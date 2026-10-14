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财务管理

美国 Wise 虚拟借记卡怎么用？支付、订阅与海外消费指南（2026）

网购、订阅和海外消费时，很多在美用户都会考虑使用数字卡管理日常付款。Wise 虚拟借记卡可以用于线上购物、订阅、数字钱包和海外消费，但它不是信用卡，也不提供信用额度。对于刚到美国、经常跨境消费或需要管理多币种余额的人来说，使用前更需要确认它是否符合自己的支付需求。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于

本文按美国用户常见的使用场景，介绍 Wise 虚拟借记卡的开通条件、支付方式、费用、换汇逻辑以及常见拒付原因。功能、资格、费用和可用范围可能更新，实际使用前应以 Wise 美国官网和账户内显示的信息为准。

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重点概览

  • Wise 虚拟借记卡连接 Wise 账户余额，不提供信用额度。
  • 可用于网购、订阅、数字钱包和海外消费。
  • 如果账户中没有付款所需的货币，Wise 可以根据当时适用的汇率和费用自动换汇。
  • 美国个人账户用户可以在完成相关卡片流程后创建数字卡。
  • 部分商户可能要求本地发行的银行卡，因此 Wise 卡不一定适用于所有付款场景。
  • Wise 卡的费用、限额和数字钱包支持情况可能调整，应以实时页面为准。

什么是 Wise 虚拟借记卡？

Wise 虚拟借记卡是 Wise 多币种借记卡的数字版本，直接连接 Wise 账户余额。它可以用于线上支付、线下数字钱包支付以及海外消费，不提供信用额度，也不能用于建立美国信用记录。Wise 美国官网目前显示，美国个人账户用户可以免费使用虚拟卡，并可持有多张数字卡，只需几秒即可创建专属数字卡。1

你可以用 Wise 多币种数字卡在 150+ 个国家和地区以超过 40+ 种货币进行线上支付和线下门店消费。Wise 多币种借记卡也可以让你在海外使用 ATM 全无后顾之忧。超过 0 的免费取款额度后，仅需支付低手续费。

很多人会把它和美国虚拟信用卡混在一起。两者最大的区别在于资金来源：Wise 虚拟借记卡使用账户余额，信用卡则使用发卡机构提供的信用额度。如果你想了解更广泛的虚拟卡类型，可以参考《美国虚拟信用卡完全指南》，本文则只聚焦 Wise 虚拟借记卡。

Wise 借记卡的官网
类型资金来源更适合什么
Wise 虚拟借记卡Wise 账户余额网购、订阅、手机钱包、外币消费
Wise 实体卡Wise 账户余额线下刷卡、旅行、ATM 取现
美国虚拟信用卡信用额度建立信用、返现、积分、押金场景

和 Capital One 虚拟卡、美国本地银行卡怎么选？

方案资金来源更适合谁主要看什么
Wise 虚拟借记卡账户余额跨境消费、订阅管理、多币种支出换汇费用、商户受理
Apple Card信用额度符合美国申请资格、主要使用 Apple 设备的人年费/利率(APR)、返现规则（Apple Pay/商户）、是否能满足额度与信用要求
Capital One 虚拟卡信用额度已有信用卡、希望将线上支付与实体卡分开奖励、账单与信用额度
Chase、Bank of America、Wells Fargo 等银行卡账户余额或信用额度美国本地日常支付、信用建立本地服务、费用和信用要求

如果你的重点是建立美国信用记录或获得返现、积分，可以继续参考《2026 美国信用卡指南》

Wise 虚拟借记卡、实体卡和信用卡有什么区别？

可以从资金来源、信用功能和使用场景三个方面比较。Wise 虚拟借记卡主要用于线上支付和数字钱包；如果需要实体刷卡、传统 ATM 取现或处理部分酒店押金，实体卡或信用卡可能更合适。

方案资金来源主要区别
Wise 虚拟借记卡账户余额没有信用额度，不能替代实体卡
Wise 实体卡账户余额可用于实体商户和 ATM，但不能建立信用
信用卡发卡方授信可建立信用，部分产品提供返现或积分

美国用户如何开通 Wise 虚拟借记卡？

美国个人账户可以通过 Wise App 或网页进入 Cards 页面创建数字卡。Wise 官方目前的流程是进入 Cards，选择获取数字卡；完成后，数字卡会直接出现在账户中，可以查看卡片信息并用于支付。1

  1. 开通 Wise 账户。
  2. 按系统要求完成身份验证。
  3. 进入 Cards 页面。
  4. 选择数字卡并完成创建，然后绑定数字钱包或直接用于线上支付。
开通 Wise 借记卡
开通 Wise 虚拟借记卡的步骤说明

申请前要准备哪些资料？

具体要求会根据账户类型和个人情况有所不同，通常需要：

  • 法定姓名和出生信息
  • 注册账户时使用的地址
  • 有效身份证明文件
  • 根据系统要求提供的税务或身份信息
  • 用于向 Wise 账户入金的账户或支付方式

