本文对比 Wise eSIM、Airalo Eurolink、Holafly Europe、Nomad Europe、Saily Europe 和 Ubigi Europe 六款欧洲 eSIM 套餐，从覆盖国家、流量类型、有效期起算、热点共享和激活方式逐项整理，并解答国行手机兼容、验证码接收、双卡设置和国际漫游的常见问题。
欧洲 eSIM 推荐速览
|品牌
|覆盖范围
|流量与有效期
|热点共享
|激活与有效期起算
|适用情形
|Wise eSIM
|欧洲及英国区域套餐覆盖 44 个国家和地区，含英国、瑞士、土耳其
|预设套餐和全球套餐；部分热门目的地可自定义流量和天数
|可通过手机热点共享
|连接当地网络后开始计算；区域套餐在覆盖国家内开启 eSIM 即开始使用
|跨多国行程，希望提前安装并重复使用同一张 eSIM
|Airalo Eurolink
|欧洲套餐当前显示 41 个国家和地区；另有欧盟和英国套餐
|固定流量档位和不限量档位
|以套餐详情页为准
|可在覆盖区域外提前安装，抵达后连接网络使用；起算规则以套餐页为准
|短期至中期的多国行程
|Holafly Europe
|33 个国家，含英国、瑞士，清单未列土耳其
|仅不限量套餐，1 至 90 天
|支持，每天可共享 1 GB
|连接支持的网络后开始计算
|以手机上网为主、不想计算流量的读者
|Nomad Europe
|提供 35 国和 36 国两种套餐；35 国套餐含英国、瑞士，清单未列土耳其
|固定流量套餐和不限量套餐，部分套餐可加购附加包
|支持
|连接当地网络后开始计算；购买后第 60 天自动开始
|流量用量中等、需要先买后用的读者
|Saily Europe
|35 个国家，含英国、瑞士、土耳其
|1 GB 至不限量；时长 1 至 30 天及 90 天
|共享量不限
|抵达首个覆盖国家并开启 eSIM 和数据漫游后自动激活；购买后 180 天自动生效
|重视 App 易用性和附加安全功能的读者
|Ubigi Europe
|所核对的 30 天不限量套餐覆盖 38 个国家和地区，含英国、瑞士，清单未列土耳其
|一次性、月付、年付和不限量套餐
|允许数据共享
|抵达覆盖目的地后开始计算；购买后 6 个月未激活则自动失效
|经常往返欧洲、需要重复使用同一张 eSIM 的读者
价格、覆盖国家、热点和激活规则会调整，购买前请回到官方套餐页再核对一次。英国、瑞士、土耳其和海岛路线不能只看 “Europe/欧洲” 标签。例如 Ubigi 不同套餐的覆盖名单不同，需按准备购买的具体套餐核对。
作者
Hayne
Expatica 小提示
国家清单中列有某个国家，不代表山区、海岛、隧道、地铁和列车路段的信号相同。Holafly 官方页面也提示，山区、国家公园等偏远地区的信号可能较弱。
Wise eSIM
根据 Wise 官方页面，欧洲及英国区域套餐覆盖 44 个国家和地区，包括英国、瑞士、土耳其，以及阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、塞尔维亚、北马其顿等巴尔干国家。
首次购买套餐时安装一次 eSIM，之后购买的套餐都通过同一张 eSIM 使用，无需重新安装。根据 Wise 帮助中心，套餐有效期在 eSIM 连接当地网络后才开始计算，因此可以在出发前安装。区域套餐有一项例外：人在套餐覆盖的国家内开启 eSIM，会立即开始使用流量，因此需要在准备使用时再开启。
Wise eSIM 适用对象
Wise eSIM 适合行程跨多个国家、需要共享热点、希望保留原号码并提前安装的读者。Wise eSIM 提供的是流量套餐，不能替代本地号码的通话和短信。只去一个国家的读者，可以同时对比该国的单国套餐。
Wise eSIM 的套餐与计费规则
