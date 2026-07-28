美国找工作实用指南2026：华语人士求职流程、误区及注意事项

关键要点 求职前留意清单 原因 工作授权 很多岗位会先筛掉不匹配的申请人 使用 LinkedIn 和 Indeed 美国站等求职平台 岗位多，提醒和筛选器成熟 使用 USAJOBS 浏览公共部门岗位 联邦岗位流程、申请资格和规则不同 简历先改成美国常用样式 招聘系统先看关键词和结果 海投同时做内推和校友联系 比只投简历更容易拿回复 拿到 offer 后再处理账户和跨境收支 避免流程反复

先定目标才开始找工作 “海投”听起来勤奋，实际耗时。更高效的做法，是先定 1 到 2 个目标行业和 2 到 3 个目标城市或区域，再决定自己主要投初階（entry level） 还是中階（mid level）岗位。 原因很简单。岗位关键词、简历写法、面试准备和人脉拓展（networking） 目标都会更集中，特别是纽约（New York）、加州（California）、得州（Texas）和湾区（Bay Area） 这类热门市场，对经验、语言和身份的要求差异很大。 美国招聘启事关键词一览 招聘启事的岗位简介 (job description) 很重要。投递前先看申请条件，再看岗位标题，效率会更高。 关键词 中文意思 要怎么判断 required 必需条件 不满足时回复率通常较低 preferred 优先条件 可投，但要补足相关经历 entry level 初级岗位 更适合应届生或转行者 authorized to work 已有工作授权 常是第一道筛选 future sponsorship 未来是否需要雇主签证支持 会直接影响申请结果 最值得使用哪些求职平台？ 如果你是第一次在美国找工作，摸熟 2 到 3 个常用平台，比广撒网更有效。例如 LinkedIn 适合建立个人主页和人脉拓展；Indeed 美国版适合进行大量搜索和快速筛选；Glassdoor 则更适合补看公司评价和薪资线索。 以上是私人市场求职平台。属于公共部门的联邦岗位则是另一套系统，最好直接看 USAJOBS，因为资格要求、申请路径、文件和公告格式都更标准化（注：根据美国联邦人事管理局（OPM）和 USAJOBS 的官方规定，绝大多数联邦岗位（Competitive Service）硬性要求必须是美国公民（U.S. Citizen）。虽然在极少数特定情况下绿卡持有者可以被录用）。华人分类站可以作为补充渠道，补充服务业、线下岗位和社区岗位，不适合替代主平台。 平台 适合岗位种类 使用重点 LinkedIn 白领、科技、市场、运营 建立个人主页和人脉拓展 Indeed 美国站 大多数私人岗位 进行大量搜索、快速筛选关键词及提醒 Glassdoor 公司相关资讯 细看公司评价及薪资线索 USAJOBS 联邦政府岗位 核对身份限制，细看公告与资格要求

美国找工作简单步骤 先确认自己是否有工作授权，再决定哪些岗位值得投递。

准备简历、LinkedIn 个人页面链接和求职信。

在 LinkedIn、Indeed 美国站设搜寻关键词和地区岗位提醒。





LinkedIn：如上图红色箭头所示，设定地区及岗位更新提醒









Indeed：如上图红色箭头所示，设置地区及往下拉到底部设定岗位更新提醒

每次投递后记录应聘岗位、投递时间、联系人资料和追踪投递状态（也可在网站内设应聘提醒）。

同步做人脉拓展 （networking），也就是有目标地联系校友、前同事和行业联系人。 每次投递后记录应聘岗位、投递时间、联系人资料和追踪投递状态（也可在网站内设应聘提醒）。 作者 Hayne Expatica 小提示 若已开始投递，本周内可以先完成这 5 件事：定目标岗位、改简历标题、补齐 LinkedIn 头像和简介、在求职网站开启职位提醒、联系 3 位校友或前同事作推荐用。美国劳工部支持的 CareerOneStop 新移民资源 也提供免费求职工具和本地帮助入口。 把简历和 LinkedIn 先改成适用于美国招聘系统的版本 美式简历通常更简短，注重实际经验及结果，不会看自我评价。与其笼统写“负责多个项目”，建议写清过往你做了什么及带来什么结果，最好附带实际数字（如提升营业额 30%）。 这里一个常见区是把中文简历直接翻译成英文，却忽略美国招聘语境。年龄、婚姻、证件号码这类个人隐私信息通常不必放到简历。F-1 签证人士也可以顺手参考 Expatica 的美国留学指南做入学到求职的衔接准备。 除了海投，为什么人脉拓展（networking，如内推、校友和参加招聘会）也重要？ 没有美国工作经验的求职者都很怕海投却没回音。但问题不一定是与能力相关，而是招聘系统能否在简历中扫到岗位关键词和推荐信号。 人脉拓展如联络校友、教授、前同事、参加招聘会（career fair）和行业活动的价值，在于帮你更快进入“被看见”的名单。 作者 Hayne Expatica 小提示 很多岗位不会在标题里写 “不支持雇主签证支持（sponsorship）”，反而申请表里的工作授权会先筛一轮不适合者。先留意工作授权再投递，会更省时间。