Courtier immobilier au Québec : comment choisir ?

Points clés Voici l’essentiel à savoir avant toute signature. Rémunération : La rémunération d’un courtier immobilier n’est pas fixée par la loi au Québec. Vérifiez toujours ce que prévoit le contrat et quels services sont inclus.

La rémunération d’un courtier immobilier n’est pas fixée par la loi au Québec. Vérifiez toujours ce que prévoit le contrat et quels services sont inclus. Forme du paiement : Le paiement peut prendre la forme d’un pourcentage du prix, d’un forfait, d’un taux horaire ou d’une formule mixte. Assurez-vous de savoir si le montant est indiqué avant taxes ou taxes incluses.

Le paiement peut prendre la forme d’un pourcentage du prix, d’un forfait, d’un taux horaire ou d’une formule mixte. Assurez-vous de savoir si le montant est indiqué avant taxes ou taxes incluses. Acheteur : Un acheteur ne paie pas forcément son courtier directement, selon l’entente en place. Vérifiez le contrat de courtage achat et la façon dont la rétribution est partagée (et ce qui pourrait rester à votre charge).

Un acheteur ne paie pas forcément son courtier directement, selon l’entente en place. Vérifiez le contrat de courtage achat et la façon dont la rétribution est partagée (et ce qui pourrait rester à votre charge). Taxes : La TPS et la TVQ s’appliquent sur la rétribution du courtier. Confirmez que les documents précisent bien “plus taxes applicables” (ou l’équivalent) pour calculer le coût total.

La TPS et la TVQ s’appliquent sur la rétribution du courtier. Confirmez que les documents précisent bien “plus taxes applicables” (ou l’équivalent) pour calculer le coût total. Vérification : Avant de vous engager, contrôlez que le courtier détient un permis OACIQ valide. Vérifiez aussi son agence, le statut du permis et d’éventuelles mesures disciplinaires.

Avant de vous engager, contrôlez que le courtier détient un permis OACIQ valide. Vérifiez aussi son agence, le statut du permis et d’éventuelles mesures disciplinaires. Budget global : Ne mélangez pas les frais de courtage avec les autres coûts liés à l’achat. Prévoyez séparément le notaire, le droit de mutation immobilière et l’inspection, entre autres frais.





Au Québec, il faut d’abord comprendre qui représente qui. Sans ce cadre, il est facile de mal lire les frais, les contrats et la portée réelle du service. Le rôle du courtier du vendeur et du courtier de l’acheteur Le terme officiel au Québec est courtier immobilier, même si certains nouveaux arrivants disent encore agent immobilier. Le courtier du vendeur agit dans le cadre d’un contrat de courtage vente, tandis que le courtier de l’acheteur défend les intérêts de l’acheteur dans le cadre d’un contrat de courtage achat. La question pratique est simple : qui travaille pour moi ? Sans contrat écrit, le courtier que vous rencontrez ne vous représente pas automatiquement. Pour défendre l’acheteur, il faut un contrat de courtage achat écrit. En pratique : Le courtier de l’acheteur peut vous conseiller selon vos critères

Le courtier peut négocier en votre nom

Sans contrat écrit, vous recevez de l’information, mais pas la même représentation. Ce que l’OACIQ encadre, et ce qu’elle n’encadre pas L’OACIQ protège le public, encadre la pratique et met à disposition des formulaires obligatoires. Elle rappelle aussi que la rétribution payable par l’acheteur n’est pas fixée par la loi. En revanche, l’OACIQ n’impose pas de barème unique de frais courtier immobilier Québec. Vous pouvez vérifier le permis et certaines obligations déontologiques, mais la rémunération, la durée du mandat et l’étendue du service se négocient. Double représentation et traitement équitable La double représentation en résidentiel est strictement encadrée au Québec. La FAQ de l’OACIQ sur la double représentation rappelle qu’un même courtier ne peut pas, sauf exception, représenter simultanément l’acheteur et le vendeur dans une même transaction résidentielle. Si vous n’êtes pas représenté, le courtier du vendeur doit vous accorder un traitement équitable. Il doit vous transmettre les faits pertinents et vos droits, sans défendre vos intérêts. Conseil pratique : dites dès la première visite si vous avez déjà un courtier.

Combien coûte un courtier immobilier au Québec ? Il n’existe pas de prix unique. Les frais varient selon le mandat, le type de bien, la ville, le niveau de service et le contrat signé. Commission, forfait, taux horaire : les principaux modes de rémunération Quand on parle de commission courtier immobilier Québec, beaucoup de lecteurs pensent à un pourcentage. En réalité, plusieurs modèles existent, et il faut surtout vérifier ce que le prix couvre. Mode de rémunération Quand on le rencontre Avantage Point de vigilance Pourcentage du prix Vente résidentielle classique Coût lié à la transaction Vérifier taux, partage et taxes Montant forfaitaire Mandat ciblé Budget plus lisible Bien définir les tâches Taux horaire Accompagnement précis Utile pour un besoin spécifique Total final variable Combinaison Dossiers atypiques Souplesse Lire chaque clause Selon le mandat et les services convenus, la rémunération peut notamment couvrir la recherche, les visites, l’analyse, la négociation et la coordination documentaire. Vérifiez la liste exacte dans le contrat. Qui paie quoi selon votre profil Pour un vendeur résidentiel, la rémunération du courtier vendeur est prévue au contrat de courtage vente. Pour un acheteur, la situation est plus nuancée : selon le contrat de courtage achat, une partie peut être couverte par le partage prévu au mandat du vendeur, et un solde peut rester à sa charge. En pratique : Vendeur résidentiel : il négocie la rémunération de son courtier

