Quel budget pour un bien immobilier au Canada ?

Sommaire
- Points clés
- De quoi se compose le budget d’achat au Canada ?
- Comment le budget change-t-il selon la province et la ville ?
- Peut-on acheter au Canada comme expatrié ou non-résident ?
- Comment financer son achat au Canada ?
- Comment transférer les fonds depuis l’étranger en maîtrisant le coût du change ?
- Quels coûts après l’achat faut-il encore prévoir ?
Points clés
- Mise de fonds : La mise de fonds est souvent comprise entre 5 % et 20 %, selon le prix du bien, le type de financement et votre profil. Avant de chercher un bien, vérifiez aussi ce que votre prêteur exigera réellement dans votre situation.
- Frais de clôture : En plus du prix d’achat, prévoyez des frais de clôture généralement estimés entre 1,5 % et 4 % du prix. Ils peuvent inclure notamment les frais juridiques/notaire, l’inspection, l’évaluation et certains ajustements.
- Taxes et droits : Les droits de mutation et autres taxes varient beaucoup selon la province et parfois la municipalité. Faites chiffrer ce poste à partir de l’adresse du bien (et pas d’une moyenne nationale) pour éviter les surprises.
- Non-résidents : Si vous êtes expatrié ou non-résident, des restrictions, des exigences supplémentaires (ex. mise de fonds/justificatifs) ou des surtaxes peuvent s’appliquer. Vérifiez ces règles avant de bâtir votre budget et surtout avant de faire une offre.
- Fonds transférés depuis l’étranger : Si votre apport vient de l’étranger, le taux de change, les frais et les délais de virement peuvent modifier le budget final et le calendrier (dépôt, signature). Anticipez la devise demandée et le temps nécessaire pour que les fonds soient disponibles au moment voulu.
Wise pour maîtrisez le coût du change dans votre budget d’achat
Si une partie de votre mise de fonds vient de l’étranger, le taux de change, les frais et les délais de virement peuvent faire varier le montant réellement disponible au Canada — surtout à l’approche du dépôt ou de la signature. Avec le compte Wise, vous pouvez convertir en CAD en voyant les frais à l’avance, puis envoyer l’argent quand vous êtes prêt.
De quoi se compose le budget d’achat au Canada ?
Le budget d’achat comprend plusieurs blocs de dépenses. Il y a d’abord le prix du bien, puis l’argent à mobiliser avant la signature, comme la mise de fonds et certains frais initiaux. Enfin, il faut garder une réserve pour les dépenses qui suivent la remise des clés.
En pratique, le budget total se divise en cinq grandes catégories :
- le prix d’achat ;
- la mise de fonds ;
- les frais de clôture ;
- les taxes et les droits de mutation ;
- les premiers coûts après la remise des clés.
La mise de fonds minimale
La mise de fonds correspond à l’apport initial versé avant l’obtention d’un prêt hypothécaire. Au Canada, son montant minimum dépend notamment du prix du bien et du type de financement.
Pour une propriété occupée par son propriétaire, les règles générales prévoient habituellement :
- 5% sur les premiers 500 000 CAD du prix d’achat ;
- 10% sur la partie comprise entre 500 000 CAD et 1,5 million CAD ;
- au moins 20% lorsque le prix atteint 1,5 million CAD, l’assurance prêt hypothécaire n’étant alors généralement plus disponible.
Les conditions exactes dépendent également du type de bien, de son occupation et des critères du prêteur et de l’assureur.
Les frais de clôture et les taxes
Les frais de clôture sont parfois sous-estimés alors qu’ils représentent une partie importante du budget réel. À titre de repère général, il faut souvent prévoir entre 1,5% et 4% du prix d’achat.
Ces frais peuvent inclure :
- les droits de mutation immobilière ;
- les frais de notaire ou d’avocat ;
- l’inspection du bien ;
- l’évaluation de la propriété ;
- l’assurance de titres ;
- certains ajustements de taxes ou de charges ;
- les frais de déménagement ou de transfert de services.
Au Québec, les droits de mutation, couramment appelés « taxe de bienvenue », constituent un poste important. Dans d’autres provinces, les termes land transfer tax, taxe de transfert ou droits de mutation peuvent être utilisés selon le contexte local.
Le coussin de sécurité après l’achat
Même après la signature, il est prudent de conserver une réserve. Les premiers mois peuvent coûter davantage que prévu.
Prévoyez notamment un budget pour :
- les réparations mineures ;
- l’ameublement ;
- les raccordements et les abonnements ;
- l’assurance habitation ;
- les frais de copropriété ou de condo ;
- un fonds d’urgence.
Un budget trop serré peut transformer un achat viable sur le papier en pression financière dès les premières semaines.
Comment le budget change-t-il selon la province et la ville ?
