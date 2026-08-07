Coûts cachés de l’achat immobilier au Canada

Points clés à retenir Inspection et évaluation : Ces frais arrivent tôt (avant l’offre ou avant de lever les conditions) et doivent souvent être payés rapidement. Ils peuvent rester à votre charge même si l’achat n’aboutit pas, donc demandez les devis à l’avance.

Ces frais arrivent tôt (avant l’offre ou avant de lever les conditions) et doivent souvent être payés rapidement. Ils peuvent rester à votre charge même si l’achat n’aboutit pas, donc demandez les devis à l’avance. Droits de mutation (dont la taxe de bienvenue au Québec) : Leur montant dépend de la province, de la municipalité et parfois de la valeur municipale, pas seulement du prix affiché. Vérifiez le calcul officiel pour l’adresse concernée avant de finaliser votre budget.

Leur montant dépend de la province, de la municipalité et parfois de la valeur municipale, pas seulement du prix affiché. Vérifiez le calcul officiel pour l’adresse concernée avant de finaliser votre budget. Notaire ou avocat, enregistrement, assurance titres et ajustements : Ces coûts s’ajoutent à la mise de fonds et doivent généralement être réglés en liquidités au moment de la signature. Exigez une estimation écrite détaillée (honoraires, débours, ajustements) avant le rendez-vous.

Ces coûts s’ajoutent à la mise de fonds et doivent généralement être réglés en liquidités au moment de la signature. Exigez une estimation écrite détaillée (honoraires, débours, ajustements) avant le rendez-vous. Assurance prêt hypothécaire : Si votre mise de fonds est inférieure au seuil requis, une assurance peut s’ajouter et augmenter le coût total du financement. Revoyez les règles de mise de fonds et comparez l’offre du prêteur pour savoir si elle s’applique.

Si votre mise de fonds est inférieure au seuil requis, une assurance peut s’ajouter et augmenter le coût total du financement. Revoyez les règles de mise de fonds et comparez l’offre du prêteur pour savoir si elle s’applique. Taxes foncières, assurance habitation, copropriété et entretien : Après l’achat, un bien “abordable” peut devenir cher chaque mois avec les taxes, les charges et l’entretien. Demandez les derniers comptes et le budget de copropriété (si applicable) pour estimer le coût réel de détention.

Après l’achat, un bien “abordable” peut devenir cher chaque mois avec les taxes, les charges et l’entretien. Demandez les derniers comptes et le budget de copropriété (si applicable) pour estimer le coût réel de détention. Change et transfert international : Sur un transfert important, la marge intégrée au taux de change peut coûter plus que les frais affichés. Comparez le taux, les frais et surtout le montant net reçu en CAD, en tenant compte des délais et du mode de réception exigé. Ces postes sont indicatifs. Les montants, les taxes et les modalités de paiement varient selon la province, la municipalité, le type de bien, le financement et le statut de l’acheteur. Wise pour comparer le coût réel du change (le montant net reçu en CAD) Sur un achat immobilier, le “coût caché” n’est pas seulement le frais affiché : c’est souvent la marge intégrée au taux de change et le montant net réellement reçu en CAD. Si votre mise de fonds ou vos frais de clôture viennent de l’étranger, le compte Wise peut vous aider à voir les frais à l’avance, convertir en dollars canadiens (CAD) et organiser un transfert selon le calendrier de votre transaction. Découvrir le compte Wise

Pouvez-vous acheter au Canada selon votre statut ? Le premier réflexe est de vérifier votre droit d’acheter avant de commencer les visites. L’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 2027, mais la loi et ses règlements prévoient plusieurs exceptions qui dépendent notamment de votre statut, du bien et des circonstances de l’achat. La capacité d’acheter, la capacité d’emprunter et le droit d’habiter le bien sont trois questions distinctes. L’achat d’un logement au Canada ne donne pas, à lui seul, un droit de résidence, de visa ou de travail. Résident permanent : l’achat est généralement plus simple sur le plan de l’admissibilité, mais le prêteur vérifie toujours vos revenus, votre crédit et les fonds disponibles. Titulaire d’un permis de travail : une exception peut s’appliquer si, à la date de l’achat, votre permis ou autorisation de travail compte au moins 183 jours de validité restante et si vous n’avez pas acheté plus d’un immeuble résidentiel pendant la période d’application de l’interdiction. Vérifiez les conditions en vigueur avant de vous engager. Investisseur non-résident : des restrictions, surtaxes ou obligations supplémentaires peuvent s’appliquer selon la province, la municipalité et l’usage du bien. Conjoint d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent : l’interdiction peut ne pas s’appliquer lorsque vous achetez le bien avec votre époux ou conjoint de fait admissible. Les conditions exactes doivent être vérifiées avant la signature. Ce qui change au Québec Au Québec, le notaire coordonne généralement la signature et plusieurs vérifications juridiques. Il faut également anticiper les droits de mutation, souvent appelés taxe de bienvenue, sans supposer que ce fonctionnement s’applique partout au Canada. Les ajustements de taxes municipales et scolaires calculés chez le notaire peuvent aussi augmenter la somme à apporter le jour de la signature. Pour Montréal, consultez la méthode officielle de calcul des droits sur les mutations immobilières avant de finaliser votre budget.

