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财务管理

空中云汇美国对比(2026)：Wise Business 与 Airwallex 哪个更适合华人企业？

对于在美国经营的华人企业，选择跨境金融工具时，很容易将企业收款账户、客户支付、货币兑换和国际付款混为一谈。实际上，美国 LLC、C-Corp、跨境电商卖家和财务团队的需求各不相同。需要接收海外客户付款、管理平台回款的企业，与经常向海外供应商、承包商和远程团队付款的企业，未必适合使用同一种工具。

Cherry Lee
作者：
Cristen T
编辑：
更新于

本文对比 Wise Business 与 Airwallex（空中云汇）在美国市场的主要功能，涵盖多币种收款账户、客户支付与收单、货币兑换、批量付款、企业卡、API 和会计软件集成，帮助企业根据资金流向、日常工作流程和开户条件评估两种方案。

本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务、会计或个别财务建议。产品功能、费用、企业卡资格、州别限制及开户审核要求可能因企业实体、行业和交易路径而异。申请前应以两家平台的最新美国官方说明及实际报价为准。

简化美国企业跨境收付款

如果你的美国企业需要接收海外回款、换汇，并向海外供应商或承包商付款，可以考虑使用 Wise Business。它主要面向跨境收付款与资金管理，不是在线收单或独立站支付网关。

  • 持有和兑换 40+ 种货币，并可获取部分币种的本地收款账户信息
  • 通过批量付款向多位供应商或承包商付款，并可使用 API 自动化
  • 可同步 QuickBooks、Xero 等会计软件，方便对账和记录管理
  • 开户需通过企业验证

具体资料要求及州别限制，以美国官方页面为准

重点概览

  • 如果企业经常向海外供应商、承包商或远程团队付款，应重点比较付款路径、汇率、费用结构和批量付款功能。Wise Business 可以作为优先考虑的选项之一。
  • 如果企业经营 Shopify、WooCommerce 或自建网站，应重点检查支付网关、结账功能、支付链接和平台集成。Airwallex 的相关支付产品值得重点评估。
  • 获取某种货币的收款账户信息，不代表企业可以直接通过该账户接受客户银行卡付款。
  • 除开户费和换汇费外，还要考虑收款方式、清算路径、国际转账费用及后续付款成本。
  • 美国实体资格、经营证明、企业卡可用性、支持币种，以及 QuickBooks、Xero、NetSuite 和 Shopify 等系统的实际集成范围，都应在申请前确认。

如果企业的主要需求是跨境付款与换汇，可以优先研究费用结构和批量付款功能；如果主要经营独立站或需要整合客户支付流程，则应进一步比较收单与系统集成能力。

核心对比总表

比较项目Wise BusinessAirwallex（空中云汇）对美国华人企业的实际影响如何核实
收款账户提供多币种账户及部分币种的本地收款信息；具体支持范围以美国页面为准1, 3通过 Global Accounts 提供多币种收款与资金管理服务；具体币种和账户详情需核实 9确认需要的是本地收款账户信息、持有外币余额，还是客户支付功能查看两家平台的收款账户及支持币种说明
客户支付与收单提供部分收款及客户付款功能，但应确认是否满足独立站的完整收单需求 3提供面向企业的支付产品，包括支付链接、插件及相关 API；具体功能取决于资格与配置 12Shopify 或独立站卖家应重点检查结账体验、支付方式和结算流程查看 Payments、Payment Links、Payment Plugins 等官方页面
换汇与汇率强调使用中间市场汇率，并另行收取相应费用；实际费率因交易而异 2换汇价格和费用取决于币种、交易及适用定价；应查看美国定价说明和实际报价 10换汇频繁的企业应比较每笔交易的最终成本，而不只看宣传中的汇率查看两家平台的定价页及交易报价
批量付款提供批量付款功能；单次笔数上限及 API 使用条件应以最新说明为准 4支持企业国际付款及相关批量处理功能；审批与权限配置需进一步确认10适合定期向供应商、承包商或分销商付款的团队查看 Payouts、Transfers、Batch Payments 及 API 文档
企业卡与支出管理企业卡及相关团队支出功能的可用性取决于地区和企业资格 8提供企业卡及相关支出管理功能，具体卡种、权限和管理选项需核实 13若需管理广告费、软件订阅和差旅支出，应比较卡片权限、限额及收据管理查看美国企业卡页面及资格说明
API 与自动化可用于支持部分付款、换汇及相关业务流程的自动化API 涵盖支付、换汇、卡片及付款等多个业务模块，具体范围依产品而定只需自动化跨境付款的团队，可能不需要更复杂的支付基础设施；需要整合收单的团队则应比较 API 覆盖范围查看 API 文档及开发者指南
会计与商务集成官方资料列出部分会计软件集成；具体软件和同步功能需核实 7提供会计及电商相关集成；实际支持的软件、功能和地区可能不同 11集成范围会影响对账效率及人工处理量查看 Accounting Integrations、App Marketplace 等官方页面
美国开户要求需核实企业实体、EIN、受益所有人及经营地址等要求，并确认州别限制 5需核实 EIN、公司成立文件、受益所有人资料及可能要求的补充经营证明 14对中国背景股东或跨境经营团队而言，企业结构和美国经营证明可能影响审核结果查看美国开户要求及 KYB 帮助页面
前往 Wise 前往 Airwallex
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作者

