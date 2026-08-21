美国 F-1 签证完全指南：申请流程、签证面谈、续签与最新规定

本文将介绍 F-1 学生签证的申请流程、签证面谈准备、续签、返美安排，以及如何查核最新规定，帮助你了解申请过程中需要留意的重点。本文内容根据美国官方公开资料整理，不同国籍、居住国家或地区，以及申请所在地的美国大使馆或领事馆，申请流程、预约等待时间、签证费用及免面谈资格都可能有所不同。
本文仅供一般信息参考，不构成法律、移民或税务建议。签证是否获批及是否获准入境，仍由美国领事官员及美国海关与边境保护局（Customs and Border Protection）依法决定。
如仍在比较不同签证类别，也可参考 Expatica 的 《美国签证总指南》。
内容目录
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重点概览
- 申请顺序：先取得 I-20 表格，再缴 SEVIS I-901 费用，填写 DS-160，最后预约签证面谈。
- 签证 vs 身份：F-1 签证不等于F-1 身份；入境后要同时关注 I-94 入境记录与学校 SEVIS 纪录。
- 最早申请时间：新申请人最早可在课程开始前 365 天获得 F-1 签证；一般最早可在开学前约 30 天入境美国。
- 续签/返美前检查：同时确认签证是否有效、I-20 是否有有效旅行签字、I-94 纪录与SEVIS 状态是否正常。
- 以最新规定为准：遇到新政策，优先查看美国国务院、申请地美国使领馆与学校指定校方官员（DSO）的最新通知。
F-1 签证是什么？哪些人需要申请？
F-1 签证适用于前往美国大学、学院、中学、语言培训机构及其他符合资格教育机构就读全日制课程的国际学生。如果课程完成后可取得学位、文凭或证书，而学校属于学生及交流访问学者项目（Student and Exchange Visitor Program） 认证机构，一般会申请 F-1 签证。1
申请前，建议先分清几个容易混淆的文件，它们各自用途不同：
- F-1 签证：贴在护照上的签证，用于前往美国口岸申请入境。
- I-20 表格：由学校签发，用于证明学生资格，内容包括课程资料、学费、资金安排及 SEVIS 编号。
- I-94 入境记录：由美国海关与边境保护局（CBP）生成，用于记录每次入境及合法停留状态。
签证到期，并不一定代表需要立即离开美国；只要仍然符合 F-1 身份要求，并持续维持合法学生身份，通常可以继续留在美国完成学业。
不过，要注意美国国土安全部D/S（身份持续期）新规变化即将于 2026 年 9 月 15 日生效，改为给 F-1 学生设定明确的固定停留期限。届时需要留意 I-94 上标注的具体日期，并在到期前按规定办理延期。
而且，并非所有课程都需要申请 F-1 签证。例如，部分不计学分的短期兴趣课程，可能适用其他规定；另外，部分加拿大及百慕大公民的入境要求也有所不同。申请前，建议根据课程性质及个人情况，查阅美国官方最新规定。1
申请前先确认学校、资格及时间安排
正式填写申请资料前，建议先确认以下几项：
- 学校是否属于 SEVP 认证机构
- 课程是否属于全日制学术课程或语言培训课程
- 护照是否仍有足够有效期
- 学费及生活费由谁承担，并准备相关资金证明
一般情况下，可按课程开始时间倒推申请进度。例如，课程于 8 月底开始，可考虑在前一阶段完成学校申请，取得 I-20 后，再依序缴交 SEVIS I-901 费用、填写 DS-160 非移民签证申请表，并根据申请地美国使领馆的预约情况安排签证面谈。
可参考以下时间安排：
- 课程开始前约 6 至 9 个月：完成学校申请及资金规划。
- 收到 I-20 表格后：确认姓名、课程日期及学校资料是否正确。
- 缴交 SEVIS I-901 费用，并保存付款证明。
- 完成 DS-160 非移民签证申请表、缴交签证申请费及预约签证面谈。
如果仍在规划学校及留学安排，也可一并参考《美国留学总指南》。
F-1 签证申请流程
收到 I-20 后，先缴纳 SEVIS I-901 费用
学校签发 I-20 表格前，通常会先确认录取结果、个人资料及财力证明。收到 I-20 后，建议先核对姓名拼写、课程开始日期、学校资料及 SEVIS 编号是否正确，再缴纳 SEVIS I-901 费用，并保存付款确认记录。2
