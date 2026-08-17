Assurance prêt hypothécaire SCHL/CMHC : fonctionnement et coût

À retenir Mise de fonds sous 20% : L’assurance est souvent requise lorsque votre mise de fonds est inférieure à 20%. La prime représente généralement 0,60% à 4,50% du montant emprunté, et les expatriés doivent vérifier leur statut, le type de bien et le calendrier du dossier.

L’assurance est souvent requise lorsque votre mise de fonds est inférieure à 20%. La prime représente généralement 0,60% à 4,50% du montant emprunté, et les expatriés doivent vérifier leur statut, le type de bien et le calendrier du dossier. Qui est protégé ? : Cette assurance protège principalement le prêteur, pas l’acheteur. Dans la pratique, l’emprunteur paie souvent la prime (souvent intégrée au prêt) et ne doit pas la confondre avec une assurance vie ou une assurance habitation.

Cette assurance protège principalement le prêteur, pas l’acheteur. Dans la pratique, l’emprunteur paie souvent la prime (souvent intégrée au prêt) et ne doit pas la confondre avec une assurance vie ou une assurance habitation. Peut-on l’éviter ? : On peut souvent éviter cette assurance avec une mise de fonds de 20% ou plus. Cela dit, des exceptions peuvent exister selon le profil de l’emprunteur et les exigences du prêteur.

On peut souvent éviter cette assurance avec une mise de fonds de 20% ou plus. Cela dit, des exceptions peuvent exister selon le profil de l’emprunteur et les exigences du prêteur. Achat depuis l’étranger : Acheter depuis l’étranger peut être possible, mais cela dépend du dossier et des critères du prêteur. Il faut anticiper la clôture, les preuves d’origine des fonds, ainsi que les documents et délais supplémentaires.

Acheter depuis l’étranger peut être possible, mais cela dépend du dossier et des critères du prêteur. Il faut anticiper la clôture, les preuves d’origine des fonds, ainsi que les documents et délais supplémentaires. Achat locatif : L’assurance peut ou non s’appliquer selon que le bien est occupé par le propriétaire ou destiné à de la location. Les règles pouvant varier, mieux vaut valider le scénario dès le départ avec le prêteur et l’assureur. Les critères évoluent : vérifiez les règles en vigueur à la date de votre demande. Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil hypothécaire, juridique, fiscal ou d’immigration.

Qu’est-ce que l’assurance prêt hypothécaire SCHL/CMHC ? Au Canada, on parle de prêt hypothécaire assuré quand le prêteur obtient une assurance contre le défaut de paiement sur votre prêt. Dans la plupart des cas, cela concerne un achat avec une mise de fonds inférieure à 20% du prix du bien. Cette assurance réduit le risque du prêteur. En pratique, elle peut permettre d’emprunter avec une mise de fonds plus faible, parfois dès 5%, si le dossier est admissible. On parle souvent d’assurance SCHL, mais le prêteur peut aussi passer par Sagen ou Canada Guaranty. Elle protège surtout le prêteur.

Elle facilite l’accès à un prêt à ratio élevé.

Elle n’efface ni les frais de clôture ni les contrôles d’admissibilité. Ce qu’elle couvre, et ce qu’elle ne couvre pas Une question fréquente est de savoir si cette assurance vous protège personnellement. La réponse courte est non. Elle couvre le prêteur si l’emprunteur cesse de payer.

Elle peut aider à débloquer un prêt avec une mise de fonds plus faible.

Elle ne couvre pas l’assurance habitation.

Elle ne remplace pas l’assurance vie hypothécaire ni un filet de sécurité pour l’acheteur.

