空中云汇美国对比(2026)：Wise Business 与 Airwallex 哪个更适合华人企业？

本文对比 Wise Business 与 Airwallex（空中云汇）在美国市场的主要功能，涵盖多币种收款账户、客户支付与收单、货币兑换、批量付款、企业卡、API 和会计软件集成，帮助企业根据资金流向、日常工作流程和开户条件评估两种方案。 本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务、会计或个别财务建议。产品功能、费用、企业卡资格、州别限制及开户审核要求可能因企业实体、行业和交易路径而异。申请前应以两家平台的最新美国官方说明及实际报价为准。 简化美国企业跨境收付款 如果你的美国企业需要接收海外回款、换汇，并向海外供应商或承包商付款，可以考虑使用 Wise Business。它主要面向跨境收付款与资金管理，不是在线收单或独立站支付网关。 持有和兑换 40+ 种货币，并可获取部分币种的本地收款账户信息

通过批量付款向多位供应商或承包商付款，并可使用 API 自动化

可同步 QuickBooks、Xero 等会计软件，方便对账和记录管理

开户需通过企业验证 了解 Wise Business 具体资料要求及州别限制，以美国官方页面为准

重点概览 如果企业经常向海外供应商、承包商或远程团队付款，应重点比较付款路径、汇率、费用结构和批量付款功能。Wise Business 可以作为优先考虑的选项之一。

如果企业经营 Shopify、WooCommerce 或自建网站，应重点检查支付网关、结账功能、支付链接和平台集成。Airwallex 的相关支付产品值得重点评估。

获取某种货币的收款账户信息，不代表企业可以直接通过该账户接受客户银行卡付款。

除开户费和换汇费外，还要考虑收款方式、清算路径、国际转账费用及后续付款成本。

美国实体资格、经营证明、企业卡可用性、支持币种，以及 QuickBooks、Xero、NetSuite 和 Shopify 等系统的实际集成范围，都应在申请前确认。 如果企业的主要需求是跨境付款与换汇，可以优先研究费用结构和批量付款功能；如果主要经营独立站或需要整合客户支付流程，则应进一步比较收单与系统集成能力。

核心对比总表 比较项目 Wise Business Airwallex（空中云汇） 对美国华人企业的实际影响 如何核实 收款账户 提供多币种账户及部分币种的本地收款信息；具体支持范围以美国页面为准1, 3 通过 Global Accounts 提供多币种收款与资金管理服务；具体币种和账户详情需核实 9 确认需要的是本地收款账户信息、持有外币余额，还是客户支付功能 查看两家平台的收款账户及支持币种说明 客户支付与收单 提供部分收款及客户付款功能，但应确认是否满足独立站的完整收单需求 3 提供面向企业的支付产品，包括支付链接、插件及相关 API；具体功能取决于资格与配置 12 Shopify 或独立站卖家应重点检查结账体验、支付方式和结算流程 查看 Payments、Payment Links、Payment Plugins 等官方页面 换汇与汇率 强调使用中间市场汇率，并另行收取相应费用；实际费率因交易而异 2 换汇价格和费用取决于币种、交易及适用定价；应查看美国定价说明和实际报价 10 换汇频繁的企业应比较每笔交易的最终成本，而不只看宣传中的汇率 查看两家平台的定价页及交易报价 批量付款 提供批量付款功能；单次笔数上限及 API 使用条件应以最新说明为准 4 支持企业国际付款及相关批量处理功能；审批与权限配置需进一步确认10 适合定期向供应商、承包商或分销商付款的团队 查看 Payouts、Transfers、Batch Payments 及 API 文档 企业卡与支出管理 企业卡及相关团队支出功能的可用性取决于地区和企业资格 8 提供企业卡及相关支出管理功能，具体卡种、权限和管理选项需核实 13 若需管理广告费、软件订阅和差旅支出，应比较卡片权限、限额及收据管理 查看美国企业卡页面及资格说明 API 与自动化 可用于支持部分付款、换汇及相关业务流程的自动化 API 涵盖支付、换汇、卡片及付款等多个业务模块，具体范围依产品而定 只需自动化跨境付款的团队，可能不需要更复杂的支付基础设施；需要整合收单的团队则应比较 API 覆盖范围 查看 API 文档及开发者指南 会计与商务集成 官方资料列出部分会计软件集成；具体软件和同步功能需核实 7 提供会计及电商相关集成；实际支持的软件、功能和地区可能不同 11 集成范围会影响对账效率及人工处理量 查看 Accounting Integrations、App Marketplace 等官方页面 美国开户要求 需核实企业实体、EIN、受益所有人及经营地址等要求，并确认州别限制 5 需核实 EIN、公司成立文件、受益所有人资料及可能要求的补充经营证明 14 对中国背景股东或跨境经营团队而言，企业结构和美国经营证明可能影响审核结果 查看美国开户要求及 KYB 帮助页面 前往 Wise 前往 Airwallex 作者 Cherry 小提示 支持币种、交易限额、单次批量付款上限、企业卡资格和集成功能可能随时间及企业条件变化，申请前应逐项核对官方资料。