- 购买对象：向居住在可持有 Wise 余额的国家和地区的个人及企业客户提供，其中包括美国、英国和欧洲经济区国家。
- 付款方式：只能使用 Wise 账户余额支付，不支持外部银行卡或银行账户。
- 套餐类型：预设套餐、自定义流量和天数的套餐（适用于法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、瑞士、土耳其、英国等部分热门目的地），以及全球套餐（20 GB、50 GB、100 GB，有效期 12 个月）。
- 使用期限：购买后 12 个月内需开始使用，否则套餐过期；未使用任何流量的套餐，可在购买后 12 个月内申请全额退款。
- 账户限制：每个 Wise 账户对应一张 eSIM。
- 共享流量：需要与他人共用流量时，通过手机热点共享。
- 价格：以购买时官方页面显示为准。
需要在出发前确定多国套餐的读者，可以查看 Wise eSIM 欧洲及英国套餐页。具体套餐、价格和覆盖范围以官方页面为准。
Airalo Eurolink
Airalo 的欧洲区域套餐名为 Eurolink。Airalo 官方欧洲页面当前显示覆盖 41 个国家和地区，同时单列欧盟和英国套餐，两者的覆盖范围不同，购买时需要区分。
套餐分固定流量和不限量两类，页面上的不限量档位为 3 至 30 天。官方页面写明，可以在覆盖区域外提前安装 eSIM，抵达后连接网络即可开始使用流量；流量不足时，多数情况下可以充值。
Airalo Eurolink 适合短期至中期行程吗？
7 至 30 天的多城行程适合使用区域套餐，无需逐国购买。行程频繁跨国的读者可以提前安装。需要高频使用热点或观看视频的读者，除了天数，还要核对总流量、是否可以充值，以及途经国家是否在清单内。购买前建議核对：
- 国家清单：逐项核对所有停留地和转机地，包括英国、瑞士和土耳其。
- 热点规则：以所选套餐的详情页为准。
- 有效期起算：以所选套餐页的说明为准。
Holafly Europe
Holafly 官方欧洲页面当前列出 33 个国家，含英国和瑞士，清单未列土耳其。该产品只提供不限量套餐，按天数计价，可选 1 至 90 天。
热点方面，官方页面写明每天可共享 1 GB，可共享总量随套餐天数累计，7 天套餐共 7 GB。因此 Holafly 更适合以手机上网为主的读者，不适合长期给电脑提供网络。eSIM 安装后不能转移或重新安装，换手机或误删后需要重新购买。
不限量流量与网速限制
按照官方页面的说明，运营商网络会依据公平使用政策，在极少数情况下临时降速，持续不超过 1 天，次日恢复。“不限量”指不用计算剩余流量，并不代表任何情况下都不降速。
每天主要用手机导航、使用社交媒体和观看视频的读者，可以省去查看剩余流量的步骤。每天需要共享热点办公的读者，应先核对每天 1 GB 的共享上限。
选 Holafly 还是 Wise eSIM？
希望不用计算流量的读者，可以先看 Holafly。更关注覆盖范围、需要自选套餐并提前安装的读者，可以把 Wise eSIM 放进对比。行程包含土耳其时，需要注意 Holafly 欧洲套餐的国家清单未列土耳其，而 Wise 欧洲及英国区域套餐的清单列有土耳其。
Holafly 独家优惠
Nomad Europe
Nomad 官方欧洲页面当前提供 35 国和 36 国两种套餐，页面写明支持热点。35 国套餐的清单含英国和瑞士，另含直布罗陀、梵蒂冈和圣马力诺，未列土耳其；36 国套餐的清单需要在页面上切换查看。套餐分固定流量和不限量两类，部分套餐可以加购附加包，少数 eSIM 需要手动激活，具体以购买后的说明为准。
根据 Nomad 帮助中心，安装 eSIM 并不会启动套餐，套餐在连接目的地的当地网络后开始计算。购买后 60 天内需要激活，否则会在第 60 天自动开始计算有效期。
Nomad Europe 适用对象
