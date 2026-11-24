重點概览 拥有 Wise 澳元账户后，在澳大利亚生活的外籍人士可以使用本地账户资料接收澳元付款。你会获得自己的 BSB 和账号，雇主可以通过本地银行转账支付工资，你也可以根据账户支持情况设置租金、水电费及其他账单的直接扣款。 Wise 多币种账户还支持以下功能： 持有和兑换 40+ 多种货币，并使用中间市场汇率进行兑换。

取得 20+ 种货币的账户资料，以符合资格的方式接收国际付款。

通过澳元本地账户资料接收澳大利亚境内的银行转账。

向全球 160+个国家和地区汇款，并在确认前查看费用及预计到账时间。

使用 Wise 借记卡在澳大利亚及海外 150+ 个国家及地区消费。

通过 Wise 应用程序管理余额、兑换货币、查看交易及设置资金储蓄目标。 以上功能及账户资料的开放情况取决于居住地区、账户类型和资格要求。

Wise 公司背景 Wise 是一家提供国际汇款、多币种账户和跨境支付服务的金融科技公司，帮助个人和企业在不同国家之间发送、接收、兑换及管理资金。Wise 使用中间市场汇率，并在交易前显示适用费用。与部分银行将额外成本包含在汇率中的做法相比，Wise 会分别列出兑换汇率和手续费，让用户更容易了解实际交易成本。 对于居住在澳大利亚的外籍人士，Wise 多币种账户可以用于接收澳元工资、支付本地开支、向海外汇款，以及在旅行时使用不同货币消费。用户可以通过同一个应用程序管理账户和交易，不必为了每种货币分别开设银行账户。

如何使用 Wise 转账 Wise 让居住在澳大利亚的用户可以在线进行国际汇款。在确认付款前，系统会显示适用的中间市场汇率、手续费及预计到账金额，方便你了解收款人最终可以收到多少资金。 根据 Wise 目前公布的转账速度数据，70% 的汇款可在 20 秒内到账，24 小时内到账的交易数目高达 95%，实际速度取决于汇款路线、付款方式、银行处理时间及身份验证要求，并非每笔转账都能在上述时间内完成。3 如何使用 Wise 汇款 创建或登录 Wise 账户： 使用电子邮件地址及密码注册或登录。如果是首次使用，可能需要先完成身份验证。 选择 “发送”： 登录后，在账户首页选择 “发送”，开始设置汇款。 添加或选择收款人： 选择现有收款人，或输入对方的银行账户资料、电邮地址或 WiseTag，添加新收款人。 输入金额及货币： 选择汇款金额及货币，或输入收款人希望收到的金额。Wise 会在确认前显示汇率、手续费及预计到账金额。 选择付款方式： 可以使用 Wise 账户余额、银行转账、银行卡或其他实际提供的付款方式。不同方式的费用及处理时间可能有所不同。 检查并确认： 核对汇款金额、收款人资料、费用及预计到账时间，然后确认交易。 查看汇款通知： 汇款完成后，你会收到交易通知。Wise 也会在资金处理及汇出过程中更新交易状态。 使用 Wise 国际汇款 作者 Cherry 小提示 汇款完成后，你可以在 Wise 应用程序或网站上查看交易进度。系统会显示汇款状态及预计到账时间，方便你随时了解资金处理情况。

