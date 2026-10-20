空中云汇美国对比(2026)：Wise Business 与 Airwallex 哪个更适合华人企业？

本文对比 Wise Business 与 Airwallex（空中云汇）在美国市场的主要功能，涵盖多币种收款账户、客户支付与收单、货币兑换、批量付款、企业卡、API 和会计软件集成，帮助企业根据资金流向、日常工作流程和开户条件评估两种方案。
本文仅供一般信息参考，不构成法律、税务、会计或个别财务建议。产品功能、费用、企业卡资格、州别限制及开户审核要求可能因企业实体、行业和交易路径而异。申请前应以两家平台的最新美国官方说明及实际报价为准。
简化美国企业跨境收付款
如果你的美国企业需要接收海外回款、换汇，并向海外供应商或承包商付款，可以考虑使用 Wise Business。它主要面向跨境收付款与资金管理，不是在线收单或独立站支付网关。
- 持有和兑换 40+ 种货币，并可获取部分币种的本地收款账户信息
- 通过批量付款向多位供应商或承包商付款，并可使用 API 自动化
- 可同步 QuickBooks、Xero 等会计软件，方便对账和记录管理
- 开户需通过企业验证
具体资料要求及州别限制，以美国官方页面为准
重点概览
- 如果企业经常向海外供应商、承包商或远程团队付款，应重点比较付款路径、汇率、费用结构和批量付款功能。Wise Business 可以作为优先考虑的选项之一。
- 如果企业经营 Shopify、WooCommerce 或自建网站，应重点检查支付网关、结账功能、支付链接和平台集成。Airwallex 的相关支付产品值得重点评估。
- 获取某种货币的收款账户信息，不代表企业可以直接通过该账户接受客户银行卡付款。
- 除开户费和换汇费外，还要考虑收款方式、清算路径、国际转账费用及后续付款成本。
- 美国实体资格、经营证明、企业卡可用性、支持币种，以及 QuickBooks、Xero、NetSuite 和 Shopify 等系统的实际集成范围，都应在申请前确认。
如果企业的主要需求是跨境付款与换汇，可以优先研究费用结构和批量付款功能；如果主要经营独立站或需要整合客户支付流程，则应进一步比较收单与系统集成能力。
核心对比总表
|比较项目
|Wise Business
|Airwallex（空中云汇）
|对美国华人企业的实际影响
|如何核实
|收款账户
|提供多币种账户及部分币种的本地收款信息；具体支持范围以美国页面为准1, 3
|通过 Global Accounts 提供多币种收款与资金管理服务；具体币种和账户详情需核实 9
|确认需要的是本地收款账户信息、持有外币余额，还是客户支付功能
|查看两家平台的收款账户及支持币种说明
|客户支付与收单
|提供部分收款及客户付款功能，但应确认是否满足独立站的完整收单需求 3
|提供面向企业的支付产品，包括支付链接、插件及相关 API；具体功能取决于资格与配置 12
|Shopify 或独立站卖家应重点检查结账体验、支付方式和结算流程
|查看 Payments、Payment Links、Payment Plugins 等官方页面
|换汇与汇率
|强调使用中间市场汇率，并另行收取相应费用；实际费率因交易而异 2
|换汇价格和费用取决于币种、交易及适用定价；应查看美国定价说明和实际报价 10
|换汇频繁的企业应比较每笔交易的最终成本，而不只看宣传中的汇率
|查看两家平台的定价页及交易报价
|批量付款
|提供批量付款功能；单次笔数上限及 API 使用条件应以最新说明为准 4
|支持企业国际付款及相关批量处理功能；审批与权限配置需进一步确认10
|适合定期向供应商、承包商或分销商付款的团队
|查看 Payouts、Transfers、Batch Payments 及 API 文档
|企业卡与支出管理
|企业卡及相关团队支出功能的可用性取决于地区和企业资格 8
|提供企业卡及相关支出管理功能，具体卡种、权限和管理选项需核实 13
|若需管理广告费、软件订阅和差旅支出，应比较卡片权限、限额及收据管理
|查看美国企业卡页面及资格说明
|API 与自动化
|可用于支持部分付款、换汇及相关业务流程的自动化
|API 涵盖支付、换汇、卡片及付款等多个业务模块，具体范围依产品而定
|只需自动化跨境付款的团队，可能不需要更复杂的支付基础设施；需要整合收单的团队则应比较 API 覆盖范围
|查看 API 文档及开发者指南
|会计与商务集成
|官方资料列出部分会计软件集成；具体软件和同步功能需核实 7
|提供会计及电商相关集成；实际支持的软件、功能和地区可能不同 11
