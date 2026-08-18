Primo-accédants au Canada : CELIAPP, RAP et autres aides

Ce qu’il faut retenir CELIAPP : Sert à épargner pour la mise de fonds avec un avantage fiscal, sans remboursement si le retrait est admissible. Mieux vaut l’ouvrir tôt, car le report des droits est limité et la définition de « primo‑accédant » peut différer selon les règles.

Sert à épargner pour la mise de fonds avec un avantage fiscal, sans remboursement si le retrait est admissible. Mieux vaut l’ouvrir tôt, car le report des droits est limité et la définition de « primo‑accédant » peut différer selon les règles. RAP : Permet de retirer de l’argent de votre REER pour acheter, mais vous devez le rembourser sur 15 ans. Mal planifié, il peut réduire votre épargne‑retraite.

Permet de retirer de l’argent de votre REER pour acheter, mais vous devez le rembourser sur 15 ans. Mal planifié, il peut réduire votre épargne‑retraite. Montant pour l’achat d’une habitation : Réduit votre impôt fédéral et ne se rembourse pas. Attention : c’est un crédit d’impôt non remboursable, donc pas un versement en espèces.

Réduit votre impôt fédéral et ne se rembourse pas. Attention : c’est un crédit d’impôt non remboursable, donc pas un versement en espèces. Remises locales / logement neuf : Peuvent diminuer certains coûts d’achat, généralement sans remboursement selon le programme. Les conditions et montants varient fortement selon la province, la ville et le type de bien.

Peuvent diminuer certains coûts d’achat, généralement sans remboursement selon le programme. Les conditions et montants varient fortement selon la province, la ville et le type de bien. Propriété à l’étranger : Sert surtout à vérifier si vous êtes réellement admissible aux aides. Votre historique immobilier — et parfois celui de votre conjoint — peut vous faire perdre le statut de primo‑accédant.

Sert surtout à vérifier si vous êtes réellement admissible aux aides. Votre historique immobilier — et parfois celui de votre conjoint — peut vous faire perdre le statut de primo‑accédant. Incitatif SCHL (fermé) : À connaître pour éviter de compter dessus dans votre plan de financement. Le programme est fermé et n’accepte plus de nouvelles demandes. Wise : préparer votre mise de fonds (surtout si elle vient de l’étranger) Si une partie de votre mise de fonds arrive d’un autre pays, votre banque et votre notaire peuvent demander des preuves (relevés, conversion, confirmations de virement). Avec un Compte Wise, vous pouvez mieux organiser vos transferts et garder un historique clair de vos opérations. Découvrir le Compte Wise