Cherry

小提示

支持币种、交易限额、单次批量付款上限、企业卡资格和集成功能可能随时间及企业条件变化，申请前应逐项核对官方资料。

哪类公司更适合 Wise Business？哪类更适合 Airwallex？

对于许多美国中小企业，选择跨境金融工具时，可以先梳理资金的流向。如果企业主要接收海外客户或电商平台回款，再将资金兑换成其他货币，用于支付供应商、承包商或海外团队，Wise Business 值得优先评估。比较时应重点关注多币种收付、换汇费用、批量付款及付款记录管理。

Wise Business 官网

跨境电商卖家的需求可能更复杂。如果业务依赖 Shopify、WooCommerce 或自建网站，除了收款账户，还要考虑客户如何完成支付、可用的支付方式、结账功能、插件及后续结算。Airwallex 的支付产品可能更符合这类需求，但仍需确认具体平台、地区和企业资格是否受支持。

Airwallex 官网

可以根据以下方向缩小选择范围：

  • 以国际付款为主要需求的美国 LLC 或 C-Corp，应重点比较换汇费用、收款账户详情、批量付款功能及付款记录管理。
  • 经营独立站或跨境电商的企业，应优先核实支付网关、插件、结账方式和结算币种是否符合业务需求。
  • 经常向多家供应商或承包商付款的团队，应比较批量导入、审批流程、收款人管理和会计记录功能。
  • 需要多人协作管理财务的企业，应重点检查用户权限、企业卡、支出限额、账单支付和审批功能。
  • 希望将付款流程接入内部系统的技术团队，应根据自动化需求比较 API 的覆盖范围、开发成本和对账能力。

收款、换汇和总成本怎么看？

企业跨境资金管理的成本，通常不只来自货币兑换。客户或电商平台通过什么渠道付款、企业能否直接接收本地转账、资金是否需要经过国际电汇网络，以及后续向海外供应商付款时采用什么路径，都可能影响最终到账金额。

例如，美国 Shopify 卖家先收取美元，再向东南亚供应商付款，与美国 LLC 每月向欧洲承包商支付服务费，虽然都涉及跨境交易，但费用构成可能不同。前者需要重点考虑客户支付方式、收单费用、结算币种及换汇时点；后者则更需要关注付款费用、汇率、批量处理和审批流程。有关国际转账的费用与清算路径，可参考《美国国际汇款终极指南》

本地收款与总成本核对清单

比较 Wise Business 和 Airwallex 时，可以逐项确认：

  • 企业能否取得所需币种的本地收款账户信息，而不只是持有该币种余额
  • 客户或平台回款采用本地转账、银行卡收单还是 SWIFT 国际电汇
  • 企业能否先持有原币，再根据实际需要决定换汇时间
  • 向海外供应商付款时，是否会产生固定费用、按比例收取的费用或中间行费用
  • 收款、换汇、付款和退款分别适用什么收费标准
  • 官方定价页、收款说明、转账条款和帮助中心的信息是否一致
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作者

Cherry

小提示

比较时，最好使用相同的交易金额、付款币种、收款国家和结算方式进行估算，并以实际报价为准。不同路径的费用不能仅凭单一汇率或首页宣传数字直接比较。

企业卡、批量付款与财务管理

如果你的团队每月需要向海外供应商、承包商或分销商付款，Wise Business 的批量付款、团队卡和会计软件集成功能可能已经能够满足日常需求。如果企业还需要管理员工用卡、处理报销、设置审批流程、支付账单及管理供应商，则可以进一步考虑 Airwallex 的财务管理功能。13

需要注意的是，平台提供企业卡不代表所有美国企业都符合申请资格。实际可用性取决于企业实体、账户资格、卡片类型和团队权限。申请前应查看两家平台最新的美国官方说明，确认具体功能及使用条件。

