Acheter un bien immobilier pour sa retraite

Points clés Droit d’acheter : Oui, l’achat est parfois possible, mais cela dépend de votre statut, du type de bien et de la zone où il se trouve. Vérifiez la règle fédérale applicable au moment où vous faites l’offre.

Oui, l’achat est parfois possible, mais cela dépend de votre statut, du type de bien et de la zone où il se trouve. Vérifiez la règle fédérale applicable au moment où vous faites l’offre. Droit de séjour : Acheter un bien ne vous donne ni visa, ni résidence permanente, ni droit de prolonger votre séjour au Canada. Confirmez votre statut migratoire réel avant de vous engager.

Acheter un bien ne vous donne ni visa, ni résidence permanente, ni droit de prolonger votre séjour au Canada. Confirmez votre statut migratoire réel avant de vous engager. Budget : Le prix affiché ne reflète pas le coût total du projet. Calculez aussi la mise de fonds, les frais de clôture, les taxes et les charges récurrentes.

Le prix affiché ne reflète pas le coût total du projet. Calculez aussi la mise de fonds, les frais de clôture, les taxes et les charges récurrentes. Fiscalité : Les taxes et règles fiscales varient selon la province et l’usage du logement (résidence, location, etc.). Vérifiez notamment les surtaxes, les droits de mutation et le traitement fiscal d’une éventuelle location.

Les taxes et règles fiscales varient selon la province et l’usage du logement (résidence, location, etc.). Vérifiez notamment les surtaxes, les droits de mutation et le traitement fiscal d’une éventuelle location. Financement : Les prêteurs évaluent vos revenus, votre statut, votre historique de crédit et l’origine des fonds. Préparez les documents nécessaires et planifiez le calendrier des virements en amont.

Les prêteurs évaluent vos revenus, votre statut, votre historique de crédit et l’origine des fonds. Préparez les documents nécessaires et planifiez le calendrier des virements en amont. Timing : Les règles immobilières peuvent changer rapidement d’une période à l’autre. Faites une vérification officielle à la date de signature pour éviter les mauvaises surprises. Préparez vos paiements immobiliers en dollars canadiens (CAD) Si votre épargne ou vos revenus sont en EUR, organiser les conversions et les virements fait partie du budget réel. Un compte Wise peut vous aider à garder de la visibilité avant l’offre et jusqu’à la clôture. Ouvrir un compte Wise

Peut-on acheter au Canada pour sa retraite ? Oui, parfois, mais selon votre statut et la localisation du bien. Ce que permet la loi fédérale aujourd’hui La règle clé vient de la SCHL, sur la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, prolongée jusqu’au 1er janvier 2027. En pratique, elle vise surtout certains non-Canadiens qui veulent acheter un bien résidentiel dans une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR). Un point souvent mal compris est que la règle ne couvre pas tout le Canada de la même façon. Les biens situés hors de ces zones statistiques, ainsi que certains biens hors du champ de la loi, peuvent rester accessibles. Les exceptions existent aussi pour certains statuts, mais elles sont étroites et doivent être relues au cas par cas avant toute offre. Statut d’acheteur Type de bien et zone Point de contrôle Non-Canadien sans exception claire Bien résidentiel dans une grande zone urbaine Risque d’interdiction fédérale Non-Canadien avec exception réglementaire possible Selon le statut migratoire, le type de bien et l’usage Vérification officielle indispensable Achat hors RMR ou AR, ou bien hors champ Peut rester possible Confirmation par notaire ou avocat avant signature Mini-checklist avant de contacter un vendeur : confirmer votre statut exact au jour de la clôture ;

vérifier si le bien est dans une RMR ou une AR ;

vérifier si le bien entre dans la définition fédérale du résidentiel ;

vérifier les surtaxes provinciales possibles ;

demander une validation écrite au professionnel qui gère la transaction. Acheter n’ouvre pas un droit de séjour C’est la confusion la plus fréquente, et la réponse est simple : acheter un bien ne vous donne ni visa, ni résidence permanente, ni droit de rester plus longtemps au Canada. Un achat peut préparer une retraite, mais il ne remplace jamais le cadre migratoire. Ce que l’achat permet : détenir un bien, y vivre si votre statut vous y autorise, ou préparer une installation future sur le plan patrimonial.

détenir un bien, y vivre si votre statut vous y autorise, ou préparer une installation future sur le plan patrimonial. Ce que l’achat ne permet pas : contourner les règles d’immigration, prolonger un séjour autorisé ou obtenir automatiquement un statut de résident. Si vous visez une retraite à l’année, un mode saisonnier ou une arrivée progressive, la bonne question n’est pas seulement « puis-je acheter ? », mais aussi « sous quel statut puis-je réellement vivre au Canada ? ».

