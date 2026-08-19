Taxe de bienvenue au Québec : calcul et paiement

Points clés À quoi sert l’argent ? Définissez clairement si ces 100 000 £ servent à la croissance, la retraite, générer un revenu, ou financer une dépense à moyen terme. Votre objectif détermine l’horizon de placement, le niveau de risque acceptable, et la devise/pays où vous en aurez besoin.

Définissez clairement si ces 100 000 £ servent à la croissance, la retraite, générer un revenu, ou financer une dépense à moyen terme. Votre objectif détermine l’horizon de placement, le niveau de risque acceptable, et la devise/pays où vous en aurez besoin. Quelle part garder en cash ? Vous n’avez pas besoin d’investir la totalité immédiatement : commencez par isoler une réserve de trésorerie facilement accessible. Vérifiez d’abord vos besoins d’urgence, vos dettes coûteuses et les éventuelles limites d’accès avant de déplacer les fonds.

Vous n’avez pas besoin d’investir la totalité immédiatement : commencez par isoler une réserve de trésorerie facilement accessible. Vérifiez d’abord vos besoins d’urgence, vos dettes coûteuses et les éventuelles limites d’accès avant de déplacer les fonds. Quelle enveloppe fiscale utiliser en premier ? Le choix du compte (ISA, pension/SIPP, puis compte-titres/GIA) peut avoir plus d’impact que le choix du fonds, car la fiscalité varie selon l’enveloppe. Contrôlez les plafonds, les règles de retrait et votre situation de résidence fiscale au Royaume‑Uni avant de contribuer.

Le choix du compte (ISA, pension/SIPP, puis compte-titres/GIA) peut avoir plus d’impact que le choix du fonds, car la fiscalité varie selon l’enveloppe. Contrôlez les plafonds, les règles de retrait et votre situation de résidence fiscale au Royaume‑Uni avant de contribuer. Que mettre dans le compte ? Privilégiez une allocation simple et diversifiée (cash, gilts/obligations, fonds diversifiés, ETF mondiaux) pour réduire le risque de concentration. Assurez-vous que le niveau de risque, les frais et la composition correspondent à votre horizon.

Privilégiez une allocation simple et diversifiée (cash, gilts/obligations, fonds diversifiés, ETF mondiaux) pour réduire le risque de concentration. Assurez-vous que le niveau de risque, les frais et la composition correspondent à votre horizon. Comment investir (concrètement) ? L’investissement en direct (DIY), la gestion pilotée et le conseil réglementé peuvent tous convenir, mais ils diffèrent fortement en coût, contrôle et complexité. Vérifiez l’agrément FCA, les frais totaux et les actifs effectivement disponibles via le prestataire.

L’investissement en direct (DIY), la gestion pilotée et le conseil réglementé peuvent tous convenir, mais ils diffèrent fortement en coût, contrôle et complexité. Vérifiez l’agrément FCA, les frais totaux et les actifs effectivement disponibles via le prestataire. Comment alimenter le compte ? Les erreurs de financement, surtout lorsque l’argent vient de l’étranger, peuvent provoquer des retards ou des rejets de dépôt. Avant d’envoyer une grosse somme, vérifiez les coûts de change, l’exacte correspondance du nom, et les moyens de dépôt acceptés. Une lecture rapide suffit pour vérifier l’essentiel avant de signer. Le montant final dépend toujours de la municipalité, de l’année, et de la base d’imposition retenue. Vos fonds viennent de l’étranger ? Anticipez le change en dollars canadiens Si une partie de votre budget d’achat est encore en euros, livres sterling ou dollars US, le taux de change et les frais de transfert peuvent peser sur vos coûts (taxe de bienvenue, notaire, ajustements, etc.). Un compte Wise peut vous aider à détenir et convertir des fonds en CAD, puis à les transférer vers votre compte canadien avant les échéances. Découvrir le compte Wise

Comprendre la taxe de bienvenue au Québec La taxe de bienvenue est le nom courant des droits de mutation immobilière, un droit perçu par la municipalité lors d’un transfert de propriété au Québec. Si vous en êtes encore au début du parcours, notre guide pour acheter un bien immobilier au Canada vous aidera à replacer ce coût dans l’ensemble d’un achat. En pratique, ce n’est ni un honoraire du notaire, ni un frais bancaire. Le notaire joue un rôle central dans le transfert immobilier au Québec, mais la facture vient de la municipalité, selon les règles prévues par le Gouvernement du Québec et la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. La plupart des ventes sont concernées, mais aussi certains dons, échanges, legs, emphytéoses et autres transferts. Une confusion fréquente chez les expatriés est de croire que tout se règle au moment de l’acte, alors qu’une partie du coût arrive plus tard. Ce n’est pas la taxe foncière annuelle, que vous paierez ensuite comme propriétaire.

