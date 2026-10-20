国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明
免责声明

财务管理

Affirm 是什么？美国版花呗怎么用、收费与信用影响

Affirm 是美国常见的先买后付（Buy Now, Pay Later）服务，消费者可以在部分商户结账时选择分期付款。它常被称为 “美国版花呗”，但这只是帮助理解的类比。两者的申请条件、费用、信用记录和还款规则并不相同。

Cherry Lee
作者：
更新于
一名穿着格子衬衫的人坐在沙发前，一边在笔记本电脑上打字，一边手里拿着一张信用卡，桌上放着一杯咖啡。

本文将介绍 Affirm 的基本功能、使用流程、收费方式、信用影响和常见风险，并说明哪些人可能适合使用，以及有哪些替代付款方式。

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

重点概览

  • Affirm 属于先买后付和分期付款服务，不是花呗在美国的直接复制版。
  • 美国用户通常需要满足居住地、年龄、身份验证和手机号等基本要求，具体资格以 Affirm 官方规定为准。
  • 部分付款计划提供 0% APR，也有一些计划会收取利息，实际条件因订单和个人资格而异。
  • 查询使用资格通常采用软查询，不会直接影响信用分；但实际贷款和还款记录可能进入信用报告。
  • Affirm 不收取滞纳金，但逾期仍可能影响信用记录和未来使用资格。
  • 退货需要按照商户的流程处理，退款尚未反映在 Affirm 账户时，应继续留意原定还款日期。

Affirm 是什么，为什么会被叫作 “美国版花呗”？

根据 Affirm 官方使用说明，消费者可以在支持 Affirm 的商户结账时选择分期付款。如果符合资格，系统会显示可选的付款计划，包括每期金额、还款期限和适用利率。2

部分计划提供 0% 年利率（APR），其他计划则可能收取利息。Affirm 会根据订单、个人信用资料和其他评估因素决定是否批准申请，以及提供哪些付款选项。2 过去使用成功，也不代表下一笔订单一定会获批。

支付工具付款方式费用重点信用与审批
Affirm结账时选择分期付款可能提供 0% APR，也可能收取利息每笔申请均需评估，付款记录可能上报信用局
花呗根据账户和产品规则选择付款或分期费用取决于具体产品和分期条件适用中国的信用与支付体系
美国信用卡刷卡后按账单还款全额还款与滚存欠款的成本不同使用情况和还款记录可能影响美国信用记录
借记卡直接从账户余额扣款通常不涉及借款利息一般不通过普通消费建立信用记录
Affirm 官网

相似点：为什么很多人会把它类比成 “美国版花呗”？

Affirm 和花呗都可以让消费者先购买商品，再按约定的时间表付款。使用时，消费者通常会在商户的结账页面看到相应选项，并在确认付款前查看分期金额和期限。不过，这种相似性主要体现在付款体验上。两者的申请资格、利息、信用报告和逾期处理规则并不相同。

关键区别：Affirm 不等于中国式消费信贷

Affirm 更接近美国零售场景中的先买后付服务。不同计划可能采用不同的还款周期和利率，也可能要求首付款。使用前应查看完整贷款条款，尤其是 APR、总还款金额、每期金额、到期日和信用上报说明。不要只看结账页面显示的每期付款金额。

Affirm 在美国怎么用？从结账到还款的流程

在线或线下结账时，用户通常会看到什么？

Affirm 可在部分合作商户的网站、App 或门店使用，是否提供分期取决于商户、商品、订单金额和个人资格。以 Amazon 为例，符合条件的用户可能在结账时看到 Affirm 选项，具体付款方式以结账页面为准。

批准后，怎么查看账单、自动扣款和提前还款？

批准后，可以在 Affirm App 或官方网站查看付款计划、每期金额和到期日期。符合条件的计划还可以设置自动还款（AutoPay），或在账户中手动付款。根据 Affirm 利息规则，Affirm 使用单利计算相关贷款利息，而不是复利。提前还款通常不收取提前还款罚金，但能否减少利息，仍取决于具体计划和贷款条款。4

Affirm 自动还款頁面
image of insider

作者

Cherry

小提示

建议在首次使用时就确认以下信息：每期还款金额和到期日期、是否需要支付首付款、自动扣款使用的付款方式、付款失败时如何补缴、提前还款是否可以减少利息。

Affirm 会收哪些费用，会影响信用分吗？

Affirm 的付款成本主要取决于你获得的具体计划。部分计划提供 0% APR，其他计划可能收取利息。Affirm 表示不会向消费者收取滞纳金，但不代表逾期没有其他后果。5

