美国 Wise 虚拟借记卡怎么用？支付、订阅与海外消费指南（2026）

本文按美国用户常见的使用场景，介绍 Wise 虚拟借记卡的开通条件、支付方式、费用、换汇逻辑以及常见拒付原因。功能、资格、费用和可用范围可能更新，实际使用前应以 Wise 美国官网和账户内显示的信息为准。 注册 Wise

重点概览 Wise 虚拟借记卡连接 Wise 账户余额，不提供信用额度。

可用于网购、订阅、数字钱包和海外消费。

如果账户中没有付款所需的货币，Wise 可以根据当时适用的汇率和费用自动换汇。

美国个人账户用户可以在完成相关卡片流程后创建数字卡。

部分商户可能要求本地发行的银行卡，因此 Wise 卡不一定适用于所有付款场景。

Wise 卡的费用、限额和数字钱包支持情况可能调整，应以实时页面为准。

什么是 Wise 虚拟借记卡？ Wise 虚拟借记卡是 Wise 多币种借记卡的数字版本，直接连接 Wise 账户余额。它可以用于线上支付、线下数字钱包支付以及海外消费，不提供信用额度，也不能用于建立美国信用记录。Wise 美国官网目前显示，美国个人账户用户可以免费使用虚拟卡，并可持有多张数字卡，只需几秒即可创建专属数字卡。1 你可以用 Wise 多币种数字卡在 150+ 个国家和地区以超过 40+ 种货币进行线上支付和线下门店消费。Wise 多币种借记卡也可以让你在海外使用 ATM 全无后顾之忧。超过 0 的免费取款额度后，仅需支付低手续费。 很多人会把它和美国虚拟信用卡混在一起。两者最大的区别在于资金来源：Wise 虚拟借记卡使用账户余额，信用卡则使用发卡机构提供的信用额度。如果你想了解更广泛的虚拟卡类型，可以参考《美国虚拟信用卡完全指南》，本文则只聚焦 Wise 虚拟借记卡。 类型 资金来源 更适合什么 Wise 虚拟借记卡 Wise 账户余额 网购、订阅、手机钱包、外币消费 Wise 实体卡 Wise 账户余额 线下刷卡、旅行、ATM 取现 美国虚拟信用卡 信用额度 建立信用、返现、积分、押金场景 和 Capital One 虚拟卡、美国本地银行卡怎么选？ 方案 资金来源 更适合谁 主要看什么 Wise 虚拟借记卡 账户余额 跨境消费、订阅管理、多币种支出 换汇费用、商户受理 Apple Card 信用额度 符合美国申请资格、主要使用 Apple 设备的人 年费/利率(APR)、返现规则（Apple Pay/商户）、是否能满足额度与信用要求 Capital One 虚拟卡 信用额度 已有信用卡、希望将线上支付与实体卡分开 奖励、账单与信用额度 Chase、Bank of America、Wells Fargo 等银行卡 账户余额或信用额度 美国本地日常支付、信用建立 本地服务、费用和信用要求 如果你的重点是建立美国信用记录或获得返现、积分，可以继续参考《2026 美国信用卡指南》。 Wise 虚拟借记卡、实体卡和信用卡有什么区别？ 可以从资金来源、信用功能和使用场景三个方面比较。Wise 虚拟借记卡主要用于线上支付和数字钱包；如果需要实体刷卡、传统 ATM 取现或处理部分酒店押金，实体卡或信用卡可能更合适。 方案 资金来源 主要区别 Wise 虚拟借记卡 账户余额 没有信用额度，不能替代实体卡 Wise 实体卡 账户余额 可用于实体商户和 ATM，但不能建立信用 信用卡 发卡方授信 可建立信用，部分产品提供返现或积分

美国用户如何开通 Wise 虚拟借记卡？ 美国个人账户可以通过 Wise App 或网页进入 Cards 页面创建数字卡。Wise 官方目前的流程是进入 Cards，选择获取数字卡；完成后，数字卡会直接出现在账户中，可以查看卡片信息并用于支付。1 开通 Wise 账户。 按系统要求完成身份验证。 进入 Cards 页面。 选择数字卡并完成创建，然后绑定数字钱包或直接用于线上支付。 开通 Wise 借记卡 申请前要准备哪些资料？ 具体要求会根据账户类型和个人情况有所不同，通常需要： 法定姓名和出生信息

注册账户时使用的地址

有效身份证明文件

根据系统要求提供的税务或身份信息

用于向 Wise 账户入金的账户或支付方式 如果 Wise 在开户或验证过程中要求提供额外资料，应按照账户页面的提示完成验证。 没有 SSN 的用户要注意什么？ 是否需要 SSN 或其他资料取决于具体账户和验证路径。如果系统要求额外的身份证明、地址证明或税务信息，应以账户内显示的要求为准，不建议仅根据其他用户的开户经验判断自己是否可以申请。 如果你还在熟悉 Wise 账户、入金和汇款路径，可以参考《2026 美国华人 Wise 汇款全攻略》。

