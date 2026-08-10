Taux fixes ou variables au Québec : comment choisir ?

Points essentiels Type Ce qui évolue Profil courant Avantage principal Point de vigilance Taux fixe Le taux ne change pas pendant le prêt Personnes recherchant de la stabilité Versements prévisibles Le taux de départ peut être plus élevé Taux variable Le taux suit le marché et le taux préférentiel du prêteur Personnes acceptant davantage de variation Taux de départ parfois plus bas Les versements ou le rythme de remboursement du capital peuvent être affectés Ce tableau présente les différences générales. Les modalités exactes varient selon le prêteur et le contrat hypothécaire.

Comprendre la différence entre taux fixe et taux variable Avec un taux fixe, votre taux d’intérêt reste identique pendant toute la durée du prêt hypothécaire. Vos versements sont donc plus faciles à prévoir, ce qui peut rassurer les nouveaux arrivants et les ménages qui veulent conserver une visibilité claire sur leurs finances. Avec un taux variable, le taux peut évoluer pendant le terme selon le marché. Au Canada, il est généralement lié au taux préférentiel du prêteur, lui-même influencé par le taux directeur de la Banque du Canada. Il faut aussi distinguer deux notions souvent confondues : Le terme correspond à la période pendant laquelle les conditions de votre hypothèque s’appliquent.

correspond à la période pendant laquelle les conditions de votre hypothèque s’appliquent. L’amortissement correspond à la durée totale prévue pour rembourser le prêt. Cette distinction est importante, car un taux intéressant sur un terme court n’est pas forcément l’option la plus adaptée si vous pensez déménager, vendre ou refinancer prochainement. Ce que change le type de versement variable Il existe des hypothèques variables où les versements évoluent, et d’autres où les versements restent stables tandis que la répartition entre intérêts et capital change. Dans le second cas, une hausse des taux peut réduire la part de capital remboursée par rapport au calendrier initial. Avant de signer, vérifiez toujours : si vos versements peuvent changer;

à quel moment le prêteur ajuste le prêt;

ce qui se passe si les taux augmentent fortement.

Ce qui fait bouger les taux au Québec Les taux hypothécaires ne réagissent pas tous aux mêmes facteurs. Les taux variables suivent surtout le taux préférentiel du prêteur, qui est influencé par les décisions de la Banque du Canada. Les taux fixes dépendent davantage des coûts de financement à plus long terme des prêteurs, auxquels les conditions du marché obligataire peuvent contribuer. Un taux fixe peut donc augmenter même si la Banque du Canada ne modifie pas son taux directeur. Les marchés financiers peuvent anticiper les changements économiques, ce qui signifie que le taux affiché aujourd’hui n’est pas nécessairement celui qui sera proposé plus tard. Pour un expatrié, il ne suffit donc pas de comparer des pourcentages. Il faut aussi comprendre ce qui peut faire varier les versements et le coût total de l’emprunt.

Les avantages et limites d’un taux fixe Le principal avantage du taux fixe est la stabilité. Vous savez à quoi vous attendre pendant toute la durée du terme, ce qui facilite la gestion du budget. Si vos revenus sont serrés, irréguliers ou partiellement versés dans une devise étrangère, cette prévisibilité peut être rassurante. Si les taux augmentent pendant votre terme, votre taux contractuel reste inchangé. Vous limitez ainsi le risque d’une hausse soudaine de vos versements liée aux mouvements du marché. Le taux fixe présente toutefois certaines limites : il peut être plus élevé au départ qu’un taux variable comparable;

il offre parfois moins de souplesse;

les pénalités de remboursement anticipé ou de rupture peuvent être importantes, selon le contrat et la méthode de calcul du prêteur. Pour un expatrié, le taux fixe convient souvent mieux lorsque la priorité est la sécurité budgétaire plutôt que la recherche du taux initial le plus bas.

