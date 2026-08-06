Condo ou maison au Canada : que choisir selon votre budget

Points clés à retenir Le meilleur choix dépend du coût total, pas du seul prix d’entrée. Critère Condo Maison Coût d’entrée Souvent plus bas Souvent plus élevé Coût mensuel Hypothèque, taxes, assurance, frais de copropriété Hypothèque, taxes, assurance, entretien et services Entretien Plus mutualisé Principalement à votre charge Flexibilité Règles collectives Plus d’autonomie Risque principal Cotisation spéciale Réparation majeure Profil type Premier achat urbain, pied-à-terre, budget serré Famille, horizon long, besoin d’espace Ce tableau présente une comparaison générale. Les coûts réels dépendent du bien, de sa localisation, de son état et de votre financement.

Comparer le coût réel d’un condo et d’une maison Une erreur fréquente consiste à comparer seulement le prix d’achat. Pour acheter une propriété au Canada, comparez plutôt le coût total mensuel, puis ajoutez les frais d’entrée et une réserve pour les imprévus. Type de bien Frais initiaux Frais mensuels Risques imprévus Condo Mise de fonds, frais de clôture, inspection, assurance Hypothèque, taxes, assurance, frais de copropriété, services Cotisation spéciale, hausse des charges, travaux communs Maison Mise de fonds, frais de clôture, inspection, assurance Hypothèque, taxes, assurance, chauffage, eau, entretien Toiture, plomberie, fondation, déneigement, travaux reportés Les coûts d’achat à prévoir Acheter un condo ou une maison au Canada commence par la même question : quel montant pouvez-vous mobiliser sans vous mettre sous pression dès la première année ? L’Agence de la consommation en matière financière du Canada rappelle qu’il faut intégrer les frais de clôture au budget initial. La mise de fonds minimale dépend du prix du bien et du prêteur. À cela s’ajoutent souvent l’inspection, les frais juridiques, l’assurance, les ajustements de taxes et, selon la province, les droits de mutation ou d’autres taxes de transfert. mise de fonds disponible ;

frais de clôture ;

inspection ;

frais juridiques et débours ;

assurance habitation ou condo ;

taxe ou droit de transfert selon la province. Le coût mensuel total après l’achat Il est fréquent de croire qu’un condo coûte automatiquement moins cher chaque mois. En pratique, son prix d’entrée peut être plus bas, mais les frais de copropriété peuvent réduire l’écart si l’immeuble est vieillissant ou très équipé. Pour un condo, le budget mensuel comprend souvent l’hypothèque, les taxes foncières, l’assurance du condo, l’électricité et les frais de copropriété. Pour une maison, prévoyez généralement une réserve plus large pour le chauffage, l’entretien extérieur, les réparations et les variations saisonnières. Avant de vous engager, demandez au vendeur ou à votre courtier immobilier les montants récents pour chaque poste, puis refaites le calcul avec votre banque ou votre courtier hypothécaire. Le prix affiché répond à la question « puis-je faire une offre ? » ; le coût mensuel total répond à la vraie question : « puis-je vivre avec ce bien pendant trois à cinq ans ? »

Choisir selon son mode de vie au Canada À budget égal, le bon choix peut changer complètement selon que vous vivez seul à Montréal, en couple à Toronto, en famille à Calgary ou que vous cherchez un bien simple à gérer pendant une installation encore en mouvement. Espace, emplacement et intimité Le condo convient souvent mieux si vous voulez rester proche des transports, du travail et des services, surtout dans les grands marchés urbains où chaque mètre carré se paie cher. Vous gagnez parfois en emplacement ce que vous perdez en surface, en rangement ou en intimité. La maison unifamiliale attire davantage si vous avez besoin de chambres supplémentaires, d’un bureau fermé, d’un sous-sol, d’un garage ou d’une cour. Ce choix prend encore plus de sens si vous pensez rester plusieurs années dans la même ville. Quand le condo convient mieux : centre-ville, trajets courts, espace extérieur limité mais acceptable.

centre-ville, trajets courts, espace extérieur limité mais acceptable. Quand la maison convient mieux : besoin d’espace, plus d’intimité, vie familiale plus stable. Temps d’entretien et flexibilité au quotidien Un condo réduit souvent le temps passé sur les tâches extérieures. Vous ne gérez pas seul la toiture, le déneigement des espaces communs ou l’entretien de la façade, mais vous acceptez aussi le rythme des décisions collectives. Avec une maison, vous choisissez vos travaux et votre calendrier, ce qui donne plus de liberté. En contrepartie, l’hiver canadien ajoute une charge pratique : déneigement, chauffage, entretien des accès, vérification du toit, de l’isolation et du drainage. Si vous voyagez souvent ou si vous venez juste d’arriver, ce temps de gestion compte presque autant que l’argent.

