中国汇款到美国指南(2026)：方式、限额、费用与税务指南

跨境汇款同时涉及中国的购汇和汇出规则，以及美国的收款、税务和银行审核要求。本文将比较常见汇款方式，介绍所需材料、费用和限额，并说明如何降低退汇、延误和诈骗风险。
本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务或个人财务建议。具体要求可能因汇款用途、个人身份、银行政策和监管规定而异，请以相关机构的最新信息为准。
Wise 汇款
从中国汇款到美国时，除了手续费，还要看汇款资格和到账金额。如果你符合 Wise 的人民币汇出条件，并要汇入本人名下的美国账户，可以用 Wise 获取报价并与银行比较。
- 汇款前可查看交易报价和费用，便于与银行比较预计到账的美元金额
- 适合符合资格、向本人境外账户汇款的用户
- 需完成身份验证，具体要求和汇款额度以 Wise 当前规则及审核结果为准
重点概览
先判断你的汇款属于哪一种情况
在选择渠道之前，先确认资金来源、汇款用途和收款人身份，有助于减少补件和退汇。
- 本人资金转到美国账户： 准备工资、分红或其他合法收入的证明，并确认汇出和收款账户的姓名符合银行要求。
- 父母或亲属汇生活费、赠与或家庭支持： 保留亲属关系证明、赠与说明和汇款记录，以便解释资金性质。
- 支付美国学校学费或生活费： 核对学校账单、学生编号、付款截止日期及收款方名称。
- 支付美国房产首付款或交割款： 提前确认交易文件、收款账户和电汇指示，并通过独立渠道核实付款信息。
作者
Cherry
小提示
不同用途可能适用不同的审核要求。不要因为某笔汇款金额较小，就假设银行一定不会要求补充材料。
中国汇款到美国有哪些主要方式？
常见方式包括银行电汇、中资银行跨境服务和持牌汇款平台。Wise 也可以纳入比较，但只有符合其人民币汇出资格的用户才适用。如果你想了解美国端的其他国际汇款方式，可以参考 Expatica 的《美国国际汇款指南》。
|汇款方式
|适合场景
|材料要求
|费用透明度
|到账时间
|银行电汇
|大额汇款、学费、房产交易
|通常需要完整收款信息，部分交易需要用途证明
|需核对汇款费、汇率及中间行费用
|取决于银行、审核及中间行处理
|中资银行跨境汇款
|熟悉中国银行体系的用户
|视用途和银行要求而定
|需查看具体报价
|取决于汇款路径和审核
|持牌汇款平台
|希望线上办理的个人汇款
|视平台及资金来源而定
|部分平台会提前展示费用和汇率
|取决于付款方式及审核
|Wise
|符合人民币汇出资格、向本人境外账户汇款的用户
|需要满足资格及身份验证要求
|可查看交易报价和费用
|取决于审核和付款方式
银行电汇
银行电汇通常适合大额转账、支付学费、房产交割款，或需要保留完整银行流水的交易。
办理时，常见的收款信息包括：
- 收款人姓名及银行账号
- 收款银行名称及地址
- SWIFT/BIC
- 美国银行要求的 ABA routing number
- 必要时提供中间行信息
美国银行的具体要求可能不同，应以收款银行提供的指示为准。8
比较银行电汇时，也要考虑汇率差、中间行扣费和退汇成本。即使汇款手续费较低，最终到账金额也未必最高。
中资银行跨境汇款
如果你习惯使用中国银行、工商银行或招商银行等中资银行，可以先询问其跨境汇款服务及所需材料。
部分银行的手机银行会将购汇和跨境汇款分开办理。操作前应确认外币账户、收款人信息及相关服务已开通，避免临近付款截止日期才发现需要补办手续。
如果收款账户位于美国的关联银行，也不要直接假设可以享受内部转账费率或更快到账。具体费用、资格和时效仍需向银行确认。
持牌汇款平台
持牌汇款平台通常适合希望在线办理、提前比较报价的用户，但各平台支持的付款方式、单笔限额和收款方式可能不同。
使用前建议确认：
- 是否支持从中国境内实际发起汇款
- 汇款账户是否必须属于本人
- 是否需要提供资金来源或用途证明
- 报价是否包含汇款费及可能的其他费用
- 美国端是汇入个人银行账户，还是只能使用指定收款方式
Wise 什么时候可以比较，什么时候不适合？
Wise 提供从中国汇出人民币的服务，但适用资格受到限制。6 根据 Wise 人民币汇款指南，符合相关条件的用户通常需要：
- 不是中国大陆居民；
- 目前或曾经在中国大陆工作；