根据学生及交流访问学者项目公布的资料，F、M 类学生的 SEVIS I-901 费用为 350 美元。费用标准可能调整，提交申请前建议到 FMJfee.com 再次确认（最后更新日期：2019 年 6 月 18 日 ）。4, 10 之后填写 DS-160 非移民签证申请表时，也应确保资料与 I-20 及 SEVIS 记录一致。
完成 DS-160 并预约签证面谈
DS-160 是美国非移民签证在线申请表。提交后会生成确认页，办理签证面谈时需携带该确认页。签证预约方式、付款流程及是否符合免面谈资格，会因申请国家或地区，以及美国使领馆规定而有所不同，建议以申请地美国大使馆或领事馆公布的最新要求为准。
预约前可先确认：
- 护照资料是否与 I-20 一致
- 是否已保存 DS-160 确认页
- 签证照片是否符合官方要求
- 是否已按当地流程缴交签证申请费
- 面谈预约时间是否会影响开学日期
面签、签证签发与入境
签证面谈期间，领事官员通常会综合申请人的学习计划、资金安排，以及所提交资料的一致性进行审核。
收到签证后，建议再次确认姓名、护照号码及签证类别是否正确。需要留意的是，签证获批并不代表一定可以入境美国。抵达美国时，仍须由美国海关与边境保护局决定是否准予入境。1
根据美国国务院的规定，新申请的 F 类学生签证 最早可于课程开始前 365 天签发，通常最早可于课程开始前 30 天入境美国。入境后，也建议前往 CBP I-94 官方网站，确认最新的 I-94 入境记录是否正确。8
材料清单与财力证明如何准备？
建议将申请资料分为必备文件及辅助文件两类整理。虽然签证面谈时未必会要求查看所有资料，但提前准备完整文件，有助于需要时及时提供。
必备文件
一般建议准备以下资料，并同时保留纸本及电子版本：
- 有效护照
- 已签署的 I-20 表格
- DS-160 确认页
- SEVIS I-901 缴费证明
- 面谈预约确认页
- 符合要求的签证照片
- 学校录取通知书、成绩单及其他相关申请文件
如何准备财力证明与回国约束力？
财力证明除了账户余额外，也应能够说明资金来源、资助人是谁、与申请人的关系，以及是否足以支付 I-20 表格上列出的学费、生活费及其他相关开支。
如果由家人或其他人士提供资助，建议同时准备资助人与申请人的关系证明、资金来源说明，以及相关财务文件，并确保与申请资料保持一致。
至于回国约束力，签证官通常会结合申请人的整体情况进行评估，包括学习计划、未来职业规划、家庭联系，以及选择学校和课程的原因。面谈时，应根据实际情况回答问题，并确保与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及其他支持文件的内容一致。2
申请过程中，也建议留意以下情况：
- 不要夸大资产，或提交无法说明来源的资金。
- 不要把尚未确定的计划描述为既定安排。
- 避免面谈回答与 I-20、DS-160 或其他申请资料出现明显不一致。
如何看待拒签风险及行政审查？
签证审核会根据个别申请人的情况进行评估，没有固定结果。面谈时，建议根据实际情况回答问题，并确保申请资料真实、完整且前后一致。6 同时，也建议在签证核发前，谨慎安排不可退款的机票、住宿或其他行程，以减少计划变动可能带来的影响。
签证面谈常见问题与回答原则
签证面谈时，常见问题通常围绕学习计划、学校选择、资金来源，以及完成学业后的安排。回答时，建议根据自己的实际情况说明，并与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及其他申请资料保持一致。
较常见的情况包括：
- 无法清楚说明课程内容或学校名称
- 对资金来源或资助安排解释不清
- 学习计划与个人背景缺乏连贯性
- 面谈回答与申请资料存在明显差异
Cherry
小提示
面谈前，不妨重新浏览自己提交的 DS-160 和 I-20，确认课程名称、学校资料、资助安排及未来学习计划都能自然说明，比背诵固定答案更重要。
哪些情况更容易进入行政审查？
根据美国国务院说明，221(g) 代表签证申请在签证面谈后面临暂时拒绝，并需要补充文件或进行行政审查的情况，但并不代表最终一定会被拒签。行政审查所需时间因个案而异，应以美国使领馆通知为准。6
较常见的情况包括：
- 申请资料前后不一致。
- 需要进一步核实学习或个人背景资料。
