重点概览 西联可通过网站、App 或代理网点汇款。

真正的汇款成本不只包括手续费，还要考虑汇率加价。

对比服务商时，应让汇款金额、付款方式、收款方式和目标货币保持一致。

现金取现适合没有银行账户或需要现金的收款人；银行账户和电子钱包到账则更方便。

信用卡付款可能触发发卡行收取的预借现金费用和利息。

西联汇款与 Wise 比较：同条件下谁更划算？ 比较 Wise 和西联汇款时，应先统一汇款条件，包括汇出国家、金额、付款方式、收款方式、目标货币和查询时间。 需要注意的是，西联通常会为符合条件的新用户提供首次汇款免手续费优惠。例如，美国汇款至中国的官方页面目前显示，符合条件的首次国际线上汇款可享受 0 USD 转账手续费。不过，优惠受付款方式及其他条款限制，而且西联仍可能通过汇率兑换赚取收入。因此，免手续费不代表汇款没有其他成本。 Wise 的收费方式则有所不同。Wise 使用市场中间汇率，不在该汇率上额外加价，并将转账手续费单独列出。换句话说，即使 Wise 显示一笔明确的手续费，其汇率通常更接近银行间市场汇率，实际成本仍应结合收款人最终到账金额判断。 以下以美国汇出美元、收款人接收人民币为例。我们使用 Wise 官方的 USD→CNY 对比页面，并在西联官网输入相同的汇款条件，查看两家服务商的实时报价。5 服务商 付款方式 收款方式 费用与汇率说明 收款人最终到账金额 Wise 银行转账 以实时报价页面显示为准 费用 13.53 USD，汇率 1 USD = 6.6714 CNY 6,581.14 CNY Western Union 银行转账 以实时报价页面显示为准 费用 25.51 USD，汇率 1 USD = 6.5141 CNY 6,501.18 CNY 西联的手续费可能低于 Wise，但如果西联提供的汇率较差，收款人最终拿到的人民币仍可能更少。相反，如果西联提供新用户优惠或某条路线的汇率较好，实际结果也可能不同。 因此，不要只比较手续费。更值得关注的是：在相同汇款金额和付款条件下，扣除所有费用后，收款人最终能拿到多少人民币。 比较 Wise 与西联汇款的实时汇率和手续费 你的实际汇款路线仍要重新查询，因为费用、汇率、速度和可用渠道都会变化 如何做一组公平的实时对比？ 锁定同一时间、同一路线、同一付款方式和同一收款方式，再查看两边的到账结果。 例如，可以使用以下条件： 汇出国家：美国

汇款金额：1,000 USD

付款方式：银行转账

目标货币：CNY

收款方式：两家服务商都支持的同一种方式

查询时间：记录实际查询日期和时间 不要拿西联的信用卡付款报价去比较 Wise 的银行转账报价，也不要拿现金取现去比较银行账户到账。只有在条件一致时，收款人最终到账金额才有比较意义。

西联汇款是什么？适合哪些人？ 西联是跨境汇款服务商。你可以在美国通过网站、App 或代理网点发起国际汇款。根据目的地和具体汇款路线，收款人可能通过银行账户、手机钱包或现金取现收到款项。 西联的优势在于汇款渠道多、现金取现网络广。如果收款人没有银行账户，或你希望去网点当面办理，西联通常比较方便。但它不一定总成本最低，因为手续费和汇率都要一起考虑。 西联尤其适合以下情况： 收款人没有银行账户

