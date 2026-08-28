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马来西亚赚钱平台推荐：副业选择与跨境收款指南

马来西亚可以赚钱的平台不少，但并不是每个平台都适合所有人。真正需要比较的，是平台提供什么类型的工作、参与门槛有多高，以及收入最终怎么结算和提现。

一名穿着黄色上衣和深色围裙的年轻女性坐在办公桌前，对着笔记本电脑微笑，背景的书架上整齐堆放着快递纸箱。
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已更新 28-8-2026

如果你正在寻找适合学生、上班族或自由职业者的副业，可以先从平台类型入手，再根据自己的技能、时间和收款需求做选择。

本文主要介绍马来西亚常见的本地兼职、国际自由职业、内容创作和网卖平台，并整理选择平台时值得注意的收款问题。文中平台仅作示例，不代表对任何平台的推荐或背书。

本文仅供一般信息参考，不构成财务、税务或法律建议。

內容目錄

Wise 多币种账户

Wise 多币种账户适合经常在马来西亚和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。

  • 可持有和兑换 40 种货币
  • 可使用部分币种的账户信息接收国际付款
  • 换汇时使用中间市场汇率，并提前显示费用
  • 可与 Wise 卡配合，在海外 150 个国家和地区消费

    • 重点概览

    • 本地兼职与任务平台
      • 适合：学生、上班族、副业新手
      • 常见收入：跑腿、活动协助、短时任务
      • 收款注意：多以马币结算；时间较灵活，但收入会随任务量波动
    • 国际自由职业平台
      • 适合：有专业技能、想接海外订单的人
      • 常见收入：设计、写作、翻译、开发、社媒运营
      • 收款注意：常涉及外币结算；需对比提现费用、汇率和到账时间
    • 内容创作平台
      • 适合：愿意长期经营内容的人
      • 常见收入：广告分成、品牌合作、数字内容
      • 收款注意：起量时间不固定；平台规则与审核要求可能调整
    • 网卖平台
      • 适合：想销售商品或数字产品的人
      • 常见收入：商品销售、直播带货、联盟营销
      • 收款注意：考虑选品、物流、售后及平台费用

    马来西亚常见赚钱平台怎么选？

    马来西亚常见的副业平台，大致可以分成本地兼职、国际自由职业，以及内容创作和网卖三类。它们的接单方式、投入时间和收款流程都有差别。

    1. 本地兼职与短时任务平台

    这类平台主要面向马来西亚本地市场，工作通常包括跑腿、活动协助、配送、家政或短期排班等。对于时间比较零散、希望从低门槛工作开始的人来说，可以先从这类平台了解市场。

    GoGet

    • 做什么：跑腿、线下协助、物流配送、短期兼职
    • 适合谁：学生、主妇、时间零碎的副业新手
    • 接单特点：接单后即可开始赚取收益
    • 收款/结算方式：通常以马币结算；提现条件与到账时间以平台最新规则为准
    GoGet 官网

    Swifty

    • 做什么：TikTok 内容创作、UGC 内容制作、短视频相关合作
    • 适合谁：对 TikTok/短视频/UGC 有兴趣或有相关背景的创作者
    • 接单特点：通过官网申请；筛选与合作流程以官方要求为准
    • 收款/结算方式：薪酬与合作方式以官方岗位说明或合作条款为准
    Swifty 官网

    Troopers

    • 做什么：品牌推广、展会工作人员、临时促销员
    • 适合谁：能配合线下工作时间的人
    • 接单特点：根据平台发布的工作机会申请
    • 收款/结算方式：通常由平台安排结算；具体以最新规则为准
    Troopers 官网

    2. 国际自由职业平台

    如果你已经有设计、写作、翻译、编程、营销或虚拟助理等技能，可以考虑国际自由职业平台。这类平台面对的客户来自不同国家，通常需要用英文沟通、准备作品集，并根据项目要求报价。与本地兼职不同，接单能力往往比单纯投入更多时间更重要。

    Upwork

    • 怎么赚钱：项目竞标；按时薪或固定项目收费
    • 适合谁：有专业技能、具备英语沟通能力的人
    • 接单特点：通常需要提交提案，逐步累积客户评价与信誉
    • 收款/结算：多为美元跨国结算；一般可绑定 PayPal、Wise 或电汇提现（以平台最新规则为准）4, 5
    Upwork 官网