- 能提供中国税务机关出具的、符合要求的近三年纳税记录；
- 通过相应的身份验证。
具体要求及汇款额度以 Wise 当前规则和审核结果为准。7
如果你符合条件，并希望把自己的人民币资金汇入本人名下的美国银行账户，可以将 Wise 纳入报价比较。不过，不应将它视为所有中国大陆居民都能使用的通用汇款方案。向美国亲友、学校或其他第三方付款时，也应先确认所选汇款路径是否支持该收款人。
如需了解美国 Wise 功能，可以参考 Expatica 的《2026 美国 Wise 汇款指南》。
中国汇款到美国的手续费是多少？
中国汇款到美国没有统一的手续费标准。实际成本可能包括汇出手续费、人民币兑换美元时的汇率差、中间行费用，以及美国收款银行的入账费。
比较银行或平台报价时，重点核对：
- 汇出手续费： 银行或平台直接收取的费用
- 汇率： 人民币兑换美元时实际使用的汇率
- 中间行费用： 国际电汇经过中间银行时可能产生的扣费
- 收款行费用： 美国银行可能收取的入账费用
- 退汇及修改费用： 收款信息错误或交易无法完成时，可能产生额外成本
最实用的比较方法，是使用相同的人民币金额获取实时报价，并比较预计到账的美元金额，而不只是看手续费。如果汇款用于学费或房产交割，还应确认收款方要求的是足额到账金额，还是可以接受银行从汇款中扣除相关费用。
从中国汇款到美国前，要准备哪些资料？
资料准备的重点，是让资金来源、汇款用途和收款信息能够相互对应。如果你还没准备好美国收款账户，填收款信息前，建议先把《美国银行开户全攻略》看完。
- 汇款人资料： 身份证明、银行账户信息，以及必要的资金来源证明。
- 资金来源与用途： 学费账单、亲属关系及赠与说明，或工资、分红等收入证明。
- 美国收款资料： 收款人姓名、账号、银行名称、SWIFT/BIC，以及银行要求的路由号码（Routing number）、地址或中间行信息。
- 买房相关资料： 托管公司或产权公司的电汇付款指示、交易文件及电话核实记录。
美国买房交割前，应通过已知的官方电话号码二次核实收款账户，避免电汇诈骗。
要注意的是，中国个人年度便利化购汇额度通常不能用于境外购房等尚未开放的资本项目。涉及美国房产交易时，应先向银行确认合规的资金汇出途径，切勿拆分交易或借用他人额度。
中国和美国两边分别有哪些合规与申报要求？
跨境汇款需要分别考虑中国侧的资金汇出规定，以及美国侧可能涉及的收款和税务申报要求。以下信息依据截至 2026 年 10 月 15 日的资料整理；实际办理前仍应核对相关机构的最新规定。
中国侧：年度便利化额度、真实性审核和常见限制
个人购汇常见的年度便利化额度为每人每年等值 5 万美元。需要注意的是，这并不是所有个人购汇或跨境汇款的绝对金额上限。对于符合规定的经常项目交易，超过额度后仍可能凭真实、合法的用途证明办理。1
办理前应注意：
- 年度便利化额度内的购汇，通常可以凭本人有效身份证件办理。
- 超过额度时，银行可能要求提供与交易金额相符的用途证明。
- 学费、生活费、工资收入转移等不同用途，所需材料可能不同。
- 银行会根据交易情况进行真实性审核。
- 借用他人额度、拆分交易以规避审核、虚构用途或通过非正规渠道换汇，都可能带来拒办、退汇或其他风险。
作者
Cherry
小提示
年度便利化额度不代表所有用途都可以购汇。某些资本项目仍受到限制，例如个人不能简单地利用年度便利化购汇额度支付境外购房款。具体适用规定应向银行确认。
美国侧：收到汇款是否需要缴税？
美国收款人收到海外汇款，不代表这笔钱自动成为应税收入。税务处理取决于资金的性质，例如是赠与、工资、投资收益、借款还是其他款项。如果资金来自外国亲属或其他外国个人，应先确认它是否属于真正的赠与，而不是收入或其他类型的付款。
对于符合 IRS 定义的美国人士，如果一个纳税年度收到来自非居民外国个人或外国遗产的赠与或遗赠，合计金额超过 10 万美元，通常需要核对是否必须提交 Form 3520。相关规则还可能要求合并计算来自彼此有关联的赠与人或遗产的金额。2
需要区分的是，Form 3520 通常属于信息申报，并不意味着收到的赠与本身一定需要缴纳美国所得税。但如果资金实际属于收入，或涉及外国信托、外国公司或其他特殊安排，可能适用不同规则。3
怎样按场景选更合适的路径？
