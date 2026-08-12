Faire une offre d’achat au Canada

À retenir Offre acceptée : Une offre acceptée peut vous engager légalement et devenir contraignante selon ce qui est écrit. Vérifiez bien la date limite, les conditions et les signatures, et faites confirmer par votre courtier ou votre notaire.

Une offre acceptée peut vous engager légalement et devenir contraignante selon ce qui est écrit. Vérifiez bien la date limite, les conditions et les signatures, et faites confirmer par votre courtier ou votre notaire. Dépôt : Le dépôt doit respecter exactement les modalités prévues dans l’offre (montant, destinataire et délais). Assurez-vous d’obtenir un reçu et de comprendre dans quels cas il peut être remboursé, avec validation par le courtier, le notaire ou le fiduciaire.

Le dépôt doit respecter exactement les modalités prévues dans l’offre (montant, destinataire et délais). Assurez-vous d’obtenir un reçu et de comprendre dans quels cas il peut être remboursé, avec validation par le courtier, le notaire ou le fiduciaire. Financement : Une clause de financement mal rédigée peut vous exposer si le prêt n’est pas accordé à temps ou selon les conditions attendues. Confirmez votre préapprobation, la preuve de fonds et le délai avec votre prêteur ou courtier hypothécaire.

Une clause de financement mal rédigée peut vous exposer si le prêt n’est pas accordé à temps ou selon les conditions attendues. Confirmez votre préapprobation, la preuve de fonds et le délai avec votre prêteur ou courtier hypothécaire. Inspection : L’inspection sert à détecter des problèmes majeurs qui pourraient coûter cher après l’achat. Fixez un délai clair, choisissez l’expert et définissez ce qui est “acceptable”, puis validez avec votre conseiller.

L’inspection sert à détecter des problèmes majeurs qui pourraient coûter cher après l’achat. Fixez un délai clair, choisissez l’expert et définissez ce qui est “acceptable”, puis validez avec votre conseiller. Province : Les règles et formulaires varient d’une province à l’autre, donc ce qui est vrai au Québec ne l’est pas forcément ailleurs. Vérifiez taxes, règles de condo, immobilier neuf et statut de non-résident avec votre notaire, courtier ou l’autorité locale.

Comprendre l’offre d’achat au Canada Une offre d’achat au Canada — généralement appelée promesse d’achat au Québec — est une proposition écrite qui fixe le prix, les conditions et les dates clés. Tant qu’elle reste verbale, la négociation peut encore évoluer. Le point sensible est le moment où vous êtes engagé. En pratique, vous n’êtes pas face à une simple intention d’achat, mais à un document qui peut devenir contraignant dès son acceptation, sous réserve des conditions écrites et des règles locales expliquées par l’OACIQ et Éducaloi. Offre d’achat ou promesse d’achat : quel terme selon la province ? Au Québec, le terme promesse d’achat est très courant, tandis que d’autres provinces utilisent surtout l’expression offre d’achat ou d’autres formulaires contractuels. Un repère utile est de lire le document réel, ses annexes et ses conditions, car le mot employé ne dit pas tout.

Préparer son dossier avant de signer Avant de rédiger l’offre, fixez votre budget réel, pas seulement le prix d’achat visé. Vous devez aussi savoir si vous achetez pour y vivre, pour louer, ou pour garder une flexibilité si votre statut de résidence change. Si vous n’êtes pas sûr de votre admissibilité comme non-résident ou résident temporaire, vérifiez les règles fédérales et provinciales avant de signer, car elles peuvent encore évoluer. Au 21 juillet 2026, la SCHL rappelle notamment que certaines restrictions et exceptions existent pour l’achat résidentiel par des non-Canadiens. Les éléments à préparer : Préapprobation ou scénario de financement crédible

