Les meilleurs sites pour chercher un bien immobilier

Points clés
|Plateforme
|Couverture
|Meilleur pour
|Point fort
|Point de vigilance
|Centris
|Québec
|Meilleur site immobilier Québec
|Filtres fins en français
|Couverture limitée hors Québec
|REALTOR.ca
|National
|Comparer plusieurs provinces
|Vue d’ensemble rapide
|Fiche à revalider localement
|DuProprio
|Surtout Québec
|Achat direct au propriétaire
|Contact vendeur plus direct
|Moins guidé pour un achat à distance
|Zolo
|Canada, avec une profondeur variable selon le marché
|Exploration de marché
|Lecture simple des quartiers
|À confirmer avec une source locale
|Zoocasa
|Variable selon la province
|Organiser sa veille
|Alertes et recherche lisible
|Reste souvent complémentaire
|Royal LePage
|National via son réseau
|Passer au contact terrain
|Outils par ville et quartier
|Moins neutre comme point de départ national
Méthodologie, plateformes vérifiées le 21 juillet 2026 : nous avons comparé chaque plateforme selon sept critères : couverture géographique, navigation en français, qualité des filtres, données de quartier, alertes, modèle avec courtier ou vente directe, et pertinence pour un achat immobilier au Canada depuis l’étranger ou un projet d’investissement.
À savoir : ce guide est un comparatif éditorial, pas un conseil juridique, fiscal, hypothécaire ni d’investissement. Les restrictions fédérales ont été vérifiées auprès de sources officielles. Les taxes additionnelles et les règles applicables aux acheteurs étrangers ou non-résidents varient selon la province et doivent être revalidées localement avant toute offre d’achat.
Centris
Centris est souvent l’un des sites les plus utiles lorsque votre recherche vise Montréal, Québec, Gatineau ou un bien locatif dans la province. La plateforme propose des filtres pertinents en français, de nombreuses annonces diffusées par des courtiers immobiliers et une recherche détaillée par secteur.
Pourquoi Centris est souvent le meilleur choix au Québec
Centris concentre sa valeur sur le marché québécois. Vous pouvez filtrer par type de bien, condo, plex, terrain ou chalet, affiner par quartier et passer rapidement en vue carte, ce qui aide beaucoup si vous cherchez une maison au Canada mais avec un projet clairement centré sur le Québec.
Pour un expatrié, le parcours le plus simple est souvent de présélectionner 5 à 10 biens, vérifier la date de mise à jour, puis contacter le courtier pour confirmer la disponibilité, les frais de copropriété et le calendrier des visites.
Les limites de Centris hors Québec
Hors Québec, Centris n’est pas le réflexe le plus complet pour voir l’ensemble des annonces immobilières Canada. Si vous hésitez entre Montréal et Toronto, ou entre Gatineau et Ottawa, croisez tout de suite avec Realtor.ca pour éviter une lecture trop régionale du marché.
Quand utiliser Centris en priorité
À privilégier si :
- vous ciblez seulement le Québec
- vous voulez une interface très francophone
- vous comparez condo, plex ou maison par quartier
Moins adapté si vous comparez plusieurs provinces en même temps.
Realtor.ca
Realtor.ca constitue un point de départ national utile pour comparer plusieurs provinces; complétez-le avec un portail local selon la ville visée. C’est le bon point de départ si vous hésitez encore entre l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta ou le Québec, ou si vous voulez mesurer rapidement l’écart entre plusieurs villes.
Pourquoi Realtor.ca est la base nationale la plus utile
Sa force, c’est la couverture nationale des annonces portées par le réseau des courtiers, avec recherche cartographique, outils hypothécaires et calculatrices liées aux droits de mutation ou à l’abordabilité. Si vous ne savez pas encore où acheter un logement au Canada, c’est le site le plus simple pour faire un premier tri multi-provinces.
Un point utile à savoir est qu’un portail national répond mieux à la question où chercher qu’à la question puis-je faire une offre.
