Visite d’un bien immobilier: liste des questions à poser

Points clés Une visite permet aussi de repérer les coûts cachés, les défauts discrets et les questions qui peuvent influencer votre offre. Avant la visite : Vérifiez votre budget total (mise de fonds comprise), le quartier et le type de bien recherché pour éviter de visiter des logements qui ne correspondent pas à vos besoins. Arrivez avec une liste claire de priorités et de questions.

Vérifiez votre budget total (mise de fonds comprise), le quartier et le type de bien recherché pour éviter de visiter des logements qui ne correspondent pas à vos besoins. Arrivez avec une liste claire de priorités et de questions. Pendant la visite : Inspectez les signaux d’alerte comme l’humidité, le chauffage, l’état des fenêtres et de la toiture, le niveau de bruit et les charges. Prenez des photos et des notes pour pouvoir comparer objectivement plusieurs biens.

Inspectez les signaux d’alerte comme l’humidité, le chauffage, l’état des fenêtres et de la toiture, le niveau de bruit et les charges. Prenez des photos et des notes pour pouvoir comparer objectivement plusieurs biens. Après la visite : Confirmez les points importants via une inspection préachat et en demandant les documents nécessaires, ainsi que la liste des inclusions et les conditions possibles. Protégez votre offre en obtenant les pièces utiles avant de vous engager.

Confirmez les points importants via une inspection préachat et en demandant les documents nécessaires, ainsi que la liste des inclusions et les conditions possibles. Protégez votre offre en obtenant les pièces utiles avant de vous engager. Partout au Canada : Gardez en tête que les taxes, règles et documents varient selon la province et parfois la municipalité. Vérifiez toujours les exigences locales avant de signer, même si vous avez déjà acheté ailleurs au Canada. Cette synthèse reprend les points de contrôle développés dans le guide. Les règles et documents applicables peuvent varier selon la province, la municipalité et le type de bien.

Se préparer avant la visite Une bonne visite se prépare avant d’ouvrir la porte du bien. Si vous arrivez sans cadre clair, vous risquez de juger avec l’émotion, alors que l’achat au Canada demande surtout de la méthode. Cadrer son budget, son financement et ses documents Avant même de visiter, clarifiez votre mise de fonds, votre budget mensuel réel et votre marge pour les frais annexes. La SCHL et l’Agence de la consommation en matière financière du Canada rappellent qu’un achat ne se juge pas au prix affiché seulement. RBC, TD, Scotiabank ou un courtier hypothécaire peuvent vous aider à préparer une préapprobation. Mais une erreur fréquente consiste à chercher au plafond maximal autorisé. En pratique, ce plafond ne reflète pas forcément votre confort de vie, les coûts saisonniers ni votre installation au Canada. Mini-checklist avant de visiter : montant disponible pour la mise de fonds

budget mensuel total, logement et charges comprises

preuve de revenus et de fonds

horizon d’achat, résidence principale ou investissement

marge pour inspection, frais juridiques, assurance et déménagement Inspection, dépôt, frais juridiques : anticipez les paiements clés Au Canada, certaines dépenses arrivent avant la signature finale (inspection préachat, dépôt, frais juridiques, assurance…). Si une partie de vos fonds vient de l’étranger, mieux vaut prévoir l’organisation et les délais en amont. Découvrir le compte Wise Comprendre les règles locales avant de se déplacer Le vocabulaire et les documents changent selon la province. Pour l’achat d’un condo en revente en Ontario, le status certificate est un document important à examiner, alors qu’au Québec vous parlerez plus souvent de copropriété, de déclaration du vendeur et de notaire. Avant de vous déplacer, vérifiez aussi l’emplacement réel, le temps de trajet, le zonage, le bruit, le déneigement, le stationnement et les règles de location courte durée si vous visez un investissement. Une adresse agréable sur la carte ne dit rien sur les charges d’hiver ni sur les contraintes de copropriété. Petit lexique utile : Terme Ce que cela veut dire au Canada Courtier immobilier Professionnel qui accompagne l’achat ou la vente Mise de fonds Apport personnel versé avant l’hypothèque Frais de copropriété Charges récurrentes payées par le propriétaire d’un condo Status certificate Dossier sur la situation financière et juridique d’un condo, surtout courant en Ontario

