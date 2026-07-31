离开美国前必办清单2026：完整离境时间线指南

核心要点 时间点 必须处理的事项 最大风险 去哪核实 离境前 2 到 3 个月 签证、住房合同、车辆、学校和长期合同 违约、断档、影响回美 雇主、学校、住房中介、DMV 离境前 1 个月 银行、信用卡、自动扣费、手机号 回国后无法办理账户相关手续 银行 App、营业厅 离境前 2 周 税务文件、工资尾款、押金路径 无法收到退税相关文件，以及退还的押金 IRS 国际个人税务常见问题1 最后一周 水电网、设备归还、邮件转寄 持续扣费、罚金晚到 USPS 地址变更与转寄4、服务供应商 离境后 1 到 3 个月 追踪 W-2（工资与税务说明书）、1099税务报告表、退款和风控通知 漏报税、账户失效 银行、快速获取您的W-2、券商、IRS

离境前 2 到 3 个月：先处理高风险事项 离境前2～3个月是整个收尾工作的关键窗口期。这个阶段最需要优先处理的，往往不是琐事，而是身份、住房、车辆和长期合同。这些事项通常涉及通知期、审批期或补件期，拖到最后一周才做，不仅成本更高，还可能因时间不足而陷入被动。 这一阶段的重点是先确认规则，再倒排时间。一个常见误区是急着关账户，其实更值得先做的是把以下问题弄清楚：哪些事项需要提前多久通知？谁需要签字确认？哪些文件离境后还需要用到、需要留好底？ 尽早预约或通知以下 5 件事： 向房东或中介提交书面退租通知

联系国际学生办公室，确认学校记录、I-20 或离校手续

处理车辆出售、过户、保险或 DMV 注销

盘点健身房、手机、网络等长期合约

和雇主或 HR 确认离职、尾款和文件寄送方式 身份、签证和回美计划 不同身份，离境前核对重点不同。留学生通常要先和学校国际学生办公室确认 SEVIS 记录、I-20 状态和毕业后安排；工作签证持有人则要先核对雇佣关系、签证页、I-94 和回美计划。您也可以先看 Expatica 的美国签证申请全攻略6和移民美国终极清单7补齐背景。 如果您持有 H1B，一定别先问“最多能离开多久”，而要先问“回来的那天，我靠什么重新入境”。移民律师通常会先看 4 件事： 签证是否仍有效

I-94 到哪天 您是否仍在职

这次离境后的回美目的是否和当前身份一致 USCIS H-1B 常见问题3也明确提示，离境的时间点和是否有待审申请，会直接影响后续身份安排。 住房、车辆与长期合同 退租、卖车和停保险都要尽量拿到书面确认。常来说默认的退租通知时间是30天，也叫30-day notice，口头说过通常不算数。 👉 温馨提示：搬出检查照片、钥匙归还回执、最后账单截图，这些看得见的凭证，往往比“我记得已经办过”可靠的多。 车辆出售之外，还要查停车罚单、过路费账户（toll account）、自动续保和 DMV 记录是否都已收尾。一个常见问题是车卖了，但牌照、保险或 toll 账户没同步关闭，结果人已经回国了，账户还在继续扣款。

离境前 2 周：准备税务、工资、退款和文件归档 这个阶段的核心，是安排好离境后还会陆续收到的钱和文件。真正的麻烦往往不在出发前，而在回国后一到六个月。 离开美国还要不要报税？ 税务实务里，会计师通常不会只看“人是不是已经离境了”，也就是说，离境不等于税务自动结束。 离境后是否仍需报税，多数情况下取决于 以下5个因素： 离境年份

是否还有美国工资或投资收入

是否仍是税务居民

是否有州税联系

有没有收到税表 关于整体框架，可参考 Expatica 的美国税率体系完整指南8。 常见情况包括： 当年有美国工资收入，通常仍要按身份判断是否申报 离境后还收到利息、股息或投资收入，往往还要看 withholding 和税表 放弃绿卡、税务居民转换或双重居民情形，通常需要按个人情况核实 退税、工资和押金怎么收 在所有回款到账前，不要贸然关掉唯一的美国收款账户。很多人知道“最好留一个账户”，但却搞不懂要保留哪种账户，用来收哪些钱。 回款类型 常见到账方式 需要提前确认 去哪追踪 IRS 退税 Direct deposit 或支票 账户、地址、报税状态 IRS 工资尾款或报销 Payroll 或 ACH HR 联系人、发薪日 雇主人力部门 租房押金 ACH 或纸质支票 新地址、清洁扣款说明 公寓管理方 保险退款 原支付路径或 ACH 保单终止日、退款方式 保险公司 建立一份离美证据包 把所有关键截图和文件放到一个云端文件夹里，目的是以后有人来问时，您能立刻证明自己已经处理过。 建议至少保存： 机票和离境日期

退租确认和搬出照片

地址更新记录

自动扣费关闭截图

车辆出售或保险终止文件

W-2、1099、工资单下载记录

最后一周和出发当天：完成通信、账单和设备收尾 出发前最后核对这 5 件事： 水电网和手机合约终止日

路由器、门禁卡、停车证是否归还

自动扣费是否已取消

最后账单寄到哪里

紧急联系人和恢复邮箱是否已更新 水电网、保险和订阅服务 网络设备没退回、健身会员没取消、车辆保险忘记停，是离境后最常见的低金额持续损失。温馨提示，有些费用不是马上扣，例如医疗保险11，是1-3个月后才出现在最后账单里，所以回执和快递单号要留好。 邮件转寄、验证码和账号安全 如果您打算保留银行或券商账户，最好在出发前测试一次异地登录和验证码流程。一个常见误区是只更新邮箱，没更新短信验证，结果关键时刻还是卡在旧号码上。 建议优先把账户的联系方式从美国手机号改为可用邮箱，或改用支持国际漫游、能收短信的号码。部分券商和银行也支持通过身份验证器App（如Google Authenticator、Microsoft Authenticator）接收验证码，这种方式不依赖手机号，离境后更稳定可靠。

离境后 1 到 3 个月：完成善后 这个阶段的任务，是每周或每月检查一次银行、邮箱、雇主后台和纸质信件，追踪那些在您离境后才到的钱和文件。 W-2、1099、W-8BEN 和税表追踪 这几个名字看着像术语，其实都和您能不能顺利报税有关。 W-2 ：工资收入证明，离职后仍可能收到

：工资收入证明，离职后仍可能收到 1099 ：利息、股息、平台收入等信息表

：利息、股息、平台收入等信息表 W-8BEN ：如果您离境后成为非美国税务居民，付款方可能要求更新这份表格以确认税务身份。可先参考 IRS 关于 Form W-8BEN 的官方说明 2

：如果您离境后成为非美国税务居民，付款方可能要求更新这份表格以确认税务身份。可先参考 IRS 关于 Form W-8BEN 的官方说明 地址变更记录：一旦税表寄错地址，后面补件会更慢，建议提前向雇主、银行和券商确认已更新为可用地址