- 收到通知要求补充特定文件。
- 未按通知要求提供资料，或重复提交无关文件。
续签、返美与身份维持
很多学生会把 F-1 签证 和 F-1 身份混为一谈。实际上，签证是否有效，与是否维持合法学生身份并不是同一件事。
如果计划离开美国后再次入境，建议同时确认签证、I-20 表格、I-94 入境记录及学校学生及交流访问学者信息系统（SEVIS）状态是否符合要求，并留意 I-20 上的旅行签字是否仍然有效。2, 3
什么情况下需要续签？
如果人在美国境内，签证过期并不一定代表必须立即续签，也不一定影响继续完成学业。是否需要重新申请签证，通常与是否计划离境后再次入境美国有关。
如果准备离开美国后返美，建议提前确认签证是否仍然有效，以及美国使领馆关于续签、免面谈及预约安排的最新规定。3
如何维持 F-1 身份？
维持 F-1 身份期间，应持续符合学校及 SEVIS 的相关要求。如果计划休学、延期毕业、转学、减少修课学分，或申请课程实习训练（Curricular Practical Training）、毕业后实习训练（Optional Practical Training），建议先联系学校指定校方官员，确认相关程序。9
建议定期确认以下事项：
- 保持全日制注册及正常学习进度。
- 地址或个人资料变更后，及时完成更新。
- 出境前确认 I-20 的旅行签字仍然有效。
- 校外工作前，确认是否已取得 CPT 或 OPT 批准（如适用）。
- 每次入境后，检查 I-94 入境记录是否正确。
Cherry
小提示
每学期开始或准备出境前，都建议登录学校系统确认 SEVIS 状态，并检查 I-20 是否需要更新旅行签字。提前确认，通常比临近出发才发现问题更容易安排。
如何查询最新 F-1 签证规定？
签证政策、申请费用、免面谈安排、预约等待时间及各地美国使领馆的办理流程，都可能随着时间调整。查阅资料时，建议先确认发布日期，并优先参考官方来源。1
建议依照以下顺序核实：
- 美国国务院
- 申请地美国大使馆或领事馆
- 美国国土安全部 Study in the States
- 美国公民及移民服务局（USCIS）
- 学校 DSO 发布的通知
第三方资料可帮助了解整体流程，但实际申请仍应以官方最新规定为准。
如何规划签证费用与跨境付款？
申请 F-1 签证期间，除了签证申请费，还可能涉及 SEVIS I-901 费用、学费定金、住宿押金、医疗保险及赴美初期生活费等支出。截至 2026 年 8 月 4 日，美国国务院公布的 F 类非移民签证申请费 为 185 美元；SEVIS I-901 费用则建议于付款前再次到官方页面确认。4, 5
如果需要将本币兑换成美元，也可以比较不同跨境付款方式，包括美国本地银行电汇， Wise 提供的国际汇款服务及 Wise 账户（Wise Account）的多币种余额功能，再根据自己的付款需求作出安排。
|比较项目
|美国本地银行电汇
|Wise 国际汇款 / Wise 多币种账户
|费用显示
|可能包含电汇费及汇率差价
|下单前通常可查看预计费用（以实时页面为准*）
|汇率
|显示方式因银行而异
|下单前通常可查看实时报价
|到账安排
|视银行及汇款路线而定
|视汇款路线、金额及验证情况而定
|多币种管理
|依银行服务而定
|可管理多种货币余额（视地区提供情况而定）
*费用和汇率会因汇款路线、金额、货币、验证情况等因素而有所不同，部分功能仅在特定国家或地区提供，具体可用服务请查看 Wise 官方网站最新说明及以 Wise 页面实时显示为准。Wise 账户中的美元余额并非银行账户，也不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险保障。
如果需要进一步了解美国跨境付款安排，也可参考《Wise 美国使用指南》及《美国银行开户指南》。Wise 的费用、支持货币、可用功能及到账时间会因国家或地区、汇款路线、金额及验证情况而有所不同，请以 Wise 官方最新说明为准。
FAQ
常见问题
F-1 签证多久能办下来？
没有固定的处理时间。实际所需时间会因申请地美国使领馆的预约等待时间、个案审理情况、是否需要补件或进入行政审查，以及护照返还方式而有所不同。出发前，建议先查阅美国国务院公布的签证等待时间。7
收到 221(g) 行政审查通知怎么办？
