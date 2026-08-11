Courtier hypothécaire : comment choisir au Québec

Points clés Ce qu’un courtier fait Ce qu’il ne fait pas Ce qu’il faut vérifier Compare plusieurs prêteurs Ne prête pas lui-même l’argent Permis dans le Registre de l’AMF Aide à structurer le dossier Ne remplace pas le notaire Rémunération écrite, frais, bonus et exclusivité Prépare la préapprobation Ne garantit pas l’approbation Nombre de prêteurs avec lesquels le courtier ou son cabinet a fait affaire au cours des 12 derniers mois Explique les conditions Ne choisit pas à votre place Délais et documents requis Peut accompagner un nouvel arrivant Ne règle pas votre statut au Canada Provenance des fonds et admissibilité Le bon moment pour contacter un courtier est généralement avant les visites actives ou avant toute offre. Pour un expatrié, la mise de fonds et la preuve de provenance des fonds doivent aussi être préparées très tôt.

Ce qu’un courtier hypothécaire fait réellement Un courtier hypothécaire agit comme intermédiaire entre vous et plusieurs prêteurs. Il peut comparer des produits, vous aider à structurer votre dossier et accompagner l’analyse du financement jusqu’à la décision finale du prêteur. Il ne prête pas lui-même l’argent, ne remplace ni le notaire ni le prêteur et ne garantit jamais une approbation. Il peut vous aider à comparer plusieurs offres.

Il peut expliquer les conditions, les pénalités possibles et les étapes du dossier.

Il ne peut pas contourner les critères du prêteur.

Il ne peut pas corriger à lui seul un problème de statut, de crédit ou de provenance des fonds.

Pourquoi passer par un courtier plutôt qu’une grande banque locale ? Passer par un courtier peut être utile si vous voulez comparer plusieurs options sans multiplier les rendez-vous. Cette démarche est souvent pertinente pour un dossier atypique, un nouvel arrivant, un investisseur ou une personne qui manque de temps. Une démarche directe auprès de Desjardins, de la Banque Nationale ou de RBC peut aussi avoir du sens si votre situation est simple ou si vous privilégiez une relation bancaire existante. L’essentiel est de comparer les conditions réelles, et pas seulement le taux affiché. Option Accès aux offres Accompagnement Vérifications à faire Courtier hypothécaire Plusieurs prêteurs, selon ses partenariats Utile pour comparer ou présenter un dossier atypique Vérifier le permis, la rémunération et l’exclusivité Grande banque locale Produits de son propre réseau Démarche directe si vous avez déjà une relation bancaire Demander les frais et comparer l’ensemble des conditions Si vous hésitez, le bon critère n’est pas la personne qui parle le mieux, mais celle qui explique clairement ce qu’elle peut faire pour votre dossier.

Au Québec, le parcours devient plus simple quand vous savez qui doit faire quoi et à quel moment. Premier échange : le courtier cadre votre budget, votre objectif et votre statut au Canada. Collecte des informations : il rassemble les données sur vos revenus, vos dettes, vos actifs et la propriété visée ou recherchée. Préapprobation : elle permet d’estimer votre capacité d’emprunt avant les visites actives. Comparaison des offres : vous examinez les taux, mais aussi les pénalités, les frais et la flexibilité des produits. Validation finale : après une promesse d’achat, le prêteur peut demander des documents supplémentaires avant de confirmer le financement. Finalisation : le dossier se poursuit jusqu’au rendez-vous chez le notaire, où les fonds doivent arriver dans les délais prévus. Un document manquant, une mise de fonds mal documentée ou un transfert lancé trop tard peut retarder l’approbation ou la signature. Les documents à préparer avant la préapprobation Préparer ces éléments tôt évite beaucoup d’allers-retours. La liste finale varie selon le prêteur, le courtier, le type de bien et votre situation personnelle. Pièce d’identité et preuve de statut, par exemple un permis de travail ou une carte de résident permanent.

Preuves de revenus et d’emploi.

Relevés bancaires et preuves d’actifs.

Liste des dettes et engagements mensuels.

Preuve de mise de fonds, c’est-à-dire l’apport initial.

Preuve de provenance des fonds.

Historique de location ou de crédit local ou étranger, s’il est utile au dossier.

Au Québec, l’AMF rappelle qu’un courtier doit expliquer la nature et l’étendue de ses services. Commencez par vérifier ce qu’il fait réellement pour votre dossier et avec combien de prêteurs il travaille. Un courtier ne représente pas forcément tout le marché. Demandez avec quels prêteurs il travaille le plus souvent, comment il est rémunéré et s’il existe des frais si vous ne retenez pas l’offre proposée. Liste de vérification avant de signer Vérifier son permis et le nom de son cabinet.

Demander la rémunération par écrit, y compris les commissions, primes et frais.

Confirmer s’il existe une exclusivité, une pénalité ou un engagement de durée.

Lister les prêteurs partenaires réellement actifs pour votre type de dossier.

Valider le calendrier jusqu’au notaire et la liste exacte des documents. Une réponse rassurante serait : « Je vous envoie mon permis, ma rémunération écrite et la liste de mes prêteurs actifs avant toute signature. » Un signal d’alerte serait plutôt : « Signez d’abord, nous parlerons des frais ensuite. » Recherchez le nom du courtier ou son numéro de certificat dans le Registre de l’AMF avant d’envoyer des pièces sensibles.

Demandez un détail écrit de la rémunération : qui paie, quand, combien et dans quels cas.

Lisez chaque clause d’exclusivité ou de pénalité jusqu’au bout. Si une formule vous semble vague, demandez une reformulation par écrit. Utilisez le Registre de l’AMF pour vérifier un courtier ou un cabinet en saisissant son nom ou son numéro de certificat.

Ce que les expatriés doivent vérifier en plus Pour un expatrié, la question ne porte pas seulement sur le taux. Il faut aussi vérifier votre statut de résidence, votre droit de travailler ou de résider au Canada et la manière dont le prêteur analyse un dossier international. Par exemple, un acheteur arrivé depuis huit mois, avec un emploi local et des fonds venus de France, devra souvent documenter à la fois son revenu et la provenance de sa mise de fonds. Les critères peuvent varier selon la province, le prêteur, l’assureur hypothécaire et le type de bien. Certaines restrictions fédérales peuvent viser certains non-Canadiens. Confirmez donc votre admissibilité avant de présenter une offre. Les ressources pour nouveaux arrivants de la SCHL constituent un bon point de départ pour préparer ces vérifications. À valider avant d’aller plus loin Votre statut au Canada et la pièce qui le prouve.

Votre historique de crédit local ou étranger et les preuves alternatives disponibles.

La provenance de la mise de fonds et sa traçabilité bancaire.

La différence entre une résidence principale et un investissement locatif.

Les frais de clôture, le calendrier avant le notaire et les délais de transfert. Acheter pour habiter ou investir : ce qui change Les critères, la mise de fonds, la documentation et les attentes du prêteur peuvent varier entre une résidence principale et un investissement locatif. Un investisseur doit souvent expliquer davantage son projet, ses revenus et sa logique de rentabilité. Avant toute offre, vérifiez ce point avec le courtier, le prêteur, le notaire et, si nécessaire, un conseiller fiscal local.