    Fiverr

    • 怎么赚钱：把服务“产品化”，做成标准化服务项目（Gig）
    • 适合谁：设计师、文案、剪辑师等可交付型技能人群
    • 接单特点：通过服务页面展示作品、套餐与报价吸引下单
    • 收款/结算：多为美元结算；通常在订单完成并满足平台提现条件后处理（以平台规则为准）6
    fiverr 官网

    Freelancer

    • 怎么赚钱：项目竞标；也有设计/技术类比赛
    • 适合谁：有竞标经验或擅长方案比拼的人
    • 接单特点：项目竞争较多，需要主动寻找并争取合适机会
    • 收款/结算：支持多种收款方式；费用与提现周期以平台规则为准
    freelancer 官网
    #

    财务管理

    2026 PayPal 马来西亚全攻略：注册、银行卡与账户绑定、提现与手续费详解

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    3. 内容创作与电商平台

    TikTok / TikTok Shop

    • 怎么赚钱：短视频、直播带货、联盟营销（Affiliate）
    • 适合谁：擅长内容创作、选品、社交媒体运营的人
    • 起量/变现特点：时间不固定，通常取决于内容表现、账号情况与平台规则
    • 运营与收款特点：可通过平台相关功能结算；提现方式、条件与到账时间以平台最新规则为准

    Shopee / Lazada

    • 怎么赚钱：开店销售、联盟营销
    • 适合谁：电商卖家；有货源或想尝试线上销售的人
    • 起量/变现特点：通常需要一定运营周期（选品、店铺运营、流量与订单积累）
    • 运营与收款特点：结算方式、提现条件与到账时间以两平台在马来西亚的最新规则为准

    YouTube

    • 怎么赚钱：广告分成、频道会员、品牌合作
    • 适合谁：擅长视频创作并愿意长期经营频道的人
    • 起量/变现特点：一般需要较长时间积累；广告分成通常需满足 YouTube 合作伙伴计划门槛
    • 运营与收款特点：通过 Google AdSense for YouTube 收款；马来西亚账户可用电汇等方式（以账户实际可用方式为准）

    Shutterstock

    • 怎么赚钱：摄影/插画/视频/3D 素材授权或下载分成
    • 适合谁：摄影师、插画师、3D 创作者、视频创作者
    • 起量/变现特点：需要持续上传并积累素材库；收入与下载量及平台规则相关
    • 运营与收款特点：收款币种、最低提现金额与支付方式以 Shutterstock 官方最新规定为准
    shutterstock 官网

    Magnific

    • 怎么赚钱：AI 图像/视频/音频生成工具（企业与团队订阅/积分付费）
    • 适合谁：品牌方、创意代理商、企业内容团队（不是“上传素材赚分成”的模式）
    • 起量/变现特点：Business / Enterprise 团队订阅与 credits 付费；非个人素材授权分成
    • 运营与收款特点：属于企业级付费工具，不是个人创作者收款/提现平台；不适合归入“赚钱平台”分类

    选择马来西亚赚钱平台前要注意什么？

    1

    平台是否正规：先检查平台有没有清楚的服务说明、帮助中心、付款规则和身份验证流程。遇到要求提前缴费、收取不明押金、承诺高回报，或者主要依靠拉人发展下线的平台，都应该提高警惕。2

    2

    看自己的技能和时间是否匹配：本地任务平台更看重时间和执行力，国际自由职业平台则通常更看重专业技能和作品集。如果你在吉隆坡或槟城为海外客户提供设计、翻译或社交媒体运营服务，找到与你技能匹配的平台，比同时注册多个平台更重要。1

    3

    看清平台怎么收费：有些平台会收取服务费，有些会在提现时收费，也有些可能涉及货币兑换成本。不要只看 “免费提现” 几个字，注册前最好先确认平台的收费结构，以及最终收款时可能涉及的其他费用。

    4

    确认提现方式是否适合马来西亚用户：先确认平台是否支持你实际需要的收款方式，例如转入 Maybank、CIMB 或 Public Bank 等马来西亚银行账户，或者使用支持多币种管理的账户。具体可用的提现方式、币种和条件，应以平台最新规则为准。

    image of insider

    Cherry

    小提示

    很多平台标示 “免费提现”，但实际收款时还可能涉及结算币种和货币兑换成本。注册前先看清楚平台以什么币种结算、提现到哪里，以及兑换成马来西亚令吉时可能产生哪些费用。