Ce n’est pas la TPS ni la TVQ, qui peuvent s’ajouter à l’achat d’un logement neuf.

Ce n’est pas un frais de dossier hypothécaire.

Ce n’est pas l’ensemble des frais de clôture, qui incluent aussi le notaire, certains ajustements et parfois l’évaluation.

Calculer la taxe de bienvenue étape par étape Le calcul devient beaucoup plus simple si vous avancez en trois étapes, vérifier la base d’imposition, appliquer les tranches, puis contrôler la règle municipale au-delà des seuils provinciaux. Identifier la bonne base d’imposition La base d’imposition correspond au plus élevé entre trois montants, le prix réellement payé, le montant inscrit dans l’acte de transfert, et la valeur marchande. Au sens québécois, cette valeur marchande correspond en général à la valeur au rôle d’évaluation foncière multipliée par le facteur comparatif de l’année. C’est le point qui surprend le plus. Vous pouvez avoir négocié un achat à 650 000 CAD, mais si le rôle d’évaluation affiche 620 000 CAD et que le facteur comparatif est de 1,08, la valeur uniformisée atteint 669 600 CAD. Dans ce cas, la taxe sera calculée sur 669 600 CAD, pas sur 650 000 CAD. En pratique, cela change votre budget de deux façons. D’abord, le droit de mutation peut être plus élevé que prévu. Ensuite, cette hausse n’apparaît pas toujours au moment où vous comparez les biens, ce qui peut fausser votre calcul de liquidité si vous regardez seulement le prix affiché. Appliquer les tranches et vérifier le taux municipal Une fois la base trouvée, vous appliquez les tranches en vigueur. Les seuils provinciaux sont indexés chaque année, donc vérifiez toujours l’année du transfert avant de signer. Seuils et taux vérifiés le 3 août 2026. Tranche 2026 Taux provincial Ce qui peut changer localement Jusqu’à 62 900 CAD 0,5% Règle provinciale De 62 900,01 CAD à 315 000 CAD 1,0% Règle provinciale Au-delà de 315 000 CAD 1,5% Certaines municipalités augmentent le taux sur la portion de plus de 500 000 CAD Portion supérieure à 500 000 CAD Variable selon la ville Une municipalité peut fixer un taux supérieur sur la portion dépassant 500 000 CAD, jusqu’à 3%, sauf Montréal qui peut appliquer un taux plus élevé Montréal applique des paliers plus élevés sur les valeurs supérieures, tandis que d’autres villes, comme la Ville de Québec, prévoient aussi des taux majorés et des modalités de paiement propres. Avant de signer, vérifiez toujours la page officielle de votre municipalité. Vérifier le facteur comparatif avant de signer Le facteur comparatif sert à ramener la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière à une valeur plus proche du marché. Il change selon l’année et la municipalité, d’où l’intérêt de le confirmer auprès de la ville ou dans le répertoire du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Avant votre promesse d’achat, vérifiez ces trois points : Consultez le rôle d’évaluation foncière de l’immeuble.

Vérifiez le facteur comparatif de l’année du transfert.

Comparez la valeur uniformisée obtenue avec le prix négocié, pour voir quel montant risque de devenir la base taxable.

