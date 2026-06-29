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高等教育

美国留学：中国留学生在美国的大学选择与生活指南【2026】

美国拥有世界顶尖的高校资源，吸引着来自全球的学生，其中中国是美国最大的留学生来源国之一。然而，中国留学生也面临申请竞争激烈、政策变化频繁等挑战。

一群年轻的大学生在校园或公园的步道上散步聊天。前排一名穿着条纹衫的男生手里拿着一面美国小国旗，正与身旁拿着书的女生和另一名男生边走边聊；身后还有几名学生跟随，周围绿树成荫。
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已更新 29-6-2026

本指南从选校、费用、签证到职业规划，为学生和家长提供完整实用参考。

内容目录

使用 Wise 轻松管理多种货币

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开启美国留学之旅：你需要知道的一切

为什么选择美国留学？美国教育体系的独特优势

在QS世界大学排名前100名中，超过60所大学来自美国，涵盖MIT、哈佛、斯坦福等顶尖学府。美国教育体系的核心优势在于：

  • 科研资源丰富，创新生态完善
  • 选课制度灵活，支持双学位和辅修
  • 学历获得全球雇主认可
  • OPT制度允许毕业后合法工作，STEM专业可达36个月
对比维度美国英国加拿大澳大利亚
全球前100大学数60+837
毕业后工作许可最长36个月2年最长3年2-4年
年均费用（美元）$50,000-$70,000$35,000-$55,000$30,000-$50,000$35,000-$55,000

2026-2027美国留学申请时间规划表

时间节点关键任务
提前18个月调研目标院校，制定备考计划
提前12个月完成TOEFL/IELTS及SAT/ACT考试
提前9-10个月递交早申请（EA/ED）
提前6个月递交常规申请（RD）
提前3-4个月缴纳SEVIS费，预约签证面试
提前1-2个月安排住宿、机票等行前准备

美国大学如何选择？为中国留学生提供的完整指引

美国大学类型与特色解析

美国大学类型多样，适合不同背景和目标的学生。

类型主要优势注意事项
研究型大学科研资源丰富课程压力较大
文理学院师生比低，个性化教育专业方向较窄
公立大学学费相对较低州外学费较高
私立大学国际知名度高总费用较贵

地理位置也影响就业机会：东海岸金融咨询行业集中，西海岸科技机会更多，中西部生活成本相对较低。

美国前50大学GPA要求与录取标准详解

美国录取是综合评估，GPA只是其中一项指标。

大学层次GPA要求（4.0制）录取率建议SAT分数
前103.9–4.03%–5%1500–1580
前253.7–3.910%–25%1400–1530
前503.5–3.825%–45%1300–1450

中国高中百分制与美国GPA大致换算：90分以上约等于4.0，80–89分约等于3.0–3.7。除GPA外，课外活动、竞赛奖项、推荐信和个人陈述（Personal Statement）同样重要¹。

标准化考试要求：TOEFL、SAT成绩指南

大学层次TOEFL最低分IELTS等效SAT建议分
前10100+7.0+1500+
前2595+6.5+1450+
前5090+6.5+1350+

建议至少提前6至9个月开始备考，可多次参加并提交最优成绩。2026年申请季多所顶尖学校已恢复强制提交SAT成绩要求，请提前确认目标学校政策。

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搬迁指南

移民美国终极清单2026：从签证申请到落地生活全攻略

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留学美国一年多少钱？详细费用预算指南

美国留学一年大概需要多少钱？

美国留学年均总花费差异较大，取决于学费、个人生活条件等。在线工具和计算器可以帮助您估算特定大学的费用：https://collegecost.ed.gov/net-price

美国留学费用构成分析

  • 学费
  • 签证及申请费（一次性）
  • 住宿
  • 餐饮计划
  • 健康保险（强制）
  • 交通与个人开销

美国最好就业的专业？选择专业的策略指南

2026年美国就业前景最佳的专业排名²

专业参考起薪（美元）OPT时长
计算机科学/AI/数据科学$65,000–$80,00036个月
电气与工程类$75,000–$110,00036个月
金融与商业分析$60,000–$90,00012个月
公共卫生$55,000–$80,00012个月
  • 计算机和数学相关职业预计增长 12.9%
  • 工程领域的失业率一直很低（1–4%）
  • 技术专业毕业生的起薪最高（65,000美元至80,000美元）

STEM专业的核心优势： STEM毕业生可申请最长36个月OPT，相比非STEM的12个月，有更充裕的时间积累经验和申请H-1B。

如何选择专业：兴趣、就业与移民的平衡

选专业建议从三个维度考量：个人兴趣、就业前景，以及STEM身份对移民路径的影响。双学位或辅修策略可帮助兼顾多个目标。美国大学普遍允许大一以未定专业（Undeclared）入学，给你充分的探索空间。

美国留学签证：F-1签证申请完全攻略

F-1签证是赴美攻读全日制学位的必备证件。申请前须先收到学校的I-20表格（入学许可证明）。更多签证类型详情，请参阅 Expatica美国签证完整攻略

美国F-1学生签证所需材料清单

材料说明优先级
I-20表格由学校DSO（留学生事务顾问）签发必备
DS-160确认页网上签证申请表必备
SEVIS费收据面签前缴纳$350必备
护照有效期须超出入学日期6个月必备
财力证明覆盖首年总费用+20%缓冲必备
学习计划说明留学目的及毕业后归国打算推荐