收款人需要现金取现

你希望在代理网点现场办理，并获得工作人员协助

你需要使用特定的手机钱包或银行账户收款方式，而西联在该汇款路线上提供相应服务

在美国怎么用西联汇款？ 你可以通过 Western Union 网站、App 或代理网点汇款。线上操作通常更方便查看费用和预计到账金额；代理网点则适合使用现金付款或需要现场协助的情况。 通过网站或 App 汇款，一般可以按以下步骤操作： 注册或登录账户：进入 Western Union 美国官网或打开 App，创建账户或登录现有账户。 完成身份验证：首次汇款或交易金额较大时，西联可能要求你提供政府签发的身份证件及其他资料。 选择汇款目的地和金额：输入收款国家或地区、汇款金额及目标货币。 选择付款方式：根据页面提供的选项，使用银行账户、借记卡、信用卡或其他可用方式付款。 选择收款方式：根据目的地和路线，选择银行账户、手机钱包或现金取现等方式。 填写收款人资料：按照所选收款方式提供收款人的法定姓名、银行账户或钱包资料。 核对交易详情：检查手续费、汇率、收款人最终到账金额及预计到账时间。 确认并付款：完成付款后保存汇款收据和跟踪号码 MTCN，并将必要信息告知指定收款人。 作者 Cherry 小提示 如果选择代理网点办理，可以先在官网查找附近的网点，再携带有效身份证件和收款人资料前往。不同网点接受的付款方式可能不同，出发前最好先确认。

在西联办理汇款前要准备什么？有哪些收款方式？ 办理西联汇款时，通常需要准备两类资料：一类是汇款人的身份和付款信息，另一类是收款人的身份及收款资料。具体要求取决于目的地、金额和收款方式。 常见需要准备的资料包括： 汇款目的地和金额

付款方式及相关账户或银行卡资料

收款人的法定姓名

收款人的银行账户资料或手机钱包绑定手机号

政府签发的有效身份证件

视汇款路线要求提供汇款用途说明或其他证明文件 西联支持的收款方式因国家和地区而异，常见选项包括银行账户、手机钱包和现金取现。以美国汇款至中国为例，西联官网列出的收款方式包括符合条件的中国银行账户、支付宝和现金取现；具体是否提供某种方式，应以你输入汇款金额后页面显示的选项为准。2 如果你主要是从美国汇款到中国，还要先确认中国收款端是否支持你想使用的渠道。 作者 Cherry 小提示 除了核对收款人姓名，也要仔细检查钱包绑定的手机号。使用支付宝等手机钱包收款时，手机号输入错误可能导致汇款无法顺利入账。

西联手续费、汇率和到账时间怎么看？ 查看西联汇款成本时，不要只关注手续费。总成本通常包括明示的汇款手续费，以及汇率中包含的加价。西联官方条款说明，国际汇款兑换货币时会在其可获得的市场汇率基础上加入汇率差价，并保留其中的差额。因此，“零手续费” 或 “免手续费” 不代表收款人一定能拿到更多钱。 因素 常见选项 可能影响 付款前要看 付款方式 银行账户、借记卡、信用卡、现金 手续费和处理时间会变 是否有额外付款费用 收款方式 银行账户、手机钱包、现金取现 到账速度和费用可能会变 收款人最终到账金额 目的地 中国或其他国家和地区 可用汇款路线和收款渠道不同 当前支持的收款方式 金额 小额或大额 费用、限额和验证要求可能会变 是否需要额外身份或资金证明 促销 新用户优惠等 可能减免部分手续费 优惠是否附带其他条件，以及汇率是否仍有加价 到账时间没有统一答案。付款方式、收款方式、身份验证状态、银行处理时间、营业时间和时区，都可能影响汇款速度。现金取现有时可以较快完成，但银行账户或电子钱包到账仍应以提交汇款时显示的预计时间为准。 付款前，至少完成以下四步： 输入真实的汇款国家、金额和目标货币 选择实际打算使用的付款方式 确认收款人最终能拿到多少 查看预计到账时间及相关限制 MTCN 是 Money Transfer Control Number，即是汇款控制号码，可用于查询交易状态。4 部分现金取现交易也需要收款人提供该号码，因此不要随意向他人透露。 如果你更关心收款人最终能拿到多少钱，下一节会介绍如何在相同条件下比较 Wise 与西联。

什么情况下更适合用西联，什么情况下更适合用 Wise？ 如果收款人没有银行账户、需要现金，或者你想去代理网点现场办理，西联往往更顺手。它的优势不只是线上汇款，还包括现金取现网络和线下服务。 如果你更在意汇率透明度，希望在付款前清楚看到服务费和预计到账金额，Wise 值得纳入比较名单。7 尤其当汇款人和收款人都能使用银行账户或电子钱包到账时，可以先比较两边的实时报价，再决定使用哪家服务。