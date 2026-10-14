美国 Wise 虚拟借记卡怎么用？支付、订阅与海外消费指南（2026）

本文按美国用户常见的使用场景，介绍 Wise 虚拟借记卡的开通条件、支付方式、费用、换汇逻辑以及常见拒付原因。功能、资格、费用和可用范围可能更新，实际使用前应以 Wise 美国官网和账户内显示的信息为准。
重点概览
- Wise 虚拟借记卡连接 Wise 账户余额，不提供信用额度。
- 可用于网购、订阅、数字钱包和海外消费。
- 如果账户中没有付款所需的货币，Wise 可以根据当时适用的汇率和费用自动换汇。
- 美国个人账户用户可以在完成相关卡片流程后创建数字卡。
- 部分商户可能要求本地发行的银行卡，因此 Wise 卡不一定适用于所有付款场景。
- Wise 卡的费用、限额和数字钱包支持情况可能调整，应以实时页面为准。
什么是 Wise 虚拟借记卡？
Wise 虚拟借记卡是 Wise 多币种借记卡的数字版本，直接连接 Wise 账户余额。它可以用于线上支付、线下数字钱包支付以及海外消费，不提供信用额度，也不能用于建立美国信用记录。Wise 美国官网目前显示，美国个人账户用户可以免费使用虚拟卡，并可持有多张数字卡，只需几秒即可创建专属数字卡。1
你可以用 Wise 多币种数字卡在 150+ 个国家和地区以超过 40+ 种货币进行线上支付和线下门店消费。Wise 多币种借记卡也可以让你在海外使用 ATM 全无后顾之忧。超过 0 的免费取款额度后，仅需支付低手续费。
很多人会把它和美国虚拟信用卡混在一起。两者最大的区别在于资金来源：Wise 虚拟借记卡使用账户余额，信用卡则使用发卡机构提供的信用额度。如果你想了解更广泛的虚拟卡类型，可以参考《美国虚拟信用卡完全指南》，本文则只聚焦 Wise 虚拟借记卡。
|类型
|资金来源
|更适合什么
|Wise 虚拟借记卡
|Wise 账户余额
|网购、订阅、手机钱包、外币消费
|Wise 实体卡
|Wise 账户余额
|线下刷卡、旅行、ATM 取现
|美国虚拟信用卡
|信用额度
|建立信用、返现、积分、押金场景
和 Capital One 虚拟卡、美国本地银行卡怎么选？
|方案
|资金来源
|更适合谁
|主要看什么
|Wise 虚拟借记卡
|账户余额
|跨境消费、订阅管理、多币种支出
|换汇费用、商户受理
|Apple Card
|信用额度
|符合美国申请资格、主要使用 Apple 设备的人
|年费/利率(APR)、返现规则（Apple Pay/商户）、是否能满足额度与信用要求
|Capital One 虚拟卡
|信用额度
|已有信用卡、希望将线上支付与实体卡分开
|奖励、账单与信用额度
|Chase、Bank of America、Wells Fargo 等银行卡
|账户余额或信用额度
|美国本地日常支付、信用建立
|本地服务、费用和信用要求
如果你的重点是建立美国信用记录或获得返现、积分，可以继续参考《2026 美国信用卡指南》。
Wise 虚拟借记卡、实体卡和信用卡有什么区别？
可以从资金来源、信用功能和使用场景三个方面比较。Wise 虚拟借记卡主要用于线上支付和数字钱包；如果需要实体刷卡、传统 ATM 取现或处理部分酒店押金，实体卡或信用卡可能更合适。
|方案
|资金来源
|主要区别
|Wise 虚拟借记卡
|账户余额
|没有信用额度，不能替代实体卡
|Wise 实体卡
|账户余额
|可用于实体商户和 ATM，但不能建立信用
|信用卡
|发卡方授信
|可建立信用，部分产品提供返现或积分
美国用户如何开通 Wise 虚拟借记卡？
美国个人账户可以通过 Wise App 或网页进入 Cards 页面创建数字卡。Wise 官方目前的流程是进入 Cards，选择获取数字卡；完成后，数字卡会直接出现在账户中，可以查看卡片信息并用于支付。1
- 开通 Wise 账户。
- 按系统要求完成身份验证。
- 进入 Cards 页面。
- 选择数字卡并完成创建，然后绑定数字钱包或直接用于线上支付。
申请前要准备哪些资料？
具体要求会根据账户类型和个人情况有所不同，通常需要：
- 法定姓名和出生信息
- 注册账户时使用的地址
- 有效身份证明文件
