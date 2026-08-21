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签证移民

美国 F-1 签证完全指南：申请流程、签证面谈、续签与最新规定

F-1 签证通常适用于前往美国参加全日制学术课程或语言培训项目的国际学生，也是许多人赴美留学前需要办理的学生签证。

一张美国移民签证页的特写，背景是模糊处理的美国国旗，上面印有“UNITED STATES OF AMERICA”和“IMMIGRANT VISA”字样。
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已更新 21-8-2026

本文将介绍 F-1 学生签证的申请流程、签证面谈准备、续签、返美安排，以及如何查核最新规定，帮助你了解申请过程中需要留意的重点。本文内容根据美国官方公开资料整理，不同国籍、居住国家或地区，以及申请所在地的美国大使馆或领事馆，申请流程、预约等待时间、签证费用及免面谈资格都可能有所不同。

本文仅供一般信息参考，不构成法律、移民或税务建议。签证是否获批及是否获准入境，仍由美国领事官员及美国海关与边境保护局（Customs and Border Protection）依法决定。

如仍在比较不同签证类别，也可参考 Expatica 的 《美国签证总指南》

内容目录

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重点概览

  • 申请顺序：先取得 I-20 表格，再缴 SEVIS I-901 费用，填写 DS-160，最后预约签证面谈。
  • 签证 vs 身份F-1 签证不等于F-1 身份；入境后要同时关注 I-94 入境记录学校 SEVIS 纪录
  • 最早申请时间：新申请人最早可在课程开始前 365 天获得 F-1 签证；一般最早可在开学前约 30 天入境美国。
  • 续签/返美前检查：同时确认签证是否有效、I-20 是否有有效旅行签字I-94 纪录SEVIS 状态是否正常。
  • 以最新规定为准：遇到新政策，优先查看美国国务院、申请地美国使领馆与学校指定校方官员（DSO）的最新通知。

F-1 签证是什么？哪些人需要申请？

F-1 签证适用于前往美国大学、学院、中学、语言培训机构及其他符合资格教育机构就读全日制课程的国际学生。如果课程完成后可取得学位、文凭或证书，而学校属于学生及交流访问学者项目（Student and Exchange Visitor Program） 认证机构，一般会申请 F-1 签证。1

申请前，建议先分清几个容易混淆的文件，它们各自用途不同：

  • F-1 签证：贴在护照上的签证，用于前往美国口岸申请入境。
  • I-20 表格：由学校签发，用于证明学生资格，内容包括课程资料、学费、资金安排及 SEVIS 编号。
  • I-94 入境记录：由美国海关与边境保护局（CBP）生成，用于记录每次入境及合法停留状态。

签证到期，并不一定代表需要立即离开美国；只要仍然符合 F-1 身份要求，并持续维持合法学生身份，通常可以继续留在美国完成学业。

不过，要注意美国国土安全部D/S（身份持续期）新规变化即将于 2026 年 9 月 15 日生效，改为给 F-1 学生设定明确的固定停留期限。届时需要留意 I-94 上标注的具体日期，并在到期前按规定办理延期。

而且，并非所有课程都需要申请 F-1 签证。例如，部分不计学分的短期兴趣课程，可能适用其他规定；另外，部分加拿大及百慕大公民的入境要求也有所不同。申请前，建议根据课程性质及个人情况，查阅美国官方最新规定1

美国官方对学生签证的描述

申请前先确认学校、资格及时间安排

正式填写申请资料前，建议先确认以下几项：

  • 学校是否属于 SEVP 认证机构
  • 课程是否属于全日制学术课程或语言培训课程
  • 护照是否仍有足够有效期
  • 学费及生活费由谁承担，并准备相关资金证明

一般情况下，可按课程开始时间倒推申请进度。例如，课程于 8 月底开始，可考虑在前一阶段完成学校申请，取得 I-20 后，再依序缴交 SEVIS I-901 费用、填写 DS-160 非移民签证申请表，并根据申请地美国使领馆的预约情况安排签证面谈。

可参考以下时间安排：

  • 课程开始前约 6 至 9 个月：完成学校申请及资金规划。
  • 收到 I-20 表格后：确认姓名、课程日期及学校资料是否正确。
  • 缴交 SEVIS I-901 费用，并保存付款证明。
  • 完成 DS-160 非移民签证申请表、缴交签证申请费及预约签证面谈。

