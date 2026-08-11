Acheter un condo ou un appartement à Montréal

Points clés Repère de prix : Sur l’île de Montréal, le prix médian d’une copropriété était de 483 500 CAD au 2e trimestre 2026 (Centris). Gardez en tête que les écarts entre quartiers peuvent être très importants à budget égal.

Sur l’île de Montréal, le prix médian d’une copropriété était de 483 500 CAD au 2e trimestre 2026 (Centris). Gardez en tête que les écarts entre quartiers peuvent être très importants à budget égal. Budget réel : Le coût total dépasse presque toujours le prix affiché, car il faut ajouter la mise de fonds, le droit de mutation (taxe de bienvenue), le notaire, l’inspection et des frais récurrents. Faites votre budget en “tout compris” avant de vous engager.

Le coût total dépasse presque toujours le prix affiché, car il faut ajouter la mise de fonds, le droit de mutation (taxe de bienvenue), le notaire, l’inspection et des frais récurrents. Faites votre budget en “tout compris” avant de vous engager. Divise ou indivise : Une copropriété divise est en général plus simple à financer et à revendre, tandis qu’une copropriété indivise peut exiger une mise de fonds plus élevée et des conditions de prêt plus strictes. Vérifiez le régime exact dès le début, avant de bâtir votre plan de financement.

Une copropriété divise est en général plus simple à financer et à revendre, tandis qu’une copropriété indivise peut exiger une mise de fonds plus élevée et des conditions de prêt plus strictes. Vérifiez le régime exact dès le début, avant de bâtir votre plan de financement. Documents indispensables : Avant de signer, prenez le temps de lire la déclaration de copropriété, les procès-verbaux, les états financiers, l’attestation sur l’état de la copropriété, ainsi que les infos sur le fonds de prévoyance et le carnet d’entretien. Ce sont ces documents qui révèlent le risque de travaux, de litiges ou de cotisations spéciales.

Avant de signer, prenez le temps de lire la déclaration de copropriété, les procès-verbaux, les états financiers, l’attestation sur l’état de la copropriété, ainsi que les infos sur le fonds de prévoyance et le carnet d’entretien. Ce sont ces documents qui révèlent le risque de travaux, de litiges ou de cotisations spéciales. Vérification locale : À Montréal, des frais de condo très bas ne sont pas toujours une bonne nouvelle si l’immeuble sous-finance ses réserves ou reporte des travaux. Demandez des preuves (finances, PV, études) plutôt que de vous fier au montant mensuel affiché. Wise pour préparer vos fonds en CAD (mise de fonds, dépôt, frais de notaire) À Montréal, le budget ne se limite pas au prix affiché : vous devrez souvent mobiliser rapidement un dépôt, la mise de fonds et des frais (notaire, taxe de bienvenue, inspection). Si une partie de votre argent vient de l’étranger, le taux de change, les frais et les délais de virement peuvent compliquer le calendrier. Avec le compte Wise, vous pouvez détenir et convertir en dollars canadiens (CAD) en voyant les frais à l’avance, puis transférer les fonds quand tout est prêt. Découvrir le compte Wise