Mise de fonds disponible et traçable

Délais réalistes pour inspection, prêt et notaire

Documents du bien déjà demandés au vendeur

Plan B si une vérification bloque la transaction Allez vite seulement si vos pièces sont prêtes et vos délais confirmés, sinon ralentir maintenant coûte souvent moins cher qu’un retrait tardif. Preuve de fonds, capacité d’emprunt et calendrier de transfert Votre prêteur peut demander la preuve de la mise de fonds, son origine et vos revenus, même avec une préapprobation. La SCHL note aussi qu’un dossier complet doit souvent inclure relevés, preuve d’emploi, coordonnées bancaires et pièces sur le bien visé. Quand l’argent vient de l’étranger, le vrai risque n’est pas seulement le taux EUR/CAD, mais aussi le temps nécessaire pour convertir, envoyer et justifier les fonds. Des contrôles de conformité, une demande supplémentaire du prêteur ou une arrivée tardive de l’argent peuvent faire rater un délai prévu dans l’offre. Preuve de fonds : évitez le stress de dernière minute Les prêteurs et professionnels demandent souvent des justificatifs (origine des fonds, relevés, historique). Si vous transférez depuis l’étranger, prévoyez aussi le temps de vérification et le délai réel d’arrivée : gardez un historique clair des mouvements et conversions, anticipez les délais de transfert avant la date limite de l’offre, et faites valider tôt le mode de paiement attendu (prêteur, notaire ou compte en fidéicommis). Voir comment fonctionne Wise pour détenir et convertir en CAD

Ce qu’une offre d’achat doit contenir Une offre bien rédigée doit dire exactement qui achète, quel bien est visé, à quel prix et selon quelles conditions. Plus elle laisse de zones grises, plus le risque de malentendu coûteux augmente. Un point utile à garder en tête est que ce qui n’est pas écrit sera plus difficile à faire respecter. Cela vaut pour les inclusions, les exclusions, la date de signature, la prise de possession, les documents à remettre et la façon dont les fonds doivent circuler. Identité complète des parties et description précise du bien

Prix proposé et devise de référence, en pratique le CAD

Inclusions et exclusions, par exemple électroménagers, luminaires ou stationnement

Dates clés, dont réponse du vendeur, levée des conditions et acte de vente

Modalités de paiement, dépôt, somme finale et preuves à fournir

Conditions suspensives, documents exigés et règles d’occupation Dépôt, compte en fidéicommis et modalités de paiement Le dépôt, ou acompte, sert à montrer le sérieux de l’offre, mais il n’est pas protégé par magie. Son sort dépend du texte signé, des conditions et du moment où l’offre devient nulle ou se réalise. Un compte en fidéicommis ajoute une couche de sécurité parce qu’un professionnel y fait transiter l’argent jusqu’à la vente finale. Une question fréquente est de croire qu’un dépôt offre d’achat maison Canada se récupère toujours, alors que tout dépend de la clause applicable et de la preuve écrite. Montant demandé et date limite de versement

Destinataire exact, vendeur ou compte en fidéicommis

Mode de versement accepté et délai de compensation

Reçu, trace bancaire et conditions de remboursement Dépôt et fidéicommis : confirmez le mode de versement avant de signer Un dépôt peut être exigé rapidement, et la “bonne” méthode dépend du notaire/courtier/fidéicommis (virement, etc.). Si vous envoyez depuis l’étranger, le risque n’est pas seulement le taux de change, mais aussi le timing et la preuve de paiement. Comparer les options pour envoyer de l’argent au Canada

Les clauses essentielles à négocier Les clauses d’une offre d’achat immobilier permettent de transformer une intention en un cadre précis et vérifiable. Si elles sont trop vagues, trop courtes ou absentes, vous pourriez rester engagé malgré un financement fragile, une inspection inquiétante ou des documents incomplets. Une question courante est de savoir si une offre plus compétitive doit forcément supprimer les protections. En réalité, le bon enjeu est d’ajuster la portée et la durée des clauses au bien, au marché et à la province, pas de les enlever sans filet. Clause À quoi elle sert Risque si elle est mal rédigée Qui la valide Financement Obtenir le prêt prévu Achat forcé ou refus tardif Prêteur et courtier hypothécaire Inspection Détecter vices majeurs Mauvaise surprise coûteuse Inspecteur et acheteur Examen des documents Vérifier condo, baux, revenus ou titres Angle mort juridique Notaire ou courtier Vente d’un autre bien Libérer votre trésorerie Double charge financière Courtier et vendeur Dates et occupation Coordonner signature et remise des lieux Retard ou frais de transition Notaire et parties Clauses utiles pour un condo, un immeuble locatif ou un achat neuf Pour un condo, visez l’examen des documents de copropriété, du budget, du fonds de réserve et des règles d’occupation. Pour un immeuble locatif, vérifiez les baux, les loyers réellement perçus, les dépenses et toute restriction locale qui peut toucher la location. Pour un achat neuf, la logique change souvent, car un contrat préliminaire ou des garanties particulières peuvent s’appliquer, surtout au Québec.