如果 Wise 在开户或验证过程中要求提供额外资料，应按照账户页面的提示完成验证。

没有 SSN 的用户要注意什么？

是否需要 SSN 或其他资料取决于具体账户和验证路径。如果系统要求额外的身份证明、地址证明或税务信息，应以账户内显示的要求为准，不建议仅根据其他用户的开户经验判断自己是否可以申请。

如果你还在熟悉 Wise 账户、入金和汇款路径，可以参考《2026 美国华人 Wise 汇款全攻略》

Wise 虚拟借记卡能用在哪些场景？

Wise 虚拟借记卡的主要用途集中在线上支付、订阅、数字钱包和跨境消费。实际能否付款，还要看商户是否接受该卡以及具体交易是否需要额外验证。

在线购物和海淘怎么用？

虚拟卡可以用于线上购物和跨境电商。它的卡号与实体卡不同，因此可以把线上消费与实体卡分开管理。Wise 也允许用户冻结数字卡，并可在需要时更换卡片信息。2

如果海外网站拒付，不一定代表 Wise 账户出现问题。商户的受理范围、付款验证方式或是否要求本地发行卡，都可能影响交易结果。

订阅服务和免费试用怎么管理？

Wise 虚拟卡可以用于部分订阅服务。对于经常使用多个订阅平台的人，可以将不同消费类别分开管理，并定期检查账户中的待处理交易和预授权。

需要注意的是，绑卡成功并不代表之后每次自动扣款都会成功。商户可能在续费时重新进行验证，也可能因为余额不足、卡片状态变化或商户受理规则发生变化而拒付。

如果冻结、替换或删除数字卡，商户后台保存的付款信息不会自动更新。之后仍需要进入商户账户，手动修改付款方式。

如何绑定 Apple Pay 或 Google Pay？

美国发行的 Wise 卡目前可以添加到 Apple Pay 和 Google Pay。Wise 建议直接从 Wise App 的 Cards 页面选择相应卡片，再按照提示添加到数字钱包。是否能够成功添加，还会受到卡片状态、设备和账户验证等因素影响。6 如果添加失败，可以先确认卡片没有被冻结或取消，并检查 Wise App、设备和账户资料是否符合要求。

如果你也在处理中国钱包场景，可以参考《2026 支付宝国际版指南》，了解不同钱包的绑卡逻辑。

海外消费时会怎么扣款？

如果 Wise 账户中已经持有付款所需的货币，通常会直接从对应余额扣款。如果没有该货币，Wise 可以进行自动换汇，并按照当时适用的汇率和转换费用完成交易。Wise 美国官网目前说明，使用卡片消费时可以按照中间市场汇率进行换汇，同时收取适用的转换费用。3

另一个需要留意的是动态货币转换（DCC）。在境外网站、POS 或 ATM 付款时，如果系统询问你使用美元还是当地货币结算，通常可以选择当地货币，再让 Wise 处理换汇。这样可以避免商户或 ATM 运营商自行设置汇率。

了解更多

费用、汇率和限制怎么看？

不要只看开卡的价钱。使用 Wise 虚拟借记卡时，实际成本还可能来自货币转换、ATM 提现或部分第三方电子钱包充值。

项目美国站当前信息需要确认什么
实体卡一次性 9 美元是否需要实体卡
数字卡免费是否已经完成卡片开通流程
自动换汇根据货币和交易实时计算费用账户中是否已经持有对应货币
ATM每个日历月累计取现 250 美元以内，Wise 不收 ATM 提现费；超过后按规定收费ATM 运营商是否另收费用

Wise 美国定价页面目前显示，实体卡费用为 9 美元，数字卡免费；ATM 每个日历月累计取现不超过 250 美元时，Wise 不收取 ATM 提现费，超过后每笔取现收取 1.95 美元加取现金额的 1.95%。ATM 运营商还可能另外收费。3

费用和限额可能发生变化，使用前应直接查看 Wise 美国定价页面

Wise 多币种借记卡的说明

自动换汇和中间市场汇率是什么意思？

中间市场汇率是货币之间的市场基准汇率，不代表你的总成本只有汇率本身。实际交易时，还需要看 Wise 是否收取货币转换费用。

例如，你使用美元余额支付一笔欧元订阅。如果账户里没有足够的欧元余额，Wise 可以将美元转换成欧元后完成付款。实际扣款金额会受到当时汇率和适用费用影响。

有哪些限额、拒付和受理范围要先确认？

付款前可以检查以下几项：

  • 账户和卡片当前的消费限额
  • 商户是否接受 Wise 卡所属的卡组织网络
  • 网站是否要求本地发行的银行卡
  • 交易是否需要额外身份验证
  • 卡片和账户是否处于正常状态