Quel budget faut-il prévoir pour acheter à Montréal ? Pour acheter un appartement ou un condo à Montréal, le premier piège est de confondre budget d’achat et budget de vie. À Montréal, deux unités très proches peuvent avoir des coûts très différents selon le quartier, l’état de l’immeuble, le stationnement, l’ascenseur, la terrasse, les services inclus et surtout la qualité de gestion de la copropriété. Une autre chose à garder en tête est que le mot appartement peut désigner un logement en propriété dans une recherche en ligne, alors qu’au Québec il renvoie souvent à la location dans la vie courante. Si vous achetez, le marché parle surtout de condo, de fraction de copropriété ou de copropriété divise. Si vous préparez aussi votre installation, il est utile de comparer ce projet avec le coût de la vie au Canada pour voir si le logement reste soutenable une fois les taxes, l’énergie et les frais courants ajoutés. Prix par quartier et par type de bien Les données les plus faciles à comparer de façon fiable sont les prix médians de copropriété par arrondissement ou grand secteur. Elles ne disent pas tout, mais elles donnent un bon point de départ pour situer votre projet. Quartier ou secteur Prix médian copropriété, T2 2026 Ce que cela veut dire en pratique Ville-Marie 465 000 CAD Plus d’offre, forte densité, délais de vente plus longs au centre qu’ailleurs. Rosemont/La Petite-Patrie 560 000 CAD Très recherché pour la vie de quartier, familles et accès aux services. Verdun/Île-des-Soeurs 575 000 CAD Bon compromis pour plusieurs expats, avec métro, fleuve et profils d’immeubles variés. Le Plateau-Mont-Royal 600 000 CAD Prime de localisation élevée, parc immobilier ancien, forte pression sur les unités bien placées. Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 479 000 CAD Écart de prix selon le microsecteur, utile si vous visez un budget plus serré. Ces repères concernent la catégorie copropriété au sens large. Ils ne distinguent pas toujours studio, une chambre, deux chambres ou stationnement, donc il faut ensuite comparer les inscriptions récentes et les ventes comparables de votre microsecteur. Ce qui fait varier le prix d’un condo à Montréal Une confusion fréquente est de croire qu’un condo moins cher est automatiquement une meilleure affaire. En pratique, un prix d’entrée plus bas peut cacher un immeuble mal entretenu, un fonds de prévoyance trop faible, des litiges ou des cotisations spéciales à venir. Le type de copropriété change aussi la lecture du prix. Une copropriété indivise peut sembler plus abordable, mais elle entraîne souvent plus de contraintes au financement. L’état du bâtiment, la proximité du métro, la qualité de gestion du syndicat, les travaux récents ou à venir, et les services inclus dans les charges communes influencent aussi la valeur réelle. Un exemple simple : un immeuble peut afficher des frais mensuels modestes aujourd’hui, mais si la toiture, la maçonnerie ou les balcons approchent de la fin de leur durée de vie, les copropriétaires peuvent devoir absorber une dépense importante plus tard.

Quels frais s’ajoutent au prix d’achat ? Le prix affiché n’est qu’une partie du coût. Pour éviter un budget trop optimiste, il faut distinguer les frais ponctuels, payés avant ou au moment de la signature, et les frais récurrents, qui pèseront sur votre budget chaque mois ou chaque année. Ce guide est informatif et ne remplace pas l’avis d’un notaire, d’un courtier hypothécaire ou d’un conseiller fiscal. À Montréal et au Québec, les règles d’achat, de financement et de copropriété doivent être vérifiées au moment de la transaction. Frais initiaux avant et à la signature Avant même d’emménager, vous devez prévoir la mise de fonds, les vérifications du prêteur et les coûts de clôture. Pour un achat admissible à l’assurance prêt hypothécaire et portant sur une propriété occupée par le propriétaire, la SCHL indique une mise de fonds minimale de 5% sur la première tranche de 500 000 CAD et de 10% sur le reste pour une propriété comprenant un ou deux logements. Si votre mise de fonds est inférieure à 20%, une prime d’assurance prêt hypothécaire s’ajoute généralement au prêt, sous réserve des critères applicables. Le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de bienvenue Montréal, est un autre poste majeur. La Ville de Montréal calcule ce droit sur la base la plus élevée entre le prix payé, le montant inscrit à l’acte et la valeur au rôle multipliée par le facteur comparatif. Pour une base d’imposition de 700 000 CAD, l’exemple officiel de la Ville donne 9 349 CAD en 2026. Voici les principaux frais à classer par moment de paiement : Moment Poste Comment le vérifier Avant l’offre Mise de fonds, dépôt, préautorisation SCHL, prêteur, courtier hypothécaire, relevés bancaires Après l’offre acceptée Inspection, évaluation, révision des documents Inspecteur, prêteur, syndicat, courtier, notaire Chez le notaire Droit de mutation, honoraires, débours, ajustements de taxes Ville de Montréal, notaire, acte de vente Un point utile pour les nouveaux arrivants est d’ouvrir tôt le dossier bancaire et documentaire. Si vous devez encore ouvrir un compte bancaire au Canada, faites-le avant l’étape finale pour éviter de gérer à la dernière minute les dépôts, les preuves de fonds et les virements. Frais récurrents après l’achat Une fois propriétaire, vous n’assumez pas seulement le versement hypothécaire. Il faut aussi prévoir les frais de copropriété, les taxes municipales, les taxes scolaires, l’assurance habitation, l’électricité et l’entretien de votre partie privative. La bonne méthode consiste à demander les montants réels, pas seulement des estimations verbales. Les frais de copropriété figurent dans la fiche d’inscription et dans les documents du syndicat. Les taxes se vérifient avec les avis de cotisation ou les comptes municipaux. L’électricité peut être estimée grâce à l’outil d’Hydro-Québec selon l’adresse visée. Si vous achetez pour investir, ajoutez aussi la fiscalité, l’entretien, le risque de vacance et les règles de location au calcul. Pour ce point, un rappel utile est de consulter aussi la fiscalité au Canada avant de projeter une rentabilité.

