Courtier immobilier au Québec : comment choisir ?

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Acheter au Québec depuis l’étranger : prévoir vos paiements en dollars canadiens
Entre la recherche du bien, les frais de transaction et l’installation, beaucoup de nouveaux arrivants doivent convertir une partie de leurs fonds en CAD. Wise peut aider les clients éligibles à détenir et convertir des devises avec des frais transparents, pour mieux planifier le budget global.
Points clés
Voici l’essentiel à savoir avant toute signature.
- Rémunération : La rémunération d’un courtier immobilier n’est pas fixée par la loi au Québec. Vérifiez toujours ce que prévoit le contrat et quels services sont inclus.
- Forme du paiement : Le paiement peut prendre la forme d’un pourcentage du prix, d’un forfait, d’un taux horaire ou d’une formule mixte. Assurez-vous de savoir si le montant est indiqué avant taxes ou taxes incluses.
- Acheteur : Un acheteur ne paie pas forcément son courtier directement, selon l’entente en place. Vérifiez le contrat de courtage achat et la façon dont la rétribution est partagée (et ce qui pourrait rester à votre charge).
- Taxes : La TPS et la TVQ s’appliquent sur la rétribution du courtier. Confirmez que les documents précisent bien “plus taxes applicables” (ou l’équivalent) pour calculer le coût total.
- Vérification : Avant de vous engager, contrôlez que le courtier détient un permis OACIQ valide. Vérifiez aussi son agence, le statut du permis et d’éventuelles mesures disciplinaires.
- Budget global : Ne mélangez pas les frais de courtage avec les autres coûts liés à l’achat. Prévoyez séparément le notaire, le droit de mutation immobilière et l’inspection, entre autres frais.
Comment fonctionne le courtage immobilier au Québec ?
Au Québec, il faut d’abord comprendre qui représente qui. Sans ce cadre, il est facile de mal lire les frais, les contrats et la portée réelle du service.
Le rôle du courtier du vendeur et du courtier de l’acheteur
Le terme officiel au Québec est courtier immobilier, même si certains nouveaux arrivants disent encore agent immobilier. Le courtier du vendeur agit dans le cadre d’un contrat de courtage vente, tandis que le courtier de l’acheteur défend les intérêts de l’acheteur dans le cadre d’un contrat de courtage achat.
La question pratique est simple : qui travaille pour moi ? Sans contrat écrit, le courtier que vous rencontrez ne vous représente pas automatiquement. Pour défendre l’acheteur, il faut un contrat de courtage achat écrit.
En pratique :
- Le courtier de l’acheteur peut vous conseiller selon vos critères
- Le courtier peut négocier en votre nom
- Sans contrat écrit, vous recevez de l’information, mais pas la même représentation.
Ce que l’OACIQ encadre, et ce qu’elle n’encadre pas
L’OACIQ protège le public, encadre la pratique et met à disposition des formulaires obligatoires. Elle rappelle aussi que la rétribution payable par l’acheteur n’est pas fixée par la loi.
En revanche, l’OACIQ n’impose pas de barème unique de frais courtier immobilier Québec. Vous pouvez vérifier le permis et certaines obligations déontologiques, mais la rémunération, la durée du mandat et l’étendue du service se négocient.
Double représentation et traitement équitable
La double représentation en résidentiel est strictement encadrée au Québec. La FAQ de l’OACIQ sur la double représentation rappelle qu’un même courtier ne peut pas, sauf exception, représenter simultanément l’acheteur et le vendeur dans une même transaction résidentielle.
Si vous n’êtes pas représenté, le courtier du vendeur doit vous accorder un traitement équitable. Il doit vous transmettre les faits pertinents et vos droits, sans défendre vos intérêts. Conseil pratique : dites dès la première visite si vous avez déjà un courtier.
Combien coûte un courtier immobilier au Québec ?
Il n’existe pas de prix unique. Les frais varient selon le mandat, le type de bien, la ville, le niveau de service et le contrat signé.
