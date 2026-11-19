简单来说，银联是银行卡支付网络，云闪付是一款移动支付应用。QuickPass 通常用于标识银联非接触式支付及相关受理场景；银联手机闪付则是通过手机等设备完成支付的方式，具体可能涉及 NFC 感应支付、二维码支付和线上支付。1 它们之间有关联，但并不是同一回事。
如果你目前住在海外例如美国，即使能够下载云闪付，也不代表一定可以顺利注册、绑定银行卡或使用所有功能。手机号、银行卡、实名认证信息、发卡行以及商户的受理方式，都会影响实际使用。
如果你的主要需求是从美国汇款到中国，也可以考虑比较 Wise 等汇款服务。Wise 支持符合条件的中国个人银联账户接收人民币汇款，汇款前可以查看手续费、汇率和预计到账时间。不过，Wise 的跨境汇款功能与云闪付的日常支付功能有所不同。
本文资料核查于 2026 年 11 月 2 日。产品功能和支持范围可能随时调整，实际操作时请以云闪付、发卡行及相关服务商的最新说明为准。本文仅提供一般信息，不构成法律、税务或个性化财务建议。
Wise 助你身在美国管理跨国财务
- 支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币
- 以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，手续费低至 0.2%
- 申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，不占用个人的年度结汇额度
重点概览
- 如果商户支持银联二维码支付，可以使用云闪付的 “扫一扫” 功能，或出示付款码完成付款。
- 如果想使用手机感应付款，需要确认手机、银行卡和商户终端是否支持相应的银联手机闪付功能。
- 在线购物时，可以在商户收银台选择云闪付或银联支付，再按照页面提示完成付款。
- 乘车码、信用卡还款、转账和优惠活动等功能，可能因所在城市、账户类型和银行卡而有所不同。
- 从美国汇款到中国个人银联账户属于跨境汇款，与云闪付的日常支付功能不同。符合条件时，可以比较 Wise 等汇款服务。
云闪付是什么？和银联、QuickPass 有什么区别？
云闪付是中国银联联合商业银行及其他机构推出的移动支付应用。用户可以在应用中绑定和管理银行卡，并使用扫码支付、线上支付、转账、手机闪付和乘车码等服务。2
几个常见名称可以这样理解：
|名称
|实际指什么
|银联
|银行卡支付网络和受理体系
|云闪付
|一款移动支付应用，英文名为 UnionPay
|QuickPass
|常见于银联非接触支付标识和相关受理场景
|银联手机闪付
|通过手机等设备完成的银联移动支付方式，具体支持的支付场景取决于设备、银行卡及服务
|银联二维码支付
|使用 “扫一扫” 扫商户二维码，或出示付款码供商户扫描
因此，在收银台看到 QuickPass 标识，并不意味着你必须打开云闪付应用才能付款。你也可能通过手机钱包、银行应用或其他受支持的方式完成支付，具体取决于设备、银行卡和商户终端。
在美国使用云闪付前，要准备什么？
对于身在海外的用户来说，下载应用只是第一步。注册前，建议先确认以下几项：
- 手机号能否正常接收验证码
- 银行卡状态是否正常，发卡行是否支持绑定
- 姓名、证件信息是否与银行记录一致
- 手机系统是否符合要求，NFC 和生物识别功能能否正常使用
- 你需要使用的是扫码支付、线上付款还是手机闪付
如果你的中国银行卡已经很久没有使用，或者银行预留手机号已经更换，建议先确认银行卡状态，并完成必要的身份验证。可参考《人在海外如何管理中国银行卡》，再决定是否继续绑定银行卡。
这里有一个实用的判断方法：先确认银行卡是否可以绑定，再确认它是否适用于你想使用的支付场景。很多看似由应用引起的问题，实际上可能与发卡行限制、账户权限或当地服务范围有关。