Quelles aides existent vraiment ? Pour un primo-accédant au Canada, il faut d’abord séparer trois familles d’aides : les aides fédérales, les aides provinciales et les aides municipales. La plupart visent une résidence principale, pas un achat locatif pur, et certaines concernent surtout un logement neuf ou une taxe locale. Point important : l’Incitatif à l’achat d’une première propriété de la SCHL est fermé aux nouvelles demandes. CELIAPP : épargner pour sa mise de fonds Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, ou CELIAPP, permet d’épargner pour une première résidence principale avec des cotisations généralement déductibles. Les droits commencent à 8 000 CAD par année et le plafond à vie est de 40 000 CAD. Le retrait admissible n’a pas à être remboursé, ce qui peut en faire un outil utile pour constituer la mise de fonds d’une première maison au Canada. Un nouvel arrivant peut être admissible au CELIAPP s’il remplit les conditions fiscales du programme. L’institution qui ouvre le compte peut toutefois demander ses propres pièces d’identité et de vérification. Une confusion fréquente consiste à penser qu’une ouverture tardive permet de rattraper entièrement le temps perdu. Le report des droits inutilisés est limité et l’ouverture tient compte d’une habitation possédée et habitée au Canada ou à l’étranger par vous, ou par votre époux ou conjoint de fait, selon la règle applicable. RAP : retirer son REER puis rembourser Le régime d’accession à la propriété, ou RAP, vous permet de retirer jusqu’à 60 000 CAD de votre REER pour acheter ou construire une habitation admissible au Canada. Vous pouvez aussi utiliser le RAP Canada et un retrait admissible du CELIAPP pour le même achat si vous respectez les conditions de chaque programme. La différence essentielle avec le CELIAPP est simple : le RAP se rembourse sur 15 ans. Si vous ne remettez pas le minimum exigé dans votre REER pour une année donnée, la partie manquante s’ajoute à votre revenu imposable. Le RAP est souvent utile si vous avez déjà accumulé un REER et que vous avez besoin de liquidités immédiates. Il est moins intéressant si retirer aujourd’hui risque de ralentir trop fortement votre épargne-retraite de demain. Crédit d’impôt et remises : ce qui baisse vos coûts Le montant fédéral pour l’achat d’une habitation peut aller jusqu’à 10 000 CAD, mais il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable. Il ne s’agit pas d’une subvention versée en espèces, mais d’une réduction de l’impôt fédéral à payer. À cela peuvent s’ajouter, selon le bien et l’endroit, des remises de TPS ou de TVH sur une habitation neuve et certaines aides locales liées aux droits de mutation immobilière, souvent appelés taxe de bienvenue au Québec. Ces aides réduisent vos coûts d’achat, mais elles ne remplacent pas la mise de fonds. La bonne méthode est de vérifier dans cet ordre : fédéral, provincial, puis municipal. Au Québec, en Ontario, à Montréal ou à Toronto, traitez toujours les exemples locaux comme des programmes distincts, avec leurs propres dates et critères.

Ce qui change pour les expats et nouveaux arrivants C’est ici que les aides pour l’achat d’une première maison au Canada deviennent plus complexes. Votre historique de propriété à l’étranger, votre statut de résidence fiscale, la situation de votre conjoint, la provenance de l’argent et vos délais bancaires peuvent tous modifier l’analyse. Conseil pratique : si votre mise de fonds arrive d’un compte à l’étranger, conservez les relevés du compte d’origine, les preuves de conversion, les confirmations de virement et le relevé du compte canadien crédité. Les documents exigés et la période couverte peuvent varier selon le prêteur, la provenance des fonds, la province et le professionnel chargé de la transaction. Autre difficulté : un bon dossier à l’étranger ne remplace pas toujours un historique canadien. Même si une grande banque locale ou un courtier hypothécaire accepte vos preuves étrangères, préparez plus de documents que vous ne pensez nécessaire. Avez-vous déjà été propriétaire à l’étranger ? C’est souvent la première question à régler, car elle change l’admissibilité perçue. Selon le programme, une habitation possédée et habitée à l’étranger par vous, et parfois par votre époux ou conjoint de fait, peut vous faire perdre le statut de primo-accédant. Le point important est que la définition n’est pas identique pour l’ouverture du CELIAPP, pour un retrait admissible du CELIAPP, pour le RAP ou pour le crédit d’impôt. Si votre parcours international est complexe, confirmez chaque aide auprès de l’ARC et validez le tout avec votre notaire, votre comptable ou votre spécialiste hypothécaire. Quels documents préparer pour la banque et le notaire ? Prévoyez une liste de contrôle simple, car les demandes varient selon le prêteur et le dossier. Les pièces les plus fréquentes sont : NAS et preuve de résidence au Canada

preuves de revenus et d’emploi

relevés bancaires récents, parfois sur 90 jours

preuve de mise de fonds et de provenance des fonds

promesse d’achat ou contrat, si vous êtes déjà en processus

pièce d’identité et tout document demandé par l’avocat ou le notaire, selon la province selon la province Classez ces preuves dans un seul dossier, avec un nom clair par date et par compte. Si vos fonds viennent de l’étranger, comparer des options comme le Compte Wise personnel peut vous aider à conserver plus simplement les confirmations de transfert et de conversion.

