Immobilier neuf vs revente au Canada

Entre le neuf (souvent avec acomptes et frais/ajustements possibles) et la revente (clôture plus rapide), le vrai risque pour un expat est souvent le timing : avoir le bon montant net en dollars canadiens (CAD) au moment où il faut payer. Si vos fonds viennent de l’étranger, le compte Wise peut vous aider à détenir et convertir en CAD en voyant les frais à l’avance, puis à organiser un transfert selon les instructions du notaire/avocat ou du promoteur.

Vérifié en juillet 2026. Les règles varient selon la province; vérifiez toujours les pages officielles avant de signer, car cet article fournit une information générale et ne remplace pas un avis juridique, fiscal, hypothécaire ou d’investissement.

Neuf ou revente : les différences qui comptent vraiment

Le neuf peut sembler plus simple parce qu’il offre une construction récente et, dans plusieurs provinces, une protection spécifique pour certains défauts. En pratique, vous obtenez souvent plus de prévisibilité sur l’état du bien, mais aussi plus d’incertitude sur le calendrier et sur les coûts ajoutés après la réservation.

La revente est souvent plus rapide à conclure et plus facile à évaluer avant l’offre finale. En contrepartie, vous devez mieux vérifier l’état réel du logement, les documents de copropriété, les travaux à venir et, au Québec notamment, la présence ou non d’une garantie légale.

Pour trancher, commencez par trois questions simples :

Avez-vous besoin d’une date de possession assez fiable?

Pouvez-vous absorber des coûts imprévus juste après la clôture?

Achetez-vous pour y habiter rapidement, pour louer ou pour sécuriser un projet à moyen terme?

Taxes et frais initiaux

Un logement neuf peut être assujetti à la TPS ou à la TVH, avec des remboursements possibles selon la province, le type de bien et l’usage, par exemple comme résidence principale, comme l’expliquent Canada.ca et Revenu Québec. Un point pratique compte beaucoup : vérifiez si le promoteur a déjà crédité un remboursement dans le prix affiché ou si vous devrez le demander vous-même.

La revente suit plus souvent une logique de droits de mutation et de frais de clôture, plutôt que de taxes de vente sur une habitation résidentielle déjà occupée. Croire que revente signifie sans taxes est une erreur fréquente : il reste souvent les honoraires du notaire ou de l’avocat, l’inspection, l’assurance et parfois des ajustements de taxes municipales ou de charges déjà payées.

Liste de contrôle avant de comparer deux biens :

taxes de vente sur le neuf;

droits de mutation;

inspection préachat;

assurance habitation;

frais juridiques de clôture;

marge de sécurité pour les imprévus.

Garanties et recours si quelque chose tourne mal

Le neuf et la revente ne vous protègent pas de la même façon. Pour le neuf, il peut exister un programme obligatoire ou une assurance de garantie selon la province, mais la portée, la durée et les exclusions changent d’un marché à l’autre. En Ontario, les condos neufs relèvent notamment de règles d’occupation et de retard documentées par Tarion, tandis qu’en Colombie-Britannique, BC Housing décrit la logique 2-5-10.

La revente repose davantage sur le contrat, la divulgation du vendeur, l’inspection préachat et les recours civils applicables. Au Québec, une vente peut même se faire sans garantie légale, à vos risques et périls, ce qui réduit fortement les recours après l’achat, comme le rappelle Éducaloi.

Ce qu’il faut demander Neuf Revente Pourquoi c’est utile Programme de garantie Nom du programme, durée, date de début Sans objet ou très limité Vous saurez qui contacter et jusqu’où va la protection Documents remis Contrat préliminaire, addenda, liste des inclusions Déclaration du vendeur, procès-verbaux, certificat de localisation Le risque vient souvent d’un document non relu Exclusions fréquentes Finitions, usure, éléments non couverts Problèmes déjà divulgués ou vente sans garantie légale Une protection annoncée n’est pas une protection totale Contact en cas de litige Promoteur, administrateur de garantie, avocat ou notaire Vendeur, courtier, avocat ou notaire selon la province Le bon recours dépend du type de transaction

La portée d’une garantie dépend du programme, du contrat, du type de propriété et de la province. Lisez les exclusions et la procédure de réclamation avant de signer.

Délais avant d’emménager ou de louer

La revente est souvent plus rapide à finaliser, mais elle reste conditionnée au financement, à l’inspection, à la vérification du titre et à la clôture. Si l’un de ces maillons prend du retard, votre date de possession peut également glisser.

Le neuf peut ajouter d’autres couches de délai : contrat préliminaire, construction, inspection de prédélivrance, avis de report, puis prise de possession. Pour un expat, cela peut signifier prolonger un bail, garder des meubles en entreposage ou refaire un transfert international à la dernière minute.

Étapes qui peuvent allonger le calendrier :

1 Revente : offre, conditions de financement et inspection préachat.

2 Neuf : réservation, contrat, calendrier de construction et acomptes.

3 Revente : vérifications du notaire ou de l’avocat, ajustements et clôture.

4 Neuf : avis de dates, inspection de prédélivrance et possibles reports.