如果交易被拒，可以先检查 Wise App 中是否显示具体原因，再确认商户的付款要求。有些拒付可能与商户的受理规则或付款终端有关，并不一定代表账户存在问题。

如果你准备旅行或进行较大金额的支付，可以先查看 Wise 帮助中心的使用地区说明

常见支付失败与安全设置

支付被拒时，常见原因通常集中在余额、验证、商户规则，以及近期是否更换或修改过卡号。

为什么商户会拒付？

可以按以下顺序排查：

  1. 余额和付款币种是否足够。
  2. 卡片是否被冻结、替换，或已经达到相关限额。
  3. 商户是否只接受本地发行的银行卡或特定卡组织网络。
  4. 是否需要完成短信、App 批准或 3D Secure 验证。5
  5. Wise 账户内是否出现新的付款提示或验证要求。

如何冻结、更换或删除卡号？

Wise 虚拟借记卡可以从 Wise App 中进行管理。如果发现可疑交易，可以先冻结卡片，再根据情况决定是否更换卡号。2 需要注意的是，更换或删除卡号后，旧订阅不会自动更新付款信息。之后仍需要进入相关商户账户，手动修改保存的银行卡信息。

如果你怀疑某个订阅商户仍可能继续扣款，可以先记录卡号尾号和最近的交易记录，之后排查时会更容易确认是哪笔付款出现问题。

image of insider

作者

Cherry

小提示

如果某个订阅突然无法续费，可以先确认账户余额是否足够，再查看卡片有没有被冻结或更换，最后检查商户后台保存的卡号是否仍然有效。尤其是在更换数字卡后，旧卡信息通常不会自动同步到订阅服务。

有关更换或删除借记卡的说明

Wise 虚拟借记卡适合哪些美国用户？

更适合：

  • 经常有外币订阅或跨境网购需求
  • 想把订阅与日常消费分开管理
  • 经常使用手机钱包，也关注换汇费用

不一定适合：

  • 主要目标是建立美国信用记录
  • 需要较高信用额度、返现或积分
  • 经常遇到酒店押金或租车押金等需要特定卡片类型的场景
开通 Wise 借记卡

如果你更看重多币种管理和跨境消费，可以前往 Wise 美国卡片页查看最新的申请条件、费用和开通步骤。

Wise 不是银行，费用、限额、卡片功能和可用范围可能因地区及产品更新而变化，应以美国官方实时页面为准。

FAQ

常见问题

Wise 虚拟借记卡是信用卡吗？

不是。它从 Wise 账户余额扣款，不提供信用额度，也不属于建立美国信用记录的信用卡产品。

Wise 虚拟借记卡可以提现吗？

不要把虚拟借记卡本身当作标准 ATM 取现工具。如果有现金提取需求，应根据 Wise 当前的实体卡功能、ATM 规则和所在地区要求确认是否适用。ATM 运营商也可能另外收取费用。

Wise 虚拟借记卡可以绑定 Apple Pay 或 Google Pay 吗？

通常可以用于支持的数字钱包，但能否成功添加取决于账户、卡片、设备以及钱包端的实时要求。如果添加失败，可以先检查 Wise App 中的卡片状态，再查看钱包端提示。

Wise 虚拟借记卡适合订阅 ChatGPT、Netflix 或软件服务吗？

可以用于部分订阅服务，但不能保证每次自动扣款都成功。订阅平台可能使用预授权、定期扣款验证或特定的商户受理规则，因此即使首次绑卡成功，后续续费也可能失败。

海外网站或境外商户扣款失败怎么办？

可以依次检查余额和付款币种、卡片状态与限额、商户受理范围，以及 Wise 账户中的验证提示。如果这些都没有问题，再查看商户是否要求本地发行的银行卡或其他付款方式。很多拒付与商户规则有关，并不一定意味着 Wise 账户出现故障。

资源来源

  1. Wise 美国卡片页面：用于核对美国版 Wise 卡、数字卡入口、Apple Pay 和 Google Pay 使用场景，以及美国页面上的开通路径说明。
  2. Wise 美国虚拟卡页面：用于核对美国数字卡的功能、最多可持有的虚拟卡数量、冻结和替换逻辑。
  3. Wise 美国卡片定价页面：用于核对美国卡片开通费、数字卡收费、ATM 费用和外部电子钱包充值费。
  4. Wise 帮助中心：Can I get the Wise card in my country?：用于核对美国地区可用性，以及资格会随地区变化的说明。
  5. Wise 帮助中心：Where will my Wise card work?：用于核对卡片受理范围、部分网站只接受本地发行卡，以及 3D Secure 相关使用提醒。
  6. Apple Pay Support：用于核对 Apple Pay 绑卡受到设备、钱包和发卡机构资格等因素影响的官方说明。

资料检查日期：2026 年 10 月 10 日

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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