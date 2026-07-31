离开美国前必办清单2026：完整离境时间线指南

本文仅供信息参考，不构成法律、税务或移民建议，涉及身份、州税、退休账户和回美安排时，请以官方机构、雇主、银行或持牌专业人士意见为准。
核心要点
|时间点
|必须处理的事项
|最大风险
|去哪核实
|离境前 2 到 3 个月
|签证、住房合同、车辆、学校和长期合同
|违约、断档、影响回美
|雇主、学校、住房中介、DMV
|离境前 1 个月
|银行、信用卡、自动扣费、手机号
|回国后无法办理账户相关手续
|银行 App、营业厅
|离境前 2 周
|税务文件、工资尾款、押金路径
|无法收到退税相关文件，以及退还的押金
|IRS 国际个人税务常见问题1
|最后一周
|水电网、设备归还、邮件转寄
|持续扣费、罚金晚到
|USPS 地址变更与转寄4、服务供应商
|离境后 1 到 3 个月
|追踪 W-2（工资与税务说明书）、1099税务报告表、退款和风控通知
|漏报税、账户失效
|银行、快速获取您的W-2、券商、IRS
离境前 2 到 3 个月：先处理高风险事项
离境前2～3个月是整个收尾工作的关键窗口期。这个阶段最需要优先处理的，往往不是琐事，而是身份、住房、车辆和长期合同。这些事项通常涉及通知期、审批期或补件期，拖到最后一周才做，不仅成本更高，还可能因时间不足而陷入被动。
这一阶段的重点是先确认规则，再倒排时间。一个常见误区是急着关账户，其实更值得先做的是把以下问题弄清楚：哪些事项需要提前多久通知？谁需要签字确认？哪些文件离境后还需要用到、需要留好底？
尽早预约或通知以下 5 件事：
- 向房东或中介提交书面退租通知
- 联系国际学生办公室，确认学校记录、I-20 或离校手续
- 处理车辆出售、过户、保险或 DMV 注销
- 盘点健身房、手机、网络等长期合约
- 和雇主或 HR 确认离职、尾款和文件寄送方式
身份、签证和回美计划
不同身份，离境前核对重点不同。留学生通常要先和学校国际学生办公室确认 SEVIS 记录、I-20 状态和毕业后安排；工作签证持有人则要先核对雇佣关系、签证页、I-94 和回美计划。您也可以先看 Expatica 的美国签证申请全攻略6和移民美国终极清单7补齐背景。
如果您持有 H1B，一定别先问“最多能离开多久”，而要先问“回来的那天，我靠什么重新入境”。移民律师通常会先看 4 件事：
- 签证是否仍有效
- I-94 到哪天
- 您是否仍在职
- 这次离境后的回美目的是否和当前身份一致
USCIS H-1B 常见问题3也明确提示，离境的时间点和是否有待审申请，会直接影响后续身份安排。
住房、车辆与长期合同
退租、卖车和停保险都要尽量拿到书面确认。常来说默认的退租通知时间是30天，也叫30-day notice，口头说过通常不算数。
👉 温馨提示：搬出检查照片、钥匙归还回执、最后账单截图，这些看得见的凭证，往往比“我记得已经办过”可靠的多。
车辆出售之外，还要查停车罚单、过路费账户（toll account）、自动续保和 DMV 记录是否都已收尾。一个常见问题是车卖了，但牌照、保险或 toll 账户没同步关闭，结果人已经回国了，账户还在继续扣款。
离境前 1 个月：整理银行、信用卡和自动扣费
这一步最容易做错。很多人怕麻烦，干脆把所有账户一口气全关掉，结果后来退税进不来、押金退不回、工资尾款收不到，连银行验证码都没法收了。
更稳的做法是按用途分类。保留还需要收钱、收税表、还要登录查账的重要账户；关闭高成本、低使用率、对美国地址或美国手机号依赖很强的账户。关于开户和账户类型，您也可以参考美国银行开户全攻略9。
|账户类型
|适合保留或关闭
|主要原因
|如何核实
|Checking 账户
|可先保留
|可收退税、押金、尾款
|看月费、海外地址要求
|高年费信用卡
|评估后关闭
|回国后权益未必值回年费
|看年费日、积分规则
|无年费信用卡
|通常可保留
|有助维持信用历史
|看验证码和自动还款设置
|投资或计息账户
|权衡后再决定
|可能牵涉税表和税务身份
|看税表、地址和 W-8BEN等要求
哪些账户该关，哪些账户该留
用于接收退税、工资尾款、保险退款和退租押金的 checking 账户，通常比您想象中更值得保留。相反，如果某张卡年费高、福利用不上、还依赖美国手机号验证，就该考虑是否关掉。Chase、Bank of America、Wells Fargo 这类美国大型本地银行的政策会因账户类型和客户资料不同而有所差异，不能假设任何一家一定接受海外地址或一定不会关户。
如果你离境后还要收美元退款，或者需要把钱转回国内，关键问题不是“哪家银行最好”，而是总成本多少、钱怎么到账、身份怎么验证。
