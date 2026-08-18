Prix des maisons au Québec : moyennes et évolution

Points clés Région la plus chère : Montréal reste le marché de référence le plus cher, et le budget pour une maison unifamiliale peut grimper très vite. Les écarts de prix sont importants entre l’île, Laval et les couronnes.

Montréal reste le marché de référence le plus cher, et le budget pour une maison unifamiliale peut grimper très vite. Les écarts de prix sont importants entre l’île, Laval et les couronnes. Compromis intéressant : Québec, Sherbrooke et Gatineau offrent souvent un bon équilibre entre prix, surface et accessibilité. Selon le secteur, les transports et l’offre disponible peuvent toutefois tout changer.

Québec, Sherbrooke et Gatineau offrent souvent un bon équilibre entre prix, surface et accessibilité. Selon le secteur, les transports et l’offre disponible peuvent toutefois tout changer. Marchés plus accessibles : Trois-Rivières et Saguenay demeurent généralement moins chers que les grands marchés. Un prix plus bas peut aussi refléter un marché plus petit, avec moins de choix ou une revente différente.

Trois-Rivières et Saguenay demeurent généralement moins chers que les grands marchés. Un prix plus bas peut aussi refléter un marché plus petit, avec moins de choix ou une revente différente. Tendance récente : Les ventes ralentissent, mais les prix ne baissent pas partout de la même façon. Vérifiez toujours la période (trimestre) et le type de bien avant de tirer une conclusion.

Les ventes ralentissent, mais les prix ne baissent pas partout de la même façon. Vérifiez toujours la période (trimestre) et le type de bien avant de tirer une conclusion. Principaux coûts additionnels : Au-delà du prix affiché, prévoyez la taxe de bienvenue, le notaire, l’inspection et les taxes locales. Pensez aussi aux frais de copropriété, aux travaux et à l’assurance, qui peuvent alourdir la facture.

Au-delà du prix affiché, prévoyez la taxe de bienvenue, le notaire, l’inspection et les taxes locales. Pensez aussi aux frais de copropriété, aux travaux et à l’assurance, qui peuvent alourdir la facture. Avant toute offre : Comparez les options de financement, vérifiez les documents et analysez le quartier avant de vous engager. Contrôlez notamment le certificat de localisation et les conditions du prêt, car une zone « abordable » peut coûter plus cher en pratique. Acheter au Québec : simplifiez vos paiements en dollars canadiens avec Wise Si votre épargne ou vos revenus sont dans une autre devise, les frais liés à l’achat (taxe de bienvenue, notaire, inspection, assurance, taxes locales) peuvent impliquer plusieurs paiements à effectuer rapidement en CAD. Avec Wise, vous pouvez détenir des CAD, convertir au taux de change réel avec des frais transparents, puis envoyer de l’argent vers le Canada quand vous en avez besoin. Découvrir Wise et ouvrir un compte

Lorsque vous consultez une statistique immobilière au Québec, la première question à vous poser est simple : parle-t-on d’un prix moyen, d’un prix médian, d’un volume de ventes ou d’un type de bien précis ? De nombreuses pages mélangent ces notions, alors qu’elles ne répondent pas à la même question. En pratique, un expat qui cherche une maison unifamiliale en Estrie ou dans la Capitale-Nationale risque de se faire une idée fausse du marché s’il consulte uniquement une moyenne provinciale. Le site officiel Québec.ca suit surtout l’activité du marché, notamment les ventes et les hypothèques, tandis que Centris et l’APCIQ détaillent davantage les prix médians par catégorie de bien. Prix moyen : il correspond à la moyenne de toutes les ventes. Quelques transactions très chères peuvent donc tirer le chiffre vers le haut.

: il correspond à la moyenne de toutes les ventes. Quelques transactions très chères peuvent donc tirer le chiffre vers le haut. Prix médian : il correspond au point central ; la moitié des ventes se situe en dessous et l’autre moitié au-dessus. Pour comparer le prix médian des maisons au Québec entre les régions, il s’agit souvent du repère le plus utile.

: il correspond au point central ; la moitié des ventes se situe en dessous et l’autre moitié au-dessus. Pour comparer le prix médian des maisons au Québec entre les régions, il s’agit souvent du repère le plus utile. Volume de ventes : il montre l’activité du marché, pas le prix réel à prévoir.

: il montre l’activité du marché, pas le prix réel à prévoir. Type de bien : une maison unifamiliale, un condo et un plex ne se comparent pas directement.