Le bon ordre est souvent le suivant. D’abord, vérifiez votre admissibilité réelle, surtout si une propriété à l’étranger ou un conjoint entre en jeu. Ensuite, regardez si le CELIAPP est disponible pour vous et si un REER existant peut alimenter un RAP. Enfin, ajoutez les crédits et remises qui baissent vos coûts, sans les confondre avec de l’argent frais pour la mise de fonds. Le risque ici est de croire que cumuler des aides suffit à acheter. En pratique, votre capacité d’emprunt, les frais de clôture, l’assurance prêt hypothécaire et le test de résistance restent décisifs. Un exemple de parcours d’achat, étape par étape Imaginez un couple francophone installé depuis peu à Montréal. Les deux partenaires ont un NAS, l’un ouvre un CELIAPP dès son arrivée, l’autre vérifie si un ancien REER peut servir au RAP. Avant la préapprobation, ils vérifient aussi le montant fédéral pour l’achat d’une habitation et estiment leurs frais de clôture. Comme une partie de la mise de fonds vient de l’étranger, ils préparent à l’avance les relevés, les preuves de conversion et le reçu du virement. Au moment de faire une offre, ils savent déjà combien ils peuvent verser comme mise de fonds et combien ils doivent garder pour l’inspection, le notaire, les droits de mutation immobilière et les imprévus. C’est cette différence entre argent disponible et argent immobilisé le jour J qui évite bien des mauvaises surprises.

Les coûts à prévoir au-delà de l’aide Les aides à l’achat d’une première maison au Canada ne font pas disparaître le vrai budget d’achat. Ce qu’elles améliorent, c’est votre trajectoire, pas la facture complète du jour de signature. inspection et évaluation

honoraires d’avocat ou de notaire, selon la province

assurance prêt hypothécaire si la mise de fonds est inférieure à 20%

droits de mutation immobilière, parfois appelés taxe de bienvenue

taxes applicables sur certains achats neufs

marge de sécurité pour les imprévus Point utile : une aide fiscale peut réduire un coût futur, mais elle ne vous donne pas forcément la liquidité demandée par le prêteur ou par le notaire. Gardez donc une réserve séparée pour le jour J. Mise de fonds, assurance et test de résistance Au Canada, la mise de fonds minimale dépend du prix d’achat. À titre de repère vérifié le 23 juillet 2026, elle est de 5% jusqu’à 500 000 CAD, puis de 10% sur la partie du prix entre 500 000 CAD et 1,5 million de dollars canadiens, et de 20% à partir de 1,5 million de dollars canadiens. Si votre mise de fonds est inférieure à 20%, vous devrez habituellement obtenir une assurance prêt hypothécaire. Point important : cette assurance protège le prêteur, pas vous. Le test de résistance répond à une autre question, pouvez-vous encore payer si le coût d’emprunt augmente ? Pour les banques sous réglementation fédérale, l’ACFC rappelle que l’analyse se fait au plus élevé entre 5,25% et votre taux négocié plus 2%, en plus des ratios ABD et ATD utilisés pour la préapprobation. En clair, une aide peut améliorer votre trésorerie, mais pas garantir votre financement. Vérifiez toujours votre cas sur l’outil d’admissibilité de l’ACFC ou avec un courtier hypothécaire.

Gérer l’argent entre l’étranger et le Canada Quand la mise de fonds ou les frais d’installation viennent d’un autre pays, la logistique devient presque aussi importante que l’aide elle-même. Le point clé est d’anticiper le calendrier, car votre prêteur, votre banque et votre notaire n’attendent pas tous les mêmes preuves au même moment. Gardez un chemin documentaire complet : compte d’origine, conversion en dollars canadiens, virement, réception au Canada et relevé final. Si vous changez d’établissement au milieu du parcours, conservez aussi les confirmations intermédiaires. Si vous transférez votre mise de fonds ou vos frais d’installation depuis l’étranger, comparez aussi des options comme le compte Wise personnel pour suivre vos conversions et vos virements plus simplement. L’objectif n’est pas de promettre une économie absolue, mais de vous aider à documenter le cheminement de l’argent sans compliquer votre dossier.