云闪付开通步骤：怎么注册和绑卡？
不同版本的应用页面布局可能略有差异，但基本操作流程相近。
注册云闪付账号
打开云闪付应用，进入 “我的”，选择 “新用户注册”，然后输入手机号和短信验证码，并设置登录密码。中国银联目前的官方注册说明也采用这一操作流程。3
至于注册页面是否接受你的手机号，以及注册后能够使用哪些功能，应以应用当时显示的选项为准。官方帮助页面虽然说明可以使用手机号注册，但并未承诺所有海外手机号都能完成注册及后续验证。4
添加银行卡并完成实名认证
登录后进入“卡管理”，点击 “+” 添加银行卡。你可以手动输入银行卡号，部分版本也支持通过拍摄银行卡识别卡号。
接下来，按照页面提示填写持卡人资料并完成短信验证。借记卡和信用卡所需的信息可能有所不同，部分情况下还需要设置支付密码。
如果绑定银行卡失败，可以先检查以下几项：
- 卡号是否输入正确
- 银行预留手机号是否仍在使用
- 实名认证信息是否与银行记录一致
- 银行卡是否被冻结、暂停使用或需要补充验证
- 发卡行是否支持通过云闪付绑定该卡
云闪付怎么付款？
云闪付在不同场景下的付款方式有所不同。付款前，先确认商户提供的是二维码、付款码、非接触式支付终端，还是线上收银台，再选择相应的操作方式。
扫商户二维码
如果商户展示的是收款二维码，打开云闪付的 “扫一扫” 功能，扫描二维码后核对商户名称和付款金额，再选择银行卡并确认付款。
不要只核对页面显示的金额，也要留意商户名称。尤其是在柜台同时展示多个二维码，或使用临时收款码的情况下，更要确认收款对象是否正确。
出示付款码
如果收银员需要扫描你的付款码，打开云闪付的 “收付款” 或付款码页面，让商户扫码。付款前记得检查默认扣款银行卡，以免误用其他账户。
付款码属于支付凭证，不要随意截图或发送给别人，也不要按照陌生人的要求长时间展示付款码。
使用手机闪付或 QuickPass
如果商户的 POS 终端支持银联非接触式支付，可以按照手机或钱包 App 的提示调出已绑定的银行卡，再将手机靠近终端的感应区域完成付款。能否使用这项功能，取决于手机型号、操作系统、银行卡、发卡行和 POS 终端，并非所有设备都支持相同的操作方式。
如果手机靠近终端后没有反应，可以先检查 NFC 是否已开启、默认支付卡是否设置正确，再向商户确认终端是否支持银联非接触式支付。如果仍然无法使用，可以改用扫码支付或实体银行卡，不必反复尝试。
在线付款
在支持云闪付或银联支付的网站和应用购物时，可以在结账页面选择相应的付款方式。系统通常会跳转至云闪付收银台，让你选择银行卡并完成身份验证。付款成功后，再返回商户页面。
如果付款后没有自动跳回商户页面，不要马上重复支付。建议先查看订单状态和银行卡交易记录，确认上一笔交易是否已经成功，以免重复扣款。
转账和乘车码
转账、乘车码、信用卡还款和生活缴费等功能，可能因所在地区、账户类型和应用版本而有所不同。如果乘车码无法使用，可以先确认所在城市是否已开通相关服务，以及账户是否已经绑定可用的扣款银行卡。
如果你还在比较中国境内不同电子钱包和银行卡的收款方式，可以阅读《支付宝国际版指南》。支付宝钱包收款与银联银行卡收款属于不同的支付渠道。
云闪付付款失败怎么办？
云闪付付款失败不一定是网络问题。与其反复退出应用或重新登录，不如先根据当前的付款方式逐项排查。
- 检查默认扣款银行卡是否正确，以及账户余额或信用卡可用额度是否充足。
- 确认商户支持的付款方式，包括银联二维码、云闪付付款码或非接触式支付。
- 检查银行卡是否过期、被冻结，或受到发卡行的交易限制。
- 留意页面是否要求补充实名认证、短信验证或其他安全验证。
- 尝试更换银行卡或付款方式，判断问题是否来自账户本身或商户终端。
如果以上方法都无法解决问题，可以联系发卡行或中国银联 95516 客服，并准备好交易时间、商户名称和页面报错信息，以便客服进一步查询。
作者
Cherry
小提示
切记不要在公开渠道提供完整银行卡号、短信验证码或支付密码。
云闪付在美国能用吗？
