欧洲 eSIM 推荐速览 品牌 覆盖范围 流量与有效期 热点共享 激活与有效期起算 适用情形 Wise eSIM 欧洲及英国区域套餐覆盖 44 个国家和地区，含英国、瑞士、土耳其 预设套餐和全球套餐；部分热门目的地可自定义流量和天数 可通过手机热点共享 连接当地网络后开始计算；区域套餐在覆盖国家内开启 eSIM 即开始使用 跨多国行程，希望提前安装并重复使用同一张 eSIM Airalo Eurolink 欧洲套餐当前显示 41 个国家和地区；另有欧盟和英国套餐 固定流量档位和不限量档位 以套餐详情页为准 可在覆盖区域外提前安装，抵达后连接网络使用；起算规则以套餐页为准 短期至中期的多国行程 Holafly Europe 33 个国家，含英国、瑞士，清单未列土耳其 仅不限量套餐，1 至 90 天 支持，每天可共享 1 GB 连接支持的网络后开始计算 以手机上网为主、不想计算流量的读者 Nomad Europe 提供 35 国和 36 国两种套餐；35 国套餐含英国、瑞士，清单未列土耳其 固定流量套餐和不限量套餐，部分套餐可加购附加包 支持 连接当地网络后开始计算；购买后第 60 天自动开始 流量用量中等、需要先买后用的读者 Saily Europe 35 个国家，含英国、瑞士、土耳其 1 GB 至不限量；时长 1 至 30 天及 90 天 共享量不限 抵达首个覆盖国家并开启 eSIM 和数据漫游后自动激活；购买后 180 天自动生效 重视 App 易用性和附加安全功能的读者 Ubigi Europe 所核对的 30 天不限量套餐覆盖 38 个国家和地区，含英国、瑞士，清单未列土耳其 一次性、月付、年付和不限量套餐 允许数据共享 抵达覆盖目的地后开始计算；购买后 6 个月未激活则自动失效 经常往返欧洲、需要重复使用同一张 eSIM 的读者 价格、覆盖国家、热点和激活规则会调整，购买前请回到官方套餐页再核对一次。英国、瑞士、土耳其和海岛路线不能只看 “Europe/欧洲” 标签。例如 Ubigi 不同套餐的覆盖名单不同，需按准备购买的具体套餐核对。 作者 Hayne Expatica 小提示 国家清单中列有某个国家，不代表山区、海岛、隧道、地铁和列车路段的信号相同。Holafly 官方页面也提示，山区、国家公园等偏远地区的信号可能较弱。

Wise eSIM 根据 Wise 官方页面，欧洲及英国区域套餐覆盖 44 个国家和地区，包括英国、瑞士、土耳其，以及阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、塞尔维亚、北马其顿等巴尔干国家。 首次购买套餐时安装一次 eSIM，之后购买的套餐都通过同一张 eSIM 使用，无需重新安装。根据 Wise 帮助中心，套餐有效期在 eSIM 连接当地网络后才开始计算，因此可以在出发前安装。区域套餐有一项例外：人在套餐覆盖的国家内开启 eSIM，会立即开始使用流量，因此需要在准备使用时再开启。 购买 Wise eSIM Wise eSIM 适用对象 Wise eSIM 适合行程跨多个国家、需要共享热点、希望保留原号码并提前安装的读者。Wise eSIM 提供的是流量套餐，不能替代本地号码的通话和短信。只去一个国家的读者，可以同时对比该国的单国套餐。 Wise eSIM 的套餐与计费规则 购买对象： 向居住在可持有 Wise 余额的国家和地区的个人及企业客户提供，其中包括美国、英国和欧洲经济区国家。

向居住在可持有 Wise 余额的国家和地区的个人及企业客户提供，其中包括美国、英国和欧洲经济区国家。 付款方式： 只能使用 Wise 账户余额支付，不支持外部银行卡或银行账户。

只能使用 Wise 账户余额支付，不支持外部银行卡或银行账户。 套餐类型： 预设套餐、自定义流量和天数的套餐（适用于法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、瑞士、土耳其、英国等部分热门目的地），以及全球套餐（20 GB、50 GB、100 GB，有效期 12 个月）。

预设套餐、自定义流量和天数的套餐（适用于法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、瑞士、土耳其、英国等部分热门目的地），以及全球套餐（20 GB、50 GB、100 GB，有效期 12 个月）。 使用期限： 购买后 12 个月内需开始使用，否则套餐过期；未使用任何流量的套餐，可在购买后 12 个月内申请全额退款。

