Visite d’un bien immobilier: liste des questions à poser

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Ouvrez un compte Wise pour organiser votre budget immobilier en CAD
Avant même les visites, vous aurez souvent besoin de clarifier votre mise de fonds, vos frais annexes et votre budget mensuel “réel”. Un compte Wise peut vous aider à conserver des dollars canadiens et à recevoir de l’argent depuis l’étranger pour préparer votre projet.
Points clés
Une visite permet aussi de repérer les coûts cachés, les défauts discrets et les questions qui peuvent influencer votre offre.
- Avant la visite : Vérifiez votre budget total (mise de fonds comprise), le quartier et le type de bien recherché pour éviter de visiter des logements qui ne correspondent pas à vos besoins. Arrivez avec une liste claire de priorités et de questions.
- Pendant la visite : Inspectez les signaux d’alerte comme l’humidité, le chauffage, l’état des fenêtres et de la toiture, le niveau de bruit et les charges. Prenez des photos et des notes pour pouvoir comparer objectivement plusieurs biens.
- Après la visite : Confirmez les points importants via une inspection préachat et en demandant les documents nécessaires, ainsi que la liste des inclusions et les conditions possibles. Protégez votre offre en obtenant les pièces utiles avant de vous engager.
- Partout au Canada : Gardez en tête que les taxes, règles et documents varient selon la province et parfois la municipalité. Vérifiez toujours les exigences locales avant de signer, même si vous avez déjà acheté ailleurs au Canada.
Cette synthèse reprend les points de contrôle développés dans le guide. Les règles et documents applicables peuvent varier selon la province, la municipalité et le type de bien.
Se préparer avant la visite
Une bonne visite se prépare avant d’ouvrir la porte du bien. Si vous arrivez sans cadre clair, vous risquez de juger avec l’émotion, alors que l’achat au Canada demande surtout de la méthode.
Cadrer son budget, son financement et ses documents
Avant même de visiter, clarifiez votre mise de fonds, votre budget mensuel réel et votre marge pour les frais annexes. La SCHL et l’Agence de la consommation en matière financière du Canada rappellent qu’un achat ne se juge pas au prix affiché seulement.
RBC, TD, Scotiabank ou un courtier hypothécaire peuvent vous aider à préparer une préapprobation. Mais une erreur fréquente consiste à chercher au plafond maximal autorisé. En pratique, ce plafond ne reflète pas forcément votre confort de vie, les coûts saisonniers ni votre installation au Canada.
Mini-checklist avant de visiter :
- montant disponible pour la mise de fonds
- budget mensuel total, logement et charges comprises
- preuve de revenus et de fonds
- horizon d’achat, résidence principale ou investissement
- marge pour inspection, frais juridiques, assurance et déménagement
Inspection, dépôt, frais juridiques : anticipez les paiements clés
Au Canada, certaines dépenses arrivent avant la signature finale (inspection préachat, dépôt, frais juridiques, assurance…). Si une partie de vos fonds vient de l’étranger, mieux vaut prévoir l’organisation et les délais en amont.
Comprendre les règles locales avant de se déplacer
Le vocabulaire et les documents changent selon la province. Pour l’achat d’un condo en revente en Ontario, le status certificate est un document important à examiner, alors qu’au Québec vous parlerez plus souvent de copropriété, de déclaration du vendeur et de notaire.
Avant de vous déplacer, vérifiez aussi l’emplacement réel, le temps de trajet, le zonage, le bruit, le déneigement, le stationnement et les règles de location courte durée si vous visez un investissement. Une adresse agréable sur la carte ne dit rien sur les charges d’hiver ni sur les contraintes de copropriété.
Petit lexique utile :
|Terme
|Ce que cela veut dire au Canada
|Courtier immobilier
|Professionnel qui accompagne l’achat ou la vente
|Mise de fonds
|Apport personnel versé avant l’hypothèque
|Frais de copropriété
|Charges récurrentes payées par le propriétaire d’un condo
|Status certificate
|Dossier sur la situation financière et juridique d’un condo, surtout courant en Ontario
Liste de préparation à la visite d’un bien au Canada
C’est le cœur de votre visite. Gardez cette liste sur votre téléphone ou sur papier, et traitez chaque point comme une vérification concrète, pas comme une impression générale.
Une autre erreur fréquente consiste à penser que l’inspection préachat rattrapera tout plus tard. En réalité, plus vos notes sont précises pendant la visite, plus vous saurez quoi faire confirmer ensuite.
Intérieur, structure et signes d’alerte
L’intérieur vend une ambiance, mais il révèle aussi les frais futurs. Ne cherchez pas à poser un diagnostic vous-même : repérez plutôt ce qu’il faut demander, photographier et faire vérifier.
