Taux fixes ou variables au Québec : comment choisir ?

Sommaire
- Points essentiels
- Comprendre la différence entre taux fixe et taux variable
- Ce qui fait bouger les taux au Québec
- Les avantages et limites d’un taux fixe
- Les avantages et limites d’un taux variable
- Le bon choix selon votre profil d’expatrié
- Ce qu’il faut comparer au-delà du taux affiché
- Les vérifications à faire avant de signer
Cet article présente le fonctionnement des taux fixes et variables, leurs avantages et limites, les critères à comparer et les vérifications à effectuer avant de signer. Son contenu est informatif et ne constitue pas un conseil financier, juridique, fiscal ou hypothécaire personnalisé.
Le bon choix dépend notamment de la stabilité de vos revenus, de votre horizon au Québec, de votre tolérance au risque et de votre capacité à absorber une hausse des versements. Il n’existe pas de meilleur taux universel.
Points essentiels
|Type
|Ce qui évolue
|Profil courant
|Avantage principal
|Point de vigilance
|Taux fixe
|Le taux ne change pas pendant le prêt
|Personnes recherchant de la stabilité
|Versements prévisibles
|Le taux de départ peut être plus élevé
|Taux variable
|Le taux suit le marché et le taux préférentiel du prêteur
|Personnes acceptant davantage de variation
|Taux de départ parfois plus bas
|Les versements ou le rythme de remboursement du capital peuvent être affectés
Ce tableau présente les différences générales. Les modalités exactes varient selon le prêteur et le contrat hypothécaire.
Comprendre la différence entre taux fixe et taux variable
Avec un taux fixe, votre taux d’intérêt reste identique pendant toute la durée du prêt hypothécaire. Vos versements sont donc plus faciles à prévoir, ce qui peut rassurer les nouveaux arrivants et les ménages qui veulent conserver une visibilité claire sur leurs finances.
Avec un taux variable, le taux peut évoluer pendant le terme selon le marché. Au Canada, il est généralement lié au taux préférentiel du prêteur, lui-même influencé par le taux directeur de la Banque du Canada.
Il faut aussi distinguer deux notions souvent confondues :
- Le terme correspond à la période pendant laquelle les conditions de votre hypothèque s’appliquent.
- L’amortissement correspond à la durée totale prévue pour rembourser le prêt.
Cette distinction est importante, car un taux intéressant sur un terme court n’est pas forcément l’option la plus adaptée si vous pensez déménager, vendre ou refinancer prochainement.
Ce que change le type de versement variable
Il existe des hypothèques variables où les versements évoluent, et d’autres où les versements restent stables tandis que la répartition entre intérêts et capital change. Dans le second cas, une hausse des taux peut réduire la part de capital remboursée par rapport au calendrier initial.
Avant de signer, vérifiez toujours :
- si vos versements peuvent changer;
- à quel moment le prêteur ajuste le prêt;
- ce qui se passe si les taux augmentent fortement.
Ce qui fait bouger les taux au Québec
Les taux hypothécaires ne réagissent pas tous aux mêmes facteurs. Les taux variables suivent surtout le taux préférentiel du prêteur, qui est influencé par les décisions de la Banque du Canada. Les taux fixes dépendent davantage des coûts de financement à plus long terme des prêteurs, auxquels les conditions du marché obligataire peuvent contribuer.
Un taux fixe peut donc augmenter même si la Banque du Canada ne modifie pas son taux directeur. Les marchés financiers peuvent anticiper les changements économiques, ce qui signifie que le taux affiché aujourd’hui n’est pas nécessairement celui qui sera proposé plus tard.
Pour un expatrié, il ne suffit donc pas de comparer des pourcentages. Il faut aussi comprendre ce qui peut faire varier les versements et le coût total de l’emprunt.
Les avantages et limites d’un taux fixe
Le principal avantage du taux fixe est la stabilité. Vous savez à quoi vous attendre pendant toute la durée du terme, ce qui facilite la gestion du budget. Si vos revenus sont serrés, irréguliers ou partiellement versés dans une devise étrangère, cette prévisibilité peut être rassurante.
