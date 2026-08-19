Acheter un condo au Québec : frais et documents à vérifier

À retenir Le budget réel : Le coût total dépasse le prix d’achat et inclut souvent les honoraires du notaire, l’inspection, le droit de mutation (taxe de bienvenue) et l’assurance. Confirmez les montants et les échéances avec le notaire, le prêteur, la municipalité et l’assureur.

: Le coût total dépasse le prix d’achat et inclut souvent les honoraires du notaire, l’inspection, le droit de mutation (taxe de bienvenue) et l’assurance. Confirmez les montants et les échéances avec le notaire, le prêteur, la municipalité et l’assureur. Le type de copropriété : Le statut (copropriété divise ou indivise) change ce que vous possédez réellement, la façon dont l’immeuble est géré et parfois les conditions de financement. Vérifiez-le dans la déclaration de copropriété et validez-le avec le courtier et le notaire.

: Le statut (copropriété divise ou indivise) change ce que vous possédez réellement, la façon dont l’immeuble est géré et parfois les conditions de financement. Vérifiez-le dans la déclaration de copropriété et validez-le avec le courtier et le notaire. Le fonds de prévoyance : Un fonds de prévoyance insuffisant peut se traduire par une cotisation spéciale importante lorsque des travaux majeurs doivent être financés. Demandez l’attestation, les états financiers et, si disponible, l’étude du fonds.

: Un fonds de prévoyance insuffisant peut se traduire par une cotisation spéciale importante lorsque des travaux majeurs doivent être financés. Demandez l’attestation, les états financiers et, si disponible, l’étude du fonds. Les restrictions de location : Les règlements de copropriété peuvent limiter ou interdire la location, même si certaines pratiques sont permises au niveau municipal. Relisez la déclaration et les règlements, puis confirmez les règles applicables (immeuble + ville) avant d’acheter.

: Les règlements de copropriété peuvent limiter ou interdire la location, même si certaines pratiques sont permises au niveau municipal. Relisez la déclaration et les règlements, puis confirmez les règles applicables (immeuble + ville) avant d’acheter. Les transferts d’argent : Les délais bancaires peuvent retarder le dépôt, l’offre ou la signature, surtout si vous transférez des fonds depuis l’étranger ou devez convertir en CAD. Alignez le calendrier avec le prêteur et le notaire, et vérifiez à l’avance les modes de paiement acceptés. Fonds à transférer depuis l’étranger ? Anticipez la conversion en dollars canadiens Si votre mise de fonds (ou une partie de vos frais) est encore en EUR, USD ou dans une autre devise, les délais de virement et la conversion en CAD peuvent retarder le dépôt, l’offre ou la signature chez le notaire. Le compte Wise peut vous aider à détenir, convertir et transférer des fonds en dollars canadiens, tout en gardant une visibilité sur le taux de change et les frais. Découvrir le compte Wise

Comprendre le type de copropriété Avant même de regarder les frais de condo au Québec, vérifiez la structure juridique du bien. Pour un lecteur qui connaît déjà le cadre général de l’achat immobilier au Canada, c’est souvent ici que le condo québécois devient plus spécifique. Une confusion fréquente consiste à croire qu’un condo signifie automatiquement copropriété divise. En pratique, la distinction entre copropriété divise ou indivise change la propriété, la gestion, certaines exigences de financement et le niveau de risque. Copropriété divise ou indivise : ce que ça change Type Structure de propriété Financement et gestion Risque pour l’acheteur Divise Vous possédez une fraction distincte avec sa propre quote-part des parties communes Financement généralement plus simple, syndicat de copropriété en place Mauvaise santé financière du syndicat, règles d’immeuble contraignantes Indivise Vous possédez une part de l’ensemble de l’immeuble, sans lot privatif distinct au même niveau Financement parfois plus encadré, convention d’indivision à relire de près Règles entre copropriétaires plus sensibles, revente et gouvernance parfois plus complexes La vraie question est simple : possédez-vous une unité clairement identifiée, ou une part de tout l’immeuble avec d’autres propriétaires? Ce que cela change pour un acheteur expatrié Si vous arrivez d’un autre pays, cette différence est rarement intuitive au premier coup d’œil. Elle change la lecture des clauses, la façon de comprendre les responsabilités communes et, parfois, le niveau de confort d’un prêteur. Exemple simple : un nouvel arrivant qui garde encore sa mise de fonds en EUR ou en USD peut croire que le plus dur est de réunir l’argent. En réalité, il faut aussi laisser du temps pour la relecture des documents, les validations du prêteur et la coordination avec le notaire.

