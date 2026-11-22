本指南按官方通知核对受影响的服务，为原来的汇丰HSBC客户（特别是香港人）提供 6 步转移清单，并演示澳元和港币之间的四条转账路径。
关键要点
- 汇丰于 2026 年7 月 31 日已宣布，在 18 个月内分阶段结束澳洲零售银行业务。
- 个人信用卡已于 2026 年 11 月 18 日取消，包括已绑定在 Apple Pay 和 Google Pay 中的电子卡。
- 存款账户暂时继续，但不再开新账户；目前已公布最后营业日的六家分行（Burwood、Castle Hill、Macquarie Centre、Chadstone、Glen Waverley 和 Perth）将营业至 2026 年 12 月 14 日。
- 房贷和个人贷款出售给 Blackstone，由 Pepper Money 服务，需监管批准。
- 可以先开立新的澳洲银行日常账户处理工资、直接扣款、现金及其他本地银行需求；如有澳元与港币之间的换汇和汇款需求，可另行比较 Wise Everyday Account 等服务。Wise 不是银行。
Wise 澳洲账户：搞定澳元港币转账
Wise 让你在澳洲与香港之间的汇款可以多一个选择：
- 用澳元余额换成港币，可汇到香港本地港币银行账户或 FPS ID，收款人无需 Wise 账户。
- 使用中间市场汇率，费用单独列出，汇出前可先查看收款人实际到账金额。
- 以澳元发起 Wise 转账可选择通过 PayID 付款；PayID 每笔付款上限为 50,000 AUD。
- Wise 是货币转账服务商，不是银行，需先完成身份验证（KYC）。
汇丰退出澳洲后：哪些服务受影响
汇丰在重要通知页面列出了各产品日期，请逐项核对。
下表按产品列出汇丰已公布的状态和关键日期。
|服务
|状态
|关键日期或限制
|个人信用卡
|已取消（企业卡不受此次个人信用卡关闭安排影响）
|2026 年 11 月 18 日，包括已绑定在 Apple Pay 和 Google Pay 中的电子卡
|存款账户和借记卡
|暂时继续
|不再开新账户
|定期存款
|目前可以续期
|不接受新开定期存款；主动提前支取通常须提前 31 天通知，部分长期存款可能在到期前被终止，汇丰会另行通知
|房贷和个人贷款
|出售
|约 360 亿 AUD，Blackstone 买入，Pepper Money 服务，预计 2027年上半年，需监管批准
|美元和港币现金服务
|已停止
|2026 年 11 月 9 日
|分行
|六家 2026 年 12 月中旬停业
|Burwood、Castle Hill、Macquarie Centre、Chadstone、Glen Waverley、Perth，2026 年 12 月 14 日停业
|HSBC App 转账
|限额
|默认每日 5,000 AUD，最高 50,000 AUD，调整不即时生效
如果你使用汇丰 Premier 或 Global View 跨境服务，请直接向汇丰确认它们的后续安排。
汇丰信用卡关闭后：欠款、积分和保险怎么处理
汇丰表示，信用卡余额预计 2027 年上半年转给 Credit Corp，需监管批准，转移前请继续还款并保留记录。特别要注意卡片取消不等于欠款消失。积分到期日也要以汇丰最新通知为准。
至于信用卡附带的免费旅行保险，汇丰通知称保障至 2028 年 1 月 1 日，建议出行前向汇丰确认范围。
汇丰退出澳洲账户转移清单：资金、工资、卡片和账单
列出汇丰账户、定期存款、贷款、信用卡和数字钱包设置，并核对日期。
在旧账户停用前开新日常账户，确认能收款、付款并支持 PayID。
把新账户详情发给雇主及其他付款方。退休金基金、ATO 或其他机构是否接受该账户，应分别确认。
迁移房租、水电、手机和订阅扣款，并把绑定汇丰的 PayID 改绑新账户。
提前支取定期存款需要 31 天通知，请尽早申请。
下载并保存 24 个月对账单，租房、贷款和签证申请可能用到。