购买后 12 个月内需开始使用，否则套餐过期；未使用任何流量的套餐，可在购买后 12 个月内申请全额退款。 账户限制： 每个 Wise 账户对应一张 eSIM。

每个 Wise 账户对应一张 eSIM。 共享流量： 需要与他人共用流量时，通过手机热点共享。

需要与他人共用流量时，通过手机热点共享。 价格：以购买时官方页面显示为准。 需要在出发前确定多国套餐的读者，可以查看 Wise eSIM 欧洲及英国套餐页。具体套餐、价格和覆盖范围以官方页面为准。

Airalo Eurolink Airalo 的欧洲区域套餐名为 Eurolink。Airalo 官方欧洲页面当前显示覆盖 41 个国家和地区，同时单列欧盟和英国套餐，两者的覆盖范围不同，购买时需要区分。 套餐分固定流量和不限量两类，页面上的不限量档位为 3 至 30 天。官方页面写明，可以在覆盖区域外提前安装 eSIM，抵达后连接网络即可开始使用流量；流量不足时，多数情况下可以充值。 Airalo Eurolink 适合短期至中期行程吗？ 7 至 30 天的多城行程适合使用区域套餐，无需逐国购买。行程频繁跨国的读者可以提前安装。需要高频使用热点或观看视频的读者，除了天数，还要核对总流量、是否可以充值，以及途经国家是否在清单内。购买前建議核对： 国家清单： 逐项核对所有停留地和转机地，包括英国、瑞士和土耳其。

逐项核对所有停留地和转机地，包括英国、瑞士和土耳其。 热点规则： 以所选套餐的详情页为准。

以所选套餐的详情页为准。 有效期起算：以所选套餐页的说明为准。 购买 Airalo Eurolink eSIM

Holafly Europe Holafly 官方欧洲页面当前列出 33 个国家，含英国和瑞士，清单未列土耳其。该产品只提供不限量套餐，按天数计价，可选 1 至 90 天。 热点方面，官方页面写明每天可共享 1 GB，可共享总量随套餐天数累计，7 天套餐共 7 GB。因此 Holafly 更适合以手机上网为主的读者，不适合长期给电脑提供网络。eSIM 安装后不能转移或重新安装，换手机或误删后需要重新购买。 不限量流量与网速限制 按照官方页面的说明，运营商网络会依据公平使用政策，在极少数情况下临时降速，持续不超过 1 天，次日恢复。“不限量”指不用计算剩余流量，并不代表任何情况下都不降速。 每天主要用手机导航、使用社交媒体和观看视频的读者，可以省去查看剩余流量的步骤。每天需要共享热点办公的读者，应先核对每天 1 GB 的共享上限。 购买 Holafly Europe eSIM 选 Holafly 还是 Wise eSIM？ 希望不用计算流量的读者，可以先看 Holafly。更关注覆盖范围、需要自选套餐并提前安装的读者，可以把 Wise eSIM 放进对比。行程包含土耳其时，需要注意 Holafly 欧洲套餐的国家清单未列土耳其，而 Wise 欧洲及英国区域套餐的清单列有土耳其。 Holafly 独家优惠 购买任何 Holafly 出境旅游 eSIM 卡，均可享受 5% OFF（95折） 优惠。 订购任何 Holafly 套餐，前 12 个月享 10% OFF（9折） 专属折扣。 优惠码：EXPATICA 前往官网

Nomad Europe Nomad 官方欧洲页面当前提供 35 国和 36 国两种套餐，页面写明支持热点。35 国套餐的清单含英国和瑞士，另含直布罗陀、梵蒂冈和圣马力诺，未列土耳其；36 国套餐的清单需要在页面上切换查看。套餐分固定流量和不限量两类，部分套餐可以加购附加包，少数 eSIM 需要手动激活，具体以购买后的说明为准。 根据 Nomad 帮助中心，安装 eSIM 并不会启动套餐，套餐在连接目的地的当地网络后开始计算。购买后 60 天内需要激活，否则会在第 60 天自动开始计算有效期。 Nomad Europe 适用对象 适合流量用量中等的读者，例如白天用于导航和聊天，晚上主要使用住宿的 Wi-Fi。也适合需要提前购买、出发前再安装的读者。 比较 Nomad Europe 价格 对比价格时，需要同时核对总流量、天数、套餐类型和国家清单。35 国和 36 国套餐的价格与覆盖名单可能不同，不能只看起售价。 购买 Nomad Europe eSIM