Quels frais prévoir avant l’offre d’achat ? Les premiers coûts arrivent avant même l’offre ferme. Ces dépenses paraissent modestes une par une, mais elles s’additionnent vite, et certaines ne sont pas récupérables si la transaction n’aboutit pas. Par exemple, vous pouvez payer une inspection, découvrir un problème structurel, puis retirer votre offre grâce à une condition d’inspection. Vous évitez peut-être un mauvais achat, mais les frais de l’inspection et certains frais annexes restent dépensés. Les grandes banques canadiennes, notamment RBC, TD, Scotiabank, BMO et Desjardins, ne demandent pas nécessairement les mêmes justificatifs ni le même niveau de mise de fonds. Inspection de la maison : elle est souvent payée rapidement et peut aider à repérer des problèmes d’humidité, de toiture, de fondations ou de chauffage.

elle est souvent payée rapidement et peut aider à repérer des problèmes d’humidité, de toiture, de fondations ou de chauffage. Évaluation du bien : le prêteur peut la demander pour confirmer la valeur qui soutient l’hypothèque.

le prêteur peut la demander pour confirmer la valeur qui soutient l’hypothèque. Préapprobation ou montage hypothécaire : certaines démarches sont gratuites, tandis que d’autres peuvent entraîner des frais selon l’intermédiaire ou le dossier.

certaines démarches sont gratuites, tandis que d’autres peuvent entraîner des frais selon l’intermédiaire ou le dossier. Déplacements et visites à distance : billets, hébergement, mandat de représentation ou visites vidéo accompagnées représentent aussi un coût.

billets, hébergement, mandat de représentation ou visites vidéo accompagnées représentent aussi un coût. Premier transfert depuis l’étranger : sur une somme importante, la conversion en CAD peut créer un écart sensible.

sur une somme importante, la conversion en CAD peut créer un écart sensible. Coussin de projet : conservez une réserve si vous devez faire une nouvelle offre sur un autre bien. Comment vérifier ce coût : demandez des devis avant l’offre, notez ce qui est remboursable ou non et séparez ces dépenses de votre mise de fonds.

Quels frais de clôture sont les plus sous-estimés ? Les frais de clôture forment un bloc distinct de la mise de fonds. L’erreur la plus fréquente consiste à penser qu’un apport personnel élevé suffit, puis à découvrir quelques jours avant la signature qu’il faut encore payer le notaire ou l’avocat, l’enregistrement, les ajustements et parfois l’assurance titres. Le guide Acheter une maison de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada recommande de prévoir des coûts initiaux en plus de l’hypothèque, généralement entre 1,5% et 4% du prix d’achat. Frais À quoi ils servent Quand ils sont payés Où vérifier Notaire ou avocat Préparer l’acte, vérifier le titre et recevoir les fonds Juste avant ou au moment de la signature Devis écrit du professionnel Enregistrement et débours Inscrire le transfert et payer certains frais administratifs À la clôture Estimation du notaire ou de l’avocat Assurance titres, si elle est proposée Couvrir certains problèmes liés au titre ou à l’enregistrement Souvent à la clôture Prêteur et professionnel du droit Ajustements Rembourser au vendeur la part de taxes ou de charges déjà payées À la clôture État des ajustements Droits de mutation ou frais équivalents Taxe ou droit d’acquisition lié au lieu d’achat Après l’acte ou selon les règles locales Municipalité ou province La fourchette des frais de clôture est une estimation générale. Demandez une ventilation adaptée au bien, à la province et à votre financement. Comment vérifier ce coût : demandez au notaire ou à l’avocat une estimation écrite, demandez au prêteur la liste des frais liés à l’hypothèque et vérifiez les droits de mutation auprès de la municipalité ou de la province avant de signer l’offre. Droits de mutation, taxes sur le neuf et frais provinciaux Ce poste dépend du lieu, du type de bien et de la base de calcul retenue, et pas uniquement du prix affiché. Droits de mutation : ils peuvent être dus à l’achat selon la province ou la municipalité. Au Québec, on parle souvent de taxe de bienvenue.

