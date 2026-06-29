美国留学：中国留学生在美国的大学选择与生活指南【2026】

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本指南从选校、费用、签证到职业规划，为学生和家长提供完整实用参考。

在QS世界大学排名前100名中，超过60所大学来自美国，涵盖MIT、哈佛、斯坦福等顶尖学府。美国教育体系的核心优势在于：

建议至少提前6至9个月开始备考，可多次参加并提交最优成绩。2026年申请季多所顶尖学校已恢复强制提交SAT成绩要求，请提前确认目标学校政策。

美国最好就业的专业？选择专业的策略指南

2026年美国就业前景最佳的专业排名²

专业 参考起薪（美元） OPT时长 计算机科学/AI/数据科学 $65,000–$80,000 36个月 电气与工程类 $75,000–$110,000 36个月 金融与商业分析 $60,000–$90,000 12个月 公共卫生 $55,000–$80,000 12个月

计算机和数学相关职业预计增长 12.9%

工程领域的失业率一直很低（1–4%）

技术专业毕业生的起薪最高（65,000美元至80,000美元）

STEM专业的核心优势： STEM毕业生可申请最长36个月OPT，相比非STEM的12个月，有更充裕的时间积累经验和申请H-1B。

如何选择专业：兴趣、就业与移民的平衡