Acheteur résidentiel : il ne paie pas toujours directement

Investisseur avec un contrat de courtage achat : il doit vérifier si le partage couvre tout le service Un acheteur ne paie pas toujours son courtier directement. Toutefois, si le vendeur n’est pas représenté ou si le partage de rétribution est insuffisant, un montant peut rester à sa charge. TPS et TVQ : le coût total à ne pas oublier Au Québec, il faut vérifier si le montant annoncé est avant ou après taxes. Les formulaires parlent souvent d’une rétribution plus taxes applicables, et Revenu Québec rappelle que les fournitures taxables sont assujetties à la TPS et à la TVQ. Pour évaluer le coût total, additionnez la rétribution convenue et les taxes applicables. Ce montant ne comprend pas les frais de notaire, d’inspection, d’évaluation ou de financement, ni le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de bienvenue.

Le meilleur courtier immobilier au Québec pour votre dossier n’est pas forcément le moins cher. La bonne question est de savoir si son expérience, sa zone de pratique et son mandat correspondent à votre projet. Vérifier le permis, l’expérience et le secteur Commencez par le registre des titulaires de permis de l’OACIQ. Vous pouvez y vérifier le statut du permis, le droit de pratique autorisé, l’agence et certaines informations utiles avant toute signature. Vérifiez ensuite au minimum : Le permis actif

L’expérience sur des biens comparables

La connaissance du micro-marché visé

La disponibilité réelle

Les références récentes L’expérience pertinente ne se résume pas aux années d’activité. Un courtier très fort à Montréal-centre n’est pas automatiquement le meilleur choix pour Laval, Québec ou un marché secondaire. Exemple de fiche d’information sur un courtier après recherche sur le registre des titulaires de permis de l’OACIQ. Comparer l’offre de service plutôt que le seul taux Comparer uniquement le taux peut faire manquer l’essentiel. Une rémunération plus basse ne permet pas, à elle seule, d’évaluer l’étendue ou la qualité du service. Comparez précisément les prestations incluses dans chaque mandat. Demandez une comparaison écrite de ce qui est inclus : visites, stratégie d’offre, promesse d’achat, coordination avec le notaire, l’inspecteur et le prêteur, ainsi que l’expérience acquise auprès d’expatriés ou d’investisseurs. Si un courtier cite des statistiques APCIQ, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, ou des comparables Centris, demandez la zone, la période et le type de bien retenus. Élément Courtier A Courtier B Impact concret Services inclus Évite les surprises Disponibilité Pèse sur le calendrier Expérience avec les expatriés ou en investissement locatif Réduit les frictions Les questions à poser avant de signer Avant le premier rendez-vous, préparez des questions simples et directes. Comment votre rémunération est-elle calculée, et les taxes sont-elles en plus ?

Quels services sont inclus, et lesquels ne le sont pas ?

Quelle expérience avez-vous sur des biens comparables, dans ce secteur ?

Comment gérez-vous un dossier lorsque l’acheteur se trouve à l’étranger ou qu’il s’agit d’un investisseur ?

Quelle est la durée du mandat, et quelles sont les conditions de sortie ?

Pouvez-vous expliquer par écrit le partage de rétribution et les frais qui pourraient rester à ma charge ?

Ce que les expatriés francophones doivent vérifier en plus Un acheteur local et un expatrié peuvent faire face à des contraintes différentes. La distance, les documents, le financement et le calendrier d’installation peuvent notamment compliquer le dossier. Acheter pour y vivre : documents, délais et accompagnement local Si vous achetez pour vous installer, il faut vérifier si le courtier sait expliquer clairement les étapes québécoises, de la promesse d’achat jusqu’au notaire. Il doit aussi pouvoir coordonner un dossier avec des délais réalistes. Demandez dès le premier échange une liste de documents souvent requis. Cela vous évite de présenter une promesse d’achat, c’est-à-dire l’offre écrite d’acheter un bien, avant d’être vraiment prêt. Liste de vérification utile : Les visites en personne ou à distance

La coordination avec prêteur, notaire et inspection

Un calendrier réaliste

Une liste précise des documents Acheter pour investir : expérience locative, chiffres et points de vigilance Pour investir dans l’immobilier au Québec, recherchez un courtier qui comprend les loyers, la demande locative, la qualité du bâti, la vacance et les conditions de revente. S’il parle seulement du prix affiché, son analyse est trop courte. La meilleure manière de tester cette spécialisation est de demander comment il analyse un immeuble. S’il aborde aussi les travaux, les baux, les charges et le micro-marché, son profil est plus adapté. Liste de vérification pour les investisseurs : Les loyers et vacance

Les travaux prévisibles

Les règles de copropriété

La stratégie de revente