: une maison unifamiliale, un condo et un plex ne se comparent pas directement. Lecture utile pour un acheteur : analysez toujours ensemble la région, le trimestre et la catégorie de bien. Sans ce contexte, le chiffre reste trop général. Prenons un exemple simple : une moyenne provinciale peut sembler rassurante, mais si vous cherchez un condo à Québec ou une maison unifamiliale en périphérie de Montréal, vous n’achetez pas sur un marché provincial abstrait. Vous ciblez un segment local, avec sa propre pression sur les prix, son propre niveau d’offre et ses propres frais.

Prix des maisons au Québec par région Pour comparer les régions de manière pertinente, la méthode la plus claire consiste à partir du prix médian des maisons unifamiliales, puis à ajouter le prix des condos au Québec lorsque ce segment représente une porte d’entrée plus réaliste. Cette approche évite aussi de mélanger maisons, copropriétés et plex. Le tableau ci-dessous regroupe plusieurs marchés particulièrement consultés par les acheteurs et les expats. Il répond à trois questions concrètes : où les prix sont-ils les plus élevés, où restent-ils plus accessibles et quelles régions offrent les meilleurs compromis entre budget, emploi et qualité de vie ? Région Prix médian d’une maison unifamiliale, T2 2026 Variation annuelle Prix d’un condo, T2 2026 Lecture rapide Montréal 645 000 CAD +3% 430 000 CAD Marché le plus cher du comparatif, surtout si vous visez l’île Québec, Capitale-Nationale 478 000 CAD +6% 330 000 CAD Bon compromis entre les services, l’emploi et le budget Gatineau, Outaouais 523 500 CAD +2% 308 000 CAD Marché encore tendu, mais mieux équilibré qu’auparavant Sherbrooke, Estrie 490 000 CAD +5% 320 000 CAD Région recherchée, avec des prix encore inférieurs à ceux de Montréal Trois-Rivières, Mauricie 405 250 CAD +7% 304 000 CAD Option plus accessible, malgré une hausse toujours soutenue Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean 370 000 CAD +8% 290 000 CAD L’un des niveaux les plus bas parmi les grands marchés suivis Les chiffres s’appuient principalement sur l’APCIQ, Centris, Québec.ca et la SCHL, en mettant l’accent sur les maisons unifamiliales au 2e trimestre 2026. Attention : un prix provincial renseigne peu sur un quartier précis et ne tient pas compte des frais qui s’ajoutent à la mise de fonds. Si votre priorité est avant tout le prix, Trois-Rivières et Saguenay restent les options les plus abordables de ce comparatif. Si vous recherchez un compromis entre la taille du marché, le bassin d’emploi et le coût d’entrée, Québec et Sherbrooke sont souvent plus simples à envisager qu’un achat à Montréal. Quelles régions sont les plus chères et les plus abordables ? L’essentiel n’est pas seulement de savoir quelle région se situe en haut ou en bas du classement. Il faut surtout déterminer ce que votre budget permet réellement d’acheter en matière de surface, d’emplacement et de marge de négociation. Montréal reste le marché haut de gamme de référence, porté par son poids démographique, son bassin d’emploi et un marché locatif actif.

reste le marché haut de gamme de référence, porté par son poids démographique, son bassin d’emploi et un marché locatif actif. Québec connaît une hausse rapide, notamment parce que l’offre y reste limitée, tandis que l’économie de services et le marché de l’emploi se montrent relativement résilients.

connaît une hausse rapide, notamment parce que l’offre y reste limitée, tandis que l’économie de services et le marché de l’emploi se montrent relativement résilients. Gatineau demeure plus chère que plusieurs marchés régionaux, mais la progression des prix y est moins uniforme qu’auparavant, avec un plus grand nombre d’inscriptions.

demeure plus chère que plusieurs marchés régionaux, mais la progression des prix y est moins uniforme qu’auparavant, avec un plus grand nombre d’inscriptions. Sherbrooke attire par son équilibre entre coût, vie quotidienne et bassin universitaire, ce qui soutient les prix.

attire par son équilibre entre coût, vie quotidienne et bassin universitaire, ce qui soutient les prix. Trois-Rivières et Saguenay figurent parmi les marchés plus accessibles de ce comparatif, mais leur niveau d’offre est plus limité.

et figurent parmi les marchés plus accessibles de ce comparatif, mais leur niveau d’offre est plus limité. Un point clé : la proximité de Montréal, la pression démographique, l’emploi local et les possibilités de déplacement influencent les prix presque autant que la région elle-même.