- 根据系统要求提供的税务或身份信息
- 用于向 Wise 账户入金的账户或支付方式
如果 Wise 在开户或验证过程中要求提供额外资料，应按照账户页面的提示完成验证。
没有 SSN 的用户要注意什么？
是否需要 SSN 或其他资料取决于具体账户和验证路径。如果系统要求额外的身份证明、地址证明或税务信息，应以账户内显示的要求为准，不建议仅根据其他用户的开户经验判断自己是否可以申请。
如果你还在熟悉 Wise 账户、入金和汇款路径，可以参考《2026 美国华人 Wise 汇款全攻略》。
Wise 虚拟借记卡能用在哪些场景？
Wise 虚拟借记卡的主要用途集中在线上支付、订阅、数字钱包和跨境消费。实际能否付款，还要看商户是否接受该卡以及具体交易是否需要额外验证。
在线购物和海淘怎么用？
虚拟卡可以用于线上购物和跨境电商。它的卡号与实体卡不同，因此可以把线上消费与实体卡分开管理。Wise 也允许用户冻结数字卡，并可在需要时更换卡片信息。2
如果海外网站拒付，不一定代表 Wise 账户出现问题。商户的受理范围、付款验证方式或是否要求本地发行卡，都可能影响交易结果。
订阅服务和免费试用怎么管理？
Wise 虚拟卡可以用于部分订阅服务。对于经常使用多个订阅平台的人，可以将不同消费类别分开管理，并定期检查账户中的待处理交易和预授权。
需要注意的是，绑卡成功并不代表之后每次自动扣款都会成功。商户可能在续费时重新进行验证，也可能因为余额不足、卡片状态变化或商户受理规则发生变化而拒付。
如果冻结、替换或删除数字卡，商户后台保存的付款信息不会自动更新。之后仍需要进入商户账户，手动修改付款方式。
如何绑定 Apple Pay 或 Google Pay？
美国发行的 Wise 卡目前可以添加到 Apple Pay 和 Google Pay。Wise 建议直接从 Wise App 的 Cards 页面选择相应卡片，再按照提示添加到数字钱包。是否能够成功添加，还会受到卡片状态、设备和账户验证等因素影响。6 如果添加失败，可以先确认卡片没有被冻结或取消，并检查 Wise App、设备和账户资料是否符合要求。
如果你也在处理中国钱包场景，可以参考《2026 支付宝国际版指南》，了解不同钱包的绑卡逻辑。
海外消费时会怎么扣款？
如果 Wise 账户中已经持有付款所需的货币，通常会直接从对应余额扣款。如果没有该货币，Wise 可以进行自动换汇，并按照当时适用的汇率和转换费用完成交易。Wise 美国官网目前说明，使用卡片消费时可以按照中间市场汇率进行换汇，同时收取适用的转换费用。3
另一个需要留意的是动态货币转换（DCC）。在境外网站、POS 或 ATM 付款时，如果系统询问你使用美元还是当地货币结算，通常可以选择当地货币，再让 Wise 处理换汇。这样可以避免商户或 ATM 运营商自行设置汇率。
费用、汇率和限制怎么看？
不要只看开卡的价钱。使用 Wise 虚拟借记卡时，实际成本还可能来自货币转换、ATM 提现或部分第三方电子钱包充值。
|项目
|美国站当前信息
|需要确认什么
|实体卡
|一次性 9 美元
|是否需要实体卡
|数字卡
|免费
|是否已经完成卡片开通流程
|自动换汇
|根据货币和交易实时计算费用
|账户中是否已经持有对应货币
|ATM
|每个日历月累计取现 250 美元以内，Wise 不收 ATM 提现费；超过后按规定收费
|ATM 运营商是否另收费用
Wise 美国定价页面目前显示，实体卡费用为 9 美元，数字卡免费；ATM 每个日历月累计取现不超过 250 美元时，Wise 不收取 ATM 提现费，超过后每笔取现收取 1.95 美元加取现金额的 1.95%。ATM 运营商还可能另外收费。3
费用和限额可能发生变化，使用前应直接查看 Wise 美国定价页面。
自动换汇和中间市场汇率是什么意思？
中间市场汇率是货币之间的市场基准汇率，不代表你的总成本只有汇率本身。实际交易时，还需要看 Wise 是否收取货币转换费用。
例如，你使用美元余额支付一笔欧元订阅。如果账户里没有足够的欧元余额，Wise 可以将美元转换成欧元后完成付款。实际扣款金额会受到当时汇率和适用费用影响。
有哪些限额、拒付和受理范围要先确认？
付款前可以检查以下几项：
- 账户和卡片当前的消费限额
- 商户是否接受 Wise 卡所属的卡组织网络
- 网站是否要求本地发行的银行卡
- 交易是否需要额外身份验证
- 卡片和账户是否处于正常状态