如何开设 Wise 多币种账户 Wise 为居住在澳大利亚的外籍人士提供多币种账户，让你可以在一个平台上管理本地和国际资金。开设个人账户后，你可以持有和兑换 40++ 种货币，并根据账户资格取得不同货币的收款账户资料。澳元账户会提供个人 BSB 和账号，让你接收澳大利亚境内的银行转账，例如工资、客户付款或亲友转账。 你也可以使用 Wise 进行国际汇款、支付日常开支，或通过借记卡在海外消费。需要注意的是，澳大利亚居民的澳元账户资料主要用于接收澳大利亚境内的本地转账，不能直接用来接收国际 SWIFT 汇款。国际收款应根据实际币种使用相应的账户资料。 在澳大利亚开设 Wise 个人账户可以在线完成。注册本身免费，完成身份验证后，你便可以根据账户资格开设澳元及其他支持的货币余额。 Wise 多币种账户支持持有和兑换 40+ 多种货币，并可根据地区及账户资格取得不同货币的收款账户资料。澳大利亚居民可以取得澳元本地账户资料，用于接收澳大利亚境内的本地银行转账。1, 2 在 Wise 网站或应用程序注册： 前往 Wise.com 或下载 Android、iOS 版本的 Wise 应用程序。你可以使用电子邮件地址注册，也可以使用 Google、Apple 或 Facebook 账户登录。 选择账户类型： 根据需要选择个人账户或企业账户，并填写澳大利亚居住地址。 填写个人资料： 输入法定姓名、出生日期及居住地址，确保资料与身份证明文件一致。 验证电话号码： 输入手机号码，并按照指示通过短信接收及输入安全验证码。 提交身份证明： 根据 Wise 要求提供护照、驾驶执照或其他认可的身份证明文件。部分情况下，还可能需要提供住址证明或其他补充资料。 等待身份验证： Wise 通常会在收到所需文件后于两个工作日内完成审核，但实际时间可能因账户及审核情况而异。4 开设澳元余额： 验证完成后，在账户中添加澳元余额，并按照指示取得澳元账户资料。 为账户充值： 根据 Wise 提供的选项，通过银行转账、借记卡或其他支持的方式添加资金，之后便可以进行汇款、兑换或消费。 开通 Wise 帐户

如何在澳大利亚使用 Wise 账户？ Wise 多币种账户可以帮助你同时管理澳大利亚本地资金和海外资金。你可以使用个人澳元账户资料接收本地银行转账，包括工资、客户付款或亲友汇款。 你可以使用 Wise 账户做什么？ 持有和兑换 40+ 多种货币，并使用中间市场汇率进行兑换

通过 Wise 借记卡在全球 150+ 个国家及地区消费

使用符合资格的不同货币账户资料接收国际银行转账

直接从 Wise 余额向朋友、家人及海外收款人汇款

使用澳元余额及 BSB、账号接收澳大利亚境内的本地付款

根据账户资格设置直接扣款，用于支付符合条件的账单

创建数字卡，用于网上购物及管理订阅付款

使用储蓄罐将资金分开存放，为不同储蓄目标预留预算

如何使用Wise收款？ 无论付款人身处澳大利亚还是海外，你都可以根据收款货币及账户资料接收银行转账。收到的资金会存入 Wise 对应的货币余额，你可以继续持有、兑换、汇款或通过借记卡消费。 如果你居住在澳大利亚，并已取得澳元账户资料，Wise 会提供个人姓名、BSB 和账号。你可以将这些资料提供给澳大利亚境内的雇主、客户、朋友或家人，让对方通过本地银行转账付款。 澳大利亚境内的澳元本地银行转账通常免费，到账时间一般为几分钟，有时可能需要一个工作日。需要特别注意，澳大利亚居民的澳元账户资料不能用于接收国际 SWIFT 汇款。2 如果你需要从海外接收资金，可以根据 Wise 提供的其他货币账户资料收款，例如美元、欧元、英镑或其他支持的货币。 不同货币的收款方式和费用并不相同。以澳大利亚个人账户目前公布的收费为例： 收款方式 Wise 收取的费用 澳元本地银行转账 免费 美元电汇或 SWIFT 汇款 每笔 6.11 美元 英镑 SWIFT 汇款 每笔 2.16 英镑 欧元 SWIFT 汇款 每笔 2.39 欧元 以上为 Wise 收取的费用，不包括中间银行或付款银行可能收取的额外费用。实际收费应以 Wise 澳洲收款定价页面 及具体交易页面为准。5 对于从海外领取工资、养老金或客户付款的外籍人士来说，Wise 可以让你先以原有货币持有资金，再根据自己的需要兑换成澳元。不过，使用哪种账户资料收款，以及是否涉及 SWIFT 费用，都应在付款前确认。 个人财务 Wise 借记卡到底有什么用：使用场景、费用及好处 阅读更多