适合流量用量中等的读者，例如白天用于导航和聊天，晚上主要使用住宿的 Wi-Fi。也适合需要提前购买、出发前再安装的读者。
比较 Nomad Europe 价格
对比价格时，需要同时核对总流量、天数、套餐类型和国家清单。35 国和 36 国套餐的价格与覆盖名单可能不同，不能只看起售价。
Saily Europe
Saily 官方欧洲页面当前列出 35 个国家，包括英国、瑞士和土耳其。套餐从 1 GB 固定流量到不限量，时长可选 1 至 30 天和 90 天。
Saily 的 App 内整合了广告拦截、网页防护和虚拟位置功能。区域套餐在抵达首个覆盖国家，并开启 Saily eSIM 与数据漫游后自动激活；所有套餐的激活期限为 180 天，超过期限会自动生效。前往土耳其时，官方提示受当地限制，Saily App 的访问可能受到影响，需要在出发前完成安装和设置。
Saily Europe 适用对象
适合重视 App 操作、希望提前安装，并希望把基础上网安全功能放在同一个产品内的读者。官方页面写明热点共享量不限，流量不足时可以在 App 内加购。
Saily Europe 不限量套餐的速度限制
官方页面写明，不限量套餐每天 5 GB 高速流量，超出后降至最高 1 Mbps。需要频繁使用热点、进行视频会议或上传大文件的读者，应同时考虑每天的高速流量额度和降速后的实际网速。
Ubigi Europe
Ubigi 的同一张 eSIM 可以重复使用，套餐类型包括一次性、月付、年付和不限量。根据 Ubigi 欧洲 30 天不限量套餐页，该套餐覆盖 38 个国家和地区，包括英国、瑞士、乌克兰、摩尔多瓦、直布罗陀、泽西岛、根西岛和马恩岛，清单未列土耳其。另有 Europe Extended 套餐，官方页面的国家清单更长，包括土耳其、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、北马其顿等国，购买时需要按所选套餐核对。
该页面写明，套餐采用 Smartstart（智能启动）机制：抵达覆盖目的地后自动激活并开始计算有效期，购买后 6 个月内未激活则套餐自动失效。套餐允许数据共享，流量用完后可通过 Ubigi App 加购，没有 Wi-Fi 或剩余流量时也可以操作。不限量套餐适用公平使用政策：60 GB 以内为高速流量，超出后降至 2 Mbps。
Ubigi Europe 适合短途还是长期使用？
一次性固定流量套餐或不限量套餐适合单次旅行。月付和年付套餐适合经常往返欧洲的读者，但两者有不同的限制：
- 月付套餐：每月自动续费，官方说明写明满 3 个月后才可取消，不能当作一个月的一次性套餐使用。
- 年付套餐：购买时一次付清 12 个月费用，根据 Ubigi 帮助中心，有效期内不可取消或退款。
如何比较 Ubigi Europe 的覆盖与价格
先确定套餐类型，再比较总流量、有效期、是否自动续费、取消条件和国家清单。Ubigi 的欧洲套餐类型较多，不能用一个起售价代表所有方案。
总结：如何选择欧洲 eSIM？
- 需要给电脑共享热点：先核对热点规则。Saily 官方页面写明共享量不限，Holafly 每天可共享 1 GB，Wise、Nomad 和 Ubigi 支持共享，具体以套餐页为准。
- 不想计算流量：Holafly 只提供不限量套餐。Saily 和 Ubigi 的不限量套餐设有高速流量额度，超出后降速；Airalo 的不限量套餐规则以套餐页为准。
- 经常往返欧洲：Ubigi 提供月付和年付套餐；Wise 和 Ubigi 的同一张 eSIM 可以重复使用。
- 行程包含土耳其：Wise 和 Saily 的欧洲清单列有土耳其，Holafly、Nomad 35 国套餐和 Ubigi 的 30 天不限量套餐的清单未列土耳其，Ubigi 的 Europe Extended 套餐清单列有土耳其；Airalo 需要按所选套餐的清单核对。