|集成范围会影响对账效率及人工处理量
|查看 Accounting Integrations、App Marketplace 等官方页面
|美国开户要求
|需核实企业实体、EIN、受益所有人及经营地址等要求，并确认州别限制 5
|需核实 EIN、公司成立文件、受益所有人资料及可能要求的补充经营证明 14
|对中国背景股东或跨境经营团队而言，企业结构和美国经营证明可能影响审核结果
|查看美国开户要求及 KYB 帮助页面
作者
Cherry
小提示
支持币种、交易限额、单次批量付款上限、企业卡资格和集成功能可能随时间及企业条件变化，申请前应逐项核对官方资料。
哪类公司更适合 Wise Business？哪类更适合 Airwallex？
对于许多美国中小企业，选择跨境金融工具时，可以先梳理资金的流向。如果企业主要接收海外客户或电商平台回款，再将资金兑换成其他货币，用于支付供应商、承包商或海外团队，Wise Business 值得优先评估。比较时应重点关注多币种收付、换汇费用、批量付款及付款记录管理。
跨境电商卖家的需求可能更复杂。如果业务依赖 Shopify、WooCommerce 或自建网站，除了收款账户，还要考虑客户如何完成支付、可用的支付方式、结账功能、插件及后续结算。Airwallex 的支付产品可能更符合这类需求，但仍需确认具体平台、地区和企业资格是否受支持。
可以根据以下方向缩小选择范围：
- 以国际付款为主要需求的美国 LLC 或 C-Corp，应重点比较换汇费用、收款账户详情、批量付款功能及付款记录管理。
- 经营独立站或跨境电商的企业，应优先核实支付网关、插件、结账方式和结算币种是否符合业务需求。
- 经常向多家供应商或承包商付款的团队，应比较批量导入、审批流程、收款人管理和会计记录功能。
- 需要多人协作管理财务的企业，应重点检查用户权限、企业卡、支出限额、账单支付和审批功能。
- 希望将付款流程接入内部系统的技术团队，应根据自动化需求比较 API 的覆盖范围、开发成本和对账能力。
收款、换汇和总成本怎么看？
企业跨境资金管理的成本，通常不只来自货币兑换。客户或电商平台通过什么渠道付款、企业能否直接接收本地转账、资金是否需要经过国际电汇网络，以及后续向海外供应商付款时采用什么路径，都可能影响最终到账金额。
例如，美国 Shopify 卖家先收取美元，再向东南亚供应商付款，与美国 LLC 每月向欧洲承包商支付服务费，虽然都涉及跨境交易，但费用构成可能不同。前者需要重点考虑客户支付方式、收单费用、结算币种及换汇时点；后者则更需要关注付款费用、汇率、批量处理和审批流程。有关国际转账的费用与清算路径，可参考《美国国际汇款终极指南》。
本地收款与总成本核对清单
比较 Wise Business 和 Airwallex 时，可以逐项确认：
- 企业能否取得所需币种的本地收款账户信息，而不只是持有该币种余额
- 客户或平台回款采用本地转账、银行卡收单还是 SWIFT 国际电汇
- 企业能否先持有原币，再根据实际需要决定换汇时间
- 向海外供应商付款时，是否会产生固定费用、按比例收取的费用或中间行费用
- 收款、换汇、付款和退款分别适用什么收费标准
- 官方定价页、收款说明、转账条款和帮助中心的信息是否一致
作者
Cherry
小提示
比较时，最好使用相同的交易金额、付款币种、收款国家和结算方式进行估算，并以实际报价为准。不同路径的费用不能仅凭单一汇率或首页宣传数字直接比较。
企业卡、批量付款与财务管理
如果你的团队每月需要向海外供应商、承包商或分销商付款，Wise Business 的批量付款、团队卡和会计软件集成功能可能已经能够满足日常需求。如果企业还需要管理员工用卡、处理报销、设置审批流程、支付账单及管理供应商，则可以进一步考虑 Airwallex 的财务管理功能。13
需要注意的是，平台提供企业卡不代表所有美国企业都符合申请资格。实际可用性取决于企业实体、账户资格、卡片类型和团队权限。申请前应查看两家平台最新的美国官方说明，确认具体功能及使用条件。
选择时可以重点比较以下几点：
- 如果团队经常向同一批供应商付款，应关注批量导入、收款人管理和付款审批功能。
- 如果企业需要管理广告费、SaaS 订阅和差旅支出，应比较虚拟卡、实体卡、支出限额及收据管理功能。
- 如果财务与运营由不同人员负责，应重点检查多用户权限、审批记录和会计软件集成能力。
给海外供应商和承包商付款时看什么？
使用付款工具完成转账，并不代表企业已经准备好所有税务资料。美国企业向供应商和承包商付款时，需要根据收款方的身份及付款性质，确认应收集哪些税务表格，以及是否需要申报相关款项。有关雇员与非雇员的区别，可参考《W-2 与 1099 有什么区别？》。
- 确认收款方是美国公司、美国个人承包商，还是非美国实体。
- 根据收款方的税务身份，确认是否需要收集 W-9 或 W-8BEN-E。
