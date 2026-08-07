Projet immobilier au Canada : résidence ou locatif ?

Points clés Objectif : Une résidence principale sert d’abord à y vivre, tandis qu’un investissement locatif vise à générer un revenu et/ou à constituer un actif. Demandez-vous combien de temps vous comptez rester au Canada.

Une résidence principale sert d’abord à y vivre, tandis qu’un investissement locatif vise à générer un revenu et/ou à constituer un actif. Demandez-vous combien de temps vous comptez rester au Canada. Mise de fonds : Pour une résidence principale, la mise de fonds dépend surtout du financement et du fait que vous occupiez le logement, alors qu’elle peut être plus élevée pour un projet locatif. Vérifiez que vous pourrez conserver une réserve de sécurité après l’achat.

Pour une résidence principale, la mise de fonds dépend surtout du financement et du fait que vous occupiez le logement, alors qu’elle peut être plus élevée pour un projet locatif. Vérifiez que vous pourrez conserver une réserve de sécurité après l’achat. Fiscalité de base : La résidence principale peut bénéficier d’un traitement plus favorable si le bien est admissible, alors que les loyers d’un bien locatif sont imposables et la revente est traitée différemment. Avant de choisir, estimez l’impact fiscal complet (revenus, déductions possibles, revente, statut).

La résidence principale peut bénéficier d’un traitement plus favorable si le bien est admissible, alors que les loyers d’un bien locatif sont imposables et la revente est traitée différemment. Avant de choisir, estimez l’impact fiscal complet (revenus, déductions possibles, revente, statut). Gestion : Habiter votre propre logement demande généralement une gestion limitée (entretien, charges, budget), alors qu’un locatif implique davantage de suivi (locataires, réparations, conformité) sur la durée. Posez-vous la question de votre envie — et de votre temps disponible — pour gérer.

Habiter votre propre logement demande généralement une gestion limitée (entretien, charges, budget), alors qu’un locatif implique davantage de suivi (locataires, réparations, conformité) sur la durée. Posez-vous la question de votre envie — et de votre temps disponible — pour gérer. Risque : Le risque d’une résidence principale est surtout lié au coût total et à votre mobilité (si vous devez revendre trop tôt), tandis que le locatif ajoute des risques de vacance, de travaux et de pression sur le financement. Identifiez le scénario qui serait le plus difficile à absorber financièrement et mentalement. Une résidence principale et un investissement locatif n’ouvrent pas les mêmes aides et ne demandent pas la même tolérance au risque. Le bon choix dépend moins d’une idée abstraite de rentabilité que de votre capacité à financer, conserver et gérer le projet. Wise pour préparer votre mise de fonds en dollars canadiens (CAD) avant de signer Si une partie de votre mise de fonds (ou des frais de clôture) vient de l’étranger, le taux de change, les frais et les délais peuvent peser sur votre budget — surtout quand un dépôt doit être payé rapidement. Avec le compte Wise, vous pouvez détenir des CAD, convertir depuis une autre devise en voyant les frais à l’avance, puis envoyer l’argent au bon moment. Ouvrir un compte Wise et préparer mes CAD