除了银行，越来越多的人开始考虑像 Wise 这样的跨境支付平台。它提供多币种账户，可以持有并管理美元、人民币、欧元等多种货币，以中间市场汇率进行兑换，手续费和汇率在转账前会清楚显示，适合离境后需要灵活处理多币种资金的情况。
地址、手机号和双重验证怎么安排
银行、券商、学校、雇主后台和信用卡 App 一旦仍绑着即将停用的美国号码，重置密码会非常麻烦。
离境前请检查这 5 项：
- 邮寄地址是否更新为可长期收信的地址
- 主手机号停用后，备用验证方式是什么
- 重要账户是否支持海外号码
- 恢复邮箱是否还能长期使用
- 是否需要申请 USPS 地址变更与转寄4 或通过 USA.gov 地址变更入口5同步更新政府记录
离境前 2 周：准备税务、工资、退款和文件归档
这个阶段的核心，是安排好离境后还会陆续收到的钱和文件。真正的麻烦往往不在出发前，而在回国后一到六个月。
离开美国还要不要报税？
税务实务里，会计师通常不会只看“人是不是已经离境了”，也就是说，离境不等于税务自动结束。
离境后是否仍需报税，多数情况下取决于 以下5个因素：
- 离境年份
- 是否还有美国工资或投资收入
- 是否仍是税务居民
- 是否有州税联系
- 有没有收到税表
关于整体框架，可参考 Expatica 的美国税率体系完整指南8。
常见情况包括：
- 当年有美国工资收入，通常仍要按身份判断是否申报
- 离境后还收到利息、股息或投资收入，往往还要看 withholding 和税表
- 放弃绿卡、税务居民转换或双重居民情形，通常需要按个人情况核实
退税、工资和押金怎么收
在所有回款到账前，不要贸然关掉唯一的美国收款账户。很多人知道“最好留一个账户”，但却搞不懂要保留哪种账户，用来收哪些钱。
|回款类型
|常见到账方式
|需要提前确认
|去哪追踪
|IRS 退税
|Direct deposit 或支票
|账户、地址、报税状态
|IRS
|工资尾款或报销
|Payroll 或 ACH
|HR 联系人、发薪日
|雇主人力部门
|租房押金
|ACH 或纸质支票
|新地址、清洁扣款说明
|公寓管理方
|保险退款
|原支付路径或 ACH
|保单终止日、退款方式
|保险公司
建立一份离美证据包
把所有关键截图和文件放到一个云端文件夹里，目的是以后有人来问时，您能立刻证明自己已经处理过。
建议至少保存：
- 机票和离境日期
- 退租确认和搬出照片
- 地址更新记录
- 自动扣费关闭截图
- 车辆出售或保险终止文件
- W-2、1099、工资单下载记录
最后一周和出发当天：完成通信、账单和设备收尾
出发前最后核对这 5 件事：
- 水电网和手机合约终止日
- 路由器、门禁卡、停车证是否归还
- 自动扣费是否已取消
- 最后账单寄到哪里
- 紧急联系人和恢复邮箱是否已更新
水电网、保险和订阅服务
网络设备没退回、健身会员没取消、车辆保险忘记停，是离境后最常见的低金额持续损失。温馨提示，有些费用不是马上扣，例如医疗保险11，是1-3个月后才出现在最后账单里，所以回执和快递单号要留好。
邮件转寄、验证码和账号安全
如果您打算保留银行或券商账户，最好在出发前测试一次异地登录和验证码流程。一个常见误区是只更新邮箱，没更新短信验证，结果关键时刻还是卡在旧号码上。
建议优先把账户的联系方式从美国手机号改为可用邮箱，或改用支持国际漫游、能收短信的号码。部分券商和银行也支持通过身份验证器App（如Google Authenticator、Microsoft Authenticator）接收验证码，这种方式不依赖手机号，离境后更稳定可靠。
离境后 1 到 3 个月：完成善后
这个阶段的任务，是每周或每月检查一次银行、邮箱、雇主后台和纸质信件，追踪那些在您离境后才到的钱和文件。
W-2、1099、W-8BEN 和税表追踪
这几个名字看着像术语，其实都和您能不能顺利报税有关。
- W-2：工资收入证明，离职后仍可能收到
- 1099：利息、股息、平台收入等信息表
- W-8BEN：如果您离境后成为非美国税务居民，付款方可能要求更新这份表格以确认税务身份。可先参考 IRS 关于 Form W-8BEN 的官方说明2
- 地址变更记录：一旦税表寄错地址，后面补件会更慢，建议提前向雇主、银行和券商确认已更新为可用地址
如何终止税务居民身份
正式终止州税居民身份过程复杂，而且每个州都不尽相同，建议提前向您所在州的特许税务局咨询，并提交相关证明。
以加州为例，当您离开加州时，必须在报税季作为部分年度居民（Part-Year Resident）提交 Form 540NR。明确标注您的离开日期以及新的居住地。正式向 FTB 宣告您的纳税人身份发生变更。
注册并登录 MyFTB Account 更改您的个人档案和联系地址，这是更新账户信息最快捷的方式。如无法使用在线系统，您则需要填写并邮寄地址变更表格 Form 3533，并邮寄至FTB。
