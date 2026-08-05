Quel budget pour un bien immobilier au Canada ?

Points clés Mise de fonds : La mise de fonds est souvent comprise entre 5 % et 20 %, selon le prix du bien, le type de financement et votre profil. Avant de chercher un bien, vérifiez aussi ce que votre prêteur exigera réellement dans votre situation.

La mise de fonds est souvent comprise entre 5 % et 20 %, selon le prix du bien, le type de financement et votre profil. Avant de chercher un bien, vérifiez aussi ce que votre prêteur exigera réellement dans votre situation. Frais de clôture : En plus du prix d’achat, prévoyez des frais de clôture généralement estimés entre 1,5 % et 4 % du prix. Ils peuvent inclure notamment les frais juridiques/notaire, l’inspection, l’évaluation et certains ajustements.

En plus du prix d’achat, prévoyez des frais de clôture généralement estimés entre 1,5 % et 4 % du prix. Ils peuvent inclure notamment les frais juridiques/notaire, l’inspection, l’évaluation et certains ajustements. Taxes et droits : Les droits de mutation et autres taxes varient beaucoup selon la province et parfois la municipalité. Faites chiffrer ce poste à partir de l’adresse du bien (et pas d’une moyenne nationale) pour éviter les surprises.

Les droits de mutation et autres taxes varient beaucoup selon la province et parfois la municipalité. Faites chiffrer ce poste à partir de l’adresse du bien (et pas d’une moyenne nationale) pour éviter les surprises. Non-résidents : Si vous êtes expatrié ou non-résident, des restrictions, des exigences supplémentaires (ex. mise de fonds/justificatifs) ou des surtaxes peuvent s’appliquer. Vérifiez ces règles avant de bâtir votre budget et surtout avant de faire une offre.

Si vous êtes expatrié ou non-résident, des restrictions, des exigences supplémentaires (ex. mise de fonds/justificatifs) ou des surtaxes peuvent s’appliquer. Vérifiez ces règles avant de bâtir votre budget et surtout avant de faire une offre. Fonds transférés depuis l’étranger : Si votre apport vient de l’étranger, le taux de change, les frais et les délais de virement peuvent modifier le budget final et le calendrier (dépôt, signature). Anticipez la devise demandée et le temps nécessaire pour que les fonds soient disponibles au moment voulu. Wise pour maîtrisez le coût du change dans votre budget d’achat Si une partie de votre mise de fonds vient de l’étranger, le taux de change, les frais et les délais de virement peuvent faire varier le montant réellement disponible au Canada — surtout à l’approche du dépôt ou de la signature. Avec le compte Wise, vous pouvez convertir en CAD en voyant les frais à l’avance, puis envoyer l’argent quand vous êtes prêt. Découvrir le compte Wise

De quoi se compose le budget d’achat au Canada ? Le budget d’achat comprend plusieurs blocs de dépenses. Il y a d’abord le prix du bien, puis l’argent à mobiliser avant la signature, comme la mise de fonds et certains frais initiaux. Enfin, il faut garder une réserve pour les dépenses qui suivent la remise des clés. En pratique, le budget total se divise en cinq grandes catégories : le prix d’achat ; la mise de fonds ; les frais de clôture ; les taxes et les droits de mutation ; les premiers coûts après la remise des clés. La mise de fonds minimale La mise de fonds correspond à l’apport initial versé avant l’obtention d’un prêt hypothécaire. Au Canada, son montant minimum dépend notamment du prix du bien et du type de financement. Pour une propriété occupée par son propriétaire, les règles générales prévoient habituellement : 5% sur les premiers 500 000 CAD du prix d’achat ;

10% sur la partie comprise entre 500 000 CAD et 1,5 million CAD ;

au moins 20% lorsque le prix atteint 1,5 million CAD, l’assurance prêt hypothécaire n’étant alors généralement plus disponible. Les conditions exactes dépendent également du type de bien, de son occupation et des critères du prêteur et de l’assureur. Les frais de clôture et les taxes Les frais de clôture sont parfois sous-estimés alors qu’ils représentent une partie importante du budget réel. À titre de repère général, il faut souvent prévoir entre 1,5% et 4% du prix d’achat. Ces frais peuvent inclure : les droits de mutation immobilière ;

les frais de notaire ou d’avocat ;

l’inspection du bien ;

l’évaluation de la propriété ;

l’assurance de titres ;

certains ajustements de taxes ou de charges ;

les frais de déménagement ou de transfert de services. Au Québec, les droits de mutation, couramment appelés « taxe de bienvenue », constituent un poste important. Dans d’autres provinces, les termes land transfer tax, taxe de transfert ou droits de mutation peuvent être utilisés selon le contexte local. Le coussin de sécurité après l’achat Même après la signature, il est prudent de conserver une réserve. Les premiers mois peuvent coûter davantage que prévu. Prévoyez notamment un budget pour : les réparations mineures ;

l’ameublement ;

les raccordements et les abonnements ;

l’assurance habitation ;

les frais de copropriété ou de condo ;

un fonds d’urgence. Un budget trop serré peut transformer un achat viable sur le papier en pression financière dès les premières semaines.

