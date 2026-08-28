马来西亚赚钱平台推荐：副业选择与跨境收款指南

如果你正在寻找适合学生、上班族或自由职业者的副业，可以先从平台类型入手，再根据自己的技能、时间和收款需求做选择。
本文主要介绍马来西亚常见的本地兼职、国际自由职业、内容创作和网卖平台，并整理选择平台时值得注意的收款问题。文中平台仅作示例，不代表对任何平台的推荐或背书。
本文仅供一般信息参考，不构成财务、税务或法律建议。
Wise 多币种账户
Wise 多币种账户适合经常在马来西亚和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。
重点概览
- 本地兼职与任务平台
- 适合：学生、上班族、副业新手
- 常见收入：跑腿、活动协助、短时任务
- 收款注意：多以马币结算；时间较灵活，但收入会随任务量波动
- 国际自由职业平台
- 适合：有专业技能、想接海外订单的人
- 常见收入：设计、写作、翻译、开发、社媒运营
- 收款注意：常涉及外币结算；需对比提现费用、汇率和到账时间
- 内容创作平台
- 适合：愿意长期经营内容的人
- 常见收入：广告分成、品牌合作、数字内容
- 收款注意：起量时间不固定；平台规则与审核要求可能调整
- 网卖平台
- 适合：想销售商品或数字产品的人
- 常见收入：商品销售、直播带货、联盟营销
- 收款注意：考虑选品、物流、售后及平台费用
马来西亚常见赚钱平台怎么选？
马来西亚常见的副业平台，大致可以分成本地兼职、国际自由职业，以及内容创作和网卖三类。它们的接单方式、投入时间和收款流程都有差别。
1. 本地兼职与短时任务平台
这类平台主要面向马来西亚本地市场，工作通常包括跑腿、活动协助、配送、家政或短期排班等。对于时间比较零散、希望从低门槛工作开始的人来说，可以先从这类平台了解市场。
GoGet
- 做什么：跑腿、线下协助、物流配送、短期兼职
- 适合谁：学生、主妇、时间零碎的副业新手
- 接单特点：接单后即可开始赚取收益
- 收款/结算方式：通常以马币结算；提现条件与到账时间以平台最新规则为准
Swifty
- 做什么：TikTok 内容创作、UGC 内容制作、短视频相关合作
- 适合谁：对 TikTok/短视频/UGC 有兴趣或有相关背景的创作者
- 接单特点：通过官网申请；筛选与合作流程以官方要求为准
- 收款/结算方式：薪酬与合作方式以官方岗位说明或合作条款为准
Troopers
- 做什么：品牌推广、展会工作人员、临时促销员
- 适合谁：能配合线下工作时间的人
- 接单特点：根据平台发布的工作机会申请
- 收款/结算方式：通常由平台安排结算；具体以最新规则为准
2. 国际自由职业平台
如果你已经有设计、写作、翻译、编程、营销或虚拟助理等技能，可以考虑国际自由职业平台。这类平台面对的客户来自不同国家，通常需要用英文沟通、准备作品集，并根据项目要求报价。与本地兼职不同，接单能力往往比单纯投入更多时间更重要。
Upwork
- 怎么赚钱：项目竞标；按时薪或固定项目收费
- 适合谁：有专业技能、具备英语沟通能力的人
- 接单特点：通常需要提交提案，逐步累积客户评价与信誉
- 收款/结算：多为美元跨国结算；一般可绑定 PayPal、Wise 或电汇提现（以平台最新规则为准）4, 5
Fiverr
- 怎么赚钱：把服务“产品化”，做成标准化服务项目（Gig）
- 适合谁：设计师、文案、剪辑师等可交付型技能人群
- 接单特点：通过服务页面展示作品、套餐与报价吸引下单
- 收款/结算：多为美元结算；通常在订单完成并满足平台提现条件后处理（以平台规则为准）6
Freelancer
- 怎么赚钱：项目竞标；也有设计/技术类比赛
- 适合谁：有竞标经验或擅长方案比拼的人
- 接单特点：项目竞争较多，需要主动寻找并争取合适机会
- 收款/结算：支持多种收款方式；费用与提现周期以平台规则为准
3. 内容创作与电商平台
TikTok / TikTok Shop
- 怎么赚钱：短视频、直播带货、联盟营销（Affiliate）
- 适合谁：擅长内容创作、选品、社交媒体运营的人