如果仍在规划学校及留学安排，也可一并参考《美国留学总指南》

F-1 签证申请流程

收到 I-20 后，先缴纳 SEVIS I-901 费用

学校签发 I-20 表格前，通常会先确认录取结果、个人资料及财力证明。收到 I-20 后，建议先核对姓名拼写、课程开始日期、学校资料及 SEVIS 编号是否正确，再缴纳 SEVIS I-901 费用，并保存付款确认记录。2

根据学生及交流访问学者项目公布的资料，F、M 类学生的 SEVIS I-901 费用为 350 美元。费用标准可能调整，提交申请前建议到 FMJfee.com 再次确认（最后更新日期：2019 年 6 月 18 日 ）。4, 10 之后填写 DS-160 非移民签证申请表时，也应确保资料与 I-20 及 SEVIS 记录一致。

完成 DS-160 并预约签证面谈

DS-160 是美国非移民签证在线申请表。提交后会生成确认页，办理签证面谈时需携带该确认页。签证预约方式、付款流程及是否符合免面谈资格，会因申请国家或地区，以及美国使领馆规定而有所不同，建议以申请地美国大使馆或领事馆公布的最新要求为准。

预约前可先确认：

  • 护照资料是否与 I-20 一致
  • 是否已保存 DS-160 确认页
  • 签证照片是否符合官方要求
  • 是否已按当地流程缴交签证申请费
  • 面谈预约时间是否会影响开学日期

面签、签证签发与入境

签证面谈期间，领事官员通常会综合申请人的学习计划、资金安排，以及所提交资料的一致性进行审核。

收到签证后，建议再次确认姓名、护照号码及签证类别是否正确。需要留意的是，签证获批并不代表一定可以入境美国。抵达美国时，仍须由美国海关与边境保护局决定是否准予入境。1

根据美国国务院的规定，新申请的 F 类学生签证 最早可于课程开始前 365 天签发，通常最早可于课程开始前 30 天入境美国。入境后，也建议前往 CBP I-94 官方网站，确认最新的 I-94 入境记录是否正确。8

美国国务院对 I-94及 I-95签证的规定

材料清单与财力证明如何准备？

建议将申请资料分为必备文件及辅助文件两类整理。虽然签证面谈时未必会要求查看所有资料，但提前准备完整文件，有助于需要时及时提供。

必备文件

一般建议准备以下资料，并同时保留纸本及电子版本：

  • 有效护照
  • 已签署的 I-20 表格
  • DS-160 确认页
  • SEVIS I-901 缴费证明
  • 面谈预约确认页
  • 符合要求的签证照片
  • 学校录取通知书、成绩单及其他相关申请文件

如何准备财力证明与回国约束力？

财力证明除了账户余额外，也应能够说明资金来源、资助人是谁、与申请人的关系，以及是否足以支付 I-20 表格上列出的学费、生活费及其他相关开支。

如果由家人或其他人士提供资助，建议同时准备资助人与申请人的关系证明、资金来源说明，以及相关财务文件，并确保与申请资料保持一致。

至于回国约束力，签证官通常会结合申请人的整体情况进行评估，包括学习计划、未来职业规划、家庭联系，以及选择学校和课程的原因。面谈时，应根据实际情况回答问题，并确保与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及其他支持文件的内容一致。2

申请过程中，也建议留意以下情况：

  • 不要夸大资产，或提交无法说明来源的资金。
  • 不要把尚未确定的计划描述为既定安排。
  • 避免面谈回答与 I-20、DS-160 或其他申请资料出现明显不一致。

如何看待拒签风险及行政审查？

签证审核会根据个别申请人的情况进行评估，没有固定结果。面谈时，建议根据实际情况回答问题，并确保申请资料真实、完整且前后一致。6 同时，也建议在签证核发前，谨慎安排不可退款的机票、住宿或其他行程，以减少计划变动可能带来的影响。

签证面谈常见问题与回答原则

签证面谈时，常见问题通常围绕学习计划、学校选择、资金来源，以及完成学业后的安排。回答时，建议根据自己的实际情况说明，并与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及其他申请资料保持一致。

