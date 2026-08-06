Préautorisation hypothécaire au Canada : c’est quoi et comment l’obtenir

Points clés Point clé Ce que cela signifie Pourquoi c’est utile Ce qu’il faut vérifier La préautorisation est une évaluation préalable Un prêteur ou un courtier analyse vos revenus, vos dettes, vos actifs et souvent votre crédit Vous savez plus tôt si votre projet tient la route Le niveau réel de vérification effectué Elle ne garantit pas l’hypothèque finale Le bien choisi et votre dossier complet seront revus de nouveau Vous évitez de confondre feu vert initial et approbation finale Les conditions inscrites dans la lettre Le taux peut être bloqué pour une période limitée Selon l’Autorité des marchés financiers, la garantie de taux dure souvent entre 90 et 130 jours, mais sa durée exacte dépend du prêteur Vous pouvez chercher un bien avec plus de visibilité sur votre coût d’emprunt La date d’expiration et les règles de prolongation Des documents précis sont souvent demandés Pièce d’identité, preuve d’emploi, revenus, mise de fonds et dettes Vous gagnez du temps si votre dossier est prêt Les exigences propres aux nouveaux arrivants et aux travailleurs autonomes Elle renforce votre position dans l’achat Elle montre qu’un prêteur a déjà étudié votre dossier Votre offre paraît plus crédible aux vendeurs Les frais de clôture, la valeur du bien et votre marge de sécurité Ce tableau présente des repères généraux. Les conditions précises dépendent du prêteur, du produit et de votre dossier.

Qu’est-ce qu’une préautorisation hypothécaire au Canada ? Au Canada, la préautorisation hypothécaire, parfois appelée préapprobation selon le prêteur, est une analyse préalable de votre dossier par un prêteur ou un courtier. L’objectif est d’estimer combien vous pourriez emprunter, à quelles conditions et, dans certains cas, à quel taux pendant une période limitée. En pratique, le document peut mentionner un montant maximal, un type de produit, un taux ou une méthode de fixation du taux, ainsi que des conditions à respecter. Selon l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, le prêteur examine vos finances, demande des documents et procède habituellement à une vérification de votre crédit. Une chose utile à garder en tête est que la préautorisation porte d’abord sur vous, pas encore sur la propriété précise que vous achèterez. Le bien devra ensuite être accepté par le prêteur, souvent après une évaluation, et le prêt ne devient final qu’au moment de l’approbation complète.

Préautorisation, préqualification et approbation finale : quelles différences ? La confusion vient souvent du vocabulaire. Certains acteurs parlent de préqualification, d’autres de préadmissibilité, de préautorisation ou de préapprobation, alors que le niveau de vérification n’est pas toujours le même. Étape Niveau de vérification Impact possible sur la cote de crédit Utilité pour l’achat Préqualification Estimation rapide à partir d’informations déclarées Habituellement aucun, ou très limité Fixer un budget de départ Préautorisation Analyse plus poussée avec documents et souvent vérification de crédit Oui, selon le prêteur et le type de vérification Chercher sérieusement et préparer une offre Approbation finale Vérification complète du dossier et du bien acheté Peut inclure une nouvelle vérification Financer la transaction jusqu’à la clôture Les termes employés et le niveau de vérification peuvent varier selon l’établissement. Demandez toujours ce que couvre exactement l’évaluation proposée. L’Autorité des marchés financiers résume bien cette différence : la préqualification sert surtout à démarrer, alors que la préautorisation ressemble davantage à un engagement conditionnel. Cela reste conditionnel parce que votre situation financière, la valeur du bien, la mise de fonds et les documents finaux peuvent encore faire changer la décision. La réponse à la question la plus fréquente est donc non : une préautorisation ne garantit pas votre hypothèque. Plus vous avancez vers l’approbation finale, plus le prêteur vérifie à la fois l’emprunteur et la propriété.

À quoi sert une préautorisation quand on achète ou investit au Canada ? La préautorisation sert d’abord à transformer une idée en budget réaliste. Au lieu de partir du prix affiché d’un condo ou d’une maison, vous partez de votre capacité d’emprunt, de votre mise de fonds et de vos frais de clôture. Cela évite de visiter des biens hors de portée ou, à l’inverse, de chercher trop bas par manque d’information. Elle aide aussi à montrer votre sérieux à un vendeur. Dans un marché actif, une offre accompagnée d’une préautorisation paraît plus solide qu’une offre sans préparation, même si elle ne remplace pas les conditions de financement. Prenons un cas simple. Lina vient d’arriver à Montréal avec un emploi salarié à temps plein local, mais une partie de sa mise de fonds reste encore sur un compte à l’étranger. Avec une préautorisation, elle peut cadrer son budget en dollars canadiens, voir ce qu’un prêteur accepte comme preuve de fonds et lancer sa recherche sans attendre la dernière minute. Pour un investissement locatif, la logique reste utile, mais les règles peuvent changer. Le prêteur peut demander une mise de fonds plus élevée, regarder les revenus locatifs différemment ou appliquer d’autres critères qu’en résidence principale. Acheter un bien immobilier au Canada ne donne pas automatiquement un droit d’immigration ou de résidence.