计划类型需要查看的内容可能产生的成本容易忽略的地方
0% APR 计划总支付额、首期日期和付款期限符合条件时不收利息仍需按时还款，退货后要确认账单调整
有 APR 的月付计划APR、总利息、期数和首付款根据贷款条款支付利息不同订单可能获得不同利率
信用卡分期或滚存欠款账单日、还款日和适用利率可能产生信用卡利息或其他费用不能将信用卡欠款与 Affirm 分期混为一谈

APR、首付和总成本应该怎么看？

APR 是年利率，用来表示借款成本。判断分期计划是否合适时，不能只看 APR 或每期金额，还应查看最终需要支付多少钱。

例如，一笔价值 800 美元的订单，如果采用不同的付款期限、利率或首付款安排，总还款金额可能不同。税费、运费是否计入融资金额，也可能影响实际付款安排。

image of insider

作者

Cherry

小提示

Affirm 的具体利率会因信用资料、商户、商品价格和过往还款表现而异。官方目前公布的部分计划为 0% APR，其他计划可能提供有息分期，最终以个人申请时显示的条款为准。

软查询、硬查询与信用上报要怎么理解？

Affirm 的资格检查通常采用软查询（soft inquiry），主要用于预审，一般不会直接影响信用分。6 根据 Affirm 的信用上报说明信用上报政策 （资料检查日期：2026 年 10 月 11 日），自 2025 年 4 月 1 日起，相关付款活动会向 Experian 上报，2025 年 5 月 1 日后开始的计划也会向 TransUnion 上报。具体规则可能更新，请以 Affirm 官方最新信息为准。7, 8

Affirm 的信用上报说明
Affirm 的信用上报政策

谁更容易获批？哪些因素会影响审批结果？

常见影响因素有哪些？

Affirm 会根据个人情况和具体订单进行评估。官方列出的相关因素包括信用评分、信用使用情况、过往还款表现、现有分期数量、申请金额，以及收入和债务等信息。商户也可能设有自己的订单金额限制和商品资格要求。

常见影响因素包括：

  • 订单金额和商品类型
  • 过往还款记录
  • 现有债务数量
  • 信用资料
  • 身份验证
  • 收入情况

因此，你可能在一家商户成功使用 Affirm，却在另一家商户看不到相同的分期选项。每笔申请都需要单独评估，之前获批并不保证下一次也能获批。

如果你目前没有美国信用记录，可以参考 Expatica 的《无信用记录申请美国信用卡指南》，了解其他建立信用记录的途径。

被拒后该怎么办？

如果申请被拒，先查看 Affirm 发出的通知或账户内的提示，确认是否涉及身份验证、订单金额或其他资格要求。

可以依次检查：

  1. 姓名、出生日期、手机号和其他资料是否准确
  2. 账单地址是否与相关记录一致
  3. 订单金额和商品是否符合商户要求
  4. 当前是否已有多笔未结清的分期
  5. Affirm 是否要求补充资料或完成额外验证
image of insider

作者

Cherry

小提示

不建议为了获得批准，在短时间内反复申请不同的信贷产品。先了解拒绝原因，再决定是否需要调整付款方式。

Affirm 适合哪些场景？优点和风险分别是什么？

适合的使用场景

Affirm 可能适合预算明确、希望分期支付较大金额消费的人，例如购买家电、电子产品或预订旅行服务。使用前应确认自己能够按时还款，并比较不同计划的总支付金额。如果结账页面提供 0% APR，而且没有其他会增加成本的相关条款，分期计划可能更容易控制借款成本。但即使没有利息，也需要考虑未来几周或几个月的现金流。多笔小额分期加起来，仍可能占用相当一部分收入。

不适合的情况与常见误区

如果收入不稳定、已有多笔分期，或只是因为每期金额看起来较低就决定购买，Affirm 可能不适合当前的财务状况。

还要注意以下几点：

  • 没有滞纳金，不等于逾期没有后果；逾期可能影响信用记录和未来使用资格。
  • 0% APR 不等于不需要按时还款，仍应遵守付款时间表。
  • 之前获批不等于未来一定获批，每笔申请都可能重新评估。
  • 每期金额低，不代表总支出低，应查看总还款金额和同时进行的其他分期。
  • 分期不是额外收入，它只是把当前消费转化为未来的还款义务。

退款、退货、争议和身份验证问题要怎么处理？

退货后还要继续付款吗？

如果通过 Affirm 购买的商品需要退货，通常应先联系商户，按照商户的退货流程提交申请。商户确认退款后，Affirm 才会根据收到的退款信息调整相关付款计划。

退款处理可能需要时间。在 Affirm 账户确认退款和账单调整之前，应继续查看原定付款日期，不要自行假设分期已经取消。

争议、账单错误和身份验证问题要怎么应对？

如果商品没有送达、退款金额不正确，或发现未经授权的交易，可以先整理订单确认邮件、商户沟通记录、退款编号和账单截图，再分别联系商户和 Affirm。

一般可以按以下步骤处理：

  1. 联系商户，确认订单、退货或退款状态。
  2. 保存订单、付款和退款相关记录。
  3. 登录 Affirm 账户，查看付款计划及争议处理入口。
  4. 如果问题涉及未经授权的交易或账单错误，按照 Affirm 的官方流程提出争议。
  5. 在问题处理期间，持续查看账户中的付款日期和状态。

