美国申请申根签证指南2026：准备材料、费用与流程

如果你居住在美国，持中国护照、绿卡、F1 或 H1B 身份，需要先确认能否在美国境内递交申请、应向哪个国家申请及各项材料是否彼此对应。前两项一旦判断有误，后续的预约和购票安排都可能需要重新调整。 本文依据欧盟委员会申根签证申请官方说明、美国国务院欧洲旅行指南及各国官方签证网站整理。签证要求会随护照国籍、出行目的、在美身份和领区而变化，仅供一般信息参考，不构成法律、移民或财务建议。

本文重点 是否需要申根签证，首先取决于护照国籍，美国住址本身不构成免签资格。

只前往一个申根国家，向该国申请；前往多个国家，向停留时间最长的国家申请；停留天数相同，向首个入境国申请。

应向你在美国合法居住地所对应领区的使领馆或官方签证申请中心递交，而非选择距离较近的城市。

申根短期停留通常按 90/180 天规则计算，标准受理期约 15 天，如需补件或进一步审查，可能延长至 45 天。

领馆审核资金证明时，重点在于资金是否真实属于申请人、近期可动用，并与行程相符。

在核实官方要求前，不要提前支付不可退款的机票或酒店费用。

第一步：确认是否需要申根签证，以及应向哪个国家申请 申根短期签证的申请资格，通常同时参考护照国籍与你在美国的合法居留身份。常见以下情况： 只前往一个申根国家，向该国申请。

前往多个国家时，向停留时间最长的国家申请。

如果各国停留天数相同，向首个入境国申请。 作者 Hayne Expatica 小提示 先确认自己所在的州是否属于目标领区，再决定向哪里预约。部分申请人是在预约完成后才发现，该中心并不受理本州居民。 什么是申根签证？持有后可以前往哪些国家？ 申根签证是发给需要签证的非欧盟旅客的短期入境许可，持有人通常可在任意 180 天内累计停留最多 90 天。申根区不等于整个欧洲，英国和爱尔兰均不属于申根区；建议出发前到欧盟官网确认最新的 29 国名单。 美国公民、绿卡持有人和中国护照持有人的申请要求分别 美国公民短期旅游或商务通常无需申请申根签证。是否需要签证取决于护照国籍，而非绿卡身份；持中国护照并在美国合法居留的人通常仍须递交申请，多数领馆还会要求绿卡、长期签证、I-20 或 I-797 在离开申根区后仍有足够的剩余有效期。

第三步：填写申请表、购买保险，并核对所有信息是否一致 材料前后描述的行程内容不一致是需要补件的常见原因。核对时建议先查清官方要求，避免支付不可退款的机票或酒店费用。 项目 核对信息 常见问题 护照 姓名拼写护照号有效期 护照即将到期 申请表 主申请国出入境日期住宿城市 日期／国家填写错误 机票和酒店 旅客姓名城市晚数 酒店日数未覆盖全部行程 保险 被保险人姓名覆盖日期覆盖范围 保险覆盖天数少一天／未涵盖整个申根区 资金证明 账户持有人、近三个月时间范围 账单日期过旧／姓名显示不清 保险、照片与预订单常见错误 保险未覆盖整个申根区

保险起止日期比实际行程少一天

照片规格不符

预订单上的姓名或日期与申请表不一致 要避免以上错误，直接对照目的国官方材料清单逐项核对。如果需要分辨旅行医疗保险与长期健康保障的差异，可参考 Expatica 美国医疗保险指南。