L’évolution des prix immobiliers au Québec ne suit plus une tendance uniforme à l’échelle provinciale. Selon l’APCIQ, au 2e trimestre 2026, le prix médian provincial d’une maison unifamiliale atteint 523 250 CAD, soit une hausse de 5% sur un an. Dans le même temps, les ventes reculent de 5% et les inscriptions en vigueur progressent de 14%. Ces trois indicateurs doivent être analysés ensemble. Une hausse de l’offre n’entraîne pas forcément une baisse immédiate des prix, surtout lorsque l’inventaire reste limité dans de nombreux marchés. La SCHL fait état d’un ralentissement de la croissance de la demande au Québec, mais aussi d’un marché de la revente toujours soutenu et de conditions encore tendues dans certains secteurs, en particulier autour de Québec. Période Ce qui domine Ce que cela signifie pour l’acheteur 2021 à 2022 Forte hausse après une période de taux bas et d’offre limitée Les anciens repères de prix sont devenus obsolètes 2023 à 2024 Pression toujours forte, surtout sur les maisons unifamiliales Les marchés les plus demandés restent difficiles à négocier 2025 Début de modération, sans baisse généralisée Certains acheteurs retrouvent un peu de marge de négociation 2026 Un marché immobilier québécois plus contrasté selon les régions Il faut comparer la région, le segment et le niveau d’inventaire Autre repère utile : selon l’APCIQ, au 2e trimestre 2026, le prix médian provincial des maisons unifamiliales est supérieur de 51% à celui d’il y a cinq ans. Toutes les régions n’ont pas suivi la même trajectoire, mais cette évolution explique pourquoi de nombreux expats trouvent les chiffres actuels très éloignés des conseils reçus il y a quelques années. Les tendances à surveiller en 2026 Pour un acheteur, l’objectif n’est pas de prévoir une tendance unique pour toute la province. Il est plus pertinent de suivre, mois après mois, les changements dans le marché ciblé. Le stock disponible : un plus grand nombre d’inscriptions peut vous offrir davantage de choix, surtout en copropriété.

: un plus grand nombre d’inscriptions peut vous offrir davantage de choix, surtout en copropriété. Le délai de vente : un bien qui se vend très vite laisse peu de place à la négociation.

: un bien qui se vend très vite laisse peu de place à la négociation. La pression locale : consultez régulièrement les données de l’APCIQ, de Centris, de la SCHL et des sources gouvernementales avant de faire une offre.

Combien coûte vraiment l’achat d’une maison au Québec ? Le prix d’achat n’est que le point de départ. Pour de nombreux nouveaux arrivants, la surprise ne vient pas du prix affiché, mais du cumul des frais à régler au moment de la signature et durant les premiers mois suivant l’achat. Si une partie de votre mise de fonds ou de vos économies est détenue dans une autre devise, pensez aussi à la logistique des paiements en dollars canadiens (CAD) au moment de l’achat. Un compte Wise peut vous aider à détenir des CAD, convertir au taux de change réel avec des frais transparents, puis effectuer des virements pour régler certaines dépenses comme les taxes, l’assurance ou d’autres frais liés au logement. En pratique, établissez votre budget en additionnant le prix du bien, le droit de mutation, les frais juridiques, l’inspection, les taxes locales et une marge de sécurité. Mise de fonds : elle conditionne souvent l’accès au financement et la souplesse du dossier.

: elle conditionne souvent l’accès au financement et la souplesse du dossier. Taxe de bienvenue : le droit de mutation varie selon la municipalité et doit être vérifié localement.

: le droit de mutation varie selon la municipalité et doit être vérifié localement. Frais de notaire : ils s’ajoutent presque toujours au budget de clôture.

: ils s’ajoutent presque toujours au budget de clôture. Inspection préachat : elle peut éviter qu’un bien abordable devienne un achat coûteux.

: elle peut éviter qu’un bien abordable devienne un achat coûteux. Assurance habitation : elle dépend du bien, de la zone et parfois des risques locaux.

: elle dépend du bien, de la zone et parfois des risques locaux. Frais de copropriété : à prévoir si vous achetez un condo, avec une attention particulière au fonds de prévoyance.

: à prévoir si vous achetez un condo, avec une attention particulière au fonds de prévoyance. Taxes municipales et scolaires : elles changent selon la municipalité et influencent le coût réel de possession. Prévoyez enfin une réserve pour les travaux, l’ameublement, les petites réparations et les délais administratifs. Pour le financement, comparez directement les conditions proposées par de grandes banques locales comme RBC, TD et BMO, puis validez ces informations auprès d’un courtier ou d’un organisme officiel avant de signer.