较常见的情况包括：

  • 无法清楚说明课程内容或学校名称
  • 对资金来源或资助安排解释不清
  • 学习计划与个人背景缺乏连贯性
  • 面谈回答与申请资料存在明显差异
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Cherry

小提示

面谈前，不妨重新浏览自己提交的 DS-160 和 I-20，确认课程名称、学校资料、资助安排及未来学习计划都能自然说明，比背诵固定答案更重要。

哪些情况更容易进入行政审查？

根据美国国务院说明，221(g) 代表签证申请在签证面谈后面临暂时拒绝，并需要补充文件或进行行政审查的情况，但并不代表最终一定会被拒签。行政审查所需时间因个案而异，应以美国使领馆通知为准。6

较常见的情况包括：

  • 申请资料前后不一致。
  • 需要进一步核实学习或个人背景资料。
  • 收到通知要求补充特定文件。
  • 未按通知要求提供资料，或重复提交无关文件。
美国国务院说明的行政审查资讯

续签、返美与身份维持

很多学生会把 F-1 签证 和 F-1 身份混为一谈。实际上，签证是否有效，与是否维持合法学生身份并不是同一件事。

如果计划离开美国后再次入境，建议同时确认签证、I-20 表格、I-94 入境记录及学校学生及交流访问学者信息系统（SEVIS）状态是否符合要求，并留意 I-20 上的旅行签字是否仍然有效。2, 3

什么情况下需要续签？

如果人在美国境内，签证过期并不一定代表必须立即续签，也不一定影响继续完成学业。是否需要重新申请签证，通常与是否计划离境后再次入境美国有关。

如果准备离开美国后返美，建议提前确认签证是否仍然有效，以及美国使领馆关于续签、免面谈及预约安排的最新规定。3

如何维持 F-1 身份？

维持 F-1 身份期间，应持续符合学校及 SEVIS 的相关要求。如果计划休学、延期毕业、转学、减少修课学分，或申请课程实习训练（Curricular Practical Training）、毕业后实习训练（Optional Practical Training），建议先联系学校指定校方官员，确认相关程序。9

建议定期确认以下事项：

  • 保持全日制注册及正常学习进度。
  • 地址或个人资料变更后，及时完成更新。
  • 出境前确认 I-20 的旅行签字仍然有效。
  • 校外工作前，确认是否已取得 CPT 或 OPT 批准（如适用）。
  • 每次入境后，检查 I-94 入境记录是否正确。
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Cherry

小提示

每学期开始或准备出境前，都建议登录学校系统确认 SEVIS 状态，并检查 I-20 是否需要更新旅行签字。提前确认，通常比临近出发才发现问题更容易安排。

如何查询最新 F-1 签证规定？

签证政策、申请费用、免面谈安排、预约等待时间及各地美国使领馆的办理流程，都可能随着时间调整。查阅资料时，建议先确认发布日期，并优先参考官方来源。1

建议依照以下顺序核实：

  1. 美国国务院
  2. 申请地美国大使馆或领事馆
  3. 美国国土安全部 Study in the States
  4. 美国公民及移民服务局（USCIS）
  5. 学校 DSO 发布的通知

第三方资料可帮助了解整体流程，但实际申请仍应以官方最新规定为准。

如何规划签证费用与跨境付款？

申请 F-1 签证期间，除了签证申请费，还可能涉及 SEVIS I-901 费用、学费定金、住宿押金、医疗保险及赴美初期生活费等支出。截至 2026 年 8 月 4 日，美国国务院公布的 F 类非移民签证申请费 为 185 美元；SEVIS I-901 费用则建议于付款前再次到官方页面确认。4, 5

如果需要将本币兑换成美元，也可以比较不同跨境付款方式，包括美国本地银行电汇， Wise 提供的国际汇款服务 Wise 账户（Wise Account）的多币种余额功能，再根据自己的付款需求作出安排。

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汇率显示方式因银行而异下单前通常可查看实时报价
到账安排视银行及汇款路线而定视汇款路线、金额及验证情况而定
多币种管理依银行服务而定可管理多种货币余额（视地区提供情况而定）

