de cobertura global, mas o que vale mesmo são as condições do contrato. Para quem vai dividir o tempo entre o Brasil e os EUA, é importante saber que nem todo plano internacional funciona como um plano americano. Confira as coberturas, as exclusões e quem pode contratar diretamente no contrato e no site oficial da seguradora. Princípios Básicos de Saúde Quanto custa um plano de saúde nos EUA? Leia mais

Quais termos você precisa entender antes de usar o sistema Grande parte da confusão vem dos termos usados. Um plano aparentemente barato pode sair caro se você não souber quando a franquia é cobrada, quando entra o copagamento e o que acontece quando você é atendido fora da rede. Termo Em português Impacto no bolso Impacto no acesso Premium Mensalidade do plano Você paga mesmo sem usar Mantém a cobertura ativa Deductible Franquia: valor anual que você paga antes de o plano começar a dividir a maior parte dos custos Você desembolsa mais no começo Alguns atendimentos só ficam mais baratos depois que você atinge a franquia Copay Valor fixo por consulta ou serviço Ajuda a prever quanto você vai gastar a cada uso Comum em consultas, urgent care e remédios Coinsurance Cosseguro: percentual da conta que você paga depois de atingir a franquia Sua parte varia com o preço do serviço Procedimentos caros continuam pesando no bolso Out-of-pocket maximum Limite anual de gastos com serviços cobertos Limita quanto você paga em serviços cobertos Seguem as regras do seu plano In-network Rede credenciada Em geral, custa menos É onde o plano oferece as melhores condições Out-of-network Fora da rede Pode sair muito mais caro ou não ter cobertura Exige checagem extra antes de marcar Primary care physician Médico de família ou clínico geral Ajuda a evitar idas caras ao hospital Em alguns planos, é ele quem faz os encaminhamentos Referral Encaminhamento para especialista Sem ele, a seguradora pode negar parte do custo Necessário para consultar alguns especialistas Prior authorization Autorização prévia da seguradora Sem a autorização, você pode ter que pagar tudo É comum em exames, cirurgias e remédios caros A franquia (deductible) não é a mensalidade. A mensalidade (premium) é o que você paga para manter o plano ativo. Já a franquia é o valor que você ainda precisa pagar antes de a seguradora começar a dividir certos custos com você. Dica do especialista Tire foto da carteirinha do plano e leia o resumo de benefícios no mesmo dia em que a cobertura começar. É ali que você descobre o valor do copagamento no urgent care, se precisa de encaminhamento para ir ao especialista e como falar com a seguradora fora do horário comercial.

Como buscar atendimento sem pagar mais do que precisa Nos EUA, escolher o lugar certo para ser atendido faz diferença no tempo de espera, no tipo de atendimento e na conta final. Por isso, antes de sair de casa, pense na gravidade do caso, na rede do seu plano e se o problema pode ser resolvido no primary care, no urgent care ou no emergency room. Quando usar primary care, urgent care ou emergency room Para consultas de rotina, renovação de receitas, acompanhamento de doenças crônicas, pedidos de exames e dúvidas que não precisam de atendimento no mesmo dia, procure primeiro o seu primary care physician (clínico geral). Costuma ser a opção mais barata e é por ele que passam os encaminhamentos. Se você precisa de atendimento no mesmo dia, mas não parece haver risco imediato, o urgent care costuma ser a opção mais prática. Febre, dor de garganta, suspeita de infecção urinária, pequenos machucados, cortes sem sangramento forte e torções leves são exemplos de casos atendidos ali. Em caso de dor no peito, falta de ar intensa, sinais de AVC, sangramento forte, acidente grave, convulsão, desmaio ou qualquer risco imediato, procure o emergency room ou ligue para o 911, o número de emergência nos EUA. A EMTALA, uma lei federal, obriga a maioria dos hospitais com pronto-socorro a avaliar e estabilizar pacientes em emergência, mas isso não significa que o atendimento será gratuito. Dica do especialista Para febre, dor de garganta ou pequenos machucados, muitos moradores vão primeiro a um urgent care, porque ir direto ao emergency room pode significar uma espera maior e uma conta muito mais alta. Como confirmar rede, encaminhamento e autorização antes do atendimento Antes de consultas, exames e procedimentos não emergenciais, confirme: O médico, o hospital, o laboratório e o anestesista estão na rede do plano (in-network)?

O plano exige encaminhamento do clínico geral (referral) ou autorização prévia (prior authorization)?

Quanto você vai pagar, somando copagamento, cosseguro e franquia?

Quem passou a informação e qual é o número do protocolo? Se a resposta vier vaga, peça confirmação por escrito ou pelo portal do plano. Muita gente se surpreende com as cobranças separadas. Mesmo em um hospital da rede, o laboratório, os exames de imagem e a anestesia podem ser cobrados à parte.

Como escolher um plano de saúde antes ou logo depois da mudança Comece pensando em qual plano combina com a sua rotina nos EUA. Estudantes, profissionais transferidos, recém-contratados, autônomos e famílias com filhos pequenos costumam ter necessidades bem diferentes. Se você está em dúvida entre um plano americano e um internacional, pense no período de transição, nos estados por onde vai passar e na chance de precisar de atendimento fora dos EUA. Se precisar de um plano para expatriados ou para quem viaja entre países, compare opções como a Cigna Health Insurance e a APRIL Health Insurance e confirme todos os detalhes com a seguradora antes de contratar. Critério O que comparar Cigna Health Insurance APRIL Health Insurance Área de cobertura Só os EUA ou os EUA e outros países Planos internacionais com foco global Opções internacionais de curto e longo prazo Rede e hospitais Como funciona o atendimento fora do país principal Rede global de mais de 2 milhões de hospitais e profissionais Rede global de 2,2 milhões de hospitais e profissionais Benefícios sensíveis Saúde mental, maternidade, remédios e condições preexistentes Confirmar na apólice Confirmar na apólice Emergência e transição Se há cobertura enquanto você se instala nos EUA Confirmar carências, exclusões e área coberta Confirmar carências, exclusões e área coberta Se você vai morar em um estado, mas passar temporadas em outro, veja como o plano funciona fora da sua região. Isso é importante para quem estuda, viaja a trabalho ou ainda não decidiu onde vai morar. A cobertura para saúde mental, maternidade, telemedicina, remédios e doenças preexistentes varia de um plano para outro. Checklist rápido para a mudança: Foto da carteirinha do plano e telefone da seguradora salvos no celular

Endereço do urgent care mais perto de casa ou do campus

Site do Marketplace do seu estado (se você tiver direito)

Resumo de benefícios lido antes da primeira consulta Se você está se preparando para a mudança, o nosso guia sobre seguro nos EUA ajuda a separar o que é obrigatório do que é opcional. Photo: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images