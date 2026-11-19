重点概览 如果商户支持银联二维码支付，可以使用云闪付的 “扫一扫” 功能，或出示付款码完成付款。

如果想使用手机感应付款，需要确认手机、银行卡和商户终端是否支持相应的银联手机闪付功能。

在线购物时，可以在商户收银台选择云闪付或银联支付，再按照页面提示完成付款。

乘车码、信用卡还款、转账和优惠活动等功能，可能因所在城市、账户类型和银行卡而有所不同。

从美国汇款到中国个人银联账户属于跨境汇款，与云闪付的日常支付功能不同。符合条件时，可以比较 Wise 等汇款服务。

云闪付是什么？和银联、QuickPass 有什么区别？ 云闪付是中国银联联合商业银行及其他机构推出的移动支付应用。用户可以在应用中绑定和管理银行卡，并使用扫码支付、线上支付、转账、手机闪付和乘车码等服务。2 几个常见名称可以这样理解： 名称 实际指什么 银联 银行卡支付网络和受理体系 云闪付 一款移动支付应用，英文名为 UnionPay QuickPass 常见于银联非接触支付标识和相关受理场景 银联手机闪付 通过手机等设备完成的银联移动支付方式，具体支持的支付场景取决于设备、银行卡及服务 银联二维码支付 使用 “扫一扫” 扫商户二维码，或出示付款码供商户扫描 因此，在收银台看到 QuickPass 标识，并不意味着你必须打开云闪付应用才能付款。你也可能通过手机钱包、银行应用或其他受支持的方式完成支付，具体取决于设备、银行卡和商户终端。

在美国使用云闪付前，要准备什么？ 对于身在海外的用户来说，下载应用只是第一步。注册前，建议先确认以下几项： 手机号能否正常接收验证码

银行卡状态是否正常，发卡行是否支持绑定

姓名、证件信息是否与银行记录一致

手机系统是否符合要求，NFC 和生物识别功能能否正常使用

你需要使用的是扫码支付、线上付款还是手机闪付 如果你的中国银行卡已经很久没有使用，或者银行预留手机号已经更换，建议先确认银行卡状态，并完成必要的身份验证。可参考《人在海外如何管理中国银行卡》，再决定是否继续绑定银行卡。 这里有一个实用的判断方法：先确认银行卡是否可以绑定，再确认它是否适用于你想使用的支付场景。很多看似由应用引起的问题，实际上可能与发卡行限制、账户权限或当地服务范围有关。

云闪付开通步骤：怎么注册和绑卡？ 不同版本的应用页面布局可能略有差异，但基本操作流程相近。 注册云闪付账号 打开云闪付应用，进入 “我的”，选择 “新用户注册”，然后输入手机号和短信验证码，并设置登录密码。中国银联目前的官方注册说明也采用这一操作流程。3 至于注册页面是否接受你的手机号，以及注册后能够使用哪些功能，应以应用当时显示的选项为准。官方帮助页面虽然说明可以使用手机号注册，但并未承诺所有海外手机号都能完成注册及后续验证。4 添加银行卡并完成实名认证 登录后进入“卡管理”，点击 “+” 添加银行卡。你可以手动输入银行卡号，部分版本也支持通过拍摄银行卡识别卡号。 接下来，按照页面提示填写持卡人资料并完成短信验证。借记卡和信用卡所需的信息可能有所不同，部分情况下还需要设置支付密码。 如果绑定银行卡失败，可以先检查以下几项： 卡号是否输入正确

银行预留手机号是否仍在使用

实名认证信息是否与银行记录一致

银行卡是否被冻结、暂停使用或需要补充验证

发卡行是否支持通过云闪付绑定该卡

云闪付怎么付款？ 云闪付在不同场景下的付款方式有所不同。付款前，先确认商户提供的是二维码、付款码、非接触式支付终端，还是线上收银台，再选择相应的操作方式。 扫商户二维码 如果商户展示的是收款二维码，打开云闪付的 “扫一扫” 功能，扫描二维码后核对商户名称和付款金额，再选择银行卡并确认付款。 不要只核对页面显示的金额，也要留意商户名称。尤其是在柜台同时展示多个二维码，或使用临时收款码的情况下，更要确认收款对象是否正确。 出示付款码 如果收银员需要扫描你的付款码，打开云闪付的 “收付款” 或付款码页面，让商户扫码。付款前记得检查默认扣款银行卡，以免误用其他账户。 付款码属于支付凭证，不要随意截图或发送给别人，也不要按照陌生人的要求长时间展示付款码。 使用手机闪付或 QuickPass 如果商户的 POS 终端支持银联非接触式支付，可以按照手机或钱包 App 的提示调出已绑定的银行卡，再将手机靠近终端的感应区域完成付款。能否使用这项功能，取决于手机型号、操作系统、银行卡、发卡行和 POS 终端，并非所有设备都支持相同的操作方式。 如果手机靠近终端后没有反应，可以先检查 NFC 是否已开启、默认支付卡是否设置正确，再向商户确认终端是否支持银联非接触式支付。如果仍然无法使用，可以改用扫码支付或实体银行卡，不必反复尝试。 在线付款 在支持云闪付或银联支付的网站和应用购物时，可以在结账页面选择相应的付款方式。系统通常会跳转至云闪付收银台，让你选择银行卡并完成身份验证。付款成功后，再返回商户页面。 如果付款后没有自动跳回商户页面，不要马上重复支付。建议先查看订单状态和银行卡交易记录，确认上一笔交易是否已经成功，以免重复扣款。 转账和乘车码 转账、乘车码、信用卡还款和生活缴费等功能，可能因所在地区、账户类型和应用版本而有所不同。如果乘车码无法使用，可以先确认所在城市是否已开通相关服务，以及账户是否已经绑定可用的扣款银行卡。 如果你还在比较中国境内不同电子钱包和银行卡的收款方式，可以阅读《支付宝国际版指南》。支付宝钱包收款与银联银行卡收款属于不同的支付渠道。

云闪付付款失败怎么办？ 云闪付付款失败不一定是网络问题。与其反复退出应用或重新登录，不如先根据当前的付款方式逐项排查。 检查默认扣款银行卡是否正确，以及账户余额或信用卡可用额度是否充足。 确认商户支持的付款方式，包括银联二维码、云闪付付款码或非接触式支付。 检查银行卡是否过期、被冻结，或受到发卡行的交易限制。 留意页面是否要求补充实名认证、短信验证或其他安全验证。 尝试更换银行卡或付款方式，判断问题是否来自账户本身或商户终端。 如果以上方法都无法解决问题，可以联系发卡行或中国银联 95516 客服，并准备好交易时间、商户名称和页面报错信息，以便客服进一步查询。 作者 Cherry 小提示 切记不要在公开渠道提供完整银行卡号、短信验证码或支付密码。

云闪付在美国能用吗？ 为在美国使用需要考虑：能否下载 App、能否注册账号、能否绑定银行卡，以及能否在具体商户完成付款。 即使已经成功注册并绑定银行卡，最终能否付款，仍取决于美国商户是否接受相应的银联支付方式。反过来，即使商户支持银联卡，也不代表它一定支持云闪付二维码或手机感应支付。 因此，在美国外出消费时，最好不要只依赖云闪付。建议随身携带一张可以在当地使用的实体银行卡，并准备另一种电子支付方式，以免遇到无法付款的情况。