选择时可以重点比较以下几点：

  • 如果团队经常向同一批供应商付款，应关注批量导入、收款人管理和付款审批功能。
  • 如果企业需要管理广告费、SaaS 订阅和差旅支出，应比较虚拟卡、实体卡、支出限额及收据管理功能。
  • 如果财务与运营由不同人员负责，应重点检查多用户权限、审批记录和会计软件集成能力。

给海外供应商和承包商付款时看什么？

使用付款工具完成转账，并不代表企业已经准备好所有税务资料。美国企业向供应商和承包商付款时，需要根据收款方的身份及付款性质，确认应收集哪些税务表格，以及是否需要申报相关款项。有关雇员与非雇员的区别，可参考《W-2 与 1099 有什么区别？》

  • 确认收款方是美国公司、美国个人承包商，还是非美国实体。
  • 根据收款方的税务身份，确认是否需要收集 W-9 或 W-8BEN-E。
  • 根据付款频率和团队规模，评估是否需要批量付款、定期付款和多人审批功能。
  • 确认付款记录能否同步至 QuickBooks 或 Xero，并妥善保存相关税务资料，以便核对可能涉及的 1099-NEC 申报义务。
美国 IRS 1099-NEC 说明

根据美国国税局（IRS）的说明，企业通常应向符合条件的美国独立承包商收集 W-9，并在符合申报条件时使用 1099-NEC 报告非雇员报酬。15, 17 W-8BEN-E 则主要用于外国实体的相关税务身份证明，具体表格要求应根据实际情况判断。16

电商和技术团队：收单、API 与会计集成

对于 Shopify 卖家来说，选择支付工具时，除了收款账户，还应关注客户能否顺利完成付款。收单是指处理客户付款的相关服务，例如银行卡支付；支付链接、结账页面和电商插件则是客户付款流程中的不同组成部分。仅有收款账户信息，并不代表企业已经具备完整的在线收单功能。

如果企业通过独立站或多个电商渠道销售商品，可以重点评估 Airwallex 的支付受理功能，并确认其支持的支付方式、平台插件和结算选项是否符合业务需求。

如果技术团队主要希望自动化跨境付款、管理多币种资金和简化对账，Wise Business 的 API、批量付款及会计软件集成也值得考虑。选择时应重点比较 API 能够处理哪些业务、需要多少开发工作，以及订单、收款、换汇、付款和记账能否顺畅衔接，避免团队需要在多个系统之间反复整理数据。

开户要求与美国合规限制

平台功能再丰富，如果企业不符合开户要求，也无法顺利使用相关服务。申请企业账户时，平台通常会进行 KYB（Know Your Business）审核，以核实企业身份、所有权及经营情况。5, 14

美国公司一般需要准备以下资料，具体要求取决于平台及企业情况：

  • 企业法定名称及成立文件，例如 LLC 或 C-Corp 的注册文件
  • EIN（雇主识别号码）及相关税务证明
  • 受益所有人、控制人和授权操作人的身份资料
  • 企业注册地址及实际经营地址等相关信息
  • 公司网站、订单、发票、银行流水或其他能够证明业务运营情况的材料
KYB（Know Your Business）说明

对于有中国背景股东或跨境经营安排的团队，提前确认美国实体的经营情况能否满足审核要求尤其重要。Airwallex 的美国开户资料说明列出了 EIN 文件、公司成立文件、受益所有权声明及相关经营证明等要求；平台也可能根据企业情况要求补充资料。Wise Business 同样有自己的美国开户及验证要求，申请前应逐项核对最新官方说明。

如果企业仍在整理税务和银行资料，可以先阅读《美国税率体系完整指南》《美国银行开户全攻略》，了解相关基础知识，再根据企业的实际需求准备开户文件。

最终应该如何选择？

  • 先梳理资金流向，确认资金从哪里进入企业账户、是否需要持有原币，以及最终要向哪些对象付款。
  • 再列出日常运营需求，例如员工卡、共享卡、审批流程、账单支付、支付链接或在线结账功能。
  • 核实开户条件，包括企业实体类型、注册州、所属行业、股权结构、经营证明及系统集成要求。
  • 如果企业主要需要跨境付款、换汇和批量转账，Wise Business 值得优先评估。
  • 如果企业更需要在线收单、支付方式整合及多角色财务管理，Airwallex 值得重点比较。

如果你更关注换汇费用、跨境付款和向海外供应商或承包商批量付款，可以进一步查看 Wise Business 的官方资料。如果你更关注电商收单、支付插件及支付与财务流程的整合，则可以重点研究 Airwallex 的美国业务方案。无论选择哪一家，都应在开户前确认实际适用的功能、费用和限制。

