本指南按官方通知核对受影响的服务，为原来的汇丰HSBC客户（特别是香港人）提供 6 步转移清单，并演示澳元和港币之间的四条转账路径。

Wise 让你在澳洲与香港之间的汇款可以多一个选择：

至于信用卡附带的免费旅行保险，汇丰通知称保障至 2028 年 1 月 1 日，建议出行前向汇丰确认范围。

汇丰表示，信用卡余额预计 2027 年上半年转给 Credit Corp ，需监管批准，转移前请继续还款并保留记录。特别要注意卡片取消不等于欠款消失。积分到期日也要以汇丰最新通知为准。

如果你使用汇丰 Premier 或 Global View 跨境服务，请直接向汇丰确认它们的后续安排。

下表按产品列出汇丰已公布的状态和关键日期。

汇丰在 重要通知页面 列出了各产品日期，请逐项核对。

下载并保存 24 个月对账单，租房、贷款和签证申请可能用到。

迁移房租、水电、手机和订阅扣款，并把绑定汇丰的 PayID 改绑新账户。

把新账户详情发给雇主及其他付款方。退休金基金、ATO 或其他机构是否接受该账户，应分别确认。

在旧账户停用前开新日常账户，确认能收款、付款并支持 PayID。

列出汇丰账户、定期存款、贷款、信用卡和数字钱包设置，并核对日期。

你可以随时在主页查看你的港币账户详情，包括交易记录等。

Wise 换汇使用 中间市场汇率 ，并在 费用页 单独列出收费。先看清楚收款人实际收到的港币金额，再选转账路径。

如果你担心汇丰澳洲服务停止后无法给香港家人汇款，Wise 是另一个选择。Wise 是货币转账服务商，不是银行。截至 2026 年 11 月，Wise 在 Trustpilot 的评分为 4.3，评级为 Excellent，共 306,000+ 条评论。

4 条澳元和港币之间转账路径

以下的四条路径分两个方向，每个方向先放钱进 Wise，再汇给收款人。

1. 如何用 PayID 从澳洲银行账户向 Wise 充值澳元

PayID 是澳洲的支付别名系统，把手机号、邮箱或 ABN（澳洲商业号码）绑定到银行账户。它只在澳洲境内使用，所以这一步是把澳元放进你的 Wise 余额。

不少银行用 PayID 付款时走 Osko，这是澳洲新支付平台上的快速转账服务，是否支持取决于你的银行。

你需要 Wise 显示的 PayID 邮箱和与订单一致的澳元金额。操作顺序是：完成 KYC，在 Wise 选择充值和 PayID，再用银行 App 的邮箱付款功能支付，最后确认余额。

付款前先确认付款账户在你名下、金额与订单一致。汇丰澳洲的网上及流动理财向其他账户转账（包括国际转账）的预设每日限额为 5,000 澳元（AUD），汇丰 App 可以设置每日限额，最高可调至 50,000 澳元。

Wise 帮助页面列出 PayID 充值每笔上限为 50,000 AUD，仅适用于 PayID，请在 Wise 应用中查看你的限额。

2. 如何把澳元换成港币并汇到香港 FPS 或银行账户

在 Wise 选择澳元付款、港币收款，输入金额后添加收款人。收款人不需要 Wise 账户。

银行账户路径需要：拉丁字母姓名、9 到 12 位账号、3 位银行代码和香港地址。FPS ID 路径需要：姓名、地址，以及 7 位或 9 位数字、邮箱或 +852 手机号。FPS 是香港的转数快系统。

汇出前逐位核对姓名拼写、账号或 FPS ID。

Wise 港币转账通常最快可以即时到账，但官方常见问题页注明最长可能需 1 到 3 个工作日，实际时间取决于金额、收款银行和验证情况。

3. 如何用 Wise 港币账户详情从香港账户汇入港币

如果你成功在 Wise 开设港币账户详情并获批，你可以从香港银行账户向它汇入港币。开放条件取决于账户类型和验证证件，请先在 Wise 查看是否符合。例子如下：

汇款时填写 Wise 显示的姓名、账号、银行代码和分行代码，可用 FPS 或 CHATS（香港本地支付系统）。

FPS 收款目前不收 Wise 收款费；而CHATS 收款目前收费10 HKD或等值金额。香港汇款银行仍可能收费，HKD 账户详情也可通过香港本地 FPS/CHATS 接收 HKD、USD、CNY及EUR。

4. 如何从 Wise 澳元余额付款到 PayID 或澳洲银行账户

如何你已经将港币换成 Wise 澳元余额，可以在 Wise 添加澳元收款人，再选银行账户或 PayID。

银行账户路径需要姓名、6 位 BSB 和 5 到 9 位账号，Wise 澳洲页面也要求地址，不接受邮政信箱。PayID 路径需要收款人的手机号或邮箱，并且你的 Wise 注册地址必须在澳洲。

如果收款人的 PayID 是 ABN，或应用里没有 PayID 选项，请改用 BSB 和账号。付款名称要与账户一致，即使你转给自己。

Wise 称澳元转账通常需 0 到 2 个工作日。请先在应用查看你的限额。交易速度因个人情况而异，并非所有交易都能达到。