Le même budget n’achète pas la même chose partout au Canada. Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary n’ont ni les mêmes niveaux de prix ni toujours les mêmes taxes ou droits de mutation.
|Ville ou province
|Ce qu’il faut savoir
|Point de vigilance
|Montréal / Québec
|Taxe de bienvenue, intervention du notaire et marché variable selon le quartier
|Vérifier les droits municipaux et le type de bien
|Toronto / Ontario
|Droit de mutation provincial et droit municipal possible
|Le budget de clôture peut augmenter rapidement
|Vancouver / Colombie-Britannique
|Prix souvent élevés et taxes possibles pour certains acheteurs étrangers
|Vérifier les surtaxes, la zone concernée et l’éligibilité
|Calgary / Alberta
|Pas de droit de mutation provincial comparable à celui de l’Ontario, mais des droits d’enregistrement foncier et des taxes foncières s’appliquent
|Calculer les frais d’enregistrement selon la valeur du bien et du prêt hypothécaire
Cette comparaison est qualitative. Les taxes, exemptions, surtaxes et barèmes municipaux ou provinciaux peuvent évoluer et doivent être vérifiés pour l’adresse et le profil de l’acheteur.
Ce qui change au Québec et à Montréal
Au Québec, le notaire joue un rôle central dans la transaction. Montréal constitue un point de repère fréquent pour les acheteurs francophones, mais le marché varie beaucoup selon le quartier, le type de bien et la proximité des services.
Les droits de mutation, les frais de notaire et les ajustements effectués à la date de clôture doivent être intégrés au budget. Pour un acheteur expatrié, il est utile d’estimer ces coûts avant même de faire une offre.
Ce qui change en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta
En Ontario, les droits de mutation peuvent représenter une dépense importante. À Toronto, un droit municipal peut s’ajouter au droit provincial.
En Colombie-Britannique, certaines catégories d’acheteurs étrangers peuvent être exposées à une taxe supplémentaire selon la zone et le type de bien. En Alberta, la structure des frais est différente, mais les dépenses annexes ne sont pas pour autant négligeables.
Peut-on acheter au Canada comme expatrié ou non-résident ?
Cela dépend du statut de l’acheteur, du type de bien et des règles en vigueur au moment de l’achat. Cette question doit être vérifiée avant de construire le budget ou de présenter une offre.
Il faut notamment distinguer :
- les règles fédérales ;
- les exceptions prévues par la réglementation ;
- les taxes provinciales ou municipales ;
- les exigences propres au prêteur.
Les restrictions fédérales à vérifier avant toute offre
Certaines acquisitions de propriétés résidentielles par des non-Canadiens restent encadrées au niveau fédéral. Selon les sources officielles consultées, l’interdiction visant certains achats a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2027.
Cela ne signifie pas que tous les non-résidents sont automatiquement exclus. Des exceptions peuvent dépendre :
- du statut migratoire ;
- du type de bien ;
- de la zone géographique ;
- de l’usage prévu du logement ;
- de certaines catégories de permis ou de résidence.
Avant toute offre, vérifiez la situation exacte auprès d’une source officielle et, si nécessaire, d’un professionnel qualifié.
Les taxes et règles provinciales pour les acheteurs étrangers
Certaines provinces appliquent des taxes supplémentaires à certaines catégories d’acheteurs étrangers, notamment en Ontario et dans des zones déterminées de Colombie-Britannique.
Il faut vérifier les règles locales relatives :
- aux droits de mutation ;
- aux taxes de transfert ;
- aux taxes visant certains acheteurs non-résidents ;
- aux exemptions, remboursements et changements réglementaires récents.
Pour un investissement locatif, ces taxes peuvent augmenter sensiblement le budget total. Elles doivent être vérifiées avant de compter sur le prix affiché comme seule base de calcul.
Comment financer son achat au Canada ?
Le budget ne dépend pas seulement de votre épargne. Il dépend aussi du montant que vous pouvez emprunter et des conditions proposées par le prêteur. Une préapprobation peut donc être utile avant de commencer les visites.
Préapprobation et critères des prêteurs
Les prêteurs et les courtiers peuvent examiner plusieurs éléments :
- les revenus ;
- le niveau d’endettement ;
- l’historique de crédit ;
- la résidence fiscale ;
- le statut au Canada ;
- l’origine de la mise de fonds.
Pour un expatrié ou un nouvel arrivant, comparer plusieurs solutions avec un courtier hypothécaire peut aider à mieux comprendre le budget réellement accessible. Vérifiez toutefois les frais, les qualifications et le champ d’intervention du professionnel consulté.
Aides et comptes utiles pour constituer l’apport
Certains acheteurs peuvent utiliser des dispositifs comme le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou le Régime d’accession à la propriété (RAP). L’éligibilité dépend cependant du profil, du statut et de la résidence fiscale.
Un expatrié, un non-résident ou un investisseur ne doit pas présumer qu’il peut automatiquement utiliser ces dispositifs. Vérifiez les conditions avant d’intégrer ces montants à votre plan de financement.
Comment transférer les fonds depuis l’étranger en maîtrisant le coût du change ?
Si vos fonds viennent de France ou d’un autre pays de la zone euro, le coût de la conversion peut avoir un impact réel. Sur un achat immobilier, un écart de taux ou de frais devient significatif lorsque le montant transféré est élevé.