Wise 如何帮助澳元和港币之间转账
如果你担心汇丰澳洲服务停止后无法给香港家人汇款，Wise 是另一个选择。Wise 是货币转账服务商，不是银行。截至 2026 年 11 月，Wise 在 Trustpilot 的评分为 4.3，评级为 Excellent，共 306,000+ 条评论。
Wise 换汇使用中间市场汇率，并在费用页单独列出收费。先看清楚收款人实际收到的港币金额，再选转账路径。
开通账户汇款需要完成身份验证（KYC）。Wise 可能会要求提供额外文件来验证客户身份。
如何开设 Wise 港币账户详情？
进入主页并新增账户。
选择接收其他货币，直接搜索“港币 HKD”，确认个人资料。
确认国籍。
同意银行合作条款。
完成设置并等待验证。
你可以随时在主页查看你的港币账户详情，包括交易记录等。
注意：并非所有客户都能开设 Wise 港币账户详情。Wise 目前列明，以香港特区护照、中国护照或其他中国签发证件完成个人身份验证的客户不符合资格。资格取决于账户类型及验证证件，并非仅取决于居住地；请以应用内结果为准。
4 条澳元和港币之间转账路径
以下的四条路径分两个方向，每个方向先放钱进 Wise，再汇给收款人。
1. 如何用 PayID 从澳洲银行账户向 Wise 充值澳元
PayID 是澳洲的支付别名系统，把手机号、邮箱或 ABN（澳洲商业号码）绑定到银行账户。它只在澳洲境内使用，所以这一步是把澳元放进你的 Wise 余额。
不少银行用 PayID 付款时走 Osko，这是澳洲新支付平台上的快速转账服务，是否支持取决于你的银行。
你需要 Wise 显示的 PayID 邮箱和与订单一致的澳元金额。操作顺序是：完成 KYC，在 Wise 选择充值和 PayID，再用银行 App 的邮箱付款功能支付，最后确认余额。
付款前先确认付款账户在你名下、金额与订单一致。汇丰澳洲的网上及流动理财向其他账户转账（包括国际转账）的预设每日限额为 5,000 澳元（AUD），汇丰 App 可以设置每日限额，最高可调至 50,000 澳元。
Wise 帮助页面列出 PayID 充值每笔上限为 50,000 AUD，仅适用于 PayID，请在 Wise 应用中查看你的限额。
2. 如何把澳元换成港币并汇到香港 FPS 或银行账户
在 Wise 选择澳元付款、港币收款，输入金额后添加收款人。收款人不需要 Wise 账户。
银行账户路径需要：拉丁字母姓名、9 到 12 位账号、3 位银行代码和香港地址。FPS ID 路径需要：姓名、地址，以及 7 位或 9 位数字、邮箱或 +852 手机号。FPS 是香港的转数快系统。
汇出前逐位核对姓名拼写、账号或 FPS ID。
Wise 港币转账通常最快可以即时到账，但官方常见问题页注明最长可能需 1 到 3 个工作日，实际时间取决于金额、收款银行和验证情况。
3. 如何用 Wise 港币账户详情从香港账户汇入港币
如果你成功在 Wise 开设港币账户详情并获批，你可以从香港银行账户向它汇入港币。开放条件取决于账户类型和验证证件，请先在 Wise 查看是否符合。例子如下：
汇款时填写 Wise 显示的姓名、账号、银行代码和分行代码，可用 FPS 或 CHATS（香港本地支付系统）。
FPS 收款目前不收 Wise 收款费；而CHATS 收款目前收费10 HKD或等值金额。香港汇款银行仍可能收费，HKD 账户详情也可通过香港本地 FPS/CHATS 接收 HKD、USD、CNY及EUR。
4. 如何从 Wise 澳元余额付款到 PayID 或澳洲银行账户
如何你已经将港币换成 Wise 澳元余额，可以在 Wise 添加澳元收款人，再选银行账户或 PayID。
银行账户路径需要姓名、6 位 BSB 和 5 到 9 位账号，Wise 澳洲页面也要求地址，不接受邮政信箱。PayID 路径需要收款人的手机号或邮箱，并且你的 Wise 注册地址必须在澳洲。
如果收款人的 PayID 是 ABN，或应用里没有 PayID 选项，请改用 BSB 和账号。付款名称要与账户一致，即使你转给自己。