Ce qu’implique l’achat d’une résidence principale au Canada Acheter pour habiter vous donne d’abord un usage, pas seulement un actif. Vous gagnez en stabilité et, selon les règles applicables, la résidence principale peut bénéficier d’un traitement plus favorable à la revente. Le vrai sujet ne se limite toutefois pas au prix affiché : l’admissibilité, la durée de détention et le coût total comptent tout autant. Coûts d’entrée et frais à ne pas sous-estimer Comparer la mensualité future au loyer actuel ne suffit pas. Votre budget d’achat doit additionner la mise de fonds, les frais juridiques ou de notaire selon la province, l’inspection, l’évaluation, l’assurance habitation, les taxes foncières, les frais de copropriété éventuels et les coûts de clôture. Au Québec, les droits de mutation sont souvent appelés « taxe de bienvenue ». En Ontario, il faut tenir compte des droits de mutation provinciaux et, à Toronto, une taxe municipale peut s’ajouter. Une estimation de départ doit donc inclure le prix du bien, les frais de clôture, une réserve d’entretien ainsi que les taxes et assurances initiales. Moment Coûts à prévoir Exemples Avant l’achat Épargne, mise de fonds, inspection, évaluation Préparation du dossier hypothécaire À la signature Droits de mutation, frais juridiques, assurances Acte, taxes et ajustements Après l’achat Taxes foncières, entretien, copropriété, réserve Réparations, chauffage et fonds d’urgence Ces postes constituent une grille générale. Les montants et les taxes varient selon la province, la municipalité, le type de bien et votre situation. Aides, financement et critères d’admissibilité C’est ici que la résidence principale peut devenir plus accessible qu’un pur investissement. Le CELIAPP et le Régime d’accession à la propriété (RAP) sont conçus pour l’achat d’une habitation admissible que vous comptez occuper, et non pour un pur investissement locatif. Les prêteurs examinent ensuite votre revenu, votre dossier de crédit, votre mise de fonds et vos ratios ABD et ATD, soit la part de votre revenu absorbée par le logement et par l’ensemble de vos dettes. Le test de résistance peut compliquer la lecture pour les nouveaux arrivants, car le prêteur vérifie votre capacité à rembourser à un taux admissible plus élevé que le taux contractuel. Selon l’Enquête 2026 de la SCHL auprès des emprunteurs hypothécaires, 23% des acheteurs ont reçu un don pour les aider à constituer leur mise de fonds, et il leur a fallu en moyenne 4,4 ans pour l’accumuler. Ces données montrent que la préparation financière compte autant que le prix du bien. Vérifiez les règles au moment de l’offre auprès de la SCHL, de l’ARC et du prêteur choisi, surtout si vous êtes nouvel arrivant, résident permanent récent ou titulaire d’un permis temporaire.

Ce qu’implique l’investissement locatif au Canada Un investissement locatif au Canada ne se juge pas sur la seule hausse possible des prix. Le bien doit produire un loyer capable d’absorber le financement, les charges, les périodes de vacance et les imprévus. Cette voie peut convenir à certains profils, mais elle demande généralement plus de capital, de discipline et d’acceptation du risque qu’une résidence principale. Rendement, fiscalité et effet de levier Pour tester un projet, partez du flux de trésorerie, c’est-à-dire de l’argent qui entre et sort chaque mois. Le loyer potentiel doit être comparé au coût du prêt hypothécaire, aux taxes, à l’assurance, aux travaux, aux frais de gestion et au taux d’inoccupation probable. Une hausse du marché ne compense pas automatiquement un mauvais flux de trésorerie : la moindre réparation ou période de vacance peut fragiliser un projet qui s’autofinance mal. La fiscalité de l’immobilier locatif diffère également de celle d’une résidence principale. Le revenu locatif est imposable, certaines dépenses peuvent être déductibles et le traitement à la revente ne suit pas la même logique que pour le logement que vous occupez. Avant d’investir, vous devez pouvoir expliquer votre flux de trésorerie avant et après impôt, puis faire vérifier vos hypothèses par un professionnel qualifié. Gestion locative, contraintes et réalités de terrain Devenir propriétaire bailleur signifie gérer des personnes, des délais et des obligations, pas seulement un bien. Il faut sélectionner les locataires, suivre les paiements, planifier les réparations, assumer les périodes de vacance et comprendre les règles provinciales sur les hausses de loyer, les dépôts, les avis et les recours. Ces règles peuvent aussi varier selon la ville, le type de location et la situation du propriétaire.