- 行程国家较多：先按停留国家、天数和用量缩小范围，再逐项对比各品牌当前的套餐。
FAQ
常见问题
欧洲 eSIM 能覆盖英国、瑞士和土耳其吗？
欧洲 eSIM 需要提前安装和激活吗？
安装和开始计算有效期是两个步骤，各品牌规则不同，建议在稳定的 Wi-Fi 环境下提前安装：
- Wise：连接当地网络后开始计算；区域套餐在覆盖国家内开启 eSIM 即开始使用。
- Airalo：可在覆盖区域外提前安装，抵达后连接网络使用；有效期起算以套餐页为准。
- Holafly：连接支持的网络后开始计算。
- Nomad：连接当地网络后开始计算，购买后第 60 天自动开始。
- Saily：抵达首个覆盖国家并开启 eSIM 和数据漫游后自动激活，购买后 180 天自动生效。
- Ubigi：抵达覆盖目的地后开始计算，购买后 6 个月未激活则自动失效。
国行手机能用欧洲 eSIM 吗？
取决于具体机型和销售地区。Apple 官方页面（2026 年 10 月 22 日发布）注明，在中国大陆销售的 iPhone 中，只有 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo、iPhone 17e 和 iPhone Air 支持 eSIM。Wise 帮助中心对中国大陆市场设备的限制表述更宽泛：为中国大陆市场生产的多数手机采用双实体 SIM 卡槽，不支持 eSIM；iPhone 机型以 Apple 页面为准。使用 eSIM 的手机还需要解除运营商锁定。Android 机型可对照 Samsung 官方页面和 Google Pixel 官方说明，并在手机设置中查看是否有“添加 eSIM”或“SIM 卡管理”选项。
双卡手机如何设置，才不会消耗原号码的流量？
以 iPhone 为例，根据 Wise 帮助中心，抵达目的地后，在“蜂窝网络”中打开 eSIM 线路和数据漫游，并将蜂窝数据设为该 eSIM。Saily 官方指南提示，还需要关闭“允许蜂窝数据切换”，否则 iPhone 可能自动切回原 SIM 卡的流量。Android 设备同样参照 Wise 帮助中心，在“网络和互联网”的 SIM 卡设置中开启“使用 eSIM”“移动数据”和漫游。原 SIM 卡保留用于接收电话和验证码，并关闭其数据漫游。
欧洲 eSIM 可以开热点吗？
欧洲 eSIM 和国际漫游怎么选？
欧盟委员会的漫游规则针对在欧盟和欧洲经济区内旅行的用户；使用美国等其他国家运营商 SIM 卡的读者，漫游资费由运营商决定。Apple 官方页面建议出发前确认运营商是否在部分流量套餐中包含国际漫游，或提供出行套餐。可以把运营商漫游资费，与旅行 eSIM 的总流量、有效期和价格放在一起比较。
资料来源
- 欧盟委员会：欧盟漫游新规则（Roam Like at Home）
- Apple：出境旅行时在 iPhone 上使用 eSIM
- Samsung：哪些 Galaxy 手机支持 eSIM
- Google Pixel：了解 eSIM
- Wise：Wise eSIM 欧洲及英国套餐页
- Wise 帮助中心：什么是 Wise eSIM
- Wise 帮助中心：Wise eSIM 支持的设备
- Wise 帮助中心：旅行时如何开启 Wise eSIM
- Airalo：欧洲 eSIM 套餐页
- Holafly：欧洲 eSIM 套餐页
- Nomad：欧洲 eSIM 套餐页
- Nomad 帮助中心：eSIM 激活时限
- Saily：欧洲 eSIM 套餐页
- Saily：在 iPhone 上设置 eSIM
- Ubigi：欧洲 30 天不限量套餐页
- Ubigi：Europe Extended 套餐页
- Ubigi：月付套餐说明
- Ubigi 帮助中心：年付与月付套餐的区别