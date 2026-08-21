美国 F-1 签证完全指南：申请流程、签证面谈、续签与最新规定

重点概览 申请顺序 ：先取得 I-20 表格，再缴 SEVIS I-901 费用，填写 DS-160 ，最后预约签证面谈。

：先取得 I-20 表格，再缴 费用，填写 ，最后预约签证面谈。 签证 vs 身份 ： F-1 签证 不等于 F-1 身份 ；入境后要同时关注 I-94 入境记录 与 学校 SEVIS 纪录 。

： 不等于 ；入境后要同时关注 与 。 最早申请时间 ：新申请人最早可在课程开始前 365 天 获得 F-1 签证；一般最早可在开学前约 30 天 入境美国。

：新申请人最早可在课程开始前 获得 F-1 签证；一般最早可在开学前约 入境美国。 续签/返美前检查 ：同时确认签证是否有效、 I-20 是否有有效旅行签字 、 I-94 纪录 与 SEVIS 状态 是否正常。

：同时确认签证是否有效、 、 与 是否正常。 以最新规定为准：遇到新政策，优先查看美国国务院、申请地美国使领馆与学校指定校方官员（DSO）的最新通知。

F-1 签证是什么？哪些人需要申请？ F-1 签证适用于前往美国大学、学院、中学、语言培训机构及其他符合资格教育机构就读全日制课程的国际学生。如果课程完成后可取得学位、文凭或证书，而学校属于学生及交流访问学者项目（Student and Exchange Visitor Program） 认证机构，一般会申请 F-1 签证。1 申请前，建议先分清几个容易混淆的文件，它们各自用途不同： F-1 签证 ：贴在护照上的签证，用于前往美国口岸申请入境。

：贴在护照上的签证，用于前往美国口岸申请入境。 I-20 表格 ：由学校签发，用于证明学生资格，内容包括课程资料、学费、资金安排及 SEVIS 编号。

：由学校签发，用于证明学生资格，内容包括课程资料、学费、资金安排及 SEVIS 编号。 I-94 入境记录：由美国海关与边境保护局（CBP）生成，用于记录每次入境及合法停留状态。 签证到期，并不一定代表需要立即离开美国；只要仍然符合 F-1 身份要求，并持续维持合法学生身份，通常可以继续留在美国完成学业。 不过，要注意美国国土安全部D/S（身份持续期）新规变化即将于 2026 年 9 月 15 日生效，改为给 F-1 学生设定明确的固定停留期限。届时需要留意 I-94 上标注的具体日期，并在到期前按规定办理延期。 而且，并非所有课程都需要申请 F-1 签证。例如，部分不计学分的短期兴趣课程，可能适用其他规定；另外，部分加拿大及百慕大公民的入境要求也有所不同。申请前，建议根据课程性质及个人情况，查阅美国官方最新规定。1

申请前先确认学校、资格及时间安排 正式填写申请资料前，建议先确认以下几项： 学校是否属于 SEVP 认证机构

课程是否属于全日制学术课程或语言培训课程

护照是否仍有足够有效期

学费及生活费由谁承担，并准备相关资金证明 一般情况下，可按课程开始时间倒推申请进度。例如，课程于 8 月底开始，可考虑在前一阶段完成学校申请，取得 I-20 后，再依序缴交 SEVIS I-901 费用、填写 DS-160 非移民签证申请表，并根据申请地美国使领馆的预约情况安排签证面谈。 可参考以下时间安排： 课程开始前约 6 至 9 个月：完成学校申请及资金规划。

收到 I-20 表格后：确认姓名、课程日期及学校资料是否正确。

缴交 SEVIS I-901 费用，并保存付款证明。

完成 DS-160 非移民签证申请表、缴交签证申请费及预约签证面谈。 如果仍在规划学校及留学安排，也可一并参考《美国留学总指南》。

F-1 签证申请流程 收到 I-20 后，先缴纳 SEVIS I-901 费用 学校签发 I-20 表格前，通常会先确认录取结果、个人资料及财力证明。收到 I-20 后，建议先核对姓名拼写、课程开始日期、学校资料及 SEVIS 编号是否正确，再缴纳 SEVIS I-901 费用，并保存付款确认记录。2 根据学生及交流访问学者项目公布的资料，F、M 类学生的 SEVIS I-901 费用为 350 美元。费用标准可能调整，提交申请前建议到 FMJfee.com 再次确认（最后更新日期：2019 年 6 月 18 日 ）。4, 10 之后填写 DS-160 非移民签证申请表时，也应确保资料与 I-20 及 SEVIS 记录一致。 完成 DS-160 并预约签证面谈 DS-160 是美国非移民签证在线申请表。提交后会生成确认页，办理签证面谈时需携带该确认页。签证预约方式、付款流程及是否符合免面谈资格，会因申请国家或地区，以及美国使领馆规定而有所不同，建议以申请地美国大使馆或领事馆公布的最新要求为准。 预约前可先确认： 护照资料是否与 I-20 一致