另外您需要准备实质性与关联性断联证据，例如：新的驾照、选民登记、房产出售记录或租约解除记录、注销或转移在加州的银行账户、医疗服务等以及其他个人业务关系。
人已经离开美国，第二年还要报税吗？
人离开美国后第二年是否还要报税，完全取决于你在前一年的在美停留时间、身份类型以及是否有美国本土收入。
一、非税法定义居民（Nonresident Alien, NRA）
适用对象包括持F-1签证未满5年、J-1签证未满2年，或大部分持H-1B、TN等工作签证且未通过实质居住测试的短期停留者。
在美期间有收入：若在离境当年度取得美国来源收入（如工资、奖金等），则须在次年报税截止日（通常为4月15日）前，向IRS提交1040-NR表格进行申报。
在美期间无收入：若完全没有美国来源收入，或离境后无任何留存收入，则次年无需报税。
二、税法定义居民（Resident Alien, RA）
适用对象包括美国公民、绿卡持有者，或通过“实质居住测试”（Substantial Presence Test）满足居住天数要求的非公民。
全球收入申报义务：只要符合税务居民身份，即使离开美国后，仍需就全球范围内的收入（包括美国境外赚取的收入）向IRS进行申报。
三、离境年份的特殊事项
离境当年度税务清算：在离开美国的那一个纳税年度，通常需要向IRS提交双重身份申报表或全年1040表格12，完成最终税收清算。
申请退税：若前一年工资被多扣了预提税，或符合相应税收抵免条件，离境后仍可通过IRS提交表格申请退税。
FAQ
常见问题
离开美国后银行账户会被关闭吗？
不一定。是否能继续保留，通常取决于银行政策、账户活跃度、地址要求和风控规则。有些银行如果检测到您使用VPN登陆绕过地址限制，可能会封锁您的账户。
美国大型银行（如 Bank of America 和 Chase）均不支持直接将国际手机号设为主要联络号码或接收双重验证（2FA）短信。跨过管理财务可以考虑使用 Wise 这种对于海外居民更加友好的选择，不但可以提供美国银行的路由和账号（Account/Routing number）以接收美元，且能够使用国际手机号验证，非常适合跨境需求。
离开美国后信用卡还能继续用吗？
能不能用，和应不应该留，是两回事。关键看年费、自动还款、验证码方式，以及您是否还想保留美国信用历史。
H1B 可以离开美国多久？
美国并没有具体的规定“H-1B持有者能在美国境外最长居留多长时间”的限制，真正影响您回美的，通常是签证页是否有效、I-94的日期、是否仍在职、是否仍在原岗位，以及回来时的文件是否完整，这类问题最好和雇主或移民律师逐项确认。
离开美国后怎么收退税和押金？
最常见的方式是直接存款（direct deposit）、ACH转账或纸质支票。像 Wise 这类多币种账户也支持生成美国本地账户信息用于收款。重点是提前确认收款账户、最新地址和联系人，在所有款项到账前，不要关闭唯一的收款账户。
资料来源
- IRS Frequently asked questions about international individual tax matters：核实离境后是否仍需报税、绿卡放弃后的税务身份、W-2 与 1099 相关申报路径
- About Form W-8 BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)：核实 W-8BEN 适用对象及其提交给付款方而非直接提交 IRS 的基本规则
- FAQs for Individuals in H-1B Nonimmigrant Status | USCIS：核实 H-1B 持有人出境、待审申请、回美文件和在职关系等敏感事项
- Change of Address – The Basics | USPS：核实 USPS 地址变更、邮件转寄时间和国际地址变更限制
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- Taxation of dual-status individuals：双重身分税务申报
资料检查日期：2026年06月24日
本文内容仅供一般信息参考，不构成任何法律、税务或专业建议。文中涉及的美国联邦税务（IRS）申报要求及各州（如加利福尼亚州、纽约州等）税务居民身份终止的具体程序，可能因个人情况不同而存在差异，且相关法律法规及操作细则可能随时调整，建议以各州税务主管部门（如加州FTB、纽约州NYSDTF）及美国国税局（IRS）发布的官方最新信息为准。文中提及的各项申报表格、适用条件及期限仅供参考，使用前请结合自身实际情况进行核实，并建议咨询持有相关资质的税务专业人士。
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