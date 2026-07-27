Comment trouver un bien immobilier au Canada?

À retenir Définissez votre projet et votre zone de recherche. Le “bon” marché varie fortement selon la province , la ville et le quartier : clarifiez vos critères (type de bien, accès transports/écoles, potentiel locatif, délai d’achat) avant de comparer les annonces.

Le “bon” marché varie fortement selon la , la et le : clarifiez vos critères (type de bien, accès transports/écoles, potentiel locatif, délai d’achat) avant de comparer les annonces. Calculez votre budget de recherche de façon réaliste. Au-delà du prix affiché, intégrez dès le départ : mise de fonds , frais de clôture , inspection , assurance habitation , ainsi que charges de copropriété (condo fees) et entretien . Cela évite de viser des biens inaccessibles une fois tous les coûts inclus.

Au-delà du prix affiché, intégrez dès le départ : , , , , ainsi que et . Cela évite de viser des biens inaccessibles une fois tous les coûts inclus. Utilisez les bons outils pour repérer les annonces. Pour une recherche efficace, combinez : REALTOR.ca pour une vue nationale , Centris pour une couverture particulièrement utile au Québec .

Pour une recherche efficace, combinez : Sécurisez votre démarche avant de faire une offre. Avant toute offre d’achat, assurez-vous d’avoir votre financement aligné, de vérifier les documents du bien (ex. état, déclarations, charges) et de comprendre les règles locales qui peuvent impacter l’achat.

Étape 1 : cadrer votre projet, votre statut et votre budget Un achat pour y vivre, un pied-à-terre et un investissement locatif ne se cherchent pas de la même façon. Votre méthode dépend aussi de votre statut au Canada et de votre marge financière réelle. Ce que votre statut change concrètement Résident permanent : le financement peut être plus simple à organiser, mais le prêteur examine toujours vos revenus, vos dettes et votre dossier de crédit.

le financement peut être plus simple à organiser, mais le prêteur examine toujours vos revenus, vos dettes et votre dossier de crédit. Résident temporaire avec permis valide : l’achat peut rester possible selon votre profil, la province et le prêteur, avec davantage de vérifications sur la stabilité du séjour et la provenance des fonds.

l’achat peut rester possible selon votre profil, la province et le prêteur, avec davantage de vérifications sur la stabilité du séjour et la provenance des fonds. Non-résident : l’achat reste possible dans certains cas, mais les restrictions fédérales et provinciales peuvent évoluer. Vérifiez la règle la plus récente sur Canada.ca et auprès d’un notaire ou d’un avocat immobilier avant d’aller plus loin. Bâtir un budget d’achat réaliste Avant même de chercher, passez du prix affiché au coût réel. Intégrez la mise de fonds, l’assurance prêt hypothécaire si elle s’applique, l’inspection préachat, les frais de notaire ou d’avocat, les taxes de mutation, l’assurance habitation, les charges de condo, l’entretien et les services publics. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada indique que les frais de clôture peuvent représenter environ 1,5% à 4% du prix d’achat. Un bien peut sembler accessible, puis devenir trop cher une fois les frais récurrents et régionaux ajoutés. Les prêteurs examinent notamment la stabilité du revenu, l’historique de crédit, les dettes et la provenance des fonds. Comprendre le marché Acheter un bien immobilier au Canada : guide complet Read more

Étape 2 : choisir la bonne province, la bonne ville et le bon quartier Une stratégie valable à Montréal ne fonctionne pas forcément à Toronto, Vancouver, Calgary ou Halifax. Le bon tri géographique se fait avant d’ouvrir dix portails à la fois. Comparer les marchés sans généraliser Province Canal utile Professionnel souvent clé Coût local à vérifier Point d’attention Québec Centris Notaire Droit de mutation, souvent appelé taxe de bienvenue Lire les procès-verbaux et vérifier le fonds de prévoyance d’un condo Ontario REALTOR.ca et agences locales Avocat immobilier Droits de mutation et frais municipaux selon la ville Forte concurrence dans certains marchés Colombie-Britannique REALTOR.ca et agences locales Avocat ou notaire selon le dossier Taxes de transfert et règles additionnelles selon la zone Vérifier rapidement les coûts locaux avant l’offre Alberta REALTOR.ca et agences locales Avocat immobilier Frais d’enregistrement et autres coûts de transaction Comparer aussi le coût de la vie hors logement Ce tableau donne une vue générale. Les taxes, les règles et les pratiques professionnelles peuvent varier selon la province, la municipalité et le dossier. Le Québec se distingue souvent par le poids de Centris dans la recherche et du notaire dans la finalisation. Ailleurs, le recours à un avocat immobilier est plus fréquent. Pour les surtaxes, taxes locales additionnelles ou frais particuliers, confirmez toujours la règle au niveau provincial et municipal avant de faire une offre. Faut-il louer d’abord ou acheter tout de suite ? Louer pendant 6 à 12 mois peut être plus prudent si vous connaissez mal les quartiers, si votre emploi vient de commencer ou si votre historique de crédit canadien est encore limité. Cela réduit le risque d’acheter dans un secteur qui paraît pratique sur le papier mais fonctionne mal au quotidien. Acheter rapidement peut être cohérent si votre statut est stable, si votre financement est déjà solide et si vous connaissez bien la zone visée.

