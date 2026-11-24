重点概览 澳大利亚符合资格的个人客户可以申请 Wise 多币种借记卡，实体卡一次性费用为 10 澳元。

Wise 多币种借记卡支持持有及消费 40+ 种货币，适合日常购物、网上付款及海外旅行。

在账户已有交易所需货币的情况下，通常可以直接使用余额消费；需要兑换时，Wise 会采用中间市场汇率并收取相应兑换费用。

数字卡免费，可以即时创建，并添加到 Apple Pay 或 Google Pay。

每月 ATM 提款额度为 400 澳元，超过部分按 2.69% 收费，独立 ATM 运营商也可能另收费用。

Wise 应用程序支持查看交易记录、设置消费限额、冻结或解冻卡片，以及管理数字卡。

如果搬到澳大利亚，可以更新 Wise 账户地址，并根据当地资格要求申请卡片；搬迁期间的卡片使用及补发规则可能因国家或地区而异。

申请 Wise 多币种借记卡 准备好更灵活地管理澳大利亚及海外消费了吗？你可以在线开设 Wise 账户并申请实体卡，也可以先创建免费数字卡，在等待实体卡期间开始使用。 前往 WIse 官网

在澳大利亚使用 Wise 多币种借记卡的好处 多币种支持： 账户可持有 40+ 种货币。你可以直接使用已有货币消费，也可以让 Wise 在付款时自动兑换。

账户可持有 40+ 种货币。你可以直接使用已有货币消费，也可以让 Wise 在付款时自动兑换。 透明的 兑换 费用： Wise 使用中间市场汇率，并在需要兑换货币时显示相关费用。使用 Wise 多币种借记卡在海外消费不会仅因跨境交易而额外收取外币交易费，但货币兑换及特定交易仍可能产生费用。

Wise 使用中间市场汇率，并在需要兑换货币时显示相关费用。使用 Wise 多币种借记卡在海外消费不会仅因跨境交易而额外收取外币交易费，但货币兑换及特定交易仍可能产生费用。 卡片费用： 申请实体卡需一次性支付 10 澳元，没有月费或年费。补发实体卡的费用为 6 澳元，数字卡免费。

申请实体卡需一次性支付 10 澳元，没有月费或年费。补发实体卡的费用为 6 澳元，数字卡免费。 ATM 提款 ： 每个账户每月可享有合计 400 澳元的免 Wise 提款费额度。超过额度的部分按 2.69% 收费，独立 ATM 运营商也可能收取额外费用。

每个账户每月可享有合计 400 澳元的免 Wise 提款费额度。超过额度的部分按 2.69% 收费，独立 ATM 运营商也可能收取额外费用。 数字卡与移动支付： 可以免费创建数字卡，并添加到 Apple Pay 或 Google Pay，方便网上购物及非接触式付款。

可以免费创建数字卡，并添加到 Apple Pay 或 Google Pay，方便网上购物及非接触式付款。 安全与账户管理： 可以在 Wise 应用程序中冻结或解冻卡片、接收交易通知、查看消费记录，并设置消费限额。1, 2

我可以在澳大利亚申请 Wise 多币种借记卡吗？ 可以。Wise 多币种借记卡目前向符合资格、居住在澳大利亚的个人客户开放申请。你需要先开设 Wise 账户，并完成必要的身份验证，之后便可以在线申请实体卡或创建数字卡。3 Wise 多币种借记卡与多币种账户绑定。你可以在账户中持有不同货币，直接使用已有余额消费；如果没有相应货币，Wise 可以自动兑换。无论是在澳大利亚以澳元付款，还是在海外使用其他货币，都可以通过同一个账户管理资金。 Wise 多币种借记卡设有每日及每月消费和 ATM 提款限额。你可以在 Wise 应用程序或网站的 “卡片” 页面查看个人限额，并根据需要设置更低的消费上限，以便控制支出。4 除了个人卡，Wise 也在澳大利亚提供商务卡，并与 Wise Business 商业账户连接。对于自由职业者、创业者及企业主来说，商务卡可用于支付供应商费用、管理团队开支及处理国际业务支出。5

在澳大利亚使用 Wise 多币种借记卡进行日常交易 激活 Wise 多币种借记卡后，你可以像使用普通借记卡一样进行日常消费，包括在实体店购物、网上付款，以及通过支持的数字钱包进行非接触式支付。 实体卡可以用于支持 Visa 或 Mastercard 的商户（具体取决于你获发的卡组织）。你也可以在 Wise 应用程序中创建数字卡，用于网上购物或添加到 Apple Pay、Google Pay。应用程序会显示交易通知和消费记录，方便你了解资金流向。 Wise 多币种借记卡不只是旅行时使用，也可以用于日常购物、餐饮及网上付款。 在澳大利亚日常使用 Wise 多币种借记卡的方法： 购物和用餐： 使用澳元支付日常杂货、餐饮及其他消费。如果账户中已有足够的澳元余额，通常不会产生货币兑换费用。