Wise 称澳元转账通常需 0 到 2 个工作日。请先在应用查看你的限额。交易速度因个人情况而异，并非所有交易都能达到。
汇丰澳洲账户的替代方案：如何选择日常账户
如果你不确定新账户该选哪类，先看工资入账、PayID、App 功能和跨境汇款需求。Commonwealth Bank、Westpac、NAB 和 ANZ 等澳洲主要银行适合处理工资和扣款，详见海外银行与账户指南。而 Wise 不是银行，请先确认雇主和贷款机构接受的账户类型。
Wise 的好处是跨境汇款使用市场中间汇率，Wise 多币种账户还可搭配 Wise 借记卡，用对应币种余额在海外旅行时消费和取现。澳大利亚注册地址签发的 Wise 卡每月每个账户 400 AUD 以内的取现免费，超出部分按超出金额的 2.69% 收费；独立 ATM 网络也可能收取额外费用。
如果你常付港币账单，可以在 Wise 留一笔港币余额应急，再按汇率变化分批换汇。
迁移期间如何防范诈骗并处理投诉
诈骗者可能借汇丰退出澳洲的新闻冒充银行，催你把钱转到所谓安全账户。遇到这类短信或电话，先挂断，再用卡背面或官网的号码向银行查询。你也可以向 Scamwatch 举报，并在 ASIC 的 MoneySmart 查看防诈骗建议。
如果你与汇丰的争议没有解决，可以先向汇丰投诉，再向 AFCA（澳洲金融投诉机构）申请处理。
下一步：确认你的清单并选择新账户
先核对汇丰的最新通知，再逐步迁移收入和扣款，汇款转账到其他个人帐户。
FAQ
关于汇丰退出澳洲零售银行业务的常见问题
香港汇丰账户是否受影响？
本次通知针对汇丰澳洲零售业务，未说明香港账户受影响。汇丰商业、机构、私人银行和资产管理业务继续，请向汇丰香港确认你的账户。
是否需要马上关户？
不需要。存款账户目前继续运作，但建议先开新账户并迁移付款。
分行关闭后能否存取澳元现金？
六家分行 2026年12月14日停业，具体现金渠道请查看汇丰通知或联系汇丰。
房贷和个人贷款转给谁？
汇丰已同意将约 360 亿 AUD 的贷款组合出售给 Blackstone，由 Pepper Money 服务，预计 2027年上半年完成，需监管批准。
PayID 充值限额是多少？
Wise 帮助页面列出 PayID 充值每笔上限为 50,000 AUD，仅适用于 PayID。你的银行也可能有自己的限额。
资料来源
- Important notices, HSBC Australia
- HSBC agrees to sell AUD36 billion Australian home and personal loan portfolio to Blackstone, HSBC Australia
- Paying for your transfer in Australia with PayID, Wise Help Centre
- Sending money to PayID recipients in Australia, Wise Help Centre
- Mid-market rate, Wise
- Fees and pricing, Wise
- How do I receive money with my HKD account details, Wise Help Centre
- Send money to Hong Kong, Wise
- Faster Payment System (FPS), HKMA
- Scamwatch, ACCC
- MoneySmart, ASIC
- Australian Financial Complaints Authority, AFCA
- Sending money between Australia and Hong Kong after HSBC’s wind-down, Expatica Australia
本指南仅供一般信息参考，不构成个人财务、法律或税务建议。本指南没有考虑你的目标、财务状况或需求，采取行动前请先判断这些信息是否适合你。汇丰的服务日期和条款可能调整，费用、汇率和到账时间也会变化，请以汇丰官方通知和实时报价为准。