Ce qu’il faut encore vérifier avant de se fier à une annonce
Avant de vous fier à une fiche, confirmez la disponibilité réelle, les frais de copropriété, l’état du bien, la date de mise à jour et les règles locales de clôture. Au Québec, l’acte de vente est signé devant un notaire. Dans les autres provinces, le professionnel chargé de la clôture et les formalités applicables varient selon le droit local.
Quand utiliser Realtor.ca avec un autre site
Utilisez Realtor.ca avec Centris si vous comparez Québec et reste du pays, avec DuProprio si vous voulez aussi tester la vente sans courtier, et avec un site local si vous avez déjà choisi votre ville. Pour un expatrié, cette combinaison évite de perdre du temps sur une seule lecture du marché.
DuProprio
DuProprio change le modèle de recherche, surtout au Québec, parce que vous passez par des annonces de vendeurs sans courtier. Cela peut rendre les échanges plus directs, mais cela demande aussi plus de vérifications personnelles sur le dossier, le calendrier et la négociation.
Ce que DuProprio change dans la recherche immobilière
Le grand avantage est la relation directe avec le propriétaire, ce qui peut convenir à un acheteur déjà bien informé sur sa zone et prêt à poser des questions précises sur le bien. Si vous savez déjà où chercher au Québec, DuProprio peut être plus rapide qu’une plateforme centrée sur les courtiers pour tester la réactivité d’un vendeur.
Comme le rappelle Martin, coach immobilier chez DuProprio, la recherche n’est qu’une étape : au Québec, le financement, l’offre, les conditions de la transaction et le passage chez le notaire doivent être préparés suffisamment tôt.
Les points de vigilance pour un expatrié acheteur ou investisseur
Pour un expatrié acheteur ou investisseur, il faut vérifier vous-même davantage, déclaration du vendeur, comparables locaux, état du bien, conditions suspensives et calendrier de transaction. Ce n’est pas un problème si vous êtes bien accompagné, mais ce n’est pas le site le plus simple pour un premier achat à distance.
Quand DuProprio est le meilleur choix
À utiliser si :
- vous ciblez une zone précise au Québec
- vous êtes à l’aise avec un contact direct vendeur
- vous avez déjà prévu un accompagnement juridique local
À éviter si vous voulez un parcours très guidé.
Zolo
Zolo est utile quand vous en êtes encore au stade exploratoire et que vous voulez comparer rapidement villes, quartiers et fourchettes de prix. Pour un nouvel arrivant, l’expérience est souvent simple à lire, surtout pour un premier tri avant de passer à des sources plus locales.
Quand Zolo aide à comparer plusieurs villes
Zolo fait gagner du temps quand vous voulez filtrer par budget, type de bien, quartier et recherche cartographique, tout en gardant un œil sur les tendances locales et les secteurs voisins. C’est particulièrement utile si vous envisagez Toronto, Mississauga ou un autre grand marché ontarien sans connaître encore les microquartiers.
Ce qu’il faut vérifier avant de prendre une décision
Avant de prendre une décision, vérifiez quatre points : que l’annonce est toujours active, les coûts annexes comme les frais de copropriété ou les taxes locales, la réalité du quartier et les transactions comparables récentes. Les données de la plateforme aident à explorer le marché, mais elles ne remplacent ni une visite ni une vérification locale.
Zoocasa
Zoocasa fonctionne bien comme outil d’organisation, surtout dans les grands marchés urbains où le volume d’annonces peut vite devenir confus. Il peut vous aider à structurer des alertes, comparer des quartiers et garder une recherche lisible, mais sa pertinence varie selon la province.
Ce que Zoocasa fait bien pour un acheteur expatrié
Pour un acheteur expatrié, Zoocasa est pratique si vous voulez centraliser une veille, suivre de nouvelles annonces et repérer plus vite les quartiers à revoir. Son intérêt est moins de trancher à votre place que de vous aider à garder un processus propre et comparable.
Quand Zoocasa doit rester un site complémentaire
Gardez une règle simple, repérer sur Zoocasa, vérifier sur Realtor.ca à l’échelle nationale ou sur Centris si votre cible est québécoise. Cela réduit le risque de baser toute votre décision sur une seule plateforme ou sur une fiche insuffisamment détaillée.