Comprendre les règles et frais propres au condo Un condo n’est pas seulement un logement plus compact. C’est aussi un cadre de propriété avec des charges communes, des documents à lire et des règles qui peuvent peser autant sur votre budget que sur votre quotidien. Frais de copropriété, fonds de réserve et cotisations spéciales Les frais de copropriété couvrent souvent une partie de l’entretien des parties communes, l’administration, certaines assurances de l’immeuble et parfois certains services. Le guide de la SCHL sur la copropriété conseille de vérifier la santé financière et matérielle de l’immeuble. Un fonds de réserve insuffisant augmente le risque de cotisation spéciale, c’est-à-dire un appel de fonds exceptionnel qui peut déséquilibrer votre budget. ce que les frais couvrent exactement ;

le montant du fonds de réserve ;

les travaux majeurs prévus ;

l’historique des cotisations spéciales ;

la tendance récente des charges. Règlements, location et documents à vérifier Un condo peut limiter les animaux, la location de courte ou de longue durée, certains travaux, l’usage des balcons, le bruit ou l’accès à des équipements communs. Si vous achetez pour y vivre d’abord puis louer plus tard, cette vérification est essentielle. En Ontario, un status certificate fournit des renseignements importants sur l’unité et la société de copropriété. Au Québec, vérifiez notamment l’attestation du syndicat sur l’état de la copropriété, la déclaration de copropriété, les procès-verbaux récents et les documents financiers disponibles.

Anticiper les coûts cachés d’une maison Une maison paraît parfois plus simple parce qu’il n’y a pas de frais de copropriété. Pourtant, elle transfère vers vous des coûts que le condo mutualise. Le vrai risque n’est pas l’entretien courant prévu au budget, mais la grosse dépense qui arrive trop tôt : toit, fenêtres, plomberie, drainage, chauffe-eau ou isolation. Plus la maison est ancienne, plus vous devez rechercher les travaux que l’ancien propriétaire a différés. Que votre préapprobation vienne de RBC, TD, BMO ou d’un autre prêteur, gardez une réserve séparée de votre mise de fonds. Sinon, vous pouvez acheter un bien acceptable pour la banque, mais trop serré pour votre quotidien. âge du toit, des fenêtres et du système de chauffage ;

inspection détaillée ;

budget annuel d’entretien ;

coût du déneigement, de la pelouse et des accès ;

marge de sécurité pour les réparations majeures.

Acheter depuis l’étranger ou en tant qu’expatrié Avant d’organiser votre financement, vérifiez que votre statut vous autorise à acheter le bien visé. Jusqu’au 1er janvier 2027, une loi fédérale interdit à certains non-Canadiens d’acheter certains immeubles résidentiels au Canada. Des exceptions existent notamment selon le statut de résidence, la localisation et le type de propriété ; faites confirmer votre situation par un professionnel qualifié. Pour un expatrié, comparer un condo et une maison revient aussi à comparer des délais, des justificatifs et des flux d’argent entre pays. La bonne option est celle que vous pouvez financer proprement, documenter facilement et assumer sans stress de change au moment clé. Préparer sa mise de fonds et prouver l’origine des fonds Confirmez tôt avec le prêteur le niveau de mise de fonds, de revenus et d’historique bancaire qu’il souhaite examiner. Rassemblez vos relevés, attestations d’épargne, preuves de vente, lettres de don et traces de transferts si une partie des fonds vient de l’étranger. Demandez au notaire ou à l’avocat combien de temps il faut pour valider les pièces et recevoir les fonds au bon endroit. Si vous changez de devise, prévoyez une marge pour les variations de change et évitez d’attendre la dernière semaine. Gérer son budget en CAD et ses transferts avant l’achat Si votre épargne est répartie entre le CAD et votre devise d’origine, suivez d’abord votre projet en dollars canadiens. Cela évite de surestimer votre budget au moment de l’offre ou de sous-estimer les frais d’installation qui arrivent en parallèle. Un compte Wise peut aider à détenir plusieurs devises, à suivre plus clairement un budget en CAD et à organiser certains transferts personnels éligibles avant l’installation. Il ne remplace ni une hypothèque, ni un notaire, ni un avocat, ni le circuit juridique de clôture. Wise pour préparer votre budget immobilier au Canada Un compte Wise peut vous aider à détenir et convertir des devises pendant la préparation de votre installation et de certains transferts personnels éligibles en CAD. En savoir plus

Tenir compte des différences entre provinces Les règles d’achat, les taxes de transfert et les documents à demander varient d’une province à l’autre. Vérifiez toujours le coût local avant de décider qu’un condo ou une maison est « plus abordable ». Province Taxe ou droit à chiffrer tôt Professionnel habituel Document de condo souvent cité Nuance utile Québec Droits de mutation, souvent appelés taxe de bienvenue Notaire Attestation du syndicat, déclaration de copropriété et procès-verbaux À Montréal, le centre et la périphérie ne jouent pas le même match budgétaire Ontario Land transfer tax, plus taxe municipale à Toronto le cas échéant Avocat Status certificate Le coût d’entrée peut grimper vite dans le Grand Toronto Colombie-Britannique Property transfer tax Avocat ou notaire Form B: Information Certificate et documents joints du strata Certains acheteurs doivent aussi vérifier les taxes additionnelles selon leur statut et la zone Alberta Frais d’enregistrement, frais juridiques et documents du condo Avocat Paquet documentaire du condo Le compromis espace-prix peut être différent de Toronto ou Vancouver Les intitulés, documents et responsabilités professionnelles varient selon la province, le type de bien et la situation de l’acheteur. Confirmez les exigences locales avant de vous engager.