Si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple est de traiter la préautorisation comme un petit audit de votre projet. Évaluez votre budget réel : ne regardez pas seulement la mensualité hypothécaire. Ajoutez les taxes foncières, le chauffage, les frais de copropriété s’il y en a, l’assurance habitation et les frais de clôture. Comparez courtier et prêteur : un grand prêteur local peut traiter votre demande en direct. Un courtier hypothécaire peut comparer plusieurs offres, mais demandez-lui avec quels prêteurs il travaille et comment il est rémunéré. Rassemblez les documents clés : préparez vos preuves d’identité, d’emploi, de revenus, d’actifs et de dettes, ainsi que les traces de votre mise de fonds. Pour un profil international, la provenance des fonds compte autant que leur montant. Soumettez la demande : c’est souvent à ce moment qu’intervient la vérification de crédit. Demandez clairement si la vérification est légère ou complète, surtout si vous comptez comparer plusieurs options. Lisez la réponse en détail : une lettre de préautorisation utile doit préciser ce qui a été approuvé, ce qui reste à fournir et jusqu’à quand le taux ou les conditions restent valables. Gardez votre situation stable jusqu’à l’achat : un changement d’emploi, une nouvelle dette ou un gros achat financé peut modifier votre capacité d’emprunt juste avant l’approbation finale. Selon l’ACFC, vous pouvez obtenir une préautorisation auprès d’un prêteur ou d’un courtier. Il est raisonnable de poser des questions sur la durée du taux préapprouvé, la possibilité de prolongation et les conditions associées. Questions à poser au prêteur Quelle est la durée exacte du blocage de taux ?

La lettre peut-elle être prolongée ?

Y a-t-il des frais pour l’analyse ou pour une prolongation ?

Que se passe-t-il si vous changez d’emploi ou augmentez votre dette ?

Le montant indiqué suppose-t-il une mise de fonds minimale ou plus élevée ?

Quels documents préparer quand on est expatrié ou nouvel arrivant ? C’est souvent ici que les dossiers d’expatriés ralentissent. Le prêteur ne veut pas seulement voir que vous avez l’argent. Il veut comprendre d’où il vient, s’il est disponible au bon moment et si vos revenus sont stables. Préparez généralement les éléments suivants : une pièce d’identité valide ;

une preuve d’emploi actuelle ;

des preuves de revenus récentes ;

des relevés bancaires et d’investissement ;

une preuve de mise de fonds ;

la liste de vos dettes en cours ;

tout historique de crédit disponible, canadien ou étranger. Si vous êtes travailleur autonome, ajoutez souvent les avis de cotisation des deux dernières années, des relevés d’entreprise et parfois des documents comptables supplémentaires. L’ACFC rappelle aussi que le prêteur peut demander une preuve que vous pouvez payer la mise de fonds et les frais de clôture. Wise pour organiser les fonds de votre achat immobilier Si votre mise de fonds ou vos frais de clôture proviennent de l’étranger, un compte Wise peut vous aider à détenir des fonds en CAD et à conserver un historique de vos transferts. Découvrir Wise

Combien pouvez-vous emprunter et quels critères regardent les prêteurs ? La vraie question n’est pas seulement combien vous gagnez. Les prêteurs regardent comment votre revenu tient face à vos autres obligations. Ils évaluent généralement la stabilité d’emploi, le niveau d’endettement, la mise de fonds, la cote de crédit, le type de bien et parfois la traçabilité des fonds si une partie vient de l’étranger. Au Canada, le test de résistance est un filtre important. L’outil d’évaluation d’admissibilité à un prêt hypothécaire de l’ACFC rappelle que, pour une banque, l’emprunteur doit montrer qu’il peut assumer les paiements au plus élevé de 5,25% ou du taux négocié majoré de 2%. L’outil utilise aussi comme repères un ABD de 39% et un ATD de 44%, même si chaque prêteur garde sa propre analyse. Un autre point souvent mal compris concerne la mise de fonds. Selon l’ACFC, la mise de fonds minimale est de 5% pour une propriété de 500 000 CAD ou moins. Entre 500 000 CAD et 1,5 million CAD, elle correspond à 5% de la première tranche de 500 000 CAD, puis à 10% de la portion restante. À partir de 1,5 million CAD, la mise de fonds minimale est de 20% du prix d’achat. Pour estimer votre marge, vous pouvez aussi utiliser le calculateur de la capacité d’emprunt de la SCHL. Enfin, les grands prêteurs locaux, comme RBC, TD, Banque Scotia, CIBC, Banque Nationale ou Desjardins, n’appliquent pas tous les mêmes programmes pour les nouveaux arrivants. Ce qui paraît acceptable chez l’un peut demander plus de preuves chez un autre.

Quelles limites et quels pièges faut-il connaître ? Le premier piège consiste à prendre le montant maximal comme votre budget confortable. En réalité, un prêteur mesure une capacité technique de remboursement. Vous devez encore préserver une marge pour vivre, épargner et absorber les imprévus. Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes : confondre préautorisation et approbation finale ;

ouvrir un nouveau crédit avant la clôture ;

oublier les frais de clôture ;

croire qu’une ancienne lettre reste valable indéfiniment ;

supposer que la propriété sera acceptée au prix payé. Au Québec, il faut aussi anticiper le rôle central du notaire dans la clôture. Dans d’autres provinces, l’encadrement juridique peut davantage passer par un avocat ou un autre professionnel. Si vous achetez pour louer, gardez également à l’esprit que les règles de financement, de mise de fonds et d’analyse du risque peuvent être différentes de celles d’une résidence principale.