    马来西亚自由职业者如何接收海外款项？

    对于接收海外收入的自由职业者来说，除了 “能不能收到钱”，还要看收款币种、费用、汇率和到账时间。

    先确认平台有没有内置提现功能，再看是否可以直接转入马来西亚本地银行账户，或者转入支持多币种管理的账户。最后再根据自己的日常支出和换汇需求比较不同方式。

    收款前至少核对这 5 项：

    • 到账币种，是美元、欧元，还是平台先兑换成马来西亚令吉
    • 提现费用，是固定收费还是按比例计算
    • 汇率由谁决定，以及是否涉及货币兑换费用
    • 预计到账时间，以及是否存在额外审核
    • 账户姓名、银行资料和身份验证信息是否一致

    一个常见问题是，平台账户、银行账户和收款工具的姓名或资料不一致，可能导致付款延迟或退回。准备提现到 Maybank、CIMB 或 Public Bank 前，最好先查看平台官方付款说明，再核对收款工具的要求。

    对于经常接收海外收入的人来说，收款路径是否清晰、费用是否透明，往往比同时使用多个平台更值得关注。

    #

    财务管理

    2026 Wise 马来西亚使用指南：如何跨境汇款与消费

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    如何接收外币和管理海外收入？

    如果你为海外客户提供设计、写作、翻译、开发或社交媒体运营等服务，收款时通常需要考虑三个问题：收到什么币种、什么时候兑换成马来西亚令吉，以及之后如何使用这笔钱。

    在支持银行转账的客户或工作平台场景中，Wise 多币种账户可以作为一种收款和管理不同币种的选择。7你可以在账户中管理符合条件的不同币种，并根据自己的需要进行兑换。具体支持的币种、收款方式、费用和账户功能，应以 Wise 官方最新信息为准。8

    需要注意的是，Wise 是金融机构而不是银行，也不是所有平台都支持使用 Wise 收款。 具体可用性可能受到地区、账户类型、验证要求以及付款方或平台规则影响。具体结算方式、提现条件和到账时间以平台在马来西亚的最新规则为准

    例如，如果你在槟城为美国客户提供设计服务，对方计划以美元付款，可以先确认客户或平台支持的付款方式，再判断 Wise 是否适合自己的收款流程。收到款项后，也可以根据实际支出安排决定何时兑换成马来西亚令吉。

    如果你已经在支持银行转账的平台接单，可以先查看 Wise 官方帮助中心 的多币种收款说明，再判断是否符合自己的需求。使用前请查看 Wise 官方页面显示的实时费用、汇率及适用条件。

    注册 Wise 帐户
    Wise 官网

    在马来西亚，Wise (Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.) 是由马来西亚国家银行 (Bank Negara Malaysia) 授权的汇款（Money-Changing）及汇款业务（Remittance）执照持有者，受《2011年金钱服务业务法》（Money Services Business Act 2011）监管。

    FAQ

    常见问题

    马来西亚有哪些可以赚钱的 APP？

    常见可以分为三类：本地兼职和任务平台、国际自由职业平台，以及内容创作和电商平台。选择时不要只看平台名称，还要比较任务类型、提现方式、审核要求，以及是否符合自己的技能和时间。

    有哪些平台可以赚钱？

    比较实用的方式，是先分成本地兼职平台、技能型自由职业平台，以及内容和电商平台。平台数量并不代表适合程度，可以先按照前面的几个标准筛选，再决定注册哪一类。

    马来西亚做什么生意比较适合副业？

    没有一个适合所有人的固定答案。可以先考虑启动成本、现有技能、市场需求和获客方式。如果希望降低前期投入，服务型副业通常可以从已有技能开始尝试，但实际收入仍取决于客户需求、定价和个人运营情况。如果副业或自由职业产生收入，相关税务处理应以马来西亚内陆税收局最新规定为准。3

    马来西亚有哪些网卖平台？

    Shopee、Lazada 和 TikTok Shop 都是马来西亚消费者熟悉的电商平台。做网卖时，除了选品，还需要考虑物流、售后、平台费用和相关规则。如果你的目标是利用已有技能接海外客户，也可以同时比较自由职业平台。

    马来西亚兼职平台适合学生或上班族吗？

    部分平台适合时间比较零散、希望尝试兼职的人。不过，兼职机会和收入可能随任务数量、工作时间和平台规则变化。开始前可以优先选择前期成本较低、付款和提现规则清楚的平台，不必一次注册太多。

    资料来源

    资料检查日期：2026 年 8 月 15 日

    Author

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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