Si les taux augmentent pendant votre terme, votre taux contractuel reste inchangé. Vous limitez ainsi le risque d’une hausse soudaine de vos versements liée aux mouvements du marché.
Le taux fixe présente toutefois certaines limites :
- il peut être plus élevé au départ qu’un taux variable comparable;
- il offre parfois moins de souplesse;
- les pénalités de remboursement anticipé ou de rupture peuvent être importantes, selon le contrat et la méthode de calcul du prêteur.
Pour un expatrié, le taux fixe convient souvent mieux lorsque la priorité est la sécurité budgétaire plutôt que la recherche du taux initial le plus bas.
Les avantages et limites d’un taux variable
Le taux variable attire souvent parce qu’il peut commencer à un niveau inférieur à celui d’un taux fixe comparable. Cette option peut être intéressante si vous disposez d’une marge de sécurité dans votre budget et acceptez que le coût de l’emprunt varie.
Certains contrats variables peuvent aussi offrir davantage de flexibilité, par exemple pour effectuer des remboursements anticipés ou convertir ultérieurement le prêt en taux fixe. Les conditions exactes dépendent toutefois du prêteur.
Le risque doit être évalué avec attention :
- vos versements peuvent augmenter;
- votre budget peut être fragilisé si les taux montent rapidement;
- avec des versements fixes, la part consacrée au capital peut diminuer;
- l’incertitude peut être difficile à vivre au quotidien.
Le taux variable peut être pertinent si vos revenus sont stables en dollars canadiens, si vous conservez une réserve de trésorerie et si vous êtes à l’aise avec l’incertitude. Il devient plus délicat si vous venez d’arriver, si votre historique de crédit canadien est limité ou si une hausse des versements déséquilibrerait votre budget.
Le bon choix selon votre profil d’expatrié
Le critère décisif n’est pas uniquement le taux affiché, mais votre situation de vie au Québec.
Posez-vous ces quatre questions :
- Vos revenus sont-ils stables ou variables?
- Sont-ils versés en dollars canadiens ou dans une autre devise?
- Pensez-vous rester au Québec pendant tout le terme?
- Pouvez-vous absorber une hausse des versements sans stress financier majeur?
Si vous recherchez surtout la stabilité et que vos marges sont limitées, le taux fixe est souvent plus confortable. Si vous avez davantage de flexibilité, une capacité d’épargne solide et une bonne tolérance au risque, le taux variable peut mériter d’être étudié. Pour comprendre l’incidence de votre historique local sur une demande de prêt.
Si vous achetez pour vivre au Québec
Pour une résidence principale, la priorité est souvent la visibilité mensuelle. Si vous débutez au Canada ou si une partie de vos revenus reste dans une devise étrangère, un taux fixe peut simplifier la gestion du budget.
Si vous avez un emploi stable en dollars canadiens et une bonne marge de sécurité, un taux variable peut rester envisageable. Dans tous les cas, testez votre budget avec une hausse des versements avant de signer.
Si vous achetez pour investir ou louer
Pour un achat locatif, le raisonnement change. Évaluez notamment :
- la solidité du flux de trésorerie;
- le risque de vacance locative;
- les frais imprévus;
- la flexibilité de sortie;
- la structure de financement proposée par le prêteur.
Un taux variable peut sembler avantageux au départ, mais il devient plus risqué si le rendement locatif est déjà serré. Modélisez plusieurs scénarios, y compris une hausse des coûts et une période sans locataire, avant de choisir.
Ce qu’il faut comparer au-delà du taux affiché
Le taux affiché n’est qu’un élément du contrat. Avant de choisir, comparez aussi :
- les pénalités de rupture;
- les options de remboursement anticipé;
- la portabilité de l’hypothèque;
- la durée du terme;
- les conditions du test de résistance;
- les frais de clôture et les taxes immobilières au Canada;
- les frais liés au transfert de fonds si votre mise de fonds vient de l’étranger.
Pour les expatriés, le dernier point est souvent sous-estimé. Si vous convertissez des euros, des livres sterling ou des dollars américains pour votre mise de fonds ou vos frais de clôture, comparez le taux de change, les frais, le montant final reçu et les délais de transfert.