Établir le vrai budget d’achat Le prix affiché ne vous dit pas ce que l’opération coûtera vraiment. Pour acheter un condo au Québec, séparez votre budget en trois catégories : les frais à payer à l’achat, les coûts récurrents, puis les dépenses imprévues. Poste Moment du paiement Variable selon Où vérifier Mise de fonds Avant ou à la signature Prix, prêt, profil emprunteur Prêteur Notaire et inspection Avant la signature Complexité du dossier, taille du bien Notaire, inspecteur Droit de mutation immobilière Après l’achat Municipalité, valeur de l’immeuble Ville, notaire Assurance habitation Avant la prise de possession Immeuble, couverture, usage Assureur Frais de condo et fonds communs Chaque mois ou selon appels de fonds Immeuble, services, entretien Syndicat, états financiers Cotisation spéciale En cas de travaux ou déficit Santé financière de la copropriété Procès-verbaux, attestation Les frais à payer à l’achat Au moment d’acheter, prévoyez la mise de fonds, les honoraires du notaire, l’inspection préachat, l’assurance habitation, certains frais de dossier et, selon le cas, des ajustements au prorata pour les taxes ou les charges déjà payées. Pour le droit de mutation au Québec, souvent appelé taxe de bienvenue, vérifiez le montant auprès de la municipalité et du notaire plutôt que de vous fier à une moyenne générique. Si vous voulez replacer ce poste dans un budget plus large, notre guide sur les taxes immobilières au Canada peut aider à distinguer les coûts ponctuels des taxes récurrentes. Les coûts récurrents et le risque de cotisation spéciale Les frais de condo au Québec servent en général à payer l’entretien courant, l’administration, certaines assurances communes et les contributions aux réserves. Le fonds de prévoyance condo finance les réparations majeures à long terme, tandis que le fonds d’autoassurance aide notamment à absorber certaines franchises et dépenses liées aux sinistres. Des frais mensuels faibles ne sont pas forcément rassurants. Si l’immeuble sous-finance son entretien ou son fonds de prévoyance, le manque peut réapparaître sous la forme d’une hausse des charges ou d’une cotisation spéciale.

Demander les bons documents avant l’offre C’est le cœur du guide. Votre meilleure protection n’est pas une bonne impression pendant la visite, mais une lecture structurée des documents pour acheter un condo avant la promesse d’achat, ou avec une clause qui vous laisse le temps de les examiner. Liste de contrôle 2026 à demander sans attendre : déclaration de copropriété et règlements

attestation sur l’état de la copropriété

états financiers et procès-verbaux

étude du fonds de prévoyance, carnet d’entretien et assurances Les documents juridiques à lire La déclaration de copropriété est le document central. Elle contient l’acte constitutif, le règlement de l’immeuble et l’état descriptif des fractions. Elle précise notamment les usages autorisés, les modifications possibles et les restrictions applicables à votre unité. Regardez de près les clauses sur les animaux, les rénovations, l’usage de l’unité, la location longue durée, la location courte durée, le stationnement et les espaces de rangement. Si votre objectif est l’investissement locatif, ne supposez pas qu’un usage permis par la ville sera automatiquement permis dans l’immeuble. Les documents financiers et techniques à demander Depuis le 14 août 2025, les nouvelles règles québécoises résumées par l’OACIQ imposent au vendeur de remettre une attestation sur l’état de la copropriété, et le syndicat dispose de 15 jours pour la fournir au propriétaire vendeur après la demande. Ce document doit notamment résumer le fonds de prévoyance, les contributions aux charges communes, les liquidités, les surplus ou déficits, les sinistres, les litiges, les travaux réalisés et ceux prévus. Demandez aussi les états financiers, les procès-verbaux, les preuves d’assurance du syndicat, le certificat de localisation si pertinent, ainsi que le carnet d’entretien et l’étude du fonds de prévoyance lorsqu’ils sont disponibles. Par exemple, si l’attestation indique 80 000 CAD dans le fonds de prévoyance alors que 250 000 CAD de travaux majeurs sont prévus sur 10 ans, cet écart peut signaler un risque de hausse des charges ou de cotisation spéciale. Vérifiez toutefois le calendrier et le mode de financement prévus par le syndicat.