使用澳元支付日常杂货、餐饮及其他消费。如果账户中已有足够的澳元余额，通常不会产生货币兑换费用。 交通出行： 在接受相应卡组织非接触式付款的公共交通系统或交通服务中使用 Wise 多币种借记卡。是否支持直接刷卡进站，取决于当地交通运营商。

在接受相应卡组织非接触式付款的公共交通系统或交通服务中使用 Wise 多币种借记卡。是否支持直接刷卡进站，取决于当地交通运营商。 网上购物： 向澳大利亚或海外商户付款。如果交易货币与账户余额不同，Wise 会按照适用汇率自动兑换。

向澳大利亚或海外商户付款。如果交易货币与账户余额不同，Wise 会按照适用汇率自动兑换。 移动 支付和数字卡 ： 将 Wise 多币种借记卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，或创建数字卡用于网上购物。

将 Wise 多币种借记卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，或创建数字卡用于网上购物。 消费记录： 通过交易通知及消费记录查看支出，了解日常开销。

通过交易通知及消费记录查看支出，了解日常开销。 账户安全： 如果卡片遗失或被盗，可以立即在 Wise 应用程序中冻结卡片，避免未经授权的交易。 了解更多 Wise 在澳洲服务 个人财务 Wise借记卡到底有什么用：使用场景、费用及好处 阅读更多

使用 Wise 应用程序管理你的卡 Wise 应用程序让你可以随时管理卡片和多币种账户，无论是在澳大利亚生活，还是出国旅行，都能查看资金和交易情况。7 你可以通过应用程序为账户充值、兑换货币，以及查看和调整消费限额。每笔交易都会显示在账户记录中，方便你了解消费金额及交易类别。 需要调整卡片设置时，也可以直接在应用程序中冻结或解冻实体卡及数字卡、查看卡片资料，或创建新的数字卡。 如果准备出国旅行，你还可以在 Wise 账户中提前兑换所需货币。兑换前，应用程序会显示适用汇率和费用，方便你决定是否进行交易。

如何将钱存入 Wise 多币种借记卡？ Wise 多币种借记卡并不是独立的储值卡，而是连接到 Wise 账户的借记卡。你需要先向 Wise 账户充值，再使用账户余额进行消费。你可以通过 Wise 应用程序或网站选择可用的充值方式，例如银行转账或银行卡付款。实际提供的方式及相关费用，取决于充值金额、货币和账户所在地。Wise 会在确认交易前显示适用费用。8 Wise 不接受现金或支票充值，因此你不能直接到 ATM 存入现金到 Wise 账户。如果需要为账户增加资金，应使用应用程序或网站列出的电子付款方式。

Wise 多币种借记卡在澳大利亚的费用 Wise 多币种借记卡没有月费或年费，实体卡需要支付一次性申请费用。日常消费时，如果使用账户中已有的货币，通常不会产生 Wise 多币种借记卡消费费；如果需要兑换货币，则会按照中间市场汇率计算，并收取相应的兑换费用。具体费用取决于货币组合和交易情况。1

Wise 多币种借记卡安全吗？ Wise 多币种借记卡和账户提供多项安全功能，帮助用户管理交易和保护账户。Wise 支持双重身份验证（2FA），并允许用户通过应用程序冻结或解冻卡片。每笔交易也会显示通知，方便你及时发现不熟悉的消费记录。9 如果卡片遗失或被盗，可以立即在 Wise 应用程序中冻结卡片。如果确认无法找回，也可以取消卡片并申请补发。对于网上购物，你还可以创建数字卡，避免在不同网站重复使用实体卡资料。数字卡可以单独删除或更换，减少卡片资料被盗用的风险。 在澳大利亚及海外使用 Wise 多币种借记卡时，可以采取以下安全措施： 开启交易通知，及时了解每笔消费

如果卡片遗失或被盗，立即在应用程序中冻结卡片

不要向他人透露 PIN 码或账户登录资料

在安全、光线充足的地点使用 ATM

定期检查交易记录，并按需要设置消费限额 更多账户安全信息，可参考 Wise 安全与保障说明。

如何在澳大利亚申請 Wise 多币种借记卡 在澳大利亚申请 Wise 多币种借记卡可以在线完成。你需要先开设 Wise 账户并通过身份验证，再进入应用程序或网站的“卡片”页面申请实体卡。3 目前，澳大利亚个人客户申请实体卡需支付 10 澳元。数字卡则免费，可以在申请后立即使用。 申请 Wise 多币种借记卡的步骤： 开设 Wise 账户： 前往 Wise 官网注册个人账户，并按照指示开设货币余额。 验证身份： 根据 Wise 的要求提供护照、驾驶执照或其他认可的身份证明文件。部分情况下，还可能需要提供住址证明。 申请实体卡： 登录 Wise 应用程序或网站，进入 “卡片” 页面，选择申请实体卡并支付相关费用。 等待配送： 澳洲标准配送通常需要 7–14 个工作日。加急配送最快可在卡片制作完成后约 4 个工作日内送达，实际时间取决于配送安排。3 等待实体卡期间，你可以先在应用程序中创建免费数字卡。数字卡完成创建后即可使用，也可以添加到 Apple Pay 或 Google Pay。 Wise 每位个人客户通常只能持有一张实体卡，但可以同时创建最多三张数字卡。数字卡可以随时删除或更换，方便管理网上购物及订阅服务。10 收到实体卡后，大多数用户只需进行首次芯片及 PIN 码付款即可激活。在澳大利亚发行的卡片，也可以按照 Wise 应用程序或网站提供的指示，使用随卡提供的六位数激活码完成激活。11 有关申请及激活的完整说明，请参考 Wise 帮助中心：如何申请 Wise 多币种借记卡。 个人财务 Wise卡是什么？Wise卡好用吗？Wise实体卡和虚拟卡申请教学 阅读更多