消费者的具体权利应根据当前适用法律、贷款条款和官方最新说明判断。

如果不适合用 Affirm，还有哪些替代方式？

在选择其他分期工具前，可以先判断这笔支出是否必须借钱完成。不同付款方式的主要区别在于是否使用信用额度、是否产生利息，以及是否有助于建立信用记录。

如果你想比较 BNPL 与 Chase、Bank of America、Wells Fargo 等美国银行提供的信用卡，可以参考 Expatica 的《美国信用卡指南》

支付方式更适合什么情况主要优点需要注意什么
Affirm 分期希望拆分一次性支出结账时可以查看符合资格的付款计划可能产生利息，付款记录可能影响信用
信用卡一次性支付能够按时全额还清账单方便日常支付，部分产品提供返现或积分滚存欠款可能产生更高利息
借记卡支付已有足够资金直接使用账户余额，不需要借款一般不能通过普通消费建立信用记录
多币种借记卡海外购物或外币付款可以使用已有资金进行多币种消费不提供信用额度或分期服务

如果不想使用分期付款，可以怎么办？

如果不想借款，可以直接使用已有账户余额付款。对于海外购物或外币消费，多币种借记卡可以作为另一种选择，但它不能替代信用卡的信用额度、信用卡奖励或分期功能。如果你的目标是建立美国信用记录，应重点了解信用卡的申请条件、账单周期和还款规则，并确保能够按时还款。

FAQ

常见问题

Affirm 会查信用吗？

Affirm 通常会通过软查询检查用户的身份和使用资格。官方表示，这类资格检查不会影响信用分。不过，实际使用分期后的付款计划和还款记录可能上报信用局，具体影响取决于记录类型和信用评分规则。

Affirm 被拒后还能再申请吗？

可以在之后重新申请，但不建议短时间内反复提交申请。先查看拒绝通知，检查身份资料、订单金额和账户情况，再根据实际原因决定下一步。

Affirm 可以在 Amazon 用吗？

部分符合条件的用户可以在 Amazon 结账时使用 Affirm。是否提供该选项、可以选择哪些付款计划，以及是否需要首付款，都取决于商品、订单和个人资格。

没有美国信用记录，可以用 Affirm 吗？

没有美国信用记录不一定代表无法使用 Affirm，但也不保证能够获批。Affirm 会根据身份验证、信用资料、订单和其他评估因素决定是否提供付款计划。美国用户通常还需要满足居住地、年龄、SSN 和手机号等基本要求。

Affirm 提前还款会有罚金吗？

Affirm 通常不收取提前还款罚金。提前还款是否能减少利息，则取决于具体付款计划和贷款条款。建议先查看账户内的贷款详情。

Affirm 逾期会怎样？

Affirm 不收取滞纳金，但逾期仍可能影响信用记录和未来的使用资格。根据 Affirm 的说明，逾期付款可能上报信用局，并可能在信用报告中保留多年。发现无法按时付款时，应尽早登录账户查看选项并联系官方支持。

资料来源

  1. Affirm 官网：用于核对 Affirm 的主要功能、付款计划和适用限制。
  2. Affirm 帮助中心：How Affirm Works：用于说明 Affirm 的使用流程和付款计划。
  3. Affirm 帮助中心：How Interest Works：用于核对单利、APR 和提前还款相关说明。
  4. Affirm 帮助中心：Availability and Restrictions：用于核对使用资格及适用限制。
  5. Affirm 帮助中心：Understanding Your Credit：用于核对软查询与信用上报说明。
  6. Affirm 帮助中心：Affirm Credit Reporting Policy：用于核对信用上报规则。
  7. Affirm 帮助中心：Late Payments：用于核对逾期后果和滞纳金政策。
  8. Affirm：向 Experian 扩展信用上报：用于核对自 2025 年 4 月 1 日起实施的信用上报调整。
  9. Affirm：向 TransUnion 扩展信用上报：用于核对自 2025 年 5 月 1 日起实施的信用上报调整。

资料检查日期：2026 年 10 月 11 日

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

Cherry Lee 的更多文章
订阅电子报

准备移居海外？

订阅电子报获取最新指南和外籍人士资讯

加入我们即表示您确认自己已年满16周岁，并已阅读我们的 隐私政策.

相关文章

这篇文章对您有帮助吗？