Étape 3 : organiser votre recherche de biens et vos alertes Une bonne recherche repose sur un système simple, pas sur des onglets ouverts au hasard. L’idée est de filtrer le bruit avant les visites. Choisir les bons canaux de recherche Pour une vue large du marché canadien, commencez par REALTOR.ca. Pour le Québec, Centris reste souvent le réflexe le plus utile. Ajoutez ensuite les sites d’agences locales, les alertes par e-mail et, avec prudence, les annonces directes de particuliers. Activez des filtres clairs : type de bien, budget total, charges de condo, stationnement, distance des transports, travaux à prévoir et quartier. Pour un projet locatif, séparez le rendement attendu du critère personnel « j’y vivrais ». Travailler avec un agent immobilier ou un courtier Un bon agent immobilier ou courtier peut filtrer les biens, organiser les visites, partager des comparables et signaler des points d’alerte avant que vous ne perdiez du temps. Demandez-lui quelle zone il couvre, s’il travaille souvent avec des expatriés, comment il gère les recherches à distance et sous quel délai il répond. Si vous n’êtes pas encore sur place, organisez des prévisites vidéo et un tableau partagé pour comparer chaque bien. Un professionnel utile ne remplace pas vos vérifications, mais il raccourcit le tri et replace chaque annonce dans son contexte local.

Étape 4 : visiter, comparer et présélectionner les propriétés Le but d’une visite n’est pas de confirmer un coup de cœur. C’est d’éliminer rapidement les mauvais dossiers et de documenter les bons. Lire une annonce comme un acheteur averti Repérez d’abord ce qui manque. Une surface floue, des rénovations mal décrites, l’absence d’information sur les charges de copropriété, un stationnement non précisé ou des photos qui évitent certaines pièces méritent des questions avant la visite. Vérifiez aussi depuis combien de temps le bien est sur le marché et si le prix semble cohérent avec des propriétés comparables. Un prix très attractif n’est pas toujours une bonne affaire. Il peut refléter un problème de localisation, de copropriété, de bruit ou de travaux. Demandez les documents disponibles avant de vous déplacer lorsque c’est possible. Poser les bonnes questions pendant une visite Utilisez une checklist simple : état général, humidité, fenêtres, chauffage, isolation, bruit, toiture, taxes municipales, charges de condo, travaux votés, voisinage, transports, raison de la vente et potentiel locatif si c’est votre projet. Visitez si possible à différents moments de la journée. Après chaque visite, remplissez un tableau de comparaison pendant que vos impressions sont fraîches. Si vous repérez un problème structurel, des charges mal expliquées ou des réponses évasives sur des travaux connus, écartez rapidement le bien.

Étape 5 : vérifier le financement et le coût réel avant l’offre Une offre d’achat se décide sur un dossier finançable, pas seulement sur l’envie d’aller vite. C’est le moment où la recherche devient concrète. Obtenir une préapprobation et préparer vos preuves de fonds La préapprobation hypothécaire vous donne un cadre de prix indicatif et peut vous éviter de visiter hors budget. Elle ne garantit toutefois pas l’approbation finale du prêt, qui dépend notamment du bien et des critères du prêteur. Préparez généralement vos revenus, vos dettes, votre statut au Canada, votre historique de crédit, l’origine des fonds et vos relevés d’épargne. Si vous préparez des fonds depuis l’étranger, gardez un historique clair des transferts et de la provenance de l’argent. Les documents demandés et les critères d’acceptation varient selon le prêteur et votre situation. Estimer le coût réel avant l’offre d’achat Assemblez le total avant de signer : prix, mise de fonds, assurance hypothécaire éventuelle, inspection, frais juridiques, taxes de mutation, assurance habitation, charges, entretien et éventuels frais locaux. Bien Prix affiché Frais récurrents Coûts ponctuels Lecture utile Condo A Plus bas Charges élevées Travaux de copropriété possibles Peut coûter plus qu’une maison modeste Maison B Plus haut Entretien plus lourd Frais juridiques similaires Peut rester plus stable si les coûts récurrents sont limités Condo C, autre province Moyen Taxes locales différentes Frais de clôture à recalculer Refaire tout le budget avant l’offre Ces exemples sont illustratifs et ne constituent pas des estimations de prix. Recalculez les coûts à partir du bien, de la municipalité et de la province visés. Un condo moins cher peut coûter plus qu’une maison plus chère si les charges, les travaux ou les taxes locales sont mal anticipés. Recalculez toujours si vous changez de municipalité ou de province.

Étape 6 : contrôler le dossier du bien avant de signer Un bon bien se sécurise avant la signature. Les erreurs les plus coûteuses viennent souvent d’un document lu trop vite ou d’une condition oubliée. Vérifier l’inspection préachat et les documents du bien L’inspection préachat aide à observer l’état visible du bien, mais elle ne remplace pas les vérifications juridiques ou de copropriété. Demandez aussi le titre, les règlements de copropriété, les procès-verbaux, le fonds de prévoyance, les travaux à venir, l’historique de sinistres s’il est disponible et les taxes foncières. Encadrer l’offre d’achat et les conditions Avant de signer, demandez de faire vérifier au moins ces points : Financement : votre capacité d’emprunt et vos preuves de fonds. Inspection : la possibilité de renégocier ou de vous retirer si le rapport est défavorable. Documents de copropriété : surtout pour un condo. Validation juridique : notaire au Québec, avocat immobilier plus souvent ailleurs. Délais et inclusions : ce qui reste dans le bien et la date prévue. Les formulations et les délais varient selon le marché. Faites confirmer la structure finale de l’offre par un professionnel local avant de vous engager.