搬到澳大利亚 如果你在搬到澳大利亚之前已经持有 Wise 多币种借记卡，通常可以继续使用已激活的卡片，直至卡片到期。不过，能否继续使用或申请补发新卡，取决于你搬迁前后的居住国家，以及当地的发卡规定。 Wise 多币种借记卡的发行资格与当地监管要求有关。如果你搬到不支持 Wise 多币种借记卡的国家或地区，可能无法申请补发卡片。某些跨地区搬迁也可能要求用户申请新卡。12 如果你刚搬到澳大利亚，建议先登录 Wise 账户更新居住地址，并按照要求提交住址证明或其他身份资料。Wise 完成地址及账户验证后，你便可以根据澳大利亚当地的资格要求申请卡片。 搬迁前后，建议留意以下事项： 更新 Wise 账户中的居住地址

按要求提交新的住址证明或身份证明文件

确认原有卡片是否仍可使用，以及是否需要申请新卡

查看澳大利亚适用的卡片费用和消费限额

如果暂时没有实体卡，可以先查看是否符合数字卡申请资格 作者 Cherry 小提示 如果你尚未居住在支持 Wise 多币种借记卡的国家或地区，可以查看 Wise 帮助中心公布的可用国家及地区名单，了解是否可以加入候补名单。

我的 Wise 多币种借记卡可以在哪里使用？ Wise 多币种借记卡可用于澳大利亚及多个海外国家和地区的消费。Wise 表示，其数字卡可在 150 个国家和地区使用，并支持 40+ 种货币。不过，实际能否付款，仍取决于当地商户是否接受相应卡组织，以及 Wise 对该国家或地区的服务限制。13 由于 Wise 多币种借记卡与多币种账户连接，你可以同时持有超过 40+ 种货币，并直接使用对应余额消费。如果账户中没有交易所需的货币，Wise 可以通过智能货币兑换功能，从其他可用余额中自动兑换，并按照适用的中间市场汇率收取兑换费用。 例如，你在澳大利亚生活，账户中持有澳元、英镑和美元。当你到英国旅行并以英镑付款时，如果账户中已有足够的英镑余额，系统便会直接从英镑余额扣款。如果没有足够的英镑，Wise 则会根据其智能兑换规则，从其他货币余额中选择适用的兑换方式。14 更多关于支持国家、货币和商户使用限制的信息，可参考 Wise 帮助中心。

使用 Wise 多币种借记卡进行国际旅行 如果你从澳大利亚出发到其他国家旅行，Wise 多币种借记卡可以用于当地支持相应卡组织的商户付款。你可以直接使用已经持有的当地货币，也可以让 Wise 在付款时自动兑换。 例如，你在伦敦的咖啡店消费 50 英镑。如果 Wise 账户中已有足够的英镑，系统会直接从英镑余额扣款，不需要进行货币兑换。如果账户中没有足够的英镑，Wise 则会按照智能兑换规则，从其他可用货币余额中进行兑换，并收取适用费用。 在海外使用 Wise 多币种借记卡的方式： 海外消费： 在接受相应卡组织的商店、餐厅及其他商户使用 Wise 多币种借记卡付款。

在接受相应卡组织的商店、餐厅及其他商户使用 Wise 多币种借记卡付款。 提取当地现金： 在支持的 ATM 提款，但需留意每月免费提款额度及超额费用。

在支持的 ATM 提款，但需留意每月免费提款额度及超额费用。 智能货币 兑换 ： 如果账户中没有足够的当地货币，Wise 可以自动从其他余额中进行兑换。

如果账户中没有足够的当地货币，Wise 可以自动从其他余额中进行兑换。 数字卡： 创建数字卡，用于网上预订、旅行安排或订阅服务。

创建数字卡，用于网上预订、旅行安排或订阅服务。 移动 支付 ： 将 Wise 多币种借记卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，通过手机或智能手表进行非接触式付款。

将 Wise 多币种借记卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，通过手机或智能手表进行非接触式付款。 消费记录： 在应用程序中查看交易记录，了解旅行、餐饮和交通等支出。

在应用程序中查看交易记录，了解旅行、餐饮和交通等支出。 账户安全： 如果卡片在旅行期间遗失或被盗，可以立即在应用程序中冻结卡片。 申请 Wise 卡