- 起量/变现特点：时间不固定，通常取决于内容表现、账号情况与平台规则
- 运营与收款特点：可通过平台相关功能结算；提现方式、条件与到账时间以平台最新规则为准
Shopee / Lazada
- 怎么赚钱：开店销售、联盟营销
- 适合谁：电商卖家；有货源或想尝试线上销售的人
- 起量/变现特点：通常需要一定运营周期（选品、店铺运营、流量与订单积累）
- 运营与收款特点：结算方式、提现条件与到账时间以两平台在马来西亚的最新规则为准
YouTube
- 怎么赚钱：广告分成、频道会员、品牌合作
- 适合谁：擅长视频创作并愿意长期经营频道的人
- 起量/变现特点：一般需要较长时间积累；广告分成通常需满足 YouTube 合作伙伴计划门槛
- 运营与收款特点：通过 Google AdSense for YouTube 收款；马来西亚账户可用电汇等方式（以账户实际可用方式为准）
- 怎么赚钱：摄影/插画/视频/3D 素材授权或下载分成
- 适合谁：摄影师、插画师、3D 创作者、视频创作者
- 起量/变现特点：需要持续上传并积累素材库；收入与下载量及平台规则相关
- 运营与收款特点：收款币种、最低提现金额与支付方式以 Shutterstock 官方最新规定为准
Magnific
- 怎么赚钱：AI 图像/视频/音频生成工具（企业与团队订阅/积分付费）
- 适合谁：品牌方、创意代理商、企业内容团队（不是“上传素材赚分成”的模式）
- 起量/变现特点：Business / Enterprise 团队订阅与 credits 付费；非个人素材授权分成
- 运营与收款特点：属于企业级付费工具，不是个人创作者收款/提现平台；不适合归入“赚钱平台”分类
选择马来西亚赚钱平台前要注意什么？
平台是否正规：先检查平台有没有清楚的服务说明、帮助中心、付款规则和身份验证流程。遇到要求提前缴费、收取不明押金、承诺高回报，或者主要依靠拉人发展下线的平台，都应该提高警惕。2
看自己的技能和时间是否匹配：本地任务平台更看重时间和执行力，国际自由职业平台则通常更看重专业技能和作品集。如果你在吉隆坡或槟城为海外客户提供设计、翻译或社交媒体运营服务，找到与你技能匹配的平台，比同时注册多个平台更重要。1
看清平台怎么收费：有些平台会收取服务费，有些会在提现时收费，也有些可能涉及货币兑换成本。不要只看 “免费提现” 几个字，注册前最好先确认平台的收费结构，以及最终收款时可能涉及的其他费用。
确认提现方式是否适合马来西亚用户：先确认平台是否支持你实际需要的收款方式，例如转入 Maybank、CIMB 或 Public Bank 等马来西亚银行账户，或者使用支持多币种管理的账户。具体可用的提现方式、币种和条件，应以平台最新规则为准。
Cherry
小提示
很多平台标示 “免费提现”，但实际收款时还可能涉及结算币种和货币兑换成本。注册前先看清楚平台以什么币种结算、提现到哪里，以及兑换成马来西亚令吉时可能产生哪些费用。
马来西亚自由职业者如何接收海外款项？
对于接收海外收入的自由职业者来说，除了 “能不能收到钱”，还要看收款币种、费用、汇率和到账时间。
先确认平台有没有内置提现功能，再看是否可以直接转入马来西亚本地银行账户，或者转入支持多币种管理的账户。最后再根据自己的日常支出和换汇需求比较不同方式。
收款前至少核对这 5 项：
- 到账币种，是美元、欧元，还是平台先兑换成马来西亚令吉
- 提现费用，是固定收费还是按比例计算
- 汇率由谁决定，以及是否涉及货币兑换费用
- 预计到账时间，以及是否存在额外审核
- 账户姓名、银行资料和身份验证信息是否一致
一个常见问题是，平台账户、银行账户和收款工具的姓名或资料不一致，可能导致付款延迟或退回。准备提现到 Maybank、CIMB 或 Public Bank 前，最好先查看平台官方付款说明，再核对收款工具的要求。
对于经常接收海外收入的人来说，收款路径是否清晰、费用是否透明，往往比同时使用多个平台更值得关注。
如何接收外币和管理海外收入？
如果你为海外客户提供设计、写作、翻译、开发或社交媒体运营等服务，收款时通常需要考虑三个问题：收到什么币种、什么时候兑换成马来西亚令吉，以及之后如何使用这笔钱。