- 根据付款频率和团队规模，评估是否需要批量付款、定期付款和多人审批功能。
- 确认付款记录能否同步至 QuickBooks 或 Xero，并妥善保存相关税务资料，以便核对可能涉及的 1099-NEC 申报义务。
根据美国国税局（IRS）的说明，企业通常应向符合条件的美国独立承包商收集 W-9，并在符合申报条件时使用 1099-NEC 报告非雇员报酬。15, 17 W-8BEN-E 则主要用于外国实体的相关税务身份证明，具体表格要求应根据实际情况判断。16
电商和技术团队：收单、API 与会计集成
对于 Shopify 卖家来说，选择支付工具时，除了收款账户，还应关注客户能否顺利完成付款。收单是指处理客户付款的相关服务，例如银行卡支付；支付链接、结账页面和电商插件则是客户付款流程中的不同组成部分。仅有收款账户信息，并不代表企业已经具备完整的在线收单功能。
如果企业通过独立站或多个电商渠道销售商品，可以重点评估 Airwallex 的支付受理功能，并确认其支持的支付方式、平台插件和结算选项是否符合业务需求。
如果技术团队主要希望自动化跨境付款、管理多币种资金和简化对账，Wise Business 的 API、批量付款及会计软件集成也值得考虑。选择时应重点比较 API 能够处理哪些业务、需要多少开发工作，以及订单、收款、换汇、付款和记账能否顺畅衔接，避免团队需要在多个系统之间反复整理数据。
开户要求与美国合规限制
平台功能再丰富，如果企业不符合开户要求，也无法顺利使用相关服务。申请企业账户时，平台通常会进行 KYB（Know Your Business）审核，以核实企业身份、所有权及经营情况。5, 14
美国公司一般需要准备以下资料，具体要求取决于平台及企业情况：
- 企业法定名称及成立文件，例如 LLC 或 C-Corp 的注册文件
- EIN（雇主识别号码）及相关税务证明
- 受益所有人、控制人和授权操作人的身份资料
- 企业注册地址及实际经营地址等相关信息
- 公司网站、订单、发票、银行流水或其他能够证明业务运营情况的材料
对于有中国背景股东或跨境经营安排的团队，提前确认美国实体的经营情况能否满足审核要求尤其重要。Airwallex 的美国开户资料说明列出了 EIN 文件、公司成立文件、受益所有权声明及相关经营证明等要求；平台也可能根据企业情况要求补充资料。Wise Business 同样有自己的美国开户及验证要求，申请前应逐项核对最新官方说明。
如果企业仍在整理税务和银行资料，可以先阅读《美国税率体系完整指南》和《美国银行开户全攻略》，了解相关基础知识，再根据企业的实际需求准备开户文件。
最终应该如何选择？
- 先梳理资金流向，确认资金从哪里进入企业账户、是否需要持有原币，以及最终要向哪些对象付款。
- 再列出日常运营需求，例如员工卡、共享卡、审批流程、账单支付、支付链接或在线结账功能。
- 核实开户条件，包括企业实体类型、注册州、所属行业、股权结构、经营证明及系统集成要求。
- 如果企业主要需要跨境付款、换汇和批量转账，Wise Business 值得优先评估。
- 如果企业更需要在线收单、支付方式整合及多角色财务管理，Airwallex 值得重点比较。
如果你更关注换汇费用、跨境付款和向海外供应商或承包商批量付款，可以进一步查看 Wise Business 的官方资料。如果你更关注电商收单、支付插件及支付与财务流程的整合，则可以重点研究 Airwallex 的美国业务方案。无论选择哪一家，都应在开户前确认实际适用的功能、费用和限制。
FAQ
常见问题
Airwallex 和 Wise Business 在美国的主要区别是什么？
整体而言，Wise Business 更适合重点关注多币种收付、换汇和跨境批量付款的企业；Airwallex 则提供企业账户、支付受理、企业卡和支出管理等多种功能。具体选择应取决于企业主要需要解决的是跨境付款、客户收款，还是在线收单和财务流程整合。
美国公司使用 Wise Business 可以接收哪些币种，获得哪些收款信息？
Wise 美国企业页面目前列出 22 种货币的收款账户详情，并支持持有和兑换多种货币。需要注意，持有某种货币、接收该币种付款，以及取得相应的本地收款账户信息，是不同的功能。企业应根据具体币种和付款路径核对最新的官方收款说明。
Airwallex 在美国更适合 Shopify 卖家吗？
如果美国 Shopify 卖家需要在线结账、支付链接、电商插件及多币种资金管理，Airwallex 值得优先评估。不过，实际适用性还取决于企业资格、所需支付方式及具体集成方案。如果企业主要接收平台回款或客户银行转账，再进行换汇和海外付款，Wise Business 也可能符合需求。
向海外供应商或承包商批量付款时，应该如何比较 Wise Business 和 Airwallex？