是否已保存 DS-160 确认页

签证照片是否符合官方要求

是否已按当地流程缴交签证申请费

面谈预约时间是否会影响开学日期 面签、签证签发与入境 签证面谈期间，领事官员通常会综合申请人的学习计划、资金安排，以及所提交资料的一致性进行审核。 收到签证后，建议再次确认姓名、护照号码及签证类别是否正确。需要留意的是，签证获批并不代表一定可以入境美国。抵达美国时，仍须由美国海关与边境保护局决定是否准予入境。1 根据美国国务院的规定，新申请的 F 类学生签证 最早可于课程开始前 365 天签发，通常最早可于课程开始前 30 天入境美国。入境后，也建议前往 CBP I-94 官方网站，确认最新的 I-94 入境记录是否正确。8

材料清单与财力证明如何准备？ 建议将申请资料分为必备文件及辅助文件两类整理。虽然签证面谈时未必会要求查看所有资料，但提前准备完整文件，有助于需要时及时提供。 必备文件 一般建议准备以下资料，并同时保留纸本及电子版本： 有效护照

已签署的 I-20 表格

DS-160 确认页

SEVIS I-901 缴费证明

面谈预约确认页

符合要求的签证照片

学校录取通知书、成绩单及其他相关申请文件 如何准备财力证明与回国约束力？ 财力证明除了账户余额外，也应能够说明资金来源、资助人是谁、与申请人的关系，以及是否足以支付 I-20 表格上列出的学费、生活费及其他相关开支。 如果由家人或其他人士提供资助，建议同时准备资助人与申请人的关系证明、资金来源说明，以及相关财务文件，并确保与申请资料保持一致。 至于回国约束力，签证官通常会结合申请人的整体情况进行评估，包括学习计划、未来职业规划、家庭联系，以及选择学校和课程的原因。面谈时，应根据实际情况回答问题，并确保与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及其他支持文件的内容一致。2 申请过程中，也建议留意以下情况： 不要夸大资产，或提交无法说明来源的资金。

不要把尚未确定的计划描述为既定安排。

避免面谈回答与 I-20、DS-160 或其他申请资料出现明显不一致。

如何看待拒签风险及行政审查？ 签证审核会根据个别申请人的情况进行评估，没有固定结果。面谈时，建议根据实际情况回答问题，并确保申请资料真实、完整且前后一致。6 同时，也建议在签证核发前，谨慎安排不可退款的机票、住宿或其他行程，以减少计划变动可能带来的影响。 签证面谈常见问题与回答原则 签证面谈时，常见问题通常围绕学习计划、学校选择、资金来源，以及完成学业后的安排。回答时，建议根据自己的实际情况说明，并与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及其他申请资料保持一致。 较常见的情况包括： 无法清楚说明课程内容或学校名称

对资金来源或资助安排解释不清

学习计划与个人背景缺乏连贯性

面谈回答与申请资料存在明显差异 Cherry 小提示 面谈前，不妨重新浏览自己提交的 DS-160 和 I-20，确认课程名称、学校资料、资助安排及未来学习计划都能自然说明，比背诵固定答案更重要。 哪些情况更容易进入行政审查？ 根据美国国务院说明，221(g) 代表签证申请在签证面谈后面临暂时拒绝，并需要补充文件或进行行政审查的情况，但并不代表最终一定会被拒签。行政审查所需时间因个案而异，应以美国使领馆通知为准。6 较常见的情况包括： 申请资料前后不一致。

需要进一步核实学习或个人背景资料。

收到通知要求补充特定文件。

未按通知要求提供资料，或重复提交无关文件。

续签、返美与身份维持 很多学生会把 F-1 签证 和 F-1 身份混为一谈。实际上，签证是否有效，与是否维持合法学生身份并不是同一件事。 如果计划离开美国后再次入境，建议同时确认签证、I-20 表格、I-94 入境记录及学校学生及交流访问学者信息系统（SEVIS）状态是否符合要求，并留意 I-20 上的旅行签字是否仍然有效。2, 3 什么情况下需要续签？ 如果人在美国境内，签证过期并不一定代表必须立即续签，也不一定影响继续完成学业。是否需要重新申请签证，通常与是否计划离境后再次入境美国有关。 如果准备离开美国后返美，建议提前确认签证是否仍然有效，以及美国使领馆关于续签、免面谈及预约安排的最新规定。3 如何维持 F-1 身份？ 维持 F-1 身份期间，应持续符合学校及 SEVIS 的相关要求。如果计划休学、延期毕业、转学、减少修课学分，或申请课程实习训练（Curricular Practical Training）、毕业后实习训练（Optional Practical Training），建议先联系学校指定校方官员，确认相关程序。9 建议定期确认以下事项： 保持全日制注册及正常学习进度。

地址或个人资料变更后，及时完成更新。

出境前确认 I-20 的旅行签字仍然有效。

校外工作前，确认是否已取得 CPT 或 OPT 批准（如适用）。

每次入境后，检查 I-94 入境记录是否正确。 Cherry 小提示 每学期开始或准备出境前，都建议登录学校系统确认 SEVIS 状态，并检查 I-20 是否需要更新旅行签字。提前确认，通常比临近出发才发现问题更容易安排。