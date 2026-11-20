重点摘要 覆盖 150 多个国家和地区，具体目的地和套餐以 Wise App 内显示的为准。

购买资格取决于账户的居住地，并非所有地区的用户都能购买。

手机需要支持 eSIM，并且已经解除运营商锁定。

套餐只能用 Wise 余额付款，不支持外部银行卡和银行账户。

每个 Wise 账户对应一张 eSIM，首次安装后，之后购买的套餐继续使用这张 eSIM。

不能购买账户注册国的单国套餐；区域套餐或全球套餐包含该国时，可以在当地使用。 作者 Hayne Expatica 小提示 购买前先在 Wise App 的 Cards（卡片）> Travel hub（旅行中心）> Travel eSIM（旅行 eSIM）查看自己的购买资格、目的地和套餐。

什么是 Wise eSIM？适合哪些人使用？ Wise eSIM 是 Wise 账户内的旅行数据服务。根据 Wise 帮助中心，用户可以在 Wise App 或网页端直接购买 150 多个国家和地区的 eSIM 数据套餐，安装 eSIM 不影响原来的实体 SIM 卡，也不需要取出或更换。 适合使用的情况： 前往多个国家，希望用一个套餐覆盖整段行程

短期出差或短期居住，主要使用地图、网页、邮件和通讯软件

已经使用 Wise 账户，希望在同一个 App 里管理出行开支和流量 不太适合的情况：需要本地电话号码、语音通话和短信，或长期居住在同一个国家。这类需求更适合选择当地运营商的套餐。 Wise eSIM 与普通旅行 eSIM 有什么不同？ 购买、安装和管理集中在 Wise App 中，不需要另外下载第三方 eSIM 应用。

首次安装后，之后购买的套餐继续使用同一张 eSIM，不需要重新安装。

付款只能使用 Wise 余额，购买前需要先向账户充值。

Wise eSIM 支持哪些国家和地区？如何判断购买资格？ 使用范围和购买资格是两个不同的条件：前者决定能在哪些目的地使用，后者决定你的账户能不能购买。 根据 Wise eSIM 数据套餐覆盖范围，Wise eSIM 覆盖 150 多个国家和地区，分为欧洲及英国、亚洲及大洋洲、拉丁美洲及加勒比、中东及非洲、北美五个区域。完整的目的地、当地网络和套餐，以 Wise App 中 Travel eSIM 页面的实时列表为准。 购买资格方面，Wise 帮助中心说明，Wise eSIM 面向居住在 Wise 允许持有余额的国家或地区的个人和企业客户，目前包括： 欧洲：欧洲经济区国家、英国、安道尔、摩纳哥、泽西岛

北美：美国、加拿大

亚太：澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚

其他：巴西、开曼群岛、圣巴泰勒米、圣皮埃尔和密克隆、荷属圣马丁 该列表目前不包含中国大陆。账户注册地不在列表内的用户，可能看不到购买页面。 核对项目 具体要求 查看方式 目的地覆盖 欧洲及英国、亚洲及大洋洲、拉丁美洲及加勒比、中东及非洲、北美五个区域 Wise App 的目的地列表 购买资格 居住在 Wise 允许持有余额的国家或地区 Wise App 中是否显示 Travel eSIM 页面 设备条件 支持 eSIM，并且已解除运营商锁定 查看 EID 和 SIM 锁状态 App 版本 iOS 9.99 及以上，Android 9.42.0 及以上 应用商店中的版本信息

单国、区域和全球套餐有什么区别？ 根据 Wise eSIM 数据套餐覆盖范围和 Wise 帮助中心，Wise eSIM 提供四类套餐： 单国套餐： 适用于单一目的地。

适用于单一目的地。 区域套餐： 一个套餐可在同一区域的多个目的地使用。欧洲及英国涵盖 44 个目的地，亚洲及大洋洲 32 个，拉丁美洲及加勒比 43 个，中东及非洲 31 个，北美 3 个。

一个套餐可在同一区域的多个目的地使用。欧洲及英国涵盖 44 个目的地，亚洲及大洋洲 32 个，拉丁美洲及加勒比 43 个，中东及非洲 31 个，北美 3 个。 全球套餐： 分为 20GB、50GB 和 100GB 三档，有效期 12 个月，适合经常出行的旅客和数字游民。

分为 20GB、50GB 和 100GB 三档，有效期 12 个月，适合经常出行的旅客和数字游民。 自定义套餐：可以自选流量和天数，目前仅限部分热门目的地，包括阿根廷、澳大利亚、法国、德国、印度尼西亚、意大利、日本、马来西亚、荷兰、葡萄牙、新加坡、韩国、西班牙、瑞士、泰国、土耳其、阿联酋、英国、美国和越南。 作者 Hayne Expatica 小提示 购买区域套餐或全球套餐后，如果你当前所在的国家本身在覆盖范围内，开启 eSIM 就会立即开始使用流量。安装完成后先保持关闭，需要使用时再开启。