Commission, forfait, taux horaire : les principaux modes de rémunération
Quand on parle de commission courtier immobilier Québec, beaucoup de lecteurs pensent à un pourcentage. En réalité, plusieurs modèles existent, et il faut surtout vérifier ce que le prix couvre.
|Mode de rémunération
|Quand on le rencontre
|Avantage
|Point de vigilance
|Pourcentage du prix
|Vente résidentielle classique
|Coût lié à la transaction
|Vérifier taux, partage et taxes
|Montant forfaitaire
|Mandat ciblé
|Budget plus lisible
|Bien définir les tâches
|Taux horaire
|Accompagnement précis
|Utile pour un besoin spécifique
|Total final variable
|Combinaison
|Dossiers atypiques
|Souplesse
|Lire chaque clause
Selon le mandat et les services convenus, la rémunération peut notamment couvrir la recherche, les visites, l’analyse, la négociation et la coordination documentaire. Vérifiez la liste exacte dans le contrat.
Qui paie quoi selon votre profil
Pour un vendeur résidentiel, la rémunération du courtier vendeur est prévue au contrat de courtage vente. Pour un acheteur, la situation est plus nuancée : selon le contrat de courtage achat, une partie peut être couverte par le partage prévu au mandat du vendeur, et un solde peut rester à sa charge.
En pratique :
- Vendeur résidentiel : il négocie la rémunération de son courtier
- Acheteur résidentiel : il ne paie pas toujours directement
- Investisseur avec un contrat de courtage achat : il doit vérifier si le partage couvre tout le service
Un acheteur ne paie pas toujours son courtier directement. Toutefois, si le vendeur n’est pas représenté ou si le partage de rétribution est insuffisant, un montant peut rester à sa charge.
TPS et TVQ : le coût total à ne pas oublier
Au Québec, il faut vérifier si le montant annoncé est avant ou après taxes. Les formulaires parlent souvent d’une rétribution plus taxes applicables, et Revenu Québec rappelle que les fournitures taxables sont assujetties à la TPS et à la TVQ.
Pour évaluer le coût total, additionnez la rétribution convenue et les taxes applicables. Ce montant ne comprend pas les frais de notaire, d’inspection, d’évaluation ou de financement, ni le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de bienvenue.
Comment choisir le bon courtier pour votre projet ?
Le meilleur courtier immobilier au Québec pour votre dossier n’est pas forcément le moins cher. La bonne question est de savoir si son expérience, sa zone de pratique et son mandat correspondent à votre projet.
Vérifier le permis, l’expérience et le secteur
Commencez par le registre des titulaires de permis de l’OACIQ. Vous pouvez y vérifier le statut du permis, le droit de pratique autorisé, l’agence et certaines informations utiles avant toute signature.
Vérifiez ensuite au minimum :
- Le permis actif
- L’expérience sur des biens comparables
- La connaissance du micro-marché visé
- La disponibilité réelle
- Les références récentes
L’expérience pertinente ne se résume pas aux années d’activité. Un courtier très fort à Montréal-centre n’est pas automatiquement le meilleur choix pour Laval, Québec ou un marché secondaire.
Comparer l’offre de service plutôt que le seul taux
Comparer uniquement le taux peut faire manquer l’essentiel. Une rémunération plus basse ne permet pas, à elle seule, d’évaluer l’étendue ou la qualité du service. Comparez précisément les prestations incluses dans chaque mandat.
Demandez une comparaison écrite de ce qui est inclus : visites, stratégie d’offre, promesse d’achat, coordination avec le notaire, l’inspecteur et le prêteur, ainsi que l’expérience acquise auprès d’expatriés ou d’investisseurs. Si un courtier cite des statistiques APCIQ, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, ou des comparables Centris, demandez la zone, la période et le type de bien retenus.
|Élément
|Courtier A
|Courtier B
|Impact concret
|Services inclus
|Évite les surprises
|Disponibilité
|Pèse sur le calendrier
|Expérience avec les expatriés ou en investissement locatif
|Réduit les frictions
Les questions à poser avant de signer
Avant le premier rendez-vous, préparez des questions simples et directes.
- Comment votre rémunération est-elle calculée, et les taxes sont-elles en plus ?
- Quels services sont inclus, et lesquels ne le sont pas ?
- Quelle expérience avez-vous sur des biens comparables, dans ce secteur ?
- Comment gérez-vous un dossier lorsque l’acheteur se trouve à l’étranger ou qu’il s’agit d’un investisseur ?
- Quelle est la durée du mandat, et quelles sont les conditions de sortie ?
- Pouvez-vous expliquer par écrit le partage de rétribution et les frais qui pourraient rester à ma charge ?
