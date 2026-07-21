Originaire de France et désormais installé à Tallinn après avoir passé plusieurs années en Allemagne, Roy Pallas est écrivain, blogueur, éditeur et créateur de contenu vidéo. Il possède plus d’une décennie d’expérience dans l’édition numérique. Depuis 2012, il crée, édite et gère du contenu éducatif sur des blogs, dans le cadre de campagnes par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur des plateformes vidéo. Il a également une formation d’artiste et de professeur de dessin, ce qui apporte une forte dimension visuelle et créative à son travail.