如何按行程选择合适的 Wise eSIM 套餐？ 选择套餐时，按路线、停留时间和预计流量三个条件依次判断： 路线：只去一个国家，先看单国套餐；同一区域内连续前往几个国家，先看区域套餐；跨区域长途行程，再看全球套餐。 停留时间：套餐的有效期要覆盖整段行程。 预计流量：根据用途估算，见下文。 行程类型 适合的套餐 购买前核对 注意事项 单一目的地短途 单国套餐或自定义套餐 停留天数、预计流量 自定义套餐仅限部分目的地 相邻多国 区域套餐 途经的每个国家是否都在覆盖名单内 不能只核对第一站 跨区域或长期出行 全球套餐 总流量、有效期、覆盖名单 套餐名称不代表覆盖所有国家 轻度使用 小流量短期套餐 是否只使用地图和聊天软件 视频播放和热点共享消耗流量更快 如何估算流量和天数？ 根据 Wise 官网，只收发邮件、浏览网页时，一周 1 至 2GB 通常够用；经常看视频或使用热点共享，一周可能需要多达 10GB。通过热点与其他设备共享流量，会更快消耗流量。 跨区域行程可以按每一段行程分别估算流量，再选择对应的区域套餐，或直接选择全球套餐。套餐使用期间，可以在 Wise App 查看剩余流量，流量不足时 Wise 会发出提醒。

如何购买、安装并开启 Wise eSIM？ 购买、安装和开启是三个独立的步骤。根据 Wise 帮助中心，购买流程如下： 登录 Wise App 或网站，进入 Cards（卡片）页面，点击 Travel hub（旅行中心）。 选择 Travel eSIM（旅行 eSIM），浏览目的地的可用套餐。 核对套餐的覆盖范围、有效期和流量，确认并使用 Wise 余额付款。 首次购买后，按页面提示安装 eSIM。App 内直接点击安装，网页端扫描二维码，整个过程通常不到 1 分钟。 出发前可以先安装好，抵达目的地后再开启 eSIM 和数据漫游。 套餐的有效期在 eSIM 连上目的地当地网络后才开始计算，所以可以提前安装。付款前，请确认账户余额充足、手机支持 eSIM，以及页面显示的套餐详情。 iPhone 如何安装和开启 Wise eSIM？ 根据 Wise iOS 设置指南，安装前先连接稳定的 Wi-Fi，并保留原来的 SIM 卡。 安装步骤： 购买首个套餐后，点击“Install now on this device”（在此设备上立即安装）。 点击“Activate”（激活），激活完成后点击“Continue”（继续）。 如果询问使用地点，选择“Abroad”（境外）；如果询问 eSIM 类型，选择“Data Only”（仅数据）。 点击“Done”（完成），返回 Wise App。 安装后可以在手机的 SIM 设置中，把这条线路重命名为 Wise，方便辨认。到达目的地之前，先保持这条线路关闭。 开启步骤： 打开“设置”，进入“蜂窝网络”（或“移动服务”），点击 Wise eSIM 线路，打开“Turn On This Line”（打开此线路）。 在同一页面打开“数据漫游”。 返回上一级，进入“蜂窝数据”（或“移动数据”），选择 Wise eSIM。 关闭“Allow Mobile Data Switching”（允许蜂窝数据切换），避免手机自动改用原来的 SIM 卡上网。 Android 如何安装和开启 Wise eSIM？ 根据 Wise Android 设置指南，购买首个套餐后： 点击“Install now on this device”（在此设备上立即安装）。 手机弹出 eSIM 设置页面后，点击“Download”（下载）、“Add”（添加）或“Set up”（设置）确认，可能需要先解锁手机。 下载期间保持手机联网，完成后点击“Done”（完成），返回 Wise App。 到达目的地后开启： 打开“设置”，进入“Network & Internet”（网络和互联网）> “SIMs”（SIM 卡）。 打开“Use eSIM”（使用 eSIM）和“Mobile data”（移动数据）。 在同一页面打开“Roaming”（漫游）。 点击铅笔图标，把这张 eSIM 重命名为 Wise，再点击“Save”（保存）。 Android 的菜单名称因品牌和系统版本而异。找不到相应选项时，可以在系统设置的搜索栏中搜索“eSIM”、“SIM 管理”或“漫游”。 申请 Wise 账户

使用 Wise eSIM 前后的注意事项 使用前先确认四个条件：设备支持 eSIM、手机已解除运营商锁定、Wise App 版本符合要求、账户有购买资格。满足这些条件后，再核对目的地是否在覆盖范围内，以及当前可购买的套餐。 仅提供数据： Wise eSIM 不提供本地号码，通话和短信继续使用原来的 SIM 卡。

Wise eSIM 不提供本地号码，通话和短信继续使用原来的 SIM 卡。 安装后不会立即开始计算： 套餐有效期从 eSIM 连上目的地当地网络后开始计算。

套餐有效期从 eSIM 连上目的地当地网络后开始计算。 一个账户一张 eSIM： 根据 Wise 帮助中心，同一个账户不能在不同设备上同时运行两个有效套餐。需要共享流量时，可以用手机开热点。

根据 Wise 帮助中心，同一个账户不能在不同设备上同时运行两个有效套餐。需要共享流量时，可以用手机开热点。 可购买多个套餐： 多个套餐覆盖同一地点时，系统按单国套餐、区域套餐、全球套餐的顺序依次使用；同一国家有两个套餐时，先到期的先使用。这个顺序无法手动修改。

多个套餐覆盖同一地点时，系统按单国套餐、区域套餐、全球套餐的顺序依次使用；同一国家有两个套餐时，先到期的先使用。这个顺序无法手动修改。 需在 12 个月内启用： 套餐自购买之日起 12 个月内需要启用，否则会过期。

套餐自购买之日起 12 个月内需要启用，否则会过期。 不支持智能手表：根据 Wise eSIM 支持的设备，Wise eSIM 适用于智能手机和支持蜂窝网络的平板，暂不支持智能手表和可穿戴设备。