Pendant la visite, observez et notez :
- les traces d’humidité sur les plafonds, les murs et autour des fenêtres
- les odeurs persistantes, surtout au sous-sol, dans les placards et les salles d’eau
- les fissures, surtout si elles reviennent dans plusieurs pièces
- la sensation d’air froid près des cadres de fenêtres et des portes
- la pression de l’eau, la vitesse d’écoulement et les traces de fuite sous les éviers
- le type de chauffage, l’âge apparent des équipements et l’état des thermostats
- la ventilation, l’échangeur d’air, les hottes et les bouches d’extraction
- le panneau électrique visible, les prises anciennes ou les bricolages apparents
Si le bien comprend un sous-sol habitable, demandez aussi si un test de radon a déjà été fait. Santé Canada indique que la mesure est nécessaire pour connaître le niveau de radon et recommande d’accorder une attention particulière au niveau le plus bas normalement occupé.
Photographiez les plafonds, les angles des murs, les encadrements de fenêtres, les planchers irréguliers, les placards et les pièces techniques. Ce sont souvent ces détails que vous aurez du mal à reconstituer plus tard.
Extérieur, hiver et entretien
Au Canada, l’extérieur raconte souvent ce que l’hiver a déjà fait au bâtiment. Le gel, le dégel, l’eau et le vent fatiguent les matériaux. Si le drainage est mauvais, les problèmes finissent souvent par revenir à l’intérieur.
Pendant la visite, regardez :
- l’état apparent de la toiture et des gouttières
- la pente du terrain, pour voir si l’eau s’éloigne bien du bâtiment
- les fissures visibles dans les fondations ou près du garage
- l’état des accès, des marches, du balcon et du revêtement
- le stationnement et les règles de déneigement de la rue
- l’exposition au vent et la protection des entrées en hiver
Charges, copropriété et quartier
Le prix affiché ne vous dit pas combien ce bien coûte vraiment à habiter. Posez des questions sur les taxes foncières, le chauffage, l’assurance habitation, les travaux prévus, le bruit, le stationnement, le voisinage et, pour un condo, les règles de l’immeuble.
Pour un condo, allez plus loin. Demandez le niveau des frais de copropriété, l’existence d’un fonds de réserve, les cotisations spéciales récentes ou prévues, les procès-verbaux récents, les restrictions de location et la gestion des réparations. Un condo peut sembler simple à entretenir, mais il demande souvent plus de lecture documentaire qu’une maison.
Mini-grille maison ou condo :
|Type
|Coûts
|Entretien
|Points de vigilance
|Maison
|Charges variables, entretien souvent plus direct
|Tout repose davantage sur vous
|Toiture, drainage, chauffage, terrain
|Condo
|Frais de copropriété en plus des autres coûts
|Une partie est mutualisée
|Fonds de réserve, règles, cotisations spéciales
Si vous hésitez entre les deux, la vraie question est votre projet de vie. Une maison donne souvent plus d’autonomie, mais aussi plus d’entretien. Un condo peut convenir si vous privilégiez la simplicité, à condition de bien lire ce que vous achetez vraiment.
Après la visite : quoi vérifier avant de faire une offre?
Un bien prometteur n’est pas encore un bon achat. Après la visite, relisez vos notes à froid, comparez plusieurs biens entre eux et séparez ce que vous avez vu de ce que vous devez encore prouver.
Inspection préachat, documents et conditions de l’offre
Ne présentez pas l’inspection préachat comme une formalité légère. Elle est souvent l’étape qui transforme une bonne impression en décision plus éclairée. Elle ne remplace pas vos questions en visite : elle les approfondit avec un regard professionnel.
D’abord, faites confirmer les éléments techniques par une inspection préachat. Pour choisir un professionnel, privilégiez un inspecteur formé selon des normes claires, comme celles décrites par l’ACIBI. L’objectif n’est pas d’obtenir un bien parfait, mais de savoir ce qui devra être réparé, surveillé ou budgété.
Ensuite, demandez les documents qui éclairent l’état du bien et vos obligations futures.
|Document
|Qui le fournit
|Pourquoi il compte
|Quand le demander
|Déclaration du vendeur ou équivalent
|Vendeur ou courtier
|Signale les faits connus sur le bien
|Avant l’offre si possible
|Documents de condo
|Syndicat, vendeur ou courtier
|Révèlent finances, règles et travaux
|Avant l’offre ou pendant les conditions
|Historique des travaux
|Vendeur
|Aide à dater les réparations et ajouts
|Avant l’offre
|Certificat de localisation ou équivalent
|Vendeur ou professionnel local
|Vérifie la situation juridique du bien
|Avant la finalisation
Enfin, protégez votre offre avec des conditions adaptées. Ne renoncez pas à la condition d’inspection ou de financement simplement pour aller plus vite. Les professionnels et les formalités nécessaires pour finaliser la transaction varient selon la province : vérifiez les exigences applicables localement. Si un aménagement semble récent, demandez aussi s’il est conforme aux règles locales.