ils peuvent être dus à l’achat selon la province ou la municipalité. Au Québec, on parle souvent de taxe de bienvenue. Habitation neuve : l’achat peut entraîner de la TPS ou de la TVH, avec des remises possibles dans certains cas.

l’achat peut entraîner de la TPS ou de la TVH, avec des remises possibles dans certains cas. Frais locaux : certaines provinces ou municipalités ajoutent leurs propres taxes, surtaxes ou formalités. Avant de figer votre budget, refaites le calcul avec les outils officiels de la province ou de la ville concernée. Notaire ou avocat, assurance titres et ajustements Au Québec, l’acheteur passe généralement par un notaire. Dans d’autres provinces, l’accompagnement passe souvent par un avocat spécialisé en immobilier, qui facture ses honoraires et ses débours séparément. L’assurance titres n’est pas systématique partout, mais elle peut être proposée pour couvrir certains risques liés au titre ou à l’enregistrement. Les ajustements sont souvent oubliés, car ils servent notamment à rembourser au vendeur des taxes ou des charges déjà payées d’avance. Demandez qui facture quoi : notaire ou avocat, registre, assurance titres et débours.

Exigez une ventilation poste par poste avant le rendez-vous de signature.

Vérifiez si le montant doit être disponible par traite bancaire, par virement ou selon une autre méthode acceptée.

Quels coûts reviennent après la signature ? Après la signature, le budget ne redevient pas simple. Un bien qui semblait accessible à l’achat peut devenir lourd à financer si vous additionnez taxes foncières, assurance habitation, charges de copropriété, chauffage, entretien et petites réparations. La logique change aussi selon l’usage. Pour une résidence principale, vous cherchez surtout à mesurer la soutenabilité mensuelle. Pour un investissement locatif, il faut également anticiper les périodes sans locataire, l’entretien imprévu et la fiscalité de votre pays de résidence. Taxes foncières : elles varient selon la municipalité et la valeur d’évaluation.

elles varient selon la municipalité et la valeur d’évaluation. Assurance habitation : elle est souvent exigée par le prêteur et son coût dépend notamment du bien et des risques locaux.

elle est souvent exigée par le prêteur et son coût dépend notamment du bien et des risques locaux. Charges de copropriété : lisez-les ligne par ligne, car elles ne couvrent pas les mêmes postes d’un immeuble à l’autre.

lisez-les ligne par ligne, car elles ne couvrent pas les mêmes postes d’un immeuble à l’autre. Services publics : demandez une estimation réaliste pour le chauffage, l’électricité, l’eau et internet.

demandez une estimation réaliste pour le chauffage, l’électricité, l’eau et internet. Entretien et fonds d’urgence : prévoyez une réserve dès la première année.

prévoyez une réserve dès la première année. Investissement locatif : ajoutez la gestion, les périodes sans locataire et les réparations entre deux baux. Comment vérifier ce coût : demandez les derniers comptes de taxes, les charges de copropriété et, si possible, une estimation récente des services publics avant de signer.

Pour un expatrié qui envoie une mise de fonds depuis l’étranger, le change peut devenir un coût caché majeur. Une différence de taux sur un virement important peut peser autant, voire davantage, que les frais affichés sur l’ordre de transfert. Le point clé n’est donc pas seulement le prix du virement. Comparez le taux appliqué, les frais visibles, le délai et surtout le montant net reçu en dollars canadiens par le notaire, l’avocat ou sur votre compte local. Comparez le montant reçu en CAD, et pas seulement les frais annoncés.

Vérifiez si votre banque ou votre prestataire ajoute une marge au taux de change.

Confirmez à l’avance le mode de réception accepté par le notaire ou l’avocat ainsi que le délai du transfert.

Si vous souhaitez centraliser plusieurs devises et voir les frais avant l’envoi, le compte Wise peut être une option à comparer pour convertir et suivre le transfert. Avant d’envoyer une somme importante, comparez le coût total du change de votre banque avec celui d’un prestataire spécialisé.