*费用和汇率会因汇款路线、金额、货币、验证情况等因素而有所不同，部分功能仅在特定国家或地区提供，具体可用服务请查看 Wise 官方网站最新说明及以 Wise 页面实时显示为准。Wise 账户中的美元余额并非银行账户，也不受美国联邦存款保险公司（FDIC）保险保障。

如果需要进一步了解美国跨境付款安排，也可参考《Wise 美国使用指南》《美国银行开户指南》。Wise 的费用、支持货币、可用功能及到账时间会因国家或地区、汇款路线、金额及验证情况而有所不同，请以 Wise 官方最新说明为准。

FAQ

常见问题

F-1 签证多久能办下来？

没有固定的处理时间。实际所需时间会因申请地美国使领馆的预约等待时间、个案审理情况、是否需要补件或进入行政审查，以及护照返还方式而有所不同。出发前，建议先查阅美国国务院公布的签证等待时间。7

收到 221(g) 行政审查通知怎么办？

如果收到 221(g) 行政审查通知，建议先按照美国使领馆要求提交相关文件，并保留提交记录。221(g) 可能表示需要补充资料或接受进一步行政审查，并不代表最终一定会被拒签。后续流程及所需时间仍应以官方通知为准。

F-1 签证过期，但我仍在美国读书，可以继续留在美国吗？

很多情况下可以。只要仍符合 F-1 身份要求，并维持合法学生身份，即使签证已经过期，也可能可以继续留在美国完成学业。

建议同时确认 I-20 表格、课程注册状态、I-94 入境记录，以及与指定校方官员的相关记录，而不只查看签证有效期限。

F-1 签证续签一定要回本国办理吗？

不一定。是否可以在第三国申请续签、是否需要面谈，以及相关程序，会因申请人的国籍、居住身份及申请地美国使领馆规定而有所不同，建议申请前先查阅官方要求。

F-1 签证面谈一般会问哪些问题？

签证面谈通常会围绕学习计划、选择学校的原因、资金来源，以及完成学业后的安排等内容。回答时，建议根据实际情况说明，并与 I-20 表格、DS-160 非移民签证申请表及支持文件保持一致。

如何查询最新的 F-1 签证规定？

建议优先查阅以下官方来源：

    1. 美国国务院

    1. 申请地美国大使馆或领事馆

    1. Study in the States 官方网站

    1. 美国公民及移民服务局

    1. 学校指定校方官员发布的通知

第三方文章可以帮助了解申请流程，但实际办理时，仍应以官方最新规定为准。

资料来源

  1. Student Visa | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持 F-1 学生签证的适用对象、申请流程、I-20 后续申请步骤、最早签发时间、最早入境时间、申请材料，以及签证获批不代表一定能够入境美国等说明。
  2. Students and the Form I-20 | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于支持 I-20 表格的用途、SEVIS ID、入境时应携带 I-20、旅行签字，以及何时需要更新 I-20 等说明。
  3. Maintaining Status | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于支持 F-1 学生维持合法身份的要求，包括全日制注册、联系指定校方官员（DSO）、地址更新、旅行安排及身份维持等内容。
  4. Paying the I-901 SEVIS Fee | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于支持 SEVIS I-901 费用的缴纳对象、付款流程、所需资料及付款证明要求。
  5. Fees for Visa Services | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持 F 类非移民签证申请费，以及签证申请费用和签发费相关说明。
  6. Administrative Processing Information | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持 221(g) 行政审查、补充资料要求及行政审查流程等说明。
  7. Visa Appointment Wait Times | U.S. Department of State：美国国务院官方资料，用于支持美国使领馆签证预约等待时间、等待时间说明及查询方式。
  8. I-94 Official Website | U.S. Customs and Border Protection (CBP)：美国海关与边境保护局官方资料，用于支持 I-94 入境记录查询、合法入境记录及相关说明。
  9. Students and Employment | U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)：美国公民及移民服务局官方资料，用于支持 F-1 学生校内外工作、课程实习训练（CPT）及毕业后实习训练（OPT）的基本规定。
  10. SEVP Fee Rule: What Students Should Know | Study in the States：美国国土安全部 Study in the States 官方资料，用于交叉核对 F、M 类学生 SEVIS I-901 费用标准及相关说明。

资料检查日期：2026 年 8 月 4 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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