Exemples de calcul pour des achats courants au Québec Les exemples ci-dessous sont illustratifs, mais ils reprennent les barèmes officiels vérifiés en juillet 2026. Ils montrent surtout deux réalités, une même ville peut taxer différemment selon la valeur uniformisée, et deux villes peuvent produire des factures différentes pour un bien au même prix. Une chose utile à savoir, c’est que la différence ne vient pas seulement du prix. Elle vient aussi du facteur comparatif et des tranches municipales au-delà de 500 000 CAD. Cas Base d’imposition retenue Tranches utilisées Total estimé Municipalité au barème standard, achat à 350 000 CAD, valeur uniformisée à 372 000 CAD 372 000 CAD 62 900 CAD à 0,5%, 252 100 CAD à 1%, 57 000 CAD à 1,5% 3 690,50 CAD Achat à Montréal, base de 700 000 CAD 700 000 CAD 62 900 CAD à 0,5%, 252 100 CAD à 1%, 237 300 CAD à 1,5%, 147 700 CAD à 2% 9 349,00 CAD Achat à la Ville de Québec, base de 700 000 CAD 700 000 CAD 62 900 CAD à 0,5%, 252 100 CAD à 1%, 185 000 CAD à 1,5%, 200 000 CAD à 2,5% 10 610,50 CAD Dans le premier cas, le coût augmente alors même que le prix d’achat est plus bas, parce que la valeur uniformisée devient la base retenue. C’est typiquement le scénario qui piège un acheteur venu de l’étranger, surtout s’il compare seulement le prix affiché et la mise de fonds. Dans les deux autres cas, la base d’imposition est identique, mais Montréal et la Ville de Québec n’appliquent pas les mêmes paliers après 500 000 CAD. À Québec, une facture de plus de 300 CAD peut être acquittée en trois versements égaux sans intérêts, selon les échéances indiquées par la Ville. Cette possibilité change la gestion de trésorerie, mais pas le montant dû.

Exemptions, droit supplétif et cas particuliers Les exemptions existent, mais elles ne doivent jamais être présumées. Une exonération potentielle doit être confirmée par le notaire, puis parfois appuyée par des pièces justificatives demandées par la municipalité. Autre point important, l’absence de droit de mutation principal ne signifie pas automatiquement zéro facture. Un droit supplétif peut encore s’appliquer, selon la situation et les règles locales. Les exemptions les plus fréquentes Les cas les plus connus concernent certains transferts familiaux ou des transferts où il n’y a pas de véritable changement économique dans le contrôle du bien. La Chambre des notaires rappelle aussi que la rédaction de l’acte et la preuve documentaire comptent en pratique. Transfert en ligne directe ascendante ou descendante, par exemple entre parent et enfant, ou entre grand-parent et petit-enfant.

Transfert entre conjoints, y compris certains conjoints de fait si les conditions légales sont remplies.

Base d’imposition inférieure à 5 000 CAD.

Certains transferts entre une personne physique et une personne morale, ou l’inverse, lorsque les conditions de contrôle prévues par la loi sont respectées.

Certains transferts entre personnes morales étroitement liées. Ce qui n’est généralement pas exonéré mérite aussi d’être dit clairement. Un transfert entre frères et sœurs n’entre pas, en règle générale, dans les exonérations les plus fréquentes. Même logique pour bien des montages improvisés entre proches, qui peuvent être refusés si l’acte ou la preuve ne soutient pas l’exemption invoquée. Quand un droit supplétif peut s’appliquer ? Le droit supplétif est une compensation que la municipalité peut prévoir lorsqu’un transfert est exonéré du droit de mutation principal. Le plafond courant est de 200 CAD, mais il dépend de la base d’imposition et du règlement municipal applicable. Situation usuelle Droit supplétif courant Base d’imposition inférieure à 5 000 CAD Aucun Base d’imposition de 5 000 CAD à moins de 40 000 CAD Égal au droit qui aurait été payable, souvent 0,5% Base d’imposition de 40 000 CAD et plus Jusqu’à 200 CAD Si la ville l’a prévu par résolution, vous pouvez donc être exonéré du droit principal et recevoir malgré tout un compte modeste. C’est une différence importante entre exonération et gratuité totale.

Après la signature chez le notaire, le transfert est inscrit ou traité, puis la municipalité émet le compte. Le droit est dû à compter de la date du transfert, mais il devient exigible selon le compte envoyé, en règle générale avant le 31e jour suivant son envoi. Des intérêts commencent ensuite à courir en cas de retard. Modes de paiement courants à vérifier sur le compte reçu : paiement en ligne via le portail de votre banque canadienne

paiement au comptoir d’une institution financière

paiement par la poste, souvent avec le coupon de versement

paiement en personne à la municipalité, quand ce canal est offert

paiement par chèque, mandat ou carte de débit, selon les règles de la ville Le paiement en ligne peut être offert par certaines institutions financières participantes. Le numéro de référence, le nombre de versements autorisés et la date limite figurent toutefois sur le compte transmis par la municipalité.