在支持银行转账的客户或工作平台场景中，Wise 多币种账户可以作为一种收款和管理不同币种的选择。7你可以在账户中管理符合条件的不同币种，并根据自己的需要进行兑换。具体支持的币种、收款方式、费用和账户功能，应以 Wise 官方最新信息为准。8
需要注意的是，Wise 是金融机构而不是银行，也不是所有平台都支持使用 Wise 收款。 具体可用性可能受到地区、账户类型、验证要求以及付款方或平台规则影响。具体结算方式、提现条件和到账时间以平台在马来西亚的最新规则为准
例如，如果你在槟城为美国客户提供设计服务，对方计划以美元付款，可以先确认客户或平台支持的付款方式，再判断 Wise 是否适合自己的收款流程。收到款项后，也可以根据实际支出安排决定何时兑换成马来西亚令吉。
如果你已经在支持银行转账的平台接单，可以先查看 Wise 官方帮助中心 的多币种收款说明，再判断是否符合自己的需求。使用前请查看 Wise 官方页面显示的实时费用、汇率及适用条件。
在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。
FAQ
常见问题
马来西亚有哪些可以赚钱的 APP？
常见可以分为三类：本地兼职和任务平台、国际自由职业平台，以及内容创作和电商平台。选择时不要只看平台名称，还要比较任务类型、提现方式、审核要求，以及是否符合自己的技能和时间。
有哪些平台可以赚钱？
比较实用的方式，是先分成本地兼职平台、技能型自由职业平台，以及内容和电商平台。平台数量并不代表适合程度，可以先按照前面的几个标准筛选，再决定注册哪一类。
马来西亚做什么生意比较适合副业？
没有一个适合所有人的固定答案。可以先考虑启动成本、现有技能、市场需求和获客方式。如果希望降低前期投入，服务型副业通常可以从已有技能开始尝试，但实际收入仍取决于客户需求、定价和个人运营情况。如果副业或自由职业产生收入，相关税务处理应以马来西亚内陆税收局最新规定为准。3
马来西亚有哪些网卖平台？
Shopee、Lazada 和 TikTok Shop 都是马来西亚消费者熟悉的电商平台。做网卖时，除了选品，还需要考虑物流、售后、平台费用和相关规则。如果你的目标是利用已有技能接海外客户，也可以同时比较自由职业平台。
马来西亚兼职平台适合学生或上班族吗？
部分平台适合时间比较零散、希望尝试兼职的人。不过，兼职机会和收入可能随任务数量、工作时间和平台规则变化。开始前可以优先选择前期成本较低、付款和提现规则清楚的平台，不必一次注册太多。
资料来源
- MDEC — Saya Digital Freelance：用于核对马来西亚数字自由职业及额外收入项目的官方说明，支持文中对本地数字工作和技能发展路径的介绍。
- Bank Negara Malaysia — Financial Consumer Alert List：用于支持读者在选择线上赚钱平台或相关服务前，注意未经授权实体及可疑计划的提示。
- HASiL — Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia：用于支持文中关于自由职业及其他收入的税务事项应以马来西亚内陆税收局最新官方规定为准的提示。
- Upwork Help — Direct to Local Bank：用于核对 Upwork 通过本地银行提现的相关要求，包括账户姓名匹配、启用等待期及到账时间等信息。
- Upwork Help — Fees and Timing：用于核对 Upwork 本地银行提现的费用、限额、处理时间及马来西亚的相关可用性。
- Fiverr Help Center — Withdrawing Your Earnings：用于核对 Fiverr 自由职业者的提现方式、等待期、最低提现金额及第三方收款方式等相关规则。
- Wise Help Centre — Which Currencies Can I Add, Keep and Receive in My Wise Account?：用于核对 Wise 多币种账户可持有及接收的币种，以及不同币种和地区可能存在的限制。
- Wise Help Centre — What Is a Wise Account?：用于核对 Wise 账户的基本功能、多币种管理场景，以及 Wise 不是银行的相关产品说明。
资料检查日期：2026 年 8 月 15 日