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签证移民

美国申请申根签证指南2026：准备材料、费用与流程

从美国去欧洲是否需要申请申根签证取决于护照国籍。本文将说明如何判断是否需要申请、应该向哪个国家递交、需要准备哪些材料，以及如何安排欧元资金和出发前的各项支付。

Hayne Yip
作者：
Cristen Tsoi
编辑：
更新于
Three European Union flags.

如果你居住在美国，持中国护照、绿卡、F1 或 H1B 身份，需要先确认能否在美国境内递交申请、应向哪个国家申请及各项材料是否彼此对应。前两项一旦判断有误，后续的预约和购票安排都可能需要重新调整。

本文依据欧盟委员会申根签证申请官方说明美国国务院欧洲旅行指南及各国官方签证网站整理。签证要求会随护照国籍、出行目的、在美身份和领区而变化，仅供一般信息参考，不构成法律、移民或财务建议。

本文重点

  • 是否需要申根签证，首先取决于护照国籍，美国住址本身不构成免签资格。
  • 只前往一个申根国家，向该国申请；前往多个国家，向停留时间最长的国家申请；停留天数相同，向首个入境国申请。
  • 应向你在美国合法居住地所对应领区的使领馆或官方签证申请中心递交，而非选择距离较近的城市。
  • 申根短期停留通常按 90/180 天规则计算，标准受理期约 15 天，如需补件或进一步审查，可能延长至 45 天。
  • 领馆审核资金证明时，重点在于资金是否真实属于申请人、近期可动用，并与行程相符。
  • 在核实官方要求前，不要提前支付不可退款的机票或酒店费用。

第一步：确认是否需要申根签证，以及应向哪个国家申请

申根短期签证的申请资格，通常同时参考护照国籍与你在美国的合法居留身份。常见以下情况：

  • 只前往一个申根国家，向该国申请。
  • 前往多个国家时，向停留时间最长的国家申请。
  • 如果各国停留天数相同，向首个入境国申请。
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Hayne

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先确认自己所在的州是否属于目标领区，再决定向哪里预约。部分申请人是在预约完成后才发现，该中心并不受理本州居民。

什么是申根签证？持有后可以前往哪些国家？

申根签证是发给需要签证的非欧盟旅客的短期入境许可，持有人通常可在任意 180 天内累计停留最多 90 天。申根区不等于整个欧洲，英国和爱尔兰均不属于申根区；建议出发前到欧盟官网确认最新的 29 国名单。

美国公民、绿卡持有人和中国护照持有人的申请要求分别

美国公民短期旅游或商务通常无需申请申根签证。是否需要签证取决于护照国籍，而非绿卡身份；持中国护照并在美国合法居留的人通常仍须递交申请，多数领馆还会要求绿卡、长期签证、I-20 或 I-797 在离开申根区后仍有足够的剩余有效期。

第二步：准备材料、资金证明和在美合法居留文件

申请材料需要彼此一致，只要有一处不符，都可能被要求补件。递交前建议核对以下资料：

  • 护照有效期
  • 美国居留文件有效期
  • 行程日期前后是否一致
  • 资金文件是否覆盖近三个月

申根签证申请材料清单

  • 护照：离开申根区后通常还需至少 3 个月有效期，并留有空白签证页。
  • 申请表和照片：姓名、护照号码和日期须与其他材料一致，照片规格按官方要求。
  • 行程与住宿：往返机票预订单、城市间交通与每晚住宿信息需彼此对应。
  • 旅行医疗保险：覆盖整个申根区及全部停留日期，多数官方清单还会注明最低保障金额。
  • 在美合法居留证明：如绿卡、长期签证、I-20、I-797 等。
  • 在职、在读或退休证明：用于说明你在美国的稳定身份，以及行程结束后返美的安排。
  • 资金证明：近三个月的银行账单、工资单，或资助信及资助人材料。

如何准备资金证明？

资金证明主要说明三点：这笔钱是否属于申请人本人、近期是否可动用，以及金额是否与行程相符。使用大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）等美国本地银行的账单较为常见，但任何材料都应清楚显示姓名、日期与余额；如果账户中有临时大额转入，最好能说明资金来源。

Wise 多币种账户支持持有多种货币，也可下载账单和账户所有权证明；领馆当天是否接受此类文件，仍需以目的国最新材料清单为准。留意 Wise 是金融科技机构，并非银行。比较时也可参考 2026 美国银行开户全攻略

Wise 多币种账户

Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。

  • 可持有和兑换 40+ 种货币
  • 可使用部分币种的账户信息接收国际付款
  • 换汇时使用中间市场汇率，并提前显示费用
  • 可与 Wise 卡配合，在海外 150+ 个国家和地区消费

    • 如果需要持有欧元（EUR）或管理多币种余额，可先参考 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解了解跨境国际银行服务。

    第三步：填写申请表、购买保险，并核对所有信息是否一致

    材料前后描述的行程内容不一致是需要补件的常见原因。核对时建议先查清官方要求，避免支付不可退款的机票或酒店费用。

    项目核对信息常见问题
    护照姓名拼写护照号有效期护照即将到期
    申请表主申请国出入境日期住宿城市日期／国家填写错误
    机票和酒店旅客姓名城市晚数酒店日数未覆盖全部行程
    保险被保险人姓名覆盖日期覆盖范围保险覆盖天数少一天／未涵盖整个申根区
    资金证明账户持有人、近三个月时间范围账单日期过旧／姓名显示不清