Gérer les fonds et le risque de change quand on vient de l’étranger Acheter en CAD avec une épargne en EUR (ou autre devise) demande surtout de maîtriser le calendrier : quand convertir, quelle marge garder, et à quelle date les fonds doivent être disponibles pour le dépôt et/ou chez le notaire. Le risque n’est pas uniquement le taux de change, mais aussi les délais de transfert et les demandes de justificatifs (origine des fonds, relevés, confirmations). Avant de signer, vérifiez les frais, le délai réel d’arrivée, les preuves à fournir et le mode de paiement accepté par le notaire ou le compte en fidéicommis.

Réponse du vendeur, contre-offre et annulation Après réception de votre offre, le vendeur peut l’accepter, la refuser ou faire une contre-offre. La contre-offre immobilier Canada remplace souvent la version précédente pour ce qu’elle modifie, et au Québec l’OACIQ rappelle que toute nouvelle contre-proposition rend les précédentes nulles. Réponse du vendeur Conséquence Ce que vous faites ensuite Il accepte Vous passez à la réalisation des conditions Lancez et suivez les démarches prévues (conditions, délais, documents). Il refuse L’offre tombe Vous pouvez repartir avec une nouvelle proposition. Il contre-propose L’offre change (prix, dates, inclusions, etc.) Relisez tout attentivement avant d’accepter ou de renégocier. Ce qu’il ne faut pas supposer, c’est qu’une offre acceptée reste un brouillon. Sauf droit ou condition applicable, vous ne vous retirez pas librement sans conséquence, et l’analyse varie selon la province, le type de bien et le texte signé. Après acceptation : les étapes jusqu’au notaire 1 Lever les conditions de financement, d’inspection et d’examen de documents 2 Organiser l’inspection, transmettre les pièces au prêteur et confirmer le notaire 3 Préparer le dépôt ou les fonds finaux selon le calendrier convenu 4 Relire les documents, les inclusions et la date d’occupation 5 Coordonner la signature, la remise des fonds et la prise de possession L’acceptation règle le principe de la vente, pas toute son exécution.

Les différences provinciales à ne pas rater Le Canada n’a pas une seule procédure uniforme. Les formulaires, l’encadrement du courtage, les droits de mutation, les règles de condo, l’immobilier neuf et certaines contraintes pour acheteurs non résidents changent selon la province, et parfois selon la municipalité. Un point utile est de distinguer ce qui relève du bon sens partout, comme la clarté des clauses ou la preuve des fonds, de ce qui doit être confirmé localement. Si vous hésitez entre le Québec, l’Ontario ou la Colombie-Britannique, partez du même cadre de prudence, puis vérifiez les coûts et formulaires propres à chaque lieu en incluant : Le formulaire utilisé et le vocabulaire local

Les taxes et droits de mutation applicables

Les règles de condo, immeuble neuf ou locatif

Le statut d’acheteur non résident ou temporaire

Les délais réellement tenables pour le prêt, l’inspection et la signature Focus Québec pour les lecteurs francophones Beaucoup de ressources francophones viennent du Québec, ce qui est utile parce que la promesse d’achat, le rôle du notaire, le certificat de localisation, la déclaration du vendeur et la distinction entre condo divise et indivise y sont bien expliqués. Les guides de l’OACIQ et d’Éducaloi aident à comprendre les réflexes de base. L’erreur classique est d’appliquer automatiquement ce vocabulaire à tout le Canada. Servez-vous du Québec comme repère francophone, puis demandez toujours si le formulaire, la protection du consommateur et les coûts locaux suivent la même logique ailleurs.