Liste de préparation à la visite d’un bien au Canada C’est le cœur de votre visite. Gardez cette liste sur votre téléphone ou sur papier, et traitez chaque point comme une vérification concrète, pas comme une impression générale. Une autre erreur fréquente consiste à penser que l’inspection préachat rattrapera tout plus tard. En réalité, plus vos notes sont précises pendant la visite, plus vous saurez quoi faire confirmer ensuite. Intérieur, structure et signes d’alerte L’intérieur vend une ambiance, mais il révèle aussi les frais futurs. Ne cherchez pas à poser un diagnostic vous-même : repérez plutôt ce qu’il faut demander, photographier et faire vérifier. Pendant la visite, observez et notez : les traces d’humidité sur les plafonds, les murs et autour des fenêtres

les odeurs persistantes, surtout au sous-sol, dans les placards et les salles d’eau

les fissures, surtout si elles reviennent dans plusieurs pièces

la sensation d’air froid près des cadres de fenêtres et des portes

la pression de l’eau, la vitesse d’écoulement et les traces de fuite sous les éviers

le type de chauffage, l’âge apparent des équipements et l’état des thermostats

la ventilation, l’échangeur d’air, les hottes et les bouches d’extraction

le panneau électrique visible, les prises anciennes ou les bricolages apparents Si le bien comprend un sous-sol habitable, demandez aussi si un test de radon a déjà été fait. Santé Canada indique que la mesure est nécessaire pour connaître le niveau de radon et recommande d’accorder une attention particulière au niveau le plus bas normalement occupé. Photographiez les plafonds, les angles des murs, les encadrements de fenêtres, les planchers irréguliers, les placards et les pièces techniques. Ce sont souvent ces détails que vous aurez du mal à reconstituer plus tard. Extérieur, hiver et entretien Au Canada, l’extérieur raconte souvent ce que l’hiver a déjà fait au bâtiment. Le gel, le dégel, l’eau et le vent fatiguent les matériaux. Si le drainage est mauvais, les problèmes finissent souvent par revenir à l’intérieur. Pendant la visite, regardez : l’état apparent de la toiture et des gouttières

la pente du terrain, pour voir si l’eau s’éloigne bien du bâtiment

les fissures visibles dans les fondations ou près du garage

l’état des accès, des marches, du balcon et du revêtement

le stationnement et les règles de déneigement de la rue

l’exposition au vent et la protection des entrées en hiver Charges, copropriété et quartier Le prix affiché ne vous dit pas combien ce bien coûte vraiment à habiter. Posez des questions sur les taxes foncières, le chauffage, l’assurance habitation, les travaux prévus, le bruit, le stationnement, le voisinage et, pour un condo, les règles de l’immeuble. Pour un condo, allez plus loin. Demandez le niveau des frais de copropriété, l’existence d’un fonds de réserve, les cotisations spéciales récentes ou prévues, les procès-verbaux récents, les restrictions de location et la gestion des réparations. Un condo peut sembler simple à entretenir, mais il demande souvent plus de lecture documentaire qu’une maison. Mini-grille maison ou condo : Type Coûts Entretien Points de vigilance Maison Charges variables, entretien souvent plus direct Tout repose davantage sur vous Toiture, drainage, chauffage, terrain Condo Frais de copropriété en plus des autres coûts Une partie est mutualisée Fonds de réserve, règles, cotisations spéciales Si vous hésitez entre les deux, la vraie question est votre projet de vie. Une maison donne souvent plus d’autonomie, mais aussi plus d’entretien. Un condo peut convenir si vous privilégiez la simplicité, à condition de bien lire ce que vous achetez vraiment.

Après la visite : quoi vérifier avant de faire une offre? Un bien prometteur n’est pas encore un bon achat. Après la visite, relisez vos notes à froid, comparez plusieurs biens entre eux et séparez ce que vous avez vu de ce que vous devez encore prouver. Inspection préachat, documents et conditions de l’offre Ne présentez pas l’inspection préachat comme une formalité légère. Elle est souvent l’étape qui transforme une bonne impression en décision plus éclairée. Elle ne remplace pas vos questions en visite : elle les approfondit avec un regard professionnel. D’abord, faites confirmer les éléments techniques par une inspection préachat. Pour choisir un professionnel, privilégiez un inspecteur formé selon des normes claires, comme celles décrites par l’ACIBI. L’objectif n’est pas d’obtenir un bien parfait, mais de savoir ce qui devra être réparé, surveillé ou budgété. Ensuite, demandez les documents qui éclairent l’état du bien et vos obligations futures. Document Qui le fournit Pourquoi il compte Quand le demander Déclaration du vendeur ou équivalent Vendeur ou courtier Signale les faits connus sur le bien Avant l’offre si possible Documents de condo Syndicat, vendeur ou courtier Révèlent finances, règles et travaux Avant l’offre ou pendant les conditions Historique des travaux Vendeur Aide à dater les réparations et ajouts Avant l’offre Certificat de localisation ou équivalent Vendeur ou professionnel local Vérifie la situation juridique du bien Avant la finalisation Enfin, protégez votre offre avec des conditions adaptées. Ne renoncez pas à la condition d’inspection ou de financement simplement pour aller plus vite. Les professionnels et les formalités nécessaires pour finaliser la transaction varient selon la province : vérifiez les exigences applicables localement. Si un aménagement semble récent, demandez aussi s’il est conforme aux règles locales.