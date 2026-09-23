美国申请申根签证指南2026：准备材料、费用与流程

签证移民
从美国去欧洲是否需要申请申根签证取决于护照国籍。本文将说明如何判断是否需要申请、应该向哪个国家递交、需要准备哪些材料，以及如何安排欧元资金和出发前的各项支付。
如果你居住在美国，持中国护照、绿卡、F1 或 H1B 身份，需要先确认能否在美国境内递交申请、应向哪个国家申请及各项材料是否彼此对应。前两项一旦判断有误，后续的预约和购票安排都可能需要重新调整。
本文依据欧盟委员会申根签证申请官方说明、美国国务院欧洲旅行指南及各国官方签证网站整理。签证要求会随护照国籍、出行目的、在美身份和领区而变化，仅供一般信息参考，不构成法律、移民或财务建议。
申根短期签证的申请资格，通常同时参考护照国籍与你在美国的合法居留身份。常见以下情况：
作者
Hayne
先确认自己所在的州是否属于目标领区，再决定向哪里预约。部分申请人是在预约完成后才发现，该中心并不受理本州居民。
申根签证是发给需要签证的非欧盟旅客的短期入境许可，持有人通常可在任意 180 天内累计停留最多 90 天。申根区不等于整个欧洲，英国和爱尔兰均不属于申根区；建议出发前到欧盟官网确认最新的 29 国名单。
美国公民短期旅游或商务通常无需申请申根签证。是否需要签证取决于护照国籍，而非绿卡身份；持中国护照并在美国合法居留的人通常仍须递交申请，多数领馆还会要求绿卡、长期签证、I-20 或 I-797 在离开申根区后仍有足够的剩余有效期。
申请材料需要彼此一致，只要有一处不符，都可能被要求补件。递交前建议核对以下资料：
资金证明主要说明三点：这笔钱是否属于申请人本人、近期是否可动用，以及金额是否与行程相符。使用大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）等美国本地银行的账单较为常见，但任何材料都应清楚显示姓名、日期与余额；如果账户中有临时大额转入，最好能说明资金来源。
Wise 多币种账户支持持有多种货币，也可下载账单和账户所有权证明；领馆当天是否接受此类文件，仍需以目的国最新材料清单为准。留意 Wise 是金融科技机构，并非银行。比较时也可参考 2026 美国银行开户全攻略。
Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。
如果需要持有欧元（EUR）或管理多币种余额，可先参考 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解了解跨境国际银行服务。
材料前后描述的行程内容不一致是需要补件的常见原因。核对时建议先查清官方要求，避免支付不可退款的机票或酒店费用。
|项目
|核对信息
|常见问题
|护照
|姓名拼写护照号有效期
|护照即将到期
|申请表
|主申请国出入境日期住宿城市
|日期／国家填写错误
|机票和酒店
|旅客姓名城市晚数
|酒店日数未覆盖全部行程
|保险
|被保险人姓名覆盖日期覆盖范围
|保险覆盖天数少一天／未涵盖整个申根区
|资金证明
|账户持有人、近三个月时间范围
|账单日期过旧／姓名显示不清
要避免以上错误，直接对照目的国官方材料清单逐项核对。如果需要分辨旅行医疗保险与长期健康保障的差异，可参考 Expatica 美国医疗保险指南。
在美国递交申根签证时，你会接触到 VFS Global、BLS、TLScontact 等签证申请中心运营机构，但它们各自服务不同国家和领区，并非统一申请渠道。更可靠的顺序是：先进入目的国官方签证网站，再跳转至指定的签证申请中心，然后按你在美国所在的州和领区预约。
作者
Hayne
签证申请中心页面通常会单独列出当地材料清单、服务费与护照取件规则，建议预约前完整阅读，而不只查看使领馆首页。
递交签证申请地点取决于主申请国和你在美国的合法居住地，而非哪个城市距离更近。以法国为例，通常先进入 France-Visas 官网，再前往指定的 TLScontact 签证中心；西班牙驻华盛顿使馆的申根短期签证由 BLS International 受理；意大利则通常由对应领区的总领馆直接管理预约与材料说明，多数国家也只接受本领区内的合法居民或在校学生申请。
递交完成后，除了等待通知，还应检查签证贴纸信息、确认可停留天数，并提前安排好抵达欧洲后的支付方式。
行程确认后，如需向欧洲酒店、交通公司或住宿方支付欧元押金，可参考美国国际汇款指南2026 比较不同国际汇款方式的费用和汇率差异。抵达申根区后，Wise 多币种借记卡（Multi-Currency Card）可用于多币种消费，具体费用、适用范围和条款以 Wise 美国官网的最新说明为准。
有效期、可停留天数和入境次数分别代表不同含义。根据欧盟一般规定，标准受理期通常约 15 天，旺季、补件或额外审查可能使处理时间延长至 45 天。
|用语
|意思
|容易混淆之处
|如何核实
|有效期
|可使用该签证入境申根区的日期范围
|不等于总可停留天数
|查看签证贴纸上的起止日期
|停留天数
|在有效期内可停留的总天数
|并非每次入境都重新计算
|查看签证贴纸上的“停留天数”（Duration of stay）栏
|入境次数
|单次、两次或多次入境
|多次入境不代表可无限期停留
|查看签证贴纸上的“入境次数”（Number of entries）栏
如果需要多次往返，建议使用欧盟官方的短期停留计算器核对 90/180 天规则是否合规。
|情况
|建议做法
|被要求补件
|按官方通知尽快补交材料，避免自行更改行程内容
|被拒签
|先查看拒签的书面理由，再决定申诉或重新申请
|行程发生变化
|若主要目的地已改变，需重新核对签发国官方说明是否仍然适用
FAQ
持申根签证通常可在申根区国家之间自由流动，但并非所有欧洲国家都包含在内。英国和爱尔兰均不属于申根区，最新名单请以欧盟官网公布为准。
短期旅游或商务通常无需申请申根签证，但仍受 90/180 天规则约束。ETIAS（欧盟旅行信息及授权系统）是另一套独立的旅行授权系统，不等同于申根签证，出发前请查看官方最新公告。
持有美国绿卡不代表自动免签申根区，是否需要签证仍取决于护照国籍；如果需要申请，通常还需提交美国长期合法居留证明。
最可靠的方式是先进入目的国官方签证网站或使领馆页面，再跳转至指定的签证申请中心。避免直接点击搜索结果中的代办网站，也不要因城市距离较近而忽略领区规定。
领馆审核的重点并非某个固定的余额数字，而是资金是否真实属于申请人、近期可动用，并与行程相符。无论使用美国本地银行账单还是 Wise 相关文件，均需先确认目的国官方材料清单是否接受该格式。
标准受理期通常约 15 天，但旺季、补件、面试或额外审查可能使处理时间延长至 45 天。建议预留充足时间提前递交，而非卡着最低时限申请。
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