F-1签证申请流程及面试注意事项³

  1. 收到I-20后登录SEVP Portal缴纳SEVIS费用
  2. 在线完成DS-160申请表并打印确认页
  3. 在美国驻华使领馆官方系统预约面试
  4. 携带全套材料参加面试
  5. 等待签证结果

签证官最关心的三个问题： 留学目的、资金来源、毕业后归国计划。回答应简洁诚实。准备充分的申请人大多能顺利通过。

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签证移民

美国签证申请全攻略 2026：从申请流程、面签技巧到绿卡身份转换详解

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在美中国留学生生活指南

住宿选择：校内宿舍 vs 校外租房全面对比

比较维度校内宿舍校外租房
年均费用（美元）相对固定，可以参考校园官方信息公告。取决于地理位置、装修等多方面因素。
便利性与社交高，易融入校园较低，需主动建立社交圈
隐私性较高

大多数学校要求大一新生住校内宿舍，有助于快速适应校园环境。

银行开户与跨境汇款：管理你的留学资金

到美后凭护照和I-20即可开设银行账户，无需社会安全号码（SSN）。Chase、Bank of America、Wells Fargo均提供学生账户，部分可免月费。详细开户流程可参考 Expatica美国银行开户指南

汇款方式费用汇率
银行电汇$30–$50/笔3%–5%加价
Wise 等在线平台费率透明，手续费可能更低中间市场汇率

Wise 等平台以透明费率进行转账，有助于节省汇款成本。更多汇款方案对比请参考 美国国际汇款指南从美国汇款回中国攻略

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美国留学生没有收入要报税吗？税务与法律须知

F-1学生税务义务详解：即使没有收入也需要了解

即使没有任何收入，F-1学生也必须每年提交Form 8843

有收入（校内工作、奖学金、CPT/OPT实习）则需提交Form 1040-NR（4月15日截止）。F-1学生在美前5年属非居民外国人（Non-Resident Alien），一般豁免FICA税（社会保障税和医疗保险税），并可参考美中税收协定的相关优惠。IRS Free File及校内税务讲座是常见的免费申报资源。

打工与实习规定：CPT、OPT与工作许可详解⁵

工作类型说明限制
校内工作无需额外许可学期中每周不超过20小时，各学校要求不同。
CPT与专业相关的带薪实习，需学校授权12个月
OPT毕业后工作许可普通专业12个月，STEM最多36个月。

留美之后：毕业与职业发展前景

OPT就业：从学生到职场人的过渡

申请OPT时间会有时效性要求，需要以学校官方公告为准。如南加州州立大学

须在毕业前90天至毕业后60天内提交OPT申请，建议尽早启动⁶。

H-1B工作签证与回国发展：职业规划的多元选择

OPT期满后，常见的留美路径是由雇主担保申请H-1B工作签证。

留服认证：回国发展的必备步骤

留服认证（教育部留学服务中心学历认证）是回国就业、报考公务员、升学或评职称的必要材料。建议毕业后尽快申请，所需材料包括毕业证、成绩单、护照及签证出入境记录。

FAQ

常见问题解答

美国留学需要提前多久开始准备？

建议提前至少18个月规划，留出充足的备考和申请时间。

没有托福成绩可以申请美国大学吗？

大多数学校仍要求提交TOEFL或IELTS成绩，建议尽早备考。

留学期间可以回国吗？

可以，但须持有效F-1签证和经DSO最新签注的I-20方可重新入境，回国前请确认签证有效期。

美国大学可以转学吗？

可以，但2026年1月起F-1学生须在首所学校完成至少一个完整学年后方可申请转学，并须申请转校I-20。

毕业后学生签证还有效吗？

毕业后有60天宽限期（Grace Period），须在此期间申请OPT、转换身份或离境。超期停留（Overstay）会严重影响未来签证申请。

结语：开启你的美国留学成功之旅

美国留学是充满机遇与挑战的旅程。认真准备每一步，你就能从容应对未知。

开始行动：你的前5个步骤

  1. 研究目标学校，明确申请层次和截止日期
  2. 制定TOEFL/SAT备考计划
  3. 整理申请材料：成绩单、推荐信、个人陈述
  4. 了解F-1签证流程，参考 Expatica美国签证完整攻略
  5. 规划留学预算和跨境汇款方案

更多在美生活实用信息，欢迎访问 Expatica美国生活指南

参考资料

  1. 上海外国语大学留学信息：美国TOP50大学GPA要求
  2. nu.edu：美国就业专业排名
  3. duq.edu：F1签证流程
  4. irs：F1学生税务
  5. ice：CPT、OPT介绍

资料检查日期：2026年05月17日

Author

Lily Li

关于作者

Lily 是一名拥有 10 年以上经验的数字营销专家，专注于市场营销策略，流量增长和网站优化。2023 年，她在 Wise 工作，作为 SEO 内容团队成员负责管理英文和中文两个博客。在此之前，她曾在中国担任多家国际网站的 Growth Lead，积累了丰富的市场增长经验。

目前 Lily 定居比利时布鲁塞尔，继续在金融行业担任资深市场策略专家。她喜欢在欧洲的 expat 生活方式，并能流利使用英语和法语工作和生活。