Royal LePage
Royal LePage est surtout une option complémentaire pour passer du repérage à un contact plus terrain. Son site peut aider à explorer certains marchés locaux, à filtrer par ville ou quartier et à envisager plus vite un échange avec un réseau implanté.
Quand Royal LePage mérite d’entrer dans votre shortlist
Ajoutez Royal LePage à votre shortlist si vous voulez un relais local, une lecture plus réseau qu’agrégateur, ou un appui sur certains marchés urbains et suburbains. Par rapport à Realtor.ca, la couverture est moins neutre comme point de départ national, mais l’entrée par ville, quartier, temps de trajet ou recherche par école peut être utile si votre zone est déjà définie.
Comment l’utiliser sans compliquer sa recherche
N’utilisez pas plus de deux ou trois plateformes à la fois. Si vous avez déjà un site fort local, un site national et un réseau terrain qui vous apporte des contacts utiles, votre combinaison est probablement suffisante.
Gérer des fonds en CAD depuis l’étranger
Si vous préparez une mise de fonds ou des frais de clôture depuis une autre devise, anticipez le change, les contrôles et le délai d’arrivée des fonds. Confirmez toujours les instructions de paiement avec votre prêteur, votre notaire ou votre avocat immobilier.
Wise pour gérer des fonds en CAD lors d’un achat immobilier
Un compte Wise peut servir à détenir et convertir des devises, puis à envoyer des fonds en CAD lorsque le destinataire accepte ce mode de paiement.
Conclusion
Le meilleur site dépend d’abord de la province et du niveau d’avancement de votre projet. Centris est particulièrement utile au Québec, tandis que REALTOR.ca offre une vue nationale et que DuProprio, Zolo, Zoocasa ou Royal LePage peuvent compléter la recherche. Limitez-vous à quelques plateformes, vérifiez chaque annonce localement et préparez le financement, les documents et les fonds avant de faire une offre.
FAQ
Sites immobiliers au Canada
Peut-on acheter un logement au Canada en tant qu’expatrié ou étranger ?
Oui, dans certains cas, mais cela dépend de votre statut, de la province et des restrictions fédérales en vigueur sur l’achat résidentiel par certains non-Canadiens, à vérifier sur Justice Laws et via les ressources nouveaux arrivants de la SCHL. Même quand l’achat est possible, il faut encore valider le financement et la préapprobation, par exemple auprès de RBC, TD, Scotiabank ou Desjardins.
Comment acheter un logement au Canada à distance ?
Commencez par une short list de plateformes, activez les alertes, demandez des visites virtuelles, mandatez un professionnel local pour vérifier les documents, puis préparez le financement, l’acompte et les frais de clôture. Si vous n’avez pas encore votre organisation bancaire, un lecteur qui prépare des fonds depuis l’étranger peut utiliser Wise account pour détenir et gérer des fonds en CAD et dans 40 devises, voir les frais avant l’envoi et simplifier ses paiements transfrontaliers.
Sources
- SCHL — Nouveaux arrivants et achat immobilier : admissibilité, mise de fonds et financement des nouveaux arrivants, vérifié le 21 juillet 2026.
- ACFC — Hypothèques : préparation budgétaire et calculateurs hypothécaires officiels, vérifié le 21 juillet 2026.
- Justice Laws — Restrictions d’achat par des non-Canadiens : cadre fédéral et exceptions à vérifier avant toute offre, vérifié le 21 juillet 2026.
- REALTOR.ca : portail national d’annonces immobilières et outils de recherche par province, vérifié le 21 juillet 2026.
- Centris : recherche immobilière au Québec, filtres par type de bien et affichage cartographique, vérifié le 21 juillet 2026.
- DuProprio : annonces de propriétés vendues sans courtier et mise en relation directe avec les vendeurs, vérifié le 21 juillet 2026.
- Zolo : recherche de propriétés, consultation des quartiers et exploration de différents marchés immobiliers canadiens, vérifié le 21 juillet 2026.
- Zoocasa : recherche cartographique, alertes immobilières et suivi des nouvelles annonces, vérifié le 21 juillet 2026.
- Royal LePage : recherche de propriétés par ville, quartier, école et temps de trajet, vérifié le 21 juillet 2026.