Un compte Wise peut être utile pour détenir des dollars canadiens, convertir certaines devises et consulter les frais applicables avant une opération. Il ne remplace pas un compte bancaire canadien ni les conseils d’un professionnel du financement immobilier.
Pénalités, portabilité et gestion des fonds
Avant de signer, vérifiez :
- le mode de calcul de la pénalité en cas de rupture;
- si vous pouvez transférer l’hypothèque sur un autre bien;
- le montant que vous pouvez rembourser par anticipation;
- les conditions pour passer d’un taux variable à un taux fixe;
- les frais de conversion ou de transfert international.
Si votre mise de fonds arrive depuis l’étranger, confirmez aussi les documents exigés pour justifier l’origine des fonds et les délais de réception.
Wise pour gérer les fonds d’un achat immobilier au Québec
Un compte Wise peut vous aider à détenir et convertir certaines devises lorsque vous préparez une mise de fonds ou des frais de clôture au Canada.
Les vérifications à faire avant de signer
Avant de vous engager, suivez cette liste de contrôle :
- Demandez une préapprobation afin d’estimer votre capacité d’emprunt.
- Confirmez le type de taux et la méthode utilisée pour le calculer.
- Vérifiez le fonctionnement des versements, notamment les conditions qui peuvent les faire évoluer.
- Testez votre budget avec une hausse du taux ou des versements.
- Examinez les pénalités, la portabilité et les options de remboursement anticipé.
- Validez les frais de clôture et les documents exigés pour la mise de fonds.
- Faites clarifier les points sensibles par un courtier hypothécaire, un prêteur ou un notaire qualifié.
Les règles, les critères d’admissibilité et les conditions contractuelles peuvent évoluer. Confirmez toujours les informations applicables à votre situation avant de prendre une décision financière.
Conclusion
Au Québec, le choix entre taux fixe et taux variable dépend moins d’une réponse générale que de votre situation personnelle. Le taux fixe offre davantage de prévisibilité, tandis que le taux variable peut convenir aux emprunteurs capables d’absorber des fluctuations. Comparez le taux, mais aussi les pénalités, la flexibilité du contrat, votre horizon de séjour et votre marge de sécurité. Une simulation prudente de votre budget et la lecture complète du contrat vous aideront à décider avec davantage de confiance.
FAQ
Taux hypothécaires fixes et variables au Québec
Quel est le meilleur taux hypothécaire au Québec en ce moment?
Il n’existe pas de meilleur taux universel. L’offre dépend notamment de votre profil, de votre mise de fonds, du bien, du prêteur et du type de terme. Consultez des taux à jour et comparez le coût total ainsi que les conditions du contrat.
Peut-on passer d’un taux variable à un taux fixe?
De nombreux contrats le permettent, mais les conditions dépendent du prêteur. Vérifiez le moment où la conversion est possible, le taux fixe proposé et les frais éventuels.
Comment fonctionne le test de résistance hypothécaire au Canada?
Le test de résistance sert à vérifier si vous pourriez encore assumer votre prêt avec un taux admissible supérieur au taux contractuel. Pour les prêts non assurés accordés par des prêteurs fédéraux, le BSIF fixe un taux admissible minimal; d’autres règles peuvent s’appliquer selon le type de prêt et le cadre concerné.
Sources
- Banque du Canada: taux directeur et décisions de politique monétaire.
- Banque du Canada: facteurs influençant les taux hypothécaires, notamment le coût de financement des prêteurs, le taux directeur et les taux d’intérêt à plus long terme, consulté le 26 juillet 2026.
- Agence de la consommation en matière financière du Canada: choix d’une hypothèque et différences entre taux fixe et taux variable.
- Agence de la consommation en matière financière du Canada: admissibilité hypothécaire et fonctionnement du test de résistance pour les hypothèques assurées et non assurées auprès des banques, consulté le 26 juillet 2026.
- Société canadienne d’hypothèques et de logement: définitions utiles liées à l’achat d’une maison et au financement hypothécaire.
- Société canadienne d’hypothèques et de logement: documents et relevés pouvant être demandés pour démontrer la mise de fonds et sa provenance, consulté le 26 juillet 2026.
- Bureau du surintendant des institutions financières: taux admissible minimal et simulation de crise pour les prêts hypothécaires non assurés.