Inspecter l’immeuble et repérer les risques Acheter un condo ne veut pas seulement dire inspecter l’intérieur de l’unité. Vous devenez aussi copropriétaire des parties communes, donc une façade fatiguée, un garage qui prend l’eau ou une toiture en fin de vie vous concernent directement. Une inspection standard peut ne pas tout couvrir dans les parties communes. C’est pour cela que l’OACIQ et la SCHL insistent sur la lecture croisée entre inspection, documents du syndicat et historique des travaux. Comment vérifier : observez les corridors, balcons, fenêtres, toiture visible et garage, pas seulement la cuisine et la salle de bain

comparez l’état visuel avec le carnet d’entretien et les travaux annoncés

relisez les procès-verbaux pour repérer les fuites, moisissures, ascenseurs en panne ou conflits récurrents

demandez s’il existe des expertises techniques déjà faites sur l’enveloppe, la structure ou la plomberie

faites appel à un inspecteur en bâtiment, puis à un notaire ou à un autre professionnel si un point technique ou juridique dépasse le cadre d’une inspection standard

Acheter pour y vivre ou pour investir ? Pour y vivre. Le bon condo n’est pas seulement celui qui entre dans votre budget. Vérifiez aussi le bruit, la qualité de gestion, les services, la souplesse du règlement et la façon dont les copropriétaires prennent leurs décisions. Pour investir. La question n’est pas de chercher un rendement théorique, mais de confirmer ce que l’immeuble autorise réellement. Vérifiez la déclaration de copropriété, les coûts récurrents, la vacance possible, les obligations fiscales et les règles municipales applicables à la location. Point de vigilance. Même quand une ville permet certains usages locatifs, la déclaration de copropriété peut les limiter ou les interdire. C’est particulièrement vrai pour la location courte durée. Exemple pratique. Un condo avec des charges modérées et un bon emplacement peut sembler idéal pour louer. Mais si la déclaration restreint la location courte durée, impose un nombre minimal de mois, ou si les procès-verbaux annoncent des travaux lourds, l’équation change tout de suite.

Préparer le financement et les transferts internationaux Un dossier d’achat peut ralentir non pas à cause du bien, mais à cause du mouvement de l’argent. Entre la préapprobation, les preuves d’origine des fonds, les délais de virement et la coordination avec le notaire, une somme disponible n’est pas toujours une somme mobilisable à temps. Votre prêteur, qu’il soit chez Banque Nationale, Desjardins ou RBC, peut demander des pièces précises sur l’origine des fonds et le parcours de l’argent. Si vous n’avez pas encore de compte local, voyez aussi comment ouvrir un compte bancaire au Canada assez tôt dans le processus. Liste de contrôle utile : obtenez une préapprobation avant l’offre si vous financez l’achat

préparez les justificatifs d’origine des fonds avant le transfert

alignez les dates entre vendeur, prêteur et notaire

confirmez le mode de réception accepté pour tout dépôt ou solde

laissez une marge de temps pour la conversion vers le CAD si vos fonds sont dans une autre devise Si vous transférez une mise de fonds depuis l’étranger, prévoyez aussi le volet change et le cheminement des fonds (preuves d’origine, délais bancaires, dates de signature). Dans ce contexte, le compte Wise peut être une option à comparer pour convertir des devises en CAD et transférer l’argent vers votre propre compte au Canada, afin de mieux aligner le calendrier avec le prêteur et le notaire. Vérifiez toujours à l’avance les modes de réception acceptés et les délais avant d’envoyer une somme importante. Comparez toujours les frais, le taux de change et les délais du compte Wise avec ceux de votre banque avant d’envoyer des fonds.