Ce que les expatriés oublient souvent au Canada
Un expatrié compare souvent, sans s’en rendre compte, avec son pays d’origine. C’est normal, mais risqué. Au Canada, les différences provinciales, les coûts saisonniers, le vocabulaire local et les attentes des prêteurs peuvent changer votre lecture d’un bien.
Un exemple simple : un logement visité au printemps peut paraître facile à chauffer, alors que son vrai coût d’occupation se révèle seulement en hiver. De la même façon, un dossier solide à l’étranger ne se traduit pas toujours automatiquement par la même lecture de risque auprès d’un prêteur canadien.
Transferts de fonds, preuve d’origine et délais bancaires
Fonds depuis l’étranger : évitez de ralentir votre offre
Si votre mise de fonds (ou une partie) arrive de l’étranger, les délais de transfert et la preuve d’origine des fonds peuvent devenir un point de friction. Wise peut vous aider à recevoir de l’argent et à le conserver en dollars canadiens pour certaines dépenses liées à votre achat.
L’achat ne commence pas le jour de la signature finale. Vous pouvez avoir à payer avant cela l’inspection préachat, un dépôt, des frais juridiques, l’assurance, puis les premières dépenses d’installation.
Si vos fonds viennent de l’étranger, prévoyez que le prêteur ou les professionnels participant à la transaction peuvent demander des justificatifs sur l’origine des fonds, et tenez compte des délais de transfert et des documents nécessaires. En pratique, un acheteur peut visiter, vouloir faire une offre rapidement, puis se retrouver ralenti par l’arrivée des fonds ou par des documents incomplets.
Conclusion
Une visite efficace ne consiste pas à tout diagnostiquer vous-même, mais à repérer ce qui mérite une vérification. Préparez votre budget et vos priorités, notez les signes d’alerte, puis demandez les documents et l’inspection nécessaires avant de vous engager. Comparez aussi le coût réel d’occupation et les règles locales, surtout pour un condo. Enfin, faites confirmer les points techniques, juridiques et financiers par les professionnels compétents.
FAQ
Visite d’un bien au Canada
Faut-il faire une inspection préachat au Canada?
L’inspection préachat est fortement recommandée pour faire examiner l’état du bien par un professionnel. Elle complète les questions et observations faites pendant la visite.
Quelles questions poser lors de la visite d’un condo au Canada?
Demandez notamment le montant des frais de copropriété, l’état du fonds de réserve, les travaux prévus, les règles de location et les conditions de stationnement. Les documents de copropriété sont aussi essentiels pour comprendre les coûts et les obligations.
Quels documents demander avant de faire une offre au Canada?
Demandez en priorité la déclaration du vendeur ou son équivalent, les documents de condo s’il y en a, l’historique des travaux et le certificat de localisation ou document comparable. Le nom exact des documents varie selon la province.
Comment vérifier les coûts réels d’une maison au Canada?
Regardez au-delà du prix affiché et additionnez notamment les taxes foncières, le chauffage, l’assurance, l’entretien, le déneigement et, s’il y a lieu, les frais de copropriété.
Peut-on acheter un bien au Canada avec des fonds venant de l’étranger?
Cela peut être possible selon votre situation, mais anticipez les délais, la preuve d’origine des fonds et les exigences du prêteur ou du professionnel qui finalise la transaction. Un compte Wise peut aider à organiser certains fonds en CAD et à recevoir de l’argent depuis l’étranger, sans remplacer l’avis d’un professionnel.
Sources
- Agence de la consommation en matière financière du Canada : repères officiels sur le budget, la préapprobation, la mise de fonds et les coûts liés à l’achat d’une maison, consulté le 23 juillet 2026.
- SCHL, L’achat d’une maison étape par étape : guide sur les principales étapes et vérifications d’un achat immobilier au Canada, consulté le 23 juillet 2026.
- Santé Canada, Guide pour la mesure du radon dans les maisons : informations sur la mesure du radon et les zones du logement à tester, consulté le 23 juillet 2026.
- ACIBI, Normes de l’inspecteur : cadre professionnel pour l’inspection de bâtiments, consulté le 23 juillet 2026.
- Wise Canada, compte Wise : informations produit sur la conservation de devises et la réception de fonds, consulté le 23 juillet 2026.