两家平台都提供面向企业的跨境付款功能，但企业应根据实际工作流程进行比较。Wise Business 的批量付款、换汇和付款管理功能，适合纳入评估；Airwallex 则可进一步比较其付款审批、企业卡、账单支付及财务管理功能。此外，美国企业还应根据收款方的税务身份和付款性质，确认 W-9、W-8BEN-E 及 1099-NEC 等相关资料或申报要求。
资料来源
- Wise Business: Grow with the International Business Account：用于核对 Wise Business 在美国的产品定位、多币种功能、团队卡与安全表述。
- Wise Business Fees & Pricing: Only Pay for What You Use：用于核对 Wise 美国市场的一次性收款账户详情费用、收款费、换汇和卡片费用结构。
- Receive International Payments | Accept Payments from Overseas：用于核对 Wise 可获取的收款账户详情、客户付款方式与会计同步能力。
- BatchTransfer – Payouts Platform for Global Businesses：用于核对 Wise 批量付款、最多 1,000 笔付款和 API 自动化表述。
- Wise Business Account Requirements – How to Open an Account in the US：用于核对 Wise 美国企业开户材料、受益所有人要求，以及 Nevada 和美国属地限制。
- Wise API: Seamless Integrations for Your Business：用于核对 Wise Open API 的主要自动化场景。
- Wise Business App Marketplace: Sync Wise with Your Accounting Software：用于核对 QuickBooks、Xero、NetSuite 等会计集成。
- International Business Debit Card – International Payments：用于核对 Wise Multi-Currency Card for Business、团队卡、限额和收据同步功能。
- Open a Business Account in Minutes for Global Businesses — Airwallex：用于核对 Airwallex 美国 Business Account、Global Accounts、企业账户能力和资金管理表述。
- Plans & Pricing | Airwallex Official Site：用于核对 Airwallex 美国计划层级、月费、FX 加点、SWIFT 费用、收单价格和批量转账能力。
- Accounting Software Integrations – Airwallex：用于核对 Airwallex 与 QuickBooks、Xero、NetSuite、Shopify、WooCommerce 等平台的集成情况。
- Airwallex Payments: Global Payment Processing Platform without FX Fees：用于核对 Airwallex 的收单、支付链接、插件、结账功能和本地支付方式。
- Best Corporate Cards: 2% Cashback, Spend Controls & No FX Fees：用于核对 Airwallex 美国企业卡、员工卡、支出限额和支出管理功能。
- Documents Required for Companies in the US – Airwallex Help Centre：用于核对美国公司开户所需的 EIN、成立文件、受益所有人声明，以及境外运营企业可能需要提供的美国经营证明。
- About Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification：用于核对 W-9 在美国供应商和承包商税务资料收集中的用途。
- About Form W-8BEN-E, Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)：用于核对 W-8BEN-E 在外国实体相关税务身份认证、预扣税及申报中的用途。
- About Form 1099-NEC, Nonemployee Compensation：用于核对 1099-NEC 与非雇员报酬申报相关的官方说明。
资料检查日期：2026 年 10 月 17 日