如何在澳大利亚获得 Wise 多币种借记卡？ Wise 借记卡与多币种账户连接，让你可以使用账户余额在澳大利亚及海外购物、网上付款和提取现金。如果账户中已经持有交易所需的货币，你可以直接使用相应余额付款；如果没有该货币，Wise 会按照中间市场汇率自动兑换，并收取适用的兑换费用。 对于澳大利亚个人客户，申请实体卡需一次性支付 10 澳元，数字卡免费。实体卡标准配送通常需要 7 至 14 个工作日。6 以上费用以 Wise 澳洲个人账户目前公布的收费为准。 如何订购 Wise 多币种借记卡？ 开设 Wise 账户： 注册个人 Wise 账户，并完成身份验证。 进入“卡片”页面： 在 Wise 应用程序或网站中选择“卡片”，查看申请资格及可用卡片。 支付实体卡费用： 实体卡申请费为 10 澳元，具体付款方式以系统显示为准。 等待配送： 澳洲标准配送通常需要 7 至 14 个工作日。你也可以查看是否提供加急配送选项。 激活卡片： 收到实体卡后，按照 Wise 指示通过首次芯片及 PIN 码付款或其他适用方式完成激活。 激活后，你便可以在接受相应 Visa 或 Mastercard 网络的商户使用 Wise 卡消费、提款及网上购物。 申请 Wise 多币种借记卡

Wise 多币种借记卡如何在澳洲使用？ Wise 借记卡可以用于澳大利亚本地及海外消费。你可以在接受相应银行卡网络的商店、餐厅及网上商户付款，也可以根据卡片资格将其添加到 Apple Pay 或 Google Pay。如果你使用账户中已有的货币付款，通常不会产生额外的货币兑换费用。如果交易货币与账户余额不同，Wise 会按照适用的兑换规则自动转换，并收取相关费用。 在澳大利亚使用 Wise 卡时，你可以： 日常购物： 在超市、商店及餐厅使用澳元付款。

在超市、商店及餐厅使用澳元付款。 海外消费： 在 150+ 个国家及地区使用当地货币付款。

在 150+ 个国家及地区使用当地货币付款。 移动支付： 将 Wise 卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，使用手机或智能手表进行非接触式付款。

将 Wise 卡添加到 Apple Pay 或 Google Pay，使用手机或智能手表进行非接触式付款。 ATM 提款 ：使用 Wise 卡在支持的 ATM 提取现金。对于澳大利亚发行的 Wise 卡，每个账户每月累计提款不超过 400 澳元免费；超过 400 澳元的部分，Wise 会收取 2.69% 的费用。例如，每月累计提款 600 澳元，超出额度的 200 澳元将产生 5.38 澳元的 Wise 费用。注意，ATM 运营商可能另外收取手续费。

：使用 Wise 卡在支持的 ATM 提取现金。对于澳大利亚发行的 Wise 卡，每个账户每月累计提款不超过 400 澳元免费；超过 400 澳元的部分，Wise 会收取 2.69% 的费用。例如，每月累计提款 600 澳元，超出额度的 200 澳元将产生 5.38 澳元的 Wise 费用。注意，ATM 运营商可能另外收取手续费。 查看交易： 通过 Wise 应用程序查看每笔消费及相关通知。 澳大利亚个人账户每月可享有合计 400 澳元的部分，Wise 会按 2.69% 收费。此限额按账户及每月计算，而非每张卡分别计算。独立 ATM 运营商也可能收取额外费用。6 海外生活 Wise 卡玩转澳洲本地：从激活数字卡到实体店刷卡、ATM取现全流程 Read more

使用 Wise 借记卡 Wise 借记卡可以让你在不使用实体卡资料的情况下进行网上购物及移动支付。你可以通过 Wise 应用程序创建最多三张数字卡，并立即用于支持的网上付款或添加到 Apple Pay、Google Pay。数字卡可以独立冻结、解冻、删除或更换，方便你管理不同的网上购物及订阅付款。每次进行交易时，你也可以通过应用程序查看交易通知。如果某张数字卡不再需要使用，可以直接删除，而不必更换实体卡。