Ce que les expatriés francophones doivent vérifier en plus
Un acheteur local et un expatrié peuvent faire face à des contraintes différentes. La distance, les documents, le financement et le calendrier d’installation peuvent notamment compliquer le dossier.
Acheter pour y vivre : documents, délais et accompagnement local
Si vous achetez pour vous installer, il faut vérifier si le courtier sait expliquer clairement les étapes québécoises, de la promesse d’achat jusqu’au notaire. Il doit aussi pouvoir coordonner un dossier avec des délais réalistes.
Demandez dès le premier échange une liste de documents souvent requis. Cela vous évite de présenter une promesse d’achat, c’est-à-dire l’offre écrite d’acheter un bien, avant d’être vraiment prêt.
Liste de vérification utile :
- Les visites en personne ou à distance
- La coordination avec prêteur, notaire et inspection
- Un calendrier réaliste
- Une liste précise des documents
Acheter pour investir : expérience locative, chiffres et points de vigilance
Pour investir dans l’immobilier au Québec, recherchez un courtier qui comprend les loyers, la demande locative, la qualité du bâti, la vacance et les conditions de revente. S’il parle seulement du prix affiché, son analyse est trop courte.
La meilleure manière de tester cette spécialisation est de demander comment il analyse un immeuble. S’il aborde aussi les travaux, les baux, les charges et le micro-marché, son profil est plus adapté.
Liste de vérification pour les investisseurs :
- Les loyers et vacance
- Les travaux prévisibles
- Les règles de copropriété
- La stratégie de revente
Préparer son budget immobilier sans confondre les frais
Le risque classique est de mélanger rémunération du courtier, dépôt, notaire, inspection, financement et coûts d’installation. Vous comparez alors des totaux qui ne parlent pas de la même chose.
Dépôt, frais de signature et argent en devise étrangère
Si vos fonds sont en EUR, USD ou dans une autre devise, évitez de tout mélanger : gardez d’un côté le budget d’achat, de l’autre les frais de transaction, et à part les dépenses d’installation. Cette séparation rend le coût réel plus lisible et limite les erreurs.
Dans la pratique, certains nouveaux arrivants combinent une banque locale (Desjardins, Banque Nationale, RBC, etc.) avec un service de conversion et de gestion multi-devises pour organiser leurs fonds en dollars canadiens (CAD) et couvrir les dépenses du quotidien à l’arrivée.
Fonds en EUR ? Convertir en CAD sans perdre le fil
Si votre épargne est en EUR, USD ou autre devise, la conversion peut impacter le coût réel du projet. Wise peut aider les clients éligibles à convertir vers le CAD avec des frais transparents et à garder une partie du budget en dollars canadiens pour les dépenses d’installation.
En revanche, pour tout paiement directement lié à l’achat immobilier, suivez toujours les instructions du notaire, du prêteur et des parties : leurs procédures et exigences priment sur toute solution de paiement.
Liste de vérification du budget :
- Le dépôt ou mise de fonds
- Le notaire et les frais de signature
- L’inspection, l’évaluation et le financement
- Le droit de mutation immobilière
- Les frais du courtier, si le contrat en prévoit
- Les dépenses d’installation en CAD séparées du budget d’achat.
Avant de signer, comparez au moins deux ou trois courtiers et demandez une explication écrite des services inclus.
Conclusion
Le bon courtier immobilier au Québec est celui dont le permis, l’expérience locale, le mandat et la rémunération correspondent clairement à votre projet. Comparez les services par écrit, distinguez les honoraires des autres frais d’achat et vérifiez le coût total, taxes comprises, avant de signer.
Sources
- OACIQ — Rétribution payable par l’acheteur — Rémunération, négociation et partage de rétribution — vérifié le 21 juillet 2026.
- OACIQ — Double représentation en courtage résidentiel — Représentation et traitement équitable — vérifié le 21 juillet 2026.
- Registre des titulaires de permis de l’OACIQ — Vérification du permis, du statut et de l’agence — vérifié le 21 juillet 2026.
- Revenu Québec — Fournitures taxables — Application générale de la TPS et de la TVQ — vérifié le 21 juillet 2026.
- SCHL — Guide pour les nouveaux arrivants qui achètent leur première maison — Parcours d’achat des nouveaux arrivants — vérifié le 21 juillet 2026.