Condo, copropriété divise ou indivise : que faut-il comprendre ? Au Québec, condo renvoie en général à une copropriété. La question importante n’est donc pas seulement le mot utilisé, mais le régime juridique derrière l’unité. Une confusion fréquente est de penser que divise et indivise désignent seulement deux formalités administratives. En réalité, cela change le financement, la répartition des taxes, la gestion de l’immeuble et parfois la facilité de revente. Les différences qui changent vraiment votre budget Point Copropriété divise Copropriété indivise Propriété Vous détenez votre fraction avec son propre lot Vous détenez une quote-part de l’immeuble Taxes Taxes souvent rattachées à votre fraction Taxes réparties entre copropriétaires Financement Parcours plus standard chez plusieurs prêteurs Conditions souvent plus serrées Mise de fonds Souvent plus accessible Souvent plus élevée En pratique, des prêteurs comme Desjardins, Banque Nationale et RBC Banque Royale peuvent avoir des exigences différentes selon le type de copropriété et le dossier de l’emprunteur. Le point clé est donc de valider le financement avant de tomber amoureux d’une unité indivise affichée à bon prix. Les documents à exiger avant de signer Avant de signer une promesse d’achat, demandez une vraie trousse documentaire, pas un simple résumé. Examinez notamment la déclaration de copropriété, les règlements, les procès-verbaux, les états financiers, l’attestation sur l’état de la copropriété et les informations sur le fonds de prévoyance. Demandez également le carnet d’entretien et l’étude du fonds de prévoyance lorsqu’ils sont disponibles ou déjà exigibles pour la copropriété concernée.

Quelles sont les étapes pour acheter un appartement à Montréal ? Le parcours d’achat est plus simple quand il suit un ordre clair. L’idée n’est pas de visiter d’abord et d’improviser ensuite, mais de sécuriser votre budget, puis votre offre, puis votre clôture. Préparer votre budget et votre préautorisation Commencez par fixer votre capacité d’achat réelle, en incluant les frais annexes. Le prêteur ou le courtier hypothécaire vous demandera en général des pièces d’identité, des preuves de revenus, des relevés bancaires, des informations sur vos dettes et la provenance de votre mise de fonds. La SCHL rappelle aussi que les ratios de dette, les charges de logement et le type de bien comptent dans l’analyse. Pour un acheteur expat ou nouvel arrivant, il faut souvent préparer davantage de justificatifs, surtout si une partie des revenus ou de l’épargne vient de l’étranger. Si vos fonds ne sont pas déjà en CAD, un compte Wise peut être utile pour suivre le moment de conversion et mieux visualiser votre budget en dollars canadiens. Visiter, comparer et faire une promesse d’achat Pendant les visites, regardez l’unité, mais aussi l’immeuble. Posez des questions sur les charges, les inclusions, les travaux récents, le bruit, le voisinage et la gouvernance du syndicat. À Montréal, certains segments restent compétitifs et un prix d’appel peut attirer plusieurs offres. Inspection, financement final et rendez-vous chez le notaire Après une offre acceptée, le risque ne disparaît pas. Il change de forme. Confirmez les conditions de financement avec le prêteur et fournissez rapidement les documents demandés. Faites l’inspection et relisez les documents du syndicat avant de lever vos conditions. Vérifiez avec le notaire les ajustements de taxes, les frais à payer et la forme exacte de remise des fonds. Préparez le transfert final assez tôt, surtout si l’argent n’est pas déjà au Canada. La Chambre des notaires du Québec rappelle qu’un achat en copropriété exige plus de vérifications qu’une transaction standard et que le notaire joue un rôle central dans la lecture des documents et la clôture.