Wise 虚拟借记卡能用在哪些场景？ Wise 虚拟借记卡的主要用途集中在线上支付、订阅、数字钱包和跨境消费。实际能否付款，还要看商户是否接受该卡以及具体交易是否需要额外验证。 在线购物和海淘怎么用？ 虚拟卡可以用于线上购物和跨境电商。它的卡号与实体卡不同，因此可以把线上消费与实体卡分开管理。Wise 也允许用户冻结数字卡，并可在需要时更换卡片信息。2 如果海外网站拒付，不一定代表 Wise 账户出现问题。商户的受理范围、付款验证方式或是否要求本地发行卡，都可能影响交易结果。 订阅服务和免费试用怎么管理？ Wise 虚拟卡可以用于部分订阅服务。对于经常使用多个订阅平台的人，可以将不同消费类别分开管理，并定期检查账户中的待处理交易和预授权。 需要注意的是，绑卡成功并不代表之后每次自动扣款都会成功。商户可能在续费时重新进行验证，也可能因为余额不足、卡片状态变化或商户受理规则发生变化而拒付。 如果冻结、替换或删除数字卡，商户后台保存的付款信息不会自动更新。之后仍需要进入商户账户，手动修改付款方式。 如何绑定 Apple Pay 或 Google Pay？ 美国发行的 Wise 卡目前可以添加到 Apple Pay 和 Google Pay。Wise 建议直接从 Wise App 的 Cards 页面选择相应卡片，再按照提示添加到数字钱包。是否能够成功添加，还会受到卡片状态、设备和账户验证等因素影响。6 如果添加失败，可以先确认卡片没有被冻结或取消，并检查 Wise App、设备和账户资料是否符合要求。 如果你也在处理中国钱包场景，可以参考《2026 支付宝国际版指南》，了解不同钱包的绑卡逻辑。 海外消费时会怎么扣款？ 如果 Wise 账户中已经持有付款所需的货币，通常会直接从对应余额扣款。如果没有该货币，Wise 可以进行自动换汇，并按照当时适用的汇率和转换费用完成交易。Wise 美国官网目前说明，使用卡片消费时可以按照中间市场汇率进行换汇，同时收取适用的转换费用。3 另一个需要留意的是动态货币转换（DCC）。在境外网站、POS 或 ATM 付款时，如果系统询问你使用美元还是当地货币结算，通常可以选择当地货币，再让 Wise 处理换汇。这样可以避免商户或 ATM 运营商自行设置汇率。 了解更多

费用、汇率和限制怎么看？ 不要只看开卡的价钱。使用 Wise 虚拟借记卡时，实际成本还可能来自货币转换、ATM 提现或部分第三方电子钱包充值。 项目 美国站当前信息 需要确认什么 实体卡 一次性 9 美元 是否需要实体卡 数字卡 免费 是否已经完成卡片开通流程 自动换汇 根据货币和交易实时计算费用 账户中是否已经持有对应货币 ATM 每个日历月累计取现 250 美元以内，Wise 不收 ATM 提现费；超过后按规定收费 ATM 运营商是否另收费用 Wise 美国定价页面目前显示，实体卡费用为 9 美元，数字卡免费；ATM 每个日历月累计取现不超过 250 美元时，Wise 不收取 ATM 提现费，超过后每笔取现收取 1.95 美元加取现金额的 1.95%。ATM 运营商还可能另外收费。3 费用和限额可能发生变化，使用前应直接查看 Wise 美国定价页面。 自动换汇和中间市场汇率是什么意思？ 中间市场汇率是货币之间的市场基准汇率，不代表你的总成本只有汇率本身。实际交易时，还需要看 Wise 是否收取货币转换费用。 例如，你使用美元余额支付一笔欧元订阅。如果账户里没有足够的欧元余额，Wise 可以将美元转换成欧元后完成付款。实际扣款金额会受到当时汇率和适用费用影响。 有哪些限额、拒付和受理范围要先确认？ 付款前可以检查以下几项： 账户和卡片当前的消费限额

商户是否接受 Wise 卡所属的卡组织网络

网站是否要求本地发行的银行卡

交易是否需要额外身份验证

卡片和账户是否处于正常状态 如果交易被拒，可以先检查 Wise App 中是否显示具体原因，再确认商户的付款要求。有些拒付可能与商户的受理规则或付款终端有关，并不一定代表账户存在问题。 如果你准备旅行或进行较大金额的支付，可以先查看 Wise 帮助中心的使用地区说明。

常见支付失败与安全设置 支付被拒时，常见原因通常集中在余额、验证、商户规则，以及近期是否更换或修改过卡号。 为什么商户会拒付？ 可以按以下顺序排查： 余额和付款币种是否足够。 卡片是否被冻结、替换，或已经达到相关限额。 商户是否只接受本地发行的银行卡或特定卡组织网络。 是否需要完成短信、App 批准或 3D Secure 验证。5 Wise 账户内是否出现新的付款提示或验证要求。 如何冻结、更换或删除卡号？ Wise 虚拟借记卡可以从 Wise App 中进行管理。如果发现可疑交易，可以先冻结卡片，再根据情况决定是否更换卡号。2 需要注意的是，更换或删除卡号后，旧订阅不会自动更新付款信息。之后仍需要进入相关商户账户，手动修改保存的银行卡信息。 如果你怀疑某个订阅商户仍可能继续扣款，可以先记录卡号尾号和最近的交易记录，之后排查时会更容易确认是哪笔付款出现问题。 作者 Cherry 小提示 如果某个订阅突然无法续费，可以先确认账户余额是否足够，再查看卡片有没有被冻结或更换，最后检查商户后台保存的卡号是否仍然有效。尤其是在更换数字卡后，旧卡信息通常不会自动同步到订阅服务。