Le même budget n’achète pas la même chose partout au Canada. Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary n’ont ni les mêmes niveaux de prix ni toujours les mêmes taxes ou droits de mutation. Ville ou province Ce qu’il faut savoir Point de vigilance Montréal / Québec Taxe de bienvenue, intervention du notaire et marché variable selon le quartier Vérifier les droits municipaux et le type de bien Toronto / Ontario Droit de mutation provincial et droit municipal possible Le budget de clôture peut augmenter rapidement Vancouver / Colombie-Britannique Prix souvent élevés et taxes possibles pour certains acheteurs étrangers Vérifier les surtaxes, la zone concernée et l’éligibilité Calgary / Alberta Pas de droit de mutation provincial comparable à celui de l’Ontario, mais des droits d’enregistrement foncier et des taxes foncières s’appliquent Calculer les frais d’enregistrement selon la valeur du bien et du prêt hypothécaire Cette comparaison est qualitative. Les taxes, exemptions, surtaxes et barèmes municipaux ou provinciaux peuvent évoluer et doivent être vérifiés pour l’adresse et le profil de l’acheteur. Ce qui change au Québec et à Montréal Au Québec, le notaire joue un rôle central dans la transaction. Montréal constitue un point de repère fréquent pour les acheteurs francophones, mais le marché varie beaucoup selon le quartier, le type de bien et la proximité des services. Les droits de mutation, les frais de notaire et les ajustements effectués à la date de clôture doivent être intégrés au budget. Pour un acheteur expatrié, il est utile d’estimer ces coûts avant même de faire une offre. Ce qui change en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta En Ontario, les droits de mutation peuvent représenter une dépense importante. À Toronto, un droit municipal peut s’ajouter au droit provincial. En Colombie-Britannique, certaines catégories d’acheteurs étrangers peuvent être exposées à une taxe supplémentaire selon la zone et le type de bien. En Alberta, la structure des frais est différente, mais les dépenses annexes ne sont pas pour autant négligeables.

Peut-on acheter au Canada comme expatrié ou non-résident ? Cela dépend du statut de l’acheteur, du type de bien et des règles en vigueur au moment de l’achat. Cette question doit être vérifiée avant de construire le budget ou de présenter une offre. Il faut notamment distinguer : les règles fédérales ;

les exceptions prévues par la réglementation ;

les taxes provinciales ou municipales ;

les exigences propres au prêteur. Les restrictions fédérales à vérifier avant toute offre Certaines acquisitions de propriétés résidentielles par des non-Canadiens restent encadrées au niveau fédéral. Selon les sources officielles consultées, l’interdiction visant certains achats a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2027. Cela ne signifie pas que tous les non-résidents sont automatiquement exclus. Des exceptions peuvent dépendre : du statut migratoire ;

du type de bien ;

de la zone géographique ;

de l’usage prévu du logement ;

de certaines catégories de permis ou de résidence. Avant toute offre, vérifiez la situation exacte auprès d’une source officielle et, si nécessaire, d’un professionnel qualifié. Les taxes et règles provinciales pour les acheteurs étrangers Certaines provinces appliquent des taxes supplémentaires à certaines catégories d’acheteurs étrangers, notamment en Ontario et dans des zones déterminées de Colombie-Britannique. Il faut vérifier les règles locales relatives : aux droits de mutation ;

aux taxes de transfert ;

aux taxes visant certains acheteurs non-résidents ;

aux exemptions, remboursements et changements réglementaires récents. Pour un investissement locatif, ces taxes peuvent augmenter sensiblement le budget total. Elles doivent être vérifiées avant de compter sur le prix affiché comme seule base de calcul.

Le budget ne dépend pas seulement de votre épargne. Il dépend aussi du montant que vous pouvez emprunter et des conditions proposées par le prêteur. Une préapprobation peut donc être utile avant de commencer les visites. Préapprobation et critères des prêteurs Les prêteurs et les courtiers peuvent examiner plusieurs éléments : les revenus ;

le niveau d’endettement ;

l’historique de crédit ;

la résidence fiscale ;

le statut au Canada ;

l’origine de la mise de fonds. Pour un expatrié ou un nouvel arrivant, comparer plusieurs solutions avec un courtier hypothécaire peut aider à mieux comprendre le budget réellement accessible. Vérifiez toutefois les frais, les qualifications et le champ d’intervention du professionnel consulté. Aides et comptes utiles pour constituer l’apport Certains acheteurs peuvent utiliser des dispositifs comme le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou le Régime d’accession à la propriété (RAP). L’éligibilité dépend cependant du profil, du statut et de la résidence fiscale. Un expatrié, un non-résident ou un investisseur ne doit pas présumer qu’il peut automatiquement utiliser ces dispositifs. Vérifiez les conditions avant d’intégrer ces montants à votre plan de financement.