如果收到 221(g) 行政审查通知，建议先按照美国使领馆要求提交相关文件，并保留提交记录。221(g) 可能表示需要补充资料或接受进一步行政审查，并不代表最终一定会被拒签。后续流程及所需时间仍应以官方通知为准。
F-1 签证过期，但我仍在美国读书，可以继续留在美国吗？
很多情况下可以。只要仍符合 F-1 身份要求，并维持合法学生身份，即使签证已经过期，也可能可以继续留在美国完成学业。
建议同时确认 I-20 表格、课程注册状态、I-94 入境记录，以及与指定校方官员的相关记录，而不只查看签证有效期限。
F-1 签证续签一定要回本国办理吗？
不一定。是否可以在第三国申请续签、是否需要面谈，以及相关程序，会因申请人的国籍、居住身份及申请地美国使领馆规定而有所不同，建议申请前先查阅官方要求。
F-1 签证面谈一般会问哪些问题？
签证面谈通常会围绕学习计划、选择学校的原因、资金来源，以及完成学业后的安排等内容。回答时，建议根据实际情况说明，并与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及支持文件保持一致。
如何查询最新的 F-1 签证规定？
建议优先查阅以下官方来源：
-
- 美国国务院
-
- 申请地美国大使馆或领事馆
-
- Study in the States 官方网站
-
- 美国公民及移民服务局
-
- 学校指定校方官员发布的通知
第三方文章可以帮助了解申请流程，但实际办理时，仍应以官方最新规定为准。
资料来源
- Student Visa | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持 F-1 学生签证的适用对象、申请流程、I-20 后续申请步骤、最早签发时间、最早入境时间、申请材料，以及签证获批不代表一定能够入境美国等说明。
- Students and the Form I-20 | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于支持 I-20 表格的用途、SEVIS ID、入境时应携带 I-20、旅行签字，以及何时需要更新 I-20 等说明。
- Maintaining Status | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于支持 F-1 学生维持合法身份的要求，包括全日制注册、联系指定校方官员（DSO）、地址更新、旅行安排及身份维持等内容。
- Paying the I-901 SEVIS Fee | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于支持 SEVIS I-901 费用的缴纳对象、付款流程、所需资料及付款证明要求。
- Fees for Visa Services | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持 F 类非移民签证申请费，以及签证申请费用和签发费相关说明。
- Administrative Processing Information | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持 221(g) 行政审查、补充资料要求及行政审查流程等说明。
- Visa Appointment Wait Times | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持美国使领馆签证预约等待时间、等待时间说明及查询方式。
- I-94 Official Website | U.S. Customs and Border Protection (CBP)：美国海关与边境保护局官方资料，用于支持 I-94 入境记录查询、合法入境记录及相关说明。
- Students and Employment | U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 F-1 学生校内外工作、课程实习训练（CPT）及毕业后实习训练（OPT）的基本规定。
- SEVP Fee Rule: What Students Should Know | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于交叉核对 F、M 类学生 SEVIS I-901 费用标准及相关说明。
资料检查日期：2026 年 8 月 4 日