Quel projet immobilier convient à votre retraite ? Le bon achat n’est pas seulement une question de prix, mais d’usage réel à la retraite. Vivre à l’année, à temps partiel ou louer ponctuellement Un logement occupé toute l’année répond à une logique de vie locale, avec des besoins stables en santé, transport, voisinage et entretien. Pour un retraité, cela réduit souvent la friction pratique, mais suppose que le statut de séjour, l’assurance et la fiscalité soient cohérents avec cette présence continue. Un usage saisonnier change complètement l’équation. Vous devez alors penser à la sécurité du logement, au chauffage en hiver, au déneigement, à l’assurance pour une occupation partielle et à la gestion à distance. Un bien vide plusieurs mois peut coûter plus cher que prévu si ces postes sont mal anticipés. La location ponctuelle ajoute un autre niveau de complexité. Le revenu potentiel peut sembler attractif, mais il faut alors intégrer les règles locales, la fiscalité des loyers, la gestion des locataires et l’impact sur votre tranquillité à la retraite. La méthode la plus utile tient en trois questions. D’abord, quel sera l’usage principal du bien ? Ensuite, quelle fiscalité cela entraîne-t-il ? Enfin, quelle charge de gestion êtes-vous prêt à accepter dans dix ans, pas seulement cette année ? Pour éliminer les projets mal alignés, cochez ces critères : usage dominant clair, personnel ou locatif ;

capacité à supporter les charges récurrentes en CAD ;

niveau de gestion acceptable à distance ;

accès simple aux soins et aux services utiles au quotidien ;

stratégie crédible si vous revendez plus tard.

Où acheter selon votre budget et votre mode de vie ? Au Canada, le bon marché dépend autant du style de vie que du niveau de prix. Zone Profil retraite Budget relatif Points de vigilance Montréal et sa région Francophones voulant des services, de la culture et un réseau médical dense Plus élevé dans les secteurs centraux Copropriété, fiscalité municipale, hiver urbain Québec et villes voisines Retraite plus calme, environnement francophone fort Souvent plus modéré que Montréal Revente, mobilité quotidienne, services de proximité Ottawa-Gatineau Retraite entre deux provinces, accès institutionnel et services Variable selon la rive et le quartier Différences provinciales de taxes et de santé Calgary Retraités sensibles à l’espace et au dynamisme économique Variable, parfois plus accessible que Vancouver ou Toronto Hiver, dépendance à l’auto, assurance Zones hors grandes RMR ou AR Projet saisonnier, semi-rural ou résidence secondaire Souvent plus abordable Isolement, entretien, accès aux soins, revente Les indications de budget de ce tableau sont relatives et qualitatives. Elles doivent être comparées avec des données de marché récentes pour la zone et le type de bien envisagés. Grands marchés, villes secondaires et zones plus abordables Les grands marchés donnent souvent plus de services, plus d’options médicales et plus de liquidité à la revente. En contrepartie, vous achetez parfois moins de surface et vous supportez des charges plus élevées. Les villes secondaires et certaines zones plus abordables peuvent mieux convenir à une retraite tranquille, surtout si vous cherchez de l’espace ou une présence partielle. Mais un prix d’achat plus bas ne signifie pas toujours un coût d’occupation plus faible. Le vrai arbitrage se fait entre langue, mobilité, accès aux soins, climat local et coût d’entretien. Pour un retraité francophone, Montréal, Québec ou Gatineau peuvent rassurer sur l’environnement linguistique. Calgary ou certaines zones hors grands centres peuvent mieux convenir si votre priorité est l’espace, la famille ou un budget d’entrée plus souple. Une erreur fréquente consiste à comparer uniquement le prix d’achat. Or, à la retraite, ce sont souvent les coûts d’usage et la praticité quotidienne qui font la différence. Commencez par vérifier le temps d’accès aux soins, aux commerces et à l’aéroport le plus utile pour vos allers-retours. Regardez ensuite les charges de copropriété, l’historique des transactions, le bruit, la qualité de l’entretien de l’immeuble ou de la rue et la facilité de circulation en hiver. Checklist de visite à garder avec vous : accès aux soins, pharmacie et alimentation ;

charges de copropriété et fonds de prévoyance ;

isolation, chauffage et exposition au froid ;

règles locales sur la location ou l’occupation partielle ;

historique du quartier et rotation des biens ;

sécurité du secteur et gestion en votre absence.

Quel budget total prévoir ? Le prix affiché n’est qu’une partie du coût réel. Pour une retraite au Canada, il faut distinguer les coûts d’entrée et les coûts récurrents. Prix d’achat, mise de fonds et frais de clôture La mise de fonds est la part que vous payez au départ. Les frais de clôture regroupent les coûts payés au moment où la vente devient définitive. Selon la province, la clôture est gérée surtout par un notaire ou par un avocat. Poste Quand on le paie De quoi il dépend Où le vérifier Mise de fonds Avant ou à la clôture Prix du bien, prêteur, statut, type de prêt Offre de prêt et instructions du prêteur Inspection Avant la levée des conditions Type de bien, région, état du logement Inspecteur accrédité Évaluation Pendant le financement Exigence du prêteur Courtier ou banque Frais juridiques À la clôture Province, complexité du dossier Notaire ou avocat Droits de mutation ou équivalent À la clôture ou juste après Province, municipalité, valeur du bien Autorité provinciale ou municipale Ajustements À la clôture Taxes foncières déjà payées, charges, services État des ajustements Un point souvent sous-estimé est le mécanisme des ajustements. Si le vendeur a déjà payé certaines taxes ou charges pour une période qui dépasse la date de vente, vous pouvez devoir lui rembourser une partie au moment de la clôture. Coûts récurrents à la retraite Après l’achat, le budget continue. Il faut compter les impôts fonciers, l’assurance habitation, le chauffage, l’entretien, la copropriété ou le syndicat, le déneigement, les réparations, les déplacements et, si vous n’occupez pas le bien toute l’année, la gestion à distance. Un mini-scénario simple en CAD ressemble à ceci : mensualité éventuelle du prêt hypothécaire + impôts fonciers divisés par 12 + assurance divisée par 12 + chauffage + charges de copropriété + entretien + réserve pour réparations + coût de présence partielle ou de surveillance. Si vous conservez des revenus ou une épargne en EUR, le risque ici est la perte de visibilité sur le coût réel de chaque paiement en CAD. Dans ce cas, le compte Wise peut être utile pour conserver des EUR et des CAD, convertir quand vous le décidez et suivre certains paiements transfrontaliers sans confondre frais affichés et coût total.