    保险、照片与预订单常见错误

    • 保险未覆盖整个申根区
    • 保险起止日期比实际行程少一天
    • 照片规格不符
    • 预订单上的姓名或日期与申请表不一致

    要避免以上错误，直接对照目的国官方材料清单逐项核对。如果需要分辨旅行医疗保险与长期健康保障的差异，可参考 Expatica 美国医疗保险指南

    第四步：在美国预约签证申请中心，完成递交与生物信息采集

    在美国递交申根签证时，你会接触到 VFS Global、BLS、TLScontact 等签证申请中心运营机构，但它们各自服务不同国家和领区，并非统一申请渠道。更可靠的顺序是：先进入目的国官方签证网站，再跳转至指定的签证申请中心，然后按你在美国所在的州和领区预约。

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    Hayne

    Expatica 小提示

    签证申请中心页面通常会单独列出当地材料清单、服务费与护照取件规则，建议预约前完整阅读，而不只查看使领馆首页。

    在美国哪里申请申根签证？

    递交签证申请地点取决于主申请国和你在美国的合法居住地，而非哪个城市距离更近。以法国为例，通常先进入 France-Visas 官网，再前往指定的 TLScontact 签证中心；西班牙驻华盛顿使馆的申根短期签证由 BLS International 受理；意大利则通常由对应领区的总领馆直接管理预约与材料说明，多数国家也只接受本领区内的合法居民或在校学生申请。

    预约、录指纹、缴费和递交当天注意事项

    1. 先在官方网站确认材料、领区和预约入口。
    2. 到场后通常需缴交材料、录指纹、拍照，并缴纳签证费和签证中心服务费。
    3. 未满 12 岁的申请人通常可豁免录指纹，近 59 个月内已录入指纹的申请人也可能免于再次采集，具体以官方说明为准。
    4. 递交后请保留回执；标准受理期约 15 天，如需补件或进一步审核，可能延长至 45 天。

    第五步：追踪结果、检查签证有效期，并做好出发前准备

    递交完成后，除了等待通知，还应检查签证贴纸信息、确认可停留天数，并提前安排好抵达欧洲后的支付方式。

    行程确认后，如需向欧洲酒店、交通公司或住宿方支付欧元押金，可参考美国国际汇款指南2026 比较不同国际汇款方式的费用和汇率差异。抵达申根区后，Wise 多币种借记卡（Multi-Currency Card）可用于多币种消费，具体费用、适用范围和条款以 Wise 美国官网的最新说明为准。

    申根签证的有效期、停留天数和受理时间分别是什么？

    有效期、可停留天数和入境次数分别代表不同含义。根据欧盟一般规定，标准受理期通常约 15 天，旺季、补件或额外审查可能使处理时间延长至 45 天。

    用语意思容易混淆之处如何核实
    有效期可使用该签证入境申根区的日期范围不等于总可停留天数查看签证贴纸上的起止日期
    停留天数在有效期内可停留的总天数并非每次入境都重新计算查看签证贴纸上的“停留天数”（Duration of stay）栏
    入境次数单次、两次或多次入境多次入境不代表可无限期停留查看签证贴纸上的“入境次数”（Number of entries）栏

    如果需要多次往返，建议使用欧盟官方的短期停留计算器核对 90/180 天规则是否合规。

    被补件、被拒签或行程变化时怎么办？

    情况建议做法
    被要求补件按官方通知尽快补交材料，避免自行更改行程内容
    被拒签先查看拒签的书面理由，再决定申诉或重新申请
    行程发生变化若主要目的地已改变，需重新核对签发国官方说明是否仍然适用

    FAQ

    常见问题

    申根签证适用于哪些国家？

    持申根签证通常可在申根区国家之间自由流动，但并非所有欧洲国家都包含在内。英国和爱尔兰均不属于申根区，最新名单请以欧盟官网公布为准。

    美国公民前往申根区需要申根签证吗？

    短期旅游或商务通常无需申请申根签证，但仍受 90/180 天规则约束。ETIAS（欧盟旅行信息及授权系统）是另一套独立的旅行授权系统，不等同于申根签证，出发前请查看官方最新公告。

    美国绿卡持有人需要申请申根签证吗？

    持有美国绿卡不代表自动免签申根区，是否需要签证仍取决于护照国籍；如果需要申请，通常还需提交美国长期合法居留证明。

    在美国哪里申请申根签证最可靠？

    最可靠的方式是先进入目的国官方签证网站或使领馆页面，再跳转至指定的签证申请中心。避免直接点击搜索结果中的代办网站，也不要因城市距离较近而忽略领区规定。

    申根签证的资金证明主要看什么？

    领馆审核的重点并非某个固定的余额数字，而是资金是否真实属于申请人、近期可动用，并与行程相符。无论使用美国本地银行账单还是 Wise 相关文件，均需先确认目的国官方材料清单是否接受该格式。

    申根签证大约多久获批？

    标准受理期通常约 15 天，但旺季、补件、面试或额外审查可能使处理时间延长至 45 天。建议预留充足时间提前递交，而非卡着最低时限申请。

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

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