Avant tout transfert, vérifiez :
- la devise demandée par le notaire, l’avocat ou le compte destinataire ;
- les frais de conversion ;
- les frais de virement ;
- les limites applicables ;
- les délais de réception ;
- les coordonnées et les instructions exactes de paiement.
Quand un compte Wise peut-il être utile ?
Un compte Wise peut être utile pour suivre le taux de change, consulter les frais annoncés et préparer une conversion liée à la mise de fonds ou aux frais de clôture. Vérifiez toujours la disponibilité du service, la tarification, les limites d’envoi et les instructions du destinataire avant d’effectuer le transfert.
Un compte Wise peut notamment être envisagé pour :
- convertir des euros en dollars canadiens ;
- visualiser le coût annoncé d’une conversion ;
- comparer le taux de change avant une transaction importante ;
- préparer les fonds à envoyer selon les instructions du professionnel chargé de la transaction.
Cette visibilité permet de comparer les coûts et d’organiser le transfert avant la date de clôture.
Quels coûts après l’achat faut-il encore prévoir ?
Une fois les clés récupérées, le budget ne s’arrête pas. Plusieurs dépenses récurrentes ou ponctuelles doivent encore être financées.
Les coûts fréquents comprennent :
- les taxes foncières ;
- l’assurance habitation au Canada ;
- l’entretien courant ;
- l’électricité, le chauffage, l’eau et les autres services ;
- les frais de copropriété ou de condo ;
- les réparations ;
- l’ameublement de base ;
- la gestion locative, lorsque le bien est destiné à la location.
Ces dépenses sont parfois sous-estimées parce que l’attention se concentre sur l’hypothèque et la mise de fonds. Intégrez-les dès le départ à votre budget mensuel et à votre réserve d’urgence.
Conclusion
Le budget nécessaire pour acheter au Canada ne se limite pas au prix affiché. Il faut additionner la mise de fonds, les frais de clôture, les taxes locales, le financement et une réserve pour les premières dépenses. Avant de faire une offre, vérifiez votre statut d’acheteur, les règles de la province choisie et le coût réel du transfert des fonds.
FAQ
Budget pour acheter au Canada
Combien faut-il d’apport pour acheter au Canada ?
La mise de fonds dépend du prix du bien, du financement et du profil de l’acheteur. Le minimum peut commencer à 5% dans certains cas, mais un prêteur peut demander davantage à un expatrié ou à un non-résident.
Quels sont les frais de clôture au Canada ?
Ils sont souvent estimés entre 1,5% et 4% du prix d’achat. Ils peuvent comprendre les droits de mutation, les frais juridiques, l’inspection, l’évaluation et les ajustements effectués à la clôture.
Peut-on acheter au Canada sans résidence permanente ?
Cela dépend du statut de l’acheteur, du type de propriété, de sa localisation et des règles en vigueur. Certaines restrictions fédérales, provinciales ou municipales peuvent s’appliquer aux non-résidents.
Quel budget faut-il prévoir pour acheter à Montréal ?
Le budget dépend du quartier et du type de bien. Il faut ajouter au prix d’achat la mise de fonds, les frais de notaire, les droits de mutation, les ajustements de clôture et les premières dépenses après l’achat.
Faut-il convertir ses fonds en dollars canadiens avant l’achat ?
Vérifiez d’abord la devise et les instructions demandées par le notaire, l’avocat ou le compte destinataire. Une conversion anticipée peut faciliter la planification, mais elle doit tenir compte du taux, des frais, des délais et des limites de transfert.
Sources
- Agence de la consommation en matière financière du Canada : coûts, préparation financière et étapes générales de l’achat d’une maison.
- Agence de la consommation en matière financière du Canada : règles générales relatives à la mise de fonds.
- Société canadienne d’hypothèques et de logement : guide et liste de vérification pour l’achat d’une maison.
- Société canadienne d’hypothèques et de logement : seuils actuels de mise de fonds et admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire.
- Agence du revenu du Canada : compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
- Agence du revenu du Canada : Régime d’accession à la propriété.
- Ministère des Finances du Canada : prolongation de l’interdiction fédérale visant certains achats résidentiels par des non-Canadiens.
- Gouvernement de l’Ontario : taxe sur la spéculation pour les non-résidents.
- Gouvernement de la Colombie-Britannique : taxe de transfert supplémentaire applicable à certaines entités étrangères.
- Ville de Montréal : droits de mutation et taxes destinées aux nouveaux propriétaires.
- Ville de Toronto : taux du droit municipal de mutation immobilière applicables à Toronto.
- Gouvernement de l’Alberta : droits et prélèvements applicables à l’enregistrement d’un transfert de propriété ou d’un prêt hypothécaire.
- OACIQ : signature de l’acte de vente devant notaire et inscription de la transaction au Registre foncier.
Ce guide est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, hypothécaire ou d’investissement. Vérifiez votre situation auprès des autorités et des professionnels compétents avant de faire une offre.