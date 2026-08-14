Les meilleures villes pour investir dans l’immobilier

Points clés Calgary : Les prix y sont globalement moyens, ce qui peut convenir à un primo-investisseur qui vise un bon équilibre rendement/prix. Soyez surtout vigilant sur les charges, l’assurance et la lecture du marché des copropriétés.

Les prix y sont globalement moyens, ce qui peut convenir à un primo-investisseur qui vise un bon équilibre rendement/prix. Soyez surtout vigilant sur les charges, l’assurance et la lecture du marché des copropriétés. Edmonton : Le marché est en général plus abordable, intéressant si vous avez un budget plus serré et une stratégie long terme. En contrepartie, il faut surveiller de près le taux d’inoccupation, la qualité du quartier et la facilité de revente.

Le marché est en général plus abordable, intéressant si vous avez un budget plus serré et une stratégie long terme. En contrepartie, il faut surveiller de près le taux d’inoccupation, la qualité du quartier et la facilité de revente. Montréal : Le niveau de prix va de moyen à élevé selon les quartiers, et la ville convient bien à un expatrié francophone qui veut investir près d’un futur lieu de vie. L’attention doit porter sur les travaux, les règles locatives et la rentabilité nette (après frais).

Le niveau de prix va de moyen à élevé selon les quartiers, et la ville convient bien à un expatrié francophone qui veut investir près d’un futur lieu de vie. L’attention doit porter sur les travaux, les règles locatives et la rentabilité nette (après frais). Ottawa–Gatineau : Les prix sont plutôt moyens, et la zone est pertinente si vous voulez arbitrer entre deux provinces (Ontario et Québec). Le point clé est de bien intégrer les différences fiscales et les pratiques d’achat selon le côté choisi.

Les prix sont plutôt moyens, et la zone est pertinente si vous voulez arbitrer entre deux provinces (Ontario et Québec). Le point clé est de bien intégrer les différences fiscales et les pratiques d’achat selon le côté choisi. Halifax : Les prix sont généralement moyens et la ville peut convenir à une approche patrimoniale dans un marché à taille humaine. Restez attentif à l’offre limitée, aux besoins d’entretien et au coût d’entrée réel. Cette liste est une comparaison éditoriale qualitative. Les niveaux de prix doivent être recoupés avec des données de marché récentes pour la ville, le quartier et le type de bien visés. Budget réel : pensez “taux de change + frais + délai” Si vos fonds viennent de l’étranger, le coût total d’un transfert dépend du taux de change appliqué, des frais et du calendrier (surtout avant une date de clôture). Comparer le montant reçu en CAD avant d’envoyer peut éviter les mauvaises surprises. Voir les frais Wise

Taux d’inoccupation dans les cinq marchés Ville Taux d’inoccupation 2025 Calgary 5,0% Edmonton 3,8% Montréal 2,9% Ottawa-Gatineau Ottawa : 3,0% / Gatineau : 3,8% Halifax 2,7% Les taux d’inoccupation correspondent aux données 2025 de la SCHL. Les conditions peuvent varier selon le quartier, le type de logement et le segment de marché, et doivent être revérifiées avant une décision d’investissement. Le but n’est pas de trouver « la meilleure ville » de façon absolue, mais la meilleure ville pour votre profil, votre budget et votre stratégie.

1. Calgary Calgary ressort souvent dans les comparatifs parce qu’elle combine encore un ticket d’entrée plus accessible que les marchés les plus chers du pays avec une demande locative solide. Pour un expatrié, c’est intéressant si vous voulez un marché lisible, un bon rapport prix/loyer et une ville où l’offre immobilière reste plus abordable que dans les grandes métropoles de l’Est ou de la côte Ouest. Ce qui compte à Calgary, ce n’est pas seulement le prix affiché. Il faut regarder la qualité du bien, l’économie locale, les quartiers qui attirent les locataires et le niveau réel des charges. Les logements en copropriété peuvent paraître attractifs, mais une mauvaise lecture des frais de copropriété ou des réserves de l’immeuble peut vite réduire la rentabilité. Pourquoi Calgary se démarque Calgary attire parce que la ville reste soutenue par une économie diversifiée et une base de demande locative importante. Pour un primo-investisseur, l’intérêt est de pouvoir entrer sur le marché sans viser d’emblée les budgets les plus élevés du Canada. L’autre point fort est la possibilité de trouver des biens avec un meilleur équilibre entre prix d’achat et loyer potentiel. Cela dit, il faut vérifier les données du quartier, l’état de l’immeuble et la capacité réelle du bien à se louer dans la durée. Ce qu’un expatrié français doit vérifier à Calgary Avant d’acheter, vérifiez au minimum : les charges de copropriété et leur évolution ;

le fonds de réserve de l’immeuble ;

les sinistres passés et l’état de l’assurance ;

la demande locative du quartier ;

la proximité des transports et des pôles d’emploi.