Dans quels cas est-elle obligatoire au Canada ? La logique générale est simple : si votre mise de fonds est inférieure à 20%, vous entrez souvent dans le champ d’un prêt à ratio élevé, donc d’une assurance prêt hypothécaire. Il faut ensuite que le bien, votre statut et votre dossier respectent les critères du prêteur et de l’assureur. Une mise de fonds de 20% n’écarte pas toujours toute condition supplémentaire. Un prêteur peut demander un traitement différent si le dossier est plus complexe, par exemple avec un crédit limité, un revenu difficile à documenter ou un bien atypique. Oui : mise de fonds sous 20%, résidence admissible, dossier assurable. Non, en règle générale : mise de fonds de 20% ou plus. Cela dépend : travailleur autonome, crédit limité, achat atypique ou exigence propre au prêteur. Mise de fonds minimale et plafond de prix Prix d’achat Mise de fonds minimale Conséquence générale 500 000 CAD ou moins 5% Le prêt assuré reste généralement possible Plus de 500 000 CAD et moins de 1,5 million CAD 5% sur la première tranche, puis 10% sur le solde Le calcul devient progressif 1,5 million CAD ou plus 20% Le prêt assuré standard n’est pas offert Le plafond de 1,5 million CAD et l’élargissement de certaines règles d’amortissement ont changé récemment. Vérifiez toujours la version la plus récente des règles avant de publier votre offre ou de déposer votre demande. Profils et biens généralement admissibles Primo-accédant : souvent dans le cadre visé si le bien devient votre résidence principale.

souvent dans le cadre visé si le bien devient votre résidence principale. Nouveau résident permanent : dossier parfois possible, sous réserve des revenus, du crédit et des pièces demandées.

dossier parfois possible, sous réserve des revenus, du crédit et des pièces demandées. Résident temporaire autorisé à travailler : possible dans certains cas pour un bien occupé par le propriétaire.

possible dans certains cas pour un bien occupé par le propriétaire. Duplex ou triplex occupé en partie : certaines options existent, mais les règles changent selon le nombre de logements et le rapport prêt-valeur.

certaines options existent, mais les règles changent selon le nombre de logements et le rapport prêt-valeur. Investissement pur : une validation individualisée est indispensable, car le prêt hypothécaire assuré au Canada ne suit pas toujours la logique d’un achat pour y vivre.

Le calcul de l’assurance SCHL repose surtout sur le rapport prêt-valeur. Vous partez du prix du bien, vous soustrayez la mise de fonds, vous obtenez le montant du prêt, puis vous appliquez le pourcentage de prime correspondant. Plus la mise de fonds est faible, plus la prime d’assurance hypothécaire au Canada augmente. La prime peut être payée en une fois ou ajoutée au prêt, ce qui change le coût total emprunté. Rapport prêt-valeur Prime sur le montant du prêt 65% ou moins 0,60% 65,01% à 75% 1,70% 75,01% à 80% 2,40% 80,01% à 85% 2,80% 85,01% à 90% 3,10% 90,01% à 95% 4,00% 90,01% à 95% avec mise de fonds non traditionnelle 4,50% Les barèmes peuvent évoluer. Vérifiez le barème SCHL en vigueur avant de déposer une demande. Exemple de calcul pas à pas Voici un exemple simple pour un achat de 600 000 CAD avec la mise de fonds minimale applicable. Prix d’achat : 600 000 CAD. Mise de fonds : 35 000 CAD, soit 5% des premiers 500 000 CAD, puis 10% des 100 000 CAD restants. Montant du prêt avant prime : 565 000 CAD. Prime : si la prime applicable est de 4,00%, elle atteint 22 600 CAD. Si elle est ajoutée au prêt, le total financé passe à 587 600 CAD, avant taxes éventuelles sur la prime selon la province. Ce que change l’amortissement sur 25 ou 30 ans L’amortissement maximal d’un prêt assuré n’est pas identique pour tous les dossiers. Depuis les réformes fédérales de 2024, un amortissement sur 30 ans peut exister pour certains premiers acheteurs et pour certaines propriétés nouvellement construites, sous réserve des critères applicables. En pratique, un amortissement plus long réduit souvent la mensualité, mais augmente le coût total sur la durée. La prime de base dépend surtout du rapport prêt-valeur. Selon la SCHL, une période d’amortissement supérieure à 25 ans est également assujettie à une surprime de 0,20%. L’admissibilité au programme doit donc être confirmée très tôt. Paiement mensuel : souvent plus bas sur 30 ans.

souvent plus bas sur 30 ans. Coût total : généralement plus élevé sur 30 ans.

généralement plus élevé sur 30 ans. Admissibilité : à vérifier, car l’amortissement sur 30 ans ne vise pas tous les prêts assurés.