Ce qui change pour les expatriés et les non-Canadiens Votre statut répond à une partie de la question, mais jamais à toute la décision. Avant de comparer les rendements, vérifiez d’abord si vous pouvez acheter le type de bien envisagé et dans quelles conditions. Statut migratoire : votre statut peut influencer l’accès au marché, au crédit et à certains programmes.

votre statut peut influencer l’accès au marché, au crédit et à certains programmes. Règle fédérale : l’interdiction visant l’achat de certains logements résidentiels par des non-Canadiens a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2027, avec des exceptions et des définitions précises à vérifier.

l’interdiction visant l’achat de certains logements résidentiels par des non-Canadiens a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2027, avec des exceptions et des définitions précises à vérifier. Financement : les exigences peuvent varier selon votre statut, le type de bien, votre dossier et le prêteur. Certains prêteurs peuvent demander une mise de fonds ou des justificatifs supplémentaires, notamment lorsque l’historique de crédit canadien est limité. Faites confirmer les conditions applicables avant l’offre.

les exigences peuvent varier selon votre statut, le type de bien, votre dossier et le prêteur. Certains prêteurs peuvent demander une mise de fonds ou des justificatifs supplémentaires, notamment lorsque l’historique de crédit canadien est limité. Faites confirmer les conditions applicables avant l’offre. Règles locales : les frais d’achat, les droits de mutation, les surtaxes éventuelles et les règles locatives ne sont pas uniformes au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

les frais d’achat, les droits de mutation, les surtaxes éventuelles et les règles locatives ne sont pas uniformes au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Aides à l’achat : les programmes destinés aux primo-accédants visent généralement une habitation admissible à occuper, pas un pur investissement locatif.

Acheter ou investir au Canada n’a pas la même logique si vous partez dans dix-huit mois ou si vous vous installez pour sept ans. Posez-vous six questions : combien de temps pensez-vous rester, vos revenus sont-ils stables, votre mise de fonds est-elle confortable, voulez-vous gérer un locatif, devez-vous rester mobile et comment réagissez-vous au risque ? Scénario 1 : vous voulez vous installer durablement La résidence principale peut passer devant si vous bâtissez une vie locale, si vous avez un projet familial et si vous pensez rester plusieurs années. Elle peut aussi être plus cohérente si vous souhaitez utiliser les aides réservées aux acheteurs admissibles et si vous avez peu d’appétence pour la gestion locative. Votre statut au Canada est compatible avec l’achat envisagé.

Votre mise de fonds et votre réserve d’urgence sont séparées.

Le coût total reste supportable pendant plusieurs années.

Les aides ont été vérifiées auprès du prêteur et de l’ARC.

Le quartier est choisi pour y vivre, pas seulement pour revendre. Scénario 2 : vous restez flexible ou vous visez d’abord le rendement Si votre séjour est incertain, si votre travail peut vous déplacer rapidement ou si vous préférez garder plusieurs options ouvertes, louer votre logement principal peut avoir une vraie valeur économique. Cette flexibilité évite de supporter des coûts d’entrée élevés pour un bien que vous devrez peut-être revendre trop tôt. L’investissement locatif peut alors devenir cohérent, mais la mise de fonds dépendra notamment du type de bien, du nombre d’unités, de l’occupation prévue et du prêteur. Il faut également prévoir davantage de vérifications et une gestion plus lourde, sans les mêmes aides qu’une résidence principale. Par exemple, un expatrié qui reste dix-huit mois à Montréal peut préférer louer pour habiter, observer le marché, puis décider plus tard s’il souhaite investir dans un bien destiné à la location.

Gérer les transferts d’argent et les devises pour votre projet Pour beaucoup d’expatriés, le principal frottement n’apparaît pas dans l’annonce immobilière, mais dans le passage d’une devise à l’autre. La question devient sensible lorsque la mise de fonds vient de l’étranger, que des proches vous aident, que vos revenus restent répartis entre plusieurs pays ou que vous devez payer rapidement un dépôt ou des frais de clôture en dollars canadiens. Avant un transfert important, vérifiez le taux de change réellement appliqué, les frais visibles, le délai de réception, les justificatifs demandés et les coordonnées exactes du destinataire. Si vous envoyez l’argent à un notaire, à un avocat ou à un vendeur, une erreur de référence peut retarder l’opération. Le compte Wise peut être utile pour détenir des fonds en CAD et dans d’autres devises, effectuer une conversion avant le transfert et consulter les frais avant validation. Il ne remplace pas les instructions de votre notaire ou avocat, ni un conseil financier, fiscal ou juridique.