- 本人收入转入本人美国账户： 优先选择能清楚说明资金来源、并保留完整汇款记录的本人名下账户。
- 父母给在美子女汇生活费或学费： 优先选择用途清晰、容易补充亲属关系证明，且收款人信息不易出错的方式。
- 向美国学校缴费： 先确认学校接受的付款方式，再核对账单名称、学生编号和到账时间。
- 美国买房首付款或大额资产安排： 优先考虑电汇的可追溯性，并在比较费用前二次核实付款指示。
常见失败原因与防诈骗提醒
汇款失败通常与信息不一致、材料不完整或时间安排不当有关。尤其是学费和房屋交割款，如果临近截止日期才首次发起大额汇款，容易遇到补件或退汇。
- 收款人姓名拼写与银行记录不一致。
- 汇款用途说明含糊，与金额或证明材料不符。
- 资料不完整，无法解释资金来源或用途。
- 未通过已知电话号码二次核实美国收款信息。
- 临近交割或付款截止日期才安排大额汇款，导致没有足够时间处理补件或退汇。
如果发现汇错、到账异常或疑似被骗，应立即联系汇出银行，申请撤回或追回汇款，并保留邮件、汇款回单、通话记录及收款指示等证据。
FAQ
常见问题
中国汇款到美国可以直接汇到美国银行卡吗？
通常可以，但要确认汇款渠道是否支持，并准确填写收款人姓名、银行账号、银行名称及 SWIFT/BIC。部分银行还要求提供 ABA 或路由号码、银行地址或中间行信息。
中国汇款到美国超过 5 万美元怎么办？
超过年度便利化购汇额度后，能否办理取决于实际用途、银行审核及相关证明材料。建议提前向汇出银行确认具体要求和可行的汇款方式。
父母从中国汇生活费或学费到美国，要不要申报？
是否需要缴税与是否需要信息申报是两回事。直接向学校支付符合条件的学费，与汇款到子女个人账户可能涉及不同的税务处理。如果美国收款人属于美国税务申报规则所指的 U.S. person，且来自外国个人或外国遗产的相关赠与全年合计超过 IRS 规定的门槛，应核对是否需要提交 Form 3520。
Wise 可以从中国汇款到美国吗？
部分符合特定资格的用户可以使用，但并非通用方案。能否汇出取决于汇款人的资格、资金来源及收款账户是否符合 Wise 的要求。
中国汇款到美国到账慢或被退回怎么办？
先检查收款信息是否一致、银行是否要求补充材料，以及汇款用途是否清晰。如果涉及美国买房或学校缴费，应立即联系汇出银行和收款方，确认是否需要补交资料或重新汇款。
资源来源
1. 国家外汇管理局天津市分局：用于核对《个人外汇管理办法实施细则》、每人每年等值 5 万美元年度便利化额度、真实性审核及超额购汇的材料要求。
2. Internal Revenue Service（IRS）：Gifts from Foreign Person：用于核对美国税务申报规则下，收到外国个人或外国遗产大额赠与时的 Form 3520 申报门槛及相关说明。
3. Internal Revenue Service（IRS）：About Form 3520：用于核对 Form 3520 的用途、适用范围及申报要求。
4. Consumer Financial Protection Bureau（CFPB）：Money Transfers：用于核对美国汇款消费者的相关权利、汇款错误处理及取消汇款的规定。
5. Consumer Financial Protection Bureau（CFPB）：Beware of Mortgage Closing Scams：用于支持美国房产交割电汇的防诈骗提醒，包括独立核实付款指示。
6. Wise Help Centre：Guide to CNY Transfers：用于核对从中国汇出人民币的资格、限额及本人名下账户的相关限制。资料核查日期：2026 年 9 月 30 日。
7. Wise Help Centre：Getting Verified When Sending from CNY：用于核对从人民币汇出时的身份验证要求，包括护照、工作资格文件及近三年中国个税记录等材料。
8. Bank of America：Make Domestic and International Bank Transfers：用于核对美国银行电汇所需的常见信息，包括 SWIFT、ABA 或 routing number，以及错误汇款的处理方式。
资料检查日期：2026 年 10 月 15 日