哪类公司更适合 Wise Business？哪类更适合 Airwallex？ 对于许多美国中小企业，选择跨境金融工具时，可以先梳理资金的流向。如果企业主要接收海外客户或电商平台回款，再将资金兑换成其他货币，用于支付供应商、承包商或海外团队，Wise Business 值得优先评估。比较时应重点关注多币种收付、换汇费用、批量付款及付款记录管理。 跨境电商卖家的需求可能更复杂。如果业务依赖 Shopify、WooCommerce 或自建网站，除了收款账户，还要考虑客户如何完成支付、可用的支付方式、结账功能、插件及后续结算。Airwallex 的支付产品可能更符合这类需求，但仍需确认具体平台、地区和企业资格是否受支持。 可以根据以下方向缩小选择范围： 以国际付款为主要需求的美国 LLC 或 C-Corp，应重点比较换汇费用、收款账户详情、批量付款功能及付款记录管理。

经营独立站或跨境电商的企业，应优先核实支付网关、插件、结账方式和结算币种是否符合业务需求。

经常向多家供应商或承包商付款的团队，应比较批量导入、审批流程、收款人管理和会计记录功能。

需要多人协作管理财务的企业，应重点检查用户权限、企业卡、支出限额、账单支付和审批功能。

希望将付款流程接入内部系统的技术团队，应根据自动化需求比较 API 的覆盖范围、开发成本和对账能力。

收款、换汇和总成本怎么看？ 企业跨境资金管理的成本，通常不只来自货币兑换。客户或电商平台通过什么渠道付款、企业能否直接接收本地转账、资金是否需要经过国际电汇网络，以及后续向海外供应商付款时采用什么路径，都可能影响最终到账金额。 例如，美国 Shopify 卖家先收取美元，再向东南亚供应商付款，与美国 LLC 每月向欧洲承包商支付服务费，虽然都涉及跨境交易，但费用构成可能不同。前者需要重点考虑客户支付方式、收单费用、结算币种及换汇时点；后者则更需要关注付款费用、汇率、批量处理和审批流程。有关国际转账的费用与清算路径，可参考《美国国际汇款终极指南》。 本地收款与总成本核对清单 比较 Wise Business 和 Airwallex 时，可以逐项确认： 企业能否取得所需币种的本地收款账户信息，而不只是持有该币种余额

客户或平台回款采用本地转账、银行卡收单还是 SWIFT 国际电汇

企业能否先持有原币，再根据实际需要决定换汇时间

向海外供应商付款时，是否会产生固定费用、按比例收取的费用或中间行费用

收款、换汇、付款和退款分别适用什么收费标准

官方定价页、收款说明、转账条款和帮助中心的信息是否一致 作者 Cherry 小提示 比较时，最好使用相同的交易金额、付款币种、收款国家和结算方式进行估算，并以实际报价为准。不同路径的费用不能仅凭单一汇率或首页宣传数字直接比较。

企业卡、批量付款与财务管理 如果你的团队每月需要向海外供应商、承包商或分销商付款，Wise Business 的批量付款、团队卡和会计软件集成功能可能已经能够满足日常需求。如果企业还需要管理员工用卡、处理报销、设置审批流程、支付账单及管理供应商，则可以进一步考虑 Airwallex 的财务管理功能。13 需要注意的是，平台提供企业卡不代表所有美国企业都符合申请资格。实际可用性取决于企业实体、账户资格、卡片类型和团队权限。申请前应查看两家平台最新的美国官方说明，确认具体功能及使用条件。 选择时可以重点比较以下几点： 如果团队经常向同一批供应商付款，应关注批量导入、收款人管理和付款审批功能。

如果企业需要管理广告费、SaaS 订阅和差旅支出，应比较虚拟卡、实体卡、支出限额及收据管理功能。

如果财务与运营由不同人员负责，应重点检查多用户权限、审批记录和会计软件集成能力。 给海外供应商和承包商付款时看什么？ 使用付款工具完成转账，并不代表企业已经准备好所有税务资料。美国企业向供应商和承包商付款时，需要根据收款方的身份及付款性质，确认应收集哪些税务表格，以及是否需要申报相关款项。有关雇员与非雇员的区别，可参考《W-2 与 1099 有什么区别？》。 确认收款方是美国公司、美国个人承包商，还是非美国实体。

根据收款方的税务身份，确认是否需要收集 W-9 或 W-8BEN-E。

根据付款频率和团队规模，评估是否需要批量付款、定期付款和多人审批功能。

确认付款记录能否同步至 QuickBooks 或 Xero，并妥善保存相关税务资料，以便核对可能涉及的 1099-NEC 申报义务。 根据美国国税局（IRS）的说明，企业通常应向符合条件的美国独立承包商收集 W-9，并在符合申报条件时使用 1099-NEC 报告非雇员报酬。15, 17 W-8BEN-E 则主要用于外国实体的相关税务身份证明，具体表格要求应根据实际情况判断。16

电商和技术团队：收单、API 与会计集成 对于 Shopify 卖家来说，选择支付工具时，除了收款账户，还应关注客户能否顺利完成付款。收单是指处理客户付款的相关服务，例如银行卡支付；支付链接、结账页面和电商插件则是客户付款流程中的不同组成部分。仅有收款账户信息，并不代表企业已经具备完整的在线收单功能。 如果企业通过独立站或多个电商渠道销售商品，可以重点评估 Airwallex 的支付受理功能，并确认其支持的支付方式、平台插件和结算选项是否符合业务需求。 如果技术团队主要希望自动化跨境付款、管理多币种资金和简化对账，Wise Business 的 API、批量付款及会计软件集成也值得考虑。选择时应重点比较 API 能够处理哪些业务、需要多少开发工作，以及订单、收款、换汇、付款和记账能否顺畅衔接，避免团队需要在多个系统之间反复整理数据。