为在美国使用需要考虑：能否下载 App、能否注册账号、能否绑定银行卡，以及能否在具体商户完成付款。
即使已经成功注册并绑定银行卡，最终能否付款，仍取决于美国商户是否接受相应的银联支付方式。反过来，即使商户支持银联卡，也不代表它一定支持云闪付二维码或手机感应支付。
因此，在美国外出消费时，最好不要只依赖云闪付。建议随身携带一张可以在当地使用的实体银行卡，并准备另一种电子支付方式，以免遇到无法付款的情况。
从美国汇款到中国银联卡，可以用云闪付吗？
从美国向中国个人银联账户汇款，属于跨境汇款，与使用云闪付扫码、出示付款码或手机闪付并不是同一回事。虽然两者都涉及 “银联”，但资金转移方式和使用目的不同。
目前，Wise 官方帮助中心将美国列为可以发起银联人民币汇款的国家和地区。5 符合条件时，汇款人可以在 Wise 选择人民币作为收款货币，并选择“银联”收款方式，然后填写收款人的姓名（使用拉丁字母）和银联卡号。
使用这项服务前，需要留意以下事项：
- 银联汇款仅支持个人收款账户，不支持企业收款账户。6
- 不能通过银联卡汇款支付商品或购买货物。
- 收款卡必须关联人民币银行账户，并符合银联 MoneyExpress 服务的要求。
- 如果收款人是中国大陆居民，通常需要使用以中国大陆居民身份证开立、并支持银联 MoneyExpress 的银行账户。
- 如果收款人不是中国大陆居民，目前只有部分指定银行发行的银联卡可以接收这类汇款，包括北京银行、交通银行、甘肃银行、宁夏银行、上海银行、中国光大银行、广东省农村信用社和中国工商银行。7
- 招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行和南京银行目前不接受这类境外汇款。
- 汇款用途、收款人身份以及单笔、每日和年度限额，都可能影响交易能否成功。
作者
Cherry
小提示
Wise 可以作为从美国汇款到中国个人银联账户的一个选择，但它并不是云闪付或 QuickPass 的替代品。汇款前，建议在 Wise 页面确认最新的手续费、汇率、预计到账时间、支持银行、汇款用途及限额。
如需比较其他汇款方式，可以参阅《美国国际汇款总指南》。
FAQ
常见问题
云闪付一定要中国大陆手机号吗？
中国银联官方帮助页面说明，用户可以使用手机号注册云闪付，但没有明确保证所有海外手机号都能使用。能否接收验证码、完成实名认证和绑定银行卡，仍要以注册页面及发卡行的要求为准。
为什么云闪付绑不上银行卡？
常见原因包括银行预留手机号不一致、实名认证信息不匹配、银行卡状态异常、发卡行不支持，或系统触发了安全验证。建议先根据报错提示检查资料，再联系发卡行或 95516 客服，避免反复提交申请。
云闪付可以提现吗？
银联官方对二维码支付产品的介绍中提及提现功能，但这并不代表所有云闪付账户都能使用相同的提现服务。具体是否开放、支持哪些银行、是否收取手续费，以及资金到账时间，都应以账户内显示的最新说明为准。
云闪付和 QuickPass 是一回事吗？
不是。云闪付是一款移动支付应用；QuickPass 则常用于标识银联非接触式支付及相关受理能力。用户可能通过云闪付、手机钱包或银行应用提供的入口使用相关支付功能。
可以从美国汇款到中国个人银联卡吗？
可以，但需要通过支持银联收款的跨境汇款服务，而不是使用云闪付的日常付款功能。Wise 目前支持从美国向符合条件的中国个人银联账户汇款人民币，但实际能否汇出，仍取决于收款银行、收款人身份、汇款用途和相关限额。
资料来源
- 中国银联：云闪付 App 官方介绍，用于支持云闪付的功能及注册说明
- 银联国际：移动支付产品介绍，用于支持银联手机闪付及移动支付方式的说明
- 中国银联 95516：帮助中心，用于支持云闪付使用及常见问题的说明
- Wise：向 UnionPay 汇款，用于支持美国向中国银联账户汇款的服务介绍
- Wise：如何通过银联汇出和接收人民币，用于支持银联汇款资格、收款银行要求及交易限额的说明
资料检查日期：2026 年 11 月 2 日