Qui paie la prime, et quels frais faut-il ajouter ? Le prêteur paie la prime à l’assureur, puis vous la répercute généralement. C’est pour cela que beaucoup d’acheteurs paient une assurance qui protège surtout le prêteur. Vous pouvez parfois la régler en un seul versement, mais elle est souvent ajoutée à l’hypothèque. Dans ce cas, vous financez aussi cette prime et payez des intérêts sur elle. Prime d’assurance prêt hypothécaire.

Taxe applicable sur la prime, selon la province.

Notaire ou avocat, selon la province.

Inspection, évaluation ou autres frais techniques.

Droits de mutation immobilière.

Divers frais de clôture, de déménagement et de mise en service. Frais de clôture : évitez les surprises de dernière minute La prime d’assurance n’est qu’une partie du coût total : taxes, notaire/avocat, inspection et droits peuvent exiger des paiements rapides et bien documentés. Wise peut vous aider à envoyer des fonds en CAD et à suivre vos transferts, surtout si votre argent arrive de plusieurs pays ou comptes. Estimer et préparer votre transfert avec Wise Taxes provinciales et frais de clôture à vérifier Le montant à payer comptant à la clôture est souvent sous-estimé. Un acheteur expatrié peut être prêt pour la mise de fonds, mais pas pour les montants à sortir en plus le jour de la signature. Une taxe provinciale peut s’ajouter à la prime selon la province.

Selon la province, une taxe de vente peut s’ajouter à la prime et devoir être payée séparément plutôt que financée avec l’hypothèque. Confirmez le traitement applicable auprès du prêteur ou de l’assureur.

Les frais de clôture varient selon la province, le type de bien et le prêteur.

Le notaire ou l’avocat peut exiger des fonds reçus et tracés avant la date de clôture.

Ce que les expats et investisseurs doivent vérifier avant de faire une offre Pour un lecteur international, la vraie question n’est pas seulement de savoir combien coûte la prime d’assurance hypothécaire au Canada. Il faut aussi vérifier si votre statut, la provenance de vos fonds et votre projet immobilier rendent le dossier admissible dans les faits. À vérifier avant de signer : Vérifier votre statut d’immigration au moment de la demande.

Confirmer si le bien sera votre résidence principale ou non.

Préparer les preuves d’origine des fonds et les relevés complets.

Anticiper les traductions, les lettres de référence et les délais bancaires.

Faire confirmer par écrit les exigences du prêteur avant l’offre. Habiter le bien ou acheter pour investir ? Projet Question clé Impact probable Vérification à faire Résidence principale Allez-vous occuper le bien ? Le prêt assuré est plus souvent envisageable Confirmer la mise de fonds et l’occupation Duplex ou triplex occupé en partie Une unité sera-t-elle occupée par le propriétaire ? Certaines options peuvent rester ouvertes Valider tôt le nombre d’unités, le revenu locatif et le rapport prêt-valeur Immeuble locatif pur Aucun logement occupé par le propriétaire ? La logique de l’assurance hypothécaire pour un investissement locatif au Canada n’est pas la même Demander le programme exact du prêteur Achat à distance Qui signe, quand et comment ? Le risque porte souvent sur les délais Confirmer le dépôt, la clôture et le mode de virement Ce tableau présente des repères généraux. L’admissibilité dépend notamment du prêteur, de l’assureur, du type de bien et de son occupation prévue. Statut d’immigration, nouveaux arrivants et restrictions à vérifier Résident permanent : le dossier peut entrer dans le cadre habituel d’un prêt assuré, mais le prêteur vérifiera quand même le revenu, le crédit, la mise de fonds et l’occupation prévue. Résident temporaire autorisé à travailler : certaines possibilités existent pour un bien occupé par le propriétaire, mais les documents exigés sont souvent plus stricts. Une validation individualisée reste prudente avant toute offre ferme. Non-résident ou personne non canadienne : la réponse est plus restrictive. Il faut vérifier à la fois les critères du prêteur, ceux de l’assureur et les règles fédérales qui peuvent limiter certains achats résidentiels. Achat à distance et nouveaux arrivants : sans historique de crédit local, le prêteur peut demander d’autres preuves, comme des relevés étrangers, des lettres bancaires ou un rapport de crédit international. Un compte Wise peut aussi servir à conserver des fonds en CAD et à documenter les virements entrants, mais il faut confirmer l’acceptation du circuit de paiement et les délais de conformité.