前往 Wise 前往 Airwallex

FAQ

常见问题

Airwallex 和 Wise Business 在美国的主要区别是什么？

整体而言，Wise Business 更适合重点关注多币种收付、换汇和跨境批量付款的企业；Airwallex 则提供企业账户、支付受理、企业卡和支出管理等多种功能。具体选择应取决于企业主要需要解决的是跨境付款、客户收款，还是在线收单和财务流程整合。

美国公司使用 Wise Business 可以接收哪些币种，获得哪些收款信息？

Wise 美国企业页面目前列出 22 种货币的收款账户详情，并支持持有和兑换多种货币。需要注意，持有某种货币、接收该币种付款，以及取得相应的本地收款账户信息，是不同的功能。企业应根据具体币种和付款路径核对最新的官方收款说明。

Airwallex 在美国更适合 Shopify 卖家吗？

如果美国 Shopify 卖家需要在线结账、支付链接、电商插件及多币种资金管理，Airwallex 值得优先评估。不过，实际适用性还取决于企业资格、所需支付方式及具体集成方案。如果企业主要接收平台回款或客户银行转账，再进行换汇和海外付款，Wise Business 也可能符合需求。

向海外供应商或承包商批量付款时，应该如何比较 Wise Business 和 Airwallex？

两家平台都提供面向企业的跨境付款功能，但企业应根据实际工作流程进行比较。Wise Business 的批量付款、换汇和付款管理功能，适合纳入评估；Airwallex 则可进一步比较其付款审批、企业卡、账单支付及财务管理功能。此外，美国企业还应根据收款方的税务身份和付款性质，确认 W-9、W-8BEN-E 及 1099-NEC 等相关资料或申报要求。

资料来源

  1. Wise Business: Grow with the International Business Account：用于核对 Wise Business 在美国的产品定位、多币种功能、团队卡与安全表述。
  2. Wise Business Fees & Pricing: Only Pay for What You Use：用于核对 Wise 美国市场的一次性收款账户详情费用、收款费、换汇和卡片费用结构。
  3. Receive International Payments | Accept Payments from Overseas：用于核对 Wise 可获取的收款账户详情、客户付款方式与会计同步能力。
  4. BatchTransfer – Payouts Platform for Global Businesses：用于核对 Wise 批量付款、最多 1,000 笔付款和 API 自动化表述。
  5. Wise Business Account Requirements – How to Open an Account in the US：用于核对 Wise 美国企业开户材料、受益所有人要求，以及 Nevada 和美国属地限制。
  6. Wise API: Seamless Integrations for Your Business：用于核对 Wise Open API 的主要自动化场景。
  7. Wise Business App Marketplace: Sync Wise with Your Accounting Software：用于核对 QuickBooks、Xero、NetSuite 等会计集成。
  8. International Business Debit Card – International Payments：用于核对 Wise Multi-Currency Card for Business、团队卡、限额和收据同步功能。
  9. Open a Business Account in Minutes for Global Businesses — Airwallex：用于核对 Airwallex 美国 Business Account、Global Accounts、企业账户能力和资金管理表述。
  10. Plans & Pricing | Airwallex Official Site：用于核对 Airwallex 美国计划层级、月费、FX 加点、SWIFT 费用、收单价格和批量转账能力。
  11. Accounting Software Integrations – Airwallex：用于核对 Airwallex 与 QuickBooks、Xero、NetSuite、Shopify、WooCommerce 等平台的集成情况。
  12. Airwallex Payments: Global Payment Processing Platform without FX Fees：用于核对 Airwallex 的收单、支付链接、插件、结账功能和本地支付方式。
  13. Best Corporate Cards: 2% Cashback, Spend Controls & No FX Fees：用于核对 Airwallex 美国企业卡、员工卡、支出限额和支出管理功能。
  14. Documents Required for Companies in the US – Airwallex Help Centre：用于核对美国公司开户所需的 EIN、成立文件、受益所有人声明，以及境外运营企业可能需要提供的美国经营证明。
  15. About Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification：用于核对 W-9 在美国供应商和承包商税务资料收集中的用途。
  16. About Form W-8BEN-E, Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)：用于核对 W-8BEN-E 在外国实体相关税务身份认证、预扣税及申报中的用途。
  17. About Form 1099-NEC, Nonemployee Compensation：用于核对 1099-NEC 与非雇员报酬申报相关的官方说明。

资料检查日期：2026 年 10 月 17 日

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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