在澳大利亚使用 Wise Business 账户 Wise Business 为澳大利亚的自由职业者、创业者及企业提供跨境资金管理功能。企业可以通过一个账户发送、接收、兑换和支付不同货币，管理国际供应商付款及团队开支。Wise Business 目前收取一次性 65 澳元设置费，以开通完整的商业账户功能及国际收款账户资料。 作者 Cherry 小提示 需要注意，这不是单纯的账户注册费：注册本身免费，65 澳元是开通相关完整功能及账户资料的费用。7 完成商业账户注册和企业验证后，你可以根据企业资格取得不同货币的账户资料，并申请商务借记卡。 在澳大利亚，你可以通过 Wise Business 做什么？ 使用澳元、美元、欧元、英镑等货币的账户资料接收符合条件的国际付款

向海外供应商和合作伙伴付款，并在确认前查看汇率及费用

持有和兑换不同货币，方便管理国际收入和支出

使用批量付款功能，一次处理多笔供应商或员工付款

为企业负责人及团队成员申请商务卡，管理日常公司开支

与支持的会计软件整合，简化交易记录及对账流程

根据每月货币兑换及汇款金额，享有符合条件的交易费用折扣 Wise Business 的费用折扣目前以澳元计算。对于澳大利亚注册的企业，每月符合条件的货币兑换及汇款交易总额达到 40,000 澳元后，超出门槛的部分可享有较低费用。折扣会根据每月交易金额自动计算，并在下个月重新开始累计。 以上费用及功能以 2026 年 10 月 30 日的 Wise 澳洲商业账户资料为准。

Wise 大额转账 如果你需要将大笔储蓄汇往海外、支付海外房产费用，或处理较大金额的国际商业付款，Wise 提供大额转账服务。Wise 在确认汇款前会显示费用和汇率，用户可以查看实际收款金额及预计到账时间。对于符合条件的高金额转账，Wise 也提供专门的客户支持，协助处理相关汇款步骤。9 对于澳大利亚注册的个人账户及企业账户，大额交易折扣的起始门槛目前为每月 40,000 澳元或等值金额。达到门槛后，符合条件的额外货币兑换交易可以享有较低的费用。折扣适用于该月剩余时间，并会在下一个月重新计算。8 这项折扣适合经常进行跨境资金转移的人士及企业，但并非所有交易都会自动符合资格。相同货币之间的转账、未完成或取消的交易，以及不符合指定付款货币要求的交易，可能不计入折扣门槛。 立刻注册取得 Wise 大额汇款折扣

Wise 安全吗？ Wise 采用资金保障机制，将客户资金与公司自有资金分开存放于受认可的金融机构。这与银行存款保障制度并不相同，Wise 账户也不应被视为普通银行存款账户。 主要安全功能包括： 双重身份验证： 通过额外的身份验证步骤，保护账户登录及重要交易

通过额外的身份验证步骤，保护账户登录及重要交易 生物识别验证： 在支持的设备上使用指纹或面部识别等功能

在支持的设备上使用指纹或面部识别等功能 交易通知： 及时查看账户活动及付款记录

及时查看账户活动及付款记录 数字卡： 使用独立的数字卡资料进行网上付款，减少直接使用实体卡资料的需要

使用独立的数字卡资料进行网上付款，减少直接使用实体卡资料的需要 卡片冻结： 如果卡片遗失或怀疑被盗，可以在应用程序中立即冻结

如果卡片遗失或怀疑被盗，可以在应用程序中立即冻结 资金保障： 客户资金与 Wise 自有资金分开存放，以符合相关监管要求 你可以在 Wise 安全与保障页面及帮助中心进一步了解账户保护和资金保障安排。

Wise 受监管吗？ Wise 在澳大利亚受当地金融监管机构监管。Wise Australia Pty Ltd 持有澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）签发的澳大利亚金融服务牌照，同时获澳大利亚审慎监管局（APRA）授权提供购买支付工具服务，并向澳大利亚交易报告和分析中心履行相关报告义务。10