2. Edmonton Edmonton peut être une ville à comparer pour un investisseur qui veut commencer avec un budget plus prudent. Les prix y sont en général plus accessibles que dans plusieurs autres grandes villes canadiennes, ce qui peut aider à préserver une marge de sécurité au moment de l’achat. L’intérêt d’Edmonton, c’est surtout sa logique de marché : un coût d’entrée plus bas, une lecture assez simple pour un premier investissement et une ville où il reste possible de trouver une stratégie locative cohérente. En revanche, il faut être plus vigilant sur le taux d’inoccupation, le quartier et la qualité du bien. Le profil d’expatrié le mieux servi à Edmonton Edmonton convient surtout à un expatrié qui cherche un premier achat raisonnable, avec un horizon long et une gestion relativement simple. C’est une option logique si vous voulez limiter le risque d’entrée. La ville convient moins à quelqu’un qui cherche une liquidité très forte à la revente ou un environnement immédiatement francophone. Elle reste donc un choix d’investissement, plus qu’un choix de confort culturel. Les vérifications indispensables avant d’acheter à Edmonton Avant de signer, comparez : 1 Les loyers comparables dans le quartier 2 Le taux d’inoccupation lorsqu’il est disponible dans des sources fiables 3 La proximité des bassins d’emploi 4 Les frais de détention réels 5 L’état général du bien Ne regardez pas seulement le rendement brut. Un bien peu cher peut paraître très rentable sur le papier, mais perdre de son intérêt si l’entretien, l’assurance ou l’inoccupation sont sous-estimés.

3. Montréal Montréal est une ville naturelle pour beaucoup d’expatriés francophones, mais ce n’est pas pour autant un choix automatique. L’avantage du français, la profondeur du marché locatif et la variété des quartiers sont de vrais atouts. En revanche, il faut être précis sur le type de bien, le quartier et les coûts réels. Pour un investisseur expatrié, Montréal a un avantage rare : elle permet d’investir dans un environnement francophone tout en gardant un marché immobilier assez profond. Le revers, c’est que la ville est hétérogène. Un quartier étudiant, un secteur en transformation ou une zone très centrale ne racontent pas la même histoire de rendement. Pourquoi Montréal reste stratégique pour un lecteur francophone Montréal peut être stratégique si vous voulez investir dans une ville où vous maîtrisez déjà la langue et une partie des usages. Cela facilite les visites, les échanges avec les professionnels et la compréhension des documents. C’est aussi une ville où certains actifs peuvent convenir à une stratégie patrimoniale de long terme. Mais il faut accepter que le rendement net dépende fortement des frais, des travaux et du cadre local. Ce qu’il faut vérifier à Montréal avant de signer Avant l’achat, contrôlez : le statut exact du bien ;

les travaux à prévoir ;

les charges et taxes récurrentes ;

les règles locales de location ;

la demande locative du quartier. Montréal peut être une option pertinente si vous cherchez à investir là où vous comprenez déjà la langue et le contexte. Mais ce n’est pas une excuse pour négliger la rentabilité nette ou le coût réel de détention.

4. Ottawa-Gatineau Ottawa-Gatineau est particulièrement intéressant pour les expatriés francophones qui veulent combiner stabilité, emploi et arbitrage transprovincial. C’est aussi une zone où le choix de la rive ou de la province change vraiment la décision d’investissement. Ici, la grande question n’est pas seulement « où est le bien le moins cher ? ». C’est plutôt : quelles différences fiscales, juridiques et locatives faut-il intégrer si vous comparez Ottawa côté Ontario et Gatineau côté Québec ? Pourquoi l’arbitrage Ottawa ou Gatineau change vraiment la décision La langue quotidienne, la fiscalité, les coûts de transaction et les pratiques locales ne sont pas identiques des deux côtés de la rivière. Pour un expatrié qui veut habiter sur place ou s’y installer, cela peut avoir un impact direct sur la simplicité de gestion. C’est aussi une zone où un bien peut sembler comparable en prix alors qu’il ne l’est pas vraiment en coût total. Le bon réflexe est donc de comparer la ville, la province et le type de bien en même temps. Les points de vigilance pour un achat dans la région Vérifiez en priorité : les taxes et frais propres à la province ;

la clientèle locative visée ;

les pratiques de clôture ;

la proximité des emplois ;

l’équilibre entre langue, mobilité et gestion. Ottawa-Gatineau peut être une piste intéressante à étudier si vous voulez comparer deux marchés voisins mais soumis à des cadres provinciaux différents. Il faut toutefois entrer dans le détail des coûts, des règles et de la demande locative de chaque côté de la rivière.

5. Halifax Halifax séduit parce qu’elle combine une taille humaine, une demande locative soutenue et un marché qui reste plus simple à lire que celui des très grandes métropoles. Pour certains expatriés, c’est une alternative intéressante si vous cherchez un investissement plus patrimonial que spéculatif. La ville peut être pertinente si vous voulez une logique de long terme et une exposition à un marché moins saturé. Mais il faut garder en tête que les marchés plus petits peuvent bouger vite et qu’un bon emplacement reste essentiel. Pour quel type d’investisseur expatrié Halifax fonctionne Halifax convient surtout à un investisseur qui veut une ville de taille moyenne avec une demande locative visible. Elle peut être attractive pour un achat réfléchi, avec un horizon long et une volonté de limiter la complexité. Elle convient moins à un acheteur qui cherche une très forte liquidité ou un marché ultra-profond. Si vous voulez pouvoir arbitrer rapidement, il faut être encore plus attentif à la revente potentielle. Ce qu’il faut contrôler à Halifax avant d’acheter Avant d’acheter, regardez : la pression locative du secteur ;

l’état réel du bâtiment ;

les coûts d’entretien ;

la résilience du quartier ;

la qualité des comparables de vente. Halifax peut être un marché à envisager si votre stratégie est claire. Mais comme souvent au Canada, la rentabilité dépend moins du nom de la ville que du bon couple bien + quartier + coût total.