Le financement relie votre projet immobilier à votre capacité réelle d’exécution. Tout dépend de votre statut, de vos revenus, de la traçabilité des fonds et du calendrier des paiements. Hypothèque, solvabilité et pièces à préparer Les prêteurs et grandes banques canadiennes comme RBC, TD ou Scotiabank regardent généralement les revenus, l’historique de crédit, le statut au Canada, l’apport personnel, le type de bien et son usage prévu. Pour un retraité expatrié, le point sensible est souvent le crédit canadien limité ou l’existence de revenus provenant de plusieurs pays. Si votre historique de crédit canadien est faible, certains prêteurs demanderont plus de documents, une lecture plus fine de vos revenus ou un apport plus important. Il faut aussi pouvoir expliquer clairement l’origine des fonds, car ce contrôle sert à la fois l’analyse du risque de crédit et les obligations de conformité. Checklist de dossier : passeport et pièces d’identité ;

preuve de statut au Canada, si applicable ;

relevés bancaires récents ;

justificatifs de revenus et de pension ;

documents sur le patrimoine ou l’épargne ;

preuves de l’origine des fonds ;

compromis ou projet d’offre, si déjà disponible. Envoyer la mise de fonds et payer en dollars canadiens Pour un achat transfrontalier, la mécanique compte autant que le montant. Vous devez préparer la preuve de provenance des fonds, vérifier le délai de réception réel et coordonner l’acompte, la mise de fonds et les frais de clôture avec le notaire, l’avocat ou le professionnel qui tient les fonds en fidéicommis. Beaucoup d’acheteurs regardent seulement les frais visibles. Le bon réflexe consiste à comparer trois choses en même temps : le taux appliqué, les frais affichés et le montant final reçu en CAD. C’est ce trio qui détermine le coût réel.

Quelle fiscalité faut-il anticiper ? La fiscalité d’un achat au Canada ne se résume pas à une seule taxe et varie selon la province, le statut du propriétaire et l’usage du bien. Il faut donc raisonner en deux temps : l’achat, puis la détention ou la revente. Taxes à l’achat selon la province Au Canada, on rencontre selon la province des droits de mutation, des taxes de transfert ou des surtaxes pour certains acheteurs non-résidents. Ce n’est pas un détail : une règle provinciale peut rester due même si l’achat passe le filtre fédéral. Province Taxe d’entrée de base Surcoût possible pour non-résident Où le vérifier Vérifié le Ontario Land Transfer Tax provinciale Oui, une NRST peut s’ajouter selon le statut Ontario 23 juillet 2026 Colombie-Britannique Property transfer tax Oui, taxe additionnelle dans certaines zones précises Province of British Columbia 23 juillet 2026 Nouvelle-Écosse Taxe de transfert locale selon la municipalité Oui, taxe provinciale pour non-résidents dans certains cas Government of Nova Scotia 23 juillet 2026 Québec Droits de mutation municipaux Vérifier les règles locales et toute exonération applicable Gouvernement du Québec 23 juillet 2026 Point de vigilance : vérifiez toujours les règles provinciales et municipales applicables au lieu où vous achetez. En Ontario, des droits municipaux peuvent notamment s’ajouter à Toronto. Les taux, les zones visées et les exemptions peuvent évoluer, alors confirmez les règles officielles au moment de publier et avant de signer. Impôts pendant la détention, la location et la revente Pendant la détention, vous aurez au minimum les impôts fonciers locaux. Si vous louez, même ponctuellement, la fiscalité peut changer parce qu’il faut alors traiter les loyers, les dépenses déductibles éventuelles et parfois des obligations déclaratives supplémentaires. La revente obéit à une autre logique. Le traitement d’un gain dépend notamment de votre statut fiscal, de l’usage réel du bien et du pays où vous restez résident fiscal. À vérifier avec un fiscaliste : votre résidence fiscale réelle ;

l’usage du bien, principal, secondaire ou locatif ;

le traitement des loyers si vous louez ;

la fiscalité de la revente et les conventions fiscales applicables.