如果交易被拒，可以先检查 Wise App 中是否显示具体原因，再确认商户的付款要求。有些拒付可能与商户的受理规则或付款终端有关，并不一定代表账户存在问题。
如果你准备旅行或进行较大金额的支付，可以先查看 Wise 帮助中心的使用地区说明。
常见支付失败与安全设置
支付被拒时，常见原因通常集中在余额、验证、商户规则，以及近期是否更换或修改过卡号。
为什么商户会拒付？
可以按以下顺序排查：
- 余额和付款币种是否足够。
- 卡片是否被冻结、替换，或已经达到相关限额。
- 商户是否只接受本地发行的银行卡或特定卡组织网络。
- 是否需要完成短信、App 批准或 3D Secure 验证。5
- Wise 账户内是否出现新的付款提示或验证要求。
如何冻结、更换或删除卡号？
Wise 虚拟借记卡可以从 Wise App 中进行管理。如果发现可疑交易，可以先冻结卡片，再根据情况决定是否更换卡号。2 需要注意的是，更换或删除卡号后，旧订阅不会自动更新付款信息。之后仍需要进入相关商户账户，手动修改保存的银行卡信息。
如果你怀疑某个订阅商户仍可能继续扣款，可以先记录卡号尾号和最近的交易记录，之后排查时会更容易确认是哪笔付款出现问题。
作者
Cherry
小提示
如果某个订阅突然无法续费，可以先确认账户余额是否足够，再查看卡片有没有被冻结或更换，最后检查商户后台保存的卡号是否仍然有效。尤其是在更换数字卡后，旧卡信息通常不会自动同步到订阅服务。
Wise 虚拟借记卡适合哪些美国用户？
更适合：
- 经常有外币订阅或跨境网购需求
- 想把订阅与日常消费分开管理
- 经常使用手机钱包，也关注换汇费用
不一定适合：
- 主要目标是建立美国信用记录
- 需要较高信用额度、返现或积分
- 经常遇到酒店押金或租车押金等需要特定卡片类型的场景
如果你更看重多币种管理和跨境消费，可以前往 Wise 美国卡片页查看最新的申请条件、费用和开通步骤。
Wise 不是银行，费用、限额、卡片功能和可用范围可能因地区及产品更新而变化，应以美国官方实时页面为准。
FAQ
常见问题
Wise 虚拟借记卡是信用卡吗？
不是。它从 Wise 账户余额扣款，不提供信用额度，也不属于建立美国信用记录的信用卡产品。
Wise 虚拟借记卡可以提现吗？
不要把虚拟借记卡本身当作标准 ATM 取现工具。如果有现金提取需求，应根据 Wise 当前的实体卡功能、ATM 规则和所在地区要求确认是否适用。ATM 运营商也可能另外收取费用。
Wise 虚拟借记卡可以绑定 Apple Pay 或 Google Pay 吗？
通常可以用于支持的数字钱包，但能否成功添加取决于账户、卡片、设备以及钱包端的实时要求。如果添加失败，可以先检查 Wise App 中的卡片状态，再查看钱包端提示。
Wise 虚拟借记卡适合订阅 ChatGPT、Netflix 或软件服务吗？
可以用于部分订阅服务，但不能保证每次自动扣款都成功。订阅平台可能使用预授权、定期扣款验证或特定的商户受理规则，因此即使首次绑卡成功，后续续费也可能失败。
海外网站或境外商户扣款失败怎么办？
可以依次检查余额和付款币种、卡片状态与限额、商户受理范围，以及 Wise 账户中的验证提示。如果这些都没有问题，再查看商户是否要求本地发行的银行卡或其他付款方式。很多拒付与商户规则有关，并不一定意味着 Wise 账户出现故障。
资源来源
- Wise 美国卡片页面：用于核对美国版 Wise 卡、数字卡入口、Apple Pay 和 Google Pay 使用场景，以及美国页面上的开通路径说明。
- Wise 美国虚拟卡页面：用于核对美国数字卡的功能、最多可持有的虚拟卡数量、冻结和替换逻辑。
- Wise 美国卡片定价页面：用于核对美国卡片开通费、数字卡收费、ATM 费用和外部电子钱包充值费。
- Wise 帮助中心：Can I get the Wise card in my country?：用于核对美国地区可用性，以及资格会随地区变化的说明。
- Wise 帮助中心：Where will my Wise card work?：用于核对卡片受理范围、部分网站只接受本地发行卡，以及 3D Secure 相关使用提醒。
- Apple Pay Support：用于核对 Apple Pay 绑卡受到设备、钱包和发卡机构资格等因素影响的官方说明。
资料检查日期：2026 年 10 月 10 日