Les avantages et limites d’un taux variable Le taux variable attire souvent parce qu’il peut commencer à un niveau inférieur à celui d’un taux fixe comparable. Cette option peut être intéressante si vous disposez d’une marge de sécurité dans votre budget et acceptez que le coût de l’emprunt varie. Certains contrats variables peuvent aussi offrir davantage de flexibilité, par exemple pour effectuer des remboursements anticipés ou convertir ultérieurement le prêt en taux fixe. Les conditions exactes dépendent toutefois du prêteur. Le risque doit être évalué avec attention : vos versements peuvent augmenter;

votre budget peut être fragilisé si les taux montent rapidement;

avec des versements fixes, la part consacrée au capital peut diminuer;

l’incertitude peut être difficile à vivre au quotidien. Le taux variable peut être pertinent si vos revenus sont stables en dollars canadiens, si vous conservez une réserve de trésorerie et si vous êtes à l’aise avec l’incertitude. Il devient plus délicat si vous venez d’arriver, si votre historique de crédit canadien est limité ou si une hausse des versements déséquilibrerait votre budget.

Le bon choix selon votre profil d’expatrié Le critère décisif n’est pas uniquement le taux affiché, mais votre situation de vie au Québec. Posez-vous ces quatre questions : Vos revenus sont-ils stables ou variables? Sont-ils versés en dollars canadiens ou dans une autre devise? Pensez-vous rester au Québec pendant tout le terme? Pouvez-vous absorber une hausse des versements sans stress financier majeur? Si vous recherchez surtout la stabilité et que vos marges sont limitées, le taux fixe est souvent plus confortable. Si vous avez davantage de flexibilité, une capacité d’épargne solide et une bonne tolérance au risque, le taux variable peut mériter d’être étudié. Pour comprendre l’incidence de votre historique local sur une demande de prêt. Si vous achetez pour vivre au Québec Pour une résidence principale, la priorité est souvent la visibilité mensuelle. Si vous débutez au Canada ou si une partie de vos revenus reste dans une devise étrangère, un taux fixe peut simplifier la gestion du budget. Si vous avez un emploi stable en dollars canadiens et une bonne marge de sécurité, un taux variable peut rester envisageable. Dans tous les cas, testez votre budget avec une hausse des versements avant de signer. Si vous achetez pour investir ou louer Pour un achat locatif, le raisonnement change. Évaluez notamment : la solidité du flux de trésorerie;

le risque de vacance locative;

les frais imprévus;

la flexibilité de sortie;

la structure de financement proposée par le prêteur. Un taux variable peut sembler avantageux au départ, mais il devient plus risqué si le rendement locatif est déjà serré. Modélisez plusieurs scénarios, y compris une hausse des coûts et une période sans locataire, avant de choisir.

Ce qu’il faut comparer au-delà du taux affiché Le taux affiché n’est qu’un élément du contrat. Avant de choisir, comparez aussi : les pénalités de rupture;

les options de remboursement anticipé;

la portabilité de l’hypothèque;

la durée du terme;

les conditions du test de résistance;

les frais de clôture et les taxes immobilières au Canada;

les frais liés au transfert de fonds si votre mise de fonds vient de l’étranger. Pour les expatriés, le dernier point est souvent sous-estimé. Si vous convertissez des euros, des livres sterling ou des dollars américains pour votre mise de fonds ou vos frais de clôture, comparez le taux de change, les frais, le montant final reçu et les délais de transfert. Un compte Wise peut être utile pour détenir des dollars canadiens, convertir certaines devises et consulter les frais applicables avant une opération. Il ne remplace pas un compte bancaire canadien ni les conseils d’un professionnel du financement immobilier. Pénalités, portabilité et gestion des fonds Avant de signer, vérifiez : le mode de calcul de la pénalité en cas de rupture;

si vous pouvez transférer l’hypothèque sur un autre bien;

le montant que vous pouvez rembourser par anticipation;

les conditions pour passer d’un taux variable à un taux fixe;

les frais de conversion ou de transfert international. Si votre mise de fonds arrive depuis l’étranger, confirmez aussi les documents exigés pour justifier l’origine des fonds et les délais de réception. Wise pour gérer les fonds d’un achat immobilier au Québec Un compte Wise peut vous aider à détenir